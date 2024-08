De 7 Lean-principes voor uw softwareontwikkeling

Wil je meer leren over de zeven lean principes? En hoe je ze praktisch kunt toepassen?

Korte achtergrond over Lean en Lean Manufacturing

Lean Manufacturing is gestart door Toyota in de jaren 1970. De hele focus van Lean Manufacturing lag op het verminderen van verspilling. En in plaats van arbeiders te gebruiken als radertjes in de productielijn, was de

Toyota slank productiesysteem

was extreem gericht op het elimineren van elke vorm van verspilling in het autofabricageproces.

Nadat ze hun processen hadden bestudeerd en geëvalueerd, vonden ze deze drie soorten verspilling:

Muda: Dit zijn alle extra's die nutteloos zijn en geen waarde toevoegen. Sommige dingen voegen geen waarde toe maar zijn essentieel om te hebben, zoals het testen van producten. Andere procedures kunnen cool zijn, maar leveren uiteindelijk geen waarde op voor de klanten.

Mura: Lean methoden en technieken moeten het werk verdelen over alle partijen en niemand mag wachten of overbelast raken. De

inventaris van onderdelen, middelen en producten

moet de juiste hoeveelheid zijn, gemaakt door de juiste hoeveelheid werknemers op het juiste moment.

Muri: Dit verwijst naar een overbelaste werknemer. Iedereen in een team moet een werklast van dezelfde grootte hebben en ook de tijd hebben om nieuwe energie op te doen. Workflows moeten worden beheerd om hiermee rekening te houden.

Om te zeggen dat dit concept van de ontwikkelingsmethodologie werkte en hun resultaat verbeterde, is een understatement. Hun bedrijf bloeide en alle concurrenten van Toyota namen een soortgelijke slanke methodologie over .

Deze principes en methoden werden vervolgens ontwikkeld voor de wereld van softwareontwikkeling . Tom en Mary Poppendieck schreven een uitgebreide gids over het aanpassen van deze methoden en principes van lean aan de softwareontwikkelingsmethodologie .

Ze begrepen dat het uiteindelijke doel van lean was om onophoudelijk waarde na te streven boven al het andere. Dit resulteerde in waarde voor je bedrijf en waarde voor je klant. Ze geloofden dat deze benadering van softwareontwikkeling de waarde voor beide partijen maximaliseerde.

De zeven principes van Lean

Hoewel deze zeven lean concepten over het algemeen worden geassocieerd met

Agile ontwikkeling

en Scrum, ze zijn ook relevant voor Lean projectmanagement.

In feite hebben deze lean concepten waarde voor welke

projectmethodologie

die u gebruikt. Of het nu Waterval, PRINCE2 of GTD is - elke organisatie kan beginnen te leren van deze zeven leidende lean concepten.

Laten we ze stuk voor stuk eens nader bekijken:

1. Afval elimineren

Lean productie benadrukt het weggooien van alles wat geen waarde toevoegt aan het eindproduct. Het elimineren van deze verspillende activiteiten en processen moet bovenaan uw to-do lijst staan in

sober beheer

.

Het originele Toyota Lean Production systeem identificeerde deze soorten algemene verspillingen:

Overproductie: Overproductie of productie voordat het nodig is. Onnodig transport: Onnodig transport van plaats naar plaats dat zonder reden schade riskeert. Inventaris: Het opslaan van voorraden brengt extra kosten met zich mee, overtollige voorraden nemen ruimte in beslag en vertragen innovatie. Beweging: Iteratieve, onproductieve bewegingen van werknemers op de werkvloer. Defecten: Kwaliteitsproblemen die resulteren in een verspilling van tijd en technische schuld in het opnieuw doen van de fabricageproces . Over-processing: Onnodige continue integratie en iteraties gebruiken om werk te doen dat slechts eenvoudige hulpmiddelen nodig heeft. Wachten: De tijdsperiode waarin de inventaris ongebruikt moet blijven tussen waarde toevoegende stappen zoals feedback loops.

Toepassen op Lean Software Ontwikkeling

Voor productie-, software- en marketingteams lijkt het elimineren van verspilling aan de oppervlakte vaak te gemakkelijk. Het kan betekenen dat je minder feedbacklussen hebt en minder kleinere taken om een project te voltooien. Het verbeteren van uw

workflowbeheer

kan uw bedrijf miljoenen per jaar besparen.

Het vooraf laten goedkeuren van uw workflows is een goede manier om dit te doen. In zijn boek

10x Marketingformule

garrett Moon zegt dat vooraf goedgekeurde workflows de sleutel zijn tot het 10x sneller maken van uw softwareontwikkelingsmethoden en levenscyclus.

als goedkeuring deel uitmaakt van het proces, wordt het de vijand van het snel verzenden van werk. Zodra je dingen hoger op de ladder zet, duurt goedkeuring een eeuwigheid. En je wordt bedolven onder kleine tweaks van 10 procent omdat iedereen die een hand heeft in het proces van het maken van de taart ervoor wil zorgen dat hun duimafdrukken zichtbaar zijn,_" zegt Moon.

Als deze feedbacklussen vooral verspilling in plaats van verbeteringen toevoegen aan uw

levenscyclus van softwareontwikkeling

overweeg dan om ze te verwijderen. Hetzelfde geldt voor productfuncties die u wilt toevoegen. Als uw klanten niet echt baat hebben bij deze productie, stop dan met de verdere ontwikkeling ervan.

Hoe ClickUp helpt verspilling te elimineren:

Kritisch pad en Bronnenbeheer ClickUp

is 's werelds beste gratis software voor projectbeheer . Gebruikt door grote bedrijven en

startup-teams

wereldwijd heeft het alles wat je nodig hebt om je projecten effectief te beheren. Hier zijn enkele van de krachtige functies om je te helpen de principes van lean toe te passen:

Dit is hoe ClickUp u kan helpen afval te elimineren:

Het kritieke pad van een project is een functie waarmee u de meest essentiële taken voor de voltooiing van een project kunt identificeren. Zo kunt u zich alleen op deze belangrijke taken concentreren en onbelangrijke taken overslaan.

Daarom is het een belangrijk onderdeel van elke strategie om verspilling tegen te gaan. Deze visuele managementfunctie helpt je om je project terug te brengen tot de essentie en onderweg alle overtollige, irrelevante taken te verwijderen.

ClickUp wordt geleverd met ingebouwde Gantt-diagrammen die automatisch het kritieke pad van uw project kunnen berekenen. Met ClickUp's Gantt Charts hebt u toegang tot de beste visuele managementfuncties. Dit helpt u om bij te blijven met uw

productieschema

en breng snel wijzigingen aan om verspillende activiteiten te elimineren.

ClickUp wordt ook geleverd met ingebouwde mindmaps om uw team te helpen effectief te denken. Met deze mindmaps kunt u de reikwijdte van een project grondig plannen en onderweg alle verspillende activiteiten elimineren.

Efficiënt middelenbeheer is de kern van alle lean processen. U moet ervoor zorgen dat uw resources altijd optimaal worden gebruikt. Met ClickUp's Kaderweergave, je kunt het rechtstreeks vanuit je dashboard doen.

Projectmanagers kunnen de Box View gebruiken om te zien wat elk teamlid heeft:

Heeft voltooid

Momenteel aan werkt

Gaat aan werken

Het is een eenvoudige manier om de werklast van je team te inventariseren en ervoor te zorgen dat je hun talenten effectief gebruikt.

2. Bouw kwaliteit in

De Lean methodologie streeft naar het ontwikkelen van kwaliteit op een gecontroleerde, gedisciplineerde manier.

Waarom?

Wanneer je probeert om kwaliteit toe te voegen aan een product zonder enige structuur, kun je veel verspilling creëren. Overmatig testen en overdreven logboeken zijn bijvoorbeeld veelvoorkomende bijproducten van een rigoureuze levenscyclus voor softwareontwikkeling die geen waarde toevoegt aan het eindproduct.

Toepassen op Lean Software Ontwikkeling

Het is niet moeilijk om deze ontwikkelingsmethodologie toe te passen op de levenscyclus van uw softwareontwikkeling. Enkele veelgebruikte alternatieven voor slanke softwareontwikkeling om kwaliteit op te bouwen zijn:

Pair programming: Betekent dat twee ontwikkelaars hun vaardigheden combineren en samenwerken aan projecteisen . Testgestuurde ontwikkeling: Dit houdt in dat er richtlijnen en metrics worden opgesteld voor ontwikkelaars voordat ze aan het werk gaan. Bijvoorbeeld het opstellen van criteria voor code voordat je deze daadwerkelijk schrijft voor je software. Geautomatiseerd testen: Geautomatiseerd testen kan een enorme rol spelen bij het elimineren van complexe, handmatige processen waar mensen moeite mee hebben. Geautomatiseerde tests en processen kunnen ook vervelende, administratieve taken gemakkelijk versnellen.

Hoe ClickUp helpt om kwaliteit te ontwikkelen: Administratieve Automatisering

Een overkoepelend thema voor "Bouw kwaliteit in" is om processen vanaf het begin te automatiseren. Zodra uw processen of workflows getest en geverifieerd zijn, probeer ze dan onmiddellijk te automatiseren.

In ClickUp kunt u uw taken sneller automatiseren door gebruik te maken van

sjablonen

,

controlelijsten

en tijd

schattingen

om uw processen nog sneller te laten verlopen.

3. Kennis creëren

De lean methodologie legt de nadruk op het maken van documentatie voor elke fase van het proces. Deze kennis zal ongelooflijk nuttig zijn bij het trainen van toekomstige teams om deze taken effectief uit te voeren. Het is ook een goede manier voor een team om na te denken over wat ze aan het doen zijn en slecht presterende activiteiten te verbeteren.

Toepassen op het softwareontwikkelingsproces

Het creëren van kennis kan bestaan uit het opslaan van informatie in een wiki-tool of codeopslagplaatsen zoals

GitHub

of

GitLab

. Hiermee kan je team snel hun bevindingen opslaan en toegankelijk maken voor andere ontwikkelaars die aan vergelijkbare projecten werken.

Hoe ClickUp helpt bij het creëren van kennis: Documenten

ClickUp Docs is een

krachtig wiki-hulpmiddel

voor uw bedrijfsdocumenten. Je kunt vitale projectdocumenten opslaan naast hun projectruimten om ervoor te zorgen dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn. Je kunt zelfs pagina's nesten binnen deze documenten om het categoriseren van je informatie eenvoudiger te maken.

Hier zijn enkele andere nuttige functies van ClickUp Docs:

Opties voor rijke tekstopmaak gebruiken om gedetailleerde documenten te maken.

De toegangsrechten voor elk document bewerken voor extra veiligheid.

Documenten openbaar delen. Dit kan worden gebruikt om een gemakkelijk toegankelijke online roadmap voor uw klanten te maken, zodat u voortdurend feedback kunt krijgen.

Je kunt je documenten ook door Google laten indexeren, zodat ze in zoekresultaten verschijnen.

4. Verplichting uitstellen

Het uitstellen van verplichtingen benadrukt het

projectplannen

en eisen flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan een onvoorziene verandering die plaatsvindt. Laat alle onomkeerbare besluitvorming tot het einde toe over - als al het andere al vastligt. Zo kunt u meerdere scenario's doorlopen voordat u er een kiest die het beste bij uw bedrijf past.

Toepassen op het softwareontwikkelingsproces

Een

Agile-geïnspireerde Sprint-aanpak

voor productontwikkeling is een goede manier om hiermee om te gaan. Ze zijn hier geweldig in omdat ze teams toestaan om:

Alleen een bepaald deel van de functie af te pellen. Het belang ervan te analyseren. Beslis of het wel of niet ontwikkeld moet worden voor die sprint.

Hoe ClickUp helpt: Sprints opzetten

Om Sprints op te zetten in ClickUp, stelt u individuele Lijsten op onder Projecten. Elke lijst moet een individuele sprint vertegenwoordigen met een extra lijst met de titel "Backlog" Dit is waar nieuwe functies en vereisten kunnen worden vermeld. Lijsten hebben ook start- en einddata om alle taken van uw team binnen die lijst vast te leggen. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van

Sprints in ClickUp

.

5. Snel leveren

Snel en efficiënt werk afleveren staat voorop bij alle lean activiteiten. Deze snelle doorlooptijd van software moet echter duurzaam zijn op de lange termijn om echt effectief te zijn.

De meeste softwarebedrijven worden het slachtoffer van een van deze tijdverspillende, efficiëntieslurpende scenario's bij productontwikkeling:

Te veel tijd verspillen met nadenken over toekomstplannen en softwareontwikkelingspraktijken die misschien niet eens nodig zijn. Softwareontwikkelaars die niet onmiddellijk reageren op feedback, blokkades en projectproblemen. Proberen te veel te optimaliseren en een plan of oplossing te veel te ontwikkelen.

Toepassen op het softwareontwikkelingsproces

Om uw productontwikkelingsactiviteiten soepel te laten verlopen, moeten uw softwareontwikkelaars deze drie extreme programmeerstappen volgen:

Stap 1: Bouw een eenvoudige, rechttoe rechtaan oplossing.

Stap 2: Bied het aan uw klanten aan.

Stap 3: Gebruik klantinzichten om eventuele veranderingen en verbeteringen geleidelijk door te voeren.

Als uw softwareontwikkelaars al deze stappen volgen, zullen ze geen problemen hebben om de juiste prioriteiten te stellen en dingen snel voor elkaar te krijgen.

Hoe ClickUp helpt om snel te leveren:

Prioriteiten De activiteiten van uw team kunnen op schema blijven met de prioriteiten van ClickUp. U kunt gemakkelijk

prioriteiten aan elke taak toevoegen om uw team

te laten weten welke belangrijk zijn. Alle ClickUp prioriteiten hebben een standaard kleurcode:

Rood : Dringend

: Dringend Geel : Hoge prioriteit

: Hoge prioriteit Blauw : Normale prioriteit

: Normale prioriteit Grijs: Lage prioriteit

Omdat deze kleurcode standaard is voor al je projectruimten, zal je team altijd gemakkelijk de belangrijkste taken kunnen identificeren. Ze kunnen hun taken zelfs filteren op prioriteit om de belangrijkste taken als eerste te proberen.

6. Respecteer mensen

Helaas wordt dit principe vaak genegeerd om tegemoet te komen aan de win-at-alles-kost mentaliteit die het "Deliver Fast" mandaat kan creëren.

Lean ontwikkeling benadrukt dat elk teamlid met respect en medeleven moet worden behandeld. Dit principe moet worden uitgebreid naar alle aspecten van je organisatorische interacties

Aanwerving

Inwerken

Conflictoplossing

Projectplanning

Procesverbetering

Elk van deze lean ontwikkelingsprocessen moet worden geleid door een respectvol, proactief gesprek dat ondersteuning en gezonde concurrentie aanmoedigt.

Toepassen op de softwareontwikkelingsmethodologie

De Poppendiecks geloven dat een lean ontwikkelingsproces voor IT-governance de meest geschikte en effectieve lean managementstijl is. Je moet je ontwikkelteams motiveren en ondersteunen - niet proberen ze te controleren.

Lean management moedigt hen aan om hun zorgen te uiten en problemen op te lossen in een open, ondersteunende werksfeer die jij hebt gecreëerd.

Hoe ClickUp helpt bij het behouden van respect:

Toegewezen opmerkingen en Profielen

De meest effectieve manier om respect tussen software-engineers te verzekeren, zijn effectieve communicatiekanalen. Ze verminderen conflicten en geven uw teamleden een uitlaatklep om zich op een comfortabele manier tegenover elkaar uit te drukken.

Elk ClickUp project wordt geleverd met krachtige commentaarsecties om uw team te helpen meningsverschillen uit te praten en effectief samen te werken. Ze kunnen tekstuele feedback, afbeeldingen, bestanden en video's delen om hun punt gemakkelijk over te brengen. Het is het perfecte platform voor uw team om elkaar te respecteren en zich te uiten.

Om een snelle en efficiënte communicatie tussen uw software-ingenieurs te bevorderen, wordt ClickUp ook geleverd met toegewezen opmerkingen:

Wanneer u een taak moet toewijzen aan een teamlid, hoeft u hem alleen maar te taggen in een opmerking en de taak aan hem toe te wijzen. Ze krijgen hier onmiddellijk een melding van zodat het niet over het hoofd wordt gezien. Nu het in hun takenlijst staat, kunnen ze ermee aan de slag en het als opgelost markeren als ze klaar zijn.

Dit elimineert de noodzaak voor overmatige feedback omdat de projectmanager eenvoudig kan controleren of de taak is opgelost of niet. Dit kan je ook helpen om je te houden aan het "afval elimineren"-concept van de slanke ontwikkelingsmethodologie.

ClickUp's profielen geven projectmanagers een overzicht van:

Waar mensen aan werken.

Waar ze aan gaan werken.

Wat ze onlangs hebben gedaan.

Welke van hun taken nog niet gepland zijn.

Het is de perfecte manier voor projectmanagers om bij te houden waar elke medewerker aan werkt. In combinatie met de Box-weergave (zoals hierboven uitgelegd) kun je het werk eerlijk verdelen.

Dit zorgt ervoor dat je je medewerkers niet overwerkt en een burn-out of ontevredenheid veroorzaakt. Dit is uiterst belangrijk in de context van respect.

7. Optimaliseer het geheel

Boeken zoals The Lean Startup benadrukken het denken in het grote geheel bij het werken met de Lean methodologie. Producteigenaren en aandeelhouders moeten de balans opmaken van hun startup en processen als geheel voordat ze drastische veranderingen doorvoeren.

Dingen die onpraktisch lijken met een smalle lens kunnen de basis zijn voor grotere, productievere processen . Het is aan u om deze verbanden te identificeren en te proberen uw proces als geheel te optimaliseren in plaats van afzonderlijke componenten.

Toepassen op de softwareontwikkelingsmethodologie Multifunctionele teams zijn een goede oplossing om het geheel te optimaliseren. Omdat iedereen in het team de verzoeken van begin tot eind kan behandelen, zijn er meerdere meningen over problemen die vertegenwoordigd worden. Dit helpt je om vanuit verschillende perspectieven over de behoeften van je klanten na te denken, waardoor het moeilijker wordt om de doelen van een team te kapen.

Hoe ClickUp helpt:

Meervoudige weergaven De meest succesvolle innovaties ontstaan wanneer je mensen van verschillende afdelingen zoals sales en support inzichtelijk maakt.

Om uw bedrijf te helpen dergelijke cross-functionele teams succesvol te laten werken, wordt ClickUp geleverd met meerdere weergaven. Elk van uw teams, of het nu gaat om softwareontwikkeling, marketing of ondersteuning, vindt een weergave die past bij hun behoeften en voorkeuren.

Omdat ClickUp zich aanpast aan de behoeften van elke afdeling, hoeft u niet meerdere tools te gebruiken om uw medewerkers tevreden te stellen. Dit maakt het eenvoudiger om werk te consolideren en uw team samen te laten werken aan een gemeenschappelijk algemeen doel.

Hier volgt een korte blik op elk van deze weergaven die visueel beheer eenvoudiger maken:

Board View

Deze weergave is perfect voor

SCRUM-teams

gewend aan een Kanban-bord. Hiermee kunnen ze gemakkelijk taken verplaatsen en onderweg wijzigingen aanbrengen.

Lijstweergave

De lijstweergave helpt je team om hun taken en opdrachten in een GTD-achtige (getting-things-done) lijst te bekijken. Ze vinden het gemakkelijk om projecttaken en subtaken af te vinken terwijl ze bezig zijn.

Box Weergave

De Box View is vooral nuttig voor het optimaliseren van het geheel omdat het het topmanagement een overzicht geeft van alles wat er gaande is in je organisatie. Aangezien taken worden gesorteerd op toewijzing, is het eenvoudig om te beheren wat al uw software engineers op hun bordje hebben en ervoor te zorgen dat er een eerlijke verdeling is van taken en plichten.

Me Mode

De Ik-modus toont alleen projecten die aan jou zijn toegewezen. Dit helpt je om je alleen te concentreren op je taken en opdrachten.

Het verschil tussen Agile en de Lean ontwikkelingsmethodologie

De Lean ontwikkelingsmethodologie en Agile lijken erg op elkaar. In feite bevatten veel Agile werkprocessen enkele Lean principes. Snelle resultaten leveren is bijvoorbeeld een kernprincipe van de meeste Agile-teams.

Er zijn echter een aantal duidelijke verschillen tussen deze twee ontwikkelmethoden. Zo geeft Agile prioriteit aan relaties tussen individuele teamleden. De Lean ontwikkelingsmethodologie daarentegen benadrukt het kijken naar je team en organisatie als geheel.

Het Agile manifest stelt dat het doel van een

ontwikkelteam

is om problemen te overwinnen en een werkbaar eindproduct af te leveren. Hoewel dat ook een doel is bij Lean ontwikkeling, wordt in de lean filosofie het belang van het proces benadrukt boven het eindproduct.

Hoewel deze twee methodologieën in bepaalde opzichten verschillen, kan elk van deze principes waarde toevoegen aan uw werkprocessen. Afval elimineren (

lean zes sigma

methode) en groepscohesie (Agile methode) zijn positieve eigenschappen waar elk project van kan profiteren. Om er het beste uit te halen, kunt u principes van elke methodologie gebruiken om het eigen unieke werkproces van uw bedrijf vorm te geven om dingen efficiënt gedaan te krijgen.

Conclusie

De zeven lean principes zijn een geweldige blauwdruk om je werkprocessen te optimaliseren. Als je ze nauwgezet volgt, zul je gestroomlijnde processen hebben die efficiëntie en productiviteit garanderen.

