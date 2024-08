10 beste capaciteitsplanningstools (gratis en betaald)

Heb je je ooit zo overweldigd gevoeld door je binnenkomende werklast dat je geen idee hebt waar je moet beginnen?

Wij ook. 🥵

Het goed plannen en beheren van de capaciteit van je team is de sleutel tot het vermijden van deze vorm van angst. Het moeilijke gedeelte is het vinden en handhaven van de perfecte werklimieten - hoeveel kan elk lid redelijkerwijs aan zonder de belangrijkste deadlines en deliverables van het project in gevaar te brengen?

Er zijn talloze capaciteiten planningstool s ontworpen om je te helpen dit obstakel te overwinnen.

Capaciteitsplanningstools helpen bedrijven om strategische en realistische bedrijfsplannen te maken door de capaciteiten van uw huidige werknemers bij te houden en te voorspellen wat er zou gebeuren als u meer mensen in dienst zou nemen. Door nauwkeurig hun personeelsbestand te beheren kunnen bedrijven beter geïnformeerde beslissingen nemen met betrekking tot doelen, output en, nog belangrijker, hun mensen. 🫱🏼‍🫲🏾

Deze post behandelt alles wat u moet weten voordat u investeert in uw volgende capaciteit planningssoftware inclusief de top 10 capaciteitsplanningstools, belangrijkste functies, voor- en nadelen, prijzen en klantbeoordelingen!

Wat is capaciteitsplanningssoftware?

Tools voor capaciteitsplanning kunnen de groei van het gebruik voorspellen, de gezondheid van het systeem bijhouden, gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn en upgrades of toevoegingen voorstellen die de prestaties zullen verbeteren.

Belangrijkste kenmerken van een capaciteitsplanningstool

Schaalbaarheid

Automatisering

Nauwkeurigheid

Optimalisatie

Visualisatie

Samenwerking

Flexibiliteit

Beveiliging

Rapportage en analyse

Wat doet een capaciteitsplanningstool? Capaciteitsplanning software helpt bedrijven bij het evalueren van hun behoefte aan middelen om de schommelingen in de vraag op de markt bij te houden.

Deze tools worden gebruikt door managers, leidinggevenden en afdelingshoofden om toezicht te houden op het personeelsbestand en te bepalen hoeveel werk er kan worden gedaan met het huidige personeel. Het stelt je ook in staat om te zien hoeveel werknemers je momenteel hebt en of ze overwerkt of onderbezet zijn.

Een ander groot voordeel van tools voor capaciteitsplanning is de mogelijkheid om te voorspellen hoeveel nieuwe mensen uw bedrijf het volgende jaar kan of moet aannemen en hoe de kosten het bedrijf kunnen beïnvloeden.

Andere belangrijke voordelen van het gebruik van capaciteitsplanners zijn:

Het elimineren van het giswerk uitresourceplanning &nivellering van middelen* Identificeert eenvoudig bestaande of potentiële knelpunten

Stroomlijnt het capaciteitsplanningsproces

Werklasten beheren en productiviteit

Routine automatiserenplanningssystemen voor middelen* Ervoor zorgen dat je de capaciteit hebt om aan de vraag te voldoen

Het belangrijkste ingrediënt hier is dat je een toegewijde tool voor capaciteitsplanning nodig hebt om dit soort productiviteit te bereiken. A sjabloon voor capaciteitsplanning in Excel is niet genoeg!

Een capaciteitsplanningstool kiezen uit de duizenden software die vandaag beschikbaar zijn, klinkt misschien als een ontmoedigende taak, maar het is belangrijk om de zaak te benaderen met een duidelijk idee van wat je precies nodig hebt.

Voordat je een willekeurig softwarepakket voor capaciteitsplanning koopt, zijn hier een paar belangrijke kenmerken waar je op moet letten:

Real-time rapportage en analyses om bruikbare gegevens te verzamelen

Automatiseringsmogelijkheden omtijd te besparen aan hersenloze handelingen

Integraties - heel veel integraties!

Gelukkig hebben we ons huiswerk gedaan en het web afgestruind naar de top 10 capaciteitsplanningstools die momenteel op de markt zijn. Bekijk deze zorgvuldig samengestelde lijst en begin zo snel mogelijk met het voorspellen van de werklast van je team.

1. ClickUp

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie er voor of achter ligt en sleep eenvoudig taken om bronnen opnieuw toe te wijzen ClickUp is de ultieme software voor projectbeheer voor teams van elke grootte om projecten te beheren, slimmer samen te werken en al hun werk via apps samen te brengen in één gecentraliseerde hub. Met honderden aanpasbare functies is ClickUp de ideale software voor capaciteitsplanning voor het overzien van werklasten, middelen beheren effectief beheren en de algehele efficiëntie verhogen.

Er zijn meer dan 15 flexibele manieren om uw werk in ClickUp te visualiseren, waaronder de unieke Werklastweergave en aangepaste realtime rapportage voor een onmiddellijk overzicht op hoog niveau van uw vooruitgang. Teams en hele bedrijven in verschillende sectoren vertrouwen op ClickUp om inzicht te krijgen in hun capaciteiten en verbeterpunten te identificeren. En toch is er nog zoveel meer dat ClickUp voor u kan doen! 😍

ClickUp functies

ClickUp voordelen

ClickUp nadelen

Werklastweergave niet aangeboden in Free Forever Plan

Tal van krachtige functies kunnen een leercurve vormen

Niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app... nog niet!

ClickUp prijzen

Gratis eeuwig plan : Onbeperkt aantal taken, leden en meer zonder enige kosten

: Onbeperkt aantal taken, leden en meer zonder enige kosten Unlimited Plan : $7 per lid, per maand

: $7 per lid, per maand Zakelijk Plan : $12 per lid, per maand

: $12 per lid, per maand Onderneming: Contact ClickUp voor aangepaste prijzen

ClickUp gebruikerswaarderingen

G2 : 4.7/5 (5.260+ beoordelingen)

: 4.7/5 (5.260+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.300+ beoordelingen)

2. Grondstoffen goeroe

via Bron Goeroe Hulpbron goeroe is software voor middelenbeheer en tool voor capaciteitsplanning die overbelaste menselijke hulpbronnen wanneer er veel vraag is maar weinig resources beschikbaar zijn. Deze app kan integreren met je ERP- en CRM-software en biedt populaire functies voor werkbeheer om taken samen met je projectresources te beheren. Er zit een samenwerkingselement in deze software waarmee je kunt zien wie er aan elke taak werkt en wanneer ze klaar zullen zijn.

Resource Guru-functies

Plannen om bronnen te verdelen gelijkmatig te verdelen onder teamleden om overbelasting te voorkomen

Bewaak het gebruik en de toewijzing van bronnen met eenmiddelenkalender* Verlofbeheer om toezicht te houden op de vrije tijd van uw team en de werkbelasting dienovereenkomstig aan te passen

Booking Clash stroomlijnt reserveringssystemen om dubbel boeken te voorkomen

Resource Guru voordelen

Filter een resource met behulp van aangepaste velden zoals vaardigheden, afdeling, enz.

Eenvoudige resourceplanning door middel van slepen en neerzetten

Een beschikbaarheidsbalk die laat zien wie wanneer vrij is

Resource Guru nadelen

Er wordt geen gratis versie aangeboden

Het ontbreekt aan native integraties met populaire werkplektools

Geen functionaliteit voor Gantt-diagrammen

Prijzen van Resource Guru

Grasshopper Plan : $2,50 per persoon, per maand

: $2,50 per persoon, per maand Blackbelt Plan: $4.16 per persoon, per maand

$4.16 per persoon, per maand Master Plan: $6,65 per persoon, per maand

Resource Guru gebruikerswaarderingen

G2 : 4.7/5 (190+ beoordelingen)

: 4.7/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (410+ beoordelingen)

Bonus: Programmasoftware voor productieplanning !

3. DELIMAWorks Productie ERP

via DELMIAWorks ERP voor productie Voorheen IQMS, DELIMAWorks Productie ERP (bedrijfsplanning) is een applicatie voor capaciteitsplanning voor grote bedrijven in de auto-industrie, verpakkingsindustrie en andere discrete productie-industrieën.

Met deze tool voor capaciteitsbeheer kunnen de eerste gegevens en productieactiviteiten in de hele toeleveringsketen worden gevolgd, gecontroleerd en getraceerd. DELIMAWorks Manufacturing is echter niet de beste oplossing voor softwareontwikkeling en andere projectbeheerteams, omdat het vooral een tool voor capaciteitsplanning is.

DELIMAWorks Manufacturing ERP functies

Gedetailleerde planning en beheer van de toeleveringsketen

Geavanceerde resource planning en resource scheduling systeem

De capaciteitsvoorspellingsmodule geeft een momentopname van de huidige capaciteit en de verwachte vraag

Kan snel elk knelpunt in de productieworkflow identificeren

DELIMAWorks Manufacturing ERP voordelen

Ingebouwd Gantt-diagram om de voltooiing van projecten bij te houden

Kan gegevens exporteren naar Microsoft Excel en Word

Ondersteunt real-time gezamenlijke prognoses voor toekomstige projecten

Heeft een tijd- en aanwezigheidsregistratie voor eenvoudig salarisbeheer

DELIMAWorks Manufacturing ERP nadelen

Er kan een steile leercurve zijn bij het aanpassen aan de modules

Verouderd ogende UI

Integreert niet met tools zoals Slack en Google Drive

Beperkte flexibiliteit met standaardrapporten

DELIMAWorks Manufacturing ERP prijzen

Neem contact op met de klantenservice voor alle prijsinformatie.

DELIMAWorks Manufacturing ERP gebruikerservaringen

G2 : 4.1/5 (30+ beoordelingen)

: 4.1/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (280+ beoordelingen)

Bonus: Beste CRM voor productie !

4. Teamup

via Teamup Teamup is een cloudgebaseerde kalendertool om teams te organiseren werk te plannen, beschikbaarheid te beheren en evenementen met elkaar te delen. Het is een sterk alternatief voor het beheren van capaciteiten met extra functies om samen te werken aan documenten, bestanden te delen en agenda's bij te werken met meerdere gebruikers. Je kunt ook evenementen aanpassen aan je behoeften.

Teamup functies

Beveiligde tools voor het delen van agenda's en samenwerking

Activiteit en aanwezigheid bijhouden

Herinneringen voor agenda-evenementen

Automatisch plannen, boeken en reserveren van ruimtes

Teamup voordelen

Gebruiksvriendelijke interface

Aangepaste kleurcodering helpt bij het bijhouden van meerdere leden in één agenda

Naadloze synchronisatie met de mobiele app

Beter voor kleinere teams of afdelingen dan voor grotere bedrijven

Teamup nadelen

Mist een aantal waardevolle functies voor capaciteitsplanning

Moeilijk om de voortgang van specifieke taken of projecten te overzien

Moeilijk voor grotere teams of bedrijven om beslissingen te nemen waar veel op het spel staat

Teamup prijzen

Basis Plan : Gratis

: Gratis Plus Plan : $8 per maand

: $8 per maand Premium Plan : $20 per maand

: $20 per maand Ondernemingsplan: $80 per maand

Teamup gebruikerswaarderingen

G2 : 4.6/5 (100+ beoordelingen)

: 4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

Bonus: Capaciteitsplanning in Excel !

5. Kantata

via Kantata Kantata, voorheen bekend als Mavenlink, is een capaciteitsplanningssoftware met functies voor het beheren van resources, budgetten, teamsamenwerking en projecten. Een van de sterke punten van Kantata is de mogelijkheid om de voortgang visueel en op meerdere manieren weer te geven, waaronder grafieken, diagrammen, diagrammen en meer.

Kantata functies

Realtime rapportage voor resources, gevolgde tijd, projectstatus en meer

Gefilterd zoeken om informatie snel te vinden

Planning en beheer van medewerkers

Gebruik van middelen bijhouden

Kantata voordelen

Sterke database- en rapportagefuncties voor het bijhouden en berekenen van resource-informatie

Biedt herbruikbare projectsjablonen

Meerdere integraties, waaronder e-mailintegratie

Gebruiksvriendelijk met krachtige functies

Kantata nadelen

Geen ondersteuning voor mobiele apps

Moeilijk om wijzigingen en bewerkingen door te voeren op het platform

Kantata prijzen

Team : $19 per gebruiker, per maand

: $19 per gebruiker, per maand Professioneel: $39 per gebruiker, per maand

Kantata gebruikerswaarderingen

G2 : 4.1/5 (1.200+ beoordelingen)

: 4.1/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (570+ beoordelingen)

6. Toggl

Krijg gedetailleerde prestaties van individuele medewerkers in TogglToggl is een online tijdregistratiesysteem waarmee bedrijven kunnen meten hoeveel tijd ze aan projecten of taken hebben besteed om te bepalen waar ze de efficiëntie kunnen verbeteren en inzicht te krijgen in hoe winstgevend hun bedrijf is. Toggle is een geweldige tool voor capaciteitsplanning omdat het teams kan helpen strategische zakelijke beslissingen te nemen over het aannemen van personeel, het beheren van werkstromen en het identificeren van gebieden met kansen.

Toggl-functies

Beheer van werknemers en werklast

Loonlijst en factureerbare tijd bijhouden

Offline tijdregistratie

Toggl voordelen

Robuuste functies voor tijdregistratie bepalen de productiviteit, het succes en de kosten van uw personeel

Meerdere producten om verschillende gebieden van capaciteitsplanning te beheren

Tal van integraties

Verbetert het beheer van werkplanning en -tracering

Toggl nadelen

Beperkte productiviteitsfuncties om proactieve en effectieve keuzes te maken

Gebrek aan gedetailleerd dashboard enrapportagetools* Een van de minst kosteneffectieve opties op deze lijst

Toggl prijzen

Gratis : Voor maximaal 5 gebruikers

: Voor maximaal 5 gebruikers Starter : $9 per gebruiker, per maand

: $9 per gebruiker, per maand Premium : $18 per gebruiker, per maand

: $18 per gebruiker, per maand Onderneming: Neem contact op met Toggl voor prijsinformatie

Toggl gebruikerswaarderingen

G2 : 4.6/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

7. Saviom

via Saviom Saviom is een software voor capaciteitsplanning die machine learning gebruikt om te helpen bij middelentoewijzing en prognoses. Het biedt een eigen oplossing voor resourceplanning om uw middelen te maximaliseren en uiteindelijk over meer projecten te verdelen.

Saviom functies

Vraagvoorspelling en resourcecapaciteitsplanning

Planning, projectbeheer en workflowbeheer

Rapportage- en analysefuncties voor huidige resources, inclusief talent

Saviom professionals

Meerdere integraties

Stelt je in staat om te kiezen welke informatie gesynchroniseerd moet worden en hoe vaak

Gantt-diagram om te zien wie aan welk project werkt

Saviom nadelen

Elk prijsplan is aangepast en er is geen gratis plan

Verouderd ogende UI

Saviom prijzen

Neem contact op met Saviom voor alle prijsinformatie.

Saviom gebruikersbeoordelingen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

8. Prognose

via Prognose Forecast is een AI-ondersteunde software voor het plannen, beheren en vergelijken van projecten. De zeer visuele en kleurgecodeerde interface maakt het eenvoudig om de gezondheid van uw project en de voortgang van elk teamlid te bepalen. Forecast blinkt uit in het beheren van je belangrijkste resource: je mensen!

Forecast functies

Beheer van planning, workflow en resources

Meerdere projectweergaven voor het beheren van taken

Dashboards en berekeningen voor nauwkeurige kosten, winst en boekhoudgegevens

Prognose pro's

De functie voor automatisch plannen maakt het eenvoudig om taken toe te wijzen op basis van de beschikbaarheid van medewerkers

Meerdere functies voor projectbeheer

Intuïtieve interface

Prognose nadelen

Beperkte integraties

Ontbreken van belangrijke samenwerkingsfuncties

Kan snel prijzig worden

Prijzen prognose

Light : $29 per plaats, per maand met een minimum van 10 plaatsen

: $29 per plaats, per maand met een minimum van 10 plaatsen Pro : Neem contact op met verkoop voor prijzen

: Neem contact op met verkoop voor prijzen Plus: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Voorspelling gebruiker beoordelingen

G2 : 4.2/5 (20+ beoordelingen)

: 4.2/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

9. Ren

via Ren Runn is een populaire tool voor capaciteitsplanning die bedrijfseigenaren, projectmanagers en managementteams de gegevens geeft die nodig zijn om complexe projecten in realtime te plannen en te voorspellen. Deze tool heeft ook een ingebouwd timesheet om de voortgang van je projecten te volgen en je plan te vergelijken met de werkelijk gewerkte tijd.

Runn functies

Planning van resources en capaciteitsbeheer

Timesheet voor planning en rapportage

Analysetools voor het identificeren en voorspellen van trends

Runn voors

Gegevens importeren en exporteren

Realtime aanpassingen van middelen mogelijk

Meerdere manieren om het team te beheren met deze software

Runn nadelen

Minimale API-functies

Het ontbreekt aan gemeenschappelijke opties voor toestemming en delen

Integratie van functies kan wat tijd kosten

Runn prijzen

Gratis plan : Ondersteunt tot vijf personen en een onbeperkt aantal projecten

: Ondersteunt tot vijf personen en een onbeperkt aantal projecten Pro Plan : $10 per persoon, per maand

: $10 per persoon, per maand Ondernemingsplan: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Runn gebruikerswaarderingen

G2 : 4.5/5 (1 beoordeling)

: 4.5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.9/5 (10+ beoordelingen)

10. Hulpmiddelenbeheer door Smartsheet

via Smartsheet Hulpmiddelenbeheer door Smartsheet -ook bekend als 10,000ft voordat het werd omgedoopt, is een hulpmiddel voor resourcebeheer dat wordt gebruikt om te plannen en capaciteiten met betrekking tot het inhuren van teams, het gebruik en het budget. Zoals het Smartsheet betaamt, is alles in deze software gebaseerd op spreadsheets om u te helpen het werk van uw team over meerdere projecten te overzien en projecttijdlijnen te halen. Als u een doorgewinterde Excel-gebruiker bent, maar op zoek naar een meer intuïtieve en bijgewerkte optie, dan is Smartsheet misschien wel uw nieuwe keuze!

klaar om meer te leren over andere_ *Smartsheet alternatieven* _? We hebben voor je gezorgd!

Smartsheet functies

Workflow automatisering en beheer

Budgetbeheer inclusief formules en berekeningen

Project- en taakstatus bijhouden

Dashboards kunnen worden aangepast en live gegevens van uw sheets of rapporten weergeven

Bekijk je projecten in een raster, kaart, Gantt of kalenderweergave

Smatsheet voordelen

Makkelijk te gebruiken en te delen met anderen, vooral als je gewend bent om in spreadsheets te werken

Meerdere samenwerkingsopties om uw spreadsheets waardevoller te maken voor het team

Snelle en toegankelijke prestatiecijfers op portfolioniveau

Naadloze integratie tussen Smartsheet en de tool voor resourcebeheer

Smartsheet nadelen

Mist belangrijke functies voor samenwerking en rapportage

Beperkte functies voor het bijhouden van tijd om middelen effectief te beheren

Minder kosteneffectief dan andere tools op deze lijst

Smartsheet prijzen

Pro : $7 per gebruiker, per maand met een maximum van 10 gebruikers

: $7 per gebruiker, per maand met een maximum van 10 gebruikers Zakelijk : $25 per gebruiker, per maand met een minimum van drie gebruikers

: $25 per gebruiker, per maand met een minimum van drie gebruikers Onderneming: Neem contact op met verkoop voor een offerte

Smartsheet gebruikersbeoordelingen

G2 : 4.4/5 (5.340+ beoordelingen)

: 4.4/5 (5.340+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.220+ beoordelingen)

De sleutel tot snellere, betere, sterkere capaciteitsplanning

Het kiezen van de juiste capaciteitsplanningstool voor uw bedrijf kan moeilijk zijn met zoveel opties, maar dat hoeft niet! Je zoektocht naar de perfecte tool begint en stopt bij de eerste software op deze lijst, ClickUp. 🙂

De ClickUp Box-weergave geeft inzicht in uw projectgegevens, werklast en voortgang om één stap voor te blijven

Naast de Workload View, zijn aanpasbare realtime Dashboards en 1.000 integraties, zit ClickUp boordevol rijke capaciteitsplanningsfuncties om zo snel mogelijk slimmere en meer strategische bedrijfsbeslissingen te nemen. Bovendien doet ClickUp het allemaal voor een fractie van de kosten.

Krijg toegang tot talloze flexibele functies, onbeperkte taken, onbeperkte leden, 100 MB opslag, meerdere weergaven en nog veel meer met ClickUp's Free Forever Plan. En als u klaar bent om uw productiviteit nog verder te verhogen, kunt u upgraden naar een meer geavanceerd prijsplan voor slechts $5. Aanmelden voor ClickUp today to make the most of your resources and forecast your future success.