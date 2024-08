In 7 stappen een effectieve workflow voor grafisch ontwerp creëren

Grafisch ontwerp is zowel een kunst als een wetenschap. Het vereist creativiteit van de grafisch ontwerper om een mooi ontwerp te maken. Tegelijkertijd moet de grafisch ontwerper een systematische aanpak volgen bij het werkstroom om ervoor te zorgen dat de output voldoet aan de specificaties van de client en op tijd wordt geleverd.

Ik weet zeker dat je al over het nodige creatieve talent beschikt, alles wat je nodig hebt is een uitstekende grafisch ontwerp werkstroom om ervoor te zorgen dat je uiteindelijke output voldoet aan de verwachtingen van je clients en stakeholders en deze zelfs overtreft - deze gids zal je laten zien hoe.

Wat is grafisch ontwerp?

Grafisch ontwerp is het combineren van tekst en afbeeldingen om een boodschap over te brengen. Het is essentieel voor bedrijven die zichtbaar moeten blijven om leads te genereren en deze om te zetten in betalende klanten. Met aantrekkelijke visuals kunnen bedrijven verkeer naar hun merk leiden. Bedrijven kunnen ook op een persoonlijker niveau verbinding maken met hun potentiële klanten en klanten. Dat zorgt voor meer verkoop.

Business erkent nu al het belang van grafisch ontwerp. Volgens Piktochart rapporteerde maar liefst 81% gebruik te maken van grafisch ontwerp in verschillende formats. De meest gebruikte visuele formats in bedrijven zijn social media graphics, presentaties, video's, flyers en brochures, en posters.

Betekent dit dat het goed gaat met bedrijven zolang ze visuals gebruiken? Niet echt. De visuele content moet eerst op de juiste manier worden gemaakt om de gewenste resultaten op te leveren. De enige manier om visuele content op de juiste manier te produceren, is een systematische aanpak van de workflow voor grafisch ontwerp.

Trouwens, met de juiste workflow, plus de juiste hulpmiddelen, zorg je niet alleen voor de kwaliteit van je ontwerp. Je verbetert ook de efficiëntie en productiviteit.

Je werkstroom voor grafisch ontwerp optimaliseren: 7 stappen om te volgen

Laten we duidelijk zijn. Elk bedrijf of elke ontwerper heeft zijn eigen ontwerpworkflow. Bij Lform, bijvoorbeeld, zijn we gespecialiseerd in workflows voor webdesign hebben we een vrij eenvoudige.

Alle projecten beginnen met een "ontdekkingsfase". Deze bestaat uit een eerste (en meestal langdurige) startvergadering waar we leren wie de client is en wat zijn doelen zijn en waar we de beste algemene aanpak voor het project bespreken. Vervolgens doen we onze due diligence en beginnen we met het maken van ondersteunende documenten.

Dit kan het maken van een sitemap zijn die de structuur van een website schetst, een beoordeling van hun concurrenten, onderzoek naar SEO of een heleboel andere dingen.

Als Klaar eenmaal klaar is, beginnen we concepten samen te stellen voor wat het project ook mag zijn. Bijvoorbeeld, misschien voltooi je een wireframe voor een UI/UX project (in het geval van het web) of het maken van een schets en het sourcen van content voor bijvoorbeeld drukwerk.

Een sleutelaspect dat Lform onderscheidt is dat we " visieborden ." Visieborden zijn bedoeld om een ontwerpstijl, schrijftoon en merkgevoel vast te stellen In het voorbeeld hieronder ziet u een kleine mock-up voor onze client Hockmeyer:

via Lform Ten slotte gaan we in productie zodra de client alle deliverables in kwestie. Dit kan zo eenvoudig zijn als het aanleveren van ontwerpbestanden en lettertypes aan een drukker (zoals een visitekaartje), het produceren van meerdere versies van een deliverable (als we bijvoorbeeld een advertentie of flyer maken), of kan zo ingewikkeld zijn als het volledig in ontwikkeling gaan met een website redesign.

Wat de werkstroom ook is, je zult merken dat de basisstappen hetzelfde zijn.

Als je nog geen workflow hebt, of je nu een grafisch ontwerper bent die een visual maakt voor een client of een interne grafische afdeling, hier zijn de stappen voor een goede workflow voor grafisch ontwerp die je kunt volgen bij het voltooien van je projecten:

Stap 1. Bekijk de briefing

Om te beginnen met je grafisch ontwerpproces moet u herzien de creatieve briefing van het project .

De ontwerpopdracht is een reeks instructies over uw grafische ontwerp project dit is meestal de opdracht van je client of het management en vormt je hele werkstroom voor grafisch ontwerp. Je moet de instructies van je client begrijpen en ervoor zorgen dat alle betrokkenen op dezelfde pagina zitten voordat je aan het eigenlijke werk begint.

En het is jouw verantwoordelijkheid als ontwerper om ervoor te zorgen dat de ontwerpopdracht alle belangrijke informatie bevat die nodig is voor het project.

Dit is een cruciale stap, vooral bij het opbouwen van een goede verstandhouding en het tonen van je professionaliteit en ervaring als ontwerper. Vermijd dat je de ontwerper bent die belt om tijdschema's, deadlines of kleurenpaletten te bevestigen lang nadat het project is toegewezen.

De beste manier om dit te voorkomen is om een kort sjabloon die je kunt gebruiken om kruiscontroles uit te voeren. Je kunt ideeën voor details om toe te voegen aan je ontwerpopdracht lenen van soortgelijke projecten waaraan je hebt gewerkt.

Maar er zijn essentiële details die je nooit mag missen, zoals:

Achtergrondinformatie over het bedrijf : De niche, het klantenbestand,klantpersona'sen target publiek. Je moet ook weten met welke mensen je contact moet opnemen als je vragen hebt. Dit omvat de bedrijfspartners zoals dewebhosting provider als je bijvoorbeeld een afbeelding ontwerpt voor een website

: De niche, het klantenbestand,klantpersona'sen target publiek. Je moet ook weten met welke mensen je contact moet opnemen als je vragen hebt. Dit omvat de bedrijfspartners zoals dewebhosting provider als je bijvoorbeeld een afbeelding ontwerpt voor een website Type project : Wat voor type project is het? Het kan een logo-ontwerp zijn,productontwerpof het maken van posters

: Wat voor type project is het? Het kan een logo-ontwerp zijn,productontwerpof het maken van posters Brandrichtlijnen : Hoe moet het merk worden weergegeven? Dus demerkgegevens zoals het handtekening lettertype, kleurenpaletten en logoplaatsing moeten worden gespecificeerd.

: Hoe moet het merk worden weergegeven? Dus demerkgegevens zoals het handtekening lettertype, kleurenpaletten en logoplaatsing moeten worden gespecificeerd. Doelen van het project : Wat hoopt het bedrijf te bereiken met het concept dat je creëert? En hoe wordt het succes gemeten?

: Wat hoopt het bedrijf te bereiken met het concept dat je creëert? En hoe wordt het succes gemeten? Budget : Hoeveel willen ze uitgeven aan het project?

: Hoeveel willen ze uitgeven aan het project? Tijdlijnen: Hoe lang gaat het project naar verwachting duren?

Hier is een uitstekend voorbeeld van een eenvoudig sjabloon voor werkstroom voor Nike die je zou kunnen gebruiken om je sjabloon voor creatieve instructies te maken.

via Mailshake Bij het maken van uw sjabloon, ClickUp's Documenten is een van de tools die je zou moeten overwegen om te gebruiken. Hiermee kun je een sjabloon voor een ontwerp maken en opslaan in Docs.

Met het product kun je functies toevoegen zoals tabellen en bladwijzers maken om je document op te maken. Het is een samenwerkingstool voor documenten waarmee jij en je team het document in realtime kunnen bewerken. Je kunt deze Doc pagina delen met clients of andere belanghebbenden via een openbare of privé link.

Tot slot kun je het document integreren in de Taken in je projectmanagement workflows .

Maak prachtige documenten, wiki's en meer en verbind ze met workflows om ideeën met uw team uit te voeren

Nadat u alle details van de projectbeschrijving hebt ontvangen, moet u ervoor zorgen dat u alle vereisten begrijpt en dat u in deze vroege fase antwoord krijgt op alle vragen.

Vergeet niet dat de briefing je referentiepunt is tijdens het hele grafische ontwerpproces. ClickUp's sjabloon voor ontwerpfiches downloaden

Stap 2. Onderzoek het onderwerp

De creatieve briefing van het project geeft je veel details over een bepaald project. Het is essentiële informatie, maar dat is niet alle informatie die je nodig hebt om een fantastisch concept of ontwerp af te leveren. Je moet nog steeds onderzoek doen om de doelen van het bedrijf beter te begrijpen en om te weten hoe je jouw vaardigheden kunt gebruiken om hen te helpen die doelen te bereiken.

Begin met het bekijken van eerdere projecten in de grafisch ontwerpbibliotheek van het bedrijf om een idee te krijgen van specifieke nuttige trends, zoals het soort ontwerpen waarmee de clients van het bedrijf het meest interageren op online platforms. Je zou ook toegang kunnen vragen tot gegevens van sociale media en hulpmiddelen voor landingspagina's activiteitenrapportages om dit te bevestigen.

Bekijk ook de stijlgidsen als onderdeel van je onderzoek. Dat is belangrijk omdat je er zeker van wilt zijn dat je eindproduct in lijn is met de huisstijl van het bedrijf. Naast de gidsen kun je ook kijken naar ander marketingmateriaal en platforms die het bedrijf al heeft geproduceerd.

Als je bijvoorbeeld een infographic voor sociale media maakt, kijk dan wat het bedrijf in eerdere Instances op hun account heeft geplaatst om algemene ideeën op te doen, zoals het lettertype van het project, de kleuren die de voorkeur genieten, enzovoort, voor dat type content.

Maar als je een grafiek voor hun website ontwerpt, kijk dan eerst op hun website zodat je begrijpt wat het bedrijf doet praktijken van het bedrijf voor het ontwerpen van websites lettertype, kleuren en andere visuele elementen.

Het is nuttig om algemeen marktonderzoek te doen om de ontwerptrends in specifieke branches te begrijpen. Je hoeft ze niet te volgen, maar het is informatie die de moeite waard is.

Instance, je zou bijvoorbeeld kunnen ontdekken dat er ontwerpelementen zijn waar je target doelgroep meer interactie mee heeft op online platforms, of ontdekken welke lettertypes of kleuren goed werken in specifieke industrieën. Daarnaast moet je onderzoek doen naar concurrenten.

Op basis van je bevindingen kun je vergelijkbare elementen aanwijzen die voor de meeste merken werken. Je krijgt ook informatie over de bestaande ontwerpen en concepten van concurrenten om te voorkomen dat je concepten maakt die lijken op die van andere merken.

Hoewel al dit onderzoek bewerkelijk en tijdrovend kan zijn, zijn er tools zoals ClickUp's Kladblok maakt het aantekeningen maken gemakkelijker.

Noteer snel aantekeningen, formatteer ze met uitgebreide bewerking en zet invoer om in traceerbare Taken die u overal kunt openen

De app voor het aantekeningen maken stelt je in staat om overal aantekeningen te maken. Je kunt de rijke functies voor het opmaken gebruiken om je gegevens te organiseren met opsommingstekens, belangrijke bevindingen te markeren met kleuren en kopteksten aan te passen om tekststructuur weer te geven.

Het beste aan de functie is dat u aantekeningen overal kunt vastleggen, op uw telefoon app of via ClickUp's Chrome extensie, en uw aantekeningen kunt omzetten in een uitvoerbare Taak in ClickUp.

Stap 3. Ideeën brainstormen

Op dit punt in het proces zou u een goed idee moeten hebben van wat uw clients of management zoeken en wat momenteel werkt in de sector.

De volgende stap in uw grafisch ontwerpproces is conceptontwikkeling. Het is tijd om ideeën te vinden die de verwachtingen van uw client zullen overtreffen. Het is tijd om inspiratie te zoeken in brainstormsessie s; begin je brainstormsessie nadat je de briefing hebt ontvangen en de onderzoeksresultaten nog vers zijn.

Het enige dat beter is dan creatieve ideeën van één ontwerper, zijn meer ideeën van meer ontwerpers. Deel de briefing en het onderzoek dus met je grafisch ontwerpteam om samen te werken en al je briljante ideeën samen te brengen. Voor effectieve brainstormsessies heb je een hulpmiddel nodig om al je ideeën met elkaar te verbinden en stappenplannen te maken waar je gemakkelijk naar kunt verwijzen.

Gebruik in dit geval Mindmaps van ClickUp om ideeën te plannen en te organiseren om een meer visueel overzicht te creëren. U kunt uw mindmaps ook delen met uw team, clients en anderen, zodat het voor iedereen gemakkelijker wordt om het ontwerpproces en ideeën te visualiseren of feedback te geven.

Abonneer en organiseer projecten, ideeën of bestaande Taken in ClickUp voor het ultieme visuele overzicht

Zorg er tot slot voor dat uw ontwerpideeën zijn afgestemd op de creatieve briefing en het onderzoek van het project voordat u naar de volgende stap van het grafisch ontwerpproces gaat.

Stap 4. Maak een moodboard

Als je de beste ontwerpideeën hebt gevonden, is de volgende stap in je creatieve proces om ze op een moodboard te zetten - een verzameling visuele content die een ruw idee geeft van hoe je uiteindelijke concept eruit zou kunnen zien.

Hieronder zie je een voorbeeld van een typografisch moodboard omdat het je helpt om de brede array lettertypes te visualiseren die je kunt gebruiken voor een specifiek project en de bijbehorende beeldstijlen die erbij passen.

via Doolhof Dat zijn niet de enige dingen die je in je moodboard kunt opnemen. Aangezien moodboards je helpen om te bepalen waar je project naartoe gaat, moet je proberen om alles toe te voegen wat je kan helpen, of het nu illustraties, beschrijvende woorden of kleurenpaletten zijn.

Een moodboard komt het dichtst in de buurt van hoe je eindproduct eruit zou kunnen zien, zelfs voordat je eraan werkt. Het resultaat is dat je gemakkelijk kunt zien wat de beste ideeën zijn en welke je weg moet gooien. Het is ook mogelijk om de ontwerpen op te merken die je zou kunnen combineren om nog betere ontwerpen te maken.

Bonus: Bekijk 10 Free Mood Board Sjablonen om je ideeën te organiseren Verschillende grafisch ontwerpers benaderen moodboarding verschillend. Sommigen verkiezen fysieke moodboards, terwijl anderen de voorkeur geven aan digitale moodboards. Beide werken prima. Maar als je met een ontwerpteam op afstand werkt, is een digitaal moodboard de beste keuze.

Je kunt overal tijdens het creatieve proces samenwerken met andere creatieven, zolang je maar de nodige toegang verschaft. Een van de beste bronnen die je kunt gebruiken voor digitale moodboards is ClickUp's software voor virtuele Whiteboards .

Met de Whiteboards kunnen gebruikers concepten visualiseren, meerdere objecten van verschillende mensen koppelen en afbeeldingen, links en ClickUp-taaken uploaden.

via Logo ontwerp liefde Terwijl je schetst, bedenk je misschien betere ideeën voor details om toe te voegen aan je ontwerp of lettertypes om te gebruiken. Maar vergeet niet om het moodboard te gebruiken om je te inspireren en te begeleiden bij het ontwerpen schetsproces .

Als je klaar bent met schetsen, bekijk je je concepten en maak je een lijst van de beste schetsen die je aan je clients of management kunt presenteren. Instance, als je 20 schetsen hebt, kies er dan vijf uit.

Bij deze vijf moet je meer tijd besteden aan het benadrukken van de details. Maak bijvoorbeeld een gedigitaliseerde mock-up met software voor grafisch ontwerp om die professionele uitstraling te krijgen. De originele logoschets van Chase Bank toont de gedigitaliseerde versie op een meer representatieve manier.

ian Loew is een webondernemer en inbound marketing expert en eigenaar & hoofd bedrijfsontwikkeling van Lform Design ._

na vier jaar Fortune 500 bedrijven te hebben geholpen met MGT Design, begon Ian zijn freelance carrière voordat hij in 2005 Lform Design oprichtte. Wanneer hij niet aan het roer staat, is Ian aan het mountainbiken met vrienden of brengt hij tijd door met zijn gezin._