10 Beste grafisch ontwerp samenwerkingssoftware & tools in 2024

Ben je een ontwerper, werk je samen met ontwerpers en probeer je efficiënter te werken met je team?

Samenwerktools voor ontwerpen zijn daarvoor de oplossing. Sterker nog, het gebruik van online samenwerkingstools kunnen tot 10% productiviteitsverbeteringen, waardoor de manier waarop functionele teams, zoals ontwerpers, marketing, verkoop en andere afdelingen, werken samen, werken in realtime of asynchroon samen, delen feedback, enzovoort.

Of je nu een freelancer, een klein bedrijf of een grote organisatie bent, deze opsomming van de beste tools voor samenwerking op het gebied van design zal je helpen om de samenwerking tussen teams te verbeteren, je ontwerpworkflow te vereenvoudigen, je huidige processen te versnellen en designwerk van hoge kwaliteit af te leveren. 👩‍🎨🎨

Wat is software voor ontwerpsamenwerking?

Software voor ontwerpsamenwerking is een krachtig hulpmiddel waarmee ontwerpteams kunnen samenwerken aan projecten, feedback kunnen delen en ontwerpbestanden efficiënt kunnen beheren. Het biedt een platform waar ontwerpers, klanten en medewerkers in realtime kunnen communiceren en samenwerken, ongeacht hun locatie.

Samenwerkingssoftware voor ontwerpen wordt steeds populairder in de creatieve industrie omdat het teams helpt hun werk beter te beheren, efficiënt te communiceren en alle projectdetails te kennen wanneer dat nodig is zonder om meer verduidelijking te vragen via discussies of vergaderingen.

Voordelen van software voor ontwerpsamenwerking

De belangrijkste voordelen van tools voor ontwerpsamenwerking zijn:

Verbeteren van communicatie en samenwerking

Gemakkelijk ideeën, feedback en opmerkingen delen

Bestanden efficiënt beheren

Tijd en kosten besparen

Productiviteit verhogen

Verschillende soorten gebruikers hebben baat bij ontwerpsamenwerkingssoftware:

Ontwerpers : Ze kunnen eenvoudig samenwerken met andere ontwerpers en klanten en de communicatie verbeteren om projecten sneller af te ronden

: Ze kunnen eenvoudig samenwerken met andere ontwerpers en klanten en de communicatie verbeteren om projecten sneller af te ronden Marketeers of andere mensen die betrokken zijn bij ontwerpprojecten : Een samenwerkingstool voor ontwerpen kan marketeers en ontwerpers een gecentraliseerd platform geven voor al hun ontwerpprojecten, wat kan leiden tot beteremarketingcampagnebeheer en ze op één lijn houden overmerkrichtlijnen te allen tijde

: Een samenwerkingstool voor ontwerpen kan marketeers en ontwerpers een gecentraliseerd platform geven voor al hun ontwerpprojecten, wat kan leiden tot beteremarketingcampagnebeheer en ze op één lijn houden overmerkrichtlijnen te allen tijde Klanten : Met de samenwerkingstools voor ontwerpen kunnen klanten ervoor zorgen dat het eindresultaat van het ontwerp aan hun verwachtingen voldoet en kunnen ze gemakkelijk feedback geven

: Met de samenwerkingstools voor ontwerpen kunnen klanten ervoor zorgen dat het eindresultaat van het ontwerp aan hun verwachtingen voldoet en kunnen ze gemakkelijk feedback geven Projectmanagers: Door het gebruik van dergelijke tools kunnen projectmanagers taken toewijzen ende voortgang ervan volgendeadlines toevoegen en feedback geven op hetzelfde platform

Wat maakt een goede software voor ontwerpsamenwerking?

De kenmerken waar je rekening mee moet houden als je op zoek bent naar de beste samenwerkingssoftware voor jou of je team zijn:

Real-time samenwerking

Toegankelijkheid

Versiecontrole

Feedback en opmerkingen

Beveiliging en privacy

Gebruiksgemak

Integratie met andere handige tools

10 beste software voor ontwerpsamenwerking in 2024

Hier is een lijst van de 10 beste ontwerpsamenwerkingssoftware op basis van hun populariteit en beoordelingen op verschillende platforms zoals G2 en Capterra.

Het beste voor teamsamenwerking en beheer van ontwerpprojecten software

Pas uw whiteboards eenvoudig aan door documenten, taken en meer toe te voegen

ClickUp biedt ook een bibliotheek van sjablonen voor ontwerp- en creatieve teams om u de kracht te geven om een ontwerpworkflow te creëren die perfect is afgestemd op uw ideale omgeving ontwerpproces .

De Sjabloon voor grafisch ontwerp door ClickUp wordt geleverd met drie aangepaste weergaven die u helpen het grafische ontwerpproces van begin tot eind te stroomlijnen

Bovendien kunnen ontwerpprofessionals en klanten ClickUp Documenten met collaboratieve detectie voor items zoals creatieve briefingdocumenten en maak gebruik van Proefdruk voor annotatie van afbeeldingen, video en PDF's of de schermrecorder in de app, Clip door ClickUp om duidelijke instructies te geven en het terugkoppelingsproces van het ontwerp te versnellen.

Beste eigenschappen

Volledig aanpasbaar platform : Pas elk onderdeel van ClickUp aan aan de behoeften van uw team en bedrijf

: Pas elk onderdeel van ClickUp aan aan de behoeften van uw team en bedrijf 15+ aangepaste weergaven: Kies uit meer dan 15 manieren om uw werk te bekijken, waaronder Chatweergave

aangepaste weergaven: Kies uit meer dan 15 manieren om uw werk te bekijken, waaronder Chatweergave Chatweergave : Verstuur chatberichten naar uw team en houd gesprekken naast uw werk

: Verstuur chatberichten naar uw team en houd gesprekken naast uw werk Email in ClickUp: Beheer al uw e-mailcommunicatie op één plek zonder extra programma's en software. Stuur bedrijfsnieuws, opdrachten, taken, informatie en belangrijke berichten in ClickUp zonder dat u van tabblad hoeft te wisselen

Beheer al uw e-mailcommunicatie op één plek zonder extra programma's en software. Stuur bedrijfsnieuws, opdrachten, taken, informatie en belangrijke berichten in ClickUp zonder dat u van tabblad hoeft te wisselen Whiteboards: Maak visuele hulpmiddelen voor virtuele vergaderingen en breng projecten en ideeën in kaart om plannen met uw teams te communiceren

Watchers : Wanneer iemand is toegewezen als watcher, krijgt hij of zij automatisch meldingen wanneer er updates zijn gemaakt voor een taak, zodat u deze niet handmatig hoeft op te volgen

: Wanneer iemand is toegewezen als watcher, krijgt hij of zij automatisch meldingen wanneer er updates zijn gemaakt voor een taak, zodat u deze niet handmatig hoeft op te volgen Toegewezen opmerkingen en vermeldingen : Creëer actie-items binnen een taak en wijs ze toe aan anderen of zelfs aan uzelf, en gebruik de functie Mentions om hun aandacht te vestigen op items binnen taken of Chat View

: Creëer actie-items binnen een taak en wijs ze toe aan anderen of zelfs aan uzelf, en gebruik de functie Mentions om hun aandacht te vestigen op items binnen taken of Chat View Taakbeheer : ClickUp biedt een krachtig taakbeheersysteem waarmee gebruikers taken kunnen aanmaken en toewijzen aan teamleden, de voortgang kunnen bijhouden, deadlines kunnen instellen en bijlagen en checklists kunnen toevoegen

: ClickUp biedt een krachtig taakbeheersysteem waarmee gebruikers taken kunnen aanmaken en toewijzen aan teamleden, de voortgang kunnen bijhouden, deadlines kunnen instellen en bijlagen en checklists kunnen toevoegen Samenwerkingstools : ClickUp biedt veel samenwerkingstools, waaronder realtime commentaar, bestanden delen en integratie met andere tools zoals Slack en Google Drive

: ClickUp biedt veel samenwerkingstools, waaronder realtime commentaar, bestanden delen en integratie met andere tools zoals Slack en Google Drive Ontwerpspecifieke functies: ClickUp heeft ontwerpspecifieke functies, zoals eenonline proefdrukhulpmiddel en visuele feedbacktool, die handig zijn voor het ontwerpen van visuele projecten

Beperkingen

Leercurve: Aangezien ClickUp een breed scala aan functies en aanpassingsmogelijkheden biedt, kan het enige tijd duren om te leren hoe je het platform moet gebruiken om effectief samen te werken. Dit geldt vooral voor nieuwe gebruikers, maar nadat ze samen met hun team op het platform beginnen te werken en lezenHelpcentrum instructies hebben gelezen, kunnen ze dit gemakkelijk verhelpen

Prijzen

Gratis voor altijd : Gratis plan met veel functies

: Gratis plan met veel functies Unlimited : $7 per maand/gebruiker

: $7 per maand/gebruiker Zakelijk : $12 per maand/gebruiker

: $12 per maand/gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.7 van 5 (2.000+ beoordelingen)

4.7 van 5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4,7 van 5 (3.519+ beoordelingen) ### 2. Flipsnack

Beste voor online ontwerp en interactief contentcreatie

via Flipsnack Flipsnack is een interactieve ontwerpsoftware waarmee gebruikers interactieve inhoud kunnen maken en publiceren, waaronder tijdschriften, brochures en catalogi als flipbooks. Flipsnack maakt deel uit van deze lijst van de beste samenwerkingstools voor ontwerp omdat Flipsnack het met de gebruiksvriendelijke editor en een verscheidenheid aan sjablonen en aanpassingsopties voor iedereen eenvoudig maakt om interactieve ontwerpen te maken.

Beste eigenschappen

Online proefdrukken en commentaar: Medewerkers kunnen ontwerpen online bekijken en becommentariëren, waardoor het voor elk ontwerpteam eenvoudig is om feedback te verzamelen en in realtime revisies door te voeren

Medewerkers kunnen ontwerpen online bekijken en becommentariëren, waardoor het voor elk ontwerpteam eenvoudig is om feedback te verzamelen en in realtime revisies door te voeren Samenwerkingswerkruimte met versiegeschiedenis: Meerdere teams kunnen tegelijkertijd aan hetzelfde project werken en alle wijzigingen en versies bijhouden

Meerdere teams kunnen tegelijkertijd aan hetzelfde project werken en alle wijzigingen en versies bijhouden Aanpasbare sjablonen: Flipsnack biedt een verscheidenheid aansjablonen voor grafisch ontwerp voor verschillende behoeften, waardoor het gemakkelijk is om snel professioneel ogende ontwerpen te maken

Flipsnack biedt een verscheidenheid aansjablonen voor grafisch ontwerp voor verschillende behoeften, waardoor het gemakkelijk is om snel professioneel ogende ontwerpen te maken Integreerbare publicaties en flipbooks: Ontworpen projecten eninteractieve portfolio's kunnen worden ingesloten op websites of gedeeld via sociale media

Ontworpen projecten eninteractieve portfolio's kunnen worden ingesloten op websites of gedeeld via sociale media Integratie met populaire cloudopslagdiensten: Integreert met populaire cloudopslagdiensten zoals Google Drive en Dropbox, waardoor het eenvoudig is om ontwerpbestanden te importeren en exporteren

Beperkingen

Beperkte flipbookpagina's en opslagruimte voor kleinere plannen: Als gratis gebruiker krijgt u slechts 30 pagina's/flipbook en een totale grootte van 100MB/flipbook. Vooral wanneer u een uitgever bent of voor een bedrijf werkt, zult u andere plannen nodig hebben

Prijzen

Gratis (14 dagen gratis proberen)

(14 dagen gratis proberen) Starter: $14 per maand

$14 per maand Professioneel : $35 per maand

: $35 per maand Zakelijk : $79 per maand

: $79 per maand Business Plus : $207,50 per maand

: $207,50 per maand Onderneming : $355 per maand

: $355 per maand Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.5 van 5 (104 beoordelingen)

4.5 van 5 (104 beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (241 beoordelingen)

3. Marvel

Beste voor prototypen en testen

Via Marvel Marvel is een webgebaseerd ontwerpplatform waarmee gebruikers interactieve prototypes en wireframes voor websites en mobiele apps kunnen maken. Met een gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve drag-and-drop tools maakt Marvel het maken en delen van prototypes met collega's, het ontwerpteam en medewerkers eenvoudig.

Beste eigenschappen

Interactieve ontwerpprototypes met animaties en overgangen: Creatieve teams kunnen klanten en collega's een nauwkeuriger beeld geven van het eindproduct

Creatieve teams kunnen klanten en collega's een nauwkeuriger beeld geven van het eindproduct Samenwerkingstools voor feedback en commentaar: Het team kan direct feedback en commentaar geven op ontwerpprototypes, waardoor het eenvoudig is om feedback te verzamelen en te organiseren

Het team kan direct feedback en commentaar geven op ontwerpprototypes, waardoor het eenvoudig is om feedback te verzamelen en te organiseren Eenvoudige ontwerporganisatie met ontwikkelaarsvriendelijke functies: Marvel biedt ontwikkelaarsvriendelijke functies zoals code-export, waardoor het eenvoudig is om ontwerpen naar ontwikkelaars te sturen

Marvel biedt ontwikkelaarsvriendelijke functies zoals code-export, waardoor het eenvoudig is om ontwerpen naar ontwikkelaars te sturen Integratie met andere populaire ontwerptools Zoals Sketch en Figma: Marvel integreert met populaire ontwerptools, waardoor het eenvoudig is om bestanden te importeren en exporteren

populaire ontwerptools Marvel integreert met populaire ontwerptools, waardoor het eenvoudig is om bestanden te importeren en exporteren Gebruikerstests en analyses: Marvel biedt functies voor gebruikerstests en analyses, waardoor het eenvoudig is om ontwerpen te optimaliseren op basis van feedback en gedrag van gebruikers

Beperkingen

Beperkt versiebeheer: Hierdoor kan het moeilijk zijn om wijzigingen en revisies van ontwerpen te beheren

Prijzen

Gratis : $0

: $0 **Pro: $12 per maand

Team : $42 per maand

: $42 per maand Bedrijf : $84 per maand

: $84 per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.4 van 5 (224 beoordelingen)

4.4 van 5 (224 beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (86 beoordelingen) Leer meer over de beste CRM's voor grafisch ontwerpers !

Figma

Beste voor het maken van ontwerpen

via Figma Figma is een cloudgebaseerde ontwerptool waarmee gebruikers digitale ontwerpen kunnen maken en eraan kunnen werken, inclusief gebruikersinterfaces, wireframes en afbeeldingen. Met een breed scala aan functies en een krachtig samenwerkingssysteem is Figma een populaire keuze voor creatieve teams die aan complexe projecten werken.

Beste functies

Realtime collaborative design workspace: Teams kunnen in real-time samenwerken aan hetzelfde ontwerp, waardoor het gemakkelijk is om samen te werken en snel wijzigingen aan te brengen

Teams kunnen in real-time samenwerken aan hetzelfde ontwerp, waardoor het gemakkelijk is om samen te werken en snel wijzigingen aan te brengen Ontwerpsystemen voor consistent en efficiënt ontwerpen: Hierdoor kunnen teams efficiënter consistente ontwerpen maken

Hierdoor kunnen teams efficiënter consistente ontwerpen maken Auto-layout voor responsief ontwerp:* Hiermee is het eenvoudig om responsieve lay-outs voor verschillende schermformaten te ontwerpen

Prototyping- en animatietools: Hiermee kunnen teams interactieve prototypes maken

Hiermee kunnen teams interactieve prototypes maken Plugins en integraties met populaire ontwerptools: Figma biedt een breed scala aan plugins en integraties met populaire ontwerptools, waardoor het eenvoudig is om de functionaliteit van het platform uit te breiden

Beperkingen

Beperkte offline toegang: Omdat Figma een cloud-gebaseerde tool is, is het misschien niet de beste keuze voor gebruikers die offline moeten werken of in gebieden met beperkte internetverbinding

Prijzen

Starter : $0

: $0 Figma Professional : $12 per maand

: $12 per maand Figma Organisatie : $45 per maand

: $45 per maand Figma Enterprise: $75 per maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.7 van 5 (809 beoordelingen)

4.7 van 5 (809 beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (617 beoordelingen)

5. Adobe-bibliotheken voor Creative Cloud

Beste voor het ontwerpen van systemen en bibliotheken

via Adobe Creative Cloud-bibliotheken Adobe-bibliotheken voor de Creative Cloud is een platform voor het beheer van digitale activa dat is geïntegreerd in Adobe Creative Cloud. Met dit platform kunnen gebruikers creatieve middelen zoals afbeeldingen, kleuren, tekenstijlen en logo's opslaan, organiseren en delen in verschillende Adobe-apps en -projecten. Met Creative Cloud Libraries hebben ontwerpers toegang tot hun assets en kunnen ze deze naadloos gebruiken in meerdere projecten, waardoor ze tijd besparen en hun workflows stroomlijnen.

Beste eigenschappen

Gecentraliseerde ontwerpmiddelen voor eenvoudige samenwerking : Teams kunnen ontwerpmateriaal zoals kleuren, typografie en afbeeldingen opslaan en delen in een centrale bibliotheek

: Teams kunnen ontwerpmateriaal zoals kleuren, typografie en afbeeldingen opslaan en delen in een centrale bibliotheek Gedeelde bibliotheken : Bibliotheken kunnen worden gedeeld door verschillende teams, waardoor het gemakkelijk is om toegang te krijgen tot ontwerpmateriaal en dit te gebruiken in verschillende projecten

: Bibliotheken kunnen worden gedeeld door verschillende teams, waardoor het gemakkelijk is om toegang te krijgen tot ontwerpmateriaal en dit te gebruiken in verschillende projecten Integratie met andere populaire ontwerptools zoals Photoshop en Illustrator: Bibliotheken kunnen worden geïntegreerd met populaire ontwerptools van Adobe, waardoor het eenvoudig is om bestanden te importeren en exporteren

Bibliotheken kunnen worden geïntegreerd met populaire ontwerptools van Adobe, waardoor het eenvoudig is om bestanden te importeren en exporteren Aanpasbare toegang en machtigingen voor verschillende gebruikers: Bibliotheken kunnen worden aangepast om verschillende gebruikers verschillende toegangs- en machtigingsniveaus te geven

Bibliotheken kunnen worden aangepast om verschillende gebruikers verschillende toegangs- en machtigingsniveaus te geven Automatische synchronisatie tussen apparaten en platforms: Dit maakt het gemakkelijk om overal aan ontwerpen te werken

Beperkingen

Beperkt versiebeheer: Het versiebeheersysteem is enigszins beperkt, waardoor het moeilijk kan zijn om wijzigingen en revisies van ontwerpen te beheren

Prijzen

Gratis proefversie : 7 dagen proberen

: 7 dagen proberen Particulieren : $52,99 per maand

: $52,99 per maand Studenten en docenten : $19,99 per maand

: $19,99 per maand Zakelijk: $33,99 per maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.6 van 5 (34.906 beoordelingen)

4.6 van 5 (34.906 beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (7090 beoordelingen)

Bonus: Probeer uit AI Kunstgenerator Software !

6. Miro

Beste voor brainstormen en visualiseren van ontwerpideeën

Via Miro Miro is een online whiteboard platform waarmee teams op afstand kunnen werken aan verschillende taken, zoals brainstormen, ideeën bedenken en projectbeheer.

Beste eigenschappen

Real-time samenwerken whiteboard voor brainstormsessies en ideeën: Dittool voor design thinkingheeft een online whiteboard waarmee teams gemakkelijk ideeën kunnen brainstormen en in realtime kunnen samenwerken

Dittool voor design thinkingheeft een online whiteboard waarmee teams gemakkelijk ideeën kunnen brainstormen en in realtime kunnen samenwerken Aanpasbare sjablonen: Miro biedt een verscheidenheid aan sjablonen voor verschillende ontwerptaken, waardoor het gemakkelijk is om snel aan een project te beginnen

Miro biedt een verscheidenheid aan sjablonen voor verschillende ontwerptaken, waardoor het gemakkelijk is om snel aan een project te beginnen Integratie met populaire ontwerptools zoals Figma en Sketch : Miro integreert met populaire ontwerptools, waardoor het eenvoudig is om bestanden te importeren en exporteren

: Miro integreert met populaire ontwerptools, waardoor het eenvoudig is om bestanden te importeren en exporteren Eenvoudig delen en becommentariëren voor feedback en samenwerking: Elk teamlid kan eenvoudig feedback verzamelen en revisies maken

Elk teamlid kan eenvoudig feedback verzamelen en revisies maken Video en audio: Het biedt de mogelijkheid om interactieve media toe te voegen

Beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor objecten en elementen: Dit kan de creativiteit van ontwerpers en medewerkers beperken

Prijzen

Gratis versie : Beschikbaar

: Beschikbaar Team : $10 per lid/maand

: $10 per lid/maand Zakelijk : $20 per lid/maand

: $20 per lid/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.8 van 5 (4448 beoordelingen)

4.8 van 5 (4448 beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (1194 beoordelingen)

7. InVision

via Frame.io Frame.io is een videosamenwerkingsplatform waarmee teams in realtime kunnen samenwerken aan videoprojecten. Met functies zoals versiebeheer, annotaties en veilig delen is het een geweldig hulpmiddel voor beoordelingen en feedback.

Beste functies

Realtime commentaar en feedback: Hiermee kunnen teamleden commentaar en feedback achterlaten op specifieke delen van een video of afbeelding

Hiermee kunnen teamleden commentaar en feedback achterlaten op specifieke delen van een video of afbeelding Versiecontrole: Hiermee kan het team eenvoudig verschillende versies van een video of afbeelding vergelijken, wijzigingen bekijken en indien nodig teruggaan naar eerdere versies

Hiermee kan het team eenvoudig verschillende versies van een video of afbeelding vergelijken, wijzigingen bekijken en indien nodig teruggaan naar eerdere versies Samenwerkingsworkflows: Met deze software is het eenvoudig om taken toe te wijzen, de voortgang bij te houden en het goedkeuringsproces soepeler te laten verlopen

Met deze software is het eenvoudig om taken toe te wijzen, de voortgang bij te houden en het goedkeuringsproces soepeler te laten verlopen Veilig delen: Met deze software is het eenvoudig om video's en afbeeldingen te delen met klanten en andere teamleden

Met deze software is het eenvoudig om video's en afbeeldingen te delen met klanten en andere teamleden Integratie met andere tools: Frame.io kan integreren met een groot aantal andere tools en platforms, waaronder Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro en Slack

Beperkingen

Afhankelijkheid van een snelle internetverbinding: Dit kan het een uitdaging maken voor externe medewerkers met lagere internetsnelheden om effectief samen te werken

Prijzen

Gratis versie : Beschikbaar

: Beschikbaar Pro : $15 per maand

: $15 per maand Team : $25 per maand

: $25 per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.5 van 5 (60 beoordelingen)

4.5 van 5 (60 beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (73 beoordelingen)

9. Milanote

Beste voor projecten onderzoeken en moodboards maken

via Milanote Milanote is een platform waarmee teams kunnen samenwerken aan verschillende taken, zoals brainstormen, notities maken en projectbeheer, maar ook moodboards maken en onderzoek doen voor hun projecten.

Beste eigenschappen

Visuele samenwerkingstools **Het maakt het makkelijk voor ontwerpteams om samen te werken aan ideeën en concepten, met de mogelijkheid om notities, afbeeldingen, links en meer toe te voegen aan een gedeeld bord

**Het maakt het makkelijk voor ontwerpteams om samen te werken aan ideeën en concepten, met de mogelijkheid om notities, afbeeldingen, links en meer toe te voegen aan een gedeeld bord Realtime samenwerking: Het stelt het hele team in staat om samen te werken in real-time op hetzelfde bord, met de mogelijkheid om wijzigingen en updates te zien

Het stelt het hele team in staat om samen te werken in real-time op hetzelfde bord, met de mogelijkheid om wijzigingen en updates te zien Eenvoudig bestanden delen: Het maakt het eenvoudig om bestanden en bestanden te delensamen te werken aan ontwerpenmet de mogelijkheid om bestanden direct op het bord te uploaden en te delen

Het maakt het eenvoudig om bestanden en bestanden te delensamen te werken aan ontwerpenmet de mogelijkheid om bestanden direct op het bord te uploaden en te delen Integraties: Deze software kan integreren met een reeks tools en platforms, waaronder Adobe Creative Cloud, Figma en Sketch

Deze software kan integreren met een reeks tools en platforms, waaronder Adobe Creative Cloud, Figma en Sketch Sjablonen: Het biedt een reeks aanpasbare sjablonen voor elk ontwerpproject, waaronder wireframes, moodboards en ontwerpopdrachten, waardoor de samenwerking efficiënter verloopt

Beperkingen

Beperkte exportopties voor ontwerpen kunnen de mogelijkheid beperken om werk dat op het platform is gemaakt buiten de tool te delen of te presenteren

Prijzen

Gratis versie : Beschikbaar

: Beschikbaar Betalen per persoon : $12.50 per maand

: $12.50 per maand Upgrade je team: $49 per maand voor maximaal 10 personen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.5 van 5 (40 beoordelingen)

4.5 van 5 (40 beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (52 beoordelingen)

10. Notitie

Beste voor het verzamelen van referenties

Begrip is software waarmee teams kunnen samenwerken aan verschillende taken. Het is ook een hulpmiddel voor projectbeheer en kan worden gebruikt voor het maken van aantekeningen en kennisdeling .

Beste eigenschappen

Krachtige databasefunctionaliteit : Met de databasefunctionaliteit van Notion kunnen teams ontwerpassets, feedback en voortgang op één plaats volgen en beheren

: Met de databasefunctionaliteit van Notion kunnen teams ontwerpassets, feedback en voortgang op één plaats volgen en beheren Realtime samenwerking: Het hele team kan in real-time samenwerken aan hetzelfde document, waardoor het gemakkelijk is om feedback te krijgen en snel wijzigingen aan te brengen

Het hele team kan in real-time samenwerken aan hetzelfde document, waardoor het gemakkelijk is om feedback te krijgen en snel wijzigingen aan te brengen Aanpasbare werkruimte: Taken, pagina's, notities en meer toevoegen

Taken, pagina's, notities en meer toevoegen Embedded multimedia: Met Notion kunnen gebruikers multimediabestanden, zoals afbeeldingen, video's en audio, direct in hun projecten invoegen

Met Notion kunnen gebruikers multimediabestanden, zoals afbeeldingen, video's en audio, direct in hun projecten invoegen Integratie met andere tools: Integreer Notion met Figma, Sketch en Adobe Creative Cloud

Beperkingen

Beperkte mogelijkheden voor ontwerpspecifieke taken kunnen het moeilijk maken om het platform te gebruiken voor complexere ontwerpprojecten

Prijzen

Gratis versie : Beschikbaar

: Beschikbaar Plus : $10 per maand

: $10 per maand Zakelijk : $18 per maand

: $18 per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.7 van 5 (2.097 beoordelingen)

4.7 van 5 (2.097 beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (1542 beoordelingen) Compare Notion Vs Confluence !

Succesvolle projecten opleveren met software voor ontwerpsamenwerking

Moderne tools voor ontwerpsamenwerking met teamsamenwerking dankzij functies kunnen meerdere teams naadloos samenwerken aan complexe ontwerpprojecten. Ze verbeteren de teamcommunicatie, verhogen de productiviteit, stimuleren de creativiteit, maken informatie toegankelijker en, het allerbelangrijkste, houden al je teams op één lijn.

Gereedschappen zoals ClickUp, Flipsnack, Marvel, Figma en andere ontwerpsoftware samenwerkingssoftware kan worden gebruikt om uw ontwerpteam de nodige hulpmiddelen te geven om succesvolle projecten op tijd af te leveren. En met tools zoals ClickUp kunt u uw hele team beheren productontwerpworkflow beheren om uw ontwerpproces te vereenvoudigen en gebruik de geavanceerde samenwerkingsfuncties om uw teams altijd verbonden, op één lijn en op de hoogte te houden.

Probeer ClickUp vandaag gratis uit

Gastschrijver:_

isabela Boncila is marketingspecialist bij Flipsnack, een software die PDF's omzet in interactieve flipbooks. Ze heeft een passie voor marketing, schrijven en technologie._