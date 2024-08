Top 10 Basecamp Alternatieven & Concurrenten in 2024

Op zoek naar een paar fantastische Basecamp alternatieven _?

Laten we Basecamp de eer geven die het toekomt; het is een baanbreker in teamcommunicatie.

En hun leiders, namelijk Jason Fried en David Heinemeier Hansson, zijn vocaal geweest in het herdefiniëren van werk en werkcultuur .

Maar terug naar Basecamp, het product.

Hoewel het goed gevestigd is en al enkele jaren bestaat, is het misschien niet langer de juiste samenwerkingsoplossing voor teams projectmanagementsoftware voor u.

In dit bericht zullen we een aantal van de belangrijkste functies uitsplitsen en een blik werpen op de tien beste Basecamp-alternatieven in 2023, samen met hun voor- en nadelen, prijzen en klantwaarderingen.

Aan de slag!

Waarom op zoek gaan naar een Basecamp-alternatief?

We horen de vraag al: Als Basecamp goed werkt, waarom zou je dan een alternatief zoeken?

Projectmanagers krijgen deze belangrijke functies in Basecamp 3:

Een uitstekend berichtenplatform dat kwaliteitsvol teamwerk bevordert

Een handige universele zoekfunctie

Een gecentraliseerde plaats om bestanden en documenten te delen

Eenvoudige functies voor taakbeheer (geweldig voor kleine to-do-lijsten voor teams)

Automatische check-in vragen

Een portaal voor externe belanghebbenden om taken te bekijken en te communiceren

Rapportage van taken

Basecamp is perfect geschikt hulpmiddel voor projectbeheer op vele manieren.

Niemand is hier om het te belasteren of het werk dat het team erachter doet._

Een concurrerende markt voedt innovatie, en hoe handig Basecamp ook kan zijn, de markt heeft voor stevige concurrentie gezorgd door tools als Zoho Project , TeamWork , Wrike en Trello .

Basecamp bestaat al een tijdje. Het werd opgericht in 1999.

Ja, dat is 22 jaar geleden... 🗿

Er is niets mis met leeftijd, maar aanpasbaarheid is een must en Basecamp is een beetje traag geweest met het updaten van zijn tool voor gebruikers in de moderne wereld.

Basecamp heeft bijvoorbeeld nog steeds geen professionele team hiërarchie en biedt alleen externe integraties voor tijdregistratie.

Basecamp is ook ontworpen met het ouderwetse watervalsysteem in gedachten en is nauwelijks ideaal voor Agile projectbeheer .

Zelfs Asana heeft de tijd genomen om een Behendig bord hun inventaris bekijken.

Waarom hebben we dit nog niet gezien van _Basecamp?

Een ander voor de hand liggend voordeel van een alternatief is een goedkoper prijskaartje.

Met $15 per maand per gebruiker is het prijskaartje van Basecamp niet bepaald makkelijk voor de portemonnee.

moet je echt zoveel betalen?

Waarom zou je de bank breken (en je bril) als je meer functies kunt krijgen voor minder (of zelfs helemaal niets)?

Met ClickUp gebruikt u het hele platform, ja alle functies en onbeperkte gebruikers, voor $0 per maand!

Noot: U kunt uw Basecamp-gegevens importeren naar ClickUp met een CSV-bestand! Dit is hoe.

Kenmerken van het ideale Basecamp-alternatief

Een alternatief kiezen voor Basecamp voor uw projectbeheer nodig heeft, betekent dat u een aantal functies moet behouden die Basecamp goed doet.

Een slimme concurrent leert van de successen van Basecamp en verbetert deze successen en toevoegt eigen innovaties toe.

Door een verouderd ontwerp te vermijden, krachtige functies toe te voegen en vast te houden aan onze waarden, heeft ClickUp kunnen uitblinken in een zeer concurrerende markt.

Echte mededingers zullen bijvoorbeeld een eenvoudig ontwerp en een handige mobiele app nodig hebben, twee sterke punten van Basecamp. Ze hebben echter een veel redelijkere prijs nodig en af en toe bijgewerkte software.

En als we dan toch bezig zijn, wat dacht je van de optie om Board en Lijst weergaven, samen met Gantt-diagrammen ?

Andere functies die nodig zijn om Basecamp te vervangen zijn Tijd bijhouden , to-do lijsten (voorheen Asana's sterke punt), kleine zakelijke tools, een uitstekende iPhone en Android app, uitgebreid teamledenbeheer, een krachtige zoekfunctie en meerdere contactpersonen.

Vragen we te veel van één projectbeheertool _?

Geef toe aan je Spidery zintuigen en laten we eens kijken naar deze top tien Basecamp alternatieven!

Top 10 Basecamp Alternatieven

Hier zijn de tien beste alternatieven voor Basecamp die ervoor zorgen dat je het basiskamp verlaat op je tocht naar projectmanagementsucces. ⛰

1. ClickUp

ClickUp is de toonaangevende projectmanagementtool ter wereld .

Van resourcebeheer tot het stimuleren van teamcommunicatie, ClickUp is de ultieme projectmanagementoplossing.

ClickUp belangrijkste functies

Dit zijn slechts enkele van de redenen waarom ClickUp een geweldig Basecamp-alternatief is:

1. Wereldwijde tijdregistratie

Gebruik de Globale timer om te zien hoeveel tijd teamleden besteden aan individuele taken of een project.

Je kunt starten en stoppen met tijd bijhouden vanaf elke computer waarop je bent aangemeld.

Bovendien kun je, als je stopt met het bijhouden van tijd in de mobiele app, beginnen waar je was gebleven in de desktop app.

echt wereldwijd!

Hier vindt u meer informatie over hoe tijdregistratie in ClickUp werkt .

2. Meerdere weergaven

Met 10+ weergaven om uit te kiezen, kun je je projecten bekijken zoals jij dat wilt!

Hier zijn enkele van ClickUp's krachtige weergaven: Bordweergave .

Bezoek Trello

7. Bewijsub

Proofhub is een Basecamp-alternatief waarmee teams een onbeperkt aantal gebruikers kunnen hebben, ongeacht het prijsplan.

Maar met grote macht, komen nog grotere en diepere zakken.💲

Het prijsplan voor deze tool is duurder dan de meeste Basecamp alternatieven.

Belangrijkste functies van Proofhub

@mentions om samenwerking te stimuleren en ervoor te zorgen dat opmerkingen worden gezien

Je kunt eenvoudig taken toewijzen en taakprioriteiten instellen

Krachtige functie voor sorteren en groeperen

Tijdlijnweergave voor het volgen van projecten

Proofhub professionals

Geen kosten per gebruiker omdat je onbeperkte gebruikers krijgt

Aangepaste rollen voor uw projectbehoeften

Geautomatiseerde herinneringen om je op de hoogte te houden van aankomende deadlines

Er zijn ruimtes voor één-op-één discussies en groepsberichten

Proofhub nadelen

Duur

Niet gebouwd voor grotere teams

Beperkt tot 8 integraties

Proofhub prijzen

Deze projectmanagement-app heeft prijsplannen die beginnen bij $50/maand.

Proofhub klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

Bezoek Bewijsub

8. Kantata

via Kantata Kantata (voorheen Mavenlink) verkoopt zichzelf als een one-stop oplossing voor werkautomatisering en resource management dat koppelingsmogelijkheden biedt. 😉

Projectmanagers kunnen bijvoorbeeld de tijd, uitgaven en facturen van een teamlid in realtime koppelen aan hun taken en projecten.

Helaas is de leercurve voor deze tool relatief hoog, dus je zult misschien wat tijd moeten besteden aan het uitzoeken hoe dingen linken.

Kantata belangrijkste functies

Ingebouwde Gantt-diagrammen

Herbruikbare sjablonen

Gedetailleerde projectrapporten voor nauwkeurige projectinzichten

Kantata voordelen

Kan worden geïntegreerd met tools zoals Slack, Salesforce en Jira

Je kunt eenvoudig de werklast, vaardigheden en beschikbaarheid van een teamlid zien

Toegang tot granulaire toestemmingsinstellingen om te bepalen waar elk projectlid toegang toe heeft, binnen de workflow van het project

Kantata nadelen

Beperkte sneltoetsen om dingen te stroomlijnen

Kan geen taakcommentaren bewerken

Deze samenwerkingstool heeft een hoge leercurve

Kantata prijzen

Neem contact op met Kantata voor hun prijsplannen.

Kantata klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (400+ beoordelingen)

Bezoek Kantata

9. Paymo

Paymo is samenwerkingssoftware voor grote teams en teams op afstand die willen zien wie waar, wanneer en waar aan werkt.

Maar waarom Paymo💰 voor deze tool _als je dezelfde functionaliteit_ _en meer kunt krijgen met ClickUp?

Paymo belangrijkste kenmerken

Terugkerende taken om uw terugkerende gebeurtenissen te stroomlijnen

Lijst-, tabel- en bordweergave

Timesheet rapportage

U kunt ook gemakkelijk taakafhankelijkheden instellen

Paymo voordelen

Krachtige desktop- en mobiele apps

Onbeperkt facturen, schattingen en uitgaven

Teamplanner om de workflow van je team beter te beheren

Ingebouwde tijdregistratie

Paymo nadelen

Met het gratis plan kunnen gebruikers maximaal 3 facturen maken

Geen geavanceerd taakbeheer in het gratis plan

Integraties alleen beschikbaar in het betaalde plan

Paymo prijzen

Deze projectbeheer-app heeft een gratis plan en betaalde plannen beginnen bij $11,95 / gebruiker per maand.

Paymo klantwaarderingen

G2: 4,5/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

Bezoek Paymo

10. Freedcamp

Hier gaan we, weer een kampeertrip.

Freedcamp is gewoon een vrijere versie van Basecamp.

We menen het, je krijgt vergelijkbare functies voor veel minder dan $99 per maand met Freedcamp, en het is een geweldige samenwerkingstool voor freelancers!

Helaas is een van de nadelen van deze projectmanagementtool dat je geen rechten kunt instellen, wat een beetje een probleem is voor elk creatief team dat projecten voor meerdere klanten beheert.

Freedcamp belangrijkste functies

Ingebouwde takenlijsten

Kanban-borden met functionaliteit voor slepen en neerzetten

Je kunt grote projecten opsplitsen in kleinere subtaken

Freedcamp voordelen

Factureringsfunctie waarmee je je klanten eenvoudig kunt factureren vanuit je urenregistratie

Sla al je contacten en leads op in de app voor eenvoudige organisatie en gemakkelijke toegang

Krachtige mobiele app voor iOS en Android

Freedcamp nadelen

Deze tool voor taakbeheer heeft een hoge leercurve

DeGantt-diagram is niet zo functioneel als andere gratis Basecamp alternatieven

Gebruikersrechten kunnen niet worden aangepast

Freedcamp prijzen

Deze samenwerkingssoftware heeft een gratis plan beschikbaar. Hun minimalistische plan begint bij $2,49/gebruiker per maand. Voor de meeste functies moet je echter $7,49 per gebruiker betalen.

Freedcamp klantwaarderingen

G2: 4,6/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

Bezoek Freedcamp Bonus: Voor meer tools zoals Basecamp check deze gids !

Basecamp voorgoed verlaten ⛺

Het lijdt geen twijfel dat Basecamp projectmanagement, teamsamenwerking en productiviteit ten goede heeft veranderd.

Maar dingen evolueren, en nieuwe technologieën en perspectieven komen op.

Wat in het verleden heeft gewerkt, is misschien niet meer relevant, en het zou tijd kunnen zijn om een nieuw alternatief voor Basecamp te kiezen.

Open die deur van mogelijkheden en zie waarom ClickUp de best beoordeelde projectmanagementsoftware is! Laat je basecamp achter je en krijg ClickUp gratis om nieuwe hoogten te bereiken!