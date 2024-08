10 Beste Teamwork Alternatieven en Concurrenten in 2024

Sinds de lancering in 2007, Teamwork is een populaire app geworden voor teamsamenwerking en projectbeheer. Dat betekent niet dat het de perfecte oplossing is voor elk team. Veel teams zijn op zoek naar alternatieven voor Teamwork die beter aansluiten bij hun behoeften en voorkeuren.

Gelukkig zijn er veel alternatieven voor Teamwork om de algehele teamprestaties bij te houden.

Laten we eens kijken naar enkele andere hulpmiddel voor projectbeheer s, waarbij hun functies, voordelen, nadelen, prijzen en gebruikersbeoordelingen worden onderzocht. Door deze Teamwork alternatieven en opties te onderzoeken, krijg je waardevolle inzichten in de algemene prestaties van de software en kun je een weloverwogen beslissing nemen over het meest geschikte platform voor jouw team.

Wat moet je zoeken in Teamwork Alternatieven?

Wanneer je alternatieven voor Teamwork overweegt, is het cruciaal om je te concentreren op de belangrijkste functies die aansluiten bij de behoeften van je team. Zoek naar oplossingen die robuuste mogelijkheden voor projectbeheer, intuïtieve toewijzing en tracering van taken en naadloze samenwerkingsfuncties bieden.

Laten we eens een aantal functies bespreken waar je speciaal op moet letten bij het evalueren van Teamwork alternatieven.

Robuuste rapportagefuncties : Kijk uit naar een tool die projectvoortgang rapporteert, je op de hoogte stelt van voltooide taken, je inzicht geeft in de teamproductiviteit en de tijd bijhoudt

: Kijk uit naar een tool die projectvoortgang rapporteert, je op de hoogte stelt van voltooide taken, je inzicht geeft in de teamproductiviteit en de tijd bijhoudt Gebruiksvriendelijke interface : U wilt dat uw dashboards schoon en intuïtief zijn. Wanneer u op een tabblad klikt, moeten pagina's snel laden. Hoe complexer en gegevensrijker uw project wordt

: U wilt dat uw dashboards schoon en intuïtief zijn. Wanneer u op een tabblad klikt, moeten pagina's snel laden. Hoe complexer en gegevensrijker uw project wordt Krachtige mogelijkheden voor taakbeheer: Je hebt volledige zichtbaarheid nodig in projectstatus, taaktoewijzingen, projectprioriteiten en risico's

De 10 beste alternatieven voor Teamwork die je moet kennen in 2024

Hieronder bespreken we hoe elk van deze 10 Teamwork alternatieven misschien beter past bij jouw behoeften.

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een muur-tot-muur oplossing voor elk team

ClickUp is een alles-in-één projectmanagement platform dat speciaal is ontworpen om veelzijdig te zijn. Het kan voldoen aan de projectmanagementbehoeften van elk type team, van softwarebedrijven met multifunctionele teams naar agentschappen die moeten beheren en samenwerken met klanten.

Als je team sneller werken en productiever zijn clickUp heeft een reeks krachtige functies die uw team kunnen helpen hun tijd en werklast te beheren effectiever.

ClickUp beste functies

Ongelooflijk aanpasbare dashboards helpen je team hun dagelijkse werk te visualiseren, taken te creëren en de toewijzing van middelen beter bij te houden

Stel doelen en volg ze op door OKR's en mijlpalen te organiseren waarmee je de voortgang van het team kunt volgen met realtime rapportage

Bekijk honderden kant-en-klaresjablonenvoortaakbeheer en andere gebruikssituaties. Pas ze vervolgens eenvoudig aan uw behoeften aan en automatiseer workflows

Automatisch en handmatigtijdregistratie via desktop-, mobiele en browser-apps. Maak schattingen om verwachtingen voor je team vast te stellen en krijg toegang tot gedetailleerde rapporten om de voortgang van het team gemakkelijk te meten

Integraties met meer dan 1000 populaire zakelijke tools om elke fase van je werk te stroomlijnen

ClickUp beperkingen

Als u nog nooitprojectmanagementsoftware gebruikt, kan het even duren voordat uw team gewend is aan ClickUp en begrijpt hoe alle geavanceerde functies werken

Gebruikers met het gratis plan krijgen slechts 100 MB opslagruimte, maar het plan van $5 per maand heft die beperking op

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. ProofHub

via ProofHub Een van de betere alternatieven voor Teamwork is ProofHub. Deze projectbeheertool helpt je om alles op één plek te bewaren. Het heeft taakborden voor het organiseren van werk, discussiethreads voor teamchats en een geïntegreerde kalender om deadlines bij te houden. Het is gebruiksvriendelijk, robuust en niet duur - een geweldige keuze voor teams die hun workflow willen stroomlijnen, de voortgang van projecten willen bijhouden, toegang willen krijgen tot Gantt-grafieken en complexe projecten willen afronden.

ProofHub beste functies

Gantt-diagrammen en Kanban-borden zijn inbegrepen voor teams die deze gebruiken om projecten op te leveren

Tijdregistratie, facturatie en andere financiële functies in deze projectbeheeroplossing

Integraties met de populairste apps voor cloudopslag

Goede mobiele app voor projectmanagers

Ingebouwde samenwerkings- en discussietools voor teamcommunicatie

ProofHub beperkingen

Beperkte integraties met populaire zakelijke apps en software

Trainingsmodules zijn schaars en kunnen verwarrend zijn bij het uitvoeren van projecten

Prijzen van ProofHub

Essentieel: $45/maand per gebruiker

$45/maand per gebruiker Ultieme controle: $89/maand per gebruiker

ProofHub beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (80 beoordelingen)

4.5/5 (80 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (83 beoordelingen)

3. Freedcamp

via Freedcamp Freedcamp is een solide, maar vrij eenvoudig alternatief voor Teamwork voor projectbeheer zonder poespas. Het heeft de basisfuncties die projectmanagers nodig hebben, zoals taakbeheer, tijdregistratie en kalenderweergave, zonder overweldigend te zijn. Dat maakt het supergemakkelijk om je werk te beheren.

En het beste deel? Het is gratis voor basisgebruik.

Freedcamp beste functies

Takenlijsten helpen teams bij het toewijzen van taken en het bijhouden van de voortgang/projectstatus en bij het eenvoudig delen van bronnen zoals documenten en afbeeldingen tussen taken

Teamkalenders beschikbaar in het dashboard maken het gemakkelijk voorteams om alle taken en prioriteiten te zien die aan hen zijn toegewezen voor vereenvoudigde planning

Tijdbeheeropties zijn beschikbaar om te zien hoeveel tijd er aan elke taak is besteed en om indien nodig facturen te maken

Freedcamp beperkingen

Basisproject dashboard functies maken het moeilijk om basisfuncties zoals discussies en rapportage te vinden zonder te hoeven zoeken

Er zijn zeer weinig native integraties beschikbaar in vergelijking met andere tools voor projectbeheer op deze lijst

Freedcamp prijzen

Gratis : Onbeperkt aantal projecten en taken

: Onbeperkt aantal projecten en taken Minimalist : $1,49/maand per gebruiker

: $1,49/maand per gebruiker Zakelijk : $7,49/maand per gebruiker

: $7,49/maand per gebruiker Enterprise: $16,99/maand per gebruiker

Freedcamp beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (130+ beoordelingen)

4.5/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (460+ beoordelingen)

4. Microsoft-teams

via Microsoft-teamsMicrosoft Teams is niet alleen een chattool. Het is een uitgebreide werkruimte- en projectbeheertool die moeiteloos integreert met de hele Microsoft-kantoor Suite. Teams biedt videoconferenties, het delen van bestanden en aangepaste samenwerkingsruimtes om werken op afstand iets minder afgelegen te maken.

Microsoft Teams beste functies

Eenvoudige integratie met andere Microsoft-apps zoals Word, Excel en PowerPoint

Real-time samenwerken aan documenten

Videovergaderingen en scherm delen voor betere teamsamenwerking

Microsoft Teams beperkingen

Prijsplannen kunnen duur zijn voor grotere teams

Gebrek aan compatibiliteit als je team niet uitsluitend Microsoft-producten en -tools gebruikt

Microsoft Teams prijzen

Gratis: Basisfuncties met beperkingen

Basisfuncties met beperkingen Microsoft 365 Business Essentials: $4/per gebruiker/maand

$4/per gebruiker/maand Microsoft 365 Business Basic: $6/per gebruiker/maand

$6/per gebruiker/maand Microsoft 365 Business Standard: $12,50/per gebruiker/maand

Microsoft Teams beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (13.0800+ beoordelingen)

4.3/5 (13.0800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9.000+ beoordelingen)

5. Slack

via Slack Slack is een van de populairste zakelijke toepassingen voor teamledencommunicatie en chats. En het is ook een van de beste Teamwork-alternatieven als het gaat om de eigen chatfuncties.

Stel je dit voor: een eenvoudig te navigeren platform waar al je communicatie wordt gesorteerd in kanalen. Met Slack kun je afscheid nemen van de chaos van e-mails en hallo zeggen tegen georganiseerde, gestroomlijnde communicatie.

De app biedt echter niet veel native functies die direct gerelateerd zijn aan projectmanagement, projectplanning en resourcebeheer.

Slack beste functies

Directe berichtgeving en videogesprekken voor teamcommunicatie

Mogelijkheden om bestanden te delen

Uitstekende beveiligings- en privacyfuncties

Slack integreert met veel populaire apps van derden

Slack beperkingen

Af en toe prestatieproblemen tijdens piekgebruik

Het kan snel afleiden door alle beschikbare communicatieopties en constante meldingen

Niet veel native functies kunnen worden gebruikt om taken bij te houden en andere aspecten van projectmanagement die niet gerelateerd zijn aan communicatie en samenwerking

Slack prijzen

Gratis

Pro: $7,25/maand per gebruiker

$7,25/maand per gebruiker Zakelijk Plus: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Slack beoordelingen en recensies

6. Taakwereld

via Taskworld Taskworld is een van de projectmanagementoplossingen in de ruimte die zich richt op samenwerking tussen teamleden en taakbeheer. Gebruik Taskworld om visuele projecttijdlijnen te maken, taken toe te wijzen en te chatten met je team - alles op één plek.

Taskworld beste eigenschappen

Taakbeheer is eenvoudig en laat teams de voortgang van projecten volgen door het gebruik van handige checklists om de voortgang van een taak bij te houden

De gebruikersinterface is duidelijk en het duurt niet lang voordat je deze door hebt

Taskworld beperkingen

Behoefte aan meer integratiemogelijkheden voor externe apps

Moeilijk om gegevens van andere platforms en tools te importeren in Taskworld

Taskworld prijzen

Gratis: Basisfuncties met beperkingen

Basisfuncties met beperkingen Premium: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Zakelijk: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Taskworld beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (80 beoordelingen)

4.4/5 (80 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (220 beoordelingen)

7. Celoxis

via Celoxis Celoxis is projectbeheersoftware die perfect is voor detailgeoriënteerden. Het biedt een goede hoeveelheid functies tegen een prijs die voor de meeste teams betaalbaar is. Hoewel het misschien geen high-end functies en veel integratieopties heeft, is het zeer aanpasbaar.

Met Celoxis kun je eenvoudig taken bijhouden, resources beheren en diepgaande rapporten genereren. Het is de tool bij uitstek voor bedrijven die belang hechten aan gegevensgestuurde besluitvorming.

Celoxis beste functies

Zeer aanpasbare workflows en projectmanagementfuncties

Flexibele aanpassingsopties voor het maken van een dashboard dat het beste voor je werkt

Veel beschikbare projectsjablonen met kant-en-klare KPI's

Celoxis-beperkingen

De gebruikersinterface van de mobiele app is moeilijk te gebruiken

Er zijn geen functies voor facturering en facturering beschikbaar in vergelijking met andere Teamwork alternatieven

Prijzen van Celoxis

Cloud: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker On-Premise: Neem contact op voor prijzen

Celoxis beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

4.4/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (290 beoordelingen)

8. Werkzone

via Werkzone Workzone presenteert een intuïtief en gebruiksvriendelijk platform dat wordt geleverd met een uitgebalanceerde set functies om werklasten effectief te beheren. Workzone biedt taakbeheer, projectsjablonen en tijdregistratie. Maar wat het onderscheidt, zijn de gepersonaliseerde, individuele to-do lijsten en eenvoudig te begrijpen werklastrapporten voor het beheren van projecten over de hele linie.

Dit platform is perfect voor teams die op zoek zijn naar een tool die eenvoud combineert met functionaliteit, waardoor projectbeheer een makkie wordt in plaats van een karwei. De prijs is echter wat aan de hoge kant, vooral voor kleine teams.

Workzone beste eigenschappen

Een uitstekend dashboard dat een overzicht geeft van alle teams, projecten en zelfs klanten

Handige takenlijsten en automatische e-mailherinneringen helpen je bij het prioriteren van taken

Solide tools voor bestandsbeheer

Uitstekende klantenservice

Workzone beperkingen

Er is geen gratis versie beschikbaar buiten de gratis proefversie

Verouderde interface die niet erg intuïtief is, vooral voor het toewijzen van taken en het instellen van prioriteiten

Het platform stuurt veel onnodige e-mails voor projectupdates

Workzone prijzen

Team: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Professioneel: $34/maand per gebruiker

$34/maand per gebruiker Enterprise: $42/maand per gebruiker

Workzone beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

4.2/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (180+ beoordelingen)

9. Clarizen

via Clarizen Clarizen (nu Planview AdaptiveWork) is speciaal ontwikkeld voor bedrijfsorganisaties en biedt veel mogelijkheden voor gezamenlijk projectbeheer.

Met dit robuuste platform kunt u projecten beheren, workflows automatiseren en efficiënt samenwerken - alles onder één dak. Het biedt een uitgebreide set functies, waaronder taakbeheer, resourceplanning en tijdregistratie. Maar de kers op de taart? Dat zijn de uitgebreide mogelijkheden voor portfolio- en projectbeheer, die een overkoepelend beeld geven van uw activiteiten.

Clarizen is ideaal voor mensen die hunkeren naar geavanceerde, aanpasbare oplossingen die kunnen meegroeien met hun groeiende bedrijfsbehoeften.

Clarizen beste eigenschappen

Zeer aanpasbare dashboards en workflow automatiseringsopties

Goede functies voor sociale interactie en samenwerking

Uitstekende integraties met veel populaire zakelijke tools en leveranciers

Moderne en gestroomlijnde interface

Clarizen beperkingen

Gebrek aan rapportagetools

Opslagbeperkingen voor lagere prijsklassen

Clarizen prijzen

Neem contact op voor prijsinformatie

Clarizen beoordelingen en recensies

G2: 3.6/5 (40+ beoordelingen)

3.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (10+ beoordelingen)

10. Podio

via Podio Welkom in uw persoonlijke speeltuin op het gebied van werkbeheer. Podio onderscheidt zich door zijn aanpasbare aanpak en biedt een platform waarmee u uw eigen workflows kunt samenstellen.

Kies de modules die u nodig hebt, integreer uw favoriete apps en maak zelfs uw eigen dashboards. Maar daar houdt het niet op. De samenwerkingsfuncties van Podio, zoals de geïntegreerde chat- en videomogelijkheden, houden uw team met elkaar in contact en bevorderen een transparante werkomgeving.

Met Podio gaat het erom dat u de autonomie krijgt om te werken zoals u dat wilt, waardoor het perfect past bij bedrijven die flexibiliteit en controle over hun werkprocessen .

Podio beste eigenschap

Zeer aanpasbare en intuïtieve projectdashboards waarmee u eenvoudig taken kunt aanmaken en terugkerende taken kunt automatiseren

Goed ontworpen interface

Podio beperkingen

Gebrek aan nieuwe functies die regelmatig worden ontwikkeld

Geen ondersteuning tenzij je een enterprise klant bent

Downtime komt vaak voor

Gegevens zitten in verschillende apps en kunnen niet op het hele platform worden gebruikt

Niet mobiel-vriendelijk

Podio prijzen

**Gratis

Plus: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Premium: $24/maand per gebruiker

Podio beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (460+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

Vind het beste alternatief voor Teamwork voor jouw team

Als je Teamwork nu gebruikt en het werkt niet echt voor je teamleden, dan is het goede nieuws dat er genoeg opties zijn om te overwegen als je op zoek bent naar de beste tool voor projectbeheer. Als je begint met het evalueren van alle beschikbare tools, zorg er dan voor dat je de tijd neemt en elk platform grondig onderzoekt om het beste alternatief voor Teamwork te vinden.

We hebben je al een aantal opties gegeven om te overwegen, maar als je het proces wilt versnellen, begin dan met ClickUp. Meld u vandaag nog aan voor een gratis proefversie en zie waarom velen ClickUp beschouwen als de ultieme software voor taakbeheer en werkbeheeroplossing om teamprestaties te verbeteren.