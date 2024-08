10 Beste No-Code Apps & No-Code App Bouwers voor Ontwikkelaars in 2024

No-code apps zijn de afgelopen tien jaar revolutionair geweest en hebben tech-enthousiastelingen in staat gesteld om native apps te bouwen met minder invoerbarrières.

De no-code aanpak voor het bouwen van apps is een no-brainer. In plaats van scriptcommando's kan een grafische interface configuraties communiceren. Het resultaat? Je kunt apps voor ondernemingen ontwikkelen lanceer websites, automatiseer workflows en wat al niet meer met nul kennis van codering!

No-coding levert de beste resultaten op als je creatief bent en een krachtige no-code app builder hebt om je ideeën uit te voeren - dus laten we dat laatste eens uitzoeken. We bespreken de beste no-code ontwikkelingsplatforms om in een mum van tijd betrouwbare en hoogwaardige applicaties te bouwen!

Wat is een No-Code App Builder?

Een no-code app verwijst naar een applicatie die kan worden gebouwd en ingezet zonder traditionele codeer- of programmeervaardigheden. No-code platforms bieden intuïtieve visuele interfaces en drag-and-drop tools waarmee gebruikers functionele en interactieve apps kunnen maken met behulp van vooraf gebouwde componenten en sjablonen.

No-code app ontwikkeling stelt mensen zonder codeerexpertise in staat om aangepaste softwareoplossingen te maken voor verschillende doeleinden, zoals het bouwen van websites, mobiele apps, interne tools, dashboards en meer. Het schrijven van complexe code is niet meer nodig, waardoor app-ontwikkeling toegankelijk wordt voor een breder publiek.

Wat moet je zoeken in een No-Code App Builder?

Navigeren door de zee van no-code platforms en degene vinden die de moeite waard zijn, kan een uitdaging zijn - hier is een overzicht van de sleutel kwaliteiten waar je op moet letten:

Gebruiksgemak: Hoewel een no-code app handmatig coderen overbodig maakt, kan het nog steeds moeilijk te gebruiken zijn vanwege een onhandige interface. De beste apps in deze categorie hebben een drag-and-drop interface om snel vooraf geconfigureerde elementen samen te stellen voor het gewenste resultaat Aanpasbaarheid: Met de vele aangepaste functies kun je een app maken die jouw visie weerspiegelt. De app moet zich aanpassen aan de behoeften van verschillende industrieën en niches en je moet er unieke merkelementen in kunnen opnemen Functies en functionaliteit: De app moet functies bieden zoals formulierenbouwers, kant-en-klare sjablonen en visualisatietools om je te helpen je doel sneller te bereiken Integraties: Het platform moet werken met populaire projectmanagement-, samenwerkings- en CRM-apps Schaalbaarheid: Het platform moet meer gebruikers en complexe processen ondersteunen naarmate uw business uitbreidt

10 beste bouwers van apps zonder code om te gebruiken in 2024

No-code is niet hetzelfde als low-code: de laatste vervangt codering tot op zekere hoogte, maar je moet nog steeds investeren in ontwikkelaars om die apps in te stellen en te beheren. No-code maakt alle codering overbodig, waardoor het een economisch haalbaardere oplossing is.

We hebben de 10 meest efficiënte no-code apps in verschillende prijsklassen voor je op een rijtje gezet. Bekijk hun functies, voor- en nadelen en vind de perfecte app om je succesverhaal mee te maken! 🌟

1. ClickUp #### Beste voor samenwerking met ontwikkelteams

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw API werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is de beste no-code tool voor projectmanagement, samenwerking in teams en productiviteit. Het is geschikt voor solopreneurs, freelancers, grote ondernemingen en alles daar tussenin! Iedereen kan moeiteloos het platform aanpassen en automatiseren om zijn of haar specifieke initiatieven te dienen. 🎨

Wat maakt ClickUp tot uw no-code oplossing? Het antwoord is eenvoudig: U kunt elk onderdeel van het platform configureren met de drag-and-drop tools.

Ontwikkel apps en integraties voor het maken van taken en subtaken, middelen beheren bijhouden QA testen monitoring, ontwikkeling, marketing en nog veel meer. ClickUp's drag-and-drop functionaliteit zorgt ervoor dat zelfs de meest geavanceerde functies toegankelijk zijn zonder enige kennis van codering.

Neem als ClickUp-beheerder de leiding over uw ClickUp-werkruimte door gebruik te maken van ClickApps en ClickUp API . 🦾

Met ClickApps kunt u uw werkruimte aanpassen met behulp van visuele tools en zonder code interne toepassingen instellen voor werkbeheer, samenwerking, organisatie en rapportage, allemaal vanaf één platform. Voorbeeld: u kunt de ClickUp AI om ideeën te brainstormen en mededelingen voor te bereiden of de Functie automatisering om repetitieve processen te stroomlijnen. Enkele nuttige ClickApps zijn:

Sprint

Taak afhankelijkheden

Samenwerken bewerkingen

Aangepaste velden

ID's van een aangepaste taak

Als u ClickUp wilt gebruiken met uw andere favoriete apps maak gebruik van de API ondersteuning. Hiermee kun je apps en scripts bouwen om het platform te integreren met 1000+ andere tools . Hierdoor kunt u processen buiten ClickUp automatiseren, Taken en lijsten creëren en beheren, en tijd bijhouden !

Klantgerichte apps en websites bouwen? Gebruik ClickUp's kant-en-klare sjablonen voor webpagina's te maken , landingspagina's , bugrapporten , productlanceringen en grafische ontwerpen . 🌻

ClickUp beste functies

Interne applicaties bouwen met ClickApps

Eenvoudige automatisering van ingewikkelde processen

Ruime selectie sjablonen om tijd te besparen

Moeiteloze externe integraties (meer dan 1.000) met ClickUp API

Drag-and-drop interface

Hoge schaalbaarheid

ClickUp beperkingen

Het kost tijd om uit te vinden hoe de werkruimte georganiseerd moet worden

Sommige gebruikers zeggen dat het platform meer automatisering kan gebruiken

ClickUp prijzen

Free Forever : $0

: $0 Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Merk (Integromat)

Beste voor automatisering van werkstromen

via Maak Make (voorheen bekend als Integromat) is een no-code automatisering van werkstromen platform dat eenvoud naar een hoger niveau tilt voor uw volgende app-idee. Het intuïtieve ontwerp maakt het perfect voor het maken van eersteklas interne oplossingen die je werk stroomlijnen en de efficiëntie van je team een boost geven. Je kunt applicaties maken die wonderen doen voor elke afdeling in je bedrijf, inclusief:

Marketing: Ondersteun snellere en efficiëntere leadgeneratie Verkoop: Beheer contracten en bied klantenservice Uitvoeringen: Centraliseer informatie over dagelijkse processen IT-beheer: Identificeer potentiële bedreigingen voor de veiligheid om het risico op inbreuken te minimaliseren HR: Makennieuwe medewerkers inwerken een samenwerking enproductief procesClickUp en maken is de winnende combinatie voor het automatiseren van complexe workflows tussen ClickUp en uw andere apps voor werk.

Deze tijdbesparende integratie kunt u ClickUp verbinden met andere online apps of API's en de wrijving uit uw processen halen zonder enige programmeerkennis. Make geeft u duizenden sjablonen voor het maken en automatiseren van Taken, wat de deal alleen maar beter maakt! 🍬🍭

Make beste functies

Ondersteunt werkstromen op verschillende afdelingen

Helpt complexe processen op te splitsen

Bouwer voor slepen en neerzetten

Gemakkelijk te volgen sjablonen voor het automatiseren van Taken

Integreert naadloos met ClickUp

Maak beperkingen

API documentatie zou grondiger kunnen zijn

Het kan tijd kosten om alle beschikbare functies te begrijpen

Prijzen maken

Gratis : $0

: $0 Core : $9/maand voor 10.000 operaties

: $9/maand voor 10.000 operaties Pro : $16/maand voor 10.000 operaties

: $16/maand voor 10.000 operaties Teams : $29/maand voor 10.000 bewerkingen

: $29/maand voor 10.000 bewerkingen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Maak beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (150+ beoordelingen)

: 4.7/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

3. Quixy

Beste voor procesbeheer

via Quixy Quixy is een veelzijdige no-code app builder die je helpt bij het ontwerpen van enterprise-grade oplossingen voor het automatiseren van ingewikkelde bedrijfsprocessen. Met het platform kun je aangepaste apps ongeveer 10 keer sneller instellen dan met de traditionele aanpak en code schrijven.

Quixy's drag-and-drop ontwerp en verscheidenheid aan vooraf gebouwde componenten maken het geschikt voor het bouwen van apps voor elke niche. Ontwikkel je applicatie vanaf nul of gebruik sjablonen voor specifieke use cases om je werk meer structuur en precisie te geven.

Bekijk enkele voorbeelden van Quixy-gebaseerde automatisering in vijf categorieën:

Helpdeskondersteuning: Voor het automatiseren van ticketaanvragen voor klachten van klanten Projectmanagement: Voor het bijhouden vanelke fase van een projecttaken automatiseren en beheren en vergaderingen plannen Relatiebeheer: Voor automatisering vancommunicatie met klanten en het vastleggen en beheren van leads Reis- en onkostenbeheer: Voor accountbeheer van kantoor- en reiskosten Prestatiebeheer van werknemers: Voor het bijhouden van aanwezigheid en het bijhouden van prestaties

Quixy beste functies

Hiermee kun je apps op Enterprise-niveau bouwen zonder kennis van codering

Robuuste veiligheidsfuncties die inbreuken en gegevensdiefstal minimaliseren

Maakt automatisering voor meerdere afdelingen mogelijk

Uitstekend ondersteuningsteam

Quixy beperkingen

De UI/UX is voor verbetering vatbaar

Gebrek aan adequate tips en handleidingen over hoe het platform te gebruiken in vergelijking met andere no code software

Quixy prijzen

Oplossing : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Platform : $20/maand per gebruiker (minimaal 20 gebruikers)

: $20/maand per gebruiker (minimaal 20 gebruikers) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Quixy beoordelingen en recensies

G2 : 5/5 (100+ beoordelingen)

: 5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4. Glijden

Beste voor mobiele apps aanmaken

via Glijden Haal informatie op uit bronnen zoals Google Spreadsheets en Excel of creëer een databron op het platform met Glide Tables. Het enige wat u hoeft te doen is een paar visuele elementen toevoegen met behulp van de drag-and-drop interface, en u alchemiseert uw saaie gegevens in een interactieve app die werkt op alle apparaten! 🧙

De reis van spreadsheet naar app is leuk dankzij de aanpasbare functies, integraties en ingebouwde sjablonen van het platform. Bezorgd over verouderde apps? Glide werkt het ontwerp van bestaande apps automatisch bij zodat ze voldoen aan de nieuwste trends in de branche.

Glide is ideaal als je een beginner bent of gewoon een eenvoudige app wilt. Het platform is echter misschien niet de beste optie voor het bouwen van apps met geavanceerde functies.

Glide beste functies

Drag-and-drop interface

Talloze aanpassingen, integraties en sjablonen

Snelle implementatie van apps

Waardevol ondersteunend materiaal

Apps zien er geweldig uit op alle apparaten omdat de ontwerpen automatisch worden bijgewerkt

Glide beperkingen

UI editor kan worden verbeterd

De interface kan verwarrend zijn en de technische ondersteuning is er niet altijd

Glide prijzen

Gratis : $0

: $0 Starter : $25 per maand

: $25 per maand Pro : $99 per maand

: $99 per maand Business : $249 per maand

: $249 per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Glide beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (350+ beoordelingen)

: 4.7/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

5. Softr

Beste voor websitebouw

via Softr Softr is een app-bouwer zonder code voor data afkomstig van Airtable of Google Spreadsheets. Het platform draait om eenvoud - de intuïtieve, op logica gebaseerde interface garandeert dat je aan boord kunt springen zonder die saaie how-to gidsen te hoeven lezen.

Met Softr kun je je apps en websites stukje bij beetje ontwikkelen dankzij een goed afgeronde toolkit. Aan de linkerkant van het scherm vind je alle belangrijke instellingen voor apps: gebruik ze om de bediening van het gebruikersbeheer aan te passen, pagina's aan je app toe te voegen en de beste thema's te kiezen. Het midden is je blanco canvas waar je de app opbouwt vanuit status of dynamische blokken. ⚙️

Het aanmaken is een fluitje van een cent dankzij de aanpasbare sjablonen en bewerkingsfuncties, dus je bent helemaal klaar om een functionele en professioneel ogende app te maken.

Let wel, Softr is niet de meest geavanceerde app builder die er is. Het mist functies die essentieel zijn voor het bouwen van redelijk complexe apps, zoals dynamische en voorwaardelijke formulieren.

Softr beste functies

Werkt voor gegevens uit Airtable en Google Spreadsheets

Ongelooflijk eenvoudig in gebruik

Sjablonen voor clientenportaal

Royale gratis tier

Softr beperkingen

Sommige ontwerponderdelen hebben haperingen

Beperkte functies

Softr prijzen

Gratis : $0

: $0 Basic : $49/maand

: $49/maand Professioneel : $139/maand

: $139/maand Business : $269/maand

: $269/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Softr beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (200+ beoordelingen)

: 4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

6. Bubble

Beste voor aangepaste app ontwikkeling

via Bubbel Bubble werkt net zo goed voor het bouwen van prototypes en apps met volledige functies. Het platform wordt zelfs gebruikt door veel bureaus die apps ontwikkelen en de levering van diensten aan hun clients willen versnellen! 🧑‍💻

Als je bekend bent met Excel of Canva, zul je je thuis voelen met Bubble's gebruiksvriendelijke interface. Deze app builder heeft een drag-and-drop editor, zodat je apps gemakkelijk kunt aanpassen. Bubble biedt ook een levendige community waar je gebruik kunt maken van 1.200+ kant-en-klare sjablonen. Van het bouwen van een Vastgoed Marktplaats tot het ontwerpen van een Platform voor voedsellevering, vindt u sjablonen voor verschillende industrieën om de ontwikkeling van uw app te versnellen. 📱

Bubble integreert met tientallen andere apps en plugins om je werk te centraliseren. De basis van het platform is eenvoudig te begrijpen en als je vastloopt met bepaalde functies, ga dan naar de superactieve Bubble community voor ondersteuning!

Bubble beste functies

Vertrouwde interface voor Excel enCanva gebruikers* Actieve gemeenschap voor ondersteuning door collega's

Sjablonen voor bijna elke branche

Tientallen integraties

Bubble beperkingen

Langdurige gebruikers hebben hun bezorgdheid geuit over de recente prijswijzigingen van het platform

Kan soms traag zijn

Bubble prijzen

Gratis : $0

: $0 Starter : $29/maand

: $29/maand Groei : $119/maand

: $119/maand Teams : $349/maand

: $349/maand Aangepast: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Bubble beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (100+ beoordelingen)

: 4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (250+ beoordelingen)

7. Dunkable

Beste voor crossplatform app-ontwikkeling

via Thunkable Geniet van een soepele no-code ervaring met productontwikkeling en lanceer je app ASAP zonder te beknibbelen op kwaliteit met Thunkable.

Thunkable's drag-and-drop interface en kant-en-klare componenten zijn je ingrediënten om een perfecte app te maken. Gebruik tekstvakken, mediaspelers en andere ontwerptools om je app op maat te maken voor target klanten!

Thunkable wordt geadverteerd als een app bouwer zonder code, maar sommige gebruikers vinden het meer low-code dan no-code omdat je logische bewerkingen moet begrijpen om met vertrouwen door het platform te navigeren. Hoewel het een uitstekende keuze is voor het ontwikkelen van een MVP (minimum viable product) of een prototype met basisfuncties voor investeerders, kan het bouwen van complexe Enterprise apps een uitdaging zijn vanwege de beperkte geavanceerde functies.

Thunkable beste functies

Snelle lancering van mobiele apps

Indrukwekkende vooraf gebouwde componenten

Apps gelijktijdig publiceren naar iOS en Android

Aanpasbare media toevoegingen

Gratis versie voor gebruikers op het hoogste niveau

Thunkable beperkingen

Het format van de databaseontwerper kan ingewikkeld zijn

Sommige gebruikers zijn niet zo enthousiast over de verhouding tussen prijs en functies

Prijzen van Thunkable (Business tier)

Business : Begint bij $200/maand

: Begint bij $200/maand Teams : Begint bij $500/maand

: Begint bij $500/maand Aangepast: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Thunkable beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (30+ beoordelingen)

: 4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4 beoordelingen)

8. Vooruitgang

Beste voor gebruikersbetrokkenheid

via Vooruitgang Progressier is een handige tool in uw no-code gereedschapskist als u een progressive web app (PWA) wilt bouwen - een website die eruitziet en werkt als mobiele apps. Deze apps zijn gebouwd op webtechnologieën, zoals HTML, CSS en JavaScript, en hebben dezelfde functies als hun native tegenhangers, maar met een betere responsiviteit.

Met Progressier krijg je een complete oplossing voor PWA's met functies zoals:

PWA dashboard

No-code web app manifest

Gecentraliseerde app beoordelingen

Schermafbeelding ontwerper

iOS splash schermen

De app is beginnersvriendelijk en compatibel met verschillende no-code app builders. Progressier heeft een super behulpzaam technisch ondersteuningsteam, dus verwacht snelle oplossingen als je tegen problemen aanloopt! 🆘

Progressier beste functies

Zet apps zonder code om in PWA's

Werkt met no-code app builders zoals Softr, Bubble en Webflow

Interactief dashboard met een schone interface

Geschikt voor beginners

Biedt een gratis proefversie van 14 dagen aan

Progressier beperkingen

Geen apparaatspecifieke notificaties en offline netwerk caching

Apple gebruikers hebben beperkte functies

Progressier prijzen

Founder : $15/maand

: $15/maand Groei : $39/maand

: $39/maand Schaal: $149/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Progressier beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 5/5 (5 beoordelingen)

9. Shoutem

Beste voor Monetization van mobiele apps

via Shoutem Shoutem maakt DIY app development toegankelijk voor iedereen dankzij een betrouwbare drag-and-drop interface om elementen binnen je app te conceptualiseren en te verbinden. Gebruik de preview-optie om te controleren hoe je app eruitziet voordat je hem publiceert, zodat je bugs en problemen met de compatibiliteit kunt opsporen.

Met de analysefuncties van Shoutem kun je het gedrag van klanten, pijnpunten en app-verkeer scannen en daaruit ideeën afleiden om je app te optimaliseren.

Enkele van de populairste functies van het platform zijn:

Integraties met WordPress, Shopify en sociale medianetwerken

Onbeperkte push notificaties

Audio- en videomodules

U kunt persoonlijke loyaliteitsprogramma's toevoegen aan uw op Shoutem gebaseerde apps om klantengroepen met een hoge koopkracht aan te trekken. 🤑

Shoutem beste functies

Gemakkelijk te leren functies om mobiele apps te maken

Handige integraties voor klantgerichte apps

Constante veiligheidsupgrades

Real-time updates voor een positieve gebruikerservaring (push notificaties, feed updates, live streaming, etc.)

Shoutem limieten

De klantenservice zou sneller kunnen reageren

Relatief beperkte opslagruimte, zelfs bij het duurste abonnement (10 GB)

Shoutem prijzen

Android : $49/maand

: $49/maand Standaard : $79/maand

: $79/maand Professioneel: $149/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Shoutem beoordelingen en recensies

G2 : 3.7/5 (5 beoordelingen)

: 3.7/5 (5 beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (12 beoordelingen)

10. Gappsy

Beste voor snelle app ontwikkeling

via Gappsy Gappsy is een eenvoudig ontwikkelplatform zonder code voor teams die volledig functionele web-apps willen bouwen met minimale IT-inspanning. Het platform neemt de complexiteit weg die vaak op soortgelijke platforms te zien is en laat je in vier stappen je mobiele app bouwen:

Betaal voor de lifetime deal Maak je layout (je kunt kiezen uit 100+ aangepaste ontwerpen) Voeg de gewenste functies toe Het eindproduct publiceren Pas de categorie van de app aan, zoals Organisatie, Monetisatie, Communicatie en Lokaal, om ervoor te zorgen dat het eindproduct maximale functionaliteit en gebruiksgemak heeft. Integreer de app met je sociale profielen om de zichtbaarheid voor je klanten te vergroten.

Gappsy biedt extra diensten voor eigenaren van zakelijke apps, zoals AI, analytics en leadconversie, die je omzetnummers een boost kunnen geven.

De apps die met het platform worden gemaakt, volgen standaard de publicatierichtlijnen van Google Play en Apple Store.

Gappsy beste functies

Eenmalige kosten voor levenslange toegang

Overzichtelijke interface

Apps direct publiceren

AI- en analysetools

Gappsy beperkingen

Sommige klanten klaagden dat het moeilijk is om technische ondersteuning te bereiken

Nieuwe gebruikers kunnen problemen ondervinden door het gebrek aan tutorials

Gappsy prijzen

Basic : $87

: $87 Pro : $167

: $167 Business: $287

Gappsy beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Begin met bouwen met No-Code App Builders

Onthoud dat no-code app builders niet alleen bedoeld zijn voor het bouwen van apps - ze stellen je in staat je creatieve visies tot leven te brengen, workflows te automatiseren en uiteindelijk productiviteit en groei te stimuleren.

Dankzij de gebruiksvriendelijke interfaces van de apps, de drag-and-drop functie en de kant-en-klare sjablonen, loopt de weg tussen jouw idee en succes niet langer via teams en technische experts. Kies een van de tools uit onze lijst, laat je creativiteit de vrije loop en maak je ondernemersdromen waar! 🌠