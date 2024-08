12 beste no-code tools voor productmanagers in 2024

In de snelle wereld van productmanagement van vandaag de dag kan het hebben van de juiste hulpmiddelen het verschil maken in je vermogen om uitzonderlijke producten te maken en te leveren. No-code hulpmiddelen hebben zich ontpopt als een game-changer die productmanagers in staat stelt hun workflows te stroomlijnen, de samenwerking te verbeteren en hun ideeƫn tot leven te brengen zonder dat ze daarvoor uitgebreide technische kennis nodig hebben.

In deze post verkennen we de beste no-code tools voor productmanagers, duiken we in hun belangrijkste kenmerken, voordelen en beperkingen en bespreken we hoe je de perfecte oplossing voor jouw specifieke behoeften kiest! šŸš€

Probeert u te jongleren met product stappenplannen feedback van klanten, samenwerking in teams en prioritering, en dit alles met het doel om de beste gebruikerservaring voor uw product te leveren?

Het leiden van een succesvol productmanagementteam is geen kleinigheid.

In het steeds veranderende technologielandschap moeten productmanagers op de hoogte blijven van de nieuwste trends en tools en zich tegelijkertijd blijven richten op de eindgebruiker.

Alleen al de hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden kan overweldigend zijn en zelfs de meest ervaren PM's met uitstekende prestaties belemmeren productmanagementvaardigheden om hun doelen efficiƫnt te bereiken.

En laten we eerlijk zijn: je kunt het niet allemaal handmatig doen, hoe vaardig je team ook is. Daarom heb je de beste no-code tools nodig in je arsenaal.

BEGRIJPEN VAN NO-CODE TOOLS VS. LOW-CODE TOOLS Microsoft Power Apps is een voorbeeld van een low-code ontwikkelplatform dat snelle applicatieontwikkeling ondersteunt. Low-code tools zoals Power Apps kunnen worden gebruikt door mensen zonder kennis van codering. Het probleem is echter dat je nog steeds een ontwikkelaar nodig hebt om de deal te sluiten.

Het omarmen van no-code tools kan een game-changer zijn voor productmanagers en de manier waarop ze hun dagelijkse taken en langetermijndoelen benaderen veranderen. Hier zijn enkele belangrijke voordelen die no-code tools opleveren voor productmanagers:

1. Versnelde ontwikkeling

No-code tools stellen productmanagers in staat om prototypes vrij te geven, snel te itereren en producten sneller te lanceren sjablonen voor productlancering zonder afhankelijk te zijn van ontwikkelingsresources. Dit verkort de time-to-market aanzienlijk en helpt om gelijke tred te houden met de steeds veranderende behoeften van de klant.

2. Verbeterde samenwerking

No-code platforms bevorderen betere communicatie en samenwerking tussen multifunctionele teams . Door de barriĆØres tussen technische en niet-technische belanghebbenden te doorbreken, zorgen deze tools ervoor dat iedereen op Ć©Ć©n lijn zit, wat resulteert in een meer samenhangend productontwikkelingsproces.

3. Creativiteit

Met no-code tools kunnen productmanagers experimenteren met nieuwe producten ideeƫn en concepten zonder zich zorgen te maken over technische beperkingen. Deze vrijheid stimuleert innovatie en helpt productmanagers om uitzonderlijke gebruikerservaringen te leveren.

4. Kostenefficiƫntie

Door de noodzaak van uitgebreide codering en ontwikkeling te minimaliseren, kunnen no-code tools de totale kosten van productontwikkeling aanzienlijk verlagen, waardoor productmanagers hun middelen effectiever kunnen toewijzen.

5. Schaalbaarheid en flexibiliteit

No-code platforms bieden productmanagers de mogelijkheid om hun applicaties te schalen en gemakkelijk wijzigingen aan te brengen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat producten zich kunnen aanpassen aan veranderende markteisen en gebruikerseisen.

Het opnemen van no-code tools in je toolkit voor productmanagement kan de efficiƫntie, communicatie en innovatie drastisch verbeteren, wat uiteindelijk leidt tot betere producten en tevredener klanten.

Mis de kans niet om uw productmanagement naar een hoger niveau te tillen met deze krachtige tools!

Wat maakt een goed No-Code hulpmiddel voor productmanagers?

Het kiezen van de juiste no-code tool is essentieel voor het maximaliseren van de voordelen die ze bieden aan productmanagers. Maar met zoveel beschikbare opties is het cruciaal om te weten welke factoren een no-code tool onderscheiden van de rest.

Hier zijn enkele belangrijke aspecten om te overwegen bij het evalueren van no-code tools voor productmanagers:

intuĆÆtieve interface

āœ Uitgebreide functionaliteit

āœ Naadloze integraties

āœ Aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid

āœ Robuuste beveiliging en compliance

actieve community en ondersteuning

Door deze factoren in gedachten te houden, kunt u met vertrouwen een no-code tool kiezen die u en uw productmanagementteam in staat stelt om sneller en efficiĆ«nter betere resultaten te behalen. āš”ļø

Laten we eens duiken in de top no-code tools voor productmanagers die je zullen helpen je workflow te stroomlijnen, weloverwogen beslissingen te nemen en je product naar nieuwe hoogten te brengen. šŸ“ˆ

1. ClickUp #### Beste no-code tool voor projectbeheer, teamsamenwerking en productiviteit

Gebruik ClickUp Whiteboards met objecten, taken, relaties en stickies om visueel samen te werken met uw team

Bovendien kan elke productmanager en elk team elk werk snel opstarten en tijd besparen met ClickUp sjablonen voor productlanceringen , briefings en strategieplanning, samen met andere sjablonen voor productbeheer en sjablonen voor productmarketing .

Product Launch Checklist Template by ClickUp bevat aangepaste statussen, aangepaste velden, kleurcodering en meer om elk element van uw lanceringsproces te visualiseren en bij te houden

Beste eigenschappen

Volledig aanpasbaar platform : Pas elk onderdeel van ClickUp aan en configureer het naar uw behoeften met aangepaste velden, aangepaste statussen, ClickApps en meer

: Pas elk onderdeel van ClickUp aan en configureer het naar uw behoeften met aangepaste velden, aangepaste statussen, ClickApps en meer Meer dan 15 aangepaste weergaven : Kies uit meer dan 15 manieren om uw werk te bekijken, waaronder tijdlijn, bord, planningstabel en meer

: Kies uit meer dan 15 manieren om uw werk te bekijken, waaronder tijdlijn, bord, planningstabel en meer Sleep en neerzet functionaliteit : Deze functie maakt het aanbrengen van wijzigingen in uw ClickUp Workspace eenvoudiger en sneller. U kunt gewoon items slepen en neerzetten zonder dat u technische vaardigheden nodig hebt

: Deze functie maakt het aanbrengen van wijzigingen in uw ClickUp Workspace eenvoudiger en sneller. U kunt gewoon items slepen en neerzetten zonder dat u technische vaardigheden nodig hebt Automatisering mogelijkheden : Versnel processen met vooraf gebouwde automatisering en stel aangepaste recepten in met ClickUp automatisering - codering is niet nodig

: Versnel processen met vooraf gebouwde automatisering en stel aangepaste recepten in met ClickUp automatisering - codering is niet nodig Documentatie : Sla alle projecten op,omvang van het werken bedrijfsgerelateerde bestanden op met ClickUp Docs

: Sla alle projecten op,omvang van het werken bedrijfsgerelateerde bestanden op met ClickUp Docs Bronnenbeheer : Bewaak uw resources met Workload View

: Bewaak uw resources met Workload View Integratiemogelijkheden : Verbind ClickUp met meer dan 1.000 werktools om uw apps te consolideren en uw workflow te stroomlijnen

: Verbind ClickUp met meer dan 1.000 werktools om uw apps te consolideren en uw workflow te stroomlijnen Beschikbaar op alle apparaten : Beschikbaar voor desktop, mobiel (Android en iOS app), spraak en browser platforms

: Beschikbaar voor desktop, mobiel (Android en iOS app), spraak en browser platforms Product Manager's Guide : Leer hoe uclickUp maximaliseert voor productbeheer met deze ultieme gids

: Leer hoe uclickUp maximaliseert voor productbeheer met deze ultieme gids Bibliotheek van sjablonen: Kies uit meer dan 1000 sjablonen voor elke use case en elk team, inclusief voor product,softwareontwikkelaarsmarketing,

Beperkingen

Het kan even duren voordat je gewend bent aan de vele functies

Bepaalde Dashboard-kaarten kunnen niet worden geƫxporteerd in het gratis plan

Sommige weergaven zijn niet beschikbaar op de mobiele app

prijzen ####

Gratis voor altijd: Gratis plan met veel functies

Gratis plan met veel functies Onbeperkt: $5 per maand/gebruiker

$5 per maand/gebruiker Zakelijk: $12 per maand/gebruiker

$12 per maand/gebruiker Zakelijk Plus: $19 per maand/gebruiker

$19 per maand/gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2: 4.7 van 5 (5.680+ beoordelingen)

4.7 van 5 (5.680+ beoordelingen) Capterra: 4,7 van 5 (3.540+ beoordelingen)

2. Vederlicht

Beste no-code tool voor het bouwen van krachtige formulieren

Een aangepast formulier bouwen met Feathery Feathery is een krachtige form builder voor productteams. Met deze tool kunnen productteams in-app flows bouwen voor onboarding van gebruikers , betalingen , toepassingen en meer, zonder de middelen van een ontwikkelaar.

Gebruikers kunnen volledig aanpasbare formulieren bouwen met een Webflow-achtige visuele editor, krachtige logica-bouwer en meer dan 5.000 integraties, waaronder tools als Segment, Stripe en Firebase.

Beste functies

Merkeigen formulieren : Maak aangepaste formulieren die passen bij de visuele identiteit van je merk

: Maak aangepaste formulieren die passen bij de visuele identiteit van je merk Sleep-en-zet editor : Ontwerp en bewerk eenvoudig lay-outs met een gebruiksvriendelijke interface

: Ontwerp en bewerk eenvoudig lay-outs met een gebruiksvriendelijke interface Geavanceerde ondersteuning voor logica : Implementeer complexe voorwaardelijke logica om dynamische formulieren en workflows te maken

: Implementeer complexe voorwaardelijke logica om dynamische formulieren en workflows te maken Integratie van apps : Verbind en wisselwerking met meer dan 5.000 applicaties om de functionaliteit uit te breiden

: Verbind en wisselwerking met meer dan 5.000 applicaties om de functionaliteit uit te breiden React enJavascript SDK's: Gebruik ontwikkelaarsvriendelijke softwareontwikkelingskits voor geavanceerde validatie en aangepaste logica

Beperkingen

Duurt langer om te beginnen dan een eenvoudige form builder zoals Google Forms

Geavanceerde integraties zoals Plaid vereisen een betaald plan

Prijzen

Gratis: Gratis plan

Gratis plan Basis: $50 per maand

$50 per maand Pro: $400 per maand

$400 per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klantenbeoordelingen

Product Hunt: 4.7 van 5 (20+ beoordelingen)

3. Amplitude

Beste no-code tool voor productanalyse

Maak interactieve, multi-user apps voor desktop en mobiele webbrowsers met Bubble Bubble is een no-code platform waarmee productmanagers eenvoudig volledige webapplicaties kunnen ontwerpen, ontwikkelen en lanceren.

De visuele editor en aanpasbare workflows maken snelle prototyping en ontwikkeling mogelijk, waardoor de benodigde tijd en inspanning worden verminderd.

Daarnaast maken de sterke integratiemogelijkheden van Bubble het een uitgebreide oplossing voor het bouwen van complexe applicaties zonder dat code nodig is. Deze tool is ideaal voor productmanagers die op zoek zijn naar een robuust, alles-in-Ć©Ć©n ontwikkelplatform.

Beste eigenschappen

Drag-and-drop editor : Gebruik een intuĆÆtieve interface om eenvoudig elementen te ontwerpen en te rangschikken, coderen is niet nodig

: Gebruik een intuĆÆtieve interface om eenvoudig elementen te ontwerpen en te rangschikken, coderen is niet nodig Visuele databasebouwer : Maak en beheer databases visueel, vereenvoudig het proces van gegevensorganisatie en -manipulatie

: Maak en beheer databases visueel, vereenvoudig het proces van gegevensorganisatie en -manipulatie Aanpasbare workflows : Pas uw processtromen aan uw unieke bedrijfsvereisten aan, waardoor de productiviteit en efficiƫntie toenemen

: Pas uw processtromen aan uw unieke bedrijfsvereisten aan, waardoor de productiviteit en efficiƫntie toenemen Rijk ecosysteem van plugins: Maak gebruik van een breed scala aan plugins voor extra functionaliteit en naadloze integratie met andere tools of platforms

Beperkingen

Beperkte prestaties voor grootschalige toepassingen

Steilere leercurve

Niet geschikt voor native mobielapp-ontwikkeling Prijzen

Gratis: Gratis plan

Gratis plan Mini: $10 per maand

$10 per maand Basis: $20 per maand

$20 per maand Pro: $30 per maand

$30 per maand Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Klantenbeoordelingen

G2: 4.4 van 5 (55 beoordelingen)

4.4 van 5 (55 beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (16 beoordelingen)

7. Retool

Bouw interne tools met Retool Terugzetten is een no-code platform dat productmanagers in staat stelt om snel aangepaste interne tools te bouwen door ze te verbinden met hun bestaande databases en API's.

De intuĆÆtieve drag-and-drop interface en vooraf gebouwde componenten maken het gemakkelijk om tools te bouwen die op maat gemaakt zijn voor jouw unieke bedrijfsbehoeften.

Bovendien zorgen de robuuste beveiligingsfuncties van Retool ervoor dat je gegevens beschermd blijven. Deze tool is een krachtige oplossing voor productmanagers die hun interne processen willen stroomlijnen en de efficiƫntie willen verbeteren.

Beste eigenschappen

Sleep-en-klap UI-bouwer : Met deze functie kunt u eenvoudig elementen in uw gebruikersinterface ontwerpen en rangschikken, zonder dat codering vereist is

: Met deze functie kunt u eenvoudig elementen in uw gebruikersinterface ontwerpen en rangschikken, zonder dat codering vereist is Pre-built componenten : Gebruik kant-en-klare elementen om het ontwikkelproces te versnellen en consistentie in je ontwerp te behouden

: Gebruik kant-en-klare elementen om het ontwikkelproces te versnellen en consistentie in je ontwerp te behouden Integratie met populaire databases en API's: Sluit naadloos aan op verschillende databases en API's, zodat u gegevens uit verschillende bronnen kunt ophalen, manipuleren en weergeven

Toegangsbeheer op basis van rollen: Implementeer verschillende toegangsniveaus op basis van gebruikersrollen, zodat gebruikers alleen toegang hebben tot de informatie en functies die relevant zijn voor hun rol

Beperkingen

Beperkte ontwerpaanpassingen

De prijs kan duur zijn voor ondernemingen en grotere teams

Prijzen

Gratis: Gratis plan

Gratis plan Team: $10 per maand

$10 per maand Zakelijk: $20 per maand

$20 per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantenbeoordelingen

G2: 4.7 van 5 (159 beoordelingen)

4.7 van 5 (159 beoordelingen) Capterra: 4.4 van 5 (69 beoordelingen)

8. Luchttafel

Beste no-code hulpmiddel voor gegevensopslag

Maak chatbots, landingspagina's en websites met conversaties, interactieve enquĆŖtes, leadgeneratiebots en meer met Landbot Landbot is een no-code chatbotbouwer die productmanagers helpt om conversationele interfaces te maken voor hun producten en diensten.

De drag-and-drop bouwer en vooraf gebouwde sjablonen maken het gemakkelijk om boeiende, AI-gestuurde chatbots te maken.

Daarnaast bieden de analyse- en rapportagefuncties van Landbot inzicht in klantinteracties, waardoor de klantbetrokkenheid en klanttevredenheid verbeteren. Deze tool is perfect voor productmanagers die het volgende willen verbeteren communicatie met klanten en ondersteuning.

Beste eigenschappen

Drag-and-drop bouwer : Met deze functie kun je eenvoudig elementen in je interface ontwerpen en rangschikken zonder dat je codeervaardigheden nodig hebt.

: Met deze functie kun je eenvoudig elementen in je interface ontwerpen en rangschikken zonder dat je codeervaardigheden nodig hebt. Pre-gemaakte sjablonen : Gebruik kant-en-klare sjablonen om het creatieproces te versnellen en een professionele en consistente look te garanderen.

: Gebruik kant-en-klare sjablonen om het creatieproces te versnellen en een professionele en consistente look te garanderen. Integraties met populaire platforms : Sluit naadloos aan op verschillende andere populaire tools en platforms, waardoor de functionaliteit van de tool wordt verbeterd en een uniforme workflow mogelijk wordt.

: Sluit naadloos aan op verschillende andere populaire tools en platforms, waardoor de functionaliteit van de tool wordt verbeterd en een uniforme workflow mogelijk wordt. Analyse en rapportage: Krijg toegang tot waardevolle inzichten en genereer gedetailleerde rapporten om prestaties bij te houden en weloverwogen beslissingen te nemen.

Beperkingen

Beperkte mogelijkheden voor natuurlijke taalverwerking

Geen spraakgebaseerde chatbotondersteuning

De prijs kan duur zijn voor duurdere abonnementen

Prijzen

Zandbak: Gratis plan

Gratis plan Start: $39 per maand

$39 per maand Pro: $99 per maand

$99 per maand Zakelijk: $300 per maand

Klantenbeoordelingen

G2: 4.7 van 5 (259 beoordelingen)

4.7 van 5 (259 beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (66 beoordelingen)

11. Glijden

Beste no-code hulpmiddel voor mobiele app-ontwikkeling

Bouw mobiele apps, pas interfaces aan en meer met Glide Glide is een no-code platform waarmee productmanagers visueel aantrekkelijke mobiele apps kunnen bouwen met behulp van gegevens uit Google Sheets.

Dankzij de intuĆÆtieve app builder en realtime gegevenssynchronisatie met Google Sheets kunnen productmanagers eenvoudig apps maken en onderhouden.

Bovendien maken de aanpasbare sjablonen en uitgebreide onderdelenbibliotheek van Glide het mogelijk om unieke, gebruiksvriendelijke mobiele ervaringen te creƫren. Deze tool is een fantastische keuze voor productmanagers die snel mobiele apps willen ontwikkelen en implementeren zonder code te hoeven schrijven.

Beste eigenschappen

IntuĆÆtieve app-bouwer : Deze functie biedt een gebruiksvriendelijke interface die het maken van apps vereenvoudigt en waarvoor geen coderingsvaardigheden vereist zijn

: Deze functie biedt een gebruiksvriendelijke interface die het maken van apps vereenvoudigt en waarvoor geen coderingsvaardigheden vereist zijn Realtime gegevenssynchronisatie met Google Sheets : Synchroniseer je gegevens in realtime met Google Sheets, zodat je app altijd de meest actuele informatie weergeeft

: Synchroniseer je gegevens in realtime met Google Sheets, zodat je app altijd de meest actuele informatie weergeeft Aanpasbare sjablonen : Maak gebruik van kant-en-klare sjablonen die u kunt aanpassen aan uw behoeften, waardoor het creatieproces wordt versneld met behoud van een professionele uitstraling

: Maak gebruik van kant-en-klare sjablonen die u kunt aanpassen aan uw behoeften, waardoor het creatieproces wordt versneld met behoud van een professionele uitstraling Uitgebreide componentenbibliotheek: Maak gebruik van een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare componenten, zodat je eenvoudig verschillende functies aan je app kunt toevoegen

Beperkingen

Beperkt tot Google Sheets als gegevensbron

Geen ondersteuning voor native app-functies

Beperkte schaalbaarheid voor grote apps

Prijzen

Pro: $99 per maand

$99 per maand Zakelijk: $ 249 per maand

$ 249 per maand Enterprise: $799 per maand

Klantenbeoordelingen

G2: 4.7 van 5 (359 beoordelingen)

4.7 van 5 (359 beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (92 beoordelingen)

12. Coda

Beste no-code hulpmiddel voor documentatie

Combineer documenten, spreadsheets en bouwgereedschappen in Ć©Ć©n platform met Coda Coda is een veelzijdig no-code platform waarmee productmanagers samenwerkingsdocumenten, spreadsheets en applicaties kunnen maken, allemaal binnen Ć©Ć©n enkele interface.

Door de barriĆØres tussen traditionele productiviteitstools te doorbreken, zorgt Coda voor een flexibelere werkomgeving waarin samenwerking centraal staat.

Met zijn aanpasbare componenten en automatiseringsfuncties vergemakkelijkt het gestroomlijnde workflows en efficiƫnt taakbeheer. Deze tool is essentieel voor productmanagers die de samenwerking en productiviteit in hun teams willen verbeteren.

Beste eigenschappen

Flexibel canvas voor documenten en spreadsheets : Met deze functie kun je naadloos tekst, gegevens en interactieve onderdelen samenvoegen op ƩƩn canvas, waardoor je een meer dynamische en boeiende werkruimte creƫert.

: Met deze functie kun je naadloos tekst, gegevens en interactieve onderdelen samenvoegen op ƩƩn canvas, waardoor je een meer dynamische en boeiende werkruimte creƫert. Aanpasbare componenten en sjablonen : Gebruik een verscheidenheid aan aanpasbare elementen en sjablonen om uw werkruimte in te richten volgens uw specifieke behoeften.

: Gebruik een verscheidenheid aan aanpasbare elementen en sjablonen om uw werkruimte in te richten volgens uw specifieke behoeften. Automatisering en integraties : Automatiseer terugkerende taken en sluit naadloos aan op verschillende andere tools om de functionaliteit te verbeteren en workflows te stroomlijnen.

: Automatiseer terugkerende taken en sluit naadloos aan op verschillende andere tools om de functionaliteit te verbeteren en workflows te stroomlijnen. Samenwerken en delen: Werk samen met uw team aan gedeelde projecten, deel eenvoudig gegevens en verzamel feedback, allemaal binnen het platform.

Beperkingen

Beperkte functionaliteit voor mobiele apps

Steilere leercurve voor beginners

Prestaties kunnen traag zijn bij grotere documenten

Prijzen

Gratis: Gratis plan

Gratis plan Pro: $12 per maand

$12 per maand Team: $36 per maand

$36 per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantenbeoordelingen

G2: 4.7 van 5 (393 beoordelingen)

4.7 van 5 (393 beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (87 beoordelingen)

Deze no-code tools bieden een scala aan functies en functionaliteiten om productmanagers te helpen hun workflows te stroomlijnen, de samenwerking te verbeteren en innovatieve producten te ontwikkelen. Of het nu gaat om no-code projectmanagement apps, form builders of no-code automatiseringstools, deze no-code platforms kunnen de manier waarop je werkt transformeren.

Door de beste functies en beperkingen van elke tool te evalueren, kunt u een weloverwogen beslissing nemen over welke het beste past bij uw specifieke behoeften en vereisten.

Klaar om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop u uw productontwikkelingsproces beheert? Ontdek ClickUp, het alles-in-Ć©Ć©n productiviteits- en projectbeheerplatform dat perfect is voor productmanagers die productontwikkeling willen versnellen, samenwerking willen verbeteren en hun producten beter willen beheren.

Gastschrijver:_

michael Kilcullen_ is een growth lead met 5+ jaar in B2B SaaS. Als hij niet achter zijn bureau zit, is hij aan het surfen, golfen of pickleballen in de zon van Florida.