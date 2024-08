12 beste Chrome-extensies voor ontwikkelaars in 2024

De juiste hulpmiddelen vinden om uw efficiëntie te verhogen kunnen overweldigend zijn. Hoe weet je welke de moeite waard zijn of de juiste voor jouw behoefte?

Daarom hebben we de populairste tools voor de Chrome browser geanalyseerd om u 10 van de beste te bieden Extensies voor Chrome voor webontwikkelaars vandaag beschikbaar! 👨‍💻

In dit artikel hebben we verschillende tools voor webontwikkelaars besproken om u te helpen uw tijd te maximaliseren en de stress in uw werkstroom te minimaliseren, samen met hun beste functies die u een momentopname geven van hoe elke tool uw productiviteit kan verhogen en uw processen kan vereenvoudigen.

Hoe werken extensies voor Chrome?

Extensies voor webontwikkelaars in Chrome zijn kleine softwareprogramma's waarmee u de functie van de webbrowser Google Chrome kunt aanpassen en verbeteren.

Deze tools zijn gemaakt om extra functies aan uw browser toe te voegen, zoals het blokkeren van advertenties, het beheren van wachtwoorden of zelfs de integratie met andere apps en services helpen ontwikkelaars hun productiviteit te verhogen .

Om een extensie aan uw browser toe te voegen, navigeert u naar de Chrome Web Store, zoekt u de beste Chrome extensie voor ontwikkelaars die u wilt installeren en klikt u op de knop "Toevoegen aan Chrome".

Vervolgens hebt u toegang via het Chrome-menu of door op het pictogram van de extensie in de werkbalk van de browser te klikken.

Het is belangrijk om aan te tonen dat slechts één extensie van dezelfde soort tegelijkertijd kan werken. Als je bijvoorbeeld twee ad-blockers hebt geïnstalleerd, kan er maar één de advertenties blokkeren en zal de eerste de andere deactiveren.

12 beste extensies voor webontwikkelaars in Chrome in 2024

1. ClickUp #### Best gebruikt voor projectmanagement en het stimuleren van productiviteit

Project bewaken updates, beheer workflows en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp-werkruimte

Als u voortdurend tijd tekort komt en stroomopwaarts moet zwemmen om uw abonnementen bij te houden omvang van het werk we hebben een remedie voor uw pijn!

ClickUp is alles-in-één projectmanagement en het ultieme hulpmiddel voor productiviteit voor elke gebruiker, team en branche, inclusief webontwikkelaars die hun werkstroom willen stroomlijnen van taakbeheer tot het bijhouden van problemen, rapportage van bugs en nog veel meer.

Het verovert de wereld van productiviteit door gebruikers een volledig aanpasbaar platform te bieden met honderden opties geavanceerde functies waaronder een Extensie voor Chrome om vijf van de meest benodigde functies met elkaar te verbinden in één oplossing.

Met de ClickUp extensie voor Chrome hoeft u geen nieuw tabblad of browser meer te openen en versnelt u uw werkstroom door u eenvoudig toegang te geven tot sleutel functies zoals:

👨‍💻 Taakbeheer om uw werkstroom te vereenvoudigen en te organiseren

⏳Time-tracker om de tijd bijhouden die is besteed aan taken voor ontwikkelaars factureerbare uren markeren en meer

notitieblok om aantekeningen vast te leggen

bladwijzer maken om pagina's op te slaan

📧 E-mail om gemakkelijk e-mails aan taken te koppelen en taken uit e-mails te maken

De ClickUp Chrome-extensie brengt vijf van de meest losstaande functies van projectmanagement samen in één ongelooflijke app. Maak taken, houd de tijd bij, sla schermafbeeldingen op, geef websites een bladwijzer, sla aantekeningen op en voeg e-mails bij - allemaal met de ClickUp Chrome-extensie

Naast de ClickUp Chrome Extensie kunt u ClickUp gebruiken om elk type werk te beheren, te communiceren met uw team en clients, en uw werk altijd op schema en georganiseerd te houden.

Bekijk andere sleutel functies die ClickUp een top keuze maken voor projectmanagement en samenwerking. 👇

Beste functies

Prijzen

Free Forever (inclusief de extensie voor Chrome)

(inclusief de extensie voor Chrome) Onbeperkt : $7 per maand/gebruiker

: $7 per maand/gebruiker Business : $12 per maand/gebruiker

: $12 per maand/gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen ### 2. Web Ontwikkelaar

Beste voor het analyseren van code en debuggen

Code analyseren en debuggen met de Web Developer Chrome-extensie Webontwikkelaar is een extensie voor webontwikkelaars in Chrome die een krachtige werkbalk toevoegt aan uw browser.

Het bestaat uit verschillende functies die u dagelijks kunt gebruiken, van het controleren van de afmetingen van afbeeldingen tot de bewerking van CSS. Het bevat ook meerdere andere tools, zoals een formulier editor, een cookie editor en meer, waardoor het een uitgebreide en ongeëvenaarde oplossing is voor webontwikkeling.

Al deze functies maken dit een waardevol hulpmiddel voor zowel ontwikkelaars als webdesigners.

Beste functies

Inspecteer het Document Object Model (DOM) van een webpagina en bekijk de HTML, CSS en JavaScript

Live bewerkingen uitvoeren op de CSS en JavaScript van een webpagina

Specifieke functies van de browser uitschakelen om te testen hoe een webpagina onder verschillende voorwaarden functioneert

De afmetingen van het browservenster aanpassen

Verschillende aspecten van een webpagina schetsen

HTML, CSS en toegankelijkheid direct vanuit de extensie valideren

Netwerkactiviteit observeren en zien hoe een webpagina bronnen laadt

Prijzen

Gratis

3. React-ontwikkelaar hulpprogramma's

Beste hulp bij het identificeren van prestatieproblemen van uw React project

Prestatieproblemen identificeren met de React Developer Tools Chrome-extensie

De Hulpmiddelen voor React-ontwikkelaars Chrome extensie is handig voor React-ontwikkelaars en biedt verschillende functies om ingenieurs te helpen bij hun werk en hun efficiëntie te verbeteren.

Gebruikers kunnen hiermee eenvoudig bugs bijhouden door de React-componentenboom en de props, status en context van elk component te analyseren. Deze add-on laat zien hoeveel tijd het kost om afzonderlijke componenten te renderen, wat helpt om ineffectieve code te definiëren en te verbeteren.

Voor bedrijven die op zoek zijn naar react-ontwikkelaars willen inhuren op afstand, zal de toepassing van deze tool in hun processen helpen om de prestaties van hun app te verbeteren.

Beste functies

Inspecteer en wijzig de props en status van React-componenten, blader door de componentenboom en geef hun hiërarchie en relaties weer

Bepaal knelpunten in de prestaties door de prestaties van React-componenten te meten

De prestaties van hun React-applicaties profileren en potentiële prestatieproblemen identificeren

Een tijdlijn van elk component weergeven - wanneer en hoe lang de computer het heeft gerenderd.

De voorwaarde van Redux of MobX stores inspecteren en wijzigen

Gebeurtenissen debuggen waar React-componenten naar luisteren

Fouten in hun React-toepassingen debuggen, inclusief stack traces, locaties van componenten en foutmeldingen

Prijzen

Gratis

4. Sessie Buddy

Beste voor efficiënt tabblad- en bladwijzerbeheer

Tabbladen en bladwijzers efficiënter beheren met de Session Buddy Chrome-extensie

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, verwoed zoeken door tientallen tabbladen om die ene webpagina te vinden die we nodig hebben voor ons werk of onderzoek. Het is een frustrerende en tijdrovende bezigheid die kan worden opgelost met de Sessie Buddy Extensie voor Chrome: een tabbladhelper waarmee gebruikers alle tabbladen op één plaats kunnen beheren en gesloten tabbladen kunnen herstellen.

Als u genoeg hebt van de overdaad aan vensters en uw browsen wilt upgraden, probeer dan deze Chrome extensie voor ontwikkelaars!

Beste functies

Meerdere sessies opslaan en organiseren, inclusief de capaciteit om bladwijzers te maken en tabbladen te herstellen.

Tabbladen rangschikken in groepen, hernoemen en verplaatsen tussen vensters

Tabbladen zoeken en filteren op titel, URL of domein

Back-ups maken en sessies synchroniseren tussen apparaten met behulp van cloud opslagruimte zoals Dropbox en Google Drive

Snel dubbele tabbladen identificeren en sluiten

Sessies exporteren in verschillende formaten, zoals HTML, JSON en CSV

Sessies importeren vanuit bladwijzers of andere extensies voor browsers

Prijzen

Gratis

5. BrowserStack

Beste voor gestroomlijnd cross-browser testen

Browserstack Chrome extensie BrowserStack is een perfecte oplossing, niet alleen voor webontwikkelaars maar ook voor kwaliteitsborgingsspecialisten.

Deze add-on bespaart ontwikkelaars en QA-technici tijd en zorgt voor compatibiliteit met alle belangrijke browsers en apparaten. Het versnelt het testproces omdat u uw website tegelijkertijd op 12 browsers kunt beoordelen zonder van tabblad te hoeven wisselen.

Beste functies

Test websites en webapplicaties op verschillende browsers en OS-systemen.

Simuleer viewports van apparaten met meerdere schermgroottes en resoluties.

Het QA proces automatiseren op verschillende apparaten en browsers.

prijzen ####

Desktop : $29 per lid per maand

: $29 per lid per maand Desktop en mobiel : $39 per lid/maand

: $39 per lid/maand Teams : $125 per lid/maand

: $125 per lid/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Leer over de beste Mac ontwikkelaarstools !

6. CSS-viewer

Beste voor CSS-eigenschappen-analyse

Evalueer en controleer de CSS-stijlen en -eigenschappen van elke webpagina met de CSS Viewer Chrome-extensie

De CSS Weergave Chrome extensie voor ontwikkelaars is handig voor het weergeven en identificeren van CSS-eigenschappen vanaf elke willekeurige plek op de webpagina. Het helpt ontwikkelaars tijd te besparen bij het analyseren van een webpagina en het ontdekken van de CSS-eigenschappen.

Hiermee kunt u snel de CSS-stijlen en -eigenschappen van elke webpagina evalueren en controleren. Je kunt met de muis over elk element op de pagina gaan, zoals tekst, afbeeldingen of knoppen, en een rapport krijgen in een zwevend paneel. Het presenteert alle informatie, inclusief lettertypen, kleuren, effecten, enz.

Beste functies

De CSS van een webpagina weergeven en inspecteren, inclusief de toegepaste stijlen op individuele elementen en de waarden van CSS-eigenschappen

Kiezen en extraheren van kleuren uit een webpagina in verschillende formats

Het boxmodel van een element bekijken, inclusief de exacte afmetingen, opvulling, randen en marges

De weergave van de positie, grootte en stapelvolgorde van elementen op een webpagina

CSS code genereren voor geselecteerde elementen en deze naar het klembord kopiëren

Prijzen

Gratis

Bekijk deze AI Chrome Extensies !

7. ColorZilla

Beste voor geavanceerde kleurkiezer en kleurverloopgenerator

Haal kleuren uit elk object op de pagina met de ColorZilla Chrome-extensie ColorZilla is een van de beste Сhrome extensies voor ontwikkelaars en grafisch ontwerpers.

Met deze webpagina kleuranalysator kun je overal op de webpagina klikken en de exacte code van de kleur krijgen en zelfs meer. Een van de extra functies is de mogelijkheid om kleuren uit Flash objecten te halen en een CSS gradient analyzer.

En met de sneltoetsen kun je de gegenereerde kleur gemakkelijk naar het klembord kopiëren en op een andere plaats plakken. Het helpt de grafisch ontwerp werkstroom en bespaart tijd bij het doorzoeken van verschillende paletten om de perfecte kleur te vinden.

Beste functies

Haal kleuren uit elk object (achtergrond, afbeeldingen, knoppen, tekst en koppelingen) op de pagina, zelfs dynamische elementen, en bekijk hun waarden in RGB, Hex en andere formats

Analyseer het kleurenpalet van een website om de meest voorkomende kleuren te bepalen

Diverse CSS-verlopen genereren, waaronder diagonaal, radiaal, horizontaal, verticaal en complexe multi-stop opties

Prijzen

Gratis

8. Lorem Ipsum generator

Best gebruikt voor standaard tekst aanmaken

Maak standaard teksten voor webpagina's met de extensie Lorem Ipsum Generator Chrome

Het vooraf schrijven van definitieve teksten kan onnodig en contraproductief zijn bij het maken van een webpagina-prototype.

Om tijd te besparen kunt u een standaard tekst toevoegen die geschreven is door de Lorem Ipsum generator In plaats daarvan extensie voor Chrome.

Deze extensie van Chrome is een pragmatische oplossing voor vervelende taken, zoals het vullen van webpagina's met tekst.

Beste functies

Genereer plaatshoudertekst Lorem Ipsum in verschillende lengtes en formaten, inclusief alinea's, koppen en lijsten

Stel het aantal woorden of tekens in de gemaakte tekst in volgens de wensen van de gebruiker

Prijzen

Gratis

9. Hiver

Beste voor productieve teamsamenwerking en automatisering van klantenservice

E-mails beheren en de samenwerking verbeteren met de Hiver Chrome Extensie Hiver is een oplossing voor e-mailbeheer en samenwerking voor teams die een of meer Gmail accounts delen.

Deze browsergebaseerde persoonlijke assistent van Gmail verbetert de zichtbaarheid van inboxen en stelt teams in staat om samen te werken aan e-mails, berichten toe te wijzen aan een specifieke persoon en activiteiten in de inbox bij te houden.

Beste functies

Deel een inbox en beheer e-mails binnen Gmail

E-mails samen toewijzen en oplossen, met de mogelijkheid om opmerkingen, labels en aantekeningen aan e-mails toe te voegen

E-mailsjablonen maken en gebruiken om te reageren op veelgestelde vragen

Wanneer e-mails worden geopend en aangeklikt, de locatie en apparaatgegevens van de ontvanger observeren

Hun verkooppijplijn beheren en klantinteracties bijhouden.

Herinneringen instellen voor follow-up e-mails om nooit een belangrijk bericht te missen

Prijzen

Lite : $15 per lid/maand

: $15 per lid/maand Pro : $39 per lid/maand

: $39 per lid/maand Elite: $59 per lid/maand

10. Wappalyzer

Analyseer de structuur, layout en ontwerpelementen van een website met de Wappalyzer Chrome-extensie Wappalyzer is een handige extensie voor Chrome voor webontwikkelaars die websites willen analyseren.

Als een detective inspecteert en analyseert deze extensie de code en geeft een overzicht van alle platforms, frameworks en contentmanagementsystemen die in de webpagina's worden gebruikt.

Beste functies

Identificeer de technologieën die op een website worden gebruikt, inclusief het Content Management Systeem (CMS), e-commerce platform, JavaScript bibliotheken, server-side programmeertalen, marketing, analysetools en betalingsgateways, enz

Toegang tot de informatie in een gemakkelijk te lezen format, met de mogelijkheid om een lijst van technologieën en hun versies weer te geven

De structuur, layout en ontwerpelementen van een website analyseren

Prijzen

Starter : $149 per maand (1 gebruiker)

: $149 per maand (1 gebruiker) Teams : $249 per maand (5 gebruikers)

: $249 per maand (5 gebruikers) Business : $449 per maand (15 gebruikers)

: $449 per maand (15 gebruikers) Enterprise: $849 per maand (50 gebruikers)

11. UX-check

Beste voor het diagnosticeren van problemen met de bruikbaarheid van websites

Problemen met de gebruiksvriendelijkheid van websites diagnosticeren met de extensie UX Check Chrome UX Controle is een extensie voor webontwikkelaars waarmee problemen met de ervaring van eindgebruikers op een website kunnen worden geïdentificeerd en aangepakt.

Het is een van de beste extensies voor Chrome voor ontwikkelaars en bruikbaarheidstesten omdat het een diepgaande analyse biedt van website-elementen zoals layout, navigatie en leesbaarheid.

Beste functies

Voer een snelle analyse uit van de bruikbaarheid en gebruikerservaring van een website, inclusief de layout, navigatie en het algehele ontwerp

Elementen definiëren die niet voldoen aan heuristieken, opmerkingen toevoegen enschermopnamen maken* Exporteer uw analyse als een docx om deze met uw technische team te delen

Prijzen

Free voor persoonlijk en commercieel gebruik

12. Tailscan

via Tailscan

Moeite met het visualiseren van Tailwind CSS stijlen? Tailscan fungeert als uw in-browser design assistent slash inspector voor Tailwind. Bewerk Tailwind classes direct op de pagina, zie direct de visuele impact en verfijn je layout met een pixel-perfecte precisie.

U kunt de Tailwind classes op elke webpagina analyseren en ervan leren om nieuwe ontwerppatronen op te pikken. Zelfs met basisontwerpvaardigheden stelt Tailscan ontwikkelaars in staat om verbluffende UI's te maken.

Beste functies

Zie wijzigingen in het ontwerp live terwijl u classes aanpast, zodat u niet hoeft te schakelen tussen browser en code editor

Zet HTML elementen moeiteloos om in herbruikbare Tailwind componenten

Bespaar tijd bij het itereren en debuggen van Tailwind lay-outs

Prijzen

Maandelijkse licentie : $15/maand (voor 3 apparaten)

: $15/maand (voor 3 apparaten) Jaarlicentie : $120/jaar (voor 3 apparaten)

: $120/jaar (voor 3 apparaten) Perpetuele licentie: $249 (voor 3 apparaten)

Meest gestelde vragen over extensies voor Chrome

**Welke tools heb ik nodig als ontwikkelaar?

Tekst editor, versiebeheer, programmeeromgeving en debugger behoren tot de meest essentiële tools voor webontwikkeling. Richt u vervolgens op tijdbesparende en levensverbeterende Сhrome-tools voor webontwikkelaars.

Hoe voeg ik extensies voor ontwikkelaars toe aan Chrome?

Navigeer naar de Google Chrome Web Store, zoek de beste Сhrome extensies voor ontwikkelaars die u wilt installeren en klik op de knop "Toevoegen aan Chrome".

Kunt u twee extensies voor Chrome tegelijk gebruiken?

Slechts één extensie van hetzelfde type kan tegelijkertijd worden gebruikt.

Bespaar tijd en maak uw leven gemakkelijker met extensies voor Chrome

In een notendop zijn de bovengenoemde tools voor webontwikkelaars, zoals extensies voor Chrome, geheime wapens om de eindeloze lijst met taken te verslaan en codeerproblemen snel op te lossen.

Bespaar tijd en maak uw leven gemakkelijker: gebruik deze extensies voor Сhrome samen met projectmanagement en softwareontwikkelingstool zoals ClickUp om door uw checklist voor webontwikkelaars te komen, voortgang te bewaken, doelen bij te houden en uw taken te beheren zonder steeds van tabblad te hoeven wisselen! 🧑‍💻⚡️ /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/ClickUp-Blog-Simple-CTA.png ClickUp Blog Eenvoudige CTA /%img/ ---

Gastschrijver:_

vitalii Makhov is de CEO van DOIT Software, een IT Personeelsuitbreidingsbureau . Het DOIT Software team is gepassioneerd over het bouwen van teams op afstand en het oplossen van zakelijke uitdagingen voor startups, productbedrijven en digitale agentschappen._