10 beste Mac-ontwikkelaarstools voor engineers in 2024

Voor softwareontwikkelaars is het belangrijk om de juiste tools te hebben voor je ontwikkelingsworkflows is essentieel voor het maximaliseren van productiviteit. Of het nu gaat om stukjes code in een bepaalde programmeertaal, het ontwerpen van gebruikersinterfaces of het bouwen van apps voor een specifiek besturingssysteem, de tool die u gebruikt moet net zo robuust en betrouwbaar zijn als uw codeervaardigheden, of nog veel beter. 💪🏻

Gelukkig hoef je niet het hele internet af te struinen op zoek naar deze tools. In dit artikel hebben we de 10 onmisbare tools voor ontwikkelaars op de Mac voor 2024 voor je op een rijtje gezet, zodat je de juiste tool voor de klus kunt kiezen je algehele productiviteit kunt verhogen .

Laten we er eens in duiken.

Wat moet je zoeken in een Mac-ontwikkelaarstool?

Voordat we de Mac-ontwikkeltools bekijken, zijn hier enkele sleutel factoren om te evalueren of een tool geschikt is voor uw behoeften:

Gebruikersinterface (UI): Een tool met een drukke interface kan een grote aanslag zijn op uw productiviteit. Aan de andere kant zijn tools met een schone en intuïtieve gebruikersinterface gemakkelijker te leren en helpen ze uw werkstroom te versnellen

Een tool met een drukke interface kan een grote aanslag zijn op uw productiviteit. Aan de andere kant zijn tools met een schone en intuïtieve gebruikersinterface gemakkelijker te leren en helpen ze uw werkstroom te versnellen Prestaties en snelheid: Controleer of de tool soepel werkt zonder vertragingen of crashes, en of de prestaties worden beïnvloed wanneer u met grote bestanden werkt of meerdere apps tegelijk gebruikt

Controleer of de tool soepel werkt zonder vertragingen of crashes, en of de prestaties worden beïnvloed wanneer u met grote bestanden werkt of meerdere apps tegelijk gebruikt Integraties: Uw tools moeten gemakkelijk verbinding kunnen maken met andere software of apps die u gebruikt als onderdeel van uw ontwikkelprocessen.

Uw tools moeten gemakkelijk verbinding kunnen maken met andere software of apps die u gebruikt als onderdeel van uw ontwikkelprocessen. Prijs: Hoewel gratis tools geweldig kunnen zijn, is het essentieel om de functies van de tool af te wegen tegen de kosten. Soms kan investeren in een betaalde tool voordeliger zijn wat betreft functies en langetermijnondersteuning

via Appium Appium is een open-source testautomatiseringsraamwerk om te testen of web-, native en hybride apps werken zoals verwacht op Android- en iOS-apparaten.

Onlangs is het uitgebreid naar desktop-apps op macOS en Microsoft Windows, browsers zoals Chrome, Firefox en Safari, en tv-apps voor platforms zoals tvOS, Android TV, Samsung en Roku.

In tegenstelling tot andere testtools hoef je je app niet opnieuw te compileren of een SDK te gebruiken om tests uit te voeren. ✨

Appium beste functies:

Test apps zonder hun broncode

Testcases schrijven in meerdere talen, waaronder Python, Java, JavaScript, PHP, C# en Ruby

Tests uitvoeren op fysieke mobiele apparaten, emulatoren en simulatoren

Versnel het testproces door meerdere tests op meerdere apparaten tegelijk uit te voeren

Krijg toegang tot uitgebreide documentatie en sterke ondersteuning van de community

Appium beperkingen:

Complexe installatie

Steile leercurve

Wordt traag en crasht soms

Appium prijzen:

Free

Appium beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

3. BronTree

via BronTree SourceTree is een Git client (ontworpen door Atlassian) die een grafische gebruikersinterface (GUI) biedt voor het beheren van opslagplaatsen met code. In plaats van te worstelen met commando's, kun je je codebase beheren en taken zoals projecten klonen, wijzigingen toewijzen en projectmanagement uitvoeren.

Dit intuïtieve ontwerp helpt beginners door hun kennismaking met Git te vereenvoudigen. Het verhoogt ook de productiviteit van ervaren Git gebruikers door ze te helpen snel codes te beoordelen, wijzigingen in de code op te slaan, te cherry-picken tussen vertakkingen, en tijd te besparen op repetitieve taken.

SourceTree beste functies:

Heeft een schone en intuïtieve gebruikersinterface die gemakkelijk te navigeren is 🤩

Je kunt complexe Git commando's uitvoeren met slechts een paar klikken

Ondersteunt populaire Git en Mercurial hosting platforms zoals Bitbucket, GitHub en GitLab

Krijg een visuele weergave van de toewijzing geschiedenis en de vertakking structuur van een project

Organiseer je toewijzing geschiedenis door het combineren, verwijderen of herschikken van commits

Doorzoek je lokale Git logs met een robuuste zoekfunctie

SourceTree beperkingen:

Gebruikt veel geheugen, wat de prestaties beïnvloedt, vooral op oudere machines

Wordt traag als je met grote opslagplaatsen werkt

Mist robuuste integraties met niet-Atlassian producten

SourceTree-prijzen:

Free

SourceTree beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (360+ beoordelingen)

4.3/5 (360+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15+ beoordelingen)

4. FlexiHub

via Bitbucket Bitbucket is een webgebaseerde service (van Atlassian) voor het hosten van broncode die gebruik maakt van de versiebeheersystemen Mercurial of Git. Het biedt teams een centrale locatie om samen te werken aan code, wijzigingen bij te houden en het ontwikkelingsproces te beheren.

Dit helpt teams om een georganiseerde en efficiënte werkstroom te behouden, zelfs als het project groeit in complexiteit en schaal. Het is vooral ideaal voor teams die al andere Atlassian-producten gebruiken.

Bitbucket beste functies:

Heeft een royaal gratis abonnement voor teams tot 5 gebruikers, met onbeperkt privé en openbare opslagplaatsen

Integreert naadloos met andere Atlassian-producten zoals Confluence, Jira en Trello

Je kunt toegangscontrole instellen op privé opslagplaatsen, waarbij je aangeeft welke gebruikers bepaalde acties mogen uitvoeren op specifieke vertakkingen

Ondersteunt pull-aanvragen, waarmee leden van een team wijzigingen kunnen voorstellen en elkaars code kunnen beoordelen op een gestructureerde en georganiseerde manier

Bitbucket limieten:

Zwakke ondersteuning door de gemeenschap

Beperkte gebruikers op het gratis abonnement

Weinig open-source projecten worden gehost op Bitbucket

Bitbucket prijzen:

Gratis abonnement

Standaard: $3/maand per gebruiker

$3/maand per gebruiker Premium: $6/maand per gebruiker

Bitbucket beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (860+ beoordelingen)

4.4/5 (860+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.200+ beoordelingen)

6. Postbode

via Sublime tekst Sublime Text is een lichtgewicht text editor voor het schrijven en bewerken van code, markup en proza. Het opent bestanden snel en soepel, zelfs bij het werken met grote bestanden of het draaien van resource-intensieve apps op de achtergrond-een groot pluspunt voor ontwikkelaars die aan grote projecten werken.

Daarnaast ondersteunt Sublime Text veel plugins en extensies via de pakketbeheerder. Hierdoor kun je de functionaliteit en ondersteuning voor niet-native programmeertalen uitbreiden.

De beste functies van Sublime Text:

Pas het uiterlijk aan met meerdere thema-opties

Ondersteunt meerdere talen, waaronder Python, HTML, CSS, PHP, Java en C++

Lees gemakkelijk door uw code en zoek fouten met de syntax highlighting functie

Gebruik de afleidingsvrije modus om alle werkbalken te verbergen voor gerichte coderingssessies

Zoek en vervang specifieke termen in meerdere geopende bestanden tegelijk 🔎

Sublime Tekst limieten:

Geen functies voor samenwerking

Ontbreekt een native debugging tool

Heeft geen ingebouwde compiler

Prijzen voor Sublime Tekst:

Personal licentie: $99 eenmalige kosten (betaal upgrade kosten na elke 3 jaar om de nieuwste functies te krijgen)

$99 eenmalige kosten (betaal upgrade kosten na elke 3 jaar om de nieuwste functies te krijgen) Team licentie: Begint bij $50/jaar per zetel

Sublime Tekst beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (1.600+ beoordelingen)

4.5/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

Bekijk deze_ geen code apps !

8. Transporter app

via NetBeans NetBeans is een open-source geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) die voornamelijk gebruikt wordt voor Java-ontwikkeling. In de loop der jaren is het geleidelijk uitgebreid om andere programmeertalen te ondersteunen, zoals PHP, Javascript en C/C++.

Het heeft ook een groot aantal krachtige functies, waaronder een broncode code editor met syntax highlighting en auto-aanvulling, een robuuste debugger, een profiler en versiebeheer integratie.

NetBeans beste functies:

Hiermee kun je web-, Enterprise-, desktop- en mobiele applicaties bouwen

Ondersteunt versiebeheersystemen zoals Git, Mercurial en Subversion

Gebruik Swing GUI builder om grafische gebruikersinterfaces te ontwerpen door componenten te slepen en neer te zetten

Extensie van de functie door het toevoegen van plugins uit de uitgebreide bibliotheek bijgedragen door leden van de gemeenschap

Gebruik de ingebouwde debugger om breakpoints in te stellen, door code te stappen en variabelen te inspecteren

NetBeans beperkingen:

Verbruikt veel geheugen om optimaal te werken

Werkt trager bij grote projecten

NetBeans tekstprijzen:

Free

NetBeans beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (669+ beoordelingen)

4.1/5 (669+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (206+ beoordelingen)

Bekijk deze_ AI codeergereedschappen !

10. Xcode

via Xcode Xcode is de IDE van Apple voor het ontwikkelen van apps voor macOS, iOS, watchOS en tvOS. Het wordt geleverd met een editor met syntax highlighting en automatische code voltooiing. Het bevat ook debugging tools om je te helpen fouten in je code te vinden en op te lossen.

Met Xcode kun je eenvoudig projectbestanden en afhankelijkheid beheren, wijzigingen bijhouden met versiebeheersystemen zoals Git en simulatietools gebruiken om te bekijken hoe je app eruit zal zien en zal werken op verschillende Apple apparaten.

Xcode beste functies:

Afbeeldingen, pictogrammen, kleurenpaletten en andere assets van je app organiseren en beheren met de asset catalogus map

Grafische gebruikersinterfaces bouwen met de eigen drag-and-drop interface builder

Bekijk een live weergave van de interface van je app terwijl je deze bouwt

Test je code op verschillende apparaten met de ingebouwde simulators voor iPhone, iPad, Apple Watch en Apple TV

Gebruik de functie Instrumenten om het gedrag en de prestaties van je app te analyseren

Beperkingen van Xcode:

Xcode app neemt veel opslagruimte in beslag

Updates zijn gevoelig voor bugs en crashes

Werkt vaak traag bij grote projecten

Prijzen voor Xcode:

Free

Beoordelingen en recensies van Xcode:

G2: 4.2/5 (940+ beoordelingen)

4.2/5 (940+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

