10 Beste projectmanagementsoftware voor architecten

Het geheim van soepel verlopende architectuurprojecten? Plannen, plannen en nog eens plannen.

De vinger aan de pols houden wat betreft de voortgang van uw project, de middelen, de planning en tegenslagen is van vitaal belang om uw beloften aan alle clients, belanghebbenden en teamleden na te komen, tot op het punt waar het absoluut noodzakelijk is om hulp in te roepen van krachtige software voor projectmanagement ontworpen om architecten te helpen efficiënt te werken.

Er zijn tonnen voordelen van projectmanagement software met functies om teams te helpen hun productiviteit te verhogen, maar architecten moeten op zoek naar aanvullende functies die aansluiten bij hun unieke uitdagingen, processen en werkstijlen.

Maar hoe kies je?

Maak gebruik van deze gedetailleerde lijst met de top 10 projectmanagement tools voor architecten om de beste tool voor uw behoeften te vinden. Maak aantekeningen van alle onmisbare functies die u moet zoeken in software van hoge kwaliteit en vergelijk de uitsplitsingen, nadelen, prijzen en meer van de apps.

Wat moet je zoeken in projectmanagement software voor architecten?

Er zijn tegenwoordig veel functionele tools op de markt, maar elke tool is op maat gemaakt voor specifieke toepassingen.

Voor architecten zijn planningsbeheer, rapportage en samenwerkingstools sleutelwoorden. Maar hoe zien die functies er op papier uit? Hier is de top vijf van functies waar je naar moet zoeken in je volgende website software voor projectmanagement voor architecten:

Multiple project weergaven om uw tijdlijn, taken en planning te visualiseren

om uw tijdlijn, taken en planning te visualiseren Aangepast deel en samenwerking functies zodat clients materialen kunnen openen, weergeven, becommentariëren of bewerken als dat nodig is *Tijdregistratie en berekeningen van factureerbare tijd om ervoor te zorgen dat uw facturen nauwkeurig en op tijd zijn

functies zodat clients materialen kunnen openen, weergeven, becommentariëren of bewerken als dat nodig is *Tijdregistratie en berekeningen van factureerbare tijd om ervoor te zorgen dat uw facturen nauwkeurig en op tijd zijn Directe rapportage enmijlpalen bijhouden om uw voortgang naar voltooiing visueel weer te geven

Tonnen integraties om de functie van uwprojectmanagement tool en breng meer context in elke Taak

De 10 beste software voor projectmanagement voor architecten

Gebruik deze lijst om uw zoektocht naar software te begeleiden, rekening houdend met uw budget, team en functies die u nodig hebt.

Volg ons terwijl we in de top duiken projectmanagement tools voor architecten om de software te vinden die het beste bij uw behoeften past.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Succesvolle bouwprojecten vereisen zorgvuldige abonnementen en organisatie. Maar het kan moeilijk zijn om alle bewegende delen van een project bij te houden - van materialen tot tijdlijnen en van schattingen tot checklists.

Of u nu een kleine renovatie of een grootschalige bouw beheert, een productiviteitsplatform zoals ClickUp helpt architecten om van begin tot eind bovenop hun taken te blijven!

ClickUp haalt het giswerk uit projectmanagement met krachtige functies zoals Gantt grafieken, weergave van kalenders en automatisering van processen. U kunt afhankelijkheid van taken creëren met slechts een paar klikken en taken toewijzen aan leden van het team en aannemers overal ter wereld.

Bovendien integreert ClickUp eenvoudig met andere software en apps, zodat u werk kunt beheren vanuit één dynamische werkruimte!

ClickUp beste functies

ClickUp limieten

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

Zoveel krachtige samenwerkingstools kunnen een leercurve vormen voor sommige gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever-abonnement

Onbeperkt abonnement: $5/maand per lid

$5/maand per lid Business-abonnement: $12/maand per lid

$12/maand per lid Enterprise-abonnement: Neem contact op met Verkoop voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

Capterra : 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (5.400+beoordelingen)

2. Monografie

via Monografie Monograph is software voor projectmanagement, ontworpen om het leven van architecten gemakkelijker te maken. Het stroomlijnt het planningsproces door alle elementen van projectplanning op één plek te bieden, van planning en budgettering tot vergaderingen en lijsten met taken. Monograph biedt ook een gedeelde bedrijfskalender zodat iedereen die betrokken is bij een project gemakkelijk kan samenwerken in dezelfde ruimte. Bovendien kan elke gebruiker zijn eigen interface aanpassen om alles digitaal en georganiseerd te houden.

Deze software voor projectmanagement is het meest geschikt voor gefaseerde projecten. Door het werk op te delen in kleinere, beter beheersbare fasen in Monograph, kun je de voortgang beter bijhouden, gebieden identificeren die meer aandacht nodig hebben en zelfs potentiële problemen opsporen voordat het grotere problemen worden. Het doel is altijd om het project sneller Voltooid te krijgen met behoud van de hoogste kwaliteitsnormen.

Monograph beste functies

Stopwatch voor tijd en uitgaven via MoneyGantt

In-app timer om factureerbare en niet-factureerbare tijd bij te houden

Project rapportages gratis prestaties vergelijken

Hulpmiddelen voor personeel en prognoses

Monografische beperkingen

Mist een verscheidenheid aan weergaven van projecten

Time Log exports zijn gelimiteerd tot een CVS format

Prijzen Monograph

Monograph begint bij $40/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Monograph beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (2 beoordelingen)

Bekijk deze_ tijd log sjablonen !

3. Nieuwformulier

via Newforma De volgende software voor projectmanagement voor architecten is Newforma. Deze softwaretool is speciaal ontworpen voor architecten- en ingenieursbureaus. Het biedt een breed bereik aan functies die processen stroomlijnen en de productiviteit verhogen. Met Newforma kunnen architecten snel toegang krijgen tot projectmaterialen, tijdlijnen en lijsten met taken maken, documenten opslaan, informatie delen met collega's en medewerkers, ontwerpplannen beoordelen en de voortgang in real-time bewaken. Het resultaat is dat architecten gemakkelijk op de hoogte kunnen blijven van hun projecten en deze op tijd kunnen voltooien.

Architecten van alle ervaringsniveaus zullen Newforma nuttig vinden. De intuïtieve interface maakt het eenvoudig om projecten op te zetten en te beheren, terwijl de geavanceerde functies architecten volledige controle geven over het proces. Van het beheren van offertes en aannemers tot het bijhouden van wijzigingen en projectkosten, Newforma helpt om alles georganiseerd te houden.

Newforma beste functies

Bestandsserver, SharePoint Online, BIM 360 en ProjectWise content toegankelijk in één weergave

Submittals en RFI Dashboard om achterstallige en komende items te controleren

Outlook Add-in om e-mails naar een project map te slepen en neer te zetten

Project Center om de sleutel documenten te beheren

Newforma limieten

Newforma abonnementen app ondersteunt alleen Apple apparaten

Beperkte functie voor bewerking van PDF's

Newforma prijzen

Neem contact op met Newforma voor meer informatie

Newforma beoordelingen en reviews

Capterra: 3.8/5 (8 beoordelingen)

3.8/5 (8 beoordelingen) G2: 4.1/5 (90+ beoordelingen)

4. Uitplanr

via Uitplanr Outplanr is een krachtig hulpmiddel voor managers en teams waarmee ze alledaagse takenlijsten kunnen omzetten in uitgebreide actieplannen. Met Outplanr kunnen teams snel en eenvoudig projecten opzetten door taken op te splitsen in beheersbare stappen. Door een hele Taak in één keer te zien, kunnen Teams ervoor zorgen dat ze op dezelfde pagina zitten en verwarring en blokkades voor productiviteit vermijden.

Outplanr maakt het gemakkelijker om de voortgang bij te houden door teams de mogelijkheid te geven om hun actieplannen op een visueel aantrekkelijke manier te bewaken. Ze kunnen een overzicht weergeven van alle taken die aan elk project zijn gekoppeld, waardoor ze georganiseerd blijven en op de hoogte blijven van de voortgang van het team. Teams kunnen bovendien hun planning aanpassen op basis van wijzigingen of nieuwe ontwikkelingen, waardoor ze meer controle hebben over hun architectuurproject.

Outplanr beste functies

Widget voor tijdsregistratie

Widget voor uploaden om de voortgang van voltooide bestanden bij te houden

Feitelijke versus geschatte voltooiingstijden van projecten

Inheemse iOS-, Android- en MacOS-apps en desktop-apps voor Windows

Outplanr limieten

Gebrek aan aanpassingsopties in weergaven van projecten

Beperkte native integraties

Outplanr-prijzen

Begint bij $15/maand voor 3 personen

Beoordelingen en recensies van Outplanr

Capterra: N/A

N/A G2: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

5. ArchiSnapper

via ArchiSnapper De ArchiSnapper software voor projectmanagement maakt het gemakkelijk om nauwkeurige veldrapporten te genereren en samen te werken met anderen aan bouwkundige projecten. Het is een krachtige oplossing die teams helpt om snel meerdere dimensies van een opdracht vast te leggen, zodat alle projecten worden verantwoord. Dankzij het intuïtieve ontwerp kun je de ArchiSnapper app gebruiken om eenvoudig details over opdrachten, taken en andere soorten gegevens bij te houden.

Voor teams die op afstand werken, helpt ArchiSnapper om iedereen met elkaar in verbinding te houden. Het maakt eenvoudige en efficiënte communicatie tussen afdelingen en locaties mogelijk, waarbij gedetailleerde statusupdates onmiddellijk beschikbaar zijn. Bovendien kun je documenten delen met anderen, zodat iedereen altijd op dezelfde pagina zit. Of je nu een enkel project beheert of meerdere taken op meerdere locaties, ArchiSnapper zorgt ervoor dat je snel en effectief nauwkeurige rapporten voor het veld produceert en samenwerkt met je team.

ArchiSnapper beste functies

Aangepaste veldrapporten en punchlijsten

Genummerde aanwijzers op abonnementen om werk op locatie te visualiseren

Functie voor aantekeningen op tekeningen beschikbaar in web-, iOS- en Android-apps

Sjablonen voor e-mail

ArchiSnapper limieten

Dure abonnementen in vergelijking met andere tools

Gantt grafiek functies beperkt

ArchiSnapper prijzen

Begint bij $29/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

ArchiSnapper beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) G2: N/A

6. Xledger

via Xledger Bouwkundige projectmanagers hebben een boekhoudprogramma nodig dat hun financiën, projectkosten en uitgaven up-to-date kan houden. Xledger is een geweldige oplossing om onsite werkbeheer en boekhoudkundige activiteiten te stroomlijnen. Het gebruiksvriendelijke platform biedt eenvoudige toegang en een bereik van functies die zijn ontworpen om het proces te vereenvoudigen.

Xledger stelt architecten in staat om bovenop hun financiële abonnement te blijven zitten met een groot aantal krachtige analysetools. Geautomatiseerde rapportages, aanpasbare dashboards en gedetailleerde prognoses zijn allemaal mogelijk met dit robuuste platform. Met Xledger kunt u sneller slimmere beslissingen nemen, zodat u uw doelen snel en efficiënt kunt bereiken.

Xledger beste functies

200+ voorgedefinieerde en standaard rapportages

Geautomatiseerde facturering van tijd en onkosten

Xledger Mobile app voor iOS, Android en Windows telefoons

Kostenberekening, rapportage en follow-up van projectenbouwprojecten Xledger beperkingen

Beperkt vermogen om verschillende niveaus van complexe projecten aan te kunnen

Gebrek aan communicatiemogelijkheden in vergelijking met andere tools voor projectmanagement

Xledger prijzen

Neem contact op met Xledger voor details over het abonnement

Xledger beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (6 beoordelingen)

4.7/5 (6 beoordelingen) G2: 4.5/5 (2 beoordelingen)

7. Heeros

via Heeros Heeros (voorheen Taimer) is een project hulpmiddel voor abonnementen voor teams die een betere manier nodig hebben om op de hoogte te blijven van taken, deadlines en budgetten. Teams kunnen eenvoudig notificaties instellen om de voortgang bij te houden en projecten tot in de puntjes te plannen. Door de integratie in bestaande workflowsystemen zoals DocuSign, Google Agenda en HubSpot, elimineert Heeros vervelend bijhouden en verhoogt het de productiviteit om architectenbureaus te helpen projecten sneller op te leveren.

Heeros is ook gericht op het helpen van Teams met het plannen van resources. Gantt en Grid weergaven tonen deadlines, werklast en capaciteit zodat projectmanagers volledig transparant kunnen plannen. Met de Gantt-weergave kunnen projectmanagers bijvoorbeeld de fasen van een project zien tijdlijn van een project en afhankelijkheid van het abonnement.

Heeros beste functies

Planning en herschikking met prioriteitstoekenning aan Taken

Kanban-borden voor samenwerking

Ingebouwde tijdsregistratie om uren te budgetteren, bij te houden en toe te wijzen op basis van capaciteit van het team

Rekeningen,bestellingenen uitgavenbeheer

Heeros beperkingen

Beperkt vermogen om te gaan metverschillende werkstijlen en voorkeuren

Projectmanagement is een betaalde functie in het Business-abonnement

Heeros prijzen

Gratis abonnement

Neem contact op met Heeros voor meer informatie over het betaalde abonnement

Heeros beoordelingen en recensies

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

8. Teamwork

via TeamwerkTeamwork is een samenwerkingstool ontworpen om teams te helpen samen te werken aan projecten. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunnen leden van een team taken toewijzen, deadlines en doelen instellen, de voortgang bijhouden en met elkaar communiceren in één centrale hub. Met Teamwork hebben leiders ook toegang tot real-time rapportage, zodat ze op de hoogte blijven van de voortgang van hun team.

Teamwork stroomlijnt het proces van projectmanagement. Teams kunnen tijdlijnen bijhouden en ervoor zorgen dat taken worden voltooid door checklists en deadlines aan te maken. Ze kunnen ook bestanden en documenten delen binnen het platform en samenwerkingstools gebruiken om productieve gesprekken te voeren over die items. Het vergemakkelijkt een betere communicatie tussen de leden van het team en maakt het eenvoudiger voor het team om op schema te blijven met hun project door een uitgebreide weergave te bieden van de volledige projectgeschiedenis.

Teamwork beste functies

Resourcemanagement voor dagelijks gebruikcapaciteit abonnement* Projectmanagement sjablonen voor samenwerking in teams

Desktop- en mobiele apps om werk bij te werken terwijl u op locatie bent

Onbeperkte gratis gebruikers voor gebruikers

Teamwork limieten

Nieuwe gebruikers kunnen overweldigd raken door de overvloed aan functies en het UI-ontwerp

Het platform kan tijd nodig hebben om velden van projecten bij te werken bij het toewijzen van taken

Teamwork prijzen

Gratis Forever

Lever : $9,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $9,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Grow : $17,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $17,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Schaal: Neem contact op met Teamwork voor meer informatie

Beoordelingen en recensies van Teamwork

Capterra: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

4.5/5 (700+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

9. TeamGantt

via TeamGantt TeamGantt is een handige software voor projectmanagement die architectenbureaus helpt bij het abonnementeren van projecten met behulp van visuele grafieken. Door gebruik te maken van de kracht van Gantt grafieken, geeft TeamGantt architecten de flexibiliteit om hun taken en mijlpalen te visualiseren. Met de gebruiksvriendelijke functies voor slepen en neerzetten kunnen architecten de tijdlijn eenvoudig verplaatsen om de laatste status in de gaten te houden. Hierdoor kunnen ze snel reageren op veranderingen in de eisen van hun projecten, waardoor moeilijke Taken eenvoudig kunnen worden afgehandeld.

Architecten kunnen ook kritieke paden in de tijdlijn van het project identificeren, de benodigde middelen voor elke taak inplannen en zelfs problemen en vertragingen bijhouden. TeamGantt's Gantt grafieken brengen transparantie en bestelling in architectuurprojecten, zodat teams weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

TeamGantt beste functies

Tabblad Hulpmiddelenbeheer

Portfolio weergaven en rapportages

Sjablonen voor projecten

Geplande tijdlijn vs. werkelijke tijdlijn

TeamGantt limieten

Complexe afhankelijkheid functie voor soepel architecturaal projectmanagement

Tijdsregistratie is een betaalde functie

TeamGantt prijzen

Lite : $19/maand per manager, jaarlijks gefactureerd

: $19/maand per manager, jaarlijks gefactureerd Pro : $49/maand per manager, jaarlijks gefactureerd

: $49/maand per manager, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $99/maand per beheerder, jaarlijks gefactureerd

TeamGantt beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) G2: 4.8/5 (800+ beoordelingen)

Probeer deze **TeamGantt alternatieven !

10. Basecamp

via BasecampBasecamp is een online projectmanagement oplossing ontworpen om teams te helpen samenwerken en op schema te blijven met hun projecten. Het biedt een bereik aan functies om teams te helpen samenwerken, taken toe te wijzen, deadlines te beheren, bestanden op te slaan en effectief te communiceren met iedereen die bij een project betrokken is.

Dankzij het intuïtieve ontwerp kunnen Teams Taken opdelen in hanteerbare stukken en ze prioriteren op basis van belangrijkheid. Met de mogelijkheid om taken toe te wijzen, deadlines te stellen en doelstellingen in realtime te bespreken, kunnen teams georganiseerd en productief blijven. De tools van Basecamp maken het gemakkelijk om iedereen op de hoogte te houden door gebruikers bestanden te laten delen, afbeeldingen te laten uploaden en opmerkingen te laten maken binnen het platform.

Basecamp beste functies

Grafieken om visueel de voortgang bergop of bergaf te zien in de tijd

Individuele of groepsgerichte berichten in de app

Dashboard voor projecten, opdrachten en planningen op één pagina

Real-time chatten en berichtensysteem

Basecamp beperkingen

Beperkte functionaliteit voor bijhouden voortgang

Geen prioriteiten voor taken

Prijzen Basecamp

Onbeperkte gebruikers : $299/maand, jaarlijks gefactureerd

: $299/maand, jaarlijks gefactureerd Voor freelancers, starters of kleinere teams: $15/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies over Basecamp

Capterra: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

4.3/5 (14.000+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (5.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Basecamp alternatieven !

Kies de beste projectmanagement software voor architecten

Software voor projectmanagement is cruciaal voor architecten om hun projecten en teams efficiënt te beheren. Van de verschillende beschikbare opties springt ClickUp eruit als de beste tool. Met zijn intuïtieve ontwerp, aanpasbare functies en naadloze integratie met andere tools biedt ClickUp een allesomvattende oplossing voor architecten om hun projecten, taken en teams met gemak te beheren.

Of u nu alleen architect bent of een team leidt, ClickUp biedt de flexibiliteit, transparantie en samenwerking die u nodig hebt om uw projecten naar een hoger niveau te tillen. Probeer ClickUp vandaag nog uit !