10 Gratis Checklist sjablonen voor kwaliteitscontrole in Excel & ClickUp

Vindt u het moeilijk om een consistente kwaliteit te handhaven voor al uw projecten en processen? Of misschien ben je het beu om door ongeorganiseerde spreadsheets te bladeren wanneer het tijd is om kwaliteitscontroles uit te voeren. U bent niet de enige.

Het garanderen van producten en diensten van hoge kwaliteit is essentieel voor het succes van uw bedrijf. Zonder de juiste tools kan het echter erg complex en overweldigend aanvoelen. Daarom hebben we de 10 beste sjablonen voor kwaliteitscontrole in Excel en ClickUp verzameld.

Ze zijn ontworpen om uw workflows voor kwaliteitscontrole te vereenvoudigen, zodat uw bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd en uw output consistent aan de hoogste normen voldoet. 🏆

Wat is een sjabloon voor kwaliteitscontrole?

Een sjabloon voor kwaliteitscontrole is een document dat wordt gebruikt om de kwaliteit van producten, processen of diensten vast te leggen, bij te houden en te analyseren, zodat ze voldoen aan een specifieke reeks normen.

Als je bijvoorbeeld een nieuwe lijn draagbare luidsprekers produceert, kan een kwaliteitscontroleplan een lijst maken van alle bronnen, waarden voor gewicht, afmetingen en levensduur van de batterij. Dit betekent dat elk apparaat aan deze criteria wordt getoetst. Als er problemen worden ontdekt, corrigeert je team deze voordat het product de consument bereikt.

Dit minimaliseert defecte producten en verhoogt je kansen om te voldoen aan

product management KPI's en statistieken

.

Wat maakt een goed sjabloon voor kwaliteitscontrole?

Als je weet wat een goed sjabloon voor kwaliteitscontrole is, kun je het juiste sjabloon kiezen om je producten en processen te optimaliseren. Dus waar moet je naar zoeken?

Doel: Evalueer of de sjabloon past bij het kwaliteitscontroleproces dat u wilt opzetten. Zo niet, dan zijn de andere kenmerken waarschijnlijk niet relevant

Evalueer of de sjabloon past bij het kwaliteitscontroleproces dat u wilt opzetten. Zo niet, dan zijn de andere kenmerken waarschijnlijk niet relevant Duidelijke lay-out: De lay-out van de sjabloon moet het invoeren, openen en analyseren van gegevens eenvoudig en ongecompliceerd maken

De lay-out van de sjabloon moet het invoeren, openen en analyseren van gegevens eenvoudig en ongecompliceerd maken Aanpasbaarheid: U moet de sjabloon kunnen aanpassen aan het specifieke product, proces of de dienst die u monitort

U moet de sjabloon kunnen aanpassen aan het specifieke product, proces of de dienst die u monitort Toegankelijkheid: De template moet overal en vanaf elk apparaat toegankelijk zijn, zodat teamleden in real-time updates en feedback kunnen geven

De template moet overal en vanaf elk apparaat toegankelijk zijn, zodat teamleden in real-time updates en feedback kunnen geven Instructies: Controleer of de sjabloon duidelijke instructies geeft voor het gebruik. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat u de functies optimaal benut

10 gratis sjablonen voor kwaliteitscontrole in 2024

Hier zijn 10 gratis, kant-en-klare sjablonen voor kwaliteitscontrole in Excel en ClickUp. Laten we eens kijken en de ideale sjablonen vinden voor jouw zakelijke behoeften. ✨

1. ClickUp Kwaliteitscontrole Checklist Sjabloon

De

ClickUp Kwaliteitscontrole Checklist Sjabloon

is het ultieme dashboard om al uw kwaliteitscontroleplannen en projectmanagementbehoeften georganiseerd te houden. Maak voor elk project een lijst van de controles die het moet doorstaan om aan de bedrijfsnormen en klantvereisten te voldoen.

Splits elke "controle" op in taken en subtaken en wijs ze vervolgens toe aan je teamleden. Categoriseer deze controles als kritisch, belangrijk of minder belangrijk aspect van het kwaliteitscontroleproces en beschrijf de exacte stappen die moeten worden gevolgd bij het uitvoeren ervan. Dit helpt je team om prioriteiten te stellen en precies te begrijpen wat er moet gebeuren.

Terwijl je team de subcontroles afvinkt, vult de voortgangsbalk zich om het voltooiingspercentage weer te geven. Ze kunnen hun resultaten en opmerkingen direct in de sjabloon noteren en de controle van Nieuwe goedkeuring naar In afwachting van goedkeuring zetten.

Nu mag jij de rechter zijn. Je kunt hun werk goedkeuren of afkeuren. En als het een goedkeuring is, kun je een datum toevoegen voor toekomstige referentie. Dit helpt bij het bijhouden van de geschiedenis van kwaliteitscontroleactiviteiten en houdt iedereen verantwoordelijk voor hun acties en beslissingen.

Hier komt het leuke gedeelte - gebruik de native no-code Automations tool om deze workflow zo veel soepeler te laten verlopen. Je kunt bijvoorbeeld waarschuwingen laten afgaan naar de teamleider als een controle klaar is voor beoordeling en teamleden laten weten dat ze actie moeten ondernemen als hun controles worden afgekeurd.

Dit minimaliseert handmatig werk, vermindert fouten en zorgt ervoor dat je kwaliteitscontroleproces loopt als een goed geoliede machine. ⚙️

2. ClickUp standaard operationele procedures document sjabloon

A

standaardwerkwijzen (SOP's)

bieden een stap-voor-stap handleiding over hoe je team bedrijfsprocessen moet uitvoeren. Dit is meer een proactieve benadering van kwaliteitscontrole (ook wel kwaliteitsborging genoemd) die erop gericht is fouten vanaf de bron te minimaliseren.

Laten we eerlijk zijn, SOP's vanaf nul opbouwen is veel werk. Gelukkig maar,

ClickUp's sjabloon voor standaard operationele procedures

-ontworpen binnen

ClickUp Documenten

-doet het zware werk voor u.

Dupliceer de sjabloon voor elke afdeling, zodat Verkoop, Marketing, HR, enz. hun eigen SOP-handboek hebben. Elk handboek is onderverdeeld in pagina's voor de procedures van de afdeling. En elke pagina is onderverdeeld in de volgende secties:

Titel: Waar gaat deze SOP over?

Waar gaat deze SOP over? Doelstellingen: Het doel, de reikwijdte en de doelen van de procedure

Het doel, de reikwijdte en de doelen van de procedure RACI-matrix : De verantwoordelijke, verantwoordelijke, geraadpleegde en geïnformeerde teamleden die betrokken zijn bij de procedure

De verantwoordelijke, verantwoordelijke, geraadpleegde en geïnformeerde teamleden die betrokken zijn bij de procedure Procedure: Een opsplitsing van de procedure in verteerbare stappen

Een opsplitsing van de procedure in verteerbare stappen Procedureformulieren: Andere materialen die nodig zijn voor de procedure

Andere materialen die nodig zijn voor de procedure Tips en aantekeningen: Een ruimte voor uw team om hun ideeën over het verbeteren van de SOP te delen

Natuurlijk biedt het sjabloon een structuur voor het schrijven van de procedures, maar iemand moet de inhoud schrijven om de gaten op te vullen. Voer in

ClickUp AI

. 🤖

In plaats van talloze uren door te brengen met het zoeken naar de juiste woorden, helpt ClickUp AI u met onderzoek, brainstormen over ideeën en het genereren van inhoud voor elke sectie van uw SOP. Het bevat ook extra tools voor het snel bewerken van uw eerste concepten en het vertalen van uw inhoud in meerdere talen.

3. ClickUp proces en procedures sjabloon

Dus u bent geïnspireerd en klaar om die SOP's uit te rollen na het zien van de vorige sjabloon. Maar uw team op één lijn krijgen? Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar u hoeft zich geen zorgen te maken,

ClickUp's proces- en proceduresjabloon

steunt u.

Gebruik het om de processen en SOP's op te sommen die nodig zijn voor elke afdeling in uw bedrijf. Voeg voor elk van deze processen een aangepaste inspectiechecklist toe om ervoor te zorgen dat je team elk onderdeel behandelt dat vereist is in de documenten.

Wijs elk item toe aan een teamleider, stel een prioriteitsniveau in en markeer een vervaldatum. Om er zeker van te zijn dat elk detail klopt en in lijn is met je bedrijfsnormen, voeg je een goedkeurder toe om deze deliverables een laatste controle te geven. ✔️

Schakel over van lijst- naar bordweergave als je snel de status van een document wilt bijwerken door het te verplaatsen via Onderzoek, Documentatie, Voor goedkeuring, Voor revisie, Goedgekeurd en Live. Dit is ook erg handig om de voortgang van je team in één oogopslag te visualiseren.

En als je je aan deadlines wilt houden en het project op schema wilt houden, dan is de tijdlijnweergave een uitkomst. Je kunt het ook gebruiken om de duur van projecten aan te passen, terugkerende taken te tonen en taken een kleurcode te geven op basis van hun status of aangepaste velden.

Met deze sjabloon in de hand,

de capaciteit van je team coördineren

moeiteloos en bouw die SOP's op zonder dat het je moeite kost.

4. ClickUp Whiteboard Sjabloon voor processtroom

Ooit geprobeerd een bedrijfsproces uit te leggen en gewenst dat je gewoon een afbeelding had om te laten zien? Dat is waar

ClickUp's Whiteboard voor processtromen

komt eraan. Het draait allemaal om het omzetten van die complexe workflows in een duidelijke, gemakkelijk te volgen visual.

Het is ontworpen in

ClickUp Whiteboards

en wordt geleverd met een wervingsproces als voorbeeld en leidraad. U kunt het dupliceren en aanpassen aan het proces dat u in kaart wilt brengen.

De sjabloon heeft twee hoofdonderdelen: de belanghebbenden die betrokken zijn bij het proces bovenaan en hun acties en beslissingen onderaan. Gebruik lijnen om stippen met elkaar te verbinden en laat zien hoe het proces van A tot Z loopt. En als je je artistiek voelt, kun je spelen met kleuren, vormen en groottes. 🎨

Net als de andere ClickUp sjablonen wordt deze geleverd met een "Aan de slag"-handleiding om door de functies te navigeren en de sjablonen aan te passen aan uw specifieke processen. En als u wilt dat uw team op een bepaald punt meehelpt, deel het dan met hen zodat ze hun bewerkingen, opmerkingen en feedback kunnen toevoegen.

5. ClickUp Product Stappenplan Sjabloon

Het is gemakkelijk om overstelpt te worden met productideeën wanneer iedereen - klanten, team, zelfs uw buurman - een suggestie heeft voor wat u als volgende zou moeten uitrollen. Verzamel al deze ideeën en bouw een effectief

productstrategie

met

ClickUp's product stappenplan sjabloon

.

Begin met het Product Request Form. Dit is het portaal dat iedereen kan gebruiken om suggesties toe te voegen aan je Product Master Backlog. Maar laten we eerlijk zijn, niet elk idee is de moeite waard. En dit is waar

prioriteringstools

zoals de Impact Effort Matrix en

RICE score

van pas komen. 🛠️

Ideeën die de doorslag geven, gaan naar de lijst voor wekelijkse uitvoering. Dit is waar taken worden toegewezen, het werk begint en

projectbesturing

zijn geactiveerd. Verander de weergaven op basis van uw voorkeur: Tabelweergave voor een spreadsheetachtige weergave van taken, bordweergave voor een overzicht van taakstatussen, Ganttweergave voor taakafhankelijkheden en mijlpalen en Kalenderweergave voor het plannen en beheren van deadlines.

Naarmate taken vorderen en hun voltooiing naderen, kunt u ze verplaatsen naar de

Product Stappenplan

lijst. Dit geeft interne belanghebbenden elk kwartaal een tijdlijnweergave van komende productfuncties, verbeteringen en fixes. Zodra deze roadmapfuncties zijn geïmplementeerd, documenteer en kondig ze aan met behulp van de Release Notes.

Te veel ideeën, te weinig tijd? Deze sjabloon is het hulpmiddel dat u nodig hebt om de echte juweeltjes te sorteren en te beheren

productvereisten

en verzamel je team om ze te realiseren.

6. ClickUp Whiteboard Sjabloon voor productontwikkeling

Als u het vorige stappenplan-sjabloon te geavanceerd vond voor uw behoeften, dan is de

ClickUp Whiteboard Sjabloon voor productontwikkeling

is misschien wel de juiste keuze voor u. Het biedt een eenvoudigere en meer visuele manier om uw productontwikkeling te plannen.

Krijg in vogelvlucht een overzicht van alle belangrijke stappen die u moet nemen in de

productontwikkeling en -beheer

cyclus-van ideegeneratie en screening tot implementatie en marktintroductie. Verdeel deze stappen in kleinere, uitvoerbare taken, zodat je team weet wat ze op hun to-do-lijst moeten zetten. ✍️

Verdeel deze taken over maanden en kwartalen en benadruk daarbij

belangrijke mijlpalen

om je vooruitgang te vieren. Het is vooral handig als je neigt naar de

waterval projectmanagement aanpak

waarbij je één stap volledig wilt aanpakken voordat je naar de volgende gaat.

Aangezien deze sjabloon in ClickUp Whiteboards is ingebouwd, kunt u creatief aan de slag met pennen en vormen,

mindmaps

en plakbriefjes om het naar wens aan te passen. Het is ook superflexibel: pas kleuren, groottes en posities van canvaselementen aan zodat het eruit ziet en werkt zoals jij wilt.

7. ClickUp Product Functies Matrix Sjabloon

Bent u op zoek naar een manier om de kenmerken van uw verschillende productmodellen te documenteren als referentie tijdens kwaliteitscontroletests? Zo ja, dan is de

ClickUp matrix met productkenmerken

is voor jou.

Of u nu de hardware- of softwarekenmerken van uw productmodellen vastlegt, gebruik de aangepaste velden om elk detail te noteren. Stel, je hebt een serie smartphones en je wilt de levensduur van de batterij, cameraresolutie, opslaggrootte, enz. bijhouden. Met deze sjabloon is dit proces net zo eenvoudig als het invullen van de lege vakjes.

En als je geavanceerdere functies wilt, heb je de vrijheid om er zelf iets moois van te maken. Voeg je eigen aangepaste velden toe, maak unieke weergaven of integreer automatiseringen. Pas het aan en maak het echt van jou!

8. ClickUp Procesaudit en verbetersjabloon

Het bouwen en onderhouden van bedrijfsprocessen is als het onderhouden van een tuin. Na het planten moet je snoeien en optimaliseren voor groei.

ClickUp's procesaudit en verbetersjabloon

helpt daarbij - het is uw toolkit voor het tuinieren van bedrijfsprocessen. 🧰

Maak een kopie van de sjabloon voor de audit van elk bedrijfsproces. De sjabloon is verpakt in een map met vier afzonderlijke lijsten, die elk een uniek doel dienen:

Modelopvatting: Maak een lijst en plan uw kwaliteitsaudittaken in deze ruimte. Dit kan visueel omvatten bestaande processen in kaart brengen en het communiceren van procesveranderingen aan belanghebbenden

Maak een lijst en plan uw kwaliteitsaudittaken in deze ruimte. Dit kan visueel omvatten bestaande processen in kaart brengen en het communiceren van procesveranderingen aan belanghebbenden Procesanalyse : Definieer uw criteria voor kwaliteitsaudits en categoriseer ze onder Proces, Middelen, Management of Monitoring. Nadat je elk procescriterium hebt geëvalueerd, geef je het een auditscore, markeer je eventuele problemen en schrijf je manieren op om ze op te lossen

Definieer uw criteria voor kwaliteitsaudits en categoriseer ze onder Proces, Middelen, Management of Monitoring. Nadat je elk procescriterium hebt geëvalueerd, geef je het een auditscore, markeer je eventuele problemen en schrijf je manieren op om ze op te lossen CATWOE analyse: Dit staat voor Klanten, Actoren, Transformatieproces, Wereldbeeld, Eigenaren en Omgevingsbeperkingen. Houd er rekening mee hoe bedrijfsdoelstellingen en externe beperkingen processen beïnvloeden, zodat u de meest effectieve veranderingen kunt creëren

Dit staat voor Klanten, Actoren, Transformatieproces, Wereldbeeld, Eigenaren en Omgevingsbeperkingen. Houd er rekening mee hoe bedrijfsdoelstellingen en externe beperkingen processen beïnvloeden, zodat u de meest effectieve veranderingen kunt creëren Veranderingsbeheer: Kies een systematische aanpak voor het implementeren van procesveranderingen en het beheren van overgangen

Voor kleinere bedrijfsveranderingen hoeft u waarschijnlijk alleen de lijsten met modelontwerp en procesanalyse te gebruiken. Overweeg de andere lijsten alleen toe te voegen als ze passen bij uw use case. Deze rapportsjabloon is perfect om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsprocessen soepel en efficiënt verlopen.

9. Excel Kwaliteitscontrolegrafiek sjabloon door Vertex42

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Excel-Control-Chart-Template-by-Vertex42.jpg Excel controlegrafiek sjabloon door Vertex42 /img/

via Vertex42

Het kan een uitdaging zijn om processen te laten voldoen aan de gestelde normen, vooral op gebieden zoals engineering, waar de kleinste fouten tot grote gevolgen kunnen leiden. Gelukkig kunt u met de Excel Control Chart Template eenvoudig variaties bijhouden, zodat u snel corrigerende maatregelen kunt nemen.

Deze sjabloon wordt geleverd met kant-en-klare grafieken voor het bijhouden van het steekproefgemiddelde en -bereik, evenals het steekproefgemiddelde en de standaardafwijking. U hoeft alleen maar uw gegevens in te voeren en de sjabloon genereert de controlediagrammen, compleet met een middellijn en controlegrenzen, zodat het opsporen van trends en afwijkingen een fluitje van een cent is. 📈

Naast de controlediagrammen berekent de sjabloon ook statistieken zoals Cp, CPU, CPL, Cpk en opbrengstpercentage. Deze zijn erg handig om uit te zoeken of je proces aan de verwachtingen voldoet of nog wat aanpassingen nodig heeft.

Hoewel de sjabloon in eerste instantie is ontworpen als educatief hulpmiddel, is hij misschien toch nuttig voor basistoepassingen voor procesbesturing.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Excel-Control-Plan-Template-by-DMAICTools.jpg Excel sjabloon voor kwaliteitscontroleplan door DMAICTools /img/

via DMAICTools

Of je nu elektronische apparaten, auto-onderdelen of farmaceutische producten produceert, elk item moet worden getest om ervoor te zorgen dat het voldoet aan bepaalde veiligheids- en kwaliteitscontrolenormen.

Maar hoe je productieproces plannen om een dergelijke precisie en uniformiteit te garanderen... elke keer weer? Gebruik het Excel-sjabloon voor controleplannen.

In de kopregel kun je de volgende details over het controleplan opslaan voor het bijhouden van gegevens en toekomstige referentie:

Referentienummer: De gebruikte versie van het controleplan

De gebruikte versie van het controleplan Revisiedatum: De datum waarop de versie van het controleplan is goedgekeurd

De datum waarop de versie van het controleplan is goedgekeurd Onderdeelnummer: De technische tekening of het onderdeel waarop de test wordt uitgevoerd

De technische tekening of het onderdeel waarop de test wordt uitgevoerd Goedkeurders: De belangrijkste betrokkenen tekenen alle details in het controleplan goed

In de hoofdtekst van dit sjabloon voor het kwaliteitscontroleplan legt u de testresultaten vast na het uitvoeren van de nodige tests op het onderdeel. U moet belangrijke details invoeren, zoals de naam van het proces, de evaluatiemethode, de vereiste bemonstering, de controlemethode en het reactieplan.

Bereik consistente kwaliteitsdoelstellingen zonder gedoe

Als je een consistente productkwaliteit en hoge bedrijfsnormen wilt handhaven, ontkom je niet aan kwaliteitscontrole. Gebruik deze gratis sjablonen voor kwaliteitscontroleplannen om uw kwaliteitsbeheer te stroomlijnen, de beste kwaliteitsnormen te handhaven en uw klanten tevreden en loyaal te houden. 🤩

Naast projectkwaliteitscontrole,

ClickUp's uitgebreide sjabloonbibliotheek

maakt het gemakkelijk om alle gebieden van uw zakelijke workflows soepel te beheren, ongeacht uw bedrijfssector. Bekijk ze - ze zijn gratis beschikbaar.