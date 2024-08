Ontwerp denkproces stappen & voorbeelden 2024

Er gaat veel werk zitten in het ontwerp van de producten die we elke dag gebruiken. Van eenvoudige logo's die voor onze merken spreken tot complexe architecturale ontwerpen en softwaretoepassingen, het ontwerpproces is ingewikkeld. Het doel is om problemen op te lossen, producten te maken waar klanten dol op zijn en ze sneller op de markt te brengen dan de concurrentie.

Of je nu een designteam leidt, als ontwerper werkt of deel uitmaakt van een team van ontwerpers, het verbeteren van je aanmaakproces is de sleutel. Een goed ontwikkeld ontwerpproces bevordert de samenwerking en vermindert problemen met werklast en middelen.

Maar uitzoeken hoe je een design thinking proces opzet of verbetert, kan lastig zijn. Ten eerste kan het concept vaag of complex lijken. Misschien heb je nog nooit een voorbeeld gezien van hoe het in de praktijk werkt.

Wat het probleem ook is, deze gids helpt je bij het verbeteren van je ontwerpproces. We beginnen met te verduidelijken wat het proces inhoudt en delen dan gedetailleerde voorbeelden.

Vervolgens vindt u een uitsplitsing van de stappen in het ontwerpproces, zodat u een proces kunt ontwikkelen dat het beste werkt voor uw bedrijf. 🙌

Wat is het ontwerpproces?

Het ontwerpproces is een creatieve methode waarbij complexe problemen of ideeën worden opgesplitst in beheersbare stappen door terug te werken vanuit een gewenst resultaat. Dit verschilt van probleemoplossende benaderingen waarbij je een probleem beschouwt en een oplossing creëert. 💪

In plaats daarvan moedigt het design thinking-proces creativiteit en innovatie aan. Het is zeer geschikt voor projecten en problemen waarvoor niet één bewezen oplossing bestaat. Het is geen lineair proces. In plaats daarvan is het een iteratieve aanpak die zo is ontworpen dat je tussen stappen vooruit en achteruit kunt gaan als dat nodig is.

Er is ook geen specifieke set stappen die werkt voor elke branche of elke situatie. Het proces is aanpasbaar om je team meer controle te geven over het creatieve proces en je in staat te stellen de best mogelijke oplossingen te vinden.

Hoewel het design thinking-proces gebruikelijk is in de gezondheidszorg en de productiesector, is het nuttig in een enorm bereik van sectoren, van starters tot multinationals. Business gebruikt het om de behoeften van gebruikers te begrijpen om nieuwe producten te lanceren en bestaande producten te verbeteren.

Handige voorbeelden van ontwerpprocessen om je werkstromen te verbeteren

Veel ontwerpteams maken zich vaak zorgen over problemen met werklast en middelen, samenwerking en slechte processen. Een op maat gemaakt design thinking-proces toevoegen aan uw werkstromen kunnen deze problemen aanpakken.

Hoe dat proces eruit ziet, zal voor elk bedrijf anders zijn. In sommige gevallen zal de fase van het abonnement het meeste werk kosten. In andere gevallen ligt de nadruk op het maken van een mock-up of op het meten. 👀

Bereid uw UX-onderzoeksproject voor op succes met deze ClickUp sjabloon voor abonnement gebruikersonderzoek Een UX-ontwerpproces werkt bijvoorbeeld terugwaarts vanuit de gebruikerservaring. Het doel is om te onderzoeken waar gebruikers problemen ondervinden met uw producten en wat u kunt doen om ze beter te maken.

Dat betekent dat je het grootste deel van je tijd besteedt aan het verzamelen van inzichten, zoals nog te doen gebruikersonderzoek om persona's te begrijpen, en aan het doen van abonnementen voor mogelijke oplossingen.

Een architectenbureau daarentegen zal meer tijd besteden aan de ideatie- en bouwfasen van het design thinking-proces. Zij zullen zich minder richten op wat gebruikers nodig hebben en meer op esthetiek, geavanceerd ontwerp en de vergadering van bouwvoorschriften.

Wil je een meer diepgaande blik op het design thinking proces in actie? Lees dan verder voor twee voorbeelden waarin we uiteenzetten hoe het design thinking proces voor verschillende businesses werkt.

Design thinking in het bankwezen: Casestudie Capital One

Als je aan design denkt, denk je waarschijnlijk niet aan bankieren. Maar in de afgelopen jaren hebben banken miljoenen dollars uitgegeven en honderden uren besteed aan het ontwerpen van betere consumentenervaringen en producten.

Een voorbeeld is Capital One. Zij verrasten de markt in 2014 toen ze het webdesignbedrijf kochten Adaptive Path en het mobiele ontwikkelingsbedrijf Monsoon. Het doel achter de overnames was het creëren van een betere gebruikerservaring door middel van een verbeterde bank app. 💰

Hun design thinking-aanpak bestond uit het verzamelen van inzichten van gebruikers en het beoordelen van de bestaande staat van de app. Wat ze ontdekten was dat gebruikers meer functie, betere verbindingen en eenvoudigere toegang tot diensten wilden.

Met name jonge consumenten wilden meer van de bank op het gebied van klantvriendelijkheid en het niet hoeven bezoeken van fysieke locaties.

Met een diepgaand ontwerpteam begon Capital One innovatieve ideeën te genereren en op de markt te brengen. Een voorbeeld hiervan was een chatbot die vriendelijke hulp bood door emoji's te gebruiken.

Daarnaast openden ze verschillende cafés in grote steden zoals San Francisco om een band op te bouwen met consumenten.

via Hoofdstad Een andere oplossing waarbij de gebruiker centraal stond, was de transactiegeschiedenis met GPS, waardoor gebruikers bij het budgetteren beter konden zien waar en hoe ze hun geld uitgaven.

Hun iteratief proces was niet beperkt tot daadwerkelijke consumentenproducten. Ze investeerden ook veel in design door een Innovation Center te bouwen en hun interne team van ontwikkelaars en ontwerpers te versterken via hun Capital One Lab.

Wanneer ze informatie willen verzamelen over producten die gebruikers willen of nieuwe producten willen testen, sturen ze die informatie naar het designlab. Daar deelt het team storyboards en infographics met echte klanten om feedback te genereren en de ideeën of aanbiedingen te verbeteren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/man-presenting-at-a-meeting.jpg Ontwerpproces: man presenteert op een vergadering /%img/

via Capital One

Een van de grootste problemen voor banken was het werven van nieuwe klanten. Het proces was vaak afschrikwekkend voor potentiële klanten en er kwam veel werk bij kijken om zich aan te melden. De meeste traditionele banken bereik bestond uit het versturen van enveloppen met tientallen pagina's informatie die met de hand moesten worden ingevuld en teruggestuurd.

Capital One gebruikte design thinking om dit proces te stroomlijnen en gebruikersvriendelijker te maken. Ze deden dat door feedback van consumenten te krijgen en vervolgens een SaaS-oplossing op te zetten met de naam OneView.

Het hielp hen hun content te beheren en een digitaal pakket te maken waarmee gebruikers online lid konden worden, zonder het gedoe van de oude onboarding-methode.

Design thinking in maaltijdbezorging: Casestudie Uber Eats

Als het gaat om apps voor voedselbezorging, draait het design thinking-proces niet alleen om de app. Zoals Uber Eats laat zien, is design thinking van toepassing op alle aspecten van het bedrijf.

Dat betekent nadenken over het maken van een gebruiksvriendelijke applicatie, het leveren van producten die gebruikers willen en het opbouwen van een merkrelatie waardoor de klant zich gewaardeerd en begrepen voelt.

Omdat het bedrijf actief is in duizenden steden over de hele wereld, moet het goed letten op de verschillende targetmarkten. Wat klanten in Bangkok willen, is anders dan wat New Yorkers zoeken.

via Medium Ze wilden klanten niet alleen vanachter hun computer benaderen om te zien wat ze wilden. In plaats daarvan ontwierp het team The Walkabout Program waarbij werknemers zich onderdompelen in deze steden.

Op die manier krijgen ze inzichten uit de praktijk van echte plaatselijke bewoners en leden van de gemeenschap. Ze kunnen de plek ook zelf ervaren en zien hoe mensen hun ontwerpen in de echte wereld gebruiken.

In het kader van het programma bezoeken ontwerpers elk kwartaal een nieuwe stad. Ze bekijken logistieke aspecten zoals transport en infrastructuur. Ze ontmoeten bezorgpartners, klanten en restaurantmedewerkers om elk aspect van hun aanbod te begrijpen en om te zien hoe het past in de lokale ruimte.

Uber Eats verzamelt ook inzichten van consumenten en bezorgers via chats waarbij gebruikers worden aangemoedigd om de kantoren te bezoeken en hun ervaringen te delen.

Door het volgen van bestellingen kunnen ontwerpers chauffeurs volgen, restaurants bezoeken en zien hoe klanten bestellingen plaatsen.

via Medium

Met al deze waardevolle inzichten richt het bedrijf zich op snel itereren. Ze bedenken en testen prototypes en mockups in restaurants, bij klanten thuis en in bestelwagens. Ze voeren A/B-tests uit op alle functies van het app-ontwerp en voeren operationele experimenten uit om functies te testen voordat ze worden gelanceerd.

Er worden regelmatig innovatiebijeenkomsten, workshops en conferenties georganiseerd om de geest van design thinking levend te houden.

Deze worden in elk aspect van de business geïntegreerd, van het design team tot operations en management, om gegevens van gebruikerstests en frisse ideeën te genereren en uit te werken.

Stappen van het proces van design thinking

Met deze voorbeelden in gedachten is het tijd om na te denken over hoe het design thinking proces past in de werkstromen van je design teams. Houd in gedachten dat het design thinking proces een reeks aanpasbare stappen is. Het is ook niet-lineair, dus je kunt indien nodig van de ene fase naar de andere gaan.

Afhankelijk van uw branche en bedrijfsbehoeften kunt u extra stappen toevoegen of er een paar overslaan. Misschien hoeft een deel van het ontwerpteam niet in een vroeg stadium betrokken te worden, maar speelt het wel een sleutelrol in latere stappen van het ontwerpproces. Misschien heb je meer fasen nodig voor gebruikersonderzoek, bouwen of testen.

Wat je business ook nodig heeft, zorg ervoor dat je ontwerpproces voor alle complexe projecten daarop is afgestemd. In het algemeen zijn dit de meest voorkomende stappen in het ontwerpproces. Gebruik ze als uitgangspunt om een procedure op te stellen die voldoet aan de doelen van het team.

Abonnement

Werk samen aan ideeën en maak verbluffende documenten of wiki's met geneste pagina's en aangepaste opmaakopties voor stappenplannen, kennisbanken en meer

Voordat je zelfs maar denkt aan het creëren van mogelijke oplossingen voor je design project, moet je het probleem identificeren en je inleven in je target publiek. In deze fase verzamel je informatie en leg je de basis voor het proces. ✍️

Begin met een gebruikersgerichte aanpak. Vraag feedback van klanten om te zien naar welk soort producten ze op zoek zijn en welke pijnpunten ze hebben met je bestaande aanbod. Schrijf een probleemstelling om de kern van het probleem te achterhalen. Stel vragen als:

Op wie heeft het probleem betrekking?

Wat is het probleem?

Waar doet het probleem zich voor?

Waarom doet het probleem zich voor?

Gebruik een ontwerpopdracht om je gedachten te ordenen en deze belangrijke informatie in een gemakkelijk toegankelijke ruimte te bewaren. Maak een product stappenplan om de basis te leggen voor de taken en projecten waaraan het team of de projectmanagers zullen werken.

A softwaretool voor projectmanagement zoals ClickUp kan creatieven helpen om de verschillende fasen in het proces bij te houden en onderweg taken toe te wijzen aan relevante leden van het team.

Duik in het testen van gebruikers en bruikbaarheidstesten om problemen met apps aan het licht te brengen en te zien wat echte gebruikers over uw producten zeggen. Zorg ervoor dat u de tijd neemt om de belangrijkste belanghebbenden te identificeren en silo's te creëren om aan al hun behoeften te voldoen.

Ideeën ontwikkelen

Zodra u een basisabonnement hebt, is het tijd om met ideeën te beginnen. Richt u op mensgericht ontwerpen en brainstorm over manieren waarop u de hoofdoorzaak van het probleem kunt targetten. Nu is het tijd om creatief te zijn, buiten de box te denken en gebruik te maken van unieke ideeën ideatietechnieken . 💡

Zodra u een basisabonnement hebt, is het tijd om met ideeën te beginnen. Richt u op mensgericht ontwerpen en brainstorm over manieren waarop u de hoofdoorzaak van het probleem kunt targetten. Nu is het tijd om creatief te zijn, buiten de box te denken en gebruik te maken van unieke ideeën ideatietechnieken . 💡

Creëer een interactieve omgeving waarin het team zonder oordeel innovatieve ideeën kan rondstrooien. Moedig verbeelding aan en laat het team met wilde ideeën komen, zelfs als ze in de echte wereld niet uitvoerbaar zijn.

Het doel hier is om ideeën te genereren, hoe onconventioneel ze ook mogen zijn. Een deel van het proces is gewoon creatief zijn. Dat gekke idee kan net een realistische aanpak of unieke kijk van een ander lid van het team opleveren die resulteert in een veelbelovende oplossing die meer mogelijkheden voor samenwerking creëert.

Mockup

Nu je een heleboel ideeën hebt, is het tijd om mockups te maken. In deze fase maak je lay-outs, experimenteer je met productontwerp, test je prototypes en duik je in de productontwikkeling (of het nu om een nieuw of bestaand product gaat).

Nu is het tijd om je creatieve oplossingen op papier te zetten. 👨🏽‍💻

Afhankelijk van waar je aan werkt, kan de mockup fase van het ontwerpproces er heel anders uitzien. Voor een marketingontwerpteam werk je misschien aan grafisch ontwerp en merkactiva in Photoshop.

Softwareteams kunnen apps of websites bouwen, terwijl technische bedrijven in de gezondheidszorg kunnen werken aan de schema's van een medisch product.

Bouwen

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie voor of achter ligt en sleep eenvoudig taken om middelen opnieuw toe te wijzen

Deze fase van het ontwerpproces brengt uw aanmaak tot leven in een realistische context. Tot nu toe is alles waar je aan hebt gewerkt theoretisch. Je hebt schetsen gedaan, mockups gemaakt en ideeën gegenereerd.

Nu is het tijd om je visie op het eindproduct te ontwikkelen. 🛠️

Afhankelijk van de middelen, de financiering en de branche kan deze fase bestaan uit het uitwerken van het eindproduct of het maken van een verkleind prototype. In de gezondheidszorg en productie zul je waarschijnlijk een modelversie van je eindproduct maken.

In de verkoop en marketing maak je misschien de eerste versie van een branding tool of campagne.

Implementeren

Verhoog de productiviteit door taken te stroomlijnen en aanpasbare ClickUp-taakweergaven te gebruiken om alle soorten werk te organiseren en te controleren

Van alle fasen van het design thinking-proces kan deze het meest intimiderend zijn. Dat komt omdat het testtijd is. Nu ontdekt u wat goed functioneert in uw ontwerpwerk en wat moet worden opgelost.

In de testfase ga je op zoek naar fouten in het ontwerp, verzamel je feedback van gebruikers en krijg je input van andere belanghebbenden. Sommige bedrijven willen het testgedeelte opdelen in afzonderlijke fasen.

Dit geldt vooral als je complexe oplossingen ontwikkelt die meerdere versies nodig hebben voordat ze worden gelanceerd. 💻

Beoordelen

De laatste stap van het design thinking raamwerk is het meten van je resultaten en reflecteren. Deze stap gaat over het meten van de resultaten van je voorgestelde oplossing en het beoordelen van hoe goed het proces zelf werkte. 🧪

Krijg een holistische weergave van project statussen en resterende taken in uw team of afdeling met Dashboards in ClickUp 3.0

Hier bekijkt u ontwerpbeslissingen om te zien hoe goed u de behoeften van de eindgebruiker hebt geëvalueerd en hoe effectief uw uiteindelijke ontwerp was. Kijk naar statistieken en feedback van gebruikers om te zien wat zij van het eindproduct vinden.

Leg deze inzichten vast voor toekomstige design thinking-workshops.

Plan een vergadering met het team om te bespreken hoe het ontwerpproces volgens hen is verlopen. Markeer dingen die goed werkten in het proces en bespreek verbeterpunten. T

eze kunnen dingen omvatten zoals kortere of langere tijdlijnen, uitgesplitste fases voor gedetailleerder werk en frequentere check-ins gedurende het hele proces.

Het ontwerpproces stroomlijnen met ClickUp

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif ClickUp's Tabel, Lijst, Gantt en Board weergaven /%img/

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Het ontwerpproces is een iteratieve methode die u kan helpen u in te leven in klanten en met betere producten te komen. Van ideeënsessies tot testen en lanceren, ClickUp kan uw ontwerpproces gemakkelijker maken.

Maak tijdlijnen, visualiseer de capaciteit van teams en wijs automatisch taken toe aan de relevante leden van het team. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om te beginnen met het beheren van een beter ontwerpproces. Met aanpasbare notificaties weet je altijd in welke fase het project zich bevindt en wie waar aan werkt.

Dankzij honderden functies kun je werkstromen personaliseren zodat ze werken voor jouw team en jouw branche. 🤩