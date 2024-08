10 Microsoft Dynamics 365 Alternatieven en Concurrenten 2024

Klanten vormen de ruggengraat van elk bedrijf. Daarom is het essentieel voor organisaties om te leren hoe ze ze het beste kunnen aantrekken, koesteren en behouden. Als eigenaar van een bedrijf kent u de waarde van het opbouwen van een solide klantenbestand en het creëren van duurzame relaties.

Helaas is het soms een uitdaging om tijdens het runnen van uw bedrijf proactief te zijn in het beheren van klantrelaties CRM-software platforms zoals Microsoft Dynamics 365 van pas komen. CRM-software biedt verschillende voordelen voor verkoopteams en uw marketinginspanningen. A Onderzoek van Capterra ontdekte dat 45% van de bedrijven generieke tools vervangt door CRM-software om een toename in omzetgroei te zien en klantenbinding . Daarnaast kunnen afzonderlijke Salesforce-onderzoek ontdekte dat 68% van de marketingleiders klantervaring als prioriteit beschouwt marketing KPI .

Maar laten we eerlijk zijn: niet elk bedrijf vindt Microsoft Dynamics 365 de ultieme oplossing. Daarom gaan veel organisaties op zoek naar de beste Microsoft Dynamics alternatieven voor hun specifieke behoeften.

En daarom zijn wij hier!

We belichten 10 Microsoft Dynamics alternatieven die beter kunnen werken voor jou. We geven ook details over prijzen, doelgroepen en beschikbare Enterprise Hulpmiddelenplanning ( ERP ) en CRM functies.

Laten we eerst uitzoeken wat Microsoft Dynamics is, hoe het werkt en wat het ideale klantprofiel is (en dat bent u misschien niet)!

Wat is Microsoft Dynamics?

Microsoft Dynamics is een CRM- en ERP-platform dat een reeks geïntegreerde tools biedt om bedrijven te helpen meerdere Taken uit te voeren en hun activiteiten soepel te laten verlopen.

Overzicht verkoop in Microsoft Deze veelgebruikte CRM-software heeft robuuste mogelijkheden, waaronder bewerkbare rasters, sitemap-ontwerpers en krachtige business intelligence (BI), waardoor bedrijven zichtbaarheid en controle voltooien. Het grootste pluspunt van het Microsoft Dynamics CRM-systeem is dat het een gebruiksvriendelijk, aanpasbaar dashboard bevat om prioriteiten en verkoopgegevens in één enkele interface weer te geven.

Het Microsoft Dynamics CRM-systeem heeft ook een breed bereik aan cloud-gebaseerde zakelijke apps om de werking van mobiele apparaten te ondersteunen en verkoopmanagers en vele anderen in staat te stellen om on-the-fly te werken.

Populaire functies van Microsoft Dynamics CRM

Inzichten in klantgegevens : Maak eenvoudig gebruik van AI om gegevens en verkoopinzichten te ontdekken

Maak eenvoudig gebruik van AI om gegevens en verkoopinzichten te ontdekken Dashboard voor klantenservices: Stelt teams in staat om hun klantervaringen te evalueren en manieren te vinden om te verbeteren

Stelt teams in staat om hun klantervaringen te evalueren en manieren te vinden om te verbeteren Real-time waarschuwingen voor klantinteracties: Krijg onmiddellijk updates over belangrijke klantinteracties met uw Business

Krijg onmiddellijk updates over belangrijke klantinteracties met uw Business Gegevens samenvoegen : Centraliseer verkooppijplijnen en -gegevens in alle geïntegreerde applicaties

: Centraliseer verkooppijplijnen en -gegevens in alle geïntegreerde applicaties Versium Predict: Helpt je verkoop- of marketingteam om aankopen van klanten beter te voorspellen

Microsoft Dynamics prijzen

De prijzen voor dit platform zijn vrij dynamisch. Raadpleeg de pagina met prijzen voor de duidelijkste informatie.

Klantengegevensplatform (Customer Insights) : $1.500 per huurder per maand voor de eerste Dynamics 365 app

: $1.500 per huurder per maand voor de eerste Dynamics 365 app Professional (Verkoop) : $65 per gebruiker per maand

: $65 per gebruiker per maand Enterprise (Verkoop) : $95 per gebruiker per maand

: $95 per gebruiker per maand Premium (Verkoop): $135 per gebruiker per maand

Top 10 Microsoft Dynamics Alternatieven om te overwegen

Als u op zoek bent naar een nieuwe software voor bedrijfsbeheer of CRM-oplossing, bekijk dan deze 10 opties die beter bij uw organisatie passen:

De CRM-functies van ClickUp helpen verkoop- en marketingteams bij het bewaken van klantgegevens en verschillende projecten

ClickUp biedt oplossingen voor teamsamenwerking en projectmanagement, zodat verkoop- en marketingteams hun communicatie kunnen afstemmen en verbeteren terwijl ze op de hoogte blijven van taken en gegevens. Deze CRM heeft een flexibel bereik en de gratis versie is perfect voor bedrijven met een laag budget die geld willen besparen en toch productiviteit willen behouden.

Dit platform maakt het eenvoudig om weergaven op hoog niveau te bouwen voor de waarde van de klantlevenscyclus, gemiddelde grootte van deals en nog veel meer om gegevens in één ruimte te controleren. De efficiënte functies voor gegevensbeheer van ClickUp doorbreken silo's door de communicatie te versnellen, zodat teams beter kunnen samenwerken aan deals en klanten in één hub aan boord kunnen nemen.

HubSpot's functies voor het beheren van gesprekken in CRM

HubSpot CRM is een geweldig CRM-platform voor kleine bedrijven met boekhoudsoftware voor het beheren van bedrijfsprocessen, communicatie, verkoopgegevens en meer. Het is gratis en gemakkelijk te gebruiken met tal van uitgebreide functies die beginners en doorgewinterde SaaS-gebruikers altijd en overal kunnen gebruiken. Bovendien kun je gedetailleerde klant- en bedrijfsprofielen met visuele aanwijzingen opslaan.

Bovendien kunt u sleutel CRM processen automatiseren zoals notificaties voor interne teams en marketing e-mails waarmee u een kennisbank voor uw clients van documentatie en hulpartikelen.

HubSpot CRM is een gecertificeerde Google partner en biedt oplossingen voor alle niches en industrieën. Het integreert naadloos met Cortana, GoChime, Pipedrive CRM , Gravity Forms en andere zakelijke systemen.

HubSpot sleutel functies

Drag-and-drop communicator voor snellere communicatie en samenwerking

Ticketing platform voor uitstekende klantenservice en ondersteuning van je clients

Intuïtief dashboard dat je een overzicht geeft van je recente KPI's en activiteiten

HubSpot professionals

Gemakkelijk in te stellen

Intuïtief

Betaalbaar

HubSpot nadelen

Het heeft een leercurve

Geen alles-in-één tool

Sjablonen zijn moeilijk aan te passen

HubSpot prijzen

Gratis abonnement : Free Forever

: Free Forever Starter : $45 per maand

: $45 per maand Professioneel : $800 per maand

: $800 per maand Enterprise: $3200 per maand

HubSpot beoordelingen

G2 : 4.4/5 (9.206+ beoordelingen)

: 4.4/5 (9.206+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.363+ beoordelingen)

via Salesforce

Salesforce CRM is een geïntegreerd platform waarmee bedrijven effectief verbinding kunnen maken met hun clients. Salesforce geeft de afdelingen van uw bedrijf een 360-graden weergave van de clients waardoor u gepersonaliseerde interacties kunt leveren.

U kunt Salesforce CRM eenvoudig zo configureren dat het functioneert volgens de behoeften van uw klanten op basis van hun bedrijfstype, rol en branche. Het platform stelt bedrijven in staat om meer deals te sluiten door diepgaand inzicht te bieden in belangrijke klantinformatie.

Tot slot biedt de zakelijke software van Salesforce CRM u uw eigen mobiele app met bedrijfsnaam. Dit verhoogt de productiviteit van uw teamleden en zorgt ervoor dat u altijd en overal op de hoogte bent van uw activiteiten.

Salesforce sleutel functies

Contactbeheer

Leadbeheer

Opportunity-beheer

Marketing automatisering functie voor gemak vanCRM-workflow installatie

Stuur gepersonaliseerde berichten naar potentiële klanten

Modules voor real-time analyse, klantenservice en handel

Salesforce-professionals

Aanpasbaar dashboard

Eenvoudig te navigeren en automatisering van werkstromen in de sector

Functie sociale media is voor veel gebruikers gemakkelijk te gebruiken

Salesforce nadelen

Geen levenslange gratis versie

Complex

Lastige rapportage

Moeilijke technische ondersteuning

Salesforce prijzen

Essentials : $25 per gebruiker per maand

: $25 per gebruiker per maand Professioneel : $75 per gebruiker per maand

: $75 per gebruiker per maand Enterprise : $150 per gebruiker per maand

: $150 per gebruiker per maand Unlimited: $300 per gebruiker per maand

Beoordelingen voor Salesforce

G2 : 4.2/5 (15.218+ beoordelingen)

: 4.2/5 (15.218+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (17.156+ beoordelingen)

Leer hoe_ Salesforce integreert met ClickUp !

NetSuite klant dashboard

Oracle NetSuite CRM is vergelijkbaar met en een veelgebruikt alternatief voor Microsoft Dynamics. Als cloudgebaseerd verkoop-CRM krijgt u een ononderbroken stroom van informatie op basis van de levenscyclus van uw klantbetrokkenheid.

Het platform bevat traditionele en moderne mogelijkheden om groei te bevorderen en inkomsten te genereren voor uw bedrijf, terwijl u een 360-graden weergave in realtime krijgt van de activiteiten van uw klanten. Dit geïntegreerde CRM-platform stelt uw verkoopteam vervolgens in staat om proactieve strategieën toe te passen tijdens het hele verkoopproces.

NetSuite CRM sleutel functies

Beheer van klantgegevens en verkooppijplijn

Automatisering van verkoop

Beheer van klantenservice

E-commerce marketing automatisering

Beheer van partnerrelaties

Tijdsregistratie

Verkoopvoorspellingen

Integraties met derden

NetSuite CRM voordelen

Aanpasbare mobiele app

Gebruiksvriendelijke interface

Automatisch updateproces

Toegankelijke opslagruimte voor gegevens

NetSuite CRM nadelen

Kan traag zijn

Moeilijk om geavanceerde zoekopdrachten of rapportages te maken

NetSuite CRM prijzen

Het platform publiceert zijn prijsabonnementen niet. Iedereen die geïnteresseerd is in hun diensten moet contact opnemen met de leverancier en een consultatie plannen om een redelijk abonnement op te stellen voor hun budget en voorkeuren.

NetSuite CRM beoordelingen

G2 : 3.9/5 (1.902+ beoordelingen)

: 3.9/5 (1.902+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (843+ beoordelingen)

Pipedrive Deals dashboard

Als het salesteam van je bedrijf een eenvoudig te gebruiken maar krachtig platform nodig heeft voor verkoop- en marketingcampagnes en de organisatie van dagelijkse taken, dan is Pipedrive de beste keuze. Het platform heeft een minimalistische layout die leadbeheer vereenvoudigt. Zodra je je aanmeldt bij Pipedrive, krijg je een overzicht van je verkooppijplijn en kun je je richten op de deals waar je werk van wilt maken.

Het platform heeft een functie voor doelen en activiteiten waarmee je de activiteiten kunt zien die je onmiddellijke aandacht vereisen en waarmee je een status krijgt van je lopende taken. Bovendien maakt Pipedrive naadloos verbinding met grote providers van e-maildiensten zoals Outlook, Gmail en Yahoo! waardoor je gemakkelijk berichten kunt verzenden en ontvangen zonder de CRM te verlaten. Het integreert ook met Zapier, Trello, Mailchimp en Google Maps.

Pipedrive sleutel functies

E-mail bijhouden

Werkstroom automatisering

Krachtige API

Rapportage en analyse van verkopen

Pipedrive voordelen

Intuïtieve interface

Gemakkelijk te gebruiken

24/7 ondersteuning

Pipedrive nadelen

Beperkte integraties met derden

Pipedrive prijzen

Essentieel : $9.90

: $9.90 Geavanceerd : $19.90

: $19.90 Professioneel : $39.90

: $39.90 Enterprise: $59.90

Pipedrive beoordelingen

G2 : 4.2/5 (1.537+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.537+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.429+ beoordelingen)

Koperen functie voor het bijhouden van leads

In onze lijst met Microsoft Dynamics alternatieven komt Copper als beste uit de bus vanwege de uitgebreide functies voor relatiebeheer. Met de software kunt u de klanttevredenheid verhogen met betere interacties van uw verkoop- en marketingtactieken.

Voor CRM-systemen is deze tool gemaakt met flexibiliteit als belangrijkste functie. Het combineert samenwerkingsoplossingen, analysetools en functies voor productiviteit en verpakt deze in één handige interface. U kunt kernactiviteiten en zakelijke functies automatiseren om de productiviteit te verhogen en uw workflow te stroomlijnen voor zichtbaarheid in uw pijplijn.

de belangrijkste functies van #### Copper CRM

Bijhouden van geopende e-mails

Sjablonen voor e-mails

CRM rapportage van activiteiten

Aangepaste velden

Doelen bijhouden

Prognoses voor bedrijfsvoering

Integraties met derden

Koper CRM pro's

Intuïtieve gebruikersinterface

Snelle klantenservice

Zeer aanpasbaar

Sterke API

Koper CRM nadelen

Sommige gebruikers rapporteren problemen met annuleringen

Geen freemium versie

Copper CRM prijzen

Basis : $29 per gebruiker per maand

: $29 per gebruiker per maand Professioneel : $69 per gebruiker per maand

: $69 per gebruiker per maand Business: $129 per gebruiker per maand

Koper CRM beoordelingen

G2 : 4.5/5 (985+ beoordelingen)

: 4.5/5 (985+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (554+ beoordelingen)

Zoho's kalender weergave

Zoho CRM is een CRM-software met alle functies die een bedrijf nodig heeft om zijn relevante processen te stroomlijnen. Deze software wordt vaak gebruikt voor kleine bedrijven en start-ups vanwege het freemium-pakket en de kosteneffectieve upgrades.

Zoho is een van de flexibelere Microsoft Dynamics alternatieven waarmee je je workflows beter kunt afstemmen en producten, landingspagina's en klanttrajecten kunt aanpassen. Bovendien kunt u de software gemakkelijk leren en de menu's aanpassen aan de CRM-behoeften van uw bedrijf.

Deze CRM-oplossing blinkt uit in het automatiseren van verkoopprocessen en biedt bedrijven een echt omnichannel platform. Zoho helpt teams om te communiceren met potentiële clients en bestaande klanten via e-mail, telefoon, sociale media en andere portals.

Een belangrijk voordeel van Zoho CRM is dat het eenvoudig te integreren is met oplossingen van derden.

Zoho CRM sleutel functies

Compatibel met meer dan 400 applicaties, waaronder Zoho CRM, HubSpot, PayPal en Mailchimp

Kalenderbeheer

Interacties bijhouden

E-mail bijhouden

Slim chatten

Sociale CRM

Prognoses

Zoho CRM voordelen

Gemakkelijk te gebruiken

Je kunt betrokkenheid bijhouden

Freemium versie heeft uitgebreide functies

Zoho CRM nadelen

Onhandig ontwerp dat een afknapper kan zijn

Sommigen rapporteren problemen met klantenservice bij complexe problemen

Bugs en glitches kunnen het een uitdaging maken

Zoho CRM prijzen

Standaard : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Professional: $ 20 per gebruiker per maand

Enterprise: $35 per gebruiker per maand

Ultimate: $45 per gebruiker per maand

Zoho CRM beoordelingen

G2: 4.4/5 (15.433+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (5.719+ beoordelingen)

Dashboard CRM van Freshsales

Freshsales CRM, voorheen Freshworks CRM, is software voor het beheer van klantrelaties en is gemaakt voor snelle bedrijven die één contactpunt met leads nodig hebben. Met dit verkoop-CRM-platform kunnen teams leads aantrekken, beheren en binden met een intuïtieve gebruikersinterface.

De CRM-software heeft krachtige functies zoals AI-gebaseerde lead scoring, telefoon- en e-mailfuncties, aanpasbare dashboards en rapporten, en automatisering van de workflow.

U kunt Freshsales CRM eenvoudig integreren met andere oplossingen van Freshdesk, zoals Freshcaller. Freshsales CRM maakt ook gebruik van een open API-systeem, wat betekent dat u het kunt integreren met apps die u gewoonlijk in uw bedrijf gebruikt, zoals Mailchimp, Google Agenda en QuickBooks.

Belangrijkste functies van Freshsales

Geavanceerd aangepast

Beheer van meerdere pijplijnen

Geavanceerde rapportage

Intelligente werkstromen

Lead scoren

Gebeurtenissen bijhouden

Freshsales-professionals

Schoon en eenvoudig te gebruiken

Biedt robuuste functies

Flexibel verkoopproces

Responsief team voor ontwikkeling

Freshsales nadelen

Gebrek aan opties bij het exporteren van informatie

Weinig toegankelijkheidsopties

Freshsales prijzen

Gratis

Groei : $15 per gebruiker per maand

: $15 per gebruiker per maand Pro : $39 per gebruiker per maand

: $39 per gebruiker per maand Enterprise: $69 per gebruiker per maand

Freshsales beoordelingen

G2 : 4.6/5 (983+ beoordelingen)

: 4.6/5 (983+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (496+ beoordelingen)

via pijplijn

Pipeline CRM is populair onder kleine bedrijven omdat het gebruikers in staat stelt leads te kwalificeren, hun contacten te beheren en prospects bij te houden binnen één enkel cloudgebaseerd programma. Voorheen PipelineDeals, biedt deze tool verkoopbeheer en klantrelatiebeheer met dagelijkse realtime statusupdates en 3D grafieken.

de belangrijkste functies van #### Pipeline CRM

Integratie van e-mail en apps

Tools voor verkoopversnelling verkorten de cyclus en verhogen het conversiepercentage

Leads verzorgen

Gedeelde pijplijn

Aangepast veld voor gebruikers om zoveel details op te slaan als ze willen

E-mail bijhouden

Importeer bestaande gegevens in bulk

Pipeline CRM voordelen

Eenvoudige gebruikersinterface voor relatiebeheer

Een 14-daagse gratis proefversie om te beoordelen welk abonnement het beste bij u past

Uitgebreid en gebruiksvriendelijk dashboard voor verkoopteams

Gemakkelijke toegankelijkheid

Eenvoudig te installeren voor een CRM-systeem

Pipeline CRM nadelen

Geen levenslange gratis versie

Beperkte integraties met sites van derden

De robuuste functies van verkoop-CRM kunnen overweldigend zijn voor sommigen

Pipeline CRM prijzen

Start : $25 per gebruiker per maand

: $25 per gebruiker per maand Ontwikkelen : $33 per gebruiker per maand

: $33 per gebruiker per maand Groeien: $49 per gebruiker per maand

Pipeline CRM beoordelingen

G2 : 4.4/5 (902+ beoordelingen)

: 4.4/5 (902+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (611+ beoordelingen)

Het dashboard van Nimble

Op onze lijst met Microsoft Dynamics-alternatieven staat deze top CRM-software. Het is een communicatiegerichte tool die het onderhouden van contact met uw leads en klanten vereenvoudigt. Nimble CRM heeft geavanceerde functies voor leadbeheerworkflows die zowel kleine bedrijven als klanten helpen om hun leads te beheren teams van ondernemingen .

Het biedt ook een gebruiksvriendelijke manier om berichten en sociale media te beheren om clients beter te segmenteren. Met de prospector-tool kun je waardevolle contacten van websites verkrijgen door de site van een bedrijf te bezoeken.

Zodra de contacten in uw database zitten, kunt u ze categoriseren en de opties voor aangepaste velden gebruiken om tags te maken en een flexibele lijst samen te stellen.

de belangrijkste functies van #### Nimble

Het dashboard geeft een overzicht van de komende dag

Berichten bijhouden

E-mail bijhouden

Integratie met derden

Met de functie Signalen kun je zien wie er met je in contact komt

Door sociale media bladeren zonder de software te verlaten

Nimble professionals

Aanpasbaar

Gebruiksvriendelijk

Gemakkelijk samenwerken

Sneller leadbeheer

Nauwkeurige nadelen

Je bent gelimiteerd tot 10 contacten per gebruiker per maand met de prospector tool

Er is een leercurve

De mobiele app werkt niet goed

Nimble prijzen

Deze software heeft een unieke aanpak met slechts één prijsoptie.

Nimble Business: $19 per gebruiker per maand

Nimble beoordelingen

G2 : 4.5/5 (984+ beoordelingen)

: 4.5/5 (984+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.774+ beoordelingen)

Vind de juiste CRM voor uw business

Hoewel Dynamics 365 een uitstekende optie is waar verschillende teams van ondernemingen op vertrouwen, is het niet de enige optie - vooral niet voor kleine bedrijven. Er is niet één oplossing die bij iedereen past voor CRM-tools maar u kunt iets kiezen dat het beste werkt voor u en uw budget.

Als u uw activiteiten tot in de kleinste details begrijpt, kunt u bepalen welk platform u zal helpen om uw business te laten groeien en uw relaties met clients te verbeteren.

ClickUp biedt u verschillende functies zoals procesautomatisering, verbeterde communicatie, intuïtief projectmanagement en eenvoudigere functies voor teamsamenwerking. Geef ClickUp vandaag gratis uit om te zien waarom zoveel bedrijven overstappen!