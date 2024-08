10 beste productontwerpsoftwaretools in 2024

Productontwerp is veeleisend werk, waarbij teams ruwe ideeën moeten omzetten in gepolijste producten die verkopen. Dit is meestal al een uitdaging genoeg in een gedeelde ruimte, maar de inzet wordt nog hoger als je team verspreid is over steden, tijdzones en zelfs continenten.

Stap in de wereld van software voor productontwerp die oplossingen bieden die dit ingewikkelde proces beter beheersbaar maken. Deze tools, waaronder platforms zoals ClickUp, bevorderen een soepele samenwerking, waardoor teams ontwerpen efficiënt kunnen herhalen en verfijnen, ongeacht hun postcode.

In dit artikel bekijken we 10 van de beste productontwerpsoftwareopties die momenteel op de markt zijn. Op die manier kun je een tool vinden die je ontwerpteam aanvult en waarmee ze de ontzagwekkende ontwerpen kunnen maken waartoe ze in staat zijn.

Wat is productontwerpsoftware?

Productontwerpsoftware verwijst naar computerprogramma's of toepassingen die speciaal ontworpen zijn om te helpen bij het creëren en ontwikkelen van nieuwe producten. Deze softwaretools bieden ontwerpers, ingenieurs en andere belanghebbenden de nodige hulpmiddelen en functies om productontwerpen te conceptualiseren, modelleren, simuleren en verfijnen.

Wat moet je zoeken in productontwerpsoftware?

De juiste productontwerpsoftware kan een revolutie betekenen voor je team. Het helpt je niet alleen om betere producten te ontwerpen, maar het verhoogt ook de efficiëntie, creativiteit en productiviteit van het team.

Het kost echter wel wat moeite om de juiste software voor jouw behoeften te vinden. Let bij het vergelijken van verschillende producten op de volgende belangrijke kenmerken:

Intuïtieve gebruikersinterface : De software moet eenvoudig te navigeren zijn, ongeacht de technische vaardigheid van een teamlid

: De software moet eenvoudig te navigeren zijn, ongeacht de technische vaardigheid van een teamlid Uitgebreide ontwerptools : Zoek naar geavanceerde 2D- en 3D-ontwerptools waarmee u gedetailleerde productontwerpen kunt maken, zoals schetsen, modelleren en bewerken

: Zoek naar geavanceerde 2D- en 3D-ontwerptools waarmee u gedetailleerde productontwerpen kunt maken, zoals schetsen, modelleren en bewerken Samenwerkingsmogelijkheden : De software moet teamwerk enmultifunctionele teams met functies zoals bewerken voor meerdere gebruikers, versiebeheer en opties voor delen

: De software moet teamwerk enmultifunctionele teams met functies zoals bewerken voor meerdere gebruikers, versiebeheer en opties voor delen Integratiemogelijkheden : Zoek gespecialiseerde tools die naadloos samenwerken met andere systemen in uw technische stapel voor een gestroomlijnder ontwerp-productieproces

: Zoek gespecialiseerde tools die naadloos samenwerken met andere systemen in uw technische stapel voor een gestroomlijnder ontwerp-productieproces Aanpasbaarheid : De software moet meegroeien met je team en complexere ontwerpen en aangepaste workflows aankunnen naarmate je behoeften veranderen, mogelijk zelfs CAD-software of 3D-modelleringstools

: De software moet meegroeien met je team en complexere ontwerpen en aangepaste workflows aankunnen naarmate je behoeften veranderen, mogelijk zelfs CAD-software of 3D-modelleringstools Gegevensbeheer : Zoek naar robuuste mogelijkheden voor gegevensbeheer voor veilige opslag, eenvoudig terugvinden en sterk versiebeheer

: Zoek naar robuuste mogelijkheden voor gegevensbeheer voor veilige opslag, eenvoudig terugvinden en sterk versiebeheer Cloud-gebaseerde functionaliteit: Moderne productontwerpsoftware moet uw team in staat stellen om vanaf elke locatie te werken, waardoor de efficiëntie in het ontwerp toeneemtsamenwerking op afstand *Prijs: Prijs is niet alles, en we pleiten er niet voor om alleen maar gratis productontwerpsoftware te gebruiken, maar het is wel een overweging bij het kiezen van geavanceerde tools voor je productontwerpers

Centraliseer feedback en bespoedig goedkeuringsprocessen met proefafdrukken door opmerkingen rechtstreeks aan taakbijlagen toe te wijzen

ClickUp is een productiviteitsplatform dat is ontworpen voor teams die hun productontwikkelingsproces willen stroomlijnen. Met de robuuste suite van functies kunnen teams brainstormen, taken toewijzen en op de hoogte blijven van de status van elk project in het ontwerpproces.

Hoewel het idee van organiseren misschien niet het leukste onderwerp is, is het een essentieel aspect van elk ontwerpteam en ontwikkelingsproces. ClickUp biedt teams een gemakkelijke manier om alles te organiseren, van hun workflows tot de interne documenten en asset bibliotheken.

Koppel ClickUp aan een ontwerpsoftware van uw keuze en u hebt een krachtig team dat klaar is om de wereld aan te pakken met next-level design denken .

ClickUp beste eigenschappen:

ClickUp's platform is in hoge mate aanpasbaar, zodat ontwerpteams van elke grootte het kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften, of ze nu intern of op afstand werken

Bevordert zowel asynchrone als realtime samenwerking, zodat teams kunnen brainstormen over nieuwe ontwerpen met onze interactieve whiteboards en ze vervolgens kunnen opslaan metClickUp Documenten* Met geïntegreerdeClickUp Chatweergave en e-mailmogelijkheden kunnen gebruikers alle communicatie beheren zonder van platform te hoeven wisselen, waardoor werkprocessen worden gestroomlijnd

ClickUp bevat een groot aantalgratis sjablonen waarmee u alles van planningsontwerpen totconcurrentieanalyse een koud kunstje

Automatische meldingen voor taakupdates elimineren de noodzaak voor handmatige follow-ups, terwijl de functie voor het toewijzen vanactie-items binnen taken zorgt ervoor dat productontwerpers verantwoording afleggen en helpt bij het bijhouden van de voortgang van nieuweontwerpopdrachten* ClickUpAI om productbeschrijvingen te genereren, hulp bij brainstormen en meer

ClickUp beperkingen:

Het centraliseren van uw workflows op ClickUp kan wat tijd kosten om op te zetten

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op mobiel, wat een deal-breaker kan zijn voor productontwerpers onderweg

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Unlimited : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Zakelijk Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Inkybay

via Inkybay Inkybay is een fantastische softwareoplossing voor productontwerp voor iedereen die aangepaste producten verkoopt. Van kleding tot visitekaartjes, het stelt u in staat om de creatieve visies van uw klanten om te zetten in tastbare producten waar ze zeker van zullen houden.

Inkybay is echter een beetje niche, dus we kunnen niet verwachten dat het geschikt is voor ieders productontwikkelingsproces. Maar als je denkt dat het bij jouw bedrijf past, probeer dan eerst de 14-daagse gratis proefversie uit voordat je een verbintenis aangaat.

Inkybay beste eigenschappen:

Vooraf ontworpen sjablonen maken het aanbieden van verschillende aangepaste productopties aan uw klanten zo eenvoudig mogelijk

Meerdere ontwerpthema's betekenen dat verschillende industrieën en bedrijven Inkybay kunnen gebruiken

Met de visuele bewerkingstool van de productontwerper kunnen klanten ontwerpelementen en drukkleuren voor gepersonaliseerde producten selecteren

Inkybay beperkingen:

Vooral gericht op aanpasbare consumentengoederen

Prijzen kunnen snel behoorlijk duur worden voor een kleiner bedrijf dat op zoek is naar ontwerpsoftware

Inkybay prijzen:

Starter : $19,99/maand

: $19,99/maand Voordelig : $49,99/maand

: $49,99/maand Professioneel : $99,99/maand

: $99,99/maand Unlimited: $249,99/maand

Inkybay beoordelingen en recensies:

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: Geen beoordelingen

3. Nuxeo

Via Nuxeo Nuxeo is een uitstekende productontwerpsoftware voor bedrijven die op zoek zijn naar een geavanceerd platform voor het maken en beheren van digitale activa.

Het is vooral handig voor bedrijven die vaak nieuwe iteraties van oude ontwerpen moeten maken. Dit komt omdat de eenvoudig doorzoekbare bibliotheek met digitale middelen en het drag-and-drop systeem snelle en eenvoudige mockups tussen productontwerpers mogelijk maken.

De complexiteit en mogelijk hoge prijs van Nuxeo is echter niet voor iedereen geschikt, vooral niet voor kleinere bedrijven met eenvoudigere behoeften.

Nuxeo beste functies:

Al uw Nuxeo-informatie bevindt zich in de cloud, dus uw team heeft er altijd en overal toegang toe

Met een intuïtief zoekfiltersysteem kunnen producten worden gesorteerd op basis van verschillende parameters zoals materialen, kleuren, beschikbaarheid en prijzen

De digitale materialenbibliotheek maakt het ontwerpen van nieuwe prototypes een fluitje van een cent, omdat ontwerpers oude assets kunnen vinden en deze in nieuwe ontwerpen kunnen slepen

Nuxeo beperkingen:

Nuxeo kan ingewikkeld zijn in vergelijking met andere productontwerpsoftware en kost tijd om te leren

Add-ons kunnen Nuxeo snel vrij prijzig maken voor deze gespecialiseerde software

Nuxeo prijzen:

Nuxeo is open source. Als u echter geïnteresseerd bent in hun services en tools, variëren de prijzen op basis van het niveau van de klantenondersteuning en uw systeemvereisten.

Nuxeo beoordelingen en recensies:

G2: 4/5 (76 beoordelingen)

4/5 (76 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (33 beoordelingen)

4. Onshape

via Onshape Onshape is de perfecte tool voor bedrijven die snel nieuwe ontwerpen moeten maken. Deze gespecialiseerde tool biedt CAD-software voor 3D-modellering, waardoor het een geweldige bron is voor het maken van digitale modellen voor klanten, vooral voor industriële ontwerpprojecten.

Deze digitale modelleertool kan zelfs in real-time digitale modellen maken met CAD-software voor meerdere gebruikers en een geavanceerd systeem voor het beheer van productgegevens, waardoor er helemaal geen lastige bestanden meer nodig zijn.

Dit alles betekent dat je team geen wegversperringen heeft, zodat ze zich kunnen concentreren op het zo snel en foutloos mogelijk over de eindstreep krijgen van producten.

Onshape beste eigenschappen:

Hun Cloud Native CAD-software zorgt voor gecentraliseerde, veilige en altijd toegankelijke gegevens, waardoor u geen last meer hebt van zoekgeraakte bestanden en ontwerpen kunt beheren vanaf elk apparaat met een internetverbinding

Onshape's ingebouwde Product Data Management systeem maakt het mogelijk om gelijktijdig ontwerpen te bewerken met real-time updates, waardoor in- en uitchecken niet meer nodig is

FeatureScript helpt u bij het maken van aangepaste CAD-functies, wat vervelende repetitieve taken aanzienlijk kan verminderen

Onshape beperkingen:

Gebruikers met een onbetrouwbare internetverbinding kunnen het frustrerend vinden om te gebruiken

Heeft niet alle tools die een CAD systeem zou moeten hebben

Deze gespecialiseerde software is een van de duurdere ontwerptools op deze lijst

Onshape prijzen:

Gratis

Standaard : $1500 per gebruiker/jaar

: $1500 per gebruiker/jaar Professioneel : $2500 per gebruiker/jaar

: $2500 per gebruiker/jaar Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Onshape beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

4.7/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

5. SolidWorks

via SolidWorks SolidWorks is een geavanceerd ontwerpsoftwareplatform voor industriële ontwerpers die zich bezighouden met complexe conceptmodellering en 3D-sculpturering.

De uitgebreide suite bevordert naadloze samenwerking, verkort de ontwerptijd en biedt flexibele toegang tot projectgegevens, waardoor het uitstekend geschikt is voor bedrijven die een krachtigere CAD-optie nodig hebben. Voor kleinere bedrijven of mensen die eenvoudigere producten ontwerpen, kan deze suite echter een overkill zijn.

SolidWorks beste eigenschappen:

Integratie met het 3DBestExperience platform maakt samenwerking effectiever, omdat teamleden 24/7 toegang hebben tot ontwerpinformatie vanaf elk digitaal apparaat

Met de functie Body Compare kunnen gebruikers twee groepen lichamen vergelijken die zich binnen hetzelfde onderdeel of dezelfde assemblage bevinden. Dit kan vooral nuttig zijn bij reverse engineering of bij kwaliteitscontroles van gefabriceerde onderdelen door scans te vergelijken met de CAD-bronmodus

SolidWorks' systeem voor het beheer van productgegevens is ontworpen om de reactiesnelheid bij het bladeren te verbeteren en het navigeren door mappen sneller te maken, vooral voor mappen met een groot aantal bestanden

SolidWorks beperkingen:

Vereist een hoog niveau van deskundigheid voor degenen die computerondersteunde ontwerpsoftware gebruiken

De computervereisten zijn hoog, wat moeilijk kan zijn voor mensen met langzame verbindingen of oudere, minder krachtige machines

SolidWorks prijzen:

Neem contact op met de verkoopafdeling van SolidWorks om te zien wat de prijzen zijn voor de licenties die uw bedrijf nodig zou kunnen hebben.

Solidworks beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (600+ beoordelingen)

6. Fusie 360

via Autodesk Fusion 360 is ontworpen voor bedrijven die behoefte hebben aan één tool die een product van concept en ontwerp naar het productieproces brengt met geavanceerde 3D-modelleringsfuncties.

Door ontwerp, engineering en productie in één platform te combineren, stelt Fusion360 teams in staat om snel ontwerpconcepten te herhalen, hun ontwerpen te valideren en snel van prototype naar productie over te gaan.

Fusion 360 beste eigenschappen:

Biedt een krachtig pakket 3D modelleringsschetstools, afmetingen en beperkingen die het ontwerpproces verbeteren

Vereenvoudigde CNC-programmering maakt het eenvoudig om zeer efficiënt opruwen, adaptief ruimen en gereedschapsoriëntatie te implementeren

Gebruiksklare PCB-bibliotheekinhoud en componentwizards zorgen ervoor dat ontwerpers zich kunnen blijven concentreren op hun ontwerpen in plaats van onderdelen vanaf nul te creëren

Fusion 360 beperkingen:

Een steile leercurve voor deze gespecialiseerde software

Kan aanzienlijk vertragen bij grotere bestanden of tragere internetverbindingen

Geen gratis versie

Fusion 360 prijzen:

Fusion 360-licentie: $545/jaar

Fusion 360 beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

7. LabView

via Nationale instrumenten Als het gaat om het ontwikkelen van geautomatiseerde onderzoeks-, validatie- en productietestsystemen, staat LabView wereldwijd hoog aangeschreven bij werktuigbouwkundig ingenieurs. De grafische programmeeromgeving is speciaal gebouwd voor naadloze integratie met compatibele hardware- en softwareprogramma's zoals PXI-, CompactDAQ- en CompactRIO-systemen en ondersteunt zelfs instrumenten van derden.

Het is echter een gespecialiseerde tool die misschien niet geschikt is voor veel productteams. Als testen en valideren iets is waar je team hulp bij nodig heeft, dan is LabView een optie voor productontwerpsoftware die je nodig hebt in je technologiestapel.

LabView beste eigenschappen:

Grafische programmering voor intuïtieve en efficiënteproductontwikkelingsprocessen* De mogelijkheid om code geschreven in andere talen te integreren met 3D-modellering

Meerdere edities op maat van verschillende toepassingsbehoeften

LabView-beperkingen:

Een nicheproduct dat niet iedereen nodig heeft.

Een steile leercurve voor mensen die niet bekend zijn met dit soort software.

LabView prijzen:

Basis : $580/jaar

: $580/jaar Volledig : $1.830/jaar

: $1.830/jaar Professioneel: $3.050/jaar

LabView beoordelingen en recensies:

G2 : 4.3/5 (100+ beoordelingen)

: 4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (14 beoordelingen)

8. CATIA

via Dassault Systemen CATIA is geavanceerde ontwerp- en stylingsoftware waarmee je team kan werken aan geavanceerde 3D-ontwerpen of gedetailleerde 2D-schetsen. Hoewel CATIA voor allerlei producten kan worden gebruikt, is het gespecialiseerd in complexere machines zoals die in de luchtvaart- of auto-industrie.

Een opvallende eigenschap van CATIA is de integratie met het 3DExperience-platform. Dit platform creëert een sociale ontwerpomgeving waar uw team in real-time aan één product werkt. Deze unieke combinatie van geavanceerde technologie en samenwerking verhoogt de effectiviteit van elke gebruiker. Deze software voor productontwerp helpt gebruikers superieure ontwerpresultaten te produceren met mogelijkheden voor motion-tracking en analyse.

CATIA beste eigenschappen:

Defect Detection identificeert gebreken in uw ontwerpen, waardoor verbeteringen mogelijk zijn voordat het ontwerp in de productiefase wordt gebracht

Met de Color and Trim Designer kunnen ontwerpers productelementen creëren die gericht zijn op kleuren, materialen, afwerkingen en nerven. Dit voegt diepte en precisie toe aan het ontwerpproces, wat handig is bij complexe vormen

De Human Posture Evaluation is vooral nuttig voor auto-ontwerpers omdat je team kan evalueren hoe de menselijke houding van invloed is op hun ontwerpen met organische vormen in de gebruikersinterface

CATIA-beperkingen:

Complexer dan wat dan ook op deze lijst

Echt alleen ontworpen voor vrij unieke industrieën en producten

CATIA-prijzen:

Neem contact op met sales voor een offerte voor uw bedrijf.

CATIA beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

9. Autodesk uitvinder

via Autodesk Autodesk Inventor is een professionele 3D CAD-software die bekend staat om zijn tools voor mechanisch ontwerp, documentatie en productsimulatie. Het onderscheidt zich van andere CAD-aanbiedingen met zijn geïntegreerde systeem, dat volledige parametrische modellering, directe, vrije vorm en op regels gebaseerde ontwerpmogelijkheden combineert. Dit maakt het ideaal voor bedrijven die op zoek zijn naar een veelzijdige en robuuste ontwerptool.

Of u nu documentatie voor industrieel ontwerp maakt om productkwaliteitsnormen te garanderen of ontwerpautomatisering mogelijk maakt, Autodesk Inventor biedt een veelzijdig platform voor al uw ontwerpbehoeften.

Autodesk beste eigenschappen:

Gespecialiseerde Industry Tool Sets maken efficiënte ontwerpprocessen mogelijk die zijn afgestemd op de branche waarin u werkt

Design Automation maakt het mogelijk om routinetaken en standaard onderdelenconfiguraties te automatiseren, waardoor de productiviteit wordt verbeterd en de time-to-market wordt verkort

DWG-compatibiliteit betekent dat uw ontwerpen eenvoudig kunnen worden gedeeld en geopend met alle andere software die het DWG-formaat ondersteunt

Autodesk beperkingen:

Kan vastlopen, waardoor gebruikers gefrustreerd raken

Mist een intuïtieve UI die je zou verwachten bij een topproduct als dit

Autodesk prijzen:

Inventor: $300/maand

Autodesk beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (400+ beoordelingen)

4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

10. Adobe Creative Cloud

via Adobe Creative Cloud Adobe Creative Cloud biedt een uitgebreide set ontwerp- en productietools met meer dan 20 toepassingen om je creatieve projecten te bouwen en te verfijnen. Of je nu werkt aan wireframing of 3D productdemo's, Adobe Creative Cloud heeft de tools die je nodig hebt.

Naast de veelzijdigheid van de tools biedt Creative Cloud ook een royale 100 GB aan cloud-opslagcapaciteit. Koppel dit aan de mobiele apps voor Android en iOS en je hebt een krachtige combinatie voor een team onderweg.

Adobe Creative Cloud beste functies:

Bekend product waar veel ontwerpers al bekend mee zouden moeten zijn

Adobe Stock biedt gebruikers een verzameling kant-en-klare 3D-modellen

Combinatie van sterke browser- en mobiele applicaties zorgt ervoor dat mensen kunnen werken waar ze willen

beperkingen van Adobe Creative Cloud:

Niet geschikt voor technische ontwerpbehoeften

Kan duur zijn, vooral als je echt maar één of twee producten van Adobe nodig hebt

Prijzen Adobe Creative Cloud:

Individuen : $54,99/maand

: $54,99/maand Studenten en docenten : $19,99/maand

: $19,99/maand Teams: $84,99/maand

Adobe Creative Cloud beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (35.000+ beoordelingen)

4.6/5 (35.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7.000+ beoordelingen)

Neem controle over het productontwerpproces met ClickUp

ClickUp is een essentieel hulpmiddel voor uw productontwerpproces. Het is niet alleen een nuttig instrument; het is de spil die uw gedistribueerde productontwerp onder controle houdt productteam samen, die de workflows perfect orkestreren en zorgen voor de levering van een vlekkeloze productlancering elke keer.

Of uw team nu verspreid is over verschillende tijdzones of samenwerkt in één ruimte, ClickUp is uw toegangspoort tot het bevorderen van samenwerking, het verhogen van productiviteit en het stimuleren van succes.

Het is tijd om de uitdagingen van productontwerp achter je te laten en een nieuw tijdperk van gestroomlijnde samenwerkingstools en efficiënte oplossingen te verwelkomen projectuitvoering .

Aanmelden voor Klik omhoog vandaag gratis en laat uw productontwerpreis beginnen.