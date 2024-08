10 Beste ERP-softwaretools voor resourceplanning in 2024

In de snelle, steeds veranderende wereld van het bedrijfsleven is het gebruik van Enterprise Resource planningssoftware (ERP) is niet langer een luxe maar een noodzaak.

ERP-systemen zijn cruciaal in moderne organisaties omdat ze verschillende processen integreren in een enkele, ordelijke werking. Deze processen omvatten projectmanagement, de organisatie van de toeleveringsketen en financiën. Maar hoe selecteert u het juiste ERP-systeem voor uw specifieke behoeften? Met zoveel beschikbare opties kan het een ontmoedigende Taak zijn.

In dit artikel bespreken we de 10 beste ERP-softwaresystemen en -tools die vandaag beschikbaar zijn, waarbij we hun beste functies en mogelijke limieten belichten. Het kiezen van een ERP-tool voor gegevensbeheer is immers een keuze die een enorme impact heeft op uw organisatie.

Wat is ERP-software?

ERP-software (Enterprise Planning) is een soort software die organisaties gebruiken om dagelijkse bedrijfsactiviteiten te beheren, zoals de boekhouding, inkoop onder andere projectmanagement, risicobeheer en naleving.

Er zijn veel soorten ERP-softwarepakketten beschikbaar die verschillen in het soort diensten dat ze aanbieden. Hier zijn een paar voorbeelden:

On-premise ERP-systemen: deze worden gehost en beheerd op locatie, waardoor organisaties de volledige controle hebben over hun gegevens en processen.

Cloud-gebaseerde ERP-systemen: Dit type systeem wordt gehost in de cloud, waardoor het over het algemeen kosteneffectiever is dan on-premise systemen.

Mobiele ERP-systemen: deze zijn ontworpen voor gebruik op mobiele apparaten, zoals tablets en smartphones. Dit zorgt voor een grotere toegankelijkheid van informatie en gegevens vanaf vrijwel elke locatie.

**Aangepaste ERP-systemen: dit type systeem wordt specifiek aangepast aan de behoeften van een bepaalde organisatie.

Essentiële functies ERP-software

Bij een juiste implementatie kan een ERP-systeem de activiteiten stroomlijnen, efficiëntie verbeteren en geeft u een concurrentievoordeel. Daarom is de selectie van de juiste ERP-software cruciaal voor uw bedrijf bedrijfsvoering en groei. Hier zijn enkele belangrijke aspecten die je kunnen helpen bij je zoektocht naar de ideale onderneming software voor resourceplanning implementatie:

Business behoeften: Bepaal uw specifieke behoeften. Het ERP-systeem moet uw efficiëntie verbeteren en tegemoetkomen aan behoeften zoals projectmanagement, financieel beheer, beheer van de toeleveringsketen of CRM (beheer van klantrelaties)

Bepaal uw specifieke behoeften. Het ERP-systeem moet uw efficiëntie verbeteren en tegemoetkomen aan behoeften zoals projectmanagement, financieel beheer, beheer van de toeleveringsketen of CRM (beheer van klantrelaties) Gebruiksgemak: Kies gebruiksvriendelijke ERP-software. Te complexe ERP-systemen kunnen de productiviteit negatief beïnvloeden en fouten veroorzaken door meer problemen aan uw bedrijfsprocessen toe te voegen

Kies gebruiksvriendelijke ERP-software. Te complexe ERP-systemen kunnen de productiviteit negatief beïnvloeden en fouten veroorzaken door meer problemen aan uw bedrijfsprocessen toe te voegen Aanpasbaarheid en schaalbaarheid: Naarmate uw functies zich ontwikkelen, moet uw ERP-systeem dat ook doen. Kies voor flexibele ERP-software die u kunt aanpassen aan uw groeiende behoeften

Naarmate uw functies zich ontwikkelen, moet uw ERP-systeem dat ook doen. Kies voor flexibele ERP-software die u kunt aanpassen aan uw groeiende behoeften Integratiemogelijkheden: Voorkom gegevenssilo's en zorg voor een naadloze informatiestroom met ERP-software die gemakkelijk integreert met uw bestaande systemen, of het nu gaat om uw human resources-, supply chain-, voorraadbeheer- of financiële beheertools

Voorkom gegevenssilo's en zorg voor een naadloze informatiestroom met ERP-software die gemakkelijk integreert met uw bestaande systemen, of het nu gaat om uw human resources-, supply chain-, voorraadbeheer- of financiële beheertools Klantenservice: Toegang tot snelle en deskundige ondersteuning kan waardevolle middelen besparen, met name tijdens de implementatiefase of wanneer zich problemen voordoen

Toegang tot snelle en deskundige ondersteuning kan waardevolle middelen besparen, met name tijdens de implementatiefase of wanneer zich problemen voordoen **Budget: houd rekening met alle kosten van het softwaresysteem, de implementatie en het onderhoud. Zoek een oplossing die binnen uw budget de beste waarde biedt voor de belangrijkste bedrijfsprocessen

Stem uw groeiplannen af op deze factoren om een bestaande ERP-oplossing te kiezen die uw bedrijf op de lange termijn ondersteunt.

Er zijn veel ERP-oplossingen op de markt, maar het kan verwarrend zijn welke ERP-systemen het beste werken voor jouw behoeften en welke functies je moet zoeken. Bekijk onze top 10 van beste ERP software-opties om iets te vinden dat bij je past.

Volg de voorraadprestaties in real-time met ClickUp

ClickUp is een alles-in-één projectmanagement- en productiviteitstool dat is ontworpen voor organisaties van elke grootte. Dankzij de veelzijdigheid kunnen teams hun middelen beheren taken, doelen en tijd effectief bijhouden.

Het uitgebreide gratis abonnement biedt verschillende functies die je kunt aanpassen zonder dat je code of add-on's nodig hebt, waardoor het een uitstekend startpunt is voor starters en kleinere teams. Met gebruiksvriendelijke interfaces en een uitstekende klantenservice onderscheidt ClickUp zich van andere ERP-oplossingen door zijn aangepaste velden en weergaven op maat.

ClickUp beste functies

Uitgebreid gratis abonnement met veel functies: Het is een robuuste tool die waarde biedt, zelfs in zijn gratis aanbod, waardoor het toegankelijk is voor vergaderingen van bedrijfsprocessen van alle groottes

Het is een robuuste tool die waarde biedt, zelfs in zijn gratis aanbod, waardoor het toegankelijk is voor vergaderingen van bedrijfsprocessen van alle groottes Gegevens importeren uit andere tools: Migreer gegevens uit uw bestaande tools en ERP-oplossingen eenvoudig en zonder gegevensverlies

Migreer gegevens uit uw bestaande tools en ERP-oplossingen eenvoudig en zonder gegevensverlies Uitstekende klantenservice: ClickUp onderscheidt zich door zijn responsieve en effectieve klantenservice, die zorgt voor een soepele implementatie en probleemoplossing

ClickUp onderscheidt zich door zijn responsieve en effectieve klantenservice, die zorgt voor een soepele implementatie en probleemoplossing Aanpasbare CRM : ClickUp's functie voor het beheer van klantrelaties biedt verkoop- en succesteams ERP-systemen om budgetten, contactgegevens en nog veel meer bij te houden.

ClickUp limieten

De mobiele app is niet zo volledig als de webapplicatie...maar toch

Er is geen integratie met Zoho Mail, wat een nadeel kan zijn voor bedrijven die voor hun activiteiten sterk afhankelijk zijn van Zoho Mail

ClickUp prijzen

Free Forever Plan

Unlimited plan : $7 per maand per lid

: $7 per maand per lid Business Plan : $12 per maand per lid

: $12 per maand per lid Enterprise Plan: Aangepaste prijzen zijn beschikbaar

ClickUp klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Microsoft 365

Via Microsoft Microsoft Dynamics is een reeks softwaresystemen die zowel leveranciers van software voor enterprise resource planning als applicaties voor relatiebeheer omvat. Deze ERP-systemen zijn ontworpen om bedrijven van elke grootte te helpen hun volledige activiteiten te beheren van verkoop en klantenservice tot financieel beheer en beheer van de toeleveringsketen.

Met Microsoft Dynamics kunt u uw processen in kaart brengen en pas de ERP-software aan uw specifieke branche aan, waardoor uw bedrijfsprestaties en productiviteit verbeteren.

Microsoft Dynamics 365 beste functies

Stem uw bedrijfsprocessen af op uw specifieke branchebehoeften met aanpasbare werkstromen

Microsoft Dynamics biedt betrouwbare veiligheid om uw gegevens te beschermen

Gebruik de kracht van AI om te automatiserenprocessen te automatiseren en inzichten te verkrijgen voor besluitvorming Microsoft Dynamics 365 limieten

De software is relatief duur, waardoor het een potentiële hindernis is voor kleine bedrijven

Er zijn beperkingen op de opslagruimte van gegevens die beperkend kunnen zijn in vergelijking met andere ERP-systemen

De software kan vrij ingewikkeld zijn om in te stellen en kan technische expertise vereisen

prijzen van Microsoft Dynamics 365: ####

Business Central Essentials vanaf $70 per gebruiker/maand

Business Central Premium vanaf $100 per gebruiker/maand

Beoordelingen van Microsoft Dynamics 365 klanten

G2: 4/5 (1.000+ beoordelingen)

4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Microsoft Dynamics Alternatieven !

3. Orion

Via Orion Orion is een robuust cloud- en ERP-softwaresysteem dat bedrijven helpt hun activiteiten te stroomlijnen en beter te laten verlopen middelen toe te wijzen . Meerdere teams kunnen gelijktijdig werken, wat de samenwerking en productiviteit verbetert.

Het is gemakkelijk te gebruiken en compatibel met de meeste netwerken, dus Orion maakt het gemakkelijk voor bedrijven om personeel te monitoren en hun taken en projecten bij te houden.

Orion beste functies

Naadloossamenwerking en beheer tussen teams binnen de onderneming binnen uw organisatie

Zorgt voor een soepele werking van verschillende netwerksystemen voor de belangrijkste bedrijfsprocessen

ERP-softwaresysteem helpt je om de prestaties van je team effectief bij te houden

Orion limieten

Soms gaan notificaties verloren, wat kan leiden tot gemiste updates of taken

Niet het meest betaalbare supply chain management- en ERP-systeem in deze lijst

Orion prijzen

Neem contact op met Orion voor prijzen

Orion klantbeoordelingen

G2 : 4.5/5 (14 beoordelingen)

: 4.5/5 (14 beoordelingen) Capterra: 4/5 (2 beoordelingen)

4. NetSuite ERP

Via NetSuite NetSuite ERP is een software-as-a-service uitgebreid ERP-systeem in de cloud, ontworpen voor bedrijven van elke grootte. Het biedt real-time zichtbaarheid in de financiële prestaties van uw bedrijf. NetSuite is super aanpasbaar, waardoor het gemakkelijk is om uw activiteiten te stroomlijnen met een op maat gemaakt systeem.

NetSuite ERP beste functies

Geweldige financiële rapportage en analyses laten je een scherp oog houden op je financiën

Naadloze verbinding met andere software zoals HR-tools voor efficiëntere activiteiten

Het ERP-systeem aanpassen aan uw specifieke bedrijfsbehoeften en werkstromen

NetSuite ERP limieten

Het kan lang duren om NetSuite te leren gebruiken en de productdocumentatie is beperkt

NetSuite ERP prijzen

Neem contact op met NetSuite voor prijzen.

NetSuite ERP klantbeoordelingen

G2 : 4/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.000+ beoordelingen)

5. ERPNext

Via ERPNext ERPNext is een gratis, open-source ERP-systeem en boekhoudsoftware. Het is ontworpen om eenvoudig en gebruiksvriendelijk te zijn. Toch is deze ERP-oplossing krachtig genoeg om alle aspecten van een bedrijf te beheren.

Lage overheadkosten maken ERPNext vooral effectief voor kleine en middelgrote bedrijven. Centraliseer uw verkoop-, inkoop-, productie-, boekhoud- en HR-systemen onder één dak met de uitgebreide set functies van ERPNext.

ERPNext beste functies

Open-source aanpak houdt overheadkosten laag terwijl het robuuste functies biedt

Stroomlijnt personeelsprocessen en vermindert handmatig papierwerk

Biedt een intuïtieve interface en gebruiksvriendelijke functies

ERPNext beperkingen

Installatie en aanpassing kan lastig zijn in vergelijking met andere ERP-systemen

Documentatie zou uitgebreider kunnen zijn om gebruikers te helpen de tool beter te begrijpen en te gebruiken

ERPNext prijzen

Open bron: gratis

gratis Cloud (beheerde hosting) : $10/site per maand

: $10/site per maand Enterprise (tot 50 gebruikers): $1.250/site per maand

ERPNext beoordelingen van klanten

G2 : 4/5 (41 beoordelingen)

: 4/5 (41 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (134 beoordelingen)

6. Oracle

Via Oracle Het enterprise resource planning-systeem van Oracle is een cloud-gebaseerde softwareoplossing die is ontworpen om complexe bedrijfsactiviteiten aan te kunnen. Gebruikers zijn dol op het vermogen om grote hoeveelheden gegevens te verwerken, waardoor deze cloud ERP-software geschikt is voor grote bedrijven met hoge gegevensvereisten.

De toolkit van Oracle bevat oplossingen voor financieel beheer, projectmanagement, inkoop risico, beheer van bedrijfsmiddelen en andere belangrijke functies op het gebied van business intelligence. Met de compatibiliteit van tools van derden breidt Oracle de functies uit en levert het een holistische oplossing voor het beheer van bedrijfsmiddelen software voor bedrijfsbeheer oplossing.

Oracle beste functies

Gebouwd om mee te schalen met uw organisatie en al uw business functies

Beheer meerdere databases op één server

Bliksemsnelle prestaties betekent kortere query-tijden

Biedt een brede array vangrootboek en analyses - ideaal voor supply chain- en voorraadbeheer

beperkingen Oracle

De licentiekosten van Oracle kunnen hoog zijn, vooral voor kleine en middelgrote bedrijven

Oracle prijzen

Gebruik de Oracle kostenraming

Oracle beoordelingen van klanten

G2 : 4.5/5 (800+ beoordelingen)

: 4.5/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (424 beoordelingen)

7. Odoo

via Odoo Odoo biedt een bereik van bedrijfsapplicaties en Enterprise-abonnementsystemen om een suite van ERP-software te voltooien om uw bedrijf van energie te voorzien. Met zijn gratis community versie maakt Odoo de traditionele ERP-systemen en softwaremarkt toegankelijk voor starters en kleine bedrijven.

Het biedt verschillende toepassingen zoals facturering, boekhouding, productie, inkoop, beheer van magazijnbestellingen en projectmanagement. Deze ERP-software heeft de mogelijkheid om taken te automatiseren en verbetert de efficiëntie en productiviteit aanzienlijk.

Odoo beste functies

De community versie is gratis; een groot voordeel voor starters en kleine bedrijven

Stroomlijnt routinetaken tottijd te besparen en de efficiëntie te verhogen

Beheer alle aspecten van uw business, van verkoop en CRM tot supply chain en voorraadbeheer

Odoo beperkingen

Configuratie kan lastig zijn

Technische ondersteuning is soms traag, volgens sommige gebruikers

Odoo prijzen

Eén app : Free

: Free Standaard : $24.90/gebruiker per maand

: $24.90/gebruiker per maand Aangepast: $37,40/gebruiker per maand

Odoo klantbeoordelingen

G2 : 4/5 (200+ beoordelingen)

: 4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (600+ beoordelingen)

8. Workday

via Workday Workday is een van de toonaangevende Enterprise resource planning-systemen voor financiën en human resources. De ERP-systemen bieden een reeks functies die zijn ontworpen om te worden aangepast aan de behoeften van uw organisatie.

In feite behandelt Workday financieel, menselijk kapitaal en middelenbeheer met gemak. U kunt de bedrijfsprestaties volgen met de diepgaande analyses van het platform. Ondanks de complexiteit maken de uitstekende rapportagemogelijkheden en het hoge aanpassingsvermogen het een aantrekkelijke keuze voor bedrijven van elke grootte.

Workday beste functies

Beheer de vakantie- en ziektetijd van werknemers en synchroniseer die informatie rechtstreeks met de salaristool

De werving van talent en het inwerken van nieuwe werknemers binnen de app regelen

Houd werknemers betrokken met leer- en ontwikkelingsmodules die in het systeem zijn ingebouwd

Workday beperkingen

Leren navigeren door het platform kan een uitdaging zijn

De overgang naar Workday kan een aanzienlijke hoeveelheid tijd en moeite kosten in vergelijking met andere Enterprise-abonnementssystemen

Workday prijzen

Neem contact op met Workday voor prijzen

Beoordelingen van Workday klanten

G2 : 4.1/5 (2000+ beoordelingen)

: 4.1/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1000+ beoordelingen)

9. Sage Intacct

via Sage Intacct Sage Intacct is een cloudgebaseerd platform voor financieel en activabeheer dat uitgebreide boekhoudmogelijkheden biedt om financiële activiteiten te stroomlijnen. Het biedt een breed bereik aan kerntoepassingen voor boekhouding, zoals grootboek, voorraadbeheer, crediteuren, debiteuren en kasbeheer.

De veilige processen zorgen ervoor dat uw financiële gegevens goed beschermd zijn, terwijl de bedrijfsgegevens krachtige rapportage tools bieden bruikbare inzichten in de business.

Sage Intacct beste functies

Snel betaald worden met een eenvoudig, geautomatiseerd factuursysteem

Altijd en overal toegang tot uw bedrijfsgegevens

Een uitgebreide bibliotheek met financiële rapportages zorgt ervoor dat uw bedrijf geen blinde vlekken heeft

Voorraden bijhouden van de productievloer tot het winkelschap

Sage Intacct beperkingen

Beperkte aanpassingen bieden mogelijk niet genoeg flexibiliteit voor sommige bedrijven

Sage Intacct prijzen

Neem contact op met Sage Intacct voor prijzen

Sage Intacct klantbeoordelingen

G2 : 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (300+ beoordelingen)

10. Acumatica

via Acumatica Acumatica is een cloud-gebaseerde enterprise resource planning software (ERP) oplossing die een bereik van professionele diensten automatisering tools voor kleine tot middelgrote bedrijven biedt. Acumatica is zeer aanpasbaar en zit boordevol krachtige functies, maar heeft desondanks een eenvoudig te navigeren interface, waardoor het toegankelijk is voor gebruikers van alle niveaus van technische expertise.

Acumatica beste functies

AI en machine learning helpen je om bedrijfsprocessen te automatiseren

Eersteklas veiligheid beschermt uw gegevens, terwijl op rollen gebaseerde toestemmingen het gemakkelijk maken om toch samen te werken met zowel interne als externe collega's

Automatica's cloud-gebaseerde software geeft je de flexibiliteit om overal toegang te krijgen tot je business en deze te beheren

Acumatica limieten

Inzicht in de totale eigendomskosten kan enige tijd en moeite kosten

Acumatica prijzen

Neem contact op met Acumatica voor prijzen

Acumatica beoordelingen van klanten

G2 : 4.5/5 (700+ beoordelingen)

: 4.5/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

Voordelen van het gebruik van ERP-software

Door processen te stroomlijnen geeft ERP-software bedrijven de mogelijkheid om productief en efficiënt te blijven. Van het verminderen van handmatige invoer van gegevens fouten tot het vereenvoudigen van complexe processen, hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van het gebruik van ERP-software:

Verhoogde efficiëntie : Gestroomlijnde activiteiten zorgen ervoor dat werknemers toegang hebben tot accurate informatie zonder dat ze meerdere applicaties of tools nodig hebben. Dit kan helpen om tijd te besparen.

: Gestroomlijnde activiteiten zorgen ervoor dat werknemers toegang hebben tot accurate informatie zonder dat ze meerdere applicaties of tools nodig hebben. Dit kan helpen om tijd te besparen. Verbeterde samenwerking : Als meerdere teams aan hetzelfde systeem werken, kunnen alle belanghebbenden gemakkelijk samenwerken en synchroon blijven.

: Als meerdere teams aan hetzelfde systeem werken, kunnen alle belanghebbenden gemakkelijk samenwerken en synchroon blijven. Betere rapportage : Met ERP-software hebben bedrijven snel en nauwkeurig toegang tot rapportages. Hierdoor kunt u betere beslissingen nemen over uw bedrijfsvoering.

: Met ERP-software hebben bedrijven snel en nauwkeurig toegang tot rapportages. Hierdoor kunt u betere beslissingen nemen over uw bedrijfsvoering. Lagere kosten : ERP-systemen verlagen de overheadkosten door handmatig werk te elimineren- Schaalbaarheid : ERP-systemen zijn ontworpen om met uw bedrijf mee te groeien, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over uitgroei.

: ERP-systemen verlagen de overheadkosten door handmatig werk te elimineren- : ERP-systemen zijn ontworpen om met uw bedrijf mee te groeien, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over uitgroei. Flexibiliteit : ERP-systemen zijn gemakkelijk aanpasbaar en kunnen worden aangepast aan specifieke behoeften. Dit betekent dat bedrijven de software kunnen optimaliseren voor hun eigen unieke processen.

: ERP-systemen zijn gemakkelijk aanpasbaar en kunnen worden aangepast aan specifieke behoeften. Dit betekent dat bedrijven de software kunnen optimaliseren voor hun eigen unieke processen. Nauwkeurigheid van gegevens : ERP-software elimineert fouten bij handmatige invoer van gegevens, waardoor het eenvoudiger wordt om toegang te krijgen tot nauwkeurige informatie en deze te beheren. Dit kan bedrijven helpen om dure fouten te elimineren.

: ERP-software elimineert fouten bij handmatige invoer van gegevens, waardoor het eenvoudiger wordt om toegang te krijgen tot nauwkeurige informatie en deze te beheren. Dit kan bedrijven helpen om dure fouten te elimineren. Verbeterde klantenservice : ERP-systemen bieden bedrijven een betere zichtbaarheid in bestellingen van klanten, waardoor ze snel en efficiënt kunnen reageren op vragen van klanten.

: ERP-systemen bieden bedrijven een betere zichtbaarheid in bestellingen van klanten, waardoor ze snel en efficiënt kunnen reageren op vragen van klanten. Betere veiligheid: De meeste ERP-systemen hebben ingebouwde functies om gevoelige gegevens te beschermen en te zorgen dat ze voldoen aan de industrienormen.

