Ultieme gids voor Requirements Management Planning

Elk product en elke service wordt gedreven door meerdere bedrijfs- en klantbehoeften die bekend staan als de vereisten.

Maar hoe zorg je ervoor dat het eindproduct aan al deze eisen voldoet?

Simpel: met een effectief requirements management abonnement.

In dit artikel gaan we dieper in op requirements management planning, waarom het belangrijk is en hoe je een solide requirements management abonnement maakt.

Psst! We hebben ook een goede deal: een tool die het plannen van requirements management tot een peulenschil maakt .

Laten we onze Dalí maskers opzetten. 🎭

Wat is Requirements Management Planning?

Requirements Management Planning houdt in dat je bepaalt hoe je de vereisten identificeert, documenteert, analyseert, implementeert, bijhoudt en controleert projecteisen .

Laten we het fool-proof abonnement van de professor uit Geldroof om te demonstreren.

De professor zal onze planner voor eisenbeheer zijn. De wijzigingen in zijn abonnement terwijl zijn team de bank overvalt, zijn de vereisten. De eisen zullen de reikwijdte van het project (de overval) veranderen.

Bonus: PRD Sjablonen Nu zal zijn requirements management abonnement omvatten:

Hoe hij de maatregelen zal identificeren die nodig zijn om het overval abonnement in lijn te houden met zijn visie

Hoe hij deze maatregelen zal analyseren en implementeren

Hij zal ook manieren moeten bedenken om de voortdurend veranderende projecteisen bij te houden en te controleren. Dankzij overambitieuze mensen zoals Tokio in zijn team.

Hij was verantwoordelijk voor het verzamelen van de feedback van het team en moest beslissen of die ideeën pasten binnen het abonnement van het project.

Op dezelfde manier zal je management abonnement de rol en verantwoordelijkheden definiëren voor het overzien van het hele requirements management proces.

Stap 4: conflicterende vereisten beheren

Het komt vaak voor dat er conflicterende vereisten zijn van verschillende belanghebbenden bij het project en van uw team.

Uw client kan bijvoorbeeld een app willen die 1000 gebruikersrecords per keer ophaalt, terwijl het ontwikkelingsteam dat onpraktisch vindt.

Als dat gebeurt, neem dan een tip aan van de professor. Hij anticipeerde op elk potentieel conflict tussen zijn team en de politie en maakte op basis daarvan een abonnement.

Op dezelfde manier moet je in je abonnement opnemen hoe je de client en het ontwikkelteam op één lijn krijgt over de functie van de app om dit conflict op te lossen.

Het kan ook zijn dat jij en je analist nog een business analyse moeten doen om dergelijke conflicten te identificeren en de belanghebbenden tot overeenstemming te brengen.

Stap 5: Bepaal hoe u prioriteit kunt geven aan vereisten

Complexe projecten hebben meerdere vereisten.

Daarom moet uw requirements management abonnement een methodologie vastleggen om deze te prioriteren. Dit omvat het identificeren welke requirements missiekritisch zijn en welke u kunt toewijzen aan de volgende Sprint.

Bijvoorbeeld, het team helpen ontsnappen aan de politie is een kritischere eis voor de professor dan het verzamelen van al het geld uit de kluis van de bank.

Bij het prioriteren van een projectvereiste moet je rekening houden met technische vereisten, invloed van belanghebbenden, goedkeuring door de belangrijkste belanghebbenden, enz. om een weloverwogen beslissing te nemen.

Stap 6: De traceerbaarheidsmatrix voor vereisten definiëren

De traceerbaarheid van vereisten verwijst naar de manier waarop je de projectvereisten bijhoudt tijdens de hele levenscyclus van het project. Dit wordt meestal gedaan met een traceerbaarheidsmatrix.

Een traceerbaarheidsmatrix is een document dat de vereisten van gebruikers in kaart brengt en traceert met testgevallen.

Terwijl je bezig bent met traceerbaarheid van requirements, moet je ook een basislijn voor requirements hebben, zodat je team weet wat is toegewezen aan de client.

Een voorbeeld van een basislijn voor vereisten in softwareontwikkeling kan een voltooid geleverd product zijn met een goedgekeurde set functies.

Kijk ook eens op De traceerbaarheidsmatrix van ClickUp !

Stap 7: Veranderende vereisten beheren

Veranderingen zijn onvermijdelijk, hoe grondig uw project abonnement ook is.

Als projectmanager moet je een protocol opstellen om de veranderende vereisten te beheren als en wanneer ze zich voordoen.

Hiervoor kan je requirements management abonnement een "change control process" hebben

Zelfs de professor had er een, die alleen Berlijn kende.

Dit abonnement beschrijft het proces voor het documenteren van elke verandering. Het zal een aantal sleutelpunten bevatten zoals:

Hoe een bepaalde eis is veranderd

Reden voor de beslissing om de wijziging door te voeren

Wie autoriseert de verandering?

Welke impact (indien van toepassing) het kan hebben op het project

Stap 8: Communiceer de projectvereisten

Je requirements management abonnement moet ook het mechanisme definiëren voor communicatie van gebruikersvereisten aan je projectteam en belanghebbenden.

In uw abonnement moet u vermelden:

Wie anderen zal informeren over de veranderende requirements

Wie geïnformeerd moet worden over de wijzigingen

Wanneer ze moeten worden geïnformeerd

Hoe ze moeten worden geïnformeerd

De professor gebruikte een telefoonkabel om met Berlijn te communiceren na het bereiken van elke mijlpaal. Berlijn informeerde op zijn beurt de rest van het team.

Stap 9: Identificeer hulpmiddelen voor het beheren van vereisten

Tot slot moet u alle hulpmiddelen voor eisenbeheer die je gebruikt om vereisten te documenteren, bij te houden en te beheren.

Als je alle requirements wilt bijhouden en de voortgang van het project wilt overzien, heb je een requirements management tool nodig zoals ClickUp !

ClickUp is een hoog beoordeeld software voor projectmanagement gebruikt door productieve teams wereldwijd om hun projectlevenscycli en projectmanagement abonnementen te beheren.

Als software voor requirementsbeheer brengt het je team samen om in realtime te plannen en samen te werken. Laten we eens kijken hoe:

A. Bijhouden van voortgang met weergaven Met ClickUp kunt u projecten en requirements management abonnementen van begin tot eind bijhouden met meerdere weergaven.

Wijs eenvoudig opmerkingen toe aan het team binnen een ClickUp-taak om uw gedachte snel om te zetten in een actie-item

C. Bespaar tijd met Sjablonen Als u een projectmanager bent die meerdere projecten moet beheren, gebruik dan Templates van ClickUp om een sjabloon voor een requirementmanagement abonnement te maken en hergebruik het voor toekomstige projecten om tijd te besparen.

U hebt eenvoudig toegang tot het Sjablooncentrum vanuit Ruimtes, Mappen, Lijsten of Taken.

Maak uw eigen sjabloon voor behoeftenbeheer in ClickUp of gebruik een kant-en-klaar sjabloon uit het Template Center

U kunt zelfs sjablonen voor uw werkruimte maken of aanpassen.

Maar dat is nog niet alles.

ClickUp biedt een groot aantal functies voor projectmanagement, zoals: Documenten .

Bij het opstellen van je abonnement moet je echter letten op een aantal veelgemaakte fouten die je bij het plannen van vereisten moet vermijden.

4 Requirements Management Planning fouten om te vermijden

Requirements management planning kan een uitdaging zijn, vooral als je te maken hebt met een complex project. Het is mogelijk om fouten te maken in verschillende fasen.

Hier zijn vier veelgemaakte fouten die je als projectmanager kunt vermijden:

1. Stakeholders verkeerd in kaart brengen

Als je je stakeholders niet in kaart brengt project belanghebbenden correct te werk gaat, kan je team uiteindelijk aan de verkeerde stakeholdervereisten werken.

Het is ook van cruciaal belang om je belanghebbenden correct te identificeren, omdat verschillende bedrijfsvereisten van hen afkomstig zullen zijn.

2. Gebrek aan communicatie

Als je niet goed communiceert met je project team, client en belanghebbenden, kun je problemen krijgen met requirements.

Teamcommunicatie kan ook problemen in een vroeg stadium aan het licht brengen om tijd en middelen te besparen.

Bovendien, zelfs als je niets te zeggen hebt, zeg dat dan ook.

Laat de client niet denken dat er niets gebeurt op het project.

3. Het abonnement niet iteratief houden

We weten al dat de vereisten tijdens de levenscyclus van het project verschillende keren veranderen.

Als deze veranderingen niet worden opgenomen, zal het resultaat niet zijn wat de belanghebbenden willen.

Als het abonnement echter geen iteratieve methodologie zoals agile volgt, kan het projectteam vast komen te zitten met alleen de eerste reeks vereisten.

4. MS Word en MS Excel gebruiken voor abonnementen

Word en Excel zijn misschien wel de meest gebruikte tools voor teams om requirements vast te leggen.

Met deze hulpmiddelen kan het wijzigen van versies van documenten echter een echte pijnpunt worden.

De traceerbaarheidsmatrix in een Excel-blad kan ook een web worden van kolommen die naar eindeloze documenten verwijzen. 😰

Bonus: Matrix Sjablonen

3 FAQ's over eisenbeheer

Hier zijn enkele veelgestelde vragen over het requirements management proces:

1. Wat is een requirement?

Een vereisteis alles wat nodig of gewenst is.

Het moet noodzakelijk, specifiek, begrijpelijk, nauwkeurig, uitvoerbaar en testbaar zijn.

Als je software-ontwikkelingsteam bijvoorbeeld een app voor tijdsregistratie bouwt, kan een functie voor tijdsregistratie een vereiste zijn.

2. Waarom zou ik requirements beheren?

Het managen van requirements helpt niet alleen bij het verbeteren van de organisatie en het management van je project operationele strategie maar helpt ook om:

De kwaliteit van het eindproduct of de einddienst te verbeteren

De voltooiingstijd van projecten verkorten

Kostenoverschrijdingen te voorkomen

Risico's te verminderen

Effectief scope management mogelijk te maken

3. Wat is een requirements managementproces?

Het requirements management proces omvat:

Sjablonen voor het verzamelen van eisen verzamelen van feedback en behoeften van belanghebbenden

verzamelen van feedback en behoeften van belanghebbenden Analyse : bepaal of een voorgestelde functionele eis aansluit bij de scope van het project

: bepaal of een voorgestelde functionele eis aansluit bij de scope van het project Definitie : documenteer eisen vanuit het perspectief van de gebruiker en leg functionele of technische eisen vast

: documenteer eisen vanuit het perspectief van de gebruiker en leg functionele of technische eisen vast Prioriteren : een abonnement nemen op komende releases of Sprints en de benodigde vereisten vastleggen

: een abonnement nemen op komende releases of Sprints en de benodigde vereisten vastleggen Validatie en onderhoud: definieer wat je als een "voltooide eis" beschouwt en maak een abonnement op lopende verbeteringen

Klaar voor een solide Requirement Management abonnement?

Natuurlijk kost het tijd om een perfect requirements management abonnement te schrijven. De professor was al sinds zijn 19e bezig met het abonnement op de overval. En het bleek een geweldig abonnement te zijn!

Hoe lang het ook duurt, je requirements management abonnement moet alle stappen afvinken die we eerder vermeldden.

Een slimme requirements management tool zoals ClickUp kan je helpen om dat snel te doen.

Met ClickUp kunt u samenwerken en een requirementsdocument of projectmanagement abonnement bewerken, requirementsconflicten sorteren en routinewerk eenvoudig stroomlijnen.

Het is echt de ultieme teamspeler die bij elke stap achter je staat.

_Waarom dan wachten? Probeer ClickUp gratis uit om een ijzersterk requirements management abonnement te maken zoals theProfessor, en we durven te wedden dat uw stakeholders maar één woord te zeggen zullen hebben..

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image11.gif Money Heist vrouw in rode mantel zegt Maravilla /$$$img/