30 Gratis sjablonen voor checklists in Word, Excel en ClickUp Docs

Wij houden van een checklist. Noem ons nerds, maar er is niets zo bevredigend als het eerste item van de lijst afvinken... behalve misschien het laatste item van de lijst afvinken. ✅

Met de juiste checklist kun je alles in je leven organiseren - van je werkweek tot je volgende vakantie tot de sluiting van je huis.

Maar het bedenken van een checklist, ervoor zorgen dat je geen stappen vergeet en je items op volgorde zetten kan al een project op zich zijn.

Dus hoe werk je slimmer in plaats van harder? Door kant-en-klare checklist-sjablonen te gebruiken om je projecten een vliegende start te geven. Hier zijn 30 van onze favoriete checklist-sjablonen om je te helpen alles te volbrengen, van het voltooien van dagelijkse taken tot het bereiken van je volgende grote mijlpaal.

Wat is een sjabloon voor een checklist?

Een sjabloon voor een checklist is een kant-en-klare lijst met taken of items met selectievakjes zodat je elk item kunt markeren als voltooid als je het hebt afgerond. Deze lijstsjablonen kunnen extreem gespecialiseerd of extreem breed zijn, afhankelijk van waarom je ze gebruikt.

Als u bijvoorbeeld een boodschappenlijst nodig hebt, wilt u beginnen met een blanco sjabloon voor een takenlijst, omdat de boodschappen die u nodig hebt uniek voor u zijn. 🛒

Maar als je een inpakchecklist nodig hebt, kun je beginnen met een sjabloon voor een grondige checklist waarin de spullen die je moet inpakken al staan opgesomd (zodat je ze niet zelf hoeft op te sommen). De meesten van ons hebben immers soortgelijke dingen nodig als we op reis gaan: sokken, ondergoed, een tandenborstel... je snapt het wel. 🧦

Het gebruik van een kant-en-klare checklist is een van onze favoriete hulpmiddelen productiviteitstips . Het maakt het plannen, organiseren en inrichten van onze projecten tot een fluitje van een cent. Op die manier kunnen we onze hersenen sparen voor belangrijkere dingen, zoals het werk op onze checklist doen!

Wat maakt een goede sjabloon voor een checklist?

Verschillende sjablonen voor checklists helpen je om verschillende dingen te organiseren, van je dagelijkse routine tot de lancering van je volgende product. De inhoud van de verschillende sjablonen zal dan ook sterk verschillen. (Een sjabloon voor een inventarisatielijst lijkt bijvoorbeeld in niets op een sjabloon voor een huwelijkschecklist)

Maar alle effectieve sjablonen voor checklists hebben deze drie dingen gemeen:

Makkelijk aan te passen: Geen twee projecten lijken op elkaar, dus met een sjabloon voor een checklist moet je items kunnen verwijderen die voor jou niet van toepassing zijn en items kunnen toevoegen die voor jou belangrijk zijn

Geen twee projecten lijken op elkaar, dus met een sjabloon voor een checklist moet je items kunnen verwijderen die voor jou niet van toepassing zijn en items kunnen toevoegen die voor jou belangrijk zijn Zo grondig als maar kan: Het is beter om te beginnen met een checklist die te veel items bevat en dan de items te verwijderen die niet belangrijk zijn voor je project. Hierdoor is de kans kleiner dat je iets mist op je takenlijst dan wanneer je begint met een te eenvoudige checklist die niet genoeg informatie bevat

Het is beter om te beginnen met een checklist die te veel items bevat en dan de items te verwijderen die niet belangrijk zijn voor je project. Hierdoor is de kans kleiner dat je iets mist op je takenlijst dan wanneer je begint met een te eenvoudige checklist die niet genoeg informatie bevat Geprioriteerd: Voor ingewikkelde projecten waar je misschien een sjabloon voor een checklist nieuwe medewerkers nodig hebt, moet je de taken in een bepaalde volgorde uitvoeren (de functieomschrijving plaatsen, sollicitaties beoordelen, sollicitatiegesprekken plannen, enz.) Uw sjabloon voor de checklist moet deprojectprioritering met de volgorde van de opgesomde taken. Voor andere checklists, zoals je boodschappenlijstje, maakt de volgorde misschien niet uit

30 taak-checklistsjablonen om te gebruiken in 2024

Nu je een checklist hebt voor een goede checklist, zijn hier 30 sjablonen die aan alle eisen voldoen. ✅

Dit zijn allemaal gratis checklist-sjablonen die beschikbaar zijn op ClickUp, Microsoft Word, Excel, Google Docs en Google Sheets. FYI, u kunt beginnen met het gebruik van ClickUp sjablonen door u aan te melden voor een gratis account op de ClickUp prijzen pagina .

1. ClickUp Wekelijkse Checklist Sjabloon

ClickUp Wekelijkse Checklist Sjabloon

Nooit meer last van de maandag met de ClickUp Wekelijkse Checklist Sjabloon . Dit is een beginnersvriendelijke sjabloon voor een wekelijkse checklist die u helpt uw dagelijkse taken te organiseren. Hij bevat vier statussen: geannuleerd, voltooid, in uitvoering en to-do.

Je kunt de weergave veranderen om het te zien als een wekelijks afvinklijstsjabloon in een kalender of een dagelijks sjabloon voor takenlijst . Hoe dan ook, je zult je taken in een mum van tijd afwerken met je bijgewerkte takenlijst. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Checklist interne audit sjabloon

ClickUp Interne Audit Checklist Sjabloon

Zelfs als uw bedrijf geen intern auditteam heeft, kunt u een grondige controle van uw kwaliteitsnormen en veiligheid op de werkplek organiseren met de ClickUp Interne Audit Checklist Sjabloon .

Het bevat een Aan de slag gids en stelt u in staat om belangrijke taken te organiseren na uw audit met een Kansen voor verbetering lijsten, en Niet-conformiteit taakbeheer lijstsjablonen. Perfect voor het creëren van een werkplek die veiligheid en naleving hoog in het vaandel heeft staan! ⛑️ Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Checklist productlancering sjabloon

ClickUp Checklist voor productlancering

Wanneer je een productlancering (of herlancering) organiseert, zijn er veel bewegende delen. ⚙️

De ClickUp Productlancering Checklist Sjabloon houdt u op de top van alles met een Gantt-diagram, visuele tijdlijn, mijlpalen en to-do lijst checklists met alle taken die u nodig hebt voor uw specifieke lancering. Gebruik aangepaste velden om een specifieke takenlijst voor je productlancering te maken of voeg een voortgangsbalk toe om de status van je takenlijst te visualiseren.

Koppel het aan je RACI-matrix om rollen voor het project te definiëren en ervoor te zorgen dat iedereen in je team weet voor welke taken ze verantwoordelijk zijn om op één lijn te blijven. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Checklist inhuur sjabloon

ClickUp Checklist inhuur sjabloon

Maak uw nieuwe medewerkers vertrouwd met het bedrijf en hun rol met behulp van de ClickUp Checklist aanwerving sjabloon . Dit is een beginnersvriendelijke checklistsjabloon voor nieuwe werknemers die het inwerkproces van uw werknemers stroomlijnt.

Je HR-team kan de lijst gebruiken om het proces actief te beheren, of je kunt de ingevulde takenchecklist aan nieuwe werknemers geven zodat ze zelf hun inwerktaken kunnen beheren. Dit kunnen hun eerste wekelijkse taken zijn of hun eigen checklist om alle inwerkdocumenten door te nemen. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Checklist wijzigingsbeheer sjabloon

ClickUp Checklist wijzigingsbeheer sjabloon

Zonder de juiste checklist kan verandering eng zijn. Maar met de ClickUp Checklist sjabloon voor verandermanagement de enige "eek!" die je hoort zal zijn wanneer je uit je dak gaat over de vele functies van een van de beste gratis checklist sjablonen. 🤓

Het bevat een startgids, checklist, kalenderweergave, tijdlijn, prestatiebeoordeling van het team en zeven aangepaste velden om je te helpen bij het implementeren van elk nieuw beleid. Gebruik het als sjabloon voor een maandelijkse checklist of in een kaderweergave om een overzicht van taken te krijgen. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Meeting Checklist Sjabloon

ClickUp Meeting Checklist Sjabloon

Als er iets is dat een collectieve kreun van uw hele team zal krijgen, dan is het wel een zinloze vergadering. Ja, vergaderingen kunnen een belangrijk onderdeel zijn van je workflow en helpen om je team op één lijn te krijgen multifunctionele teams maar we zijn allemaal wel eens bij tijdverspillende vergaderingen geweest die ook een e-mail hadden kunnen zijn. 📩

Vermijd dit lot op de werkplek en laat je vergaderingen tellen met de ClickUp Meeting Checklist Sjabloon . Het biedt alle stappen die u nodig hebt om effectieve vergaderingen te plannen en te organiseren - en om actiepunten voor je team om mee te nemen naar hun werkdag.

Elk teamlid in je vergadering zal het fijn vinden dat je voorbereid bent om georganiseerd te blijven en fouten te voorkomen door bij te houden wie wat heeft gezegd. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Checklist leveranciersbeheer sjabloon

Beheer uw leveranciersrelaties en kies de beste leveranciers

De ClickUp Checklist Verkopersbeheer Sjabloon is uw hulpmiddel om de relaties met uw leveranciers bij te houden om consistentie te behouden. Bewaar de contactgegevens van uw leveranciers op één plaats en maak leveranciersbeoordelingen om hun tijdigheid, gebruiksgemak en servicekwaliteit te analyseren.

Deze sjabloon helpt je om je relaties te evalueren en de juiste leveranciers te kiezen beste leveranciers voor uw bedrijf . Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Kwaliteitscontrole Checklist Sjabloon

ClickUp Kwaliteitscontrole Checklist Sjabloon

Houd uw kwaliteit in de gaten met de ClickUp Kwaliteitscontrole Checklist Sjabloon . Deze sjabloon biedt een proces voor het testen van uw producten om ervoor te zorgen dat ze altijd aan uw normen voldoen.

Als u problemen vindt met deze sjabloon voor kwaliteitscontrole kunt u ze markeren als klein, groot of kritisch, wat u helpt om uw werk te prioriteren . U kunt ook taken markeren als goedgekeurd of afgekeurd, zodat u weet wanneer het tijd is om naar de markt te gaan en wanneer het tijd is om terug te gaan naar de tekentafel. 🧑

Probeer deze risicoregistersjablonen ! Deze sjabloon downloaden

9. ClickUp SEO Checklist Sjabloon

ClickUp SEO Checklist Sjabloon

De ClickUp SEO Checklist Sjabloon houdt uw contentstrategie in lijn zodat u een compleet beeld krijgt. Het bevat een checklist om ervoor te zorgen dat alles, van uw titeltags tot uw interne links, voldoet aan de SEO best practices en processen.

Bovendien kunt u uw SEO-projecten categoriseren op basis van of ze deel uitmaken van uw startpagina, pagina met veelgestelde vragen, productpagina's of blogpagina's. U kunt ook taken ordenen op belangrijkheid en de capaciteit van uw team beheren vanuit de sjabloon. Deze sjabloon downloaden

10. ClickUp Digitale Product Checklist Sjabloon

ClickUp digitale product checklist sjabloon

Plan de ontwikkeling en lancering van uw digitale product met de ClickUp Digitale Product Checklist Sjabloon . Deze diepgaande projectchecklist begeleidt u van begin tot eind bij het ontwerpen, verpakken en verkopen van uw nieuwe digitale product. Het is eigenlijk uw hele projectmanagementproces verpakt in een strik. 🎁 Deze sjabloon downloaden

11. ClickUp Vakantie Checklist Sjabloon

ClickUp Vakantie Checklist Sjabloon

Kunnen we een "yay!" krijgen voor je volgende vakantie! De ClickUp Vakantie Checklist Sjabloon zorgt ervoor dat u klaar bent om optimaal te ontspannen. 🏝️

Met lijsten van spullen die je moet kopen en inpakken, plus een plek waar je de hoeveelheid kunt invullen die je nodig hebt, hoef je je geen zorgen te maken dat je iets vergeet. Deze inpakchecklist maakt het voor iedereen gemakkelijk om te gebruiken en anderen te labelen voor inpakverantwoordelijkheden.

Je bent helemaal klaar voor een jet set! ✈️ Deze sjabloon downloaden

12. ClickUp Verhuis Checklist Sjabloon

ClickUp Verhuis Checklist Sjabloon

Gebruik de ClickUp Verhuis Checklist Sjabloon om uw verhuizing soepel te laten verlopen. Deze digitale planner begeleidt je bij het opruimen van je huis, het regelen van verhuizers, het inpakken en het plannen van je huisdieren.

Het schetst alle taken die je moet voltooien om je huidige huis te verlaten en je nieuwe plek te betrekken - want er is geen betere plek dan thuis! 🏡 Deze sjabloon downloaden

13. ClickUp Vastgoed Afsluitings Checklist Sjabloon

ClickUp Vastgoed Afsluitlijst Sjabloon

Als u een makelaar bent, weet u hoe moeilijk het is om een eigendom af te sluiten - en u besteedt het grootste deel van uw tijd om het uw klanten gemakkelijker te maken. Met de ClickUp Vastgoed Afsluiten Checklist kunt u het uzelf ook gemakkelijker maken.

Houd de marketingkosten voor onroerend goed de sjabloon helpt je om het verkoopproces vanaf de eerste aanbieding tot aan de sleuteloverdracht te beheren. Deze sjabloon helpt je het verkoopproces te beheren vanaf het eerste aanbod totdat je klanten de sleutels in handen hebben. 🗝️ Deze sjabloon downloaden

14. ClickUp Pensioen Checklist Sjabloon

ClickUp Pensioen Checklist Sjabloon

We werken elke dag met één doel: stoppen met werken. Pensioen is het ultieme doel van elke vruchtbare carrière, maar het vereist veel planning.

Je moet je financiën op een rijtje zetten en beslissen wat je met al je vrije tijd gaat doen, want als je van plan bent om je pensioen door te brengen met diepzeeduiken, heb je veel meer spaargeld nodig dan wanneer je van plan bent om te tuinieren. 👩‍🌾

De ClickUp Pensioen Checklist zal u helpen om alles te plannen zodat u kunt uitzoeken wanneer u met pensioen gaat en hoe u uw volgende hoofdstuk kunt plannen. Deze sjabloon downloaden

15. Word Inwerklijst Sjabloon by Template.net

via Sjabloon.net Deze checklist voor het inwerken van werknemers van Template.net is ideaal voor HR-teams die vertrouwen op Microsoft-kantoor . Hiermee kunt u een multifunctionele takenlijst opstellen voor het inwerken van nieuwe medewerkers, met taken voor uw HR-, salarisadministratie-, administratie-, opleidings- en ontwikkelingsafdelingen.

Deze checklistsjabloon is een gemakkelijke manier om een inwerkproces op te zetten als je er nog geen hebt. Deze sjabloon downloaden

16. Word Checklist Voorbeeld Sjabloon by Template.net

via Sjabloon.net Met deze bewerkbare sjabloon voor Microsoft Word kun je elke lijst maken die je nodig hebt. Maak er een sjabloon voor een checklist voor het schoonmaken van je huis van, of een sjabloon voor een checklist voor een bruiloft - en download hem in PDF-formaat.

Ja, je moet de eerste dingen op de lijst plannen, maar het is al voor je opgemaakt en het is een gemakkelijk af te drukken sjabloon voor een checklist. 🖨️ Deze sjabloon downloaden

17. Word Checklist Zakenreis

via Microsoft Word Als je deze checklist gebruikt om je volgende zakenreis voor te bereiden, weet je dat alles thuis en op kantoor geregeld is en kun je je concentreren op je werkdoelen.

Deze sjabloon bevat vier secties: één voor het voorbereiden van het kantoor, één voor het voorbereiden van je huis, één voor het inpakken en één voor informatie om achter te laten met verzorgers. Het geeft je gemoedsrust terwijl je weg bent. ✌️ Deze sjabloon downloaden

18. Google Docs Bouw Checklist Sjabloon by Template.net

via Sjabloon.net Bereid je voor op je volgende bouwproject met deze checklist-sjabloon. Het is een checklist voor het ondertekenen van het contract tot en met de laatste thuisinspectie en het omvat alle stappen daartussen. Het kan worden gebruikt als een dagelijkse checklist sjabloon of jouw document voor alles in het project van begin tot eind.

Of je bouwteam nu werkt aan een nieuwbouwproject of een uitgebreide verbouwing, deze lijst helpt je bij het bijhouden van elke stap en de aannemer die ervoor verantwoordelijk is. 👷

Bekijk deze_ contract sjablonen ! Deze sjabloon downloaden

19. Excel Checklist Sjabloon

via Microsoft Excel Deze Microsoft Excel-sjabloon helpt je bij het maken van een takenlijst en het categoriseren ervan op basis van de vervaldatum, prioriteit en het gebied van je leven waar het het meest relevant is.

Krijg een overzicht van je persoonlijke, gezins-, thuis- en werkprojecten op één plek en volg je dagelijkse en wekelijkse voortgang met kleurrijke staafdiagrammen in dit Excel-formaat. Want wie houdt er nu niet van een grafiek om je dagelijkse checklist of wekelijkse taken te zien! 📊 Deze sjabloon downloaden

20. Google Sheets Checklist Sjabloon van BenCollins

via BenCollins Dit eenvoudige sjabloon voor een takenlijst is een eenvoudige manier om je dagelijkse taken bij te houden met aankruisvakjes en bewerkbare lijstitems. Je zult je eigen to-dos moeten maken, maar dat maakt het een flexibele lijstsjabloon voor het bijhouden van je klusjes, het maken van een boodschappenlijstje of het ensceneren van een project waarbij je één taak moet voltooien voordat je verder gaat met de volgende.

Het is niet de beste sjabloon voor georganiseerde complexe projecten, maar het is een goede sjabloon voor een dagelijkse checklist. Deze sjabloon downloaden

10 Meer Excel Checklist Sjablonen

Nog op zoek naar meer sjablonen voor takenlijsten? Probeer deze andere Excel-opties:

Vink dat af van uw lijst met deze sjablonen voor checklists

Ga direct van organiseren naar doen met een sjabloon voor een checklist. 📝

Als je aan een nieuw project begint, moet je veel dingen doen. Zitten en kleine vinkjes organiseren hoort daar niet bij. Gelukkig zijn er veel effectieve checklist-sjablonen om je projectmanagementproces een boost te geven.

Kies de checklist die het meest relevant is voor jouw project en duik in het werk dat er echt toe doet. 🏊

ClickUp kan u helpen om alles in uw leven te organiseren zodat u uw denkkracht kunt sparen om meer projecten te voltooien. 🧠

Aan de slag met een gratis ClickUp account vandaag.