12 belangrijke projectmanagementprincipes (essentiële gids)

Er gaat veel om in projectmanagement .

Budgettering, goedkeuring krijgen van uw belanghebbenden bij het project je team samenstellen, voortgang bewaken, rapporten opstellen....

en dat is nog maar het topje van de ijsberg!

Als je intern schreeuwt, maak je dan geen zorgen!

hier is iets om je te helpen:_

Principes voor projectmanagement fungeren als een betrouwbaar kompas tijdens het navigeren door het hele proces van projectmanagement.

In dit artikel leggen we uit wat deze basisprincipes voor projectmanagement zijn, wat hun voordelen zijn en hoe je ze kunt gebruiken om succesvolle projecten te beheren.

Laten we beginnen.

Wat zijn de principes van projectmanagement?

Principes van projectmanagement zijn fundamentele concepten die je kunt gebruiken voor succesvol projectmanagement.

Vrij eenvoudig, toch?

wat zijn dan de basisprincipes van projectmanagement die_ elke projectmanager zou moeten zweren bij?

We hebben deze 12 gegroepeerd in 3 groepen.

Laten we eens kijken:

Een project definiëren

Principe 1: moet een project zijn

Het meest fundamentele principe is dat er een project moet zijn.

Laten we de definitie van een project nemen door het Project Management Institute: om als project te worden aangemerkt, moet het werk tijdelijk zijn en moet het doel zijn om waarde te creëren.

Aangezien projectmanagement een hulpmiddel is om een project effectief te beheren, zijn de principes van projectmanagement van toepassing op deze definitie.

Activiteiten zoals het reageren op tickets of het bewerken van content tellen daarom niet mee als project.

Richtsnoer 2: Een duidelijke projectstructuur

Een sleutelprincipe in een projectmanagement abonnement tijdens de definitiefase is de projectstructuur.

Zonder die structuur valt je project sneller uit elkaar dan een Jenga-toren!

Hier zijn drie componenten die moeten worden gedefinieerd:

A. Doelen van het project

hoe begin je aan iets als je niet weet wat je wilt doen?

Het bepalen van een doel zet dingen in beweging en helpt je bij het creëren van de structuur van het project. Begin met jezelf af te vragen wat het projecteisen zijn, wat er gedaan moet worden en waarom.

Als projectmanager moet je het doel van het project verduidelijken en ervoor zorgen dat iedereen die erbij betrokken is het begrijpt.

maar hoe doe je dat_? doelen voor een project? En wat is het verschil tussen doelen en objecten ? Gratis tools voor projectmanagement zoals ClickUp maken de instelling van doelen een fluitje van een cent.

B. Tijdlijn van een project

niemand krijgt een onbeperkt tijdsbestek om een project af te ronden

(tenzij je de tijd kunt terugdraaien zoals Dr. Strange)

Om een project snel te voltooien, moet je een duidelijke tijdlijn voor het project hebben .

Hierin staan de taken die Nog te doen zijn en hun start- en einddatum.

Het geeft ook de bestelling aan waarin de taken moeten worden uitgevoerd.

C. Mijlpalen

Je moet eerst mijlpalen definiëren en vervolgens je tijdlijn onderverdelen in deze belangrijke mijlpalen.

wat is dat? Mijlpalen zijn indicatoren die je helpen begrijpen wanneer het project een nieuwe fase is ingegaan.

Als je team bijvoorbeeld binnen een paar dagen van mijlpaal naar mijlpaal gaat, dan weet je dat ze sneller werken dan The Flash op cafeïne!

En als er een groot gat zit tussen twee mijlpalen, moet je ervoor zorgen dat ze in de hoogste versnelling gaan.

Met deze aanpak kun je je aan het projectschema houden. Altijd.

oef!

Hier is nog iets: mijlpalen stimuleren het moreel van teams.

Want vergeet niet: iedereen houdt van zichtbare voortgang.

Principe 3: Projectresultaten identificeren

Het volgende projectmanagementprincipe is het definiëren van projectresultaten .

Deliverables verwijzen naar elk uniek resultaat of product dat gerelateerd is aan een bepaald proces of een bepaalde fase van het project.

hoe definieer je project deliverables?

Begin met jezelf de juiste vragen te stellen, zoals:

Wat is deprojectdoelstelling?

Wat heb je nodig om dat doel te bereiken?

Hoe lang zal dit duren enhoeveel zal het kosten?

Dit soort vragen zal je helpen bij het bepalen van de project deliverables en project requirements.

Hier zijn een paar voorbeelden van deliverables waaraan je team zou kunnen moeten werken:

Voor eenwebdesign project kunnen de deliverables bestaan uit het ontwikkelen van een mockup

Voor een marketingproject kan een van de deliverables een gekke commercial zijn

het lijkt erop dat het eindelijk beter gaat met Jim uit 'Stranger Things!

Er is nog een voordeel van vooraf goed gedefinieerde deliverables.

Je hoeft je niet halverwege het project in allerlei bochten te wringen om nieuwe deliverables toe te voegen.

Zo besteed je er niet alleen niet te veel tijd aan, maar hoef je ook niet over te werken om de deadlines te halen.

op deze manier hoef je niet te bezuinigen op het kijken naar waargebeurde misdaadprogramma's op Netflix

Principe 4: Toewijzing van projectbudgetten

_Zou het niet geweldig zijn als u een onbeperkt budget had?

Helaas, tenzij je een geest hebt die deze wensen vervult, zul je moeten werken met een strikt projectbudget .

Met beperkte middelen moet je goed op je uitgaven letten.

Onthoud dat je niet wilt schrikken als je merkt dat je uitgaven uit de grafiek vliegen!

Dit is wat je kunt doen:

overweeg de mogelijke gebieden waarop je kunt besparen of uitgaven kunt elimineren

zorg ervoor dat elke fase van je project wordt verantwoord

reserveer een deel van het budget voor noodgevallen

Budgetteren en boekhouden kan veel werk zijn en verschillende hulpmiddelen vereisen.

Budgetteren en boekhouden kan veel werk zijn en verschillende hulpmiddelen vereisen.

Met ClickUp's kant-en-klare Sjabloon voor account kunt u uw verkoopgegevens, projectuitgaven, facturen en meer beheren, allemaal binnen uw werkruimte.

Principe 5: Duidelijke strategie voor uitvoering

Voor uitvoeringsfase heb je een project charter nodig en project abonnement op zijn plaats. Deze spelen een grote rol in het succes van grote projecten.

wat moet worden opgenomen?

De planningsfase moet een duidelijke definitie bevatten van sleutelprestatie-indicatoren (KPI's), de gebruikte software voor projectmanagement, en risicofactoren die het resultaat kunnen beïnvloeden .

U moet ook potentiële problemen identificeren die scope creep kunnen veroorzaken of uw voortgang kunnen doen ontsporen.

De rollen en verantwoordelijkheden van teams bepalen

Het volgende fundamentele principe is dat één persoon, de projectmanager, de verantwoordelijkheid moet dragen voor het succes van het project. Deze persoon moet optreden als woordvoerder en op dezelfde pagina komen als het uitvoerende team.

Als zodanig begeleiden projectmanagers belanghebbenden van het project door hun besluitvormingsproces definiëren, teamverantwoordelijkheden vastleggen, het project abonnement initiëren en succes meten.

Vanwege het functieoverschrijdende karakter van deze rol moeten projectmanagers beschikken over goede interpersoonlijke vaardigheden, kennis van business en technologie en ervaring met de work breakdown structure.

Principe 7: toegewezen rollen en verantwoordelijkheden voor teams

Alleen het doel van je project kennen en doelen instellen is niet genoeg.

Je moet ook bepalen wat elk lid moet doen.

Als je dit niet doet, kun je beginnen met het voorbereiden van een begrafenis: omdat je project dood is, nog voordat je eraan begon te werken!

Als je rollen en verantwoordelijkheden vastlegt, wordt elk lid van het team verantwoordelijk voor zijn of haar taken.

En omdat de leden van je team precies weten wat ze moeten doen, zullen ze geen tijd verspillen aan het verkrijgen van duidelijkheid over het project.

Waarden vaststellen

Principe 8: Duidelijke communicatie tussen de leden van het team

Slechte communicatie tussen teams = slechte resultaten.

Wanneer u projecten beheert, moet een sterke communicatie vanaf de eerste dag uw hoofddoelstelling zijn

Je wilt niet dat de communicatie over je project een spelletje wordt van hij zei, zij zei.

Want dat zou rampzalig zijn.

maar waarom?

Duidelijke communicatie met je team is de sleutel om ongelukken te voorkomen. Elk lid weet waar hij aan werkt en waar anderen aan werken, wat zorgt voor een gestroomlijnde werkstroom.

Bovendien kun je door duidelijke communicatie de prestaties van je teamleden identificeren en vieren.

Principe 9: Afstemming binnen de organisatie

Dit is een belangrijk principe om later problemen te vermijden wanneer een project voortgang boekt.

Stakeholders en de projectmanager werken samen zodat alle onderdelen van de organisatie elkaar ondersteunen. Dit omvat de missie, structuur en systemen van het bedrijf.

Een basislijn voor prestatiemanagement opstellen met drie basiscomponenten - kosten, planning en projectomvang

is belangrijk bij het afstemmen op de waarden van het bedrijf en de instelling van de reikwijdte van een groter project.

Nadat duidelijke verwachtingen zijn ingesteld met het management en een projectmanager is aangewezen om projectactiviteiten te leiden, moet die persoon de vrijheid krijgen om projectbeslissingen te nemen.

Principe 10: Transparantie en verantwoording

Verder naar het volgende projectmanagementprincipe. Transparantie van het project .

Tenzij je een spion op de vlucht bent, is verstoppen een slecht idee.

Als je projectgegevens of statussen verborgen houdt voor je belanghebbenden en sponsors, zal dit je in de toekomst achtervolgen.

En dit kan het vertrouwen verminderen tussen je team en de belanghebbenden.

Dit zou echter niet gebeuren als jij en je team altijd transparant zijn.

Als iedereen toegang heeft tot relevante informatie over het project, inclusief statussen, mijlpalen en de tijdlijn, zal alles veel vlotter verlopen.

_Het resultaat?

De betrokkenheid van je teams zal enorm toenemen en ze zullen ook veel gelukkiger en tevredener zijn met hun werk.

Met ClickUp's Functie voor gasten , kun je samenwerken met mensen buiten hun team, zoals stakeholders of clients.

Principe 11: Risicobeheer en detectie

Aan elk project zijn bepaalde risico's verbonden. Dit is vooral het geval wanneer u met meerdere complexe stukken jongleert projectmanagement voor ondernemingen .

Probeer deze softwaretools voor projectmanagement !

Als je deze risico's beoordeelt voordat het project begint, ben je voorbereid op mogelijke problemen die zich kunnen voordoen.

En dat is niet het enige voordeel:

Je kunt vertragingen in de uitvoering van het project voorkomen

De leden van je projectteam hebben een abonnement om met risico's om te gaan

Je zult in staat zijn om de impact van elk probleem op je project te elimineren of te limieten

Met deze aanpak kun je ook een heel team aanwijzen dat zich richt op de risico's die zich voordoen tijdens de cyclus van het project.

Bekijk deze_ risicomanagement sjablonen !

(Wij denken dat 'Riskbusters' een passende naam zou zijn voor dit team. 😉 )

Principe 12: Meting van de voortgang van projecten

Het bewaken en meten van de voortgang is een basisprincipe dat cruciaal is voor het hele proces van projectmanagement.

Stel je voor dat er geen bewaking was. Werken vanuit huis zou er ongeveer zo uitzien..

Met ClickUp's Gantt grafieken kunt u alle taken weergeven die Nog te doen staan, hun deadlines en de leden van het team die dat doen toegewezen toegewezen.

En daar heb je het.

Alle principes om succesvolle projecten te managen gegroepeerd in 3 emmers.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de basisprincipes van projectmanagement?

Hoewel er verschillende meningen zijn over de finesses, omvatten de basisprincipes van projectmanagement het volgende: een duidelijk gedefinieerd project door middel van structuur, deliverables en strategie duidelijk geïdentificeerde rollen binnen het team, inclusief de projectmanager, en het vastleggen van waarden zoals organisatorische afstemming, communicatie, transparantie, verantwoording, risicobeheersing en prestatiemeting.

Hoeveel principes voor projectmanagement zijn er?

Er zijn 12 principes, die kunnen worden gegroepeerd in 3 groepen: het definiëren van het project, het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden en het vaststellen van waarden.

Conclusie

Principes voor projectmanagement zijn de bouwblokken van alle bedrijven, hoe groot of klein ze ook zijn.

Gebruik ze verstandig en al je projecten zullen een groot succes worden!

Deze principes helpen je echter niet om een heel project in je eentje te managen.

Gelukkig zijn tools zoals ClickUp speciaal ontworpen om al het zware werk te doen; u helpen met al uw taken, tijdlijnen en leden van uw team.

Of u nu methodologieën zoals Waterval , Behendig of Mager clickUp heeft alle functies die u nodig hebt om uw werk te organiseren.

Dus ontvang ClickUp vandaag nog gratis en het beheren van uw projecten wordt een fluitje van een cent!

