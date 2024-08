Beste 10 productie planningssoftware in 2024 (gratis en betaald)

Productieplanning is ongetwijfeld een uitdaging, maar het hoeft geen procesblokker te zijn . Met de juiste hulpmiddelen tot uw beschikking kunt u uw productieproces en een ongeëvenaarde productiviteit. Daarom hebben we zorgvuldig de 10 beste productieplanningssoftware voor 2024 samengesteld, zowel gratis als betaald, om je te helpen je productieactiviteiten onder controle te krijgen.

Van naadloze toewijzing van hulpbronnen tot realtime updates, deze krachtige oplossingen zijn ontworpen om uw productieactiviteiten te optimaliseren. Ga aan de slag met de gratis ClickUp sjabloon voor productieproject om uw hele productieproces te organiseren!

Deel uw productieschema in met de ClickUp sjabloon voor productieprojecten

Wat moet je zoeken in software voor productieplanning?

Bij het zoeken naar de juiste oplossing om productieschema's te maximaliseren, moet u rekening houden met een aantal belangrijke factoren.

Flexibiliteit en aanpasbaarheid: Geef de voorkeur aan planningssoftware die flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden biedt om het aan te passen aan uw specifieke productieprocessen en vereisten

Geef de voorkeur aan planningssoftware die flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden biedt om het aan te passen aan uw specifieke productieprocessen en vereisten Realtime updates en zichtbaarheid: Ga op zoek naar oplossingen waarmee u de voortgang van uw productieproces kunt volgen terwijl het plaatsvindt en waarmee u direct de nodige aanpassingen kunt doen om de efficiëntie te optimaliseren en deadlines te halen

Ga op zoek naar oplossingen waarmee u de voortgang van uw productieproces kunt volgen terwijl het plaatsvindt en waarmee u direct de nodige aanpassingen kunt doen om de efficiëntie te optimaliseren en deadlines te halen Naadloze integratie met bestaande systemen: Zorg ervoor dat de planningssoftware naadloos integreert met uw bestaande systemen, zoals ERP (Enterprise Resource Planning) en MRP (Material Requirements Planning) tools. Deze integratie zorgt voor een soepele gegevensstroom en nauwkeurige planning, waardoor discrepanties tussen gegevens worden voorkomen en de algehele coördinatie wordt verbeterd

Zorg ervoor dat de planningssoftware naadloos integreert met uw bestaande systemen, zoals ERP (Enterprise Resource Planning) en MRP (Material Requirements Planning) tools. Deze integratie zorgt voor een soepele gegevensstroom en nauwkeurige planning, waardoor discrepanties tussen gegevens worden voorkomen en de algehele coördinatie wordt verbeterd Robuuste rapportage en analyse: Kies planningssoftware die robuuste rapportage- en analysefuncties biedt. Hiermee kunt u waardevolle inzichten verzamelen in de productieprestaties, knelpunten identificeren en verbeterpunten ontdekken

Kies planningssoftware die robuuste rapportage- en analysefuncties biedt. Hiermee kunt u waardevolle inzichten verzamelen in de productieprestaties, knelpunten identificeren en verbeterpunten ontdekken Gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve navigatie: Gebruiksvriendelijkheid is van vitaal belang bij planningssoftware om ervoor te zorgen dat uw team de software gemakkelijk kan gebruiken. Een gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve navigatie minimaliseren de leercurve en verhogen de productiviteit, zodat uw team zich kan concentreren op zijn taken in plaats van te worstelen met complexe software

Gebruiksvriendelijkheid is van vitaal belang bij planningssoftware om ervoor te zorgen dat uw team de software gemakkelijk kan gebruiken. Een gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve navigatie minimaliseren de leercurve en verhogen de productiviteit, zodat uw team zich kan concentreren op zijn taken in plaats van te worstelen met complexe software Betrouwbare klantenondersteuning en regelmatige updates: Kies voor planningssoftware met betrouwbare klantenondersteuning en regelmatige updates. De productiebehoeften kunnen snel veranderen en als u toegang hebt tot nuttige ondersteuning en updates, blijft uw software up-to-date en geschikt voor veranderende vereisten

Door rekening te houden met deze factoren kunt u de ideale planningssoftware voor uw productie vinden proces . Flexibele en aanpasbare software met realtime updates, naadloze integratie, krachtige rapportage, gebruiksvriendelijke interfaces en voortdurende ondersteuning zullen uw productiestroom optimaliseren!

De 10 beste productiesoftware voor gebruik in 2024

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp voor resourcebeheer en visuele planning

Bovenaan onze lijst staat ClickUp, een alles-in-één productiviteitsplatform met tools voor teams om elk productieproces te automatiseren, inclusief productieplanning. Het biedt belangrijke functies zoals ClickUp Kalenderweergave die helpt om uw werk te organiseren en gepland te houden en ClickUp Gantt-diagramweergave voor het visualiseren en beheren van kritieke taken.

ClickUp is niet alleen een fantastische software voor productieplanning, maar integreert ook naadloos met andere essentiële tools zoals Salesforce en Hubspot, waardoor communicatie en samenwerking tussen leden in realtime mogelijk is.

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp beperkingen

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

Zoveel krachtige samenwerkingstools kunnen een leercurve vormen voor sommige gebruikers

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Aangepaste prijzen beschikbaar

: Aangepaste prijzen beschikbaar ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (6.700+ beoordelingen)

4.7/5 (6.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Viskom

via Viskom Fishbowl is een voorraadbeheertool die middelgrote tot grote bedrijven helpt om voorraden bij te houden en productieprocessen te automatiseren. De in 2016 opgerichte software voor productieplanning biedt inzicht in magazijnen, houdt nauwkeurige voorraadaantallen bij en maakt materiaalbehoefteplanning (MRP) mogelijk.

Fishbowl beste eigenschappen

Actief stand-by ondersteuningsteam

Toegang beschikbaar voor medewerkers op alle winkellocaties

Status in realtime bijhouden

Scannen van streepjescodes voor eenvoudig bijhouden van voorraad

Tools voor orderverwerking voor efficiënt voorraadbeheer

Fishbowl-beperkingen

Moeilijk navigeren door sommige functies

Verschillende verborgen kosten

De prijs is hoog voor kleine bedrijven

Fishbowl-prijzen

Drive Warehousing: $349/twee gebruikers/maand Productie: Binnenkort beschikbaar

Fishbowl advanced Warehousing: $399/twee gebruikers/maand Productie: $499/twee gebruikers/maand



Fishbowl klantbeoordelingen

G2: 4.0/5 (180+ beoordelingen)

4.0/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (800+ beoordelingen)

3. MRPeasy

via MRPeasy MRPeasy is een AI-gestuurd MRP-platform dat productieplanningsrapporten genereert en de inkoopplanning versnelt. De software biedt relevante tools voor productie- en distributiebeheer, zoals oplossingen voor voorraadbeheer en functies voor productieplanning, cRM voor productie en nog veel meer.

MRPeasy beste functies

Nauwkeurige oplossingen voor productieplanning, roostering en rapportage

Gratis software-onderhoud

Productie- en werkplekkalenders

Beheer van vervaldatums

Goedkeuring van werkorders

Functionaliteit voor balans en grootboek

MRPeasy beperkingen

Steile prijsstelling voor kleinere bedrijven of teams

Ingewikkelde navigatieschermen

Beperkte dashboard aanpasbaarheid

Het is niet mogelijk om eerdere activiteiten op het platform te wijzigen

MRPeasy prijzen

Starter: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Professional: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Unlimited: $149/maand per gebruiker

MRPeasy klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (15+ beoordelingen)

4.2/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

4. PlanningPME

via PlanningPME PlanningPME is een hulpmiddel voor resourceplanning dat kleine tot grote bedrijven helpt om de planningen van werknemers efficiënt te beheren en taken en verantwoordelijkheden in realtime toe te wijzen. Het heeft ook krachtige integraties met Excel en Google Agenda, die de planning nog een stapje hoger brengen.

Met PlanningPME krijgt u toegang tot meerdere sjablonen, apps voor gezamenlijk plannen hR-beheeroplossingen en meer.

PlanningPME beste eigenschappen

Flexibele instelling

Gepersonaliseerde planningen

Toegangscontrole

Mobiele app versie beschikbaar

Afwezigheidsbeheer en verlofopvolging

Evenement planning

Excel-rapporten en statistieken

PlanningPME beperkingen

Werkt soms traag

Complexe gebruikersinterface

Er is geen gratis plan beschikbaar; alleen een gratis proefversie

PlanningPME prijzen

Web standaard: €43/maand

€43/maand Premium: €54/maand

€54/maand Web enterprise: €65/maand

€65/maand Softwareversie: €490/maand (eerste licentie, eenmalige betaling)

PlanningPME klantwaarderingen

G2: 4.0/5 (2 beoordelingen)

4.0/5 (2 beoordelingen) Capterra: 3.0/5 (2+ beoordelingen)

5. NetSuite

via NetSuite NetSuite is een cloud-gebaseerde oplossing voor productieplanning. Met NetSuite krijgen bedrijven aanpassingshulpmiddelen en connectiviteit met partners van derden om te helpen bedrijfsactiviteiten te automatiseren en te stroomlijnen .

Naast het feit dat NetSuite een levensvatbare planningssoftware is, doet het ook dienst als bedrijfsbeheersoftware en functioneert het als ERP voor sommige bedrijven, terwijl anderen gebruik maken van de CRM- en e-commercefuncties.

NetSuite beste functies

Real-time analyse en rapportage

Boekhoudsoftware

Gepersonaliseerd dashboard

Oplossingen voor personeelsbeheer

Functies voor order-, inventaris- en magazijnbeheer

Inkoop en beheer van de toeleveringsketen

NetSuite beperkingen

Vereist specifieke technische vaardigheden

Prijsplannen zijn niet direct beschikbaar op de website van NetSuite

Geen gratis proefversie

Vereist diepgaande training om volledig te begrijpen

Heeft de neiging om meerdere (onverwachte) fouten te hebben

NetSuite prijzen

Neem contact op met NetSuite voor prijzen

NetSuite klantwaarderingen

G2: 4.0/5 (2600+ beoordelingen)

4.0/5 (2600+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1300+ beoordelingen)

6. Plex-systeem

via Plex-systeem Plex System, onlangs overgenomen door Rockwell Automation, is een platform voor slimme productie dat de verbinding van systemen en mensen met toeleveringsketens ondersteunt. Van automatisering tot tracking en analyse, Plex Systems vereenvoudigt bedrijfsactiviteiten en -processen aanzienlijk.

De software biedt een duidelijk inzicht in de mensen en processen van uw organisatie en automatiseert handmatige processen, waardoor er minder ruimte is voor fouten. Plex System biedt ook relevante inzichten in productieplanning, waardoor naadloos orderbeheer en een efficiënt productieproces mogelijk worden.

Plex System beste eigenschappen

Systeem voor productie-uitvoering (MES)

Kwaliteitsmanagementsysteem (QMS)

Productbewaking

Planning toeleveringsketen (SCP)

Mobiele versie beschikbaar

Alles-in-één ERP-systeem

Rapportagetools op maat

Systeem beperkingen

Geen prijsplannen beschikbaar

Slechte klantenondersteuning

Rapportageserver is niet intuïtief

Te veel afhankelijkheid van software van derden om optimaal te functioneren als alles-in-één bedrijfsoplossing

Plex System prijzen

Neem contact op met het Plex System-team of plan een demo voor een offerte

Plex System klantwaarderingen

G2: 3.9/5 (50+ beoordelingen)

3.9/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (10+ beoordelingen)

7. Katana MRP

via Katana MRP Katana MRP is een productie planningssoftware die inventarisatieprocessen voor organisaties stroomlijnt. Met Katana krijgt u meer dan een productietool - u krijgt toegang tot deskundige partners om u te helpen bij inventarisatie, productie, boekhouding en meer.

Katana MRP beste eigenschappen

Toegang tot een brede waaier van partners met productie-expertise

Flexibele prijspunten voor kleine tot grote bedrijven

Automatische voorraadherwerking

Live voorraadbeheer

Inheemse integratie en integratie met Xero, Zapier en meer

14 dagen gratis proefversie beschikbaar

Katana MRP beperkingen

Fouten niet ongedaan kunnen maken

Steile leercurve

Katana MRP prijzen

Essentieel: $99/maand

$99/maand Gevorderd: $299/maand

$299/maand Professioneel: $599/maand

$599/maand Enterprise: Neem contact op met Katana MRP voor prijzen

Katana MRP klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (140+ beoordelingen)

8. NDS ERP-oplossingen

via NDS ERP-oplossingen NDS ERP richt zich op het creëren van strategieën om organisaties te helpen bedrijfsprocessen te automatiseren, waaronder resourceplanning en -beheer, voorraadbeheer en logistiek. Sinds 1985 heeft NDS enterprise resource planning (ERP) voor fulfillment-, productie- en distributieprocessen.

NDS ERP-oplossingen beste eigenschappen

Factuurcalculator voor fulfilment

E-mail- en faxfuncties

Ondersteunt "sell-source-ship" en "buy-hold-sell" bedrijfsprocessen

Orderverwerkingsfunctionaliteiten

Commissietracking en tools voor verkoopanalyse

NDS ERP-oplossingen beperkingen

Er zijn geen prijsplannen vermeld op de NDS website

NDS ERP-oplossingen prijzen

Bezoek de NDS website voor een telefoonnummer of vul het contactformulier in voor een demo of offerte

NDS ERP Solutions klantwaarderingen

G2: Geen beoordeling beschikbaar

Geen beoordeling beschikbaar Capterra: Geen beoordeling beschikbaar

9. Optessa

via Optessa Optessa is intuïtieve software voor het plannen en roosteren van productiecycli. Het stond tot 2006 bekend als NEPTAS en is al meer dan 20 jaar toonaangevend op het gebied van intelligente planning, opeenvolging en scheduling voor fabrikanten.

Optessa beste eigenschappen

Intuïtieve lay-out

Master productie planning enfuncties voor capaciteitsplanning* Planning van bevoorradingsnetwerken en afstemming van vraag en capaciteit

Intelligente analyses om prestaties te meten

Interactieve grafieken en afbeeldingen voor diepgaande rapportage

Optessa-beperkingen

Prijzen zijn niet openbaar

Geen gratis proefversie of versie

Optessa prijzen

Neem rechtstreeks contact op met het Optessa-team voor aangepaste prijzen

Optessa klantwaarderingen

G2: 3,5/5 (1+ beoordelingen)

3,5/5 (1+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3+ beoordelingen)

10. TACTIEK

via TACTIEK TACTIC is een veelzijdige software voor productieplanning die kan worden aangepast om naadloos te integreren met uw bestaande ERP/MRP-systeem. De planningstool is eigendom van Waterloo Manufacturing software en is zeer effectief om productieprocessen op tijd, op schema en in lijn met vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen te houden.

TACTIC beste eigenschappen

Productie enbeperkte middelen planning

Functies voor bewerkingsvolgorde

Mogelijkheden voor controle van productieactiviteiten

Telefonische ondersteuning en producttraining beschikbaar

TACTIC beperkingen

Prijzen zijn niet openbaar

Geen gratis proefversie of versie

TACTIC prijzen

Bureau reserveren: $2.25/bureau/maand

$2.25/bureau/maand Ruimtereservering: $5/vergaderzaal/maand

$5/vergaderzaal/maand Bezoekersbeheer: $99/kantoorlocatie/maand

TACTIC klantwaarderingen

G2: Geen beoordeling beschikbaar

Geen beoordeling beschikbaar Capterra: 5/5 (11 beoordelingen)

Bouw een productieplanningsmachine met ClickUp

ClickUp komt naar voren als de beste keuze onder de verschillende softwareoplossingen voor productieplanning en roostering. De gebruiksvriendelijke interface maakt efficiënte planning en real-time monitoring mogelijk, waardoor de workflow wordt gestroomlijnd en de productiviteit wordt gemaximaliseerd.

Naast naadloze integraties biedt ClickUp fabrikanten de mogelijkheid om hun dashboard aan te passen aan de specifieke behoeften van hun organisatie. Mis de kans niet om uw productieproces te verbeteren en te automatiseren. Start vandaag nog een gratis werkruimte !