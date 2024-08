50 termen voor bouwbeheer: Verklarende woordenlijst bouw

Elke branche heeft zijn eigen speciale lingo.

Voor ongetrainde oren en ogen kunnen deze branchespecifieke technische termen, acroniemen en zinnen klinken als een vreemde taal. En als je een professional bent in je branche, is het van cruciaal belang om deze belangrijke terminologieën te begrijpen, omdat ze van invloed kunnen zijn op de manier waarop je met anderen communiceert en op het succes van je project.

Dus als je een bouwproject beheert, is het van cruciaal belang om met de juiste termen te communiceren om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit en duidelijk begrijpt wat het algemene doel van het project is projectdoelstellingen . Als je niet oppast, kan één verkeerd gebruikte term net genoeg zijn om je project negatief te beïnvloeden of de grond in te boren.

Laten we dat dus vermijden! Hier is een handige woordenlijst met 50 van de meest gebruikte termen die elke bouwmanager, projectmanager en professional in de bouwsector uit zijn hoofd zou moeten kennen. We hebben ook een paar projectmanagement-gerelateerd sjablonen om meer handige hulpmiddelen toe te voegen aan de gereedschapsriem van je projectmanager.

50 onmisbare termen voor bouwbeheer

A-K: Agile projectmanagement voor een kick-off bijeenkomst

1. Agile Projectmanagement

Agile managementsjabloon in ClickUp Agile projectbeheer is gericht op het aanpassen aan de situatie terwijl deze zich ontwikkelt. Bouwmanagers kunnen agile management bereiken door het project goed in de gaten te houden en zo nodig wijzigingen of beslissingen aan te brengen.

Een goed Software voor agile projectbeheer maakt het mogelijk om sprint workflow met gemak taken oppakken en snel afronden, en je projectteam de flexibiliteit, structuur en ondersteuning bieden die ze nodig hebben om de projecten vooruit te helpen.

2. All-in tarief

Het all-in tarief vat de totale kosten van een project of een specifiek bouwonderdeel samen, inclusief zowel directe als indirecte kosten. Hieronder vallen bijvoorbeeld verzendkosten, arbeidsuren en installatiebenodigdheden.

3. Architect

De Architect of Record is de persoon wiens naam op de bouwvergunningen staat en die toezicht houdt op de veiligheid en voltooiing van een bouwproject. Dit hoeft niet de ontwerper te zijn, maar in plaats daarvan een gediplomeerd bouwkundig site manager die beschikbaar is om het project papierwerk af te handelen.

4. Bill of Quantities (BOQ)

Een BOQ of Bill of Quantities wordt gebruikt om de prijs van een project te bepalen. Het is een gespecificeerde lijst van alle vakmanschap en materialen die nodig zijn om een bouwproject volgens planning af te ronden.

5. Blokkeren

Afhankelijkheden opnieuw plannen in ClickUp helpt blokkerende taken voorkomen

Blokkeren verwijst naar taken waar niet aan gewerkt kan worden of taken die simpelweg "geblokkeerd" zijn voor iemand om aan te beginnen totdat een vorige taak of subtaak is voltooid. Dit voorkomt een gebroken workflow wanneer afhankelijkheden zijn ingesteld om iemand te blokkeren om verder te gaan met het project.

Bijvoorbeeld, in een keukenverbouwingsproject zou een afhankelijkheid die de installatie van kasten blokkeert worden ingesteld voor de demotaak, zodat nieuwe kasten niet kunnen worden geïnstalleerd totdat de keukendemo is voltooid.

6. Knelpunt

Een knelpunt is een punt van opstopping in het project, waar een item moet worden voltooid of verwijderd voordat ander werk kan worden voortgezet.

Het hebben van de verkeerde maat apparatuur, het wachten op de levering van materialen of een noodzakelijke installatiestap kunnen bijvoorbeeld allemaal een knelpunt worden.

7. Samenwerking

Samenwerking

ontstaat wanneer meerdere teams van aannemers of specialisten samenwerken. Samenwerking in de bouw moet in de juiste volgorde gebeuren, zodat dingen zoals installaties achter de muur en gipsplaten efficiënt worden uitgevoerd.

8. Software voor bouwbeheer

Software voor bouwbeheer

stelt bouwmanagers in staat om de efficiëntie van projecten te verbeteren,

bouwplanning

toezicht en toewijzing van taken. Het moet functies bevatten zoals CAD-diagrammen, documentatie, Gantt-diagrammen, dashboards, mobiele tijdregistratie, sjablonen en meer om je te helpen je project op en buiten de bouwplaats te beheren.

Gebruik deze

ClockConstruction dagelijks rapport sjabloon

om je dagelijkse voortgang bij te houden voor eenvoudige organisatie en planning.

Dagrapport bouw sjabloon downloaden

9.

Kritieke Pad Methode (CPM)

Bekijk uw werklast aan de hand van de taken die nog op uw kritieke pad liggen, met één schakeloptie in ClickUp!

De

Kritische Pad Methode

(CPM) in de bouw is een projectplanningsmethode. Managers kunnen software gebruiken om vereiste activiteiten in bouwprojecten op te splitsen op basis van de tijdsduur die ze in beslag zullen nemen en de volgorde waarin deze taken moeten worden voltooid.

10. Afhankelijkheden

Een afhankelijkheid toevoegen aan een relatie in ClickUp

Afhankelijkheden

zijn taken die voltooid moeten zijn voordat een andere taak kan beginnen. Bedrading achter de muur is bijvoorbeeld afhankelijk van het installeren van verlichtingsarmaturen omdat de verlichtingsarmatuur afhankelijk is van de voltooiing van de bedrading.

11. Ontwerp-bouw

Design-build staat voor het concept waarbij hetzelfde team wordt ingehuurd om een project te ontwerpen en te bouwen. Dit zorgt ervoor dat de ontwerpers in dienst zijn om het project in lijn te houden met het ontwerp en dat ontwerpen worden voltooid met de mogelijkheden van de bouwers in gedachten. Design-build services kunnen de kosten verlagen en

resultaten

door een verminderde verspreiding van verantwoordelijkheid.

12. Veldwerkopdracht

De veldwerkopdracht is een document met de toegewezen taken van een onderaannemer en aanwijzingen om het werk te voltooien. Dit wordt door de hoofdaannemer aan de onderaannemer gegeven en de reikwijdte is beperkt tot wat de onderaannemer moet weten en doen.

13. Opvolging

Opvolging is de praktijk van het controleren van een project om er zeker van te zijn dat het werk naar tevredenheid verloopt. Dit kan op elk niveau van de bouw worden gedaan, waarbij ervoor wordt gezorgd dat elke taak is voltooid en klaar is voor de volgende fase. Het wordt ook gedaan door aannemers met klanten om ervoor te zorgen dat het eindproduct naar wens is.

14. Issuelogboek

ClickUp's eenvoudige Bug en probleemopsporing Sjabloon

Het issue log is een document waarin alle problemen die een negatieve invloed hebben op een project worden vastgelegd en bijgehouden. Dit omvat problemen die al zijn opgelost en problemen die voor aanhoudende vertragingen of problemen hebben gezorgd.

15. Issuemanagement

Issuemanagement is het proces van het aanpakken en oplossen van problemen die in de logboeken zijn ingevoerd. Bekende vertragingen en andere negatieve factoren op het project krijgen prioriteit om manieren te vinden om het probleem op te lossen of er omheen te werken.

16. Bijhouden van problemen

Issue tracking is de praktijk van het bijhouden van een lopend probleem. Een aannemer kan bijvoorbeeld een vertraagde zending volgen. Dit wordt meestal gedaan met software voor het bijhouden van problemen waarmee de hoofdaannemer verantwoordelijkheid kan toewijzen en bekende problemen kan controleren op een dashboard.

Gebruik ClickUp's Bug en Issue Tracking sjabloon om bugs te rapporteren, volgen en prioriteren op dezelfde plaats waar u de rest van uw werk doet Sjabloon voor het bijhouden van problemen downloaden

17. Typen problemen

Elk probleem heeft een type. Soorten problemen in de bouw zijn onder andere vertragingen bij het transport, nalevingsregels, op schema blijven, problemen met de materiaalkwaliteit en andere soorten problemen die zich voor en tijdens een bouwproject kunnen voordoen.

18. Kickoff-vergadering

De startvergadering is de eerste belangrijke vergadering tussen alle deelnemers aan een bouwproject. De hoofdaannemer zorgt ervoor dat iedereen de taken en doelen van zijn team begrijpt en de tijdlijn voor de bouw wordt opgesteld, waarbij elk team of elke specialist aan de tijdlijn wordt toegewezen op basis van de volgorde waarin de bouw zal plaatsvinden.

Gebruik ClickUp's sjabloon voor projectaftrapbijeenkomst om uw volgende project goed te beginnen.

M-W: Vergaderagenda naar watervalmodel

19. Vergadering Agenda

A

vergaderagenda

is een lijst met onderwerpen die tijdens de vergadering aan bod moeten komen. Wanneer er een bouwvergadering wordt gehouden, kan een agenda worden gebruikt om het gesprek op koers te houden en alle noodzakelijke onderwerpen te behandelen. Deze omvatten het bespreken van de tijdlijn, bekende problemen en het coördineren van onderaannemers.

Gebruik de Ontmoetingssjabloon in ClickUp om uw ideale vergaderagenda te maken en het proces consequent vooruit te helpen. Sjabloon voor vergaderagenda downloaden

20. Notulen

Wanneer een vergadering wordt gehouden,

notulen van de vergadering

kunnen worden gemaakt. Vergaderingsnotulen zijn een verslag van alle onderwerpen die tijdens een vergadering zijn besproken en hoe laat deze onderwerpen ongeveer zijn besproken. Notulen kunnen gedetailleerd of algemeen zijn, maar de beste manier om notulen te maken is via een softwareprogramma dat tijdstempels toevoegt en sneltoetsen bevat voor snelle, duidelijke notities.

Stroomlijn uw proces voor het maken van notities en leg betere vergadernotulen vast met ClickUp's Sjabloon voor notulen van vergaderingen . Sjabloon voor notulen downloaden

21. Mijlpalen

Relaties tekenen tussen taken en Milestone-taken in de Gantt-weergave in ClickUp

A

mijlpaal

is een belangrijke gebeurtenis in het bouwproject. Dit betekent meestal dat een grote fase van de bouw is voltooid of dat het project een punt heeft bereikt waarop de klant over de bouwplaats kan lopen om de voortgang te zien. Voltooid framewerk kan bijvoorbeeld worden beschouwd als een mijlpaal in de bouw.

22. Projectbegroting

Een klantbudget toevoegen of bewerken in ClickUp om het totale budget van een project bij te houden

De

projectbudget

is een formeel goedgekeurde gespecificeerde lijst van alle

voorspelbare kosten

en kosten om een bouwproject te voltooien.

23. Projectmanager

A

projectmanager

in de bouw is verantwoordelijk voor het coördineren van alle elementen en taken van de bouw en het op schema houden van de verschillende teams en specialisten. Ze zijn verantwoordelijk voor het maken van de projectplanning, het identificeren van de belangrijkste prestatie-indicatoren van het project, het kiezen van de juiste projectleveringsmethode, het beheren van de projectkosten, het bewaken en communiceren van de projectprestaties en ervoor zorgen dat alle teams en specialisten op schema blijven projectresultaten worden gehaald.

24. Projectplan

De krachtige lijstweergave van ClickUp maakt het eenvoudig om uw projectplan te visualiseren

Een constructie

projectplan

het projectplan, gemaakt door de projectmanager, definieert in detail de projectdoelstellingen en -doelen, taken, mijlpalen, te leveren prestaties en middelen. Het is belangrijk om een projectplan te maken dat de meest efficiënte en kosteneffectieve methoden beschrijft om het bouwproject af te ronden in overeenstemming met alle vereisten en naar tevredenheid van de klant.

Een effectieve manier om uw plan te visualiseren en het gemakkelijk toegankelijk te maken voor uw projectteam of belanghebbenden is om een lijst met taken te maken in een projectmanagementplatform, zoals ClickUp, en het volgende te creëren

Aangepaste statussen

om de stadia van je project duidelijk te definiëren en voeg

Aangepaste velden

om alle belangrijke projectgegevens in één weergave weer te geven.

25. Project Portfolio Management (PPM)

In de bouw,

projectportfoliobeheer

(PPM) is de strategische benadering die bouwbedrijven in staat stelt hun

prestaties, ROI, middelen en processen kunnen analyseren en optimaliseren

. Aannemers analyseren de portefeuille om de kosten, middelen en technologieën te optimaliseren die worden gebruikt voor alle projecten binnen de portefeuille, waardoor verbeteringen en kostenefficiënties mogelijk worden over meerdere projecten in plaats van één tegelijk.

26. Project Belanghebbende

Project belanghebbenden

bij een bouwproject is iedereen betrokken die invloed kan hebben op het resultaat van het project. Hieronder vallen de klant, de eigenaar van het onroerend goed, de hoofdaannemer, onderaannemers, het projectteam, leveranciers en zelfs overheidsinstanties zoals gemeenten.

27. Tijdlijn van het project

Pas de tijdlijnweergave in ClickUp aan uw specifieke teambehoeften aan

A

project tijdlijn

wordt gedaan in de planning

fase van het project

levenscyclus. Het geeft een duidelijk overzicht van het bouwschema, de duur van het project en de tijd die elke fase van een bouwproject nodig heeft om te worden voltooid.

Om ervoor te zorgen dat het projectteam de planning van het project goed kan visualiseren en volgen, moeten projectmanagers investeren in een bouwschema

hulpmiddel voor projectbeheer

waarmee ze een duidelijk tijdlijnoverzicht kunnen maken.

ClickUp's Gantt Tijdlijn sjabloon

om de planning van uw volgende project te volgen.

Sjabloon voor notulen downloaden

28. Werklijst

De punch list in de bouw is een document met een lijst van alles wat nog niet voltooid is of niet voldoet aan de specificaties van de klant. De punch list wordt meestal ingediend aan het einde van een project als onderdeel van de documentatie voor een aannemer om het project af te sluiten en betaling te ontvangen.

29. Kwaliteitsborging

Kwaliteit

is een systemisch plan dat wordt geïmplementeerd om bij te houden en te garanderen dat het project volgens bepaalde kwaliteitsnormen wordt voltooid. Kwaliteitsborging wordt regelmatig uitgevoerd tijdens het project en wanneer elke fase is voltooid.

30. Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole is een proces waarbij materialen en voltooid werk worden geëvalueerd om er zeker van te zijn dat alles voldoet aan een vastgestelde kwaliteitsnorm. Kwaliteitscontrole wordt toegepast bij elke taak en elk project om te bepalen of er wijzigingen nodig zijn in het kwaliteitsborgingsproces.

31. Kwaliteitsbeheerplan

Een kwaliteitsmanagementplan is een gedetailleerd overzicht van de kwaliteitsnormen van belanghebbenden, het kwaliteitsborgingsproces en het kwaliteitscontrolebeleid dat zal worden gebruikt om een project te voltooien. Het kwaliteitsmanagementplan is meestal onderdeel van het totale projectmanagementplan.

32. Kwaliteitsplanning

Kwaliteitsplanning wordt uitgevoerd door de projectmanager en schetst de verwachte kwaliteitsnormen waaraan men zich tijdens een bouwproject zal houden. Het omvat het maken van een plan voor kwaliteitscommunicatie, een proces voor het kwalificeren van aannemers, een overzicht van het controleplan voor kwaliteitsborging, de procedures voor kwaliteitscontrole en het identificeren van de procedures voor afwijkingen.

33. Toewijzing van middelen

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie er voor of achter ligt en sleep eenvoudig taken om bronnen opnieuw toe te wijzen

Toewijzing van middelen

analyseert de meest efficiënte manier om hulpmiddelen toe te wijzen aan teams en taken tijdens een bouwproject. Dit maximaliseert de middelen om zo goed mogelijk aan de bouw- en projectdoelen te voldoen.

34. Beschikbaarheid van hulpmiddelen

De beschikbaarheid van hulpmiddelen wordt bepaald door te beoordelen welke hulpmiddelen op tijd beschikbaar of bereikbaar zijn voor de voltooiing van het bouwproject.

35. Structuur van de uitsplitsing van hulpmiddelen

De resource breakdown structure is een uitgebreide lijst van alle middelen die nodig zijn om het bouwproces te voltooien. Dit kunnen middelen zijn waartoe de aannemer toegang heeft en middelen die besteld moeten worden.

36.

Bron Kalender

Taken eenvoudig verslepen in de agendaweergave om vervaldatums te bewerken, nieuwe taken te maken of taken te verwijderen

De hulpmiddelenkalender voor een bouwproject geeft aan wanneer hulpmiddelen beschikbaar zullen zijn. Dit kan bijvoorbeeld leveringsschema's bevatten van materialen die arriveren als het project al bezig is.

Houd het projectteam, de bouwmanager, de projectbeheerder en alle andere belangrijke belanghebbenden altijd op de hoogte door een digitale middelenkalender te maken die de projectactiviteiten en belangrijke projecttaken in kaart brengt op een gemakkelijk te volgen manier

Kalenderweergave

.

37. Nivellering van bronnen

Het proces van

nivellering van hulpbronnen

vindt plaats wanneer aannemers het projectschema aanpassen om het gebruik van bepaalde middelen onder een bepaalde limiet te houden. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat onderaannemers niet overwerken of dat de capaciteit van een generator niet overmatig wordt gebruikt.

38. Risicobeheer

Risicobeheer

is een proces waarbij alle risico's die zich in een project kunnen voordoen, worden geïdentificeerd en beoordeeld op hun potentieel om vertragingen en andere problemen te veroorzaken, en biedt een overzicht van hoe te voorkomen dat risico's de projectdoelen beïnvloeden. Bouwrisico's variëren van veiligheidsrisico's tot vertragingen bij leveranciers.

39. Risicobeperking

Gebruik het risicologboek van ClickUp om te zien welke taken of subtaken het risico lopen te laat of niet voltooid te worden

Een risicobeperkingsstrategie wordt ontworpen voor elk geïdentificeerd risico en schetst een plan voor het verminderen, minimaliseren of omzeilen van een bekend risico om negatieve gevolgen te voorkomen of om te voorkomen dat het risico daadwerkelijk optreedt.

Houd uw

projectrisico

log georganiseerd, zichtbaar en traceerbaar door een lijst te maken in ClickUp, aangepaste velden toe te voegen om elk risico en de impact ervan duidelijk te vermelden en aangepaste tags te maken om meer context toe te voegen en elk risico te categoriseren.

40. Risicobewaking en -controle

Risicomonitoring en -controle is het proces van het bijhouden van bekende risico's, het implementeren van reactieplannen en het identificeren van en reageren op nieuwe risico's om het risicomanagementproces te verbeteren.

41. Risico-eigenaar

De risico-eigenaar is verantwoordelijk voor het bijhouden en beheren van een bepaald risico. Hij kan ook verantwoordelijk zijn voor de lopende risicoanalyse.

42. Schema van waarden

Het is eenvoudig om geldbedragen toe te voegen aan taken in ClickUp's lijstweergave zodat projectbudgetten op schema blijven

Een waardenschema is een lijst van werktaken of items met hun bijbehorende waarde. Het totale waardenschema moet de volledige kosten van een bouwproject vertegenwoordigen. Deze worden gebruikt door aannemers om te helpen bij het verwerken van loonaanvragen.

Maak een gedetailleerd waardenschema door de

Geld Aangepast Veld in ClickUp

in uw lijstweergave om productbudgetten weer te geven voor elke taak of elk project.

43. Scrum

Scrum

is een raamwerk voor projectmanagement dat zich richt op continue en cyclische samenwerking tussen teamleden gedurende de gehele levenscyclus van het project. In de bouw kan een scrum bestaan uit regelmatige bijeenkomsten om elke fase van het bouwproject te plannen en vervolgens uit te voeren.

44. Specificaties

Bouwspecificaties, of specificaties, zijn details over de gebruikte materialen of het werk dat nodig is om elke projectfase te voltooien. De specificaties van een terras kunnen bijvoorbeeld het gewicht dat het kan dragen of de grootte van de gebruikte planken zijn. De specificaties van een plank zijn de afmetingen en treksterkte.

45. Sprint

Stel sprintpunten in voor taken binnen ClickUp om de werkbelasting beter te beheren

In Agile projectmanagement worden projecten opgedeeld in korte herhaalbare fasen, genaamd

sprints

die meestal een week tot een maand in beslag nemen, dus alle leden van het projectteam die bij een sprint betrokken zijn, werken snel om de tijdlijn te halen. De bouw verloopt vaak in sprints, waarbij teams van aannemers of onderaannemers werken om elke fase of dag van het werk in een bepaald aantal uren af te ronden.

Vereenvoudig en standaardiseer de processen van je team door een georganiseerde, herhaalbare en consistente sprintworkflow te creëren met

ClickUp's Sprints sjabloon

.

Sprint sjabloon downloaden

46. Stand-up vergadering

Een stand-up meeting is een korte en snelle vergadering waar elk lid van het projectteam een update geeft van de voortgang van zijn werk en eventueel noodzakelijke coördinatiegegevens deelt. Stand-up vergaderingen worden vaak elke dag op hetzelfde tijdstip gehouden.

47. Tijd en materiaal (T&M)

Tijd en materiaal (T&M) is een methode waarbij de aannemer strikt voor de werkelijke kosten wordt betaald, inclusief de uitgevoerde werkuren en gekochte materialen.

Beheer uw service- en productprijzen rechtstreeks in ClickUp.

48. Watervalmodel

De

watervalmethode

is een neerwaarts stromende projectmanagementmethode die één fase per keer behandelt zonder overlappende fasen. De watervalmethode kan nuttig zijn in de bouw vanwege de noodzakelijke sequentiële aard van de installatie.

Gebruik de

Waterval Beheer sjabloon

in ClickUp om u te helpen een gestandaardiseerd proces te creëren voor het beheren van uw projecten met het watervalmodel.

Waterval Management Sjabloon downloaden

49. Werk in uitvoering (WIP)

Elk project of taak dat is gestart maar nog niet is voltooid, wordt Work in Progress of WIP genoemd. Oorzaken van WIP zijn onder andere het starten van te veel dingen tegelijk en het uitvoeren van mini-watervallen binnen een sprint.

50. Limiet voor onderhanden werk

Sommige projecten beperken het aantal taken dat tegelijkertijd in een bepaalde fase kan zijn of de hoeveelheid werk die tegelijkertijd mag worden uitgevoerd. Dit staat bekend als een Work in Progress-limiet. Het beperken van WIP kan helpen om knelpunten te identificeren en teams gefocust te houden.

Projectmanagers kunnen voordeel halen uit de

WIP-limiet ClickApp

in ClickUp om de capaciteit van het projectteam te beschermen door visueel aan te geven of ze onder, dichtbij, op of over hun capaciteit zitten in

De bordweergave van ClickUp

.

WIP-limieten toevoegen in ClickUp om de capaciteit van je team te beschermen

Vul je gereedschapskist met bouwmanagementtermen

Het managen van een bouwproject vergt veel planning, coördinatie en communicatie met de bouwmanager, het projectteam, belangrijke belanghebbenden en klanten. Het is cruciaal om te weten hoe je projectmanagement- en bouwtermen correct gebruikt om ervoor te zorgen dat je de informatie doorgeeft die nodig is om aan de verwachtingen te voldoen en binnen het projectbereik te blijven.

Als projectmanager ben je ook verantwoordelijk voor het beheren van risico's, het soepel door de projectlevenscyclus loodsen van het project, het controleren van het projectbudget, het bijhouden van de projectvoortgang - de lijst gaat maar door. Dit is waar een projectmanagementtool, zoals

ClickUp

komt goed van pas.

Omdat het volledig aanpasbaar is, kunnen teams de meest ideale en effectieve workflow samenstellen die hun unieke projectbehoeften en workflowvoorkeuren het beste ondersteunt. Kies uit

honderden functies

om uw projectbeheerproces en teamsamenwerking te verbeteren, andere werkprogramma's te integreren om al uw werk op één plaats te brengen, en gebruik te maken van de uitgebreide selectie bewerkbare

bouwsjablonen

in ClickUp om u te helpen bij het beheren van elk type project. 👷‍♀️👌