10 gratis sjablonen voor grafisch ontwerp voor creatieve teams in 2024

Grafisch ontwerp is essentieel voor elk bedrijf of organisatie. Het is een manier om visueel te communiceren met je publiek en de boodschap van een merk effectief over te brengen.

Er zijn echter maar weinig bedrijven die de vereiste ontwerpvaardigheden, tijd of middelen hebben om binnen een deadline professioneel ogende ontwerpen te maken. Dat is waar sjablonen voor grafisch ontwerp van pas komen.

Met sjablonen stroomlijnen ontwerpteams en belanghebbenden hun workflows, versnellen ze het feedbackproces en leveren ze betere resultaten in minder tijd, omdat sjablonen een startpunt vormen voor ontwerpprojecten en gebruikt kunnen worden door mensen met weinig tot geen ontwerpervaring. 🎨👩‍🎨

Wat zijn sjablonen voor grafisch ontwerp?

Sjablonen voor grafisch ontwerp zijn vooraf ontworpen elementen die u kunt aanpassen met uw eigen tekst, afbeeldingen, kleuren en huisstijl.

Sjablonen kunnen voor verschillende ontwerpprojecten worden gebruikt, van het creëren van inhoud voor sociale media tot het ontwerpen van visitekaartjes en brochures, en ze kunnen in slechts een paar klikken worden aangepast.

Een ander punt om rekening mee te houden voordat u sjablonen gebruikt, is dat ze niet altijd passen bij uw specifieke behoeften of branding. In dat geval is het belangrijk om de sjabloon zo veel mogelijk aan te passen om hem uniek te maken en af te stemmen op jouw merk. 📌

Creëer een naadloze workflow voor grafisch ontwerp en stroomlijn het aanvraagproces met de sjabloon voor grafisch ontwerp van ClickUp

Wat maakt een goede sjabloon voor grafisch ontwerp?

Sjablonen voor grafisch ontwerp kunnen een waardevol hulpmiddel zijn voor bedrijven en particulieren die hun workflow voor grafisch ontwerp willen vereenvoudigen en binnen het budget professioneel ogende ontwerpen willen maken. Maar waarom zou een grafisch ontwerper een sjabloon gebruiken om een project af te ronden?

Of je ontwerp- en creatieve teams nu intern of freelancers een van de uitdagingen waarmee alle ontwerpers in hun dagelijkse werk worden geconfronteerd, is hoeveel inhoud ze snel moeten leveren om aan de behoeften van de klant te voldoen.

Dit is waar sjablonen voor grafisch ontwerp van pas komen. 👏

Deze sjablonen variëren van sjablonen voor projectbeheer en workflows om je processen te stroomlijnen tot ontwerpsjablonen die je team kan gebruiken als uitgangspunt voor hun ontwerpen, die ze later kunnen aanpassen en aanpassen aan de behoeften van de klant en het team.

Andere voordelen van ontwerpsjablonen zijn

Bespaar tijd en geld: In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, kun je een sjabloon kiezen die aan je behoeften voldoet en deze aanpassen om er je eigen sjabloon van te maken. Volgens een onderzoek van Creative Market,58% van de grafisch ontwerpers sjablonen om hun workflow te versnellen en hun productiviteit te verhogen. Dit is vooral handig voor kleine bedrijven of particulieren die niet het budget hebben om alles vanaf nul te ontwerpen, zoals logo's, illustraties, presentaties, flyers of andere ideeën voor branding uitvoeren

Zorg voor een startpunt voor je ontwerp : Zelfs met weinig ontwerpervaring kun je een sjabloon als leidraad gebruiken en leren over ontwerpprincipes zoals kleur, typografie en lay-out. Door ze te gebruiken, kun je ook kleuren veranderen of lettertypen aanpassen aan je ontwerpbehoeften

: Zelfs met weinig ontwerpervaring kun je een sjabloon als leidraad gebruiken en leren over ontwerpprincipes zoals kleur, typografie en lay-out. Door ze te gebruiken, kun je ook kleuren veranderen of lettertypen aanpassen aan je ontwerpbehoeften Help je effectievere ontwerpen te maken : Sjablonen houden rekening met gebruikersverwachtingen en trends omdat ontwerpers ze hebben gemaakt. Ze hebben een grote kans van slagen en passen bij uw marketingdoeleinden. In feite,89% van de marketeers dat visuele content essentieel is in hunmarketingstrategievolgens een onderzoek van Venngage

: Sjablonen houden rekening met gebruikersverwachtingen en trends omdat ontwerpers ze hebben gemaakt. Ze hebben een grote kans van slagen en passen bij uw marketingdoeleinden. In feite,89% van de marketeers dat visuele content essentieel is in hunmarketingstrategievolgens een onderzoek van Venngage Stel u in staat om uw grafische ontwerpen te schalen: Voor projecten waar volume belangrijk is, bijvoorbeeld wanneer u creatieve AB-tests uitvoert, stellen sjablonen u in staat om de ontwerpen die u maakt snel en gemakkelijk te herhalen

Effectiviteit in de ontwerpproces is belangrijk, vooral als je werkt met klanten of merken die een constante workflow nodig hebben om hun inhoud vers te houden.

10 gratis ontwerpsjablonen 2024

Het kiezen van de juiste ontwerpsjabloon voor de specifieke behoeften van elk project kan de workflow van je team aanzienlijk verbeteren.

A goed ontworpen sjabloon zoals de sjablonen die we hieronder noemen, kunnen een gestructureerd kader bieden waarmee je je kunt richten op de uitvoering, het produceren van de inhoud en het verbeteren van de functionaliteit van het project.

1. Sjabloon voor grafisch ontwerp door ClickUp

Blijf elke ontwerpaanvraag voor met meerdere vooraf gemaakte lijsten in deze sjabloon voor grafisch ontwerp van ClickUp

De Sjabloon voor grafisch ontwerp door ClickUp bevat elke tool en weergave die nodig is om ontwerpers te helpen:

Alle ontwerpbestanden direct te vinden en te openen

Tijdschattingen instellen voor alle projecten en taken

Alle taken in de ontwerppijplijn visualiseren en prioriteren

En met de flexibele vooraf gebouwde weergaven, aangepaste statussen, aangepaste velden en meer, geeft ClickUp's ontwerpsjabloon u de kracht om een ontwerpworkflow die perfect is afgestemd op jouw ideale ontwerpproces.

ClickUp's sjabloon voor grafisch ontwerp helpt u om al het bovenstaande en meer te doen - alles op één plek!

2. Creatief en Design Sjabloon van ClickUp

Stel een complete workflow samen voor uw creatieve en ontwerpteams met deze handige ClickUp-sjabloon

Creatieve en ontwerpteams worden vaak overspoeld met verzoeken van meerdere afdelingen om creatieve middelen te ontwerpen en te ontwikkelen. Maar met onze sjabloon wordt creatieve productie een fluitje van een cent.

De Creatief en design sjabloon door ClickUp ondersteunt een end-to-end workflow die gaat van de intake van aanvragen tot planning met creatieve briefings uitvoering van het project met subtaken en een assetbibliotheek om alles overzichtelijk te houden.

Met dit gestroomlijnde proces kan je team zich richten op waar het goed in is: het maken van fantastische ontwerpen en het leveren van hoogwaardige assets.

3. Design Briefing Sjabloon by ClickUp

Plan een creatief proces en werk eenvoudig samen met je team met de Design Briefing Template van ClickUp

Verbeter uw projectcommunicatie met de Design Briefing Template van ClickUp.

De Design Briefing Sjabloon door ClickUp stroomlijnt het creatieve proces door een duidelijk stappenplan te bieden voor de doelen, richting, reikwijdte en tijdlijn van uw project.

Door deze ontwerpbriefing te gebruiken, kunt u effectief communiceren met zowel creatieve als marketingafdelingen, de kloof overbruggen tussen de zakelijke en ontwerp- en uitvoeringskant van uw project en het verbeteren van projectprioritering .

Met dit informatieniveau blijven projecten op schema en worden doelen goed gecommuniceerd, zodat iedereen op één lijn zit. Met andere woorden, iedereen die betrokken is bij een project begrijpt hoe het zal verlopen.

4. Ontwerp Portfolio Sjabloon door ClickUp

Een eenvoudig en visueel sjabloon om je projecten altijd georganiseerd en toegankelijk te houden.

Verbeter je branding- of productontwerpproject met de Ontwerp Portfolio Sjabloon van ClickUp .

Met deze eenvoudige, flexibele en visueel aantrekkelijke sjabloon kun je je project gemakkelijk plannen en volgen.

De sjabloon stroomlijnt de communicatie tussen teamleden en zorgt voor een snelle uitvoering van taken, waardoor het een ideale keuze is voor elk project.

Met aangepaste velden, aangepaste statussen en aangepaste weergaven zoals lijst, bord, tabelweergave en meer, kunt u uw visie bepalen en tijdens het hele proces op koers blijven.

Begin vandaag nog met het gebruik van de sjabloon Design Portfolio om de kwaliteit van je project te verbeteren en je doelen efficiënt te bereiken.

5. Grafisch ontwerp eenvoudig sjabloon door ClickUp

Uw grafisch ontwerp stroomlijnen ontwerpworkflow en verbeter de teamsamenwerking met de Graphic Design Eenvoudige sjablonen van ClickUp

Wilt u uw grafische ontwerpworkflow stroomlijnen?

De Grafisch ontwerp eenvoudig sjabloon door ClickUp is speciaal ontworpen om grafisch ontwerpers en creatieve teams te helpen bij het creëren van een naadloos proces van ontwerp tot voltooiing en een gestroomlijnd proces dat onnodige stappen elimineert en complexe taken vereenvoudigt

Of je nu werkt aan een klein project of een grootschalige campagne, de Graphic Design Simple Template heeft alles wat je nodig hebt om georganiseerd succesvolle projecten af te leveren.

PRO TIP ClickUp biedt honderden aanpasbare sjablonen - ontdek er meer sjablonen voor creatieve en ontwerpteams en pas ze aan aan uw behoeften en pas ze aan naarmate uw bedrijf groeit.

6. Logo Ontwerp Sjabloon door Envato

via Envato Elementen

Met behulp van deze sjabloon voor logo-ontwerp kan een slimme keuze zijn voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie of restaurants.

Het minimale logo-ontwerp van Envato Elements richt zich op eenvoud, met een schone en overzichtelijke lay-out en een schreefloos lettertype. De minimale lay-out kan helpen om de aandacht van de kijker te vestigen op de essentiële elementen van het logo: de naam van het merk en de illustratie, waardoor het meer memorabel en herkenbaar wordt.

Een minimaal logosjabloon als dit kan ook gemakkelijk worden aangepast aan verschillende contexten en toepassingen.

7. Grafisch element sjabloon by Envato

via Envato Elementen

Deze set pictogrammen en gebruikersinterface-elementen van Envato Elements bespaart je tijd en zorgt ervoor dat je ontwerpelementen gepolijst en consistent zijn. Alle grafische elementen zijn 100% vectorafbeeldingen, dus je kunt ze aanpassen en bewerken met Adobe Illustrator.

Deze set pictogrammen zorgt ervoor dat je ontwerpen samenhangend zijn terwijl ze visuele interesse en duidelijkheid toevoegen.

Het downloadbare bestand bevat .EPS- en .AI-bestandstypen; alle onderdelen zijn georganiseerd en gelaagd.

8. Brochure Sjabloon door Envato

via Envato Elementen

Geïntegreerde infografieken en eenvoudige vector-infografische elementen zoals die op deze brochure-sjabloon passen in gedrukte of digitale documenten met professioneel gemaakte lay-outs.

Een van de voordelen van deze specifieke sjabloon is dat je het artwork kunt herkleuren met kleurstalen, zodat het past bij uw merkrichtlijnen de beste manier.

Gebruik deze sjabloon om een diepgaande, gedetailleerde infografische brochure te maken voor datavisualisatie . Het Adobe Illustrator-bestand heeft al tekst, dus het kost maar een paar minuten om je eigen kopie toe te voegen.

9. Email Sjabloon door Envato

via Envato Elements

Een responsieve e-mailsjabloon zoals deze van Envato Elements past de lay-out en het ontwerp van je e-mail automatisch aan aan de schermgrootte van het apparaat waarop hij wordt bekeken.

Dit betekent dat afbeeldingen, grafische elementen en tekst niet verkeerd worden geplaatst. Ze passen zich aan de grootte van het scherm aan, zodat je e-mails er professioneel uitzien en toegankelijk zijn ongeacht het apparaat. E-mailsjablonen helpen dus om betere e-mails te schrijven omdat u zich geen zorgen hoeft te maken over opvallende visuals.

Bovendien zijn responsieve e-mailsjablonen en personalisatie die beschikbaar zijn in veel toonaangevende e-mailmarketingtools kunnen helpen uw e-mailopenings- en doorklikratio's te verbeteren door maar liefst 139% omdat ontvangers eerder geneigd zijn om e-mails te lezen die gemakkelijk te lezen en te navigeren zijn.

10. Website Sjabloon

via Envato Elementen

Een minimale website-sjabloon zoals deze kan om verschillende redenen een slimme keuze zijn. Dankzij het eenvoudige ontwerp zorgt deze tijdloze, veelzijdige website-sjabloon ervoor dat uw website snel laadt en gemakkelijk te navigeren is. Dit kan uiteindelijk uw zoekmachine rankings verbeteren en bounce rates verminderen.

Het zwart-witte minimalistische ontwerp richt zich op eenvoud, een schone en overzichtelijke lay-out en minimaal gebruik van kleuren en afbeeldingen. Naast de aanpassingsmogelijkheden biedt de sjabloon volledige responsiviteit, ingebouwde Bootstrap, CSS3-effecten/animaties, geoptimaliseerde code, Google Maps en een filterbaar portfolio.

Optimaliseer uw ontwerpworkflow met sjablonen voor grafisch ontwerp

Ontwerpteams kunnen profiteren van het gebruik van sjablonen voor grafisch ontwerp omdat ze tijd en geld besparen, een startpunt bieden voor ontwerpprojecten en gebruikt kunnen worden door mensen met weinig tot geen ontwerpervaring. Marketeers en ontwerpers kunnen professionele sjablonen gebruiken om hun productiviteit te verhogen. Hoewel sjablonen enkele nadelen kunnen hebben, zoals een gebrek aan originaliteit of het niet passen bij specifieke merkbehoeften, bewijzen de getoonde voorbeelden dat sjablonen een waardevol hulpmiddel kunnen zijn voor bedrijven, teams en individuen die op zoek zijn naar professioneel ogende ontwerpen.

Designsjablonen kunnen een doorslaggevende rol spelen bij het verbeteren van uw ontwerpproces en het versterken van uw merk. Het gebruik van management- en ontwerpsjablonen zorgt ervoor dat uw ontwerpen consistent en professioneel zijn en op één lijn liggen met de visuele identiteit van uw merk terwijl u deadlines haalt.

ClickUp en Envato Elements bieden een breed scala aan ontwerpsjablonen, waaronder sjablonen voor websites, sociale media en e-mails. Deze aanpasbare sjablonen zijn aanpasbaar zodat ze kunnen worden aangepast aan uw behoeften met behoud van een samenhangende look en feel. 😌 ---

Gastschrijver:_

alina Midori Hernández_ is een journalist die contentproducent is geworden en bij Envato werkt. Ze heeft een passie voor copywriting en het schrijven van content, en leest graag non-fictie en poëzie.