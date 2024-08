We testten de 10 beste Grammarly alternatieven & concurrenten in 2024

Als hoofd content bij ClickUp weet ik uit eerste hand hoe lastig het kan zijn om een typefout of grammaticafout te vinden in een artikel, e-mail of presentatie - vooral als schrijven een belangrijk onderdeel van je werk is! Of je nu een salesmanager bent die een overtuigend pitchdeck opstelt of een junior HR-medewerker die duidelijk wil communiceren in je documentatie, het is essentieel om een betrouwbare schrijftool aan je zijde te hebben.

Natuurlijk is Grammarly voor velen een topkeuze als het gaat om grammaticacontrole. Het pakt geavanceerde problemen zoals betrokkenheid, toon, levering en plagiaatcontroles goed aan.

Toch is Grammarly niet voor iedereen. Als je niet helemaal weg bent van Grammarly, maar toch indruk wilt maken op de wereld met uitstekend schrijfwerk, bekijk dan onze lijst met de beste Grammarly-alternatieven in 2024.

Wat moet je zoeken in alternatieven voor Grammarly?

Als je Grammarly niet wilt gebruiken, maar wel iets wilt dat erop lijkt, zoek dan naar platforms met de volgende functionaliteiten.

Grammatica- en spellingcontrole : De tool moet op zijn minst spelfouten herkennen en grammaticacontrole bieden

De tool moet op zijn minst spelfouten herkennen en grammaticacontrole bieden Leesbaarheid en schrijfstijl : Een goede tool meet de leesbaarheid, stelt verbeteringen in je zinsstructuur voor en biedt stijlsuggesties om je tekst boeiender te maken

schrijfstijl Een goede tool meet de leesbaarheid, stelt verbeteringen in je zinsstructuur voor en biedt stijlsuggesties om je tekst boeiender te maken Plagiaat checker : Goede Grammarly alternatieven zullen je vertellen of je tekst te veel lijkt op wat er al is

Goede Grammarly alternatieven zullen je vertellen of je tekst te veel lijkt op wat er al is Compatibiliteit: De tool zou goed moeten werken, ongeacht of je Windows, Mac, iOS of Android gebruikt

De tool zou goed moeten werken, ongeacht of je Windows, Mac, iOS of Android gebruikt Integraties: Zoek naar grammatica-instrumenten die integreren met Google Docs, Outlook, Microsoft Word en Open Office naartijd te besparen om binnen één platform te werken.

Zoek naar grammatica-instrumenten die integreren met Google Docs, Outlook, Microsoft Word en Open Office naartijd te besparen om binnen één platform te werken. Taalondersteuning: Dit is niet verplicht, maar als u in een multinationaal team zit, overweeg dan Grammarly alternatieven met geavanceerde functies die verschillende talen ondersteunen, waaronder Engels, Frans, Duits en Spaans

De 10 beste Grammarly alternatieven om te gebruiken in 2024

Grammarly is de meest gebruikte in de industrie, maar het is niet het enige grammaticahulpmiddel in de stad. Dit zijn de 10 beste alternatieven voor Grammarly in 2024, inclusief budgetvriendelijke gratis opties.

Gebruik ClickUp AI om inhoud binnen Docs te bewerken, samen te vatten, op spelling te controleren of de lengte ervan aan te passen

Grammarly is geweldig, maar zou het niet geweldig zijn als je alle grammatica- en spelfouten direct zou kunnen verwijderen? ClickUp AI doet dat en meer. ⚡

Deze intelligente, AI-gestuurde spellingchecker is 's werelds enige rolspecifieke AI. Vertel het gewoon wat je rol is en wat je probeert te doen en de assistent neemt het vanaf daar over. ClickUp AI vat teksten samen, genereert actiepunten van agenda's, formatteert kopij en redigeert je berichtgeving tot deze perfect is.

U hoeft ook geen aparte tool te openen om uw werk te doen. Log gewoon in op ClickUp om toegang te krijgen tot al uw projecten, taken, whiteboards, chats en meer op één plek. En ja, dat is inclusief ClickUp Documenten . Met deze realtime, cloudgebaseerde tekstverwerker is het heel eenvoudig om samen te werken, te schrijven en uw grote ideeën te bewerken zonder van platform te hoeven wisselen. 🙌

ClickUp beste eigenschappen

Houd uw to-dos en deadlines in de gaten metClickUp taken ClickUp Dashboards visualiseren de voortgang van uw team, wat perfect is voor het beheren vanworkflows voor het creëren van inhoud ClickUp heeft integraties met Slack, Google Drive, Togl, YouTube, Calendly en nog veel meer

Schakel over naarChatweergave om de gesprekken van uw team te zien zonder ClickUp te verlaten

ClickUp beperkingen

Mogelijk moet u oefenen om ClickUp AI precies te laten genereren wat u nodig hebt

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Wordtune

Via Wordtune Wordtune is een herschrijfprogramma samenvatter en AI schrijfassistent aangedreven door generatieve AI. Dit betekent dat het daadwerkelijk nieuwe ideeën of kopij kan bedenken, en niet alleen de aanwijzingen die je het geeft kan herformuleren. Het heeft verschillende sjablonen voor e-mailnieuwsbrieven linkedIn-posts en blogkoppen die het copywritingproces aanzienlijk versnellen. ⏩

Wordtune beste functies

Bouw een gepersonaliseerdekennisbank in de Wordtune-bibliotheek

Bespaar tijd door Wordtune te vragen YouTube-video's, blogs en vergadernotities samen te vatten

De AI-schrijfassistent biedt met één klik suggesties op maat voor jouw unieke schrijfstijl

Wordtune schrijft automatisch grammaticaal correcte kopij zonder tikfouten

Wordtune beperkingen

Verschillende gebruikers zeggen dat het gratis abonnement erg beperkt is in vergelijking met andere abonnementenWordtune alternatieven* Andere gebruikers wensten dat Wordtune meer integraties had

Wordtune prijzen

Gratis versie

Plus: $9,99/maand, jaarlijks gefactureerd

$9,99/maand, jaarlijks gefactureerd Unlimited: $14,99/maand, jaarlijks gefactureerd

$14,99/maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Wordtune beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (170+ beoordelingen)

4.5/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

Vergelijk_ Wordtune vs Grammarly !

3. ProWritingAid

Via ProWritingAid ProWritingAid is een goed Grammarly-alternatief voor professionele schrijvers - of iedereen die kopij op pro-niveau wil schrijven. Het analyseert je tekst in een paar seconden en biedt aanpassingen in grammatica, spelling en stijl die je met één klik accepteert. 🖱️

Het beste van alles is dat ProWritingAid werkt met platforms die je al gebruikt om te schrijven, zoals Google Chrome, MS Word, Facebook, Google Docs, Slack, WordPress en HubSpot.

ProWritingAid beste functies

De masterclasses van ProWritingAid bieden professionele schrijftips

De tool genereert meer dan 25 rapporten om je schrijven te verbeteren

Markeer een zin om hem direct te herformuleren

Gebruik AI Sparks om tijden te veranderen, de leesbaarheid te verbeteren of een dialoog te creëren

ProWritingAid beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat ProWritingAid duidelijke spelfouten over het hoofd ziet

ProWritingAid heeft geen mobiele app

ProWritingAid prijzen

Gratis plan

Premium Plan : $10/maand, jaarlijks gefactureerd

$10/maand, jaarlijks gefactureerd Premium Pro Plan: $12/maand, jaarlijks gefactureerd

ProWritingAid beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (430+ beoordelingen)

4. Slick schrijven

Via Slick schrijven Slick Write is een 100% gratis alternatief voor Grammarly, waardoor het ideaal is voor schrijvers met een budget. Het werkt via een browserextensie, dus als je meestal in webgebaseerde apps of de cloud schrijft, zou het goed bij je passen.

Het is niet zo robuust als de betaalde Grammarly alternatieven op onze lijst, maar als je een gratis tool zonder franje nodig hebt voor het opsporen van eenvoudige spelfouten, dan is Slick Write een haalbare optie voor basis grammaticafouten. ⚒️

Slick Write beste eigenschappen

Maak je tekst netjes door passieve stem te herstellen

Onnodige bijwoorden verwijderen

Markeer tikfouten en onduidelijke tekst om deze eenvoudig te corrigeren

Laat uw tekst door de Slick Write Vocabulary tool lopen om uw woordkeuze aan te passen

Slick Write beperkingen

Het heeft niet veel recensies

Slick Write komt niet metAI-schrijftools Prijzen van Slick Write

**Gratis

Slick Write beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.4/5 (5 beoordelingen)

5. WhiteSmoke

Via WhiteSmoke WhiteSmoke is een proeflezen en tekstbewerkingsprogramma waarmee je met één klik fouten kunt corrigeren. Het controleert op fouten in spelling, grammatica en syntaxis met behulp van natuurlijke taalverwerkingstechnologie (NLP). 🤖

WhiteSmoke beste eigenschappen

WhiteSmoke is van plan om in de toekomst schrijfhandleidingen en briefsjablonen toe te voegen

WhiteSmoke werkt via Chrome-extensie, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari en een desktop-app

De tool wordt geleverd met een geïntegreerde vertaler

Er is een Mac-app in de maak

WhiteSmoke beperkingen

Het heeft niet veel beoordelingen

WhiteSmoke biedt geen AI-tools

WhiteSmoke prijzen

Web: $5/maand, jaarlijks gefactureerd

$5/maand, jaarlijks gefactureerd Premium: $6.66/maand, jaarlijks gefactureerd

$6.66/maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $11,50/maand, jaarlijks gefactureerd

WhiteSmoke beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (10 beoordelingen)

4.6/5 (10 beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (20+ beoordelingen)

6. Jasper

Via Jasper Jasper is een van de populairste Grammarly-alternatieven voor mensen die houden van AI-schrijfassistenten. Het begon als een AI hulpmiddel voor het creëren van inhoud maar vandaag de dag is Jasper een full-service copywritingwonderkind. Jasper schrijft copy volgens jouw stijlgids en kennisbank, maakt beelden met generatieve AI en bouwt end-to-end marketingcampagne briefings .

Jasper beste eigenschappen

Jasper wordt geleverd met kant-en-klare AI-sjablonen voor tekstsamenvattingen, AIDA-verkoopkopie en meer

Schakel over naar Jasper Chat om ideeën uit te wisselen met een ChatGPT-achtige chatbot

De tool schrijft teksten in meer dan 30 talen

Integraties met Google Drive, Webflow, Surfer SEO, Zapier en (natuurlijk) Grammarly

Jasper beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat Jasper de neiging heeft om inhoud te herhalen om aan het aantal woorden te voldoen

Anderen zeggen dat het platform moeite heeft om kopij aan te passen aan unieke stemtonen

Jasper prijzen

Creator: $39/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$39/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd Teams: $99/maand voor drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$99/maand voor drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

7. Ginger Software

Via Gember Ginger biedt een gratis webgebaseerde grammaticacontrole en parafraseringstool als je snel hulp nodig hebt bij het schrijven. Tik op de knop "Opnieuw formuleren" om spannende kopij te herwerken of probeer de knop "Corrigeren" om grammaticale fouten te ontdekken. Ginger heeft ook een premium versie die integreert met Gmail, Salesforce, X, WordPress, Facebook en meer.

Ginger beste functies

Ginger ondersteunt tot 100.000 gebruikers in één account

Het biedt een Grammar API om Ginger direct in uw producten of workflows te integreren

Bekijk het Writing Help Center voor professionele schrijftips

Ginger biedt gratis vertaalsoftware voor meer dan 40 talen

Ginger beperkingen

Sommige gebruikers melden dat Ginger bugs kan bevatten

Andere gebruikers zeggen dat de suggesties van Ginger niet altijd correct zijn

Prijzen van Ginger

Ginger Teams: $4,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$4,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Tweejarenabonnement: $4,99/maand, tweejaarlijks gefactureerd

$4,99/maand, tweejaarlijks gefactureerd Jaarabonnement: $6,99/maand, jaarlijks gefactureerd

$6,99/maand, jaarlijks gefactureerd Kwartaalabonnement: $11,19/maand, wordt per kwartaal gefactureerd

$11,19/maand, wordt per kwartaal gefactureerd Maandelijks plan: $13,99/maand

Ginger beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (80+ beoordelingen)

8. Tegengif

Via Tegengif Het heeft misschien niet veel reviews, maar Antidote corrigeert al 25 jaar spelling en grammatica. Het zit vol met een corrector, persoonlijke woordenboeken en duidelijke gidsen om je schrijven te verbeteren. Het is een betaalbaarder alternatief voor Grammarly en toegankelijk via desktop, webapp, iPhone en iPad. 📲

Antidote beste eigenschappen

Voor de taal nieuwsgierigen, Antidote toont de uitspraak van een woord, rijmwoorden en etymologie

Antidote heeft een Franse module voor als je in het Frans schrijft

De software markeert fouten en je kunt ze met één klik corrigeren

Vind synoniemen met de ingebouwde thesaurus

Antidote beperkingen

Antidote zegt dat het veel geschiedenis heeft, maar het heeft niet veel beoordelingen

De tool is niet offline beschikbaar

Antidote prijzen

Antidote+ Persoonlijk: $59,95/jaar

$59,95/jaar Antidote+ Familie: $99.95/jaar

$99.95/jaar Antidote 11: $129,95 eenmalig

Antidote beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

9. Sapling

Via Jonge kool Werkt u in een klantgericht team? Zo ja, dan is Sapling AI een van de beste Grammarly alternatieven voor jou. Het werkt samen met je CRM-platform (Customer Relationship Management) om in realtime schrijfsuggesties te geven. Als je ooit per ongeluk een typfout hebt gemaakt in een klantenchat, dan zorgt Sapling ervoor dat dit tot het verleden behoort. 🤸

Sapling beste functies

Sapling Suggest adresseert chats en helpdesktickets op een efficiënte manier

Autocomplete Everywhere biedt autocomplete suggesties om chattijden te versnellen

Vang problemen met spelling en grammatica op met Sapling's machine-learning algoritme

Bouw een interne inhoudsdatabase via de Sapling-nippetbibliotheek

Sapling-beperkingen

Sommige gebruikers zouden willen dat Sapling meer integraties en add-ons had

Het heeft niet veel beoordelingen

Sapling prijzen

**Gratis

Pro: $25/maand

$25/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Sapling beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (10+ beoordelingen)

4.2/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10 beoordelingen)

10. Hemingway-app

Via Hemingway Als je een schrijver bent, ken je waarschijnlijk de Hemingway online editor. Dit gratis Grammarly-alternatief is een steunpilaar voor marketeers, freelance schrijvers, bloggers en grammaticaliefhebbers die complexe zinnen willen vereenvoudigen. De gebruiksvriendelijke, webgebaseerde app biedt veel waarde voor niets, maar je kunt ook een eenmalige licentiekost betalen om deze grammaticacontrole tool toe te voegen aan je desktop.

Hemingway beste eigenschappen

Hemingway test momenteel een functie waarmee je alle gemarkeerde problemen met één klik kunt oplossen

Controleer het niveau en de leesbaarheid van je tekst

Schakel over naar de schrijfmodus als je wilt schrijven zonder de afleiding van de Hemingway-editor

Test Rewrite Pro om je tekst met AI te verbeteren

Hemingway-beperkingen

Hemingway richt zich minder op spelfouten en meer op leesbaarheid. Misschien moet je het combineren met een spellingscontrole, voor het geval dat

Sommige gebruikers zouden willen dat Hemingway robuustere opmaakfuncties had

Hemingway prijzen

**Gratis

Desktop-licentie: $19.99

Hemingway beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

Rol uw hulpmiddel voor proeflezen in uw werkstromen

Laat grammaticafouten of onduidelijke berichtgeving u niet tegenhouden. Of u nu een belangrijke zakelijke toespraak, een Outlook e-mail of een post op sociale media schrijft, haal uw tekst door deze Grammarly alternatieven voordat u op "publiceren" drukt

Het juiste schrijfgereedschap maakt het verschil, dus als kwaliteit belangrijk is, kies dan voor ClickUp. Deze one-stop oplossing combineert niet alleen een all-star alternatief voor Grammarly met Docs en een AI-schrijver, maar brengt ook al uw werk (ja, alles) naar één platform om uw productiviteit te verhogen. 🎯

Maar bij ClickUp weten we dat zien geloven is. Maak nu een gratis ClickUp werkruimte om deze krachtige schrijftool in actie te zien.