10 Wireframetools voor UX- en UI-planning in 2024

Wireframes zijn essentieel bij het ontwerpen van websites en producten. Als prototypes voor het creëren van basisstructuren en contouren zijn ze perfect voor gebruikerstests, presentatiehulpmiddelen en meer wanneer je belanghebbenden bij je proces betrekt.

En ja, ze zijn een geweldig hulpmiddel voor procesefficiëntie op te bouwen ook, dankzij hun vermogen om iedereen op één lijn te krijgen en in dezelfde richting te laten bewegen voordat het intensievere ontwikkelproces begint.

Helaas heeft populariteit ook nadelen: Er zijn online zoveel wireframetools beschikbaar dat het vaak moeilijk is om de beste tool voor jouw behoeften te vinden. Deze gids voor de beste wireframetools voor user experience (UX) en user interface (UI) ontwerp helpt je de beste wireframesoftware te vinden die in 2024 is uitgebracht of bijgewerkt.

Wat moet je zoeken in een wireframinghulpmiddel?

Zelfs voor een proces dat zo eenvoudig is als het maken van wireframes, vind je de diversiteit onder de beste wireframetools misschien verrassend. Enkele van de belangrijkste variabelen waar je rekening mee moet houden bij het zoeken naar de beste wireframesoftware voor jouw behoeften zijn:

Gebruiksvriendelijkheid: Welke wireframetool je ook kiest, het moet een intuïtieve en gebruiksvriendelijke UI hebben

Uitgebreide integraties: Kun je wireframes bewerken op mobiele apparaten en via een webapp? Hoe zit het met het verplaatsen naar meer geavanceerde prototypesoftware of andere tools, zoalskunstmatige intelligentie (AI) websitebouwersof het importeren van uw website wireframes van uwdiagramsoftware?

Sjablonen voor wireframes: De beste wireframe-apps worden geleverd met veel bestaande sjablonen die u helpen snel basisdraadframes te maken

Mogelijkheden voor virtueel delen: Samenwerkingsfuncties en mogelijkheden voor delen met apps zoals Microsoft Teams zijn cruciale onderdelen van wireframesoftware, vooral voor hybride teams en teams op afstand

Geavanceerde functies:Naast de basis moet je op zoek gaan naar geavanceerde tools, zoals interactieve prototype-elementen en klikbare wireframes, die je product- en webontwerp een superboost geven

De 10 beste wireframinghulpmiddelen voor gebruik in 2024

Het is tijd om specifiek te worden! Dit zijn de best beoordeelde wireframetools van 2024 die best practices in UI- en UX-ontwerp bevatten.

Wireframetools en projectbeheeropties van ClickUp

Is het echt verrassend dat ClickUp als uitgebreide productiviteitstool de beste wireframetool op deze lijst is?

De software werkt goed als UX ontwerp software omdat het visuele samenwerking met beheer van websiteprojecten . Voeg een uitgebreide sjabloonbibliotheek toe aan de mix en het is gemakkelijk te zien waarom ClickUp bovenaan de lijst staat van gratis wireframetools voor softwareteams in 2024.

Neem de ClickUp Web Ontwerp Sjabloon als voorbeeld. Het is de perfecte sjabloon voor het hele ontwerpproces, inclusief strategie en ontwerp. Van daaruit kan een overvloed aan wireframesjablonen stellen uw team in staat om elementen naar hun plaats te slepen terwijl ze samenwerken aan het creëren van de UI van uw website.

ClickUp onderscheidt zich met de beste functies voor teamsamenwerking. Samenwerkingstools zoals Docs, Chat en meer helpen uw team om op dezelfde pagina te blijven terwijl ze samenwerken om een UI te maken waar uw publiek van zal houden. ClickUp is gewoon het beste wireframetool op de markt.

ClickUp beste functies

Alle tools die u nodig hebt voor uw webontwikkelingsproces, inclusief planning, strategie, wireframing en projectbeheer

Real-time samenwerkingstools die ervoor zorgen dat meerdere ontwerpers synchroon blijven en samenwerken aan individuele grafische elementen en het grotere wireframingproces

Een gratis versie waarmee gebruikers vertrouwd kunnen raken met de software en het platform in slechts een paar klikken kunnen gebruiken als hulpmiddel voor wireframing

DeClickUp Whiteboarddat intuïtieve drag-and-drop functionaliteit bevat om te beginnen met het maken van uw mockups

ClickUp uitzichten , die een breed scala aan opties biedt om inzicht te krijgen in verschillende UI-componenten en wireframes binnen hetzelfde project

ClickUp beperkingen

Een tool die niet alleen bedoeld is voor wireframing, wat kan leiden tot een leercurve voor meerdere teamleden die prototypes willen maken van hun UX- en UI-ontwerpelementen

Geen interactieve wireframes die volledig functionele prototypes van een webpagina mogelijk maken

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar voor aankoop op alle betaalde plannen voor de prijs van $5 per Workspace-lid en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.700+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. MockFlow

Via MockFlow MockFlow is misschien wel het wireframetool met de meest intuïtieve interface op deze lijst. Eenvoud is de naam van het spel, met een drag-and-drop interface die zelfs beginnende ontwerpers binnen enkele minuten kunnen gebruiken. Voeg daar een aantal geavanceerde samenwerkingsfuncties aan toe en je hebt een krachtig hulpmiddel voor je volgende UI-project.

MockFlow beste functies

Uitstekende samenwerkingsfuncties (vooral in de betaalde versies), met real-time synchronisatie en videochatopties

Een overzichtelijk dashboard waarmee ontwerpers aan meerdere projecten tegelijk kunnen werken

Een uitgebreide bibliotheek met sitemap pictogrammen en ingebouwde UI-elementen die het maken van een wireframe vanaf nul eenvoudiger maken

AI-functies die inhoud genereren zodat ontwerpers zich specifiek kunnen richten op UX-ontwerp

MockFlow beperkingen

Er zijn geen interactieve prototypes van functionaliteit voor gebruikerstesten, waardoor deze applicatie alleen geschikt is voor specifieke diagrammen

Een zeer beperkt gratis plan, dat alleen ruimte biedt voor één UI-ontwerpproject en beperkte UI-elementen

Prijzen van MockFlow

Basis: gratis

Wireframing: $14/maand per editor

Productontwerp: $19/maand per editor

Enterprise: begint bij $160/maand

MockFlow beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

3. Figma

Via Figma Als we het hebben over de beste wireframetools, dan mogen we Figma niet vergeten. Het is een alles-in-één ontwerptool met een wireframe-app, whiteboarden om te ontwerpen en prototypen.

Met deze uitgebreide functieset komt een aanzienlijke leercurve, maar zodra je deze vectorgebaseerde ontwerptool onder de knie hebt, zul je begrijpen waarom het een eervolle plaats verdient tussen de beste wireframetools op de markt.

Figma beste eigenschappen

Directe integratie met de whiteboardtool, waardoor de mogelijkheden als diagramtoepassing worden gecombineerd met de sterke punten als ontwerpsoftware

Een functieset die blijft geven. Sommige gebruikers gebruiken Figma bijvoorbeeld niet alleen als een ontwerptool maar ook als een fotobewerkingsprogramma

Uitgebreide testmogelijkheden voor alle interactieve elementen in een prototype-omgeving die alle belanghebbenden kunnen bekijken

Een gratis pakket met uitgebreidere functies en minder beperkingen dan de meeste alternatieven op deze lijst

Figma beperkingen

Geen uitgebreide bibliotheek met ingebouwde UI-componenten; je moet je eigen componenten maken of uploaden

Een potentieel steile leercurve voor ontwerpers die snelle mockups willen maken

Figma prijzen

Gratis

Professioneel: $12/maand per redacteur

Organisatie: $45/maand per redacteur

Onderneming: $75/maand per redacteur

Figma beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (900+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

4. Adobe XD

Via Adobe XD Adobe XD's vermogen om je van low-fidelity wireframes naar high-fidelity prototypes te brengen in een enkel bestand en proces maakt het een voor de hand liggende kandidaat op elke lijst van 2024's beste wireframe tools. De mogelijkheid om bestanden rechtstreeks binnen Adobe's Creative Cloud aan ontwerpers te geven, maakt deze krachtige ontwerpsoftware ideaal voor je hele ontwerpproces.

Adobe XD beste eigenschappen

Directe integratie met de geavanceerde ontwerpsoftware die beschikbaar is in Adobe Creative Cloud, waardoor vectorontwerpbestanden met pictogrammen eenvoudig kunnen worden overgezet naar XD of afgewerkte prototypes vanuit XD

Geïntegreerde voorbeeldfuncties waarmee je wireframes en prototypes kunt evalueren en delen op desktop apps en mobiele apparaten

Geavanceerde functies, zoals rasters herhalen en stapels, dietijd besparen en het ontwerpproces vereenvoudigen

Op spraak gebaseerde prototyping-commando's om animaties te activeren, door user journeys te navigeren en gebruikers te helpen intuïtief interactieve wireframes te maken

beperkingen van Adobe XD

Adobe XD is overgeschakeld op de onderhoudsmodus, wat betekent dat Adbove geen productupdates meer ondersteunt, maar wel bugfixes en gebruikersondersteuning blijft bieden

Een interface die niet zo intuïtief is als andere opties op de lijst en meer geschikt is voor bestaande gebruikers die bekend zijn met Creative Cloud

Adobe XD prijzen

Individueel: $9,99/maand (één gebruiker)

Enkele app (alleen XD): $33,99/maand per licentie

Adobe Creative Cloud: $79,99/maand per licentie

Adobe XD beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

5. Schets

Via Schets De meeste wireframetools op deze lijst onderscheiden zich met uitgebreide functies, maar Sketch concentreert zich op zijn kerncompetenties. Met de intuïtieve, pixelgebaseerde artboards kunnen gebruikers hun ideeën in enkele minuten schetsen, waardoor deze wireframe-app uniek is.

Sketch beste eigenschappen

Een simplistische en intuïtieve interface met drag-and-drop functionaliteit die het makkelijk maakt om wireframes vanaf nul te creëren

Samenwerkende artboards met kleurgecodeerde cursors maken het makkelijk voor meerdere gebruikers om samen te werken

De optie oneindig canvas, waarmee gebruikers elk soort ontwerpproces kunnen bouwen, inclusief enkele webpagina's, complexe websites en mobiele apps

De mogelijkheid om ontwerpsystemen te maken met gestandaardiseerde symbolen, kleuren en stijlen die gebruikers kunnen toepassen op alle wireframes en meerdere projecten

Sketch beperkingen

Alleen voor Mac, wireframes van websites worden alleen op de webapp weergegeven

Geen bestaande of kant-en-klare UI-elementen; gebruikers moeten componenten vanaf nul opbouwen

Sketch prijzen

Standaard: $10/maand per editor

Zakelijk: $20/maand per editor

Alleen Mac: $120 per licentie

Schets beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (1.200+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (700+ beoordelingen)

6. InVision

Via InVision Je denkt misschien dat gratis wireframetools beperkte functionaliteit bieden. InVision is hier om je ongelijk te bewijzen! Ondanks zijn lage prijs behoort het nog steeds tot de beste wireframetools die beschikbaar zijn. Als visuele samenwerkingstool zal de intuïtieve interface snel een favoriet worden voor je team.

InVision beste functies

Een drag-and-drop interface waarmee ontwerpers in enkele minuten krachtige, interactieve wireframes kunnen maken

De mogelijkheid om commentaar van teamleden en andere belanghebbenden direct in het prototype te verzamelen om sneller verbeteringen aan te brengen

De UI shape library, die het wireframingproces versnelt en basisvormen en geavanceerde menu's en animaties bevat

Een gratis versie met uitgebreide functionaliteit, zodat individuen en kleine teams gebruik kunnen maken van een krachtig hulpmiddel voor wireframing zonder extra kosten

InVision beperkingen

Een limiet van drie documenten op het gratis plan, waardoor het moeilijk te gebruiken is voor uitgebreide ontwerpen

Moeilijke navigatie tussen verschillende projecten

InVision prijzen

Gratis

Pro: $7,95/maand per gebruiker

Zakelijk: $12/maand per gebruiker

Enterprise: neem contact op voor prijzen

InVision beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (600+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

7. Justinmind

Via Justinmind Justinmind hoort thuis in elke lijst van gratis wireframing tools omdat het technische prototyping combineert met UX en UI best practices. Net als andere tools op deze lijst gebruikt het een drag-and-drop interface. In tegenstelling tot de andere tools, vormt het wireframe zich automatisch als een interactief prototype, waardoor Justinmind bijna onmogelijk te verslaan is (vooral de gratis versie).

Justinmind beste functies

Uitgebreide integraties met tools voor gebruikerstesten om real-time feedback te krijgen op je wireframes en prototypes

Geavanceerd versiebeheer, waardoor je gemakkelijk de vorige versie kunt bekijken en terugzetten als het ontwerp is ontspoord

Een resulterend product dat over het algemeen dichter bij het uiteindelijke ontwerp ligt dan het geval zou zijn met andere wireframetools op deze lijst dankzij de directe wireframe-prototype-integratie

Bijna geen leercurve, waardoor gebruikers direct kunnen beginnen met ontwerpen in de wireframetool

Justinmind beperkingen

Geen browser compatibiliteit. Je moet een mobiele of desktop app downloaden om het te kunnen gebruiken

Geen mogelijkheid om wireframes te bewerken die je hebt gemaakt op het betaalde plan als je terugkeert naar de gratis versie

Justinmind prijzen

Gratis

Standaard: $9/maand per redacteur

Professioneel: $19/maand per redacteur

Enterprise: neem contact op voor prijzen

Justinmind beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

8. Uizard

Via Uizard Hoewel het zichzelf promoot als een ontwerp- en ideatietool in plaats van een wireframetool, hoort Uizard toch thuis op elke lijst van de beste wireframetools die beschikbaar zijn. Dat komt vooral door de unieke combinatie van hands-on prototyping en machineautomatisering, die opties biedt voor gevorderde ontwerpers en beginners.

Uizard beste eigenschappen

De mogelijkheid om screenshots of handgetekende afbeeldingen te importeren in het platform om ze om te zetten in bewerkbare wireframes

Autodesigner, een AI-gebaseerde wireframetool waarmee gebruikers dynamische wireframes kunnen maken met slechts een paar opdrachtprompts

De mogelijkheid om bestanden in meerdere formaten te exporteren, waaronder afbeeldingen en PDF's, om je mockups te delen met andere belanghebbenden en ontwerpers

Het maken van high-fidelity prototypes die een link leggen tussen de ene wireframe en de andere voor een uitgebreidere mockup-ervaring

Uizard beperkingen

Een AI-ontwerptool die inconsistente resultaten produceert

Moeite met sommige kleine veranderingen, zoals het veranderen van lettergrootte of lettertype, in een verder eenvoudige interface

Uizard prijzen

Gratis

Pro: $12/maand per gebruiker

Zakelijk: $39/maand per gebruiker

Enterprise: neem contact op voor prijzen

Uizard beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (190+ beoordelingen)

9. Moqups

Via Moqups Moqups is een van de beste wireframetools, vooral voor beginners op het gebied van web- en app-ontwerp. Deze tool combineert whiteboarden, diagrammen en wireframing in een eenvoudig proces waarvoor geen ontwerp- of lay-outervaring nodig is om aan de slag te gaan.

Moqups beste eigenschappen

Een gezamenlijke focus op gebruiksvriendelijkheid, vooral in vergelijking met andere wireframetools in deze lijst

Een cloudgebaseerde, apparaatagnostische tool die bestanden onafhankelijk van je desktop of mobiele apparaat opslaat

De mogelijkheid om je geëxporteerde bestanden direct te koppelen aan Google Drive voor gebruik in presentaties, Google Docs en andere Google tools

Veel wireframe-sjablonen om te voorkomen dat je elke keer opnieuw moet beginnen als je een nieuw ontwerp maakt

Moqups beperkingen

Een functieset die beperkter is dan andere opties op deze lijst

Een volledig cloudgebaseerde wireframetool, wat betekent dat je het alleen online kunt gebruiken

Moqups prijzen

Gratis

Solo: $9/maand voor één gebruiker

Team: $15/maand voor maximaal 5 gebruikers

Onbeperkt: $40/maand voor onbeperkt aantal gebruikers

Moqups beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

10. UXPin

Via UXPin Als je prioriteit geeft aan het bieden van voldoende documentatie voor je ontwerpers om je mockups te gebruiken en ermee aan de slag te gaan, dan is UXPin misschien wel het beste wireframetool voor jou. Het is geïntegreerd met prototyping mogelijkheden en geautomatiseerde handoff documentatie, inclusief ontwerpspecificaties, Cascading Style Sheets en stijlgidsen .

UXPin beste eigenschappen

Een sterke focus op design ops, met elk element dat je mock up automatisch, inclusief HTML-code voor toekomstige implementatie

Een uitgebreide ingebouwde bibliotheek van UI-elementen die je direct in je mockups kunt plaatsen

De mogelijkheid om direct commentaar toe te voegen aan je wireframes en prototypes om eenvoudig samen te werken met externe teams

Een onbeperkte gratis proefversie met volledige functionaliteit voor studenten die een opleiding volgen

UXPin beperkingen

Slechts een korte gratis proefperiode; na de proefperiode behoort het tot de duurdere tools om wireframes te maken

Een relatief steile leercurve voor een tool die de makers voornamelijk hebben ontwikkeld voor grotere organisaties met diepgaande expertise op het gebied van webontwerp en -ontwikkeling

UXPin prijzen

Gratis

Geavanceerd: $29/maand per redacteur

Professional: $69/maand per redacteur

Bedrijf: $119/maand per redacteur

Onderneming: neem contact op voor prijzen

UXPin beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

Maak prachtige wireframes met ClickUp

Een lijst van de beste wireframetools moet beginnen met ClickUp vanwege de uitgebreide sjabloonbibliotheek en samenwerkingsfuncties en de diepere integraties die het biedt, waaronder whiteboarding uitgebreid projectbeheer.

Het beste van alles is dat ClickUp geen tijdelijke gratis proefversie heeft om je kunstmatig in te sluiten. Je kunt ClickUp gratis gebruiken om te zien of dit platform geschikt is voor jou.

Als u klaar bent om gebruik te maken van de beste wireframetool die beschikbaar is, is er geen beter moment dan het heden. Begin door uw gratis ClickUp account aan te maken vandaag nog!