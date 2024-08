15 Project Post-Mortem sjablonen om uit te proberen in 2024

Post-mortem reviews van projecten zijn een waardevolle manier om kennis te ontsluiten, te reflecteren op geleerde lessen en de successen en mislukkingen van projecten analyseren wanneer een project ten einde loopt.

Dergelijke reviews zijn vooral nuttig voor product- en projectmanagers, ontwikkelaars en andere teams die een project volgen Agile projectmanagement methoden. Per slot van rekening, teambeheer is effectiever als er bruikbare inzichten en afhaalpunten zijn om fouten te voorkomen en processen te stroomlijnen vooruitgaan.

Met een sjabloon voor de post-mortem van een project en de juiste tools voor projectmanagement kun je het post-mortem proces gemakkelijker, sneller en soepeler laten verlopen. 🤩

Maar met zoveel opties, waaronder Sprint retrospectieve sjablonen het kan moeilijk zijn om te weten welk sjabloon, document of framework het beste is voor jouw behoeften. Om je te helpen de rommel op te ruimen, delen we 15 must-try sjablonen die je kunt gebruiken als onderdeel van je post-mortem afsluitings- en evaluatieproces van een project .

En het beste van alles is dat ze gratis zijn! 🙌

Wat is een post-mortem sjabloon?

Een post-mortem sjabloon is een hulpmiddel of kader voor het houden van een post-mortem vergadering nadat een project is voltooid.

Post-mortem sjablonen bieden een waardevolle manier om inzichten over een Voltooid project te verzamelen en vragen van teamleden en belanghebbenden te beantwoorden. Die feedback kun je vervolgens gebruiken voor je volgende project.

Je kunt bijvoorbeeld een post-mortem enquête instellen om vragen te beantwoorden over of resultaten werd voldaan, de belangrijkste voordelen en obstakels werden geïdentificeerd en hoe bepaalde processen of methoden voor toekomstige projecten kunnen worden verbeterd.

Sjablonen worden meestal gebruikt voor een post-mortem vergadering van een project. Op die manier weten projectmanagers en leden van het team van tevoren wat er besproken gaat worden. Het is vaak nuttig om aantekeningen te maken voor, tijdens en na de postmortem van het project. 📝

In sommige gevallen zijn postmortems ook bekend als debriefs of retrospectieven . Een post-mortem is echter projectspecifiek en meestal wordt het projectmanagement erbij betrokken, samen met het kernteam van het project. Het is een populaire aanpak onder software- en webontwikkelingsteams, vooral diegenen die Agile methodologieën gebruiken.

Niet elk bedrijf houdt post-mortem vergaderingen. Maar als je het proces sjabloneert, zul je tijd besparen je belangrijkste gespreksonderwerpen voorbereiden voor de agenda van de vergadering na de dood.

U zult ook de vruchten plukken van het feit dat u weet wat er goed ging⏤en wat niet⏤zodat u kunt brainstormen over oplossingen en relevante bevindingen kunt implementeren nadat een project is afgesloten.

Wat maakt een goed sjabloon voor de post-mortem van een project?

Een effectief sjabloon voor een post-mortem moet de volgende vragen beantwoorden, hoewel je misschien enkele aanpassingen moet maken op basis van de behoeften en structuur van je projectteam:

Wat ging er goed in dit project?

Wat ging er niet goed?

Waarom ging het niet goed?

Wat kunnen we hiervan leren?

Zijn er blokkades in onze processen?

Wat kunnen we verbeteren voor toekomstige projecten?

Hoe kunnen we het algemene proces voor clients verbeteren?

Wat is ons projectmanagement?actiepunten?

Wat is de beoordeling van de prioriteit van de actiepunten?

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de actiepunten?

Wie zorgt ervoor dat die actiepunten Voltooid zijn?

Wanneer sjablonen voor post-mortem worden geïntegreerd in projectmanagementsoftware, kunt u deze lessen en acties in werkstromen inbedden . Het resultaat is dat u die waardevolle gegevens kunt toepassen als onderdeel van uw werkstroom.

15 post-mortem sjablonen om te gebruiken in 2024

Een sjabloon voor de post-mortem van een project is nuttig voor veel bedrijven, maar niet alle sjablonen zijn gelijk.

Gelukkig zijn wij er om uw werk te verbeteren met 15 van onze favoriete gratis sjablonen voor de post-mortem van projecten, uitgerust met de functies en hulpmiddelen om uw behoeften te ondersteunen en ervoor te zorgen dat naadloze projectuitvoering .

Tijd om een kijkje te nemen! 👀

1. ClickUp project post mortem sjabloon

ClickUp Project Post-Mortem Sjabloon

Een nuttig startpunt voor het uitvoeren van een postmortem vergadering is de ClickUp Project Post-Mortem sjabloon . Het is een ideaal sjabloon voor verschillende projecten met zes weergaven, vier aangepaste velden en vier statusindicatoren.

Met dit sjabloon kunt u inzichten in projecten als volgt categoriseren:

Succes: Successen die gevierd moeten worden

Successen die gevierd moeten worden Uitdaging: Wegversperringen die tijdens het project zijn opgetreden

Wegversperringen die tijdens het project zijn opgetreden Taken na het project: Projecttaken die nog moeten worden uitgevoerd

Projecttaken die nog moeten worden uitgevoerd Teamprestaties Teams: Zaken met betrekking tot de prestaties van het team

Zaken met betrekking tot de prestaties van het team Leren: Lessen geleerd tijdens het project

Je kunt deze elementen ook taggen in verschillende sectoren zoals Klantervaring, Product of Financiën om het overzichtelijk te houden. Gebruik deze sjabloon in ClickUp's platform voor projectmanagement om ervoor te zorgen dat niets over het hoofd wordt gezien.

2. ClickUp sjabloon met geleerde lessen

ClickUp sjabloon met geleerde lessen

Krijg al het gevoel met ClickUp's 4Ls terugblik sjabloon ! De "4L's" staan voor geliefd, verlangd, verafschuwd en geleerd. Stuur een kopie van dit sjabloon voor een post mortem onderzoek naar elke belanghebbende, manager, teamlid en freelancer die betrokken is bij een project.

Met deze sjabloon kunnen teamleden openlijker communiceren over wat ze leuk vonden, waar ze moeite mee hadden, wat ze nodig hadden maar niet kregen (bijv. meer tijd, middelen, proactieve client feedback, etc.) en wat ze hebben geleerd van de ervaring.

Moedig iedereen aan om het in te vullen. Op die manier heb je als projectmanager een voltooide 360-view van wat er goed ging, wat je team nodig heeft om verder te gaan, hoe je successen kunt herhalen en hoe je potentiële fouten kunt vermijden.

8. ClickUp sjabloon Verkoper retrospectief

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Vendor-Retrospective-Template.jpg ClickUp verkopers retrospectief sjabloon https://clickup.com/templates/vendor-retro-kkmvq-2473288 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Uitbesteding is een normaal onderdeel van projectoplevering. Of je nu de client bent of een leverancier/serviceprovider, er zijn meestal aspecten van een project waarbij werk wordt uitbesteed.

Met de ClickUp Verkoper Retrospectief Sjabloon kunt u het werk van een verkoper beoordelen verbinding maken met de werkverklaring (SOW), termen vernieuwen en geef ze een casestudy . U vindt secties om het oorspronkelijke probleem, de voortgang van de deliverables, de resultaten en de feedback (positief of negatief) te schetsen.

Dit sjabloon is vooral handig als je met dezelfde leverancier blijft werken, omdat je hen kunt vragen om eventuele lessen toe te passen op de manier waarop jullie in de toekomst zullen samenwerken.

9. ClickUp Activiteitenrapport Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/e173a586-1000.png ClickUp Activiteitenrapport Sjabloon https://clickup.com/templates/activity-report-kkmvq-6110284 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Activiteitenrapport Sjabloon is een tijdbesparende manier om snel projectresultaten vast te leggen, waarbij wordt aangetekend hoe goed het actieplan werkte voor verschillende aspecten van het project.

Het is handig voor projectmanagers om de successen van projecten, de resultaten van teamsamenwerking en de impact van automatisering te recapituleren. En het zet dit alles in een eenvoudig post-mortem rapport voor senior belanghebbenden.

Met dit sjabloon kun je alle postmortems van projecten op één plaats vastleggen:

Tot nu toe geleverde projectresultaten

Taken die nog moeten worden uitgevoerd

Taken die volgende week worden opgeleverd

Kleine successen van vandaag

Voorgestelde verbeteringen aan processen

10. ClickUp Eindrapportage project sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Project-Report-Template.jpg ClickUp sjabloon voor eindrapportage project https://clickup.com/templates/final-project-report-kkmvq-6099088 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Aan het einde van een project, vooral als er veel middelen en tijd in zijn gestoken, kunnen projectmanagers er baat bij hebben om na te denken over het gehele proces. Documenteer je gedachten in de ClickUp sjabloon voor eindrapportage project .

Deze post-mortem analyse dient als een nuttig eindverslag van alles wat een client wilde bereiken in vergelijking met de werkelijke resultaten. Zo kun je bijvoorbeeld documenteren of de deliverables van het project op tijd en binnen het budget zijn Voltooid, en zo niet, wat er fout ging en waarom.

Deze algemene projectbeoordeling tool geeft managers en senior leiders een snel overzicht en een recapitulatie van of de doelstellingen zijn gehaald en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat eventuele lessen worden toegepast om verder te gaan.

Bonus:_ AI tools voor projectmanagement !

11. Marketing Post-Mortem Analyse Sjabloon by Template.net

via sjabloon.net

Het Marketing Post-Mortem Analyse Sjabloon van Template.net is een perfect hulpmiddel voor marketingprofessionals die diep willen duiken in de prestaties van hun marketingcampagnes of projecten. Dit sjabloon biedt structuur en richtlijnen voor een uitgebreide beoordeling, waardoor het makkelijker wordt om te identificeren wat wel en niet werkte.

Dit sjabloon bevat sleutelelementen zoals campagnedoelstellingen, prestaties, prestatie-indicatoren, uitdagingen en geïmplementeerde oplossingen. Het bevat ook secties om het rendement, de kosteneffectiviteit en de strategische afstemming van het marketingproject te beoordelen ten opzichte van de oorspronkelijke verwachtingen.

Met zo'n gedetailleerde analyse kun je de sterke en zwakke punten van je campagnestrategie en -uitvoering vaststellen. Het biedt waardevolle inzichten in de respons van het publiek, succesvolle marketingtechnieken en hindernissen in het proces. Belangrijker nog, het richt zich op de sleutel learnings en aanbevelingen, die helpen bij het informeren en verbeteren van toekomstige marketingstrategieën.

12. Post-mortem rapport sjabloon project door Template.net

via sjabloon.net

Een uitstekende toevoeging aan onze lijst is de Project Post-Mortem Report Template van Template.net. Dit unieke post-mortem sjabloon is een gebruiksvriendelijke bron voor diegenen die een uitgebreide evaluatie van hun project willen zonder het gedoe van nul te moeten beginnen.

Dit sjabloon is ontworpen om alle kritieke gebieden van een post-mortem vergadering van een project aan te pakken, waarbij de algemene prestaties van het project en de impact ervan effectief worden onderzocht. De sjabloon bevat segmenten waarmee je sleutelobservaties, prestatiecijfers, samenvattingen van mijlpalen en een diepgaande analyse van wat werkte en wat verbetering behoeft, kunt benadrukken.

Het veelzijdige format maakt het bovendien gemakkelijk om het aan te passen aan je specifieke projectvereisten. Of je je nu wilt richten op financiële cijfers, projectresultaten, teamprestaties of onverwachte uitdagingen, met het Project Post-Mortem Report Template van Template.net zit je goed.

Gebruik dit sjabloon om uw project uitgebreid te evalueren, zinvolle inzichten te verkrijgen en de koers uit te zetten voor toekomstige verbeteringsstrategieën. Vergeet niet dat het ontwikkelen van een bruikbaar post-mortem rapport van vitaal belang is voor continu leren en doorlopend projectmanagement succes.

13. Microsoft Word Post-Mortem Verslag van gebeurtenissen sjabloon van Template.net

via sjabloon.net

Microsoft Word Post-Mortem Verslag van gebeurtenissen sjabloon by Template.net

Voor degenen die de voorkeur geven aan de vertrouwdheid en eenvoud van Microsoft Word voor hun autopsierapporten, is dit sjabloon van Template.net een goede keuze. Het is speciaal ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van post-mortem analyses voor gebeurtenissen.

Dit sjabloon in Word maakt het eenvoudig om gedetailleerde statistieken en analyses van gebeurtenissen te maken. Opgebouwd met vooraf gedefinieerde koppen zoals Overzicht, Doelstellingen, Successen, Nadelen en Leerpunten, zorgt het ervoor dat alle cruciale aspecten van een gebeurtenis uitgebreid aan bod komen.

Dit sjabloon is geweldig voor planners van gebeurtenissen of bedrijven die regelmatig gebeurtenissen organiseren. Het helpt hen om de resultaten van een evenement consequent te beoordelen, aantekeningen te maken van belangrijke leerpunten, pijnpunten te identificeren en strategieën op te stellen voor toekomstige verbeteringen. Bovendien kan de veelzijdige opmaak in Word gemakkelijk worden aangepast aan de aard van uw specifieke gebeurtenis of de unieke behoeften van uw bedrijf.

Gebruik dit sjabloon voor het post mortem rapport van je evenement om de reis van je evenement te documenteren, van begin tot eind, en om strategische abonnementen te maken voor betere resultaten in de toekomst. Een goed gedocumenteerde post-mortem kan het verschil maken bij het produceren van effectieve en succesvolle gebeurtenissen in de toekomst.

14. Microsoft Word Marketing Post-Mortem Sjabloon by Template.net

via sjabloon.net

Dit sjabloon van Template.net is zeer geschikt voor marketing projecten . Het is ideaal voor teams die liever met Microsoft Word werken en een kant-en-klare structuur nodig hebben om marketingcampagnes of -projecten te evalueren. Het dekt een breed bereik van gebieden zoals doelstellingen, sleutel resultaten, prestatiecijfers en teamprestaties.

In dit sjabloon ligt de nadruk op het verzamelen van gegevens over de gebruikte marketingstrategieën, hun impact en de behaalde resultaten. Het is zeer nuttig voor marketingexperts die inzichten willen vastleggen over het succes van de campagne, de respons van klanten en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Gebruikt als leidraad voor een post-mortem vergadering van een project, brengt het ook discussies op gang over marketingtactieken, de toewijzing van middelen en de uiteindelijke resultaten. Het helpt dus bij het maken van weloverwogen keuzes voor toekomstige marketinginspanningen en het verfijnen van strategieën op basis van lessen uit het verleden.

15. Google Documenten Logistiek Marketing Campagne Post-Mortem Sjabloon by Template.net

via sjabloon.net

Het Google Documenten Logistics Marketing Campaign Post-Mortem Template van Template.net is speciaal ontworpen voor marketingteams in de logistieke sector en vereenvoudigt het analyseproces na elke marketingcampagne.

Het sjabloon is ontworpen om alle sleutelelementen van marketingcampagnes deskundig te beoordelen, van het strategische abonnement tot de uitvoering en de resultaten. Met gedefinieerde secties zoals de campagnedoelstellingen, meetmethoden om succes te meten, analyse van de resultaten, sleutel successen, uitdagingen en verbeterpunten, zorgt dit sjabloon voor een uitgebreide post-mortem analyse in één oogopslag.

Bovendien kunnen teams met dit sjabloon geleerde lessen, ingezette innovatieve strategieën en de mogelijke impact van de campagne op de markt documenteren. Omdat de sjabloon compatibel is met Google Documenten, betekent dit dat je dit document gemakkelijk kunt delen en eraan kunt samenwerken met je team, ongeacht je locatie.

Gebruik dit sjabloon voor een gedetailleerde, doordachte postmortale analyse van uw logistieke marketingcampagnes, zodat uw team uw marketingstrategieën voortdurend kan verfijnen en verbeteren voor betere resultaten in de toekomst.

Hoe een Post Mortem Vergadering leiden

Een succesvolle postmortem vergadering begint met een goede voorbereiding. Zorg voor een neutrale, niet-bedreigende omgeving, nodig de nodige belanghebbenden uit en stel van tevoren een duidelijke agenda op. Deel een kopie van het door jou gekozen sjabloon met de deelnemers om ze voor te bereiden op de te bespreken vragen.

Begin de vergadering met het bespreken van de oorspronkelijke doelstellingen van het project en of deze met succes zijn behaald. Neem dan je sjabloon voor de postmortem door en begin met het bespreken van sleutelvragen, zoals: Wat ging er goed in dit project? Wat ging niet zoals gepland en waarom? Wat kunnen we hiervan leren? Laat elke deelnemer openlijk zijn of haar perspectief delen in een ruimte zonder schuld.

Onthoud dat het doel is om constructieve kritiek en het gezamenlijk oplossen van problemen aan te moedigen. Zorg ervoor dat er aandacht is voor zowel de positieve als de negatieve kanten om het evenwicht te bewaren. Moedig het team aan om hun problemen te delen en acties voor te stellen die dergelijke problemen in toekomstige projecten kunnen voorkomen.

Vergeet niet om alles wat tijdens de vergadering gezegd wordt vast te leggen. Deze feedback is van vitaal belang om te begrijpen hoe toekomstige projecten verbeterd kunnen worden. Wijs de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van actie items toe aan specifieke team leden, met duidelijke deadlines voor voltooiing. Deel na de vergadering de aantekeningen met alle aanwezigen om er zeker van te zijn dat iedereen op dezelfde pagina zit.

Stroomlijn de afsluiting van uw project met sjablonen voor de postmortem

Een post-mortem vergadering is een kans voor projectmanagers en teams om na te denken over wat goed ging en wat beter had gekund. Het maken van een postmortemrapport kan een tijdrovende Taak zijn, maar als je een sjabloon hebt, hoef je er niet vanaf nul een te maken.

Stroomlijn het proces en verkrijg die waardevolle inzichten met een sjabloon voor de post-mortem van een project. Je bespaart tijd met het verzamelen van feedback en begrijpt beter hoe je meer succes kunt boeken en toekomstige mislukkingen kunt voorkomen.

Post-mortem sjablonen zijn geweldig, maar het toepassen van deze learnings is effectiever en gemakkelijker te doen binnen het juiste projectmanagement en productiviteitsplatform.

ClickUp is een krachtige alles-in-één oplossing productiviteitssuite gebouwd voor teams van elke grootte in elke branche. Dankzij een ongelooflijk aanpasbaar platform kun je workflows automatiseren, processen stroomlijnen en projectmanagement voor iedereen vereenvoudigen. Meld u aan voor een gratis ClickUp account om effectievere vergaderingen achteraf te houden en de hele cyclus van het project te beheren.