10 Beste planningsapps voor kleine ondernemers in 2024

Als er iets is dat ons meer opwindt dan kleurgecodeerde dossiers en checklists, dan is het wel een netjes georganiseerde agenda. Onze kalenders geven ons een gevoel van controle in een chaotische wereld. En de beste apps voor agenda's helpen ons om onze agenda's onder controle te houden zonder dat we alles met de hand hoeven te organiseren. 🙌

Begrijp ons niet verkeerd: we houden van handgemaakte objecten. Maar we houden er niet van om tonnen e-mails te typen om een vergadering te vinden die voor iedereen werkt.

Met planningsapps kunnen we alles doen, van het organiseren van vergaderingen voor het team tot het laten boeken van afspraken door clients en het plannen van personeelsdiensten. En we kunnen het Nog te doen in minder tijd. ⏰

Hieronder vind je 10 van de beste apps voor het plannen van afspraken voor kleine en middelgrote bedrijven. Deze apps kunnen je tijd besparen en je helpen je tijd op dezelfde tijd te beheren. Aan de slag dus!

Wat moet je zoeken in apps voor het maken van afspraken?

Sommige functies die je nodig hebt in een app voor het maken van afspraken hangen af van wat je aan het plannen bent. Maar de beste apps voor het maken van afspraken voor kleine bedrijven moeten minimaal deze drie dingen bieden:

Intuïtieve gebruikersinterface: Je clients, teamleden en klanten plannen allemaal tijd met je in via deze app. Kies een platform dat gebruiksgemak hoog in het vaandel heeft staan, met duidelijke functies voor het plannen en een gebruiksvriendelijk ontwerp

Meldingen : Je app moet je een notificatie sturen als iemand tijd bij je boekt. Hij moet jou en je gast ook herinneringen sturen voordat de afspraak begint. Nog beter is het als je je notificaties kunt aanpassen en kunt kiezen tussen e-mail, tekst en herinneringen in de agenda

De 10 beste apps voor het maken van afspraken in 2024

We hebben 10 apps gekozen die uitblinken in verschillende dingen. Van beheer van werklast en personeelsplanning om planning van taken en het boeken van afspraken met klanten, er is een app met de juiste functies die past bij uw zakelijke behoeften.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Voor freelancers en kleine bedrijven die vergaderingen willen plannen, bouwen project planningen clickUp maakt het makkelijk om alles bij te houden, zodat u niet meer hoeft te switchen tussen apps. 🐇

ClickUp integreert met de apps die uw team al gebruikt. Het maakt verbinding met alle belangrijke kalender apps en synchroniseert in real time. Dat betekent dat uw ClickUp- taken verschijnen in uw agenda app, en uw agenda-afspraken verschijnen in uw ClickUp-werkruimte. U kunt uw planning ook reorganiseren met een intuïtieve drag-and-drop interface die u helpt om WERKEN .

Als je regelmatig online afspraken plant met je team of clients, verbind ClickUp dan met Zoom om je vergaderingen te plannen en te hosten zonder ooit de app te verlaten. Je kunt het ook synchroniseren met Calendly zodat mensen vergaderingen aan je kalender kunnen toevoegen.

Met meerdere weergaven kunt u uw werk visualiseren op een kalender, in een dagelijkse planner of op een tijdlijn.

Begin en neem deel aan vergaderingen rechtstreeks vanuit uw Taken met ClickUp's Zoom-integratie

ClickUp beste functies

ClickUp kalender weergave plus automatische synchronisatie in twee richtingen met Google Agenda, Outlook en Apple Agenda

Mogelijkheid om afhankelijkheid opnieuw te plannen om projectplanningen tegelijkertijd aan te passen, plus Zapier-integraties voor "Als dit, dan dat"-planning

Gratis sjablonen om meer ingewikkelde werkstromen te plannen, zoals projectplanningen en personeelsverschuivingen,kalenders voor contententijdmanagement processen

Extrafuncties voor tijdbeheerinclusief widgets voor tijdsregistratie, timesheets en factureerbare tijd voor eenvoudige facturering

Gratis training en 24-uurs klantenservice

ClickUp limieten

Omdat ClickUp zoveel functies en integraties biedt, kan er een leercurve zijn wanneer u aan de slag gaat

Functies op de ClickUp mobiele app zijn niet zo robuust als in de web app

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen *ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de Workruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.400+ beoordelingen)

4.7/5 (8.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Afspraak.ly

via Afspraak.ly Er is niets ingewikkelds aan Appoint.ly, en dat is een deel van de charme van deze online planningstool. Hiermee kun je je planning instellen en je beschikbaarheid delen via een link die je naar iedereen kunt sturen.

Deze software voor het maken van afspraken heeft een gebruiksvriendelijke interface en is ideaal voor werknemers op afstand, teams die verdeeld zijn en verkoopteams. Het is ook ideaal voor professionele dienstverleners met clients in meerdere tijdzones.

Appoint.ly beste functies

Met de functies voor online afspraken kun je je beschikbaarheid delen via een link die je kunt delen via berichten, e-mails of je website

Synchronisatie van tijdzones maakt het gemakkelijker om vergaderingen te plannen met mensen over de hele wereld en vermindert het risico op no-shows

Integraties met Google Agenda, iCloud, Outlook, Office 365 en Exchange

Appoint.ly beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren dat ze geen notificaties ontvangen als er nieuwe afspraken zijn geboekt, dus ze moeten hun agenda regelmatig controleren op wijzigingen

Deze app biedt geen integratie met betalingsverwerkingssystemen

Appoint.ly prijzen

Basis abonnement : Free

Free Pro abonnement: $8 per gebruiker per maand

$8 per gebruiker per maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Appoint.ly beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (12+ beoordelingen)

4.4/5 (12+ beoordelingen) Capterra: 3.3/5 (3+ beoordelingen)

3. HoneyBook

via HoneyBook HoneyBook is er voor freelancers en kleine bedrijven die werken met offertes, contracten en facturen en veel koffie. ☕️

Hoewel HoneyBook niet zal voorzien in uw dagelijkse cafeïne-inname, zal het u helpen de rest van uw bedrijf te runnen. Ja, het is een app voor het maken van afspraken, maar het is niet zomaar een app voor het maken van afspraken.

Je kunt reclame maken voor je diensten, vergaderingen met klanten boeken, je projectdocumenten beheren (zoals voorstellen, contracten en facturen) en kredietkaartbetalingen verzamelen op één plek. Je kunt zelfs merkformulieren en vragenlijsten versturen. In wezen kun je je client management proces stroomlijnen door het verzamelen van al je client communicatie op één plaats.

HoneyBook beste functies

Deel uw beschikbaarheid via een link waarmee clients een vergadering kunnen boeken

Meerdere soorten afspraken instellen zodat je clients je boeken voor de juiste service en de juiste hoeveelheid tijd

Plannen, factureren en betalingen accepteren vanuit dezelfde app

Merk uw planning, contracten, facturatie en betaling portaal, zodat clients weten dat ze contact opnemen met de juiste business

HoneyBook beperkingen

Veel gebruikers rapporteren problemen met de installatie en ervaren een steile leercurve wanneer ze beginnen te werken met de functies van HoneyBook

Hoewel u HoneyBook kunt gebruiken voor zowel planning als betalingsverwerking, rapporteren gebruikers dat de betalingsverwerking traag verloopt

HoneyBook prijzen

Starters: $8 per maand

$8 per maand Basis: $16 per maand

$16 per maand Premium: $33 per maand

HoneyBook beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (135+ beoordelingen)

4.5/5 (135+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (580+ beoordelingen)

4. Calendly

via Calendly Calendly is misschien wel de bekendste app voor het maken van afspraken en is een van de grondleggers van online reserveren. Bij alle Calendly abonnementen kun je je planning delen via een link, want delen is geven. 💗

Zodra je je link deelt, kunnen mensen je beschikbaarheid zien en een tijd bij je boeken. Calendly is geweldig voor freelancers, maar het is ook een uitstekende keuze voor kleine en grote teams.

Afhankelijk van je abonnement kun je één type afspraak instellen (zoals een vergadering van 30 minuten) tot onbeperkte afspraaktypes (zoals een koffieklatsch van 15 minuten, een interview van 40 minuten en een onboarding van een uur).

Als je een betaald abonnement hebt, kun je Calendly zelfs gebruiken om complexe vergaderingen te organiseren, zoals conferentiegesprekken of rondetafelgesprekken, zonder dat je met je team heen en weer hoeft te gaan over beschikbaarheid.

Calendly beste functies

Gemakkelijk online boeken met een deelbare link

Aanpasbare werkstromen waarmee je gepersonaliseerde herinneringen per tekst of e-mail en follow-ups kunt sturen

Mogelijkheid om je Calendly link op je website of in je e-mail handtekening te zetten om je planningsproces te stroomlijnen

Integraties met meerdere kalender apps verkooppuntensystemen, CRM's en communicatieplatforms

Calendly beperkingen

De functies van het gratis abonnement zijn zeer beperkt, waardoor je alleen gratis afspraken kunt maken voor één soort gebeurtenis en één kalenderintegratie

Sommige gebruikers rapporteren fouten in de kalenderintegratie die hebben geleid tot dubbele boekingen of die hun extra beschikbaarheid na annuleringen niet bijwerken en tonen

Calendly prijzen

Basic: Free

Free Essentials: $8 per persoon per maand

$8 per persoon per maand Professionals: $12 per persoon per maand

$12 per persoon per maand Teams: $16 per persoon per maand

$16 per persoon per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Calendly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.895+ beoordelingen)

4.7/5 (1.895+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.800+ beoordelingen)

5. Vierkante afspraken

via Vierkante afspraken Als je op zoek bent naar de beste app voor het maken van afspraken in salons, spa's, yogastudio's, fitnesscentra en andere op afspraken gebaseerde diensten, dan is Square Appointments zeker de beste. 💇‍♀️

Deze app is gemaakt door hetzelfde bedrijf dat Square maakt, het populaire point-of-sale systeem. Voor bedrijven die Square al gebruiken om betalingen te verwerken, past dit planningsprogramma naadloos in je bestaande workflow.

Square Appointments beste functies

Laat klanten vanaf uw website afspraken of lessen boeken

Automatisch herinneringen voor afspraken versturen

Stel uw eigen annuleringsbeleid in en voeg no-showkosten toe

Klantprofielen aanmaken en clients de mogelijkheid geven kaarten bij te houden

Gebruik e-commerce functies om producten online te verkopen naast uw op afspraken gebaseerde diensten

Square Afspraken limieten

De afspraaktijden verschijnen altijd in de tijdzone van de eigenaar. Ze worden niet bijgewerkt naar de tijd van de gebruiker, waardoor het verwarrend kan zijn voor clients in verschillende tijdzones

De app heeft beperkte opties voor het toevoegen van extra client informatie, het categoriseren van je diensten, het plaatsen van beleid en het toevoegen van intake formulieren

Square Afspraken prijzen

Gratis

Plus: $29 per maand

$29 per maand Premium: Aangepaste prijzen

Square Afspraken beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (35+ beoordelingen)

4.3/5 (35+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (175+ beoordelingen)

6. Picktime

via Picktime Picktime is gemaakt voor verschillende bedrijven, maar het is ideaal voor bedrijven die locaties en apparatuur moeten inplannen voor afspraken.

Misschien heb je een salon waar elke stylist zijn stoel moet inplannen wanneer hij beschikbaar is. Misschien geef je bijscholingscursussen en moet je een klaslokaal en een projector reserveren. Of misschien werk je bij een groot bedrijf met een limiet aan vergaderzalen en kan de concurrentie om er een te boeken moordend zijn! 🤼‍♀️

Picktime helpt je niet alleen bij het plannen van afspraken met klanten, het helpt je ook bij het plannen van alle kleine details die je nodig hebt om van je vergadering een succes te maken.

Picktime beste functies

Met een booking widget op je website kunnen klanten 24/7 online boeken

Boekingsformulieren helpen je inzicht te krijgen in de behoeften van je klanten vóór hun eerste afspraak

Terugkerende afspraken in jedigitale planner zodat uw clients vaste vergaderingen met u kunnen instellen

E-mails en SMS herinneringen verminderen no-shows

Functies voor teambeheer voegen afspraken toe aan de persoonlijke agenda's van uw teamleden wanneer u ze toewijst

Integraties met Stripe en PayPal stellen u in staat om betalingen van klanten te ontvangen wanneer ze hun afspraak boeken

Picktime beperkingen

Het is moeilijk om agenda's en andere gegevens te dupliceren, dus u moet elke keer handmatig informatie invoeren

U moet individueel notificaties versturen, want er is geen manier om iedereen tegelijkertijd op de hoogte te brengen van een verandering in tijd of locatie

Picktime prijzen

Gratis

Starter: $3 per gebruiker per maand

$3 per gebruiker per maand Pro : $2.25 per gebruiker per maand

Picktime beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

4.8/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (45+ beoordelingen)

7. Setmore

via Setmore Setmore is ook een app voor het maken van afspraken voor kleine bedrijven en heeft functies voor schoonheid, wellness, gezondheidszorg, creatieve diensten, professionele diensten en vakmensen.

Deze app heeft een lijst met functies die we zouden omschrijven als niet te veel en niet te weinig voor de meeste lokale bedrijven. Met deze app kunnen je klanten online boeken en betalen. En hoewel dat ongeveer alles is wat deze app doet, is het misschien alles wat je nodig hebt.

Setmore beste functies

Een online boekingspagina met een servicemenu helpt klanten de juiste afspraak te boeken

Klantbeoordelingen worden weergegeven op uw reserveringspagina om nieuwe klantafspraken aan te moedigen

Automatische bevestigingen, herinneringen per e-mail en tekst ontmoedigen no-shows

Dankzij integratie met Square en Stripe kunt u betalingen rechtstreeks vanaf uw reserveringspagina verwerken

Setmore limieten

In plaats van de afsprakenplanner op uw website, moeten clients via een Setmore URL afspraken maken

U kunt niet meerdere formats maken voor follow-up e-mails, dus klanten zien dezelfde instructies ongeacht het type afspraak dat ze boeken

Setmore prijzen

Gratis

Pro : $5 per gebruiker per maand

$5 per gebruiker per maand Teams: $5 per gebruiker per maand

Setmore beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (240+ beoordelingen)

4.5/5 (240+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (940+ beoordelingen)

8. Schaafbaar

via Planbaar Deze is voor onze koningen en koninginnen van de content. 👑

Planable is een app voor het plannen van content waarmee je content kunt maken, formateren voor verschillende platforms en goedkeuring kunt krijgen in dezelfde ruimte. Het is deels een planningsapp en deels een projectmanagement app, speciaal ontworpen voor makers van content, teams en bureaus.

Alle content die je in Planable maakt, wordt net zo opgemaakt als in zijn uiteindelijke, gepubliceerde vorm. Content is visueel, makers van content zijn visueel en je stakeholders willen zeker visuals zien. 👀

Deze app helpt je op één plek je posts te visualiseren, goed te keuren en in te plannen.

Planable beste functies

Commentaar geven en goedkeuren naast de post

Plan je seizoensgebonden en evergreen content om automatisch te posten

Posten naar Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, X, LinkedIn en Google My Business

Planbare limieten

De bewerking van foto's in de app is beperkt, dus je moet je afbeeldingen voor elk socialemediaplatform bewerken en de grootte ervan aanpassen voordat je ze uploadt naar je planner voor berichten

Het kan moeilijk zijn om targets en tags van eerdere posts te dupliceren, dus het kan zijn dat je dezelfde informatie meerdere keren handmatig moet invoeren

Planbare prijzen

Gratis abonnement

Basis abonnement : $11 per gebruiker per maand

$11 per gebruiker per maand Pro abonnement: $22 per gebruiker per maand

$22 per gebruiker per maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Planable beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (585+ beoordelingen)

4.6/5 (585+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (305+ beoordelingen)

9. Plaatsvervanger

via Plaatsvervanger Met deze app voor het plannen van verschuivingen kunt u de beschikbaarheid van werknemers bekijken, een verschuivingsschema maken en dit online delen. Als je open verschuivingen, kunt u post ze en laat team leden om ze te claimen. Of je kunt medewerkers laten ruilen hun verschuivingen met iedereen die gekwalificeerd is. Het is allemaal Klaar via de app.

Wanneer er een oproep komt, kun je het rooster beheren via de mobiele app, waar je ook bent. Je kunt je arbeidskosten duidelijk visualiseren en zelfs AI gebruiken om een slimme planning te maken.

afgevaardigde #### beste functies

Maak en deel je personeelsplanning online

Verschuivingen vullen en oproepen beheren in realtime

Urenstaten van werknemers bijhouden

Integreer het met uw salarisadministratie, verkooppunt of human resources-systemen

plaatsvervangende #### limieten

Het kan een uitdaging zijn om een aangepast sjabloon te dupliceren, en het onthoudt niet de beschikbaarheid van uw medewerkers maand na maand, dus het kan zijn dat u handmatig dezelfde informatie invoert elke keer dat u plant

Deze app werkt het beste op iOS-apparaten. Als je Microsoft, Linux of Android gebruikt, heb je mogelijk geen toegang tot alle functies

Prijzen

Gratis

Premium: $4.90 per gebruiker per maand

$4.90 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

plaatsvervangende beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (240+ beoordelingen)

4.6/5 (240+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (685+ beoordelingen)

10. Acuïteit Planning

via Acuïteit Planning Acuity Scheduling is een andere geweldige app voor salons, schoonheids- en wellnessprofessionals, fitnessstudio's, levenscoaches en bedrijven die zowel persoonlijke als online afspraken maken.

Beheer schema's voor meerdere locaties en werknemers, en laat uw klanten om hun eigen afspraken online te boeken. Acuity Scheduling is ook een goede optie voor professionals die al hun zaken doen via online vergaderingen.

Acuity Scheduling beste functies

Aanpassingsopties voor uw reserveringspagina, e-mail herinneringen en SMS herinneringen creëren een merkervaring

Automatische aanpassing voor verschillende tijdzones zodat clients je planning in hun lokale tijd kunnen zien

Integraties met video conferencing software maken het gemakkelijk om online afspraken te maken

Intake formulieren helpen u inzicht te krijgen in de behoeften van een klant voor hun eerste afspraak

Dankzij integraties met Stripe, Square en PayPal kun je betalingen aannemen wanneer klanten boeken

Acuity Planning limieten

Er is geen multi-team kalender selectie, dus dit is misschien niet de beste optie voor grote teams met complexe planning behoeften

Zonder gratis abonnement kan deze app buiten bereik zijn voor nieuwe bedrijven

Acuity Scheduling prijzen

Opkomend: $16 per maand

$16 per maand Groeiend: $27 per maand

$27 per maand Powerhouse: $49 per maand

Acuity Scheduling beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (395+ beoordelingen)

4.7/5 (395+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (5.450+ beoordelingen)

Timing is alles

Met de beste apps voor het plannen van afspraken kun je Taken, Afspraken en Vergaderingen plannen wanneer het voor iedereen werkt. Geef je beschikbaarheid op en laat klanten en leden van je team een tijd kiezen, zodat jullie allemaal gesynchroniseerd zijn.

Als zelfstandig ondernemer of eigenaar van een klein bedrijf heb je het waarschijnlijk erg druk met het plannen van dagelijkse taken, tijdlijnen van projecten, teamvergaderingen, vergaderingen met klanten en verschuivingen van werknemers. Dat betekent dat de timing niet beter kan zijn om u aan te melden voor ClickUp .

Start gratis met ClickUp's alles-in-één platform en ontdek hoe een georganiseerde planning meer tijd in uw dag vrijmaakt! 🤩