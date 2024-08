9-Punten Checklist Projectmanagement voor managers

Bij ClickUp draait alles om processen en productiviteit.

Als projectmanagers weten we dat dit ook twee van uw doelen zijn.

Om u te helpen met uw project planning je kunt deze checklist gebruiken voor elk onderdeel van het proces. Gebruik hem met project teams of deel hem met andere PM's in je organisatie.

Je kunt zo'n checklist zelfs toevoegen aan ClickUp (waarover dadelijk meer).

Zoals de projectmanager tot uw verantwoordelijkheden behoort het hebben van een abonnement voor het maken van het project abonnement .

Ten eerste zijn hier de essentiële punten voor een perfect projectmanagement checklist.

Checklist projectmanagement

Een van de basisprincipes van projectmanagement is instelling doelen en objectieven voor je project.

Probeer met je doelen en doelstellingen deze twee vragen op hoog niveau te beantwoorden:

Wat probeer je Nog te doen?

Welk probleem los je op?

Deze vragen helpen je het project te definiëren te leveren onderdelen en bepaal hoe ze het probleem oplossen dat je wilt oplossen.

Bereikbare doelen instellen als projectmanager

De instelling van haalbare doelen is een integraal onderdeel van topmanagementprocessen. Veel teams maken gebruik van SMART doelen .

Specifiek

Meetbaar

Haalbaar

Realistisch

Tijdgebonden.

Met ClickUp kunnen projectmanagers doelen stellen voor het hele team en vervolgens doelen stellen als te voltooien Taken.

Van daaruit kunt u ook een visieverklaring en bepaal de inspanning die nodig is voor het team zodat belanghebbenden en werknemers aan boord zijn om het te voltooien. Doelen helpen ook iedereen te begrijpen wat het project kan doen. Neem punten op zoals:

Wat is de business case en hoe helpt dit project bij de algemene bedrijfsdoelstellingen?

Wat is het voordeel van het project?

Wat zijn de benodigde middelen?

Een checklist voor projectmanagement kan worden geïmplementeerd om te helpen bij het bereiken van mijlpalen en het bereiken van doelen van projecten .

ClickUp Doelen

2. Vergaderen met belanghebbenden en andere projectmanagers

Dit zijn de mensen die persoonlijk geïnvesteerd zijn in de voortgang en de eindresultaten van het project. Zij hebben verwachtingen van de methoden voor projectmanagement en het is jouw taak als projectmanager om daaraan te voldoen. Opnieuw komt een checklist voor projectmanagement te hulp! Belanghebbenden bij het project kunnen zijn:

Clients

Verkopers

Intern management

Leiders in andere afdelingen

Individuele bijdragers aan het project

3. Verzamel specificaties en vereisten voor het team van het project

De volgende stap in je projectmanagement checklist is het verzamelen van de specificaties en vereisten voor je project. Dit hangt af van het type project waaraan je werkt.

Over het algemeen moeten je specificaties en vereisten een aantal resultaatgerichte criteria bevatten:

Succesfactoren van het project (Hoe weet je of deze build naar tevredenheid was?)

Faalfactoren voor het project (Hoe weet je of deze build onbevredigend was?)

Testspecificaties (zoals hoe de test wordt afgenomen)

Rapportages over de test en de succesfactoren.

4. Het project abonnement maken

Je hebt je onderzoek gedaan, begrijpt de vereisten en zijn nu klaar om een abonnement op werk te maken .

Je natuurlijke neiging kan zijn om meteen naar een tijdlijn maken en plan de taken in.

Maar voordat je de planning van het project maakt, moet je bedenken welke specifieke stappen nog gedaan moeten worden.

Van het schrijven van code tot het bestellen van onderdelen of het maken van bewegwijzering, de onderdelen en stukken zullen verschillen afhankelijk van je specifieke project. Geen enkele checklist voor projectmanagement is hetzelfde en deze stap is cruciaal voor het succes van jou en je project.

Vergeet niet risicobeheer en hoe u omgaat met eventuele uitdagende problemen of wijzigingsverzoeken die zich voordoen. U zult ook de projectomvang in je projectmanagement abonnement zodat er niets misgaat. Er zullen altijd verrassingen zijn, maar zolang je projectcommunicatie toewijdt, projectuitvoering en de projectmanagementtool ClickUp gebruiken, zijn u en uw team ingesteld op succes!

Aandacht voor afhankelijkheid bij projectplanning

Houd voor dit checklist-item ook rekening met de afhankelijkheid - welke taken moeten worden voltooid voordat andere taken kunnen beginnen. Bestel uw taken en stel afhankelijkheid van taken in om mijlpalen te beheren en tijd te besparen.

Maak in ClickUp een Map voor uw project en start dan een Lijst van de verschillende onderdelen. Misschien hebt u verschillende Lijsten op basis van de gebruikte talen voor code. Misschien heb je er een voor Front-end en een andere voor Back-end. Ontwerp en copywriting werken ook! Welke groep taken je ook hebt, een Lijst kan helpen om het bij elkaar te houden.

Om het nog gemakkelijker te maken, kunt u het volgende opslaan sjablonen voor checklists als sjabloon voor projectmanagement s en laad ze dan opnieuw wanneer je klaar bent om ze voor je volgende project te gebruiken.

