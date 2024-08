In 6 stappen een workflow voor webdesign maken (met sjablonen)

Webdesign is een cruciaal facet van elk online bedrijf. Het is essentieel om een website te maken die gebruikersvriendelijk, visueel aantrekkelijk en informatief is. Het ontwerpen van een website kan echter ontmoedigend zijn, vooral als je nieuw bent in het veld.

Hier komt een werkstroom om de hoek kijken.

In deze blog bespreken we wat een workflow is, waarom het cruciaal is voor webdesigners en schetsen we zes eenvoudige stappen om je te helpen een efficiënte workflow voor webdesign te creëren.

Wat is webdesign?

via Envato elementen Web design verwijst naar het proces van het conceptualiseren en creëren van websites. Het omvat verschillende onderdelen, waaronder de layout van de pagina, content productie en visuele elementen.

Webdesign bepaalt hoe gebruikers met een website omgaan en hoe aantrekkelijk en effectief een website is.

In de afgelopen jaren, webdesign is steeds belangrijker geworden nu steeds meer mensen het internet gebruiken om toegang te krijgen tot informatie. De populariteit van mobiele apparaten heeft het ook noodzakelijk gemaakt voor ontwerpers om websites te maken die compatibel zijn met deze apparaten.

Wat is een webdesign werkstroom en waarom is het belangrijk?

via ClickUp

A werkstroom helpt ontwerpers om hun processen te stroomlijnen en hun projecten efficiënter voltooien. Hoewel ontwerpers verschillende voorbereidingsrituelen hebben, volgen de meesten meestal een gelijkaardig planproces.

We weten wat je waarschijnlijk denkt:

"Een werkstroom? Is dat niet een beetje gereguleerd? Grafisch ontwerp hoort creatief te zijn!"

Hoewel dat waar is, neemt het niet weg dat het hebben van een workflow voor webdesign je leven en het hele proces een stuk gemakkelijker kan maken bij het aanpakken van projecten voor webdesign.

Hier zijn enkele voordelen van een vastgelegde workflow:

Efficiënter proces

Werkstromen helpen een webdesigner of een webdesignteam om georganiseerd en efficiënt te werken. Een goed ontworpen workflow zal tijd besparen en ervoor zorgen dat alle nodige stappen worden gevolgd om een ontwerpproject te voltooien.

Verzekerde consistentie

Een andere voordeel van een werkstroom is dat het zorgt voor consistentie. Door telkens dezelfde stappen te volgen bij het werken aan een websiteproject kunt u er zeker van zijn dat u altijd alle basiselementen afdekt en een resultaat van hoge kwaliteit levert.

Verbeterde kwaliteit

Het volgen van een werkstroom helpt ook om de kwaliteit van je werk te verbeteren. Je maakt minder snel fouten als je een vast aanmaakproces hebt dat je moet volgen.

Geoptimaliseerde tijd

Tot slot betekent het hebben van een werkstroom dat je je tijd en energie kunt optimaliseren. Zo kun je aan meer projecten werken en betere resultaten boeken.

Hoe maak je een naadloze werkstroom voor webdesign in 6 stappen?

Hoewel er geen pasklare oplossing bestaat voor het creëren van een werkstroom er zijn enkele algemene fasen die de meeste ontwerpers doorlopen om ervoor te zorgen dat ze een goed ontworpen website maken. Door deze stappen te begrijpen, kun je een workflow voor webdesign creëren die het beste werkt voor jou en je werk.

1. Bepaal de doelen van je site

De eerste stap in de abonnementsfase voor het uitvoeren van een effectieve workflow voor webdesign is, net als voor elke strategie, het definiëren van de doelen die moeten worden bereikt.

Voordat je een nieuwe website ontwerpt, moet je jezelf de volgende vragen stellen als onderdeel van het onderzoeksproces:

Wat is de target van de website?

Wat is het doel van de site?

Wat is de business en doelstelling van de client?

Tot welke persona's zal de site zich richten?

Blijf op schema om je doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en automatisch bijhouden van voortgang

Deze noteren ontwerpideeën samenwerken met collega's is een geweldige manier om na te denken over hoe uw nieuwe website eruit moet zien en moet aanvoelen. Je kunt het persoonlijk doen, op papier, via de telefoon of zelfs in een gedeeld document.

Hoe je het ook doet, antwoorden krijgen is een belangrijke eerste stap.

2. Maak een wireframe

Zodra u een beter idee hebt van wat u wilt creëren, bevindt u zich in een uitstekende positie om te beginnen met het conceptualiseren van ideeën met behulp van een wireframe, dat ook deel uitmaakt van de planningsfase.

Dit kan op papier worden gedaan, maar is effectiever en efficiënter met dynamische hulpmiddelen zoals ClickUp die sjablonen biedt zoals de ClickUp sjabloon voor het bouwen van webpagina's om u een startpunt en raamwerk te bieden om het aanmaken van webpagina's te ondersteunen en te beheren.

Dit sjabloon helpt u bij het abonneren op uw webproductie, het beheren van ontwerp- en ontwikkelingsprocessen en het bijhouden van uw voortgang naar uw website doelen Download het sjabloon voor het bouwen van webpagina's Wireframes zijn een essentieel stukje van de puzzel in de webdesign-proces omdat ze je in staat stellen de mogelijkheden van je project te visualiseren en eraan te sleutelen.

Als je er een maakt, begin je de basisstructuur van je project op te bouwen in de vorm van een schets. Een wireframe helpt je te bepalen welke content en functies je nodig hebt en hoe ze in elkaar passen.

Hier zijn een paar belangrijke overwegingen die je moet maken bij het ontwerpen van een wireframe:

Ontwerpstijl en layout

Nog te doen: hoe moet de pagina eruit zien? Hoe zullen gebruikers navigeren? Hoe wilt u interactieve elementen op de pagina positioneren en welke interacties zullen gebruikers ermee hebben? Dit zijn het soort overwegingen die u moet maken wanneer u de basis van een wireframe maakt .

Functies en content

In uw wireframe moet ook rekening worden gehouden met de specifieke functies en content van elke pagina van de site. Denk hierbij aan carrousels en formulieren, video's en insluitingen van sociale media.

Afbeeldingen zijn cruciale ontwerpelementen van elke werkstroom voor webdesign, dus het is belangrijk om ze prioriteit te geven bij het aanmaken. Ze moeten niet alleen van hoge kwaliteit en relevant voor uw site zijn, maar ze moeten ook helpen uw verhaal te vertellen op een manier die gebruikers aanspreekt.

Als u niet zeker weet waar u moet zoeken, probeer dan eens Envato elementen . Het is een uitstekende bron voor het vinden van rechtenvrije afbeeldingen van hoge kwaliteit voor je projecten.

Kleuren en typografie

via Behance Het kiezen van het juiste kleurenschema voor je site is essentieel, omdat verschillende kleuren verschillende emoties oproepen.

Zorg ervoor dat je merkkleuren integreert om de algemene toon van je site te zetten. Als u bijvoorbeeld een website ontwerpt voor een reisorganisatie, wilt u misschien fellere, meer levendige kleuren gebruiken om een gevoel van avontuur over te brengen.

Ook typografie is een essentieel onderdeel van het ontwerp, hoewel veel ontwerpers dit vaak over het hoofd zien. Het lettertype dat je kiest kan de hele toon van je site veranderen, dus zorg ervoor dat je er een kiest die leesbaar is, in het oog springt en in lijn is met de rest van je kader.

Als je nog op zoek bent naar het perfecte lettertype, kun je terecht bij Envato Elements met een uitgebreide bibliotheek van unieke lettertypes beschikbaar om onbeperkt te downloaden.

3. Ontwikkel je website

via Envato elementen Nu de puntjes op de i! Het is tijd om uw wireframe tot bloei te laten komen en het om te zetten in een volledig functionerende website. Er zijn een paar sleutel overwegingen die een webdesigner moet maken tijdens de implementatiefase van de website ontwikkeling, die we hieronder zullen aanstippen.

Back-end ontwikkeling

De back-end van uw site is wat ervoor zorgt dat hij correct functioneert - zie het als het skelet waarop u al de rest zult bouwen. U werkt met code om de volgende functies te creëren site-architectuur en functie.

Als u geen technische kennis hebt omdat u geen coderingsexpert bent, zult u tijdens deze stap van het websiteontwerpproces waarschijnlijk met een ontwikkelaar werken om u te helpen met technische specificaties en om uw visie tot leven te brengen.

Afbeeldingen en tekst toevoegen

Nu is het tijd om terug te gaan naar uw wireframe, alle teksten en informatie te verzamelen die u hebt gemaakt voor de content van uw pagina en deze over te brengen naar de site.

Hier gaat u afbeeldingen, video's en andere media toevoegen om de tekst op te breken en visuele rente aan uw site toe te voegen. Weet u nog dat we zeiden dat u een digitaal hulpmiddel zoals ClickUp van pas zal komen? Dit is zo'n moment.

Visualiseer Agile workflows met de ClickUp Board weergave en stel borden in op status, deadline, prioriteit en meer om uw team beter op één lijn te krijgen

Het is essentieel om alle content bij te houden die u aan uw site toevoegt, waar deze naartoe gaat en in welke fase van websiteontwikkeling deze zich bevindt. ClickUp helpt u om dubbel werk te voorkomen, ervoor te zorgen dat al uw content van hoge kwaliteit is en het webdesignproces veel vlotter te laten verlopen.

Denk aan SEO en content marketing

Hoewel de functionele en visuele aspecten van de werkstroom van het webdesign van cruciaal belang zijn, is het ook belangrijk om SEO en het aanmaken van content in overweging te nemen.

Want wat heeft het voor zin om al die moeite in je site te steken als niemand hem kan vinden? SEO, of zoekmachineoptimalisatie, is het proces van het optimaliseren van je site om hoog te scoren in zoekmachines. U kunt dit doen door gebruik te maken van SEO-tools om u te helpen relevante zoekwoorden te vinden in uw kopij, het optimaliseren van uw sitestructuur en code, het toevoegen van relevante interne links en het opbouwen van backlinks.

Omgekeerd gaat content over het maken en verspreiden van waardevolle inhoud naar aandacht te trekken en leads te genereren . Content kan de vorm hebben van blogberichten, infographics, whitepapers, ebooks of zelfs gewoon nuttige artikelen.

Zowel SEO als content marketing zijn essentieel om je site bij de juiste mensen onder de aandacht te brengen, dus zorg ervoor dat je ze meeneemt in je ontwikkelingsproces.

4. Bron feedback

Na al je harde werk is het eindelijk tijd om je site te lanceren! Maar voordat je dat doet, is feedback krijgen van anderen en een kwaliteitsbeoordeling van de website uitvoeren van vitaal belang om er zeker van te zijn dat alles werkt zoals het zou moeten.

Je moet het eindproduct eerst ter goedkeuring voorleggen aan je client of projectmanager. In het ideale geval vinden ze het geweldig wat je tot nu toe hebt gedaan en geven ze je hun zegen om het product te publiceren als het klaar is. Overweeg collega's om feedback te vragen ook.

En als u ClickUp gebruikt, kunnen ze opmerkingen achterlaten in uw Taken en Documenten en het goedkeuringsproces versnellen met zijn Functie Redactie waarmee u rechtstreeks opmerkingen kunt toewijzen aan bijlagen bij taken.

Gebruik de functie Redactie van ClickUp om eenvoudig alle opmerkingen weer te geven die zijn toegevoegd aan bijlagen van een taak

via Envato elementen Gefeliciteerd! Je hebt de bovenstaande fasen doorlopen en bent klaar om over te gaan naar de laatste fase van de workflow voor webdesign: de lancering van de website en de prestatiebewaking.

De lanceringsfase omvat:

Instellen van doelen en KPI's

De eerste stap is ervoor zorgen dat u een abonnement hebt om de prestaties van uw site te volgen, inclusief de instelling van doelen en KPI's (key performance indicators) om bij te houden. Enkele typische KPI's voor webdesign zijn websiteverkeer, conversiepercentage, bouncepercentage en tijd op de site. ClickUp Doelen hiermee kunt u doelen oplijsten en bijhouden terwijl u uw projecten bijhoudt.

Uw site publiceren

Zodra je de monitoring hebt ingesteld, is het tijd om op publiceren te drukken en je site live te zetten.

Als u een content management systeem (CMS) zoals WordPress gebruikt, zou dit een relatief eenvoudig proces moeten zijn.

Als u geen content management systeem gebruikt, moet u de bestanden van uw site uploaden naar een server. Zodra ze live zijn, heeft iedereen met een internetverbinding toegang tot je site.

Prestaties bewaken en optimaliseren

Na de lancering is het cruciaal om de prestaties te controleren en ervoor te zorgen dat alles werkt. Het is van vitaal belang om de snelheid, uptime en veiligheid van uw site regelmatig te controleren en te zoeken naar verdere verbeteringen.

Uw werkstroom voor webdesign optimaliseren

Het creëren van een workflow voor uw webdesign projecten is een integraal onderdeel van het runnen van een succesvol webdesign bedrijf.

Door de stappen in dit bericht te volgen en tools te gebruiken zoals ClickUp voor planning en organisatie, kunt u ervoor zorgen dat u elk project efficiënt en effectief voltooit.

Hulp nodig om te beginnen? Bekijk de Sjabloon voor webontwikkeling door ClickUp . Het bevat alle processen en functies die nodig zijn om een georganiseerd en efficiënt webdesign project uit te voeren. Begin gratis en krijg toegang tot honderden functies en sjablonen om u te helpen bij het beheren en opleveren van uw volgende webdesignproject.

En als je eenmaal je werkstroom hebt ingesteld, kijk dan ook eens naar productiviteit hacks om meer werk te doen in minder tijd. Het bevat tips en trucs om bovenop je werk te blijven, om de leden en taken van je team georganiseerd te houden en nog veel meer.

_Happy ontwerpen!

Gastschrijver:_

het Envato team_