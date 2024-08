10 Beste CRM voor grafisch ontwerpers in 2024

In een branche die nauw verweven is met esthetiek, precisie en samenwerking, zijn grafisch ontwerpers niet zomaar kunstenaars - ze zijn visionairs die abstracte concepten omzetten in tastbare beelden. Terwijl ze jongleren tussen artistieke creatie en de eisen van communicatie met klanten hebben ze tools nodig die naadloos de kloof overbruggen tussen creativiteit en zakelijk inzicht in design.

Maak kennis met software voor klantenrelatiebeheer (CRM), ontworpen om de vertrouwde bondgenoot van een ontwerper te zijn. Customer relationship management (ook wel klantrelatiebeheer genoemd) is belangrijk om een sterke band met klanten op te bouwen en ervoor te zorgen dat elk project, groot of klein, efficiënt wordt beheerd. In combinatie met opkomende technologieën zoals AI-kunstgeneratoren de CRM-software die grafisch ontwerpers in 2024 tot hun beschikking hebben, is revolutionair.

In deze gids behandelen we de beste CRM voor ontwerpers om gepersonaliseerde marketingcampagnes op te zetten, projectbeheertaken te organiseren en meer!

Wat moet je zoeken in een CRM voor ontwerpers?

Eerst en vooral staat gebruiksvriendelijkheid centraal. In een beroep waar elke seconde telt, kunnen ontwerpers geen kostbare uren verliezen met het ontcijferen van uitdagende CRM software interfaces.

De volgende stap zijn samenwerkingstools. Een robuuste CRM-software bevordert een omgeving waarin ontwerpers, ongeacht hun geografische locatie, naadloos kunnen samenwerken aan ontwerpopdrachten en middelen. Het vermogen van meerdere handen om een project vorm te geven zonder communicatiestoornissen is van onschatbare waarde.

Flexibiliteit is ook onmisbaar. Elke ontwerper heeft zijn eigen ritme, een unieke workflow die is aangescherpt tijdens talloze projecten. Een one-size-fits-all aanpak is niet voldoende. In plaats daarvan moet CRM-software flexibel zijn om tegemoet te komen aan de verschillende werkstijlen van de gebruikers.

Uitgebreide traceermogelijkheden en uitstekende integratiemogelijkheden betekenen dat een ontwerper moeiteloos van het ene platform naar het andere kan switchen. Of het nu gaat om het overbrengen van feedback van klanten, het importeren van middelen of het exporteren van definitieve ontwerpen, de overgang moet net zo soepel verlopen als een goed uitgewerkt verloop.

Tot slot staan we aan de vooravond van een AI-gedreven tijdperk. Moderne CRM-software zou gebruik moeten maken van de kracht van kunstmatige intelligentie en inzichten moeten bieden die niet alleen datagestuurd zijn, maar ook voorspellend. Van het begrijpen van klantvoorkeuren tot het voorspellen van ontwerptrends, deze AI-gestuurde wijsheden kunnen ontwerpers wapenen met een concurrentievoordeel, waardoor ze niet slechts één, maar meerdere stappen voor blijven in het spel.

Dit zijn onze 10 beste CRM-tools die grafisch ontwerpers moeten overwegen om hun klantrelaties in 2024 te beheren.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat is ontworpen voor teams van elke grootte om verbonden te blijven, samen te werken en effectief te communiceren terwijl ze elke taak of project aanpakken.

Het functierijke platform stroomlijnt beheer van ontwerpprojecten betere communicatie tussen ontwerpteams mogelijk maken.

Integraties met essentiële ontwerptools, automatiseringsmogelijkheden van topklasse en AI-gestuurde analyses helpen ontwerpers hun voorsprong te behouden ten opzichte van andere ontwerptools CRM-software voorbeelden .

Met databases van klanten, projectontwikkeling en projectbeheertools, en intuïtief taakbeheer, begrijpt ClickUp echt het perspectief van de ontwerper op contactbeheer !

ClickUp beste eigenschappen

Aangepaste weergaven voor ontwerpers, verkoopteams, operations en meer om meerdere workflows te stroomlijnen

Aanpasbare sjablonen voor grafisch ontwerp om professionele documenten te delen, inclusiefCRM-sjablonen en voorstel-sjablonen

Efficiënte tools voor teamsamenwerking geïnspireerd doorsoftware voor samenwerking bij ontwerp* Uitgebreide automatisering, waardoor u uren kunt besparen op repetitieve taken

Diepgaande analyses voor inzichtelijk projecttoezicht

Integratie met essentiële ontwerptools

Tijdregistratie om ervoor te zorgen dat u deadlines haalt

AI-gestuurde inzichten voor betere projectvoorspellingen

ClickUp beperkingen

Lichte leercurve om volledig voordeel te halen uit dit klantrelatiebeheersysteem

De mobiele applicatie moet af en toe worden verbeterd

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming:Contact voor prijzen *ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Bekijk de beste_ CRM-software voor Mac !

2. Pipedrive

via Pipedrive Een krachtpatser die speciaal is ontworpen voor verkoopleads, Pipedrive biedt een naadloze ervaring voor grafische ontwerpers die hun contactbeheer en verkoopbeheer willen stroomlijnen.

De intuïtieve interface, met een levendig visueel ontwerp, zorgt ervoor dat ontwerpers in één oogopslag een uitgebreide momentopname kunnen maken van hun volledige verkoopproces.

Deze CRM-tool voor verkoop zorgt voor onberispelijke prioritering, zodat geen enkel project of klant over het hoofd wordt gezien.

Pipedrive blinkt uit door zijn diepgaande integratiemogelijkheden, die naadloos aansluiten op andere verkoopbeheertools die ontwerpers kunnen gebruiken. De geavanceerde automatiseringsfuncties verminderen handmatige invoer en taken, terwijl de op inzichten gebaseerde analyses ervoor zorgen dat ontwerpers op gegevens gebaseerde beslissingen kunnen nemen om hun verkooppijplijn te stimuleren.

Het aanpassingsvermogen en de intuïtieve aard van het platform maken het een geduchte keuze voor ontwerpers die hun workflow willen opschalen.

Pipedrive beste eigenschappen

Visuele verkooppijplijn voor eenvoudig volgen

AI-verkoopassistent voor snelle aanbevelingen

Mobiele app om onderweg projecten te beheren

Robuuste API voor veelzijdige integraties

Geavanceerde gegevensanalyse voor diepgaande projectbeoordelingen

Geautomatiseerde terugkerende taken

Gepersonaliseerde gebruikerservaring

Pipedrive beperkingen

Beperkte mogelijkheden gratis versie

Niet zo aanpasbaar als sommige alternatieven

Pipedrive prijzen

Essential : $14,90/maand per gebruiker

: $14,90/maand per gebruiker Geavanceerd : $27,90/maand per gebruiker

: $27,90/maand per gebruiker Professioneel : $49,90/maand per gebruiker

: $49,90/maand per gebruiker Power : $64,90/maand per gebruiker

: $64,90/maand per gebruiker Enterprise: $99,00/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.500+ beoordelingen)

3. Freshbooks

via Freshbooks Freshbooks richt zich voornamelijk op de behoeften van kleine bedrijven en freelancers en biedt meer dan alleen facturatie: het is een centraal punt voor uitgebreid contactbeheer.

Gebouwd voor de specifieke behoeften van freelancers en ontwerpstudio's, biedt het een alles-in-één CRM-systeem om naadloos potentiële klanten te identificeren, projectmijlpalen bij te houden, verkoopprocessen te beheren en de financiën te overzien.

De gebruiksvriendelijke interface zorgt ervoor dat facturering, updates van de projectstatus en klantcommunicatie zijn nooit meer dan een paar klikken verwijderd.

Terwijl ontwerpers hun klantenbestand uitbreiden, zorgt de schaalbaarheid van Freshbooks ervoor dat het met hen meegroeit.

De geautomatiseerde herinneringen, aanpasbare facturen en gedetailleerde rapportagefuncties getuigen van de veelzijdigheid, waardoor het een hulpmiddel van onschatbare waarde is in het arsenaal van een ontwerper.

Freshbooks beste functies

Eenvoudige factureringstool geïntegreerd met klantenbeheer

Onkosten bijhouden voor projectbudgetbeheer

Tijdregistratie op maat voor ontwerpers

Geautomatiseerde betalingsherinneringen

Gestroomlijnd overzicht van projectbeheer

Klantspecifieke portalen voor eenvoudige samenwerking

Gedetailleerde financiële rapporten voor een holistisch overzicht van uw verkoopproces

Freshbooks beperkingen

Niet ideaal voor grootschalige ontwerpbureaus

Beperkte integraties met derden

Freshbooks prijzen

Lite : $15/maand, 5 factureerbare klanten

: $15/maand, 5 factureerbare klanten Plus : $25/maand, 50 factureerbare klanten

: $25/maand, 50 factureerbare klanten Premium : $50/maand, onbeperkt aantal klanten

: $50/maand, onbeperkt aantal klanten Select: Neem contact op voor prijzen

Freshbooks beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (645 beoordelingen)

: 4.5/5 (645 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.666 beoordelingen)

4. Voorstellen

via Voorstellen Als een uniek ontwerp-georiënteerd CRM-systeem, brengt Proposify een verjongend tintje, met de nadruk op onberispelijke creatie en beheer van voorstellen. Het erkent de uitdagingen waarmee grafisch ontwerpers, vooral freelancers en kleine bureaus, worden geconfronteerd in hun bedrijfsprocessen en biedt tools om hier moeiteloos doorheen te navigeren.

De uitgebreide bibliotheek met aanpasbare sjablonen zorgt ervoor dat elk voorstel uniek en op maat gemaakt is.

Het CRM-systeem beschikt ook over realtime samenwerkingsfuncties, waardoor teams samen aan voorstellen kunnen werken, wat zorgt voor samenhang en tijdigheid. Geïntegreerde elektronische handtekeningen versnellen het goedkeuringsproces en inzichtelijke analyses bieden een kijkje in wat werkt en wat verfijning behoeft.

Proposify haalt het giswerk uit voorstellen en laat het werk van ontwerpers schitteren.

Proposify beste functies

Voorstel-bouwer met slepen en neerzetten

Aanpasbare sjablonen op maat voor design pitches

Geïntegreerde elektronische handtekeningen voor snelle goedkeuringen

Interactieve offertes voor flexibele projectscopes

Real-time meldingen wanneer klanten een voorstel bekijken of commentaar geven

Uitgebreide analyses om je voorstelstrategie te verfijnen

Samenwerkingstools om die pitch als team te perfectioneren

Proposify beperkingen

Het richt zich voornamelijk op voorstellen

Beperkte integraties met andere software vergeleken met andere CRM voor ontwerpers

Prijzen van Proposify

Team plan: $49 per gebruiker/maand

$49 per gebruiker/maand Zakelijk plan: Begint bij $590 per maand voor 10 gebruikers

Proposify beoordelingen en recensies

G2 : 4.6 van 5 (900+ beoordelingen)

: 4.6 van 5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (260+ beoordelingen)

5. OnePage CRM

via CRM voor één pagina OnePage valt op door zijn minimalistische, rommelvrije benadering van CRM en belichaamt de filosofie dat eenvoud vaak leidt tot productiviteit.

Het is gemaakt voor ontwerpers die hunkeren naar focus, het verwijdert onnodige afleiding en legt de nadruk op uitvoerbare taken. OnePage's unieke 'Next Action' verkoopmethodologie is een zegen, vooral voor ontwerpers die jongleren met pijplijnbeheer.

Het stroomlijnt taken, geeft prioriteiten aan follow-ups en zorgt voor een consistent proces voor het opbouwen van klantrelaties. Geïntegreerde mobiele apps zorgen ervoor dat ontwerpers zelfs onderweg contact kunnen houden, zodat er geen communicatie met klanten verloren gaat.

Met intuïtieve herinneringen en naadloze e-mailintegratie wordt OnePage minder een hulpmiddel en meer een ontwerppartner.

OnePage CRM beste eigenschappen

Gestroomlijnde, actiegerichte verkoopaanpak

Geïntegreerde mobiele apps voor mobiel werken

Effectieve marketingtools voor het vastleggen van leads

Naadloze e-mailintegratie voor tijdige follow-ups

Aanpasbare pijplijnen om af te stemmen op ontwerpworkflows

Efficiënt taakbeheer met intuïtieve herinneringen

GDPR-compliance voor Europese klanten

OnePage CRM beperkingen

Minder functies dan sommige concurrenten

Mogelijk apps van derden nodig voor geavanceerde behoeften

OnePage CRM prijzen

Professioneel: $9,95/maand per gebruiker

$9,95/maand per gebruiker Zakelijk: $19.95/maand per gebruiker

OnePage CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (50+ beoordelingen)

: 4.7/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

6. HoneyBook

via HoneyBook HoneyBook ontpopt zich als een favoriet onder creatieven en combineert moeiteloos CRM-functies met projectbeheerfuncties.

Het is ontworpen voor creatieve geesten en erkent de talloze uitdagingen waarmee ontwerpers in hun eigen bedrijf worden geconfronteerd, van klantenwerving tot projectoplevering. De gebruikersgerichte klantenportaal helpt iedereen op dezelfde pagina te komen, terwijl automatiseringstools de eentonigheid van repetitieve taken verminderen.

Financiële trackingfuncties in combinatie met online contracten en factureringstools maken budgettering en facturering naadloos.

En met de samenwerkingsfuncties kunnen zowel interne teams als klanten op één lijn blijven, zodat projecten op schema en binnen de scope blijven.

HoneyBook wordt een verlengstuk van de ontwerpstudio en bevordert organisatie en efficiëntie.

HoneyBook beste functies

Gebruiksvriendelijk klantenportaal

Tijdbesparende automatiseringstools

Online contracten en facturatie in één platform

Financiële tracking voor projectbudgettering

Gestroomlijnde communicatietools

Taakborden voor projectmijlpalen

Integratie met populaire productiviteitstools

HoneyBook beperkingen

Meer geschikt voor freelancers en kleine studio's

Beperkt aanpasbaar

HoneyBook prijzen

Starter : $12,80/maand

: $12,80/maand Essentials : $25,50/maand

: $25,50/maand Premium: $52,80/maand

HoneyBook beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (500+ beoordelingen)

: 4.5/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

7. Klantgenot

via Klantgenot Clientjoy wordt gepositioneerd als een allesomvattend platform en combineert verschillende facetten van klantbeheer, van leadacquisitie tot facturering, onder één samenhangend dak.

Het is ontworpen met bureaus en freelancers in gedachten en elimineert de behoefte aan meerdere onsamenhangende tools. De intuïtieve voorstel- en contractbeheersysteem zorgt ervoor dat pitching en onboarding soepel verlopen.

Het platform beschikt ook over een aanpasbare weergave van de levenscyclus van de klant, waardoor ontwerpers een duidelijk stappenplan van de interacties met de klant krijgen. Geïntegreerde facturatie en een speciale inwerken van klanten toolkit om de activiteiten verder te stroomlijnen.

Uitgebreide rapportagehulpmiddelen bieden bruikbare inzichten en zorgen voor voortdurende verfijning in klantinteracties.

Clientjoy beste eigenschappen

Geïntegreerd voorstel- en contractbeheer

Efficiënt leadtracking-systeem

Aanpasbare weergaven van klantlevenscycli

Uniforme facturatie en betalingen

Samenwerking in teams met rolgebaseerde toegang

Toolkit voor het inwerken van klanten

Vindingrijke rapportagetools

Beperkingen van Clientjoy

Leercurve voor beginners

Niet ideaal voor grote bedrijven

Clientjoy prijzen

Starter: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Agentschap: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise: $49/maand per gebruiker

Clientjoy beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

8. Wendbaar

via Behendig Nimble doet zijn naam eer aan en biedt een vloeiende, adaptieve CRM-oplossing die traditionele functies combineert met moderne integraties.

Door verbinding te maken met populaire sociale netwerken krijgen ontwerpers een panoramisch beeld van hun klanten, waardoor ze meer inzichten krijgen dan alleen e-mailinteracties.

Deze sociale CRM-benadering zorgt voor rijkere, meer gedetailleerde klantprofielen en maakt de weg vrij voor gepersonaliseerde interacties. Een uniform contactdashboard en intuïtieve agenda-integraties zorgen ervoor dat ontwerpers hun afspraken kunnen nakomen.

De e-mailtracking en taakherinneringen zorgen er ook voor dat er geen klantcontact of projectmijlpaal wordt gemist. Nimble wordt een centrale hub voor alle klantgerelateerde activiteiten van een ontwerper.

Nimble beste eigenschappen

Inzicht in sociale media voor rijkere klantprofielen

Overzichtelijk dashboard voor contactpersonen

Efficiënte agenda-integraties

E-mailtracking voor effectieve communicatie met klanten

Taakherinneringen om projecten op schema te houden

Naadloze integraties met andere softwaretools

Intuïtieve mobiele app voor werken op afstand

Nimble beperkingen

Beperkte automatiseringsfuncties

Kan overweldigend zijn voor beginners

Nimble prijzen

Zakelijk: $24,90/maand per gebruiker

Nimble beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (900+ beoordelingen)

: 4.5/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.800+ beoordelingen)

9. ActiveCampaign

via ActiveCampaign ActiveCampaign begon zijn reis als een e-mailmarketingtool en is nu CRM-mogelijkheden aan het bieden. De dynamische aanpassing van de inhoud zorgt ervoor dat elke interactie met de klant persoonlijk en relevant aanvoelt.

Geavanceerde segmentatietools stellen ontwerpers in staat om klanten te groeperen op basis van verschillende meetcriteria, waardoor gerichte communicatie gegarandeerd is.

Het platform beschikt ook over automatisering voor terugkerende taken, zodat ontwerpers zich kunnen concentreren op hun vak. Automatisering voor verkoop functies, in combinatie met gedetailleerde analyses, maken het een hulpmiddel voor communicatie en bruikbare inzichten en groei.

ActiveCampaign beste functies

Uitgebreide e-mailmarketing suite

Automatisering voor terugkerende taken

Gedetailleerde segmentatie om communicatie met klanten te personaliseren

Verkoopautomatisering voor beter leadbeheer

Dynamische aanpassing van inhoud

Geavanceerde tools voor splittesten

Real-time analyses voor bruikbare inzichten

ActiveCampaign-beperkingen

Voornamelijk een e-mailtool, geen toegewijde CRM

Vereist integraties voor verbeterde CRM-mogelijkheden

ActiveCampaign-prijzen

Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Professioneel : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

10. ConvertKit

via ConvertKit ConvertKit positioneert zichzelf als een e-mailmarketingoplossing, maar de CRM-functies mogen niet over het hoofd worden gezien. Het is een tool die aansluit bij hun doelstellingen, vooral voor ontwerpers die veel investeren in contentmarketing en outreach.

Naast het verzenden van e-mails biedt ConvertKit intuïtief abonneebeheer, zodat ontwerpers hun doelgroep effectief kunnen segmenteren en targeten. De visueel aantrekkelijke e-mailontwerper zorgt ervoor dat elke outreach de creativiteit van de ontwerper weerspiegelt.

Tag-gebaseerde organisatie, uitgebreide rapportagetools en eersteklas ondersteuning maken het meer dan een e-mailtool. Het wordt een platform dat de inspanningen van ontwerpers bevordert en ervoor zorgt dat hun werk de aandacht verdient.

ConvertKit beste functies

Intuïtieve e-mailontwerper met visuele automatiseringen

Aanpasbare aanmeldingsformulieren

Efficiënt abonneebeheer

Uitgebreide rapportagehulpmiddelen

Naadloze integraties met populaire platforms

Organisatie van abonnees op basis van tags

Premium ondersteuning voor alle gebruikersniveaus

ConvertKit-beperkingen

Meer een e-mailmarketingtool dan een CRM

Beperkte geavanceerde CRM-functies

ConvertKit prijzen

Gratis

Creator : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Creator Pro: $29/maand per gebruiker

ConvertKit beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (100+ beoordelingen)

: 4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

Designpotentieel ontsluiten met ClickUp's CRM

Op het gebied van grafisch ontwerp is het van het grootste belang om creativiteit te combineren met efficiëntie. Terwijl de tools die we hebben onderzocht gespecialiseerde functies bieden, onderscheidt ClickUp zich als een allesomvattende oplossing. Het is niet alleen een CRM; ClickUp combineert op meesterlijke wijze projectbeheer, taakbeheer en een reeks productiviteitsfuncties. Deze holistische aanpak zorgt ervoor dat u niet alleen klanten beheert, maar ook consistent boeiende ontwerpen aflevert.

De uitgebreide bibliotheek met sjablonen van ClickUp is een schatkamer voor elk ontwerpbedrijf. Of u nu begint aan een nieuw brandingproject of navigeert door de complexiteit van een veelzijdige campagne, deze sjablonen fungeren als een lanceerplatform, waardoor u minder voorbereidingstijd nodig hebt en uw creativiteit de vrije loop kunt laten.

In wezen is ClickUp niet zomaar een hulpmiddel, maar een partner in uw zakelijke designreis. Een partner die de nuances van grafisch ontwerp begrijpt en een gestructureerde maar flexibele omgeving biedt om uw visie tot leven te brengen. En omdat winstgevendheid een cruciaal facet is van elke onderneming, zorgt ClickUp ervoor dat uw activiteiten gestroomlijnd zijn, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is: Uw klanten uitstekend werk leveren.

Ontdek ClickUp en ontdek hoe het uw ontwerpworkflow kan revolutioneren. Meer informatie over CRM-functies van ClickUp en zijn inzet om grafische ontwerpers te helpen!