15 van de beste Requirements Management tools

Zou het niet mooi zijn als je gewoon de gedachten van klanten kon lezen om elk detail van een project te begrijpen en een prachtig product te leveren dat precies aan hun eisen voldoet?

Hoewel we geen geluk hebben met het gedachten lezen, zijn er gelukkig wel verschillende requirement management tools om je te helpen de rest van deze dagdroom te realiseren!

Met tools voor eisenbeheer kunnen projectteams alle projectvereisten van klanten bijhouden, inclusief wijzigingen en updates. Dit helpt projectteams om aan de verwachtingen van hun klanten te voldoen en deze te overtreffen, wat leidt tot minder wijzigingen tijdens een project en tevredener klanten. šŸ™ŒšŸ¼

Als je op zoek bent naar een tool voor requirements management, dan ben je hier aan het juiste adres.

In deze uitgebreide gids worden 15 van de beste tools voor requirementmanagement besproken, zodat je er een kunt vinden die perfect bij je team past.

Voordat we ons in elk hulpmiddel gaan verdiepen, moeten we eerst de basis afdekken. Hoe ziet de ideale marketingtool er volgens jou uit?

Over het algemeen moet een requirements management tool een referentie geven van hoe het eindproduct eruit moet zien op basis van de behoeften van de klant.

Hieronder staan 3 essentiƫle kenmerken die de door jou gekozen tool moet bezitten.

1. Mogelijkheden voor taakbeheer

Groepeer de taken op je Kanban-bord op status, aangepaste velden, prioriteit en meer in de bordweergave van ClickUp

De tool voor het beheren van vereisten moet u in staat stellen om projectvereisten te definiƫren, aan te passen en te bewerken met functies zoals taakbeschrijvingen en mogelijkheden voor het importeren en exporteren van gegevens, document editor s, digitale tools voor het maken van notities en nog veel meer. Waar deze informatie ook is opgeslagen in de door jou gekozen software, elk teamlid moet er gemakkelijk toegang toe hebben, zodat hij of zij er direct naar kan verwijzen.

Welke andere beheerfuncties kunnen u helpen om bovenop de projectvereisten te blijven zitten ?

Meerdere verantwoordelijken voor taken, collaboratieve detectie, watchers, taakrelaties en -afhankelijkheden, aanpasbare taakstatussen en realtime bewerken zijn andere veelgebruikte functies die een requirements management tool van goed naar goed kunnen brengen. Deze belangrijke functies voegen een extra laag van zichtbaarheid toe aan het werk van je team en maken de weg vrij voor een meer collaboratieve ervaring bij het gebruik van de software.

2. Analyse van vereisten

Bekijk je werklast aan de hand van de taken die nog op je kritiek pad met Ć©Ć©n toggle in ClickUp

Zet je schrap, want dit type functie voor eisenbeheer heeft lagen. āœØ

Graaf in de vereisten van uw klant om elk detail duidelijk te definiĆ«ren. Dit zal je laten zien welke vereisten verband houden met andere en je helpen potentiĆ«le knelpunten te identificeren voordat ze zich voordoen! Over proactief gesproken. šŸ™‚

Bovendien weet je ruim van tevoren wanneer en of je te maken krijgt met afhankelijkheden die de voortgang van het project kunnen belemmeren.

Dashboards en rapportagehulpmiddelen zijn een geweldige manier om deze lastige taken in de gaten te houden, evenals mijlpalen die de beweging van een project van de ene fase naar de volgende markeren. Meer dan een manier om je voortgang te controleren, zullen deze functies ook belangrijke inzichten onthullen die je kunt delen met je klant over hoe het project ervoor staat, of het op schema ligt en een nauwkeurige lezing van de bronnen die worden gebruikt.

3. Samenwerking

Samenwerken, typografie-opties en meer in ClickUp Docs

Teamwerk laat de droom werken! Uw software voor vereistenbeheer moet samenwerken.

Samenwerking is een voortdurende inspanning en moet in alle functies van uw nieuwe tool tot uiting komen. Deze kunnen het volgende omvatten:

@Mentions om de aandacht van anderen te krijgen, vragen te stellen en goedkeuring te krijgen

Toegewezen opmerkingen en/of opmerkingen in een thread om te delegerenactiepunten en belangrijke gesprekken bij elkaar te houden

In-app chatten of instant messaging

Meldingen wanneer taakstatussen veranderen, je naam wordt genoemd of deadlines worden gemist

Tonnen integraties! Je volgende requirements management software moet goed samenwerken met andere tools om de functionaliteit uit te breiden en je processen te stroomlijnen

Hier zijn enkele van onze favoriete en krachtigste software voor requirementsbeheer, inclusief topfuncties, voor- en nadelen, prijsinformatie en gebruikersbeoordelingen.

1. ClickUp

Zet opmerkingen om in ClickUp taken of wijs ze toe om gedachten direct om te zetten in actie-items ClickUp is een alles-in-Ć©Ć©n productiviteitsplatform om uw werk in verschillende apps met elkaar te verbinden, op Ć©Ć©n plek. Met honderden intuĆÆtieve en aanpasbare functies clickUp is flexibel genoeg voor teams van alle soorten en maten om producten zo efficiĆ«nt mogelijk af te leveren, waardoor de productiviteit naar een hoger niveau wordt getild.

ClickUp integreert met meer dan 1.000 andere werkinstrumenten om uw processen te stroomlijnen en elk type gegevens naar Ć©Ć©n centraal punt te brengen waar ontwikkelaars kunnen plannen, organiseren en samenwerken aan projecten met behulp van samenwerkingstools zoals taken, Docs, Chatweergave, ClickUp Whiteboards en meer.

Met andere woorden, u hebt geen honderden tools nodig om requirements management voor elk project te laten werken - u hebt alleen ClickUp nodig. Hier zijn enkele van ClickUp's krachtigste functies voor requirements management:

ClickUp functies

Meer dan 15 aanpasbareClickUp weergavenwaaronder Kalender, Bord, Gantt, Lijst, en meer om te plannen, bij te houden en vereisten te herzien

om te plannen, bij te houden en vereisten te herzien Toegewezen opmerkingen om van elke gedachte direct een actie-item te maken, snelle taken te delegeren en teamleden te @noemen om op de hoogte te stellen van updates, voltooiing of wijzigingen van vereisten

Honderdenaanpasbare kant-en-klare sjablonen om uw workflow on the fly op te bouwen en processen te automatiseren, waaronder deze collaboratievesjabloon voor productvereisten voor belanghebbenden en ontwikkelaars

ClickUp Documenten om vereisten te definiƫren in een dynamische documenteditor met geneste pagina's, realtime bewerken, rijke stylingopties en deelbare koppelingen om gedetailleerde SOP's en wiki's te maken

Taakprioriteiten om een duidelijke volgorde van handelingen te bepalen

ClickUp Whiteboards om ideeƫn uit te werken, te brainstormen met het team, processen te plannen en een betrouwbare bron van waarheid te bieden voor alle projectvereisten

ClickUp Doelen met meetbare doelen en automatische voortgangscontrole om het hele team op Ć©Ć©n lijn te krijgen

ClickUp voordelen

ClickUp biedt een uitgebreide set vereistenbeheerfuncties in elk plan-zelfs gratis op het Free Forever Plan

Zeer aanpasbaar enschaalbare hiƫrarchie infrastructuur om elk project te plannen voor de unieke vereisten van uw klant

Meerdere manieren om uw voortgang te volgen, waaronder Dashboards,tijdregistratiemijlpalen en ClickUp's uniekeWerklast bekijken* Meer dan 1000 krachtige integraties om al uw werk te consolideren in Ć©Ć©n gecentraliseerde werkhub

ClickUp nadelen

Niet alle projectweergaven zijn beschikbaar op de mobiele app van ClickUp

Honderden krachtige functies kunnen een beetje een leercurve veroorzaken voor sommige gebruikers, maar ClickUp biedt 24/7 klantenondersteuning om je er doorheen te helpen. šŸ™‚

ClickUp prijzen

Voeg een onbeperkt aantal leden en taken toe en krijg 100MB opslagruimte met ClickUp's Gratis Forever Plan, en krijg toegang tot meer geavanceerde functies voor het beheren van vereisten met betaalde plannen vanaf $7.

P.S. ClickUp biedt ook een Enterprise Plan. šŸ˜Ž

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (4.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen) Gratis aan de slag ### 2. SpiraTeam

Via SpiraTeam SpiraTeam is een volwaardige toepassing tool voor levenscyclusbeheer . Deze robuuste app behandelt alles, van requirements tot testcases, codes en implementatie. Je team werkt vanuit een centraal dashboard waar ze user stories kunnen maken, taken kunnen ontvangen en de voortgang van het project kunnen volgen.

SpiraTeam functies

Real-time chatfuncties om samenwerking te vergemakkelijken

Project documenten om vereisten te definiƫren, bij te houden en bij te werken * Integraties met toonaangevende ontwikkel- en projectmanagementplatforms

Gepersonaliseerd ALM-dashboard

Aangepaste workflows voor uw projecten

SpiraTeam professionals

Gebruiksvriendelijke UI

Veelzijdig voor meerdere soorten projecten

Attente klantenondersteuning

SpiraTeam nadelen

Heeft geen sorteerbare backlog

Prijzige on-premise versie

SpiraTeam prijzen

SpiraTeam biedt een cloudversie en een on-premise versie. De cloudversie kost $ 34,69 per gelijktijdige gebruiker per maand, terwijl het on-premise SpiraTeam-plan wordt aangepast aan het aantal gelijktijdige gebruikers.

Spira Team beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 (20+ beoordelingen)

: 4.0/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (90+ beoordelingen)

3. Moderne eisen

Via Moderne eisen Als je Azure DevOps al gebruikt, is Modern Requirements een natuurlijke keuze voor requirements management. Deze tool is direct ingebouwd in het Azure DevOps platform voor het naadloos en automatisch vastleggen van requirements.

Modern Requirements functies

Slimme requirements-documenten die worden bijgewerkt met uw gebruikersverhalen

Use cases die met Ć©Ć©n klik kunnen worden omgezet in requirements

Vooraf gemaakte FAQ's om het verzamelen van requirements te versnellen

Traceerbaarheidmatrices om end-to-end traceerbaarheid van vereisten te vereenvoudigen

Samenwerking via workflows en beoordelingen voor goedkeuring van vereisten

Moderne requirementspro's

Geavanceerde rapporten voor regelgeving en controleerbaarheid

Goedkeuringsworkflows worden geleverd met e-handtekeningen

Gratis begeleide bootcamp

Handige baseline functie om requirements te vergelijken voor en na reviews of voltooiing

Moderne eisen tegens

Beperkte integratie met andere ontwikkeltools

Ontbreekt aan geavanceerde sjablonen

Prijzen van Modern Requirements

Modern Requirements biedt een gratis proefversie. De prijzen zijn alleen beschikbaar op aanvraag.

Modern Requirements beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Visure

Via Bezoek Als je op zoek bent naar een requirements management tool die je op een specifieke manier kunt configureren, dan is Visure misschien een van je betere opties. Deze requirements management tool biedt veel aanpassingsmogelijkheden en flexibiliteit.

Maar je krijgt niet alleen requirements management met Visure-je krijgt ook wijzigingsbeheer testbeheer, risicomanagement en het bijhouden van problemen en defecten verpakt in deze grondige software.

Visure functies

Vereisten verzamelen door automatische vastlegging vanuit MS Excel, MS Word en ReqIF

Het bijhouden van eisen door middel van een eisenhistorie

Versiebeheer op document- en elementniveau

End-to-end traceerbaarheid van eisen, tests, risico's, broncode, enz,

Verificatie van eisen

Delen van eisen en testen tussen projecten

Rapporten genereren voor traceerbaarheidsmatrices, aangepaste specificaties en dashboards

Visure voordelen

Integreert met top software in de ontwikkeling en engineering industrieƫn zoals IBM DOORS, JIRA, MATLAB, en VectorCAST

Ondersteunt meerdere projectmethodologieƫn zoals Agile, V-model en waterval

Diverse branchespecifieke sjablonen

Visure nadelen

Moeilijk en ingewikkeld om rapportsjablonen te maken

Moeilijke installatie en configuratie

Visure prijzen

Een gratis proefversie van 30 dagen en een aangepaste prijs voor de premium versie.

Visure beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (5+ beoordelingen)

: 4.5/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (10+ beoordelingen)

5. Jama Software

Via Jama Software Jama Software is gebouwd voor complexe projecten met al even complexe vereisten.

Deze requirements management tool biedt ruimte om requirements te definiƫren, tests uit te voeren en risico's te voorzien na requirements analyse.

Met Jama kun je de onderlinge afhankelijkheden van projecten vastleggen, de voortgang bijhouden en projectdoelen duidelijk definiƫren.

Jama-softwarefuncties

Browsergebaseerde interface

Ondersteunt meerdereengineering disciplines en methodologieƫn* Live traceerbaarheid van vereisten en processen

Ondersteunt import en export van vereistengegevens

Ondersteunt Open Rest API naarde bruikbaarheid uit te breiden* Zichtbaarheid en nalevingsrapportage

Samenwerking in de vorm van virtuele beoordelingen en het volgen van conversaties

Jama Software voors

Ondersteunt import en export

Integreert met verschillendeontwikkeltools zoals Jira, Ansys en Azure DevOps

Biedt zowel on-premise als cloud-gebaseerde modellen om te voldoen aan de behoeften van uw organisatie

Jama Software nadelen

Ontbreekt aan sjablonen

Beperkte eigen rapportagetools

Vertraagt en is soms traag

Moeilijk in te stellen

Jama-softwareprijzen

Prijzen voor Jama Software zijn alleen beschikbaar op aanvraag.

Jama Software beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (100+ beoordelingen)

: 4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

6. Xebrio

Via Xebrio Een belangrijke functie in requirements management tools is end-to-end traceerbaarheid-Xebrio biedt dit en nog veel meer. Met Xebrio is samenwerking tijdens het verzamelen, volgen en analyseren van requirements een fluitje van een cent, dankzij intuĆÆtieve goedkeuringsworkflows. Combineer dat met bug tracking en je hebt een volwaardige projectmanagementtool met uitstekende mogelijkheden voor eisenbeheer.

Xebrio functies

Projectmanagement en requirements management sjablonen

Requirements goedkeuringssjablonen

Versiebeheer van eisen en wijzigingen in versiebeheer

Projecttijd bijhouden

Samenwerking bij documenten

Xebrio voordelen

Veel aanpassingsmogelijkheden

Verenigt meerdere functies in Ć©Ć©n - inclusief taakbeheer, testdekking, eisenbeheer en projectbeheer

Onbeperkte projecten op alle plannen

Xebrio nadelen

Vrij nieuwe tool vergeleken met de meeste op deze lijst

Taakbeheer en eisenbeheer worden apart gefactureerd

Xebrio prijzen

Het requirements management plan begint bij $25 per maand, per gebruiker. Xebrio biedt ook een gratis proefversie van 14 dagen.

Xebrio beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Wrike

Via WrikeWrike is een populaire tool voor werkbeheer die workflowautomatisering, projectbeheer en teamsamenwerking in Ć©Ć©n combineert. Maar ondanks de vele samenwerkingsfuncties, Wrike niet zonder nadelen .

Wrike functies

Real-time updates van wijzigingen en afvinken van vereisten

Visual roofing en geautomatiseerde goedkeuringsformulieren

Activiteiten bijhouden en activiteitendashboard

Vereisten categoriseren

Wrike voordelen

Tal van sjablonen om het maken van workflows te vereenvoudigen, vereisten te definiƫren, rapporten te maken en nog veel meer

Aanpasbare dashboards, aanvraagformulieren en workflows

Interactieve Gantt-grafieken en deelbare Kanban-borden om projecten te plannen en gedetailleerde vereisten op te stellen

Gedeelde teamagenda's om op de hoogte te blijven van taken

Wrike nadelen

Steile leercurve omdat deze tool is ontworpen voor technische gebruikers

Beperkt gratis plan

Workflows zijn niet zo intuĆÆtief als je zou verwachten

Moeilijk om prioriteiten te stellen met Wrike

Wrike prijzen

Het professionele plan van Wrike begint bij $9,80 per gebruiker, per maand. Wrike heeft ook een gratis forever plan.

Wrike beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (2.500+ beoordelingen)

: 4.2/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1700+ beoordelingen)

8. IBM DEUREN Volgende

Via IBM DOORS Met een goede naam om het te ondersteunen, is IBM Engineering Requirements Management DOORS Next een betrouwbare requirements management tool voor engineering projecten. IBM DOORS Next is een bijzonder goede pasvorm voor grote bedrijven met complexe projecten die granulariteit in elk detail nodig hebben. Met IBM DOORS Next, kunt u gemakkelijk eisen creƫren, bijhouden en analyseren terwijl u voldoet aan uw industriestandaarden en regelgeving.

Laten we eens kijken naar IBM's requirements management functies.

IBM functies

Watson AI en een Requirements Quality Assistant om requirements aanbevelingen te doen

Creƫer, analyseer en traceer requirements in alle engineeringdomeinen, inclusief SaFe, Agile, lean en continuous engineering

Dynamische traceerbaarheid van vereisten

Aangepaste rapporten en dashboards om de projectstatus te bekijken

IBM-professionals

Beschikbaar op locatie en in de cloud voor meer flexibiliteit

Flexibel en in hoge mate aanpasbaar aan projectbehoeften

Veel functies voor requirements management in een complex project

IBM nadelen

Configuratie is omslachtig

Kan behoorlijk prijzig zijn voor kleinere bedrijven

De interface kan soms vreemd en verouderd aanvoelen.

IBM prijzen

Zoals de meeste andere tools, komt IBM DOORS Next met een gratis proefversie en de prijs is op aanvraag beschikbaar voor het premium plan. Plannen beginnen echter bij $164 per maand.

IBM beoordelingen en recensies

G2 : 3.9/5 (100+ beoordelingen)

: 3.9/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2 beoordelingen)

9. Accompa

Via Begeleider Accompa heeft misschien niet de meeste requirements management functies die er zijn, maar deze tool maakt het goed met een eenvoudige en intuĆÆtieve gebruikersinterface en een van de beste klantenondersteuning. Als je een kleiner team bent, kun je hier alle essentiĆ«le functies vinden om requirements management naadloos te laten werken.

Accompa functies

Automatisch bijhouden van onderlinge afhankelijkheden en wijzigingen in requirements

Een centrale opslagplaats voor requirements management

Web browser toegang tot Accompa

Bijhouden van wijzigingshistorie en definities van basislijnen

Automatische e-mailwaarschuwingen en geĆÆntegreerde discussiegroepen

Accompa voordelen

Gebruiksvriendelijk

Goede aanpassingsfunctionaliteit

IntuĆÆtieve zoek- en weergavefuncties

Accompa nadelen

Prijzig gezien het aantal aangeboden functies

Mist aanvullende functies zoalsprobleem traceren en taakbeheer

Geen sjablonen om te helpen bij het opzetten van je workflow

Accompa prijzen

Het standaardpakket begint bij $199 en ondersteunt 5 gebruikers. Elke extra gebruiker kost $29 per maand, per gebruiker

Accompa beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 (1 beoordeling)

: 4.0/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.0/5 (1 recensie)

10. Verzamelruimte

Via Verzamelruimte GatherSpace werd in 2006 opgericht om bureaus en startups te helpen het beheer van vereisten te optimaliseren. Deze tool voor eisenbeheer wordt geleverd met functionaliteit voor projectbeheer, een klantenportaal en mogelijkheden voor eisenbeheer.

GatherSpace-functies

Status van vereisten bijhouden

Prioriteit toekennen aan requirements

Klantenportaal dat naadloos integreert met het requirements management platform

Een mobiele up om requirements bij te houden en requirements updates te maken

GatherSpace voordelen

Op maat gemaakt voor kleinere teams

Maakt het beheer van vereisten eenvoudiger door functionaliteit voor projectbeheer in te bouwen

Cloudgebaseerd, dus makkelijker toegankelijk en synchroniseert op verschillende apparaten

GatherSpace nadelen

Een verouderde gebruikersinterface

Beperkt materiaal voor klantenondersteuning

Beperkte rapportagefuncties

Beperkte end-to-end traceerbaarheid

GatherSpace prijzen

GatherSpace heeft een gratis proefversie en betaalde plannen vanaf $15 per gebruiker, per maand.

GatherSpace beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (3 beoordelingen)

11. Iris Intelligentie

Via Iris Inlichtingen Iris Intelligentie is een ondernemingsprojectsoftware voor risicobeheer die onze organisatie helpt bij het identificeren en plannen van risicobeperking voor meer succesvolle projecten. Iris is een schaalbaar platform in die mate dat het kan werken voor kleine bouwprojecten of complexe interplanetaire missies. šŸŖ

Iris is het meest geschikt voor defensie-, overheids-, financiƫle, ruimtevaart- en bouwbedrijven.

Iris functies

Rapporten op maat die u kunt aanpassen voor hergebruik

Portfolio slices om portfoliogegevens te bekijken, zoals vereisten per geografie en functie

Geautomatiseerde e-mailherinneringen met betrekking tot updates en wijzigingen van vereisten

Iris voors

Schaalbaar en flexibel voor verschillende projecten en teams

Meerdere functionaliteiten, waaronder projectmanagement, risicomanagement en requirements management

Moderne, intuĆÆtieve en robuuste UI

Iris nadelen

Beperkte requirements management functies in vergelijking met de meeste tools op deze lijst

Basis samenwerkingsfunctionaliteit

Iris prijzen

Iris prijzen zijn alleen beschikbaar op aanvraag

Iris beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

12. Aqua ALM

Via Aqua wolk Aqua ALM is in de eerste plaats een testmanagementplatform met requirements management. Met deze tool kun je requirements definiƫren aan het begin van het project, ze bijwerken als de veranderingen plaatsvinden en requirements bijhouden terwijl de projecttijdlijn vordert.

Aqua ALM-functies

Aangepaste afhankelijkheden

Workflowbeperkingen en goedkeuringen om requirementsbeheer te stroomlijnen

Meldingen over de status van requirements, updates en meer

Aangepaste velden en workflows

Aqua ALM-professionals

U kunt meerdere bestandsformaten bijvoegen, waaronder PDF, docs, tekst en afbeeldingen

Importeren en exporteren met Ć©Ć©n klik

Aanpasbare sjablonen

Verbeterde traceerbaarheid dankzij de geschiedenis van wijzigingen en rapporten

Chrome-extensie om gegevens vast te leggen en interacties te registreren

Aqua ALM nadelen

Een meer traditionele lay-out

Geen voorgedefinieerde rapporten

Aqua ALM kan overweldigend zijn om op te zetten en aan te passen

Aqua ALM prijzen

Aqua ALM is vrij prijzig, vanaf ongeveer $39 per gebruiker per maand. Maar je kunt deze requirements management tool uitproberen met een gratis proefversie van 30 dagen.

Aqua ALM beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

13. Jira

Via JiraJira is een krachtig en bekend softwareontwikkelingsproduct voor agile teams. Jira is visueel, dankzij Kanban-achtige borden waarop je taken, user stories en problemen kunt plannen en bijhouden. De Jira UI is ook modern en relatief intuĆÆtief. Jira kan echter overweldigend zijn voor kleinere projecten. In dat geval vind je misschien een oplossing in deze Jira alternatieven .

Jira functies

Kant-en-klare sjablonen voor Agile, Scrum, bugtracking en meer

Scrum-bord voor eenvoudigrequirements management planningeisen te plannen, bij te houden en te analyseren

Aanpasbare workflows

Jira-professionals

Meer dan 3000 app-integraties, waaronder deJira-Zendesk integratie* Uitstekende functionaliteit voor klonen en prioriteren van vereisten

Meerdere bijlagen zoals afbeeldingen, video's, logbestanden en links mogelijk

Jira nadelen

Moeilijk te configureren en te leren

Neemt een aanzienlijke hoeveelheid bandbreedte in beslag en vereist over-the-top netwerkbeschikbaarheid

De zoekfilters zijn niet gebruiksvriendelijk

Jira prijzen

Jira wordt geleverd met een gratis plan voor maximaal 10 gebruikers. Als je meer functies en gebruikersondersteuning wilt, beginnen de premiumpakketten bij $7,50 per gebruiker per maand.

Jira beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.2/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (12.000+ beoordelingen)

14. Valispace

Via Valispace Deze browsergebaseerde software is de beste vriend van een engineeringteam als het aankomt op het beheer van vereisten. Valispace is vooral bedoeld voor teams die hardwareproducten zoals satellieten, vliegtuigen en raketten ontwikkelen.

Met Valispace kunnen engineeringteams deze complexe projecten vanaf de definitie van de vereisten tot en met het testen afhandelen. Hier zijn meer functies die u moet weten:

Valispace functies

Real-time samenwerking met teams, leveranciers en klanten

Volledige traceerbaarheid van vereisten

Gedetailleerd ontwerp en simulaties

Eisen wijzigingsgeschiedenis bijhouden

Aangepaste verificatiemethoden voor vereisten

Valispace voordelen

Gedetailleerde gebruikersrechten en geautomatiseerde goedkeuringsworkflows

Sjablonen om het instellingsproces voor nieuwe projectvereisten te vereenvoudigen

Commentaar- en chatfuncties voorteamcommunicatie in de app

Valispace nadelen

Sommige functies kunnen vertragen of niet zo snel werken als nodig is

Beperkte informatie inprojectrapporten #### Valispace prijzen

De betaalde plannen van Valispace beginnen rond $250.

Vailspace beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 5.0/5 (1+ beoordelingen)

15. Aha

Via Aha Aha is voornamelijk een software voor productontwikkeling met gespecialiseerde functionaliteit voor eisenbeheer. Met deze tool kun je producteigenschappen prioriteren door middel van sprintplanning borden en scorekaarten. Bij het definiƫren van requirements met Aha kun je checklists en tabellen invoegen, requirements koppelen aan andere bestaande documenten en mockups maken.

Aha functies

A planbord om vereisten te beheren en komende releases te plannen

Kanban-borden om de status van je vereisten te bekijken

Requirements approval gates om zekerheid te garanderen naarmate je vordert met het project

Story maps om een goed beeld te krijgen van de behoeften van de klant

Aha pro's

Integreert met meer dan 30 apps voor projectbeheer, CRM en analyse

Uitgebreide functies om aan de behoeften van elk team te voldoen

Eenvoudig aan te passen aan je team en bedrijf

Aha nadelen

Hoewel uitgebreidheid een voordeel is, maken te veel functies en rapporten deze tool overweldigend

Beperkt trainingsmateriaal om optimaal gebruik te maken van de Aha-functies

Een beetje duur

Steile leercurve

Aha prijzen

Betaalde Aha pakketten beginnen bij $59 per gebruiker, per maand. Er is ook een gratis proefversie van 30 dagen om je te helpen bepalen of Aha bij je past.

Aha beoordelingen en recensies

Vereenvoudig Requirements Management met ClickUp

Zonder een goede planning en een krachtige requirements management tool is het beheren van projectvereisten op zijn zachtst gezegd hectisch.

Bovendien loopt u het risico dat u uw klanten teleurstelt of een product aflevert waar u gewoon niet trots op bent. šŸ™

Deze requirements management tools kunnen je helpen bij het plannen, definiƫren en bijhouden van requirements voor meer succesvolle projecten. En omdat je nieuwe software je werk op het gebied van requirements management kan verlichten, kun je meer tijd besteden aan de taken die er echt toe doen: samenwerken met je team, producten van hoge kwaliteit maken en nieuwe contacten leggen met tevreden klanten.

Investeer in een tool die een evenwicht vindt tussen de belangrijkste, onmisbare requirements managementfuncties en een betaalbare prijs, zoals ClickUp. šŸ„°

U krijgt niet alleen een tool om requirements te beheren, u krijgt het ultieme productiviteitsplatform om uw werk te centraliseren en uw processen te stroomlijnen met geavanceerde workflowautomatisering, projectbeheer en samenwerking, geschikt voor moderne teams van elke grootte, in elke branche. Meld u gratis aan voor ClickUp om zo snel mogelijk te beginnen met het vereenvoudigen en automatiseren van het beheer van vereisten. šŸ’Æ