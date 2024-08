10 beste softwaretools voor kennisdeling voor teams in 2024

In het huidige digitale tijdperk staat de kracht van gedeelde kennis buiten kijf!

Voor efficiënt teamwerk heb je dus de beste tool voor delen van kennis nodig om je te helpen interne en externe doelgroepen te bereiken. Of het nu gaat om engineering delen van teams codeerpraktijken of marketing communiceren van merkrichtlijnen staan kennisbeheersystemen garant voor het snel aanmaken en verspreiden van content.

Laten we de beste platforms voor het delen van kennis eens onder de loep nemen.

Wat is software voor het delen van kennis?

Software voor het delen van kennis is een digitaal platform dat ontworpen is om informatie binnen een organisatie vast te leggen, te organiseren en te verspreiden. Het bevordert samenwerking, verhoogt de productiviteit van teams en stimuleert innovatie door verzamelde kennis toegankelijk te maken voor alle leden.

Wat moet u zoeken in software voor kennisdeling?

Bij het kiezen van een tool voor kennisdeling moet u rekening houden met de zoekmachine, samenwerkingstools, integraties, gebruikersinterface en veiligheid.

Zoekbaarheid : Met de oplossing voor kennisbeheer moeten gebruikers snel informatie kunnen vinden

: Met de oplossing voor kennisbeheer moeten gebruikers snel informatie kunnen vinden Gebruiksvriendelijke interface : Een selfservicekennisbank is de sleutel tot gebruik en adoptie

: Een selfservicekennisbank is de sleutel tot gebruik en adoptie Samenwerkingstools : De tool voor het delen van kennis moet samenwerking in realtime, commentaar en, idealiter, versiebeheer en geschiedenis mogelijk maken

: De tool voor het delen van kennis moet samenwerking in realtime, commentaar en, idealiter, versiebeheer en geschiedenis mogelijk maken Veiligheid : Uw gegevens zijn waardevol, dus u moet er zeker van kunnen zijn dat ze beschermd zijn. Zoek naar software met robuuste veiligheidsmaatregelen, zoals versleuteling en toestemming

: Uw gegevens zijn waardevol, dus u moet er zeker van kunnen zijn dat ze beschermd zijn. Zoek naar software met robuuste veiligheidsmaatregelen, zoals versleuteling en toestemming Integratiemogelijkheden: De tool voor het delen van kennis moet naadloos aansluiten op uw bestaande technologie

Uiteindelijk geeft u misschien de voorkeur aan een robuust platform voor projectmanagement met ingebouwde wiki-software die je helpt projecten te beheren en geavanceerde functies voor samenwerking biedt.

Vergeet niet dat de juiste tool voor werknemersbetrokkenheid je team kan versterken en een levendige, collaboratieve en productieve werkomgeving kan bevorderen!

De 10 beste kennisbeheersoftware voor gebruik in 2024

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat is ontworpen voor teams van alle groottes en industrieën om werk op één plek te centraliseren.

ClickUp breidt zijn mogelijkheden extern uit naar clients, partners en belanghebbenden. Maak speciale ruimten voor externe samenwerking en geef gecontroleerde toegang tot relevante kennis. Van handleidingen voor klantenservice tot projectupdates, u kunt kenniskloven overbruggen door waardevolle inzichten in realtime te bieden.

Bovendien kunt u moeiteloos content samenstellen en organiseren met de ClickUp AI schrijfassistent en samenwerkingstools. Uploaden en documenten beheren , handleidingen en hulpmiddelen voor veilige toegang. Maak gebruik van de kracht van lijsten met taken om processen, best practices en standaardprocedures te schetsen, zodat iedereen op één lijn zit!

ClickUp beste functies

Integraties met meer dan 1000 andere tools om uw werk op één plaats te stroomlijnen

Real-time bewerking, geneste pagina's, rijke tekst bewerking en meer krachtige functies voor het formatteren inClickUp Documenten* Relaties om documenten en taken te koppelen voor eenvoudige toegang

Granulaire toegangs- en toestemmingsrechten om content te beschermen tegen ongewenste wijzigingen

ClickUp beperkingen

Kan beperkte prestaties ervaren op de mobiele app

Het kost tijd om het platform te leren kennen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.331+ beoordelingen)

4.7/5 (8.331+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.739+ beoordelingen)

2. Stroom

via Stroom Flowlu is een samenwerkingsplatform dat bedrijven helpt om op één plaats kennis te creëren, te organiseren en te delen.

Met de functies van Flowlu voor het delen van kennis kun je artikelen, veelgestelde vragen en andere bronnen creëren waar je team toegang toe heeft. U kunt ook in realtime samenwerken aan kennisbankartikelen, zodat iedereen altijd op dezelfde pagina zit.

Met de functies voor het delen van kennis van Flowlu is het eenvoudig om kennis te delen binnen uw team, de samenwerking te verbeteren en de kans op fouten te verkleinen.

Flowlu beste functies

Betrouwbare en goed presterende software

Eenvoudig te leren en te gebruiken

Veilig, opgeslagen en versleuteld TLS-protocol

Flowlu beperkingen

Geen client portal

Sommige functies vereisen hulp van ondersteuning om in te stellen

Sommige recensenten klagen over beperkte functies

Flowlu prijzen

Gratis

Teams : $29/maand

: $29/maand Business : $59/maand

: $59/maand Professioneel : $119/maand

: $119/maand Enterprise: $199/maand

Flowlu beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (195+ beoordelingen)

4.7/5 (195+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (302+ beoordelingen)

3. Helpjuice

via Helpjuice Helpjuice, een tool voor kennisbeheer in de cloud, helpt bedrijven bij het creëren, organiseren en delen van kennis vanaf één centrale plaats.

Met Helpjuice kun je artikelen, FAQ's en andere bronnen creëren waar je team en klanten toegang toe hebben.

De functies voor het delen van kennis maken het gemakkelijk om in realtime samen te werken aan kennisbankartikelen, zodat iedereen altijd op dezelfde pagina zit.

Helpjuice biedt ook belangrijke functies zoals zoeken, taggen en analyse om u te helpen bij het vinden en beheren van de content van uw kennisbank.

Helpjuice beste functies

Gebruiksvriendelijke, intuïtieve interface

Krachtige zoekfunctie maakt het gemakkelijk om dingen te vinden

Zeer aanpasbare interface

Helpjuice beperkingen

Reviews vermelden dat ondersteunende documentatie verbetering kan gebruiken

Verschillende beoordelaars vermelden beperkte bewerkingsmogelijkheden voor artikelen

Helpjuice prijzen

Starter : $120/maand

: $120/maand Business : $200/maand

: $200/maand Premium Limited : $289/maand

: $289/maand Premium Unlimited: $499/maand

Helpjuice beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (16+ beoordelingen)

4.3/5 (16+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (92+ beoordelingen)

4. Goeroe

via Goeroe Kennisbeheerplatform Guru helpt teams om kennis te creëren, te organiseren en te delen op één plaats.

Zijn AI Enterprise search, Wiki, intranetsoftware en kennisdatabasetools zijn er klaar voor om bedrijven te helpen ecosystemen voor kennisdeling op te zetten.

De functies van Guru voor het delen van kennis maken het gemakkelijk om informatie te delen binnen uw team, de samenwerking te verbeteren en het risico op fouten te verkleinen.

Guru beste functies

Handige zoekfunctie op trefwoord

Zoektoegang aangedreven door AI

Veel reviewers vermelden het behulpzame ondersteuningsteam

Guru beperkingen

Beperkte toestemming voor samenwerking

Zware leercurve voor de meeste mensen

Sommige redactionele beperkingen doordat mensen niet kunnen bewerken op de manier die zij verkiezen

Goeroe prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Guru beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.514+ beoordelingen)

4.7/5 (1.514+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (85+ beoordelingen)

5. Samenloop

via Confluentie Confluence, de software voor het delen van kennis van Atlassian, centraliseert technische informatie voor een naadloos beheer van IT-vereisten.

Het legt waardevolle activa vast en organiseert deze om updates en projecten abonnementen gemakkelijk toegankelijk.

Confluence bevat samenwerkings- en bijhoudtools die het vinden van de benodigde informatie gemakkelijk maken. Met een intuïtieve interface en gebruiksvriendelijk ontwerp stimuleert de tool voor het delen van kennis de productiviteit en bevordert het teamwerk binnen organisaties.

De meeste Confluence abonnementen zijn cloud-gebaseerd, maar het platform biedt ook een Data Center abonnement voor teams die op zoek zijn naar een self-managed oplossing.

Confluence beste functies

Geweldig voor het bijhouden van problemen

Organiseert naadloos grote hoeveelheden documentatie

Schone en eenvoudige gebruikersinterface die prettig in het gebruik is

Confluence beperkingen

Beperkte formatteermogelijkheden binnen het programma in vergelijking met de meeste kennismanagementtools

Beperkte mogelijkheden voor taakbeheer, als je op zoek bent naar een geïntegreerd programma voor taakbeheer

Verschillende gebruikers rapporteren problemen met PDF formatteren en exporteren

Confluence prijzen

Gratis

Unlimited : $5.75/maand per gebruiker

: $5.75/maand per gebruiker Premium : $11/maand per gebruiker

: $11/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Datacenter: Neem contact op voor prijzen

Confluence beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3.644+ beoordelingen)

4.1/5 (3.644+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.055+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Confluence alternatieven !

6. Bloomfire

via Bloomfire Bloomfire is een cloud-gebaseerd platform dat bedrijven helpt hun kennisbeheer te maximaliseren.

Het biedt één centrale, doorzoekbare opslagplaats voor kennis die het gemakkelijk maakt om informatie te delen en samen te werken.

Bovendien kunnen gebruikers vragen stellen en beantwoorden, commentaar geven op content en experts volgen om het delen van kennis aantrekkelijker te maken.

Bloomfire beste functies

U kunt content in elk format uploaden

Elk woord is diep geïndexeerd voor uitgebreide doorzoekbaarheid (inclusief audio)

Zeer gebruiksvriendelijk, aangename esthetiek

Bloomfire beperkingen

Veel gebruikers rapporteren dat het tijd kost voordat het programma intuïtief aanvoelt

Sommige gebruikers vinden de navigatie een beetje onhandig

Sommige beoordelaars zouden graag meer controle hebben over de inloggegevens

Bloomfire prijzen

Neem contact op voor prijzen

Bloomfire beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (475+ beoordelingen)

4.6/5 (475+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (216+ beoordelingen)

7. Tettra

via Tettra Tettra is een AI-gestuurd kennisbeheersysteem waarmee verspreide kennis tot het verleden behoort. Geen repetitieve vragen meer beantwoorden!

Met Tettra kun je al je bedrijfsinformatie samenbrengen in één kennisbank.

Gebruik het vervolgens om vragen te beantwoorden in Slack en MS Teams en houd het up-to-date en georganiseerd met automatisering. Het maakt het inwerkproces ook een stuk eenvoudiger.

Tettra wordt gebruikt door teams van elke grootte, van starters tot grote ondernemingen.

Tettra beste functies

Integraties zijn onder andere Slack, Google Drive en MS Teams

Maakt bijdragen aan content eenvoudig

Maakt media, koppelingen en rijke opmaak mogelijk

Tettra beperkingen

Als het groeit, kan het moeilijk zijn om nieuwe activiteiten te zien

Resulteert in dubbele content wanneer geprobeerd wordt één document op twee plaatsen op te sommen

Afbeeldingen in lijsten hebben een beperkte opmaak

Tettra prijzen

**Free

Opschalen: $8,33/maand per gebruiker

$8,33/maand per gebruiker Professioneel: $16,66/maand per gebruiker

Tettra beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (89+ beoordelingen)

4.6/5 (89+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (9+ beoordelingen)

8. Notion

via SharePoint SharePoint van Microsoft is een webgebaseerd samenwerkingsplatform en kennisbanksoftware waarmee gebruikers documenten, bestanden en andere content kunnen opslaan, organiseren en delen.

Het platform integreert verschillende AI-tools om je kennisbeheer te verbeteren, waaronder een AI-bouwer, Copilot en Viva Insights.

Het biedt wiki's, lijsten, webonderdelen en een krachtige zoekmachine om uw kennisbank van brandstof te voorzien.

SharePoint maakt deel uit van de Microsoft Office 365-productsuite, dus het integreert naadloos met andere Microsoft-producten, zoals Word, Excel en PowerPoint.

SharePoint beperkingen

Complex programma dat moeilijk te beheren kan zijn

Recensenten vermelden regelmatige vertragingen door synchroniseren

Gebruikers zouden graag een verbeterde, vriendelijkere UI willen zien

SharePoint-prijzen

SharePoint abonnement 1 : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker SharePoint Abonnement 2 : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Office 365 E3: $23/maand per gebruiker

SharePoint beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (8.279+ beoordelingen)

4.0/5 (8.279+ beoordelingen) Capterra: X/5 (X+ beoordelingen)

Bekijk deze_ SharePoint alternatieven !

10. Sabio

via Sabio Met Sabio Knowledge Management software kunt u kennisdatabases maken in een multichannel omgeving.

Met de extensie voor browsers, Sabio Integrator, kunt u uw kennisbank importeren in andere webapplicaties zonder hele projecten te hoeven starten.

U kunt content uploaden of invoeren, organiseren en opslaan in kennisboomstructuren en informatie naadloos delen via meerdere kanalen.

Sabio biedt rechten- en rollenbeheer plus een open API. Bovendien kunt u met de krachtige zoekmachine vinden wat u nodig hebt, wanneer u het nodig hebt.

Sabio beste functies

Sabio is een toegewijd kennisbeheerplatform (sinds 2000)

Webinars en trainingssessies zijn beschikbaar

Intelligente algoritmen die leren van gebruikersinteracties om hun zoektools voortdurend te verbeteren

Sabio limieten

Sommige gebruikers vinden dat het platform intuïtiever zou kunnen zijn

Het verwerken van redactionele wijzigingen kan tijd kosten

Sabio prijzen

Teams: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Sabio beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (27+ beoordelingen)

4.8/5 (27+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

Bouw krachtige kennisbanken in ClickUp

De 10 beste tools voor het delen van kennis hierboven bieden verschillende functies zodat uw teamleden kunnen delen, samenwerken, van elkaar leren en effectiever kunnen groeien. U kunt ook kijken naar voorbeelden van business automatisering en voorbeelden van werkstromen om te helpen uw kennismanagement software naar het volgende niveau!

Klaar om de kennisdatabase van uw team te optimaliseren? ClickUp biedt krachtige oplossingen voor project- en kennismanagement met duizenden integraties voor verbeterde productiviteit. Start vandaag nog een gratis werkruimte !