5 Echte projectmanagementvoorbeelden voor je team

Of het nu gaat om een huis- of een bedrijfsproject, eenvoudig of complex van aard, de geheime saus voor het leveren van succesvolle projecten is sterk beginnen met de juiste

strategie en uitvoeringsplan

.

Je kunt dit doen (en het goed doen) met een doorzettersmentaliteit, de juiste projectmanagementbenaderingen en de juiste hulpmiddelen.

In dit artikel leer je meer over de bouwstenen van projectmanagement, waaronder de belangrijkste succesfactoren en fasen, en hoe je

projectmanagement

tools ze bij elkaar kunnen houden. Daarna laten we je aan de hand van vijf echte projectmanagementvoorbeelden zien hoe het in de praktijk werkt! 👌

De 4 fasen van de levenscyclus van projectmanagement

Het beheren van projecten van begin tot eind kan gepaard gaan met lange en

complexe processen

. Om ieders werk gemakkelijker te maken, is het concept van de

projectlevenscyclus

werd geïntroduceerd.

De projectlevenscyclus of het projectmanagementproces bestaat uit vier fasen: initiëren, plannen, uitvoeren en afsluiten. Het is een gestructureerd pad dat uw projecten doorlopen om ze van concept tot voltooiing te brengen en ervoor te zorgen dat

projectdoelstellingen

worden geleverd in elke fase.

Laten we eens kijken waar de projectmanager in elke fase verantwoordelijk voor is:

1. De initiatiefase

Iedereen aan boord krijgen. De projectmanager definieert het doel van de organisatie, klant of opdrachtgever, identificeert de belangrijkste belanghebbenden, het projectteam en de

omvang van het project

en bepaalt

meetbare doelstellingen

voor het team.

2. De planningsfase

Het project strategisch voorbereiden en in kaart brengen. De projectmanager is verantwoordelijk voor het maken van een

gedetailleerd projectplan

en met een overzicht van de projectplanning die de belangrijkste

mijlpalen van het project

en beschrijft welke taken of

te leveren producten

waaruit elke mijlpaal bestaat. Dit is belangrijk omdat het projectplan een strategie en

project-checklist

om middelen, budget en tijdlijn tijdens de levenscyclus van een project goed te beheren.

3. De uitvoeringsfase

Het is tijd voor actie. In deze fase is het de belangrijkste taak van de projectmanager om toezicht te houden op de inspanningen van het team en ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt wat er van hen wordt verwacht, welke taken er moeten worden uitgevoerd en hoe en wanneer die taken moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat alles binnen de planning van het project wordt uitgevoerd.

4. De afsluitende fase

Tijd om het project af te sluiten. De projectmanager moet vaststellen dat zijn team alle gevraagde resultaten heeft behaald en vervolgens het eindproduct aan de belanghebbenden presenteren om te tekenen en het project officieel af te sluiten.

📌 Belangrijk om mee te nemen:

Door de projectlevenscyclus te volgen, zorg je ervoor dat je:

De verwachtingen van je klant vastlegt

Je verwachtingen project opzetten voor succes met een plan

Projecttaken uitvoeren en aanpakken van problemen of projectrisico's die zich voordoen

Je project afsluiten om vast te leggen geleerde lessen en de volgende projecten te verbeteren

Sleutelfactoren voor succesvol projectmanagement

Kritische factoren voor succesvol projectmanagement kunnen per project verschillen, maar hier zijn een paar factoren die constant zouden moeten blijven, ongeacht het type project of de branche waarin je je bevindt:

✅ Stel

SMART doelen

✅ Begrijp de

projectomvang

en scope creep voorkomen

✅ Identificeer projectrisico's en maak een risicomanagementplan

duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden

✅ Effectieve teamcommunicatie

✅ Een hoge mate van zichtbaarheid van het project behouden

Hoe projectmanagementsoftware teams flexibiliteit geeft

Met zoveel factoren die het succes van een project kunnen beïnvloeden, is het gebruik van

projectmanagementsoftware

kan helpen om alles en iedereen op het juiste spoor te houden en onverwachte ontwikkelingen voor te zijn.

Een goede

app voor projectbeheer

kan veel van de last van het beheren van projecten van je schouders halen door teams te voorzien van de tools die ze nodig hebben om een overzicht op hoog niveau van hun werk te krijgen, bedrijfsprocessen te stroomlijnen, efficiënte workflows te creëren, effectiever te communiceren en samenwerking naadloos en plezieriger te maken.

ClickUp

helpt projectmanagers en teams bij het plannen, beheren, volgen van projecten en samenwerken - alles op één plek. Het volledig aanpasbare platform geeft teams de flexibiliteit en de geavanceerde tools die ze nodig hebben om de meest efficiënte workflow te creëren die het beste past bij hun projectbehoeften en -voorkeuren.

En omdat het platform volledig aanpasbaar is, zijn teams in ClickUp volledig uitgerust om elk type project aan te pakken en elk type project te ondersteunen

projectmanagementmethodologie

inclusief de meest voorkomende benaderingen zoals Waterval, Agile (Scrum en Kanban), Lean, Six Sigma en meer.

Projectupdates bewaken

beheer risico's en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp Workspace

De belangrijkste ClickUp functies voor effectief projectbeheer zijn onder andere:

Aanpasbare weergaven : Bekijk uw projecten op uw eigen manier; kies uit 15+ weergaven, waaronder Gantt Chart (Ganttgrafiek), Timeline (Tijdlijn) en Workload View (Werklastweergave)

: Bekijk uw projecten op uw eigen manier; kies uit 15+ weergaven, waaronder Gantt Chart (Ganttgrafiek), Timeline (Tijdlijn) en Workload View (Werklastweergave) Automatisering op maat : Bespaar tijd, houd uw processen consistent en stroomlijn uw workflow

: Bespaar tijd, houd uw processen consistent en stroomlijn uw workflow Aangepaste taakstatussen : Voeg verschillende stadia toe aan uw taken en wijs ze toe om de zichtbaarheid van uw project te verbeteren

: Voeg verschillende stadia toe aan uw taken en wijs ze toe om de zichtbaarheid van uw project te verbeteren Aangepaste velden : Voeg meer context toe aan uw taken en geef belangrijke informatie weer

: Voeg meer context toe aan uw taken en geef belangrijke informatie weer Doelen : Blijf op koers om uw SMART-doelen te behalen met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgangscontrole

: Blijf op koers om uw SMART-doelen te behalen met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgangscontrole Projectmijlpalen : Stel eenvoudig mijlpalen in om belangrijke deadlines te halen en de voortgang van uw team te volgen ten opzichte van belangrijke controlepunten

: Stel eenvoudig mijlpalen in om belangrijke deadlines te halen en de voortgang van uw team te volgen ten opzichte van belangrijke controlepunten Afhankelijkheden : Voeg "blokkerende" of "wachtende op" afhankelijkheden tussen taken toe om een duidelijke volgorde van activiteiten in te stellen, zodat uw team altijd weet waar het eerst aan moet werken

: Voeg "blokkerende" of "wachtende op" afhankelijkheden tussen taken toe om een duidelijke volgorde van activiteiten in te stellen, zodat uw team altijd weet waar het eerst aan moet werken Takenchecklist : Maak een takenlijst binnen elke taak om ervoor te zorgen dat alle stappen zijn voltooid voordat de taak verder gaat

: Maak een takenlijst binnen elke taak om ervoor te zorgen dat alle stappen zijn voltooid voordat de taak verder gaat Dashboards : Bouw een missiecontrolecentrum voor elk project, teamlid en meer om ervoor te zorgen dat elk projectbelanghebbende de informatie heeft die ze nodig hebben om alle projectrisico's te beheersen en de oplevering van het project binnen de tijdlijn te houden

: Bouw een missiecontrolecentrum voor elk project, teamlid en meer om ervoor te zorgen dat elk projectbelanghebbende de informatie heeft die ze nodig hebben om alle projectrisico's te beheersen en de oplevering van het project binnen de tijdlijn te houden Globale tijdregistratie : Houd bij hoeveel tijd u aan taken hebt besteed, stel schattingen in, voeg notities toe en bekijk rapporten over uw tijd vanaf elke locatie

: Houd bij hoeveel tijd u aan taken hebt besteed, stel schattingen in, voeg notities toe en bekijk rapporten over uw tijd vanaf elke locatie Toegewezen opmerkingen : Maak en wijs toe actiepunten rechtstreeks binnen een commentaar

: Maak en wijs toe actiepunten rechtstreeks binnen een commentaar Mobiele app : Houd uw projecten toegankelijk waar u ook bent met de ClickUp mobiele app

Integratie : Verbind ClickUp met meer dan 1.000 van uw favoriete werktools om uw workflow te stroomlijnen

Laten we nu eens kijken naar een paar voorbeelden van projectmanagement uit de praktijk en leren hoe andere experts uit de sector met succes projecten hebben opgeleverd met behulp van de juiste methodologie en tools!

5 Projectmanagementvoorbeelden en tips voor succesvolle projectoplevering

1. Voorbeeld van een marketingproject: Een cross-functionele workflow creëren

Jakub Grajcar

, een Marketing Manager bij STX Next, geeft leiding aan een team van content- en social mediaspecialisten, is de speerpunt van de leadgeneratie- en merkbekendheidsstrategie van de marketingafdeling en werkt samen met meerdere afdelingen om projecten op te leveren. Een typische dag voor het team bestaat uit het uitvoeren van meer dan vijf content deliverables, waarbij Jakub vaak meer dan 10 verschillende projecten tegelijk bekijkt.

**Het probleem?

Werken met onze Productontwerp afdeling was een chaotisch proces. Onze teams worstelden met communicatie omdat we geen zicht hadden op het project - we hadden vaak geen duidelijke informatie over of taken nog in behandeling waren of meer werk nodig hadden. We hadden absoluut een systeem nodig waarmee ik en het Hoofd Productontwerp een overzicht konden krijgen van het hele proces en grip konden krijgen op al het onderhanden werk en de komende taken.

Jakub Grajcar, marketingmanager bij STX Next

Het doel? De wereldwijde samenwerking helpen verbeteren

tussen afdelingen

en contentmarketingprocessen, projecten sneller af te ronden en op te leveren en de teams op één lijn te houden wat betreft doelen, projecttijden enzovoort door een

cross-functionele workflow

en het standaardiseren van processen in ClickUp.

Jakub en zijn team hebben dit initiatief uitgevoerd:

Initiatiefase

Het project identificeren: Marketing Sprints sjablonen en team Dashboards maken

Marketing Sprints sjablonen en team Dashboards maken Het gewenste resultaat definiëren: Meerdere projecten beheren, het contact met partners stroomlijnen en het productieproces van inhoud versnellen

Planningsfase

Projectmanagementmethode: Agile

Uitvoeringsfase

Taak checklist:

Stel een Hiërarchie in ClickUp Maak mappen voor elke afdeling en stel lijsten in binnen elke map Maak binnen elke lijst taken en subtaken om het werk nog verder uit te splitsen Opslaan taken op als sjabloon die zo vaak als nodig kan worden hergebruikt

Aangepaste taakstatussen instellen om elke fase van het project een eigen naam te geven

Aangepaste velden toevoegen aan elke lijst om belangrijke informatie weer te geven en gemakkelijk toegankelijk te houden

Aangepaste automatisering toevoegen om automatisch een actie te activeren en het project naar de volgende stap te duwen

De map opslaan als sjabloon zodat deze kan worden hergebruikt voor de volgende Sprint en de processen consistent blijven

Een aangepast Dashboard bouwen met real-time rapportage om belangrijke gegevens weer te geven en de zichtbaarheid van taken te verbeteren

Afsluitende fase

Aan het einde van het project testten Jakub en de teams binnen STX Next de nieuwe Marketing Sprints template en het Dashboard om er zeker van te zijn dat het proces soepel verliep voor iedereen die bij het project betrokken was en dat alle aangepaste automatisering in ClickUp goed was ingesteld.

2. SEO projectvoorbeeld: Inhoudproductie opschalen

Adele Payant

, ClickUp's SEO Specialist, is verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijkheden en het creëren van content briefings die de schrijvers kunnen gebruiken als leidraad bij het opstellen van artikelen voor de blogpagina. En om overtuigende contentbriefings te schrijven, moet ze zoekwoordenonderzoek doen,

concurrentieanalyse

en andere belangrijke gerelateerde taken, en zorg ervoor dat de inhoudsopgave gedetailleerd en gemakkelijk te volgen is voor de schrijvers.

Het probleem?

De grootste uitdaging in onze SEO blogworkflow was het focussen op het schalen van onze contentproductie zonder de kwaliteit van elke blog te beïnvloeden.

Adele Payant, SEO-specialist bij ClickUp

Het doel?

Het creëren van een duidelijk en herhaalbaar systeem om ons SEO team te helpen het volume van de briefings te verhogen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de briefing en onnodige heen-en-weer communicatie te verminderen.

Dit is hoe Adele dit project heeft uitgevoerd:

Initiatiefase

Identificeer het project : Maak een gedetailleerd en gestructureerd SEO content briefsjabloon

: Maak een gedetailleerd en gestructureerd SEO content briefsjabloon Bepaal het gewenste resultaat: Creëer een gestructureerde en consistente workflow voor het onderzoeken en creëren van content briefings, en versnel het goedkeuringsproces

Planningsfase

Projectmanagementmethode: Agile

Uitvoeringsfase

Taak checklist:

Maak contact met het schrijfteam om feedback over het huidige proces vast te leggen

Maak een SEO blog checklist in ClickUp Documenten Start een nieuw document en gebruik de uitgebreide bewerkingstools om uw pagina te structureren Voeg kopteksten toe om de secties in uw document duidelijk te definiëren Links insluiten naar voorbeeldartikelen en andere belangrijke gegevens uit trefwoordonderzoek Voeg geneste pagina's toe om notities vast te leggen die de toegewezen schrijver moet bekijken voordat hij het artikel opstelt Sla het document op als sjabloon



Afsluitende fase

Om er zeker van te zijn dat de contentblogbriefing goed is, hebben de Senior SEO Manager, Senior SEO Specialist en Senior Content Managers het document beoordeeld en de sjabloon aan de contentschrijvers voorgelegd om te controleren op leesbaarheid en om feedback te verzamelen. Het project wordt officieel afgesloten nadat alle belanghebbenden het hebben goedgekeurd.

3. Klantactiveringsproject: Een nieuw programma lanceren

Robin Wisner

, ClickUp's LMS Administrator, is verantwoordelijk voor het leveren van een nieuw initiatief om ClickUp klanten een leuke en interactieve manier te geven om te leren ClickUp te gebruiken en de functies binnen het platform te maximaliseren.

Het Customer Enablement team, waar Robin deel van uitmaakt, lanceerde

ClickUp Universiteit

(CUU) in november 2021. Het nieuwe programma kreeg een overweldigende positieve respons van ClickUp gebruikers en gaf het team uiteindelijk groen licht om nog een optie te lanceren om de gebruikerservaring verder te verbeteren.

Om dit te bereiken, leidde ze het initiatief om CUU-certificaten te lanceren - een programma bedoeld om de productkennis van ClickUp-gebruikers te erkennen en hen te belonen voor het voltooien van de cursusexamens.

**Het probleem?

De grootste uitdaging voor een project van deze omvang was het managen van zoveel teams met concurrerende prioriteiten .

Robin Wisner, LMS-beheerder, Customer Enablement bij ClickUp

**Het doel?

Om

werk effectief delegeren

en het nieuwe certificeringsprogramma op tijd te lanceren om klanten een meetbaar proces te bieden om hun ervaring als ClickUp-gebruiker met succes in te voeren en te verbeteren.

Dit is hoe Robin en de leden van het projectteam het voor elkaar kregen:

Initiatiefase

Identificeer het project : Het nieuwe certificeringsprogramma lanceren en promoten

: Het nieuwe certificeringsprogramma lanceren en promoten Bepaal het gewenste resultaat: Samenwerken met verschillende teams om het nieuwe certificeringsprogramma te ontwerpen en te lanceren.

Planningsfase

Projectmanagementmethode: Waterval

Uitvoeringsfase

Taak checklist:

Doelstellingen schetsen voor elk certificeringsniveau en elke cursus in ClickUp Docs

Ontwikkel een bètatestgroep en een SOP voor testen in ClickUp Docs

Schets de taxonomie van het diagram en het klanttraject in ClickUp Whiteboards

ClickUp Taken maken voor inhoudsontwikkeling en wijs ze toe aan de aangewezen teamleden

Gebruik de ClickUp-formulier om een ontwerpaanvraag voor de certificaten in te dienen

Dien een verzoek in om een nieuw overzichtsartikel van het Helpcentrum

Samenwerken met het Dev Ops-team om te coderen en website-ontwerp te beheren

Testen met de bètatestgroep en feedback verzamelen

Interne en externe enablementmaterialen maken

Dien een verzoek in voor marketing promotiemateriaal

Afsluitende fase

Om dit project af te ronden en af te sluiten, moet de projectbetrokkenen de creatieve ontwerpen beoordeeld en de prestaties en gebruikerservaring van de website getest. De goedkeuring werd gegeven zodra projecteisen voldaan is.

4. Voorbeeld onderwijsproject: Bedrijfsbrede dashboards voor gegevensrapportage bouwen

Graham

, de directeur van Alumni en Donor Services (ADS) aan de Wake Forest University, leidt en

beheert campagnes voor fondsenwerving

alumnirelaties, merkidentiteit en publicaties binnen de Wake Forest-gemeenschap.

**Het probleem?

Omdat teams op verschillende platforms werkten, ontstonden er werksilo's die leidden tot dubbel werk en slechte teamcommunicatie. We hadden ook geen inzicht in onze gegevens, wat ons vermogen om sterke zakelijke beslissingen te nemen voor de organisatie beïnvloedde.

Morey Graham, directeur van ADS (Alumni and Donor Services) aan de Wake Forest University

**Het doel?

Een nieuwe

hulpmiddel voor projectbeheer

die gebruiksvriendelijk is voor alle afdelingen en om een zakelijk dashboard te maken dat gegevens in real-time weergeeft en bijwerkt om de zichtbaarheid van projecten in de hele organisatie te helpen verbeteren.

Dit is hoe Morey en de ADS-afdeling dit project afleverden:

Initiatiefase

Identificeer het project : Creëer een nauwkeurige en betrouwbare projectdashboard voor leiderschap en teamleden

: Creëer een nauwkeurige en betrouwbare projectdashboard voor leiderschap en teamleden Bepaal het gewenste resultaat: Verbeter de gegevensrapportage en de zichtbaarheid van taken tussen afdelingen en stem teamdoelen op elkaar af

Planningsfase

Projectmanagementmethode: Agile

Uitvoeringsfase

Takenchecklist

Werkinstrumenten consolideren en integreer apps om het proces van gegevensrapportage te stroomlijnen

Stel een algemene vergadering met de afdeling om feedback te verzamelen over het huidige proces en documenteer de aantekeningen van de vergadering in een Doc of Kladblok

Richt uw werkruimte in en creëer een speciaal thuis voor elke afdeling Maak een Ruimte voor elke afdeling om het werk per afdeling te organiseren Maak binnen elke Ruimte een Map voor elk project Maak binnen elke map een lijst voor elk teamlid

Pas uw projectweergaven aan en voeg belangrijke informatie toe aan elke taak Aangepaste statussen maken voor elke fase van het project Tags instellen en toevoegen aan taken om gerelateerde taken te categoriseren en aan elkaar te koppelen

Stel doelen en documenteer doelen voor elke taak in ClickUp Doelen

Bouw een aangepast Dashboard voor de hele organisatie en voor elke afdeling en elk project Definieer uw Dashboard-publiek en gegevensverhaal Kies de juiste KPI's om het gegevensverhaal te ondersteunen Selecteer de widget die past bij uw rapportage-eisen



Afsluitende fase

Presenteer het project aan het afdelingshoofd en de belangrijkste belanghebbenden ter beoordeling en goedkeuring om het project af te sluiten.

📌 Maak aangepaste dashboards in ClickUp om een overzicht op hoog niveau te krijgen van al uw initiatieven, KPI's, projectstatus en voortgang te benadrukken, zodat iedereen altijd op koers blijft en op één lijn zit.

5. Voorbeeld van een productlanceringsproject: Een nieuwe productfunctie lanceren

Om ClickUp's lijst met functies voor projectbeheer verder uit te breiden, zette het bedrijf een groot initiatief op om een nieuwe productfunctie te bouwen en met succes te lanceren,

ClickUp Whiteboards

. Speerpunt van het project is de Group Product Manager van ClickUp,

Zach Blodgett

.

De visie van het bedrijf was om een krachtige maar gebruiksvriendelijke digitale samenwerkingstool te creëren die projectmanagers, leidinggevenden en teamleden konden gebruiken om hun brainstorm-, plannings- en uitvoeringsprocessen op een hoger niveau te brengen.

**Het probleem?

De grootste uitdaging was de grootte van het team en een snel naderende deadline. De deadline was onwrikbaar en we hadden een heleboel belanghebbenden uit GTM, verkoop, prijsstelling & verpakking, groei, ondersteuning, CSM's, EPD. We moesten ervoor zorgen dat ze wisten wat er naar buiten kwam, wat de volgende stap was en hoe ze over Whiteboards moesten praten.

Zach Blodgett, Group Product Manager, Werkbeheer bij ClickUp

**Het doel?

Een projectmanagementtool gebruiken om taken te beheren, met belanghebbenden over de hele wereld te communiceren en risico's en knelpunten te minimaliseren om de nieuwe en langverwachte productfunctie binnen de afgesproken tijd op te leveren.

Dit is hoe Zach en het bedrijf een succesvolle projectlancering lanceerden:

Initiatiefase

Identificeer het project : Nieuwe functie uitrollen

: Nieuwe functie uitrollen Bepaal het gewenste resultaat: Een responsieve en functionele nieuwe functie succesvol opleveren en GTM-campagnes maken voor de lanceerdag

Planningsfase

Projectmanagementmethode: Lean

Uitvoeringsfase

Taak checklist:

Delegeer taken aan de respectieve teamleden binnen het Product- en Engineering-team

Gebruik de ClickUp-Github integratie om takken te bekijken die zijn ingevuld in de taken

Maak Clip video's om bugs in de ontwikkeling te melden en om complexe problemen gemakkelijk aan andere teams door te geven

Contact maken met het creatieve team om promotievideo's en advertenties op te nemen

Contact maken met het hele bedrijf om bètatests uit te voeren en feedback te verzamelen

Tests uitvoeren met het Security-team

Samenwerken met Sales om het prijsmodel te bepalen

Werken met de Productmarketing GTM-team om een marketingcampagne plan voor de lancering

Stel belangrijke mijlpalen en een schema op voor de bèta-release

Afsluitende fase

De CEO, Sr. VP of Engineering en andere belangrijke belanghebbenden bij het project hebben de producteigenschappen beoordeeld en het uiteindelijke product goedgekeurd voor de dag van de lancering.

Dit is het uiteindelijke resultaat - kijk maar!

Handel elk project met vertrouwen af door ClickUp te gebruiken

Succesvol projectmanagement begint met het begrijpen wat het uiteindelijke doel van het project is, het begrijpen van de belangrijkste elementen van een intelligent projectplan en het creëren van een soepele en uitvoerbare strategie om dat doel te bereiken - raadpleeg de bovenstaande projectmanagementvoorbeelden om ideeën op te doen.

Je moet er ook voor zorgen dat je de juiste methodologie implementeert om je door het hele proces te leiden en de projectlevenscyclus gebruiken om je op koers te houden.

En om je leven als projectmanager zo gemakkelijk mogelijk te maken, moet je een projectmanagementtool gebruiken zoals

ClickUp

om alles op orde te houden en al uw werk naar één centrale plaats te brengen. Gebruik het om de voortgang van projecten bij te houden, projectrisico's en resources effectief te beheren, samen te werken met uw hele organisatie en nog veel meer.

Met de uitgebreide lijst van aanpasbare en functionele functies bent u volledig uitgerust om elk type projectmanagement aan te pakken, meerdere complexe projecten tegelijk te beheren, de meest gestroomlijnde workflow op te zetten, uw externe en hybride teams te ondersteunen en vol vertrouwen kwaliteitsprojecten op tijd af te leveren, elke keer weer.

