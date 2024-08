10 beste AI-codeerhulpmiddelen en -assistenten in 2024

Als softwareontwikkelaars weten we dat technologie het leven gemakkelijker moet maken. En ja, we willen het leven van onze klanten makkelijker maken door producten van topkwaliteit te ontwikkelen. Maar het zou leuk zijn om ons leven en ons productontwikkelingsproces eenvoudiger te maken. Dat is waar AI code tools om de hoek komen kijken ... of zijn ze er altijd al geweest en is dit bestaan slechts een uitgebreide simulatie? 🤯

Eerlijk gezegd, als we al 30 minuten naar hetzelfde stukje gebroken code staren, zijn we niet in de juiste gemoedstoestand om over deze grote existentiële vragen na te denken. We stappen liever in de matrix en vragen een vriendelijke bot om hulp. 🤖

En met de recente sprong voorwaarts in AI-technologie staan er een heleboel vriendelijke bots klaar om ons te helpen. AI-coderingstools kunnen code schrijven, beoordelen en debuggen en wij hoeven alleen maar uit te leggen wat we nodig hebben met normale menselijke woorden.

Hier zijn 10 AI codeertools die bewijzen dat kunstmatige intelligentie onze vriend is.

Wat zijn AI-codeerhulpmiddelen?

AI-codeertools zijn softwareprogramma's die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie en machine-learningalgoritmen om ontwikkelaars te helpen bij hun codeertaken. Deze tools kunnen verschillende taken uitvoeren, zoals het schrijven en debuggen van code, het analyseren van de kwaliteit van code en zelfs het voorstellen van verbeteringen of oplossingen voor codeerproblemen.

Om het meeste uit je AI-assistent te halen, moet je ervoor zorgen dat hij de coderingstaken aankan die je team elke dag uitvoert. Het moet ook de tools en talen ondersteunen die je gebruikt. Dus voordat je investeert in AI-codeerhulpmiddelen, moet je ervoor zorgen dat deze functies overeenkomen met je workflow. 💪

Code generatie vs. code review: Wil je AI technologie om code te schrijven of om je te helpen bij het debuggen en oplossen van problemen met bestaande code? Sommige AI-codegeneratoren doen beide, maar anderen specialiseren zich in het een of het ander

Wil je AI technologie om code te schrijven of om je te helpen bij het debuggen en oplossen van problemen met bestaande code? Sommige AI-codegeneratoren doen beide, maar anderen specialiseren zich in het een of het ander Integraties: Als u al een geïntegreerde ontwikkelomgeving gebruikt, zoals Visual Studio Code, JetBrains IDE's, RubyMine of Xcode, dan moet uw AI-code tool naadloos integreren met uw IDE

Als u al een geïntegreerde ontwikkelomgeving gebruikt, zoals Visual Studio Code, JetBrains IDE's, RubyMine of Xcode, dan moet uw AI-code tool naadloos integreren met uw IDE Programmeertalen: Veel AI-tools zijn gespecialiseerd in specifieke talen voor machinaal leren. En zelfs als ze meerdere talen aanbieden, kunnen ze beter presteren in de ene dan in de andere. Als je team voornamelijk in Java werkt, wil je geen tool die het beste is in Python. En als je voornamelijk CSS gebruikt, wil je geen tool die ontwikkeld is voor HTML-code

Deze 10 tools helpen je om sneller code te genereren, code te beoordelen en te debuggen. Ze werken samen met je softwareontwikkelingsteam om hun leven gemakkelijker en minder frustrerend te maken.

</div>

Code genereren met ClickUp Brain

ClickUp is één app om ze allemaal te vervangen. Het is een AI-tool, een hulpmiddel voor softwareontwikkeling een hulpmiddel voor projectbeheer, een sprintplanning tool, een tool voor bedrijfsontwikkeling en een brainstormtool (met ClickUp Whiteboards ) alles in één.

Naast AI om je workflow te versnellen, biedt dit programma ook sjablonen voor productbeheer en agile sjablonen . Er zijn zelfs formulieren voor gedetailleerde bugrapportage feature requests en code review. Dus als je op zoek bent naar AI om de efficiëntie van je softwareteam te verbeteren, is dit de meest efficiënte optie op de lijst. ✨ ClickUp Brain is afgestemd op de rol van elke persoon in uw organisatie. Het is geprogrammeerd met honderden handgemaakte en op onderzoek gebaseerde prompts, zodat uw softwareontwikkelaars om hulp kunnen vragen bij het genereren van code, het beoordelen van code of het uitvoeren van unit tests. Deze AI-technologie wordt al snel het nuttigste hulpmiddel in uw ontwikkelingstoolbox. 🛠️

ClickUp beste eigenschappen

Meervoudige gebruikssituaties: ClickUp Brain is niet alleen een codeertool, maar kan op elke afdeling in uw organisatie worden gebruikt, van coderen totAI content creation *Aangepaste automatiseringen: MetClickAppskunt u kiezen uit een bibliotheek van automatiseringen of uw eigen automatiseringen programmeren om repetitieve codetaken automatisch uit te voeren

ClickUp Brain is niet alleen een codeertool, maar kan op elke afdeling in uw organisatie worden gebruikt, van coderen totAI content creation *Aangepaste automatiseringen: MetClickAppskunt u kiezen uit een bibliotheek van automatiseringen of uw eigen automatiseringen programmeren om repetitieve codetaken automatisch uit te voeren Geautomatiseerde sprints: ClickApps kan ook uw sprints voor softwareontwikkeling automatisch aanmaken om uw workflow te verbeteren

ClickApps kan ook uw sprints voor softwareontwikkeling automatisch aanmaken om uw workflow te verbeteren Integraties: U kunt ClickUp gebruiken om een groot deel van uw tech stack te vervangen, maar als u tools hebt waar u niet zonder kunt, kunt u deze ook koppelen aan ClickUp metmore than 1,000 supported integrations *Chrome extensie: Voeg de kracht van ClickUp toe aan uw browser met eenChrome extension die de functies gemakkelijk toegankelijk maakt, waar u ze ook nodig hebt

U kunt ClickUp gebruiken om een groot deel van uw tech stack te vervangen, maar als u tools hebt waar u niet zonder kunt, kunt u deze ook koppelen aan ClickUp metmore than 1,000 supported integrations *Chrome extensie: Voeg de kracht van ClickUp toe aan uw browser met eenChrome extension die de functies gemakkelijk toegankelijk maakt, waar u ze ook nodig hebt Whiteboards:Product teams can use whiteboards om te brainstormen en productlanceringen te plannen

ClickUp beperkingen

Leercurve: Omdat ClickUp zoveel functionaliteiten biedt en volledig aanpasbaar is aan individuele rollen, kan het nieuwe gebruikers enige tijd kosten om te leren hoe ze de applicatie optimaal kunnen gebruiken

ClickUp Prijzen

Gratis voor altijd: Best voor persoonlijk gebruik

Best voor persoonlijk gebruik Unlimited: $7 per lid per maand, het beste voor kleine teams

$7 per lid per maand, het beste voor kleine teams Zakelijk: $12 per lid per maand, het beste voor middelgrote teams

$12 per lid per maand, het beste voor middelgrote teams Enterprise: Neem contact met ons op voor aangepaste prijzen, het beste voor veel grote teams

Neem contact met ons op voor aangepaste prijzen, het beste voor veel grote teams ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per werkruimte per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

2. ChatGPT

via ChatGPT Misschien wel de bekendste AI hulpmiddel chatGPT is ontworpen om op je vragen te reageren, vervolgvragen te stellen, onjuiste ideeën uit te dagen en ongepaste verzoeken af te wijzen. Dus in sommige opzichten is het werken met ChatGPT alsof je ideeën uitwisselt met een slimme collega.

Omdat het hoofddoel is om te reageren op je vragen, kun je het toepassen op een groot aantal toepassingen - van het schrijven van code tot debuggen tot het plannen van je productontwikkelingsproces . En hoewel ChatGPT misschien niet minder fouten maakt dan andere AI-code-tools, is het geprogrammeerd om zijn fouten toe te geven, dus we geven het bonuspunten voor nederigheid. 🤭

Deze AI-technologie heeft onlangs ook een upgrade gekregen naar het GPT-4-model. Vergeleken met GPT-3 kan GPT-4 complexere instructies volgen, gecompliceerdere syntaxis begrijpen en moeilijkere problemen oplossen.

Bekijk deze_ AI-sjablonen met ChatGPT-prompts !

ChatGPT beste eigenschappen

Flexibiliteit: Je kunt deze AI-chatbot voor veel meer gebruiken dan alleen coderen. Omdat het gewoon een vraag-en-antwoord tool is, kan het workflows stroomlijnen in elke rol in je organisatie

Je kunt deze AI-chatbot voor veel meer gebruiken dan alleen coderen. Omdat het gewoon een vraag-en-antwoord tool is, kan het workflows stroomlijnen in elke rol in je organisatie Vervolgvragen: Sommige AI-coderingsgeneratoren falen bij de eerste horde doordat ze de volledige context van je vraag niet begrijpen. Omdat ChatGPT vervolgvragen stelt, kan het je helpen de informatie te identificeren die je nodig hebt om een accuraat antwoord te krijgen

Sommige AI-coderingsgeneratoren falen bij de eerste horde doordat ze de volledige context van je vraag niet begrijpen. Omdat ChatGPT vervolgvragen stelt, kan het je helpen de informatie te identificeren die je nodig hebt om een accuraat antwoord te krijgen Code review : ChatGPT is bijzonder bedreven in het identificeren van fouten in je code en helpt je deze te corrigeren

ChatGPT beperkingen

Beperkte context: Sommige gebruikers klagen dat deze chatbot in langere gesprekken de neiging heeft om de draad kwijt te raken. Hij kan de informatie vergeten die je hem eerder in het gesprek hebt gegeven en geen samenhangende antwoorden geven

Sommige gebruikers klagen dat deze chatbot in langere gesprekken de neiging heeft om de draad kwijt te raken. Hij kan de informatie vergeten die je hem eerder in het gesprek hebt gegeven en geen samenhangende antwoorden geven Generieke antwoorden: Sommigen zeggen ook dat dit programma de neiging heeft om steeds dezelfde standaardantwoorden te geven, zelfs als de context anders is

Prijzen van ChatGPT

ChatGPT : Gratis

Gratis ChatGPT Plus: $20 per maand

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Bekijk deze_ ChatGPT alternatieven !

3. CodeT5

via CodeT5 open broncode op GitHub CodeT5 heeft een ingebouwd encoder- en decodermodel waarmee het natuurlijke taal naar code kan vertalen (zoals ChatGPT), maar ook code naar natuurlijke taal kan vertalen. Je kunt CodeT5 dus niet alleen vertellen wat het moet doen, maar het kan je ook vertellen wat een bepaald codefragment doet. Het is een gesprek in twee richtingen. 🗣️

Gegevenswetenschappers bij Salesforce heeft het programma ontworpen om programmeertalen beter te begrijpen. Hun doel was om enkele van de tekortkomingen in andere AI-code-tools te compenseren, die zich volgens hen te veel richtten op natuurlijke taalverwerking in hun trainingsgegevens en niet genoeg op talen.

Het resultaat is een gratis, open-source tool die code kan samenvatten, code kan genereren, code kan verfijnen en code-naar-code kan vertalen.

CodeT5 beste eigenschappen

Tekst-naar code-generatie : Net als bij chatbot AI, kun je CodeT5 een opdracht geven en het zal code schrijven die overeenkomt met je verzoek

Net als bij chatbot AI, kun je CodeT5 een opdracht geven en het zal code schrijven die overeenkomt met je verzoek Code-naar-code vertaling: Als uw team in meerdere programmatalen werkt, kan CodeT5 uw code in de ene taal, zoals Python, vertalen naar een andere, zoals JavaScript

Als uw team in meerdere programmatalen werkt, kan CodeT5 uw code in de ene taal, zoals Python, vertalen naar een andere, zoals JavaScript Code samenvatten: Dit programma kan in gewone taal uitleggen wat een stuk code doet, wat zelfs ervaren softwareontwikkelaars kan helpen bij het leren van nieuwe talen en frameworks

CodeT5 beperkingen

Mogelijke veiligheidsrisico's: Het team dat CodeT5 heeft ontworpen zegt dat deze software gevoelige persoonlijke informatie kan bevatten, zoals adressen en ID-nummers, en dat het kwetsbare code kan genereren

CodeT5 prijzen

Gratis en open voor iedereen

CodeT5 beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

4. Codiga

via Codiga Als jouw softwareontwikkelingsteam veel nadruk legt op kwaliteit en beveiliging, dan is Codiga misschien wel je nieuwe beste (kunstmatige) vriend.

Deze AI-gestuurde code-assistent is meer gericht op codecontrole dan op codegeneratie. Het kan stukjes code produceren, maar is niet ontworpen om hele regels code te schrijven. Wat Codiga in plaats daarvan het beste doet, is de code van je team opschonen. 🧹

Het kan problemen die het in je code vindt, controleren en automatisch oplossen, en je kunt zelf regels voor codecontrole instellen. Bovendien kun je eenvoudig nieuwe regels en stukjes code delen met je hele team.

Codiga beste eigenschappen

Code review : Codiga biedt grondige code-reviews die het aantal schendingen en kwetsbaarheden in uw code kunnen verminderen

Codiga biedt grondige code-reviews die het aantal schendingen en kwetsbaarheden in uw code kunnen verminderen Aanpassing : Maak aangepaste regels voor uw code review in minder dan vijf minuten en deel ze met uw team zodat iedereen op dezelfde pagina zit 📖

Maak aangepaste regels voor uw code review in minder dan vijf minuten en deel ze met uw team zodat iedereen op dezelfde pagina zit 📖 Beveiligingsfocus: Codiga inspecteert uw software op alle veelvoorkomende bedreigingen en kan beveiligingslekken in uw IDE automatisch verhelpen

Codiga beperkingen

Beperkt aantal IDE-integraties: Codiga integreert alleen met VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab en Bitbucket. Als je een andere IDE gebruikt, zal deze kunstmatige intelligentie tool niet werken met je huidige workflow

Codiga integreert alleen met VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab en Bitbucket. Als je een andere IDE gebruikt, zal deze kunstmatige intelligentie tool niet werken met je huidige workflow Beperkingen voor PHP: Hoewel Codiga 15 verschillende talen ondersteunt, klagen sommige gebruikers dat het niet zo goed presteert in PHP

Codiga prijzen

Basis: Gratis

Gratis Pro: $14 per gebruiker per maand

Codiga beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (20+ beoordelingen)

4.6/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

5. OpenAI Codex

via OpenAI Codex OpenAI, hetzelfde bedrijf achter ChatGPT, heeft grote doelen voor kunstmatige intelligentie: Ze willen AI ontwikkelen die problemen op menselijk niveau kan oplossen. Hun systeem maakt gebruik van deep-learning grote taalmodellen (LLM's), een proces waarbij AI wordt geleerd taken uit te voeren - in dit geval coderingstaken - door het te voeden met een enorme hoeveelheid gegevens.

Ze trainden het Codex-systeem met de natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden van hun GPT-3-platform en met miljarden regels code. Dankzij dit diepgaande trainingsproces kan Codex jouw geschreven aanwijzingen in realtime omzetten in code van hoge kwaliteit.

Maar deze AI-codeerassistent is beter in het leveren van codefragmenten dan complete code.

OpenAI Codex beste eigenschappen

Snelle installatie: Omdat OpenAI zoveel tijd heeft besteed aan het trainen van het codeersysteem, kunnen de meeste softwareontwikkelaars meteen aan de slag zonder dat ze hun eigen trainingsdatasets aan Codex hoeven toe te voegen

Omdat OpenAI zoveel tijd heeft besteed aan het trainen van het codeersysteem, kunnen de meeste softwareontwikkelaars meteen aan de slag zonder dat ze hun eigen trainingsdatasets aan Codex hoeven toe te voegen AI-code-aanvultool: Terwijl u werkt, kan Codex dienen als een intelligente code-aanvultool, die stukjes code voorstelt om veelvoorkomende codetaken automatisch aan te vullen

Terwijl u werkt, kan Codex dienen als een intelligente code-aanvultool, die stukjes code voorstelt om veelvoorkomende codetaken automatisch aan te vullen Natuurlijke taal prompting: U kunt een prompt schrijven om Codex te vragen een codeerprobleem op te lossen, en het zal reageren met suggesties voor code

OpenAI Codex beperkingen

Weinig ondersteunde talen: Codex werkt het beste met Python. Hoewel het ook JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript en Shell ondersteunt, kunnen codesuggesties in deze talen minder nauwkeurig zijn

Codex werkt het beste met Python. Hoewel het ook JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript en Shell ondersteunt, kunnen codesuggesties in deze talen minder nauwkeurig zijn Geen code review: OpenAi Codex is primair een generatieve AI. Het is niet ontworpen om verbeteringen voor te stellen voor code die je al geschreven hebt

OpenAI Codex prijzen

Gratis en open voor iedereen

OpenAI Codex beoordelingen en recensies

Omdat OpenAI Codex een open-source platform is, zijn er geen gebruikersbeoordelingen op de typische softwareplatforms. Maar omdat het gratis is, zijn er ook geen nadelen om het uit te proberen en zelf te beslissen.

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

6. PolyCoder

via PolyCoder open-source code op GitHub Polycoder is een open-source code-tool die kan wedijveren met Codex, maar verschilt van andere open-source tools omdat niet alleen de AI gratis beschikbaar is voor het publiek, maar ook alle trainingsgegevens. Dus iedereen die de dataset wil aanvullen of verbeteren kan dat doen. Het is AI die openstaat voor iedereen continuous improvement . Onderzoekers aan de Carnegie Mellon Universiteit ontwierpen PolyCoder op basis van OpenAI's GPT-2 taal en ze beweren dat deze AI beter is in het schrijven van code in C dan elke andere machine-learning en code-genererende AI die er is.

De AI werd getraind in in totaal 12 programmeertalen op basis van 2,7 miljard parameters.

PolyCoder beste eigenschappen

Continu leren: Iedereen kan PolyCoder verbeteren door het nieuwe programmeertalen te leren, het datasets te voeden van extra coderingsrepositories, of het begrijpen van natuurlijke taal te verbeteren, waardoor dit een van de meest opwindende open-source projecten sinds WordPress is

Iedereen kan PolyCoder verbeteren door het nieuwe programmeertalen te leren, het datasets te voeden van extra coderingsrepositories, of het begrijpen van natuurlijke taal te verbeteren, waardoor dit een van de meest opwindende open-source projecten sinds WordPress is Codering in C-taal: Hoewel PolyCoder bedreven is in 12 programmeertalen, is het het sterkst in C. Andere AI-code tools kunnen beter presteren in Java, Python of SQL, maar u kunt PolyCoder altijd trainen om zijn capaciteiten in de taal van uw voorkeur te verbeteren

PolyCoder beperkingen

Grote kwetsbaarheden : Omdat het open-source is, vrezen de makers van PolyCoder dat programmeurs de AI kwaadaardig gedrag kunnen aanleren of beveiligingslekken in de broncode kunnen introduceren

PolyCoder prijzen

Gratis en open voor iedereen

Beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

7. Tabnine

via Tabnine Deze AI-assistent is speciaal ontworpen voor softwareontwikkelaars. Het is een AI-tool voor het aanvullen van code die je workflow versnelt door volledige functies en hele regels code te schrijven. Het kan je volgende coderegel voorspellen en voorstellen op basis van je syntaxis.

Zie het als de sms-suggesties op je smartphone. De suggesties zijn misschien niet altijd wat je in gedachten had, maar als dat wel zo is, hoef je er alleen maar op te klikken en het te verzenden. Dan kun je verder naar het volgende stuk code. ⛵️

Deze tool kan ook leren van je codeerpatronen om consistent nauwkeurigere suggesties te geven.

Tabnine beste eigenschappen

Voorspellende codeerfunctie: De beste tijdbesparende functie van Tabnine is de mogelijkheid om suggesties te doen voor de volgende coderegel terwijl je typt, dankzij de voorspellende functie op basis van machine-learning

De beste tijdbesparende functie van Tabnine is de mogelijkheid om suggesties te doen voor de volgende coderegel terwijl je typt, dankzij de voorspellende functie op basis van machine-learning Flexibele hosting: U kunt Tabnine draaien vanaf uw laptop, vanaf een firewall-beschermde server of vanuit de cloud, zodat deze tool past bij de beveiligingsprotocollen van uw bedrijf

U kunt Tabnine draaien vanaf uw laptop, vanaf een firewall-beschermde server of vanuit de cloud, zodat deze tool past bij de beveiligingsprotocollen van uw bedrijf Meerdere programmeertalen: Tabnine ondersteunt zowel grote als kleine programmeertalen, waaronder JavaScript, Python, TypeScript, Rust, Go en Bash

Tabnine beperkingen

Beperkte mogelijkheden binnen UI frameworks : Sommige gebruikers klagen dat als je werkt met JavaScript UI frameworks, de suggesties minder nauwkeurig en vaak onjuist zijn

Sommige gebruikers klagen dat als je werkt met JavaScript UI frameworks, de suggesties minder nauwkeurig en vaak onjuist zijn Verbruikt veel opslagruimte: Dit programma gebruikt veel RAM en heeft soms meer dan 1GB geheugen nodig om te draaien

Tabnine prijzen

Starter: Gratis

Gratis Pro: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op met Tabnine voor prijzen

Tabnine beoordelingen en recensies

8. Snyk Code

via Snyk Deze AI-tool is afkomstig van Snyk, een softwareontwikkelingsprogramma dat zich richt op beveiliging. Net als de andere producten van Snyk is deze tool specifiek gericht op het helpen bij het maken van veilige code.

Snyk Code schrijft geen code en helpt je ook niet bij het automatiseren van taken, maar het voert wel real-time statische beveiligingstests van applicaties uit. Het identificeert kwetsbaarheden en geeft advies om deze te verhelpen, zodat je team beveiligingsproblemen direct kan oplossen. Omdat het in real-time draait, hoeft je team niet te wachten op SAST-rapporten om beveiligingsproblemen aan te pakken.

Snyk beste eigenschappen

Geavanceerde beveiliging: Vanwege de unieke focus op veilige code, doet deze app beveiliging echt goed

Vanwege de unieke focus op veilige code, doet deze app beveiliging echt goed Gebruiksvriendelijk: De meeste gebruikers kunnen dit programma direct gebruiken zonder leercurve voor machine-learning tools

De meeste gebruikers kunnen dit programma direct gebruiken zonder leercurve voor machine-learning tools **Snyk biedt plugins voor JetBrains, Visual Studio, VS Code en Eclipse

Snyk beperkingen

Beperkte mogelijkheden: Omdat Snyk Code alleen gericht is op beveiliging, moet u mogelijk een tweede AI-code-tool toevoegen als u een chatbot wilt die volledige regels kan schrijven om code van hoge kwaliteit te maken

Omdat Snyk Code alleen gericht is op beveiliging, moet u mogelijk een tweede AI-code-tool toevoegen als u een chatbot wilt die volledige regels kan schrijven om code van hoge kwaliteit te maken **Snyk Code ondersteunt 10 van de meest populaire programmeertalen, waaronder Apex, C#, C++, Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby en TypeScript. Als u liever in een meer nichetaal werkt, hebt u mogelijk een andere machine-learningtool nodig

Snyk prijzen

Gratis: $0 met onbeperkt bijdragende ontwikkelaars

$0 met onbeperkt bijdragende ontwikkelaars Team: $25 per maand voor maximaal 10 deelnemers

$25 per maand voor maximaal 10 deelnemers Onderneming: Neem contact op met Snyk voor prijzen

Snyk beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (15+ beoordelingen)

9. GitHub Copiloot

via GitHub piloot GitHub Copilot is gebouwd bovenop de API van OpenAI Codex, waardoor je je misschien afvraagt waarom je zou betalen voor deze AI-codeertool als je de open-source codeertool van Codex gratis kunt gebruiken.

Toen GitHub zijn product bovenop OpenAI Codex bouwde, breidde het de mogelijkheden van het programma uit. Copilot ondersteunt dus meer programmeertaalmodellen en genereert completere code dan Codex. Copilot kan je team zelfs helpen om sneller nieuwe programmeertalen en frameworks te leren.🧑‍✈️

Copilot beste eigenschappen

Meerdere programmeertalen: GitHub's kunstmatige intelligentie zal code genereren in een enorme variëteit aan programmeertalen, inclusief Python, JavaScript, Go, C++ en TypeScript

GitHub's kunstmatige intelligentie zal code genereren in een enorme variëteit aan programmeertalen, inclusief Python, JavaScript, Go, C++ en TypeScript **Deze machine-lerende codeerassistent reageert op natuurlijke taalaanvragen in tientallen talen

Integraties: Je kunt Copilot koppelen met je favoriete code-editor. Het integreert met Visual Studio Code, JetBrains IDE's en Neovim

Copilot beperkingen

**Sommige gebruikers klagen dat het aanleren van je proces aan Copilot tijdrovend is en veel trainingsgegevens vereist. Als het eenmaal draait, creëert de realtime kunstmatige intelligentie code in een langzamer tempo dan andere AI-tools

beperkte debugging assistentie: GitHub biedt wat hulp bij debuggen, maar het biedt geen diepgaande ondersteuning

Copilot prijzen

Particulier: $10 per maand

$10 per maand Copilot Business: $19 per gebruiker per maand

$19 per gebruiker per maand Copilot Enterprise: $39 per gebruiker per maand

Copilot beoordelingen en recensies

Hoewel de Copilot-functie van GitHub zelf niet veel beoordelingen heeft, heeft GitHub duizenden beoordelingen en is het een gerespecteerd platform voor softwareontwikkelingsteams.

10. Replit Ghostwriter

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Replit-Ghostwriter-1400x571.png Screenshot van Replit Ghostwriter /img/

via Replit Als u wilt dat uw software-ontwikkelingsteam meer tijd besteedt aan creatief denken en minder aan repetitieve taken, dan zou Ghostwriter uw nieuwe boo kunnen zijn. 👻

Met dit programma kun je taken automatiseren en meer hersenruimte vrijmaken voor creatieve ontwikkeling. De chatbot helpt je bij het brainstormen over creatieve projecten, vertaalt natuurlijke taal naar code en legt stukjes code uit in gewone taal.

Ghostwriter leert van u terwijl u ermee werkt, zodat hij de context van uw project begrijpt en relevante oplossingen kan bieden.

Ghostwriter beste eigenschappen

Ondersteunt 16 programmeertalen: Replit Ghostwriter ondersteunt statische code analyse, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust en SQL

Replit Ghostwriter ondersteunt statische code analyse, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust en SQL Snelle reactietijd: De gemiddelde reactietijd van de Ghostwriter chatbot is 500 ms, dus uw ontwikkelaars zullen niet gefrustreerd raken door trage snelheden

De gemiddelde reactietijd van de Ghostwriter chatbot is 500 ms, dus uw ontwikkelaars zullen niet gefrustreerd raken door trage snelheden Spraak naar code: Naast het typen van berichten naar de chatbot, kunt u ook spraakmemo's gebruiken om projecten te starten terwijl u onderweg bent

Ghostwriter beperkingen

Presteert mogelijk niet zo goed in alle talen: Hoewel het 16 talen ondersteunt, is dit programma het meest effectief in Python en JavaScript

Hoewel het 16 talen ondersteunt, is dit programma het meest effectief in Python en JavaScript Werkt alleen binnen de Replit IDE : Ghostwriter is een functie van de geïntegreerde ontwikkelomgeving van Replit en kan niet gebruikt worden met een andere IDE. Dus als u Visual Studio Code, XCode, JetBrains of een ander platform gebruikt, werkt Ghostwriter niet voor u

Ghostwriter prijzen

Ghostwriter kost $10 per maand extra bovenop uw Replit-abonnement. Alleen het Pro Plan van $20 per maand geeft u toegang tot Ghostwriter, dus dat brengt uw totaal op $30 per maand.

Ghostwriter beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Waarom zou u AI-codeerhulpmiddelen gebruiken?

Veel softwareontwikkelaars aarzelen om coderingstools met kunstmatige intelligentie te vertrouwen. Het is makkelijk om te geloven dat een machine nooit de nuances en creativiteit kan begrijpen die komen kijken bij het schrijven van code. Hier zijn een paar redenen waarom je zou moeten overwegen om AI-codeerhulpmiddelen eens te proberen:

Verhoog de productiviteit: Met AI-coderingstools kan je ontwikkelteamwork faster en efficiënter werken. Deze tools automatiseren vervelende taken en helpen codevoorstellen te genereren waar u zelf misschien niet aan had gedacht.

Met AI-coderingstools kan je ontwikkelteamwork faster en efficiënter werken. Deze tools automatiseren vervelende taken en helpen codevoorstellen te genereren waar u zelf misschien niet aan had gedacht. Verbeter de kwaliteit van de code: Door kunstmatige intelligentie te gebruiken om te helpen bij het coderen, voegt u ook een extra laag kwaliteitscontrole toe. Deze tools kunnen helpen bugs en zwakke plekken in de beveiliging op te sporen voordat ze in productie gaan.

Door kunstmatige intelligentie te gebruiken om te helpen bij het coderen, voegt u ook een extra laag kwaliteitscontrole toe. Deze tools kunnen helpen bugs en zwakke plekken in de beveiliging op te sporen voordat ze in productie gaan. Ontwikkel nieuwe vaardigheden: Door te werken met AI-codeertools kun je sneller nieuwe programmeertalen en frameworks leren, waardoor je ontwikkelteam meer mogelijkheden krijgt.

Door te werken met AI-codeertools kun je sneller nieuwe programmeertalen en frameworks leren, waardoor je ontwikkelteam meer mogelijkheden krijgt. Vrijmaken van tijd voor creatief denken: Als alledaagse taken worden uitgevoerd door kunstmatige intelligentie, hebben softwareontwikkelaars meer tijd om zich te richten op de creatieve aspecten van hun werk. Dit kan leiden tot meer innovatieve code van hoge kwaliteit.

Als alledaagse taken worden uitgevoerd door kunstmatige intelligentie, hebben softwareontwikkelaars meer tijd om zich te richten op de creatieve aspecten van hun werk. Dit kan leiden tot meer innovatieve code van hoge kwaliteit. Kosteneffectief: Sommige AI-codeertools zijn gratis beschikbaar of bieden betaalbare prijsplannen, waardoor ze toegankelijk zijn voor elk ontwikkelteam, ongeacht budgetbeperkingen.

Ontwikkelaars spenderen vaak uren aan het voltooien van alledaagse en repetitieve taken, terwijl ze zich zouden kunnen richten op kritischere aspecten zoals debuggen of projectplanning. AI-codeertools bieden een oplossing voor deze uitdagingen, waaronder:

Repetitieve taken

Veel van de taken waar een programmeur dagelijks mee te maken heeft, zijn repetitief en alledaags. AI-tools kunnen helpen om deze taken te automatiseren, waardoor er meer tijd vrijkomt voor creatief denken en het oplossen van problemen.

Nieuwe programmeertalen en frameworks leren

Een nieuwe programmeertaal leren kan zelfs voor de meest ervaren ontwikkelaar een uitdaging zijn. Met AI-tools kunnen ontwikkelaars nieuwe talen sneller en nauwkeuriger leren.

Kwaliteit van code verbeteren

Een van de grootste uitdagingen voor ontwikkelaars is het schrijven van code van hoge kwaliteit. Zelfs doorgewinterde ontwikkelaars maken af en toe fouten. AI-code-tools kunnen helpen deze fouten op te sporen voordat het kostbare bugs worden.

Ze kunnen ook manieren voorstellen om code te verbeteren, wat leidt tot efficiëntere en geoptimaliseerde programma's.

Debuggen

Debuggen is een andere vervelende taak die vaak een groot deel van de tijd van een ontwikkelaar in beslag neemt. AI-coderingstools kunnen helpen om bugs snel te identificeren en op te lossen, zodat ontwikkelaars meer tijd overhouden om zich op belangrijkere taken te richten.

AI-tools kunnen uw leven en dat van uw hele team gemakkelijker maken. Je hoeft niet meer naar gebroken stukjes code te staren tot je ogen eruit springen. Nu kun je gewoon je vriendelijke chatbot om hulp vragen.

Op hun best kunnen AI-codegeneratoren zich gedragen als (kunstmatig) intelligente medewerkers. Ze kunnen je helpen bij het brainstormen, het oplossen van problemen en het verkennen van ideeën die je ontwikkelproces vooruit helpen.

Voor een app die je softwareontwikkelingsproces van begin tot eind beheert en AI-codehulpmiddelen ingebouwd heeft, kun je het volgende proberen ClickUp . U kunt een werkruimte maken en beginnen met het gebruik van ClickUp's softwareontwikkelingsfuncties gratis. De extra productiviteit zal u zelfs tijd en geld besparen.

En als je eenmaal begint met het gebruik van AI-tools om je productiviteit te verhogen, heb je meer tijd om na te denken over de grotere vragen in het leven, zoals Wie codeert AI die codeert? Of coderen AI-tools zichzelf? 🤯