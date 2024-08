Top 10 Dagelijkse Checklist Apps om productief te blijven in 2024

De juiste softwareprogramma's kunnen je helpen bij het organiseren van Taken en WERKEN sneller werken, en productiever zijn . Ze helpen je om de voortgang van je taken bij te houden en je te houden aan deadlines met terugkerende herinneringen, zodat je nooit een belangrijk item op je lijst hoeft te missen.

Hieronder bekijken we een aantal online apps voor dagelijkse checklists, mobiele apps en andere hulpmiddelen waarmee je je takenlijst onder controle kunt houden. We bekijken waar je op moet letten bij een checklist app, zodat je de app kunt kiezen die het beste past bij jouw behoeften om taken te beheren.

Wat moet je zoeken in een app voor dagelijkse checklists?

De meeste mensen hebben een aantal terugkerende taken die ze moeten bijhouden. Met apps voor dagelijkse checklists kun je gemakkelijk taken toevoegen die dagelijks, wekelijks of maandelijks worden herhaald. Ze hebben ook de mogelijkheid om eenmalige taken toe te voegen voor als er iets ongewoons gebeurt.

Het is handig om te zien wat er beschikbaar is, zodat je een checklist app kunt kiezen met de functies die je nodig hebt. Enkele van de functies die vaak beschikbaar zijn in apps voor dagelijkse checklists zijn:

De mogelijkheid om taken te prioriteren om detijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken* Een gebruikersvriendelijke interface die het voor iedereen gemakkelijk maakt om aan de slag te gaan

De mogelijkheid om taken te groeperen in meerdere projecten voor eenvoudigere organisatie

Functie voor deadlines om je te helpen je tijd te beheren en te voorkomen dat je belangrijke deadlines mist

Functies die afhankelijkheid van taken toestaan, zodat je taken in de juiste bestelling kunt voltooien

De mogelijkheid om taken te taggen voor een betere organisatie

Een set van ingebouwde sjablonen voor Nog te doen lijsten om snel aan de slag te gaan

De 10 beste dagelijkse checklist apps voor gebruik in 2024

Om de beste app voor dagelijkse checklists te vinden, moet je de beste opties evalueren. We hebben de beste online checklist apps hieronder verzameld om je daarbij te helpen.

Beheer uw dagelijkse checklist waar u al uw werk al doet: ClickUp

ClickUp is een platform voor projectmanagement en productiviteit. Een van de vele functies is de mogelijkheid om checklists te maken, toe te wijzen ClickUp Taken , deadlines instellen en voortgang bijhouden. De software ondersteunt vele weergaven, zoals Kanban, Gantt grafieken en eenvoudige ClickUp-taak checklist formaten, dus het werkt voor verschillende voorkeuren en werkstromen. ClickUp integreert met veel tools van derden om de functie uit te breiden en het werk te centraliseren.

ClickUp beste functies

Checklists maken met een willekeurig aantal items en subitems en eenvoudig hun uiterlijk aanpassen

Stel checklists in om dagelijks, wekelijks of maandelijks te herhalen zodat taken altijd relevant zijn voor de dag

Maak uw eigensjablonen voor checklists of kies uit een selectie van kant-en-klare sjablonen

Ontvang notificaties wanneer checklistitems moeten worden uitgevoerd zodat u nooit een deadline mist

Werk gemakkelijk samen met anderen aan dezelfde Taken door je checklists te delen

ClickUp beperkingen

De interface kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app...nog niet!

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Business Plus: $19/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Toggl abonnement

Via Toggl Abonnement Toggl Plan heeft een intuïtieve drag-and-drop interface voor het maken en beheren van takenlijsten. De software bestaat uit een projectmanagement app en een taakplanner waarmee gebruikers taken kunnen toewijzen, deadlines kunnen bijhouden en herinneringen voor deadlines kunnen instellen. De software schaalt mooi op van eenvoudige persoonlijke projecten tot het beheren van grote teams.

Toggl Plan beste functies

Taken en projecten visualiseren op eenKanban-bord voor een gemakkelijke weergave in één oogopslag

Stel in dat taken wekelijks of maandelijks terugkeren, naast het bijhouden van een dagelijkse checklist

Maak een systeem van afhankelijkheid voor taken zodat je weet welke je eerst moet voltooien

Werk gemakkelijk samen met anderen aan taken en projecten om iedereen te synchroniseren

Toggl Abonnementen limieten

De app kan moeilijk te leren zijn

De functies voor rapportage zijn niet zo robuust als sommige gebruikers zouden willen

De mobiele app heeft niet zo veel functies als de desktop-app

prijzen van het Toggl abonnement ####

Free Forever

Teams: $9/maand per gebruiker

Business: $15/maand per gebruiker

Toggl Abonnementen beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (37 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

3. Habitica

Via Habitica Deze software is een populaire hulpmiddel voor taakbeheer dat het probleem op een heel andere manier benadert. Het verandert je leven in een RPG (role playing game).

Je bestuurt een virtueel teken dat dezelfde Taken heeft als jij. Als je een Taak voltooit, krijgt je virtuele personage ervaringspunten en uiteindelijk een level omhoog. Je personage kan lid worden van partijen of gilden, waardoor je met je echte vrienden en leden van je team kunt samenwerken aan gedeelde Taken.

Habitica beste functies

Het spelen van een RPG-spel maakt saaie checklists interessanter

Houd je gewoontes bij om je voortgang in de loop van de tijd te zien en ervoor te zorgen dat je gedisciplineerd blijft

Beloningen verdienen voor voltooide taken en gewoontes om je gemotiveerder te houden

Level-up van je virtuele zelf naarmate je meer en meer Taken voltooit om een gevoel van voldoening te krijgen

Communiceer met een grote gemeenschap van gebruikers om ondersteuning te krijgen en u te helpen uw aandacht bij uw taken te houden

Habitica limieten

De gamificatie kan te veel zijn voor sommige gebruikers

De app kan verslavend zijn, waardoor je er misschien meer tijd aan besteedt dan je van plan was te doen

Sommige beoordelaars vinden de prijs te hoog

Habitica prijzen

Free Forever

$4,99/maand of $47,99 per jaar

Habitica beoordelingen en recensies

App Store: 4/5 (1.700+ beoordelingen)

Google Play: 4/5 (24.900 beoordelingen)

4. TickTick

Via TickTick TickTick is een speciale checklist app om zowel persoonlijke als team productiviteit te verbeteren. De focus ligt op eenvoud, zodat gebruikers hun taken kunnen aanmaken, organiseren en prioriteren zonder een grote leercurve.

Gebruikers kunnen taken delen, bestanden bijvoegen en herinneringen krijgen over komende deadlines. De gegevens in de app worden gesynchroniseerd op alle platforms waarop de app is geïnstalleerd, zodat je altijd op schema blijft ongeacht het apparaat dat je gebruikt.

TickTick beste functies

Maak taken aan met behulp van natuurlijke taalinvoer en TickTick vult automatisch de juiste velden in om de taak aan te maken

Deadlines voor taken instellen zodat je weet waar je die dag aan moet werken en hoe lang je nog hebt om het te voltooien

Herinneringen instellen voor taken en checklistitems zodat je niet vergeet ze te voltooien

Prioriteit toekennen aan je taken om je te helpen beslissen in welke volgorde je ze moet voltooien

Contexten instellen voor taken om meer informatie te geven over wanneer en waar je ze moet voltooien

TickTick beperkingen

De app mist een aantal functies dieTickTick alternatieven hebben

De app kan soms buggy zijn

TickTick prijzen

$2,79/maand of $27,99/jaarlijks

TickTick beoordelingen en reviews

G2: 4,5/5 (87 beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

5. Apple aantekeningen

Via Apple Deze app is ingebouwd in Apple-apparaten. De app is het meest geschikt voor het maken van aantekeningen en heeft ook een basisfunctie voor checklists.

Hoewel het niet zo veel functies heeft als speciale checklist apps, biedt Apple Notes een eenvoudige en toegankelijke oplossing voor basis checklist behoeften. Gebruikers kunnen lijsten maken, items toevoegen en ze voltooien. Gegevens worden automatisch gesynchroniseerd met alle aangesloten Apple apparaten.

Apple Notes beste functies

Eenvoudig dagelijkse taken maken en beheren met een intuïtieve gebruikersinterface

Taken automatisch synchroniseren met alle Apple apparaten waarop de app geïnstalleerd is

Markdown gebruiken om je checklists op te maken voor een visueel aantrekkelijkere en beter leesbare weergave

Checklists gemakkelijk doorzoeken op specifieke taken of items

Beperkingen van Apple aantekeningen

De app heeft minder functies dan sommige andere opties

Het ondersteunt samenwerking niet zo goed als sommige concurrenten

Prijzen van Apple aantekeningen

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Apple Notes

App Store: 4.8/5 (55.800 beoordelingen)

6. Montage

Via Assemblage Assembly is een bedrijfsgerichte automatisering van werkstromen platform. Het beschikt over een uitgebreide oplossing voor het beheren van werknemers. Een van de functies is de mogelijkheid om lijsten met taken te maken, die je kunt sorteren, automatiseren en prioriteren op basis van je behoeften.

De diepgaande integratie met meerdere apps van derden en de uitgebreide functies naast het beheer van taken maken dit een aantrekkelijke optie voor grotere bedrijven.

Assembly beste functies

Checklists uitgebreid aanpassen, inclusief kleuren en pictogrammen en het nummer van items en subitems

Checklists delen met anderen om snel en gemakkelijk samen te werken aan gezamenlijke Taken

Sjablonen maken van je favoriete checklists en hun format en instellingen steeds opnieuw gebruiken

Ontvang notificaties wanneer checklistitems moeten worden uitgevoerd om te voorkomen dat je een belangrijke Taak vergeet

Visualiseer uw voortgang en blijf op de hoogte van taken met ondersteuning voor Gantt grafieken

Montagebeperkingen

De leercurve kan voor sommige gebruikers steil zijn

Als een op bedrijven gerichte app is het niet zo geschikt voor persoonlijke Taken als de concurrentie

Prijzen voor assemblage

Free Forever

Lijst: $2,80/maand per gebruiker

Standaard: $4,50/maand per gebruiker

Premium: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Assembly beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (78 beoordelingen)

7. GoodTask

/$$img/ https://forum.goodtaskapp.com/uploads/default/original/2X/2/2fa32f8822942959ffa1f836dfd5d70d82decf3b.jpeg Dagelijkse checklist app GoodTask /%img/

Via GoedeTaak Dit is een oplossing van derden voor het beheren van Taken voor het Apple ecosysteem. Het integreert mooi met Apple's Herinneringen en Kalender apps en synchroniseert de informatie met iCloud zodat deze beschikbaar is op elk verbonden apparaat. Gebruikers kunnen checklists maken, deadlines instellen en zelfs lijsten met subtaken maken om beter georganiseerd te blijven.

GoodTask beste functies

Limiet aan het typen en klikken door gebruik te maken van de natuurlijke taal invoer functie

Deadlines instellen voor taken en andere items om u te helpen het tempo van uw werk te bepalen en uw dag in te plannen

Ontvang notificaties om u eraan te herinneren wanneer taken klaar zijn, zodat u niet vergeet om belangrijke items af te maken

Prioriteit toekennen aan taken om je te helpen beslissen waar je het eerst aan moet werken

Gantt grafieken gebruiken om het volgende te visualiserenwerk dat u hebt gedaan en wat u nog te doen staat te visualiseren GoodTask limieten

Sommige functies van andere apps ontbreken in GoodTask

De app kan soms buggy zijn

GoodTask prijzen

Free Forever

Ondersteuner: $9,99/maand

GoodTask beoordelingen en recensies

App Store: 4.6/5 (1.700+ beoordelingen)

8. Google Taken

Via Google Werkruimte updates Dit is een gratis checklist app van Google. Het integreert met Google Agenda en andere software in de Google Werkruimte suite. Veel van deze producten maken automatisch een Google Taak aan en voegen deze toe aan de Taken app. Als basisaanbod mist het enkele van de geavanceerde functies van andere apps, maar het is een leuke optie voor een basis digitale checklist app.

Omdat de app synchroniseert met andere Google Cloud-producten, werkt hij naadloos op meerdere apparaten. Waar je ook wijzigingen aanbrengt in je takenlijst, Google houdt ze bij.

Google Taken beste functies

Snel en gemakkelijk checklists maken en beheren met de eenvoudige en intuïtieve interface

Automatisch taken maken terwijl u werkt met veel van de producten in de Google Werkruimte-suite

Uw checklists synchroniseren op elk apparaat dat verbinding kan maken met Google Werkruimte

Ontvang notificaties op de mobiele app die u waarschuwen wanneer er een taak moet worden uitgevoerd

Beperkingen van Google Taken

Hoewel eenvoudig te gebruiken, is de functie basaal in vergelijking met deGoogle Taken alternatieven* Afhankelijkheid van Google-producten maakt samenwerking beperkter dan met andere apps

Prijzen Google Taken

Free Forever

Google Taken beoordelingen en recensies

App Store: 4.8/5 (75.600 beoordelingen)

Google Play: 4,4/5 (327.000 beoordelingen)

9. Dingen

Via Dingen De volgende op onze lijst van dagelijkse checklist apps is Things. Deze software maakt het makkelijk om nieuwe Taken aan te maken en ze te beheren met een gebruiksvriendelijke interface. Het is een mobiele app zonder gratis versie, maar met een lage, eenmalige betaling. Hoewel het duur is in vergelijking met andere mobiele apps, is het betaalbaar in vergelijking met de maandelijkse kosten van andere opties.

Things beste functies

Checklists delen met anderen zodat iedereen die aan dezelfde lijst werkt effectief kan samenwerken

Projecten maken om je lijsten met taken beter te organiseren en je voortgang bij te houden op een verzameling gerelateerde taken

Kopieer en plak lijsten van andere apps en Things formatteert ze automatisch in een checklist

Zoek in je projecten en checklists naar een specifieke taak om deze snel te voltooien of aan te passen

Things limieten

Voor een mobiele app is de prijs een beetje hoog voor sommige gebruikers

Het ondersteunt samenwerking niet zo goed als gebruikers zouden willen

De app kan moeilijk te navigeren zijn

Dingen prijzen

$9.99

Dingen beoordelingen en recensies

App Store: 4.8/5 (22.800 beoordelingen)

10. Microsoft Nog te doen

Via Microsoft Dit product van Microsoft is een eenvoudige manier om Taken te organiseren binnen het ecosysteem van Microsoft. Deze nog te doen lijst app synchroniseert met andere Microsoft-producten, zodat jij of je teamleden hem gemakkelijk kunnen gebruiken.

Net als het aanbod van Google mist Microsoft To-Do enkele van de sleutel functies van meer geavanceerde oplossingen, maar het biedt een eenvoudige manier om taken toe te voegen. Voor de basisbehoeften aan checklist-software voor gebruikers van Microsoft-producten is het een geweldige oplossing.

Microsoft Nog Te Doen beste functies

Integreer je lijsten met veel producten in het Microsoft ecosysteem, zoals Outlook en Teams, om gegevens te synchroniseren

Gegevens automatisch synchroniseren op elk apparaat dat gebruikmaakt van de app of verbonden Microsoft-producten

Snel aan de slag, zelfs als beginner, met de eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface

Gemakkelijk samenwerken aan taken door ze te delen en eraan te werken met je teamgenoten of anderen

Nog te doen beperkingen van Microsoft

Het eenvoudige ontwerp laat de app een aantal functies van meer gespecialiseerde producten missen

De afhankelijkheid van het ecosysteem van Microsoft beperkt de samenwerkingsmogelijkheden in vergelijking met sommige concurrenten

Microsoft Nog te doen prijzen

Free Forever

Microsoft Nog te doen beoordelingen en recensies

App Store: 4.7/5 (189.900 beoordelingen)

Google Play: 4,7/5 (289.000 beoordelingen)

Bekijk deze_ Microsoft Nog te doen alternatieven !

Productief blijven in 2024 met dagelijkse checklists

Ga verder dan eenvoudige stand-alone checklist apps en versterk je Taken met software voor projectmanagement met ingebouwde checklists (geen integraties van derden nodig).

ClickUp's platform voor projectmanagement en productiviteit biedt de mogelijkheid om checklists te maken en te beheren, inclusief het toewijzen van to-do items en het instellen van deadlines, terwijl de voortgang van deze taken en deadlines over de gehele levensduur van een project wordt bijgehouden.

En het beste van alles is dat we checklists en taken bijhouden aanbieden op alle niveaus, inclusief ons Free Forever-abonnement!