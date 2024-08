De 10 beste tools voor bedrijfssamenwerking in 2024

Of je nu een professional, freelancer of projectmanager bent, je weet hoe hectisch (en lonend) het kan zijn om in een enterprise team te werken. Enterpriseprojecten hebben zoveel bewegende delen dat het een uitdaging kan zijn om altijd te weten wat er gaande is en of je op schema ligt om je deadlines te halen.

Deze projecten voelen aan als het hoeden van katten zonder de juiste structuur, dus je kunt samenwerking niet in een simpele spreadsheet gieten. Je hebt de beste zakelijke samenwerkingstools nodig om iedereen in je team verantwoordelijk te houden en het beste werk van je leven te produceren. 🏆

Daarom laten we je zien hoe je de beste samenwerkingsplatforms voor bedrijven kiest. We laten u ook de top 10 zien van samenwerkingsplatforms, hun voor- en nadelen, hun beoordelingen en hun prijzen, zodat u de beste beslissing kunt nemen voor uw team.

Wat moet je zoeken in software voor bedrijfssamenwerking?

Elk bedrijfsteam is anders, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: ze jongleren met veel taken, mensen, projecten en teams. Je hebt een samenwerkingsplatform nodig dat aan alle eisen voldoet, zodat iedereen op één lijn zit.

Als je twijfelt, zoek dan naar bedrijfssamenwerkingssoftware met deze functionaliteiten:

Visuele brainstormtools: Tools zoals whiteboards helpen je om al je grote ideeën in één ruimte te organiseren. Neem de ideeën van iedereen door, in persoon of in een andere ruimteop afstand met visuals die altijd toegankelijk zijn in de cloud

Tools zoals whiteboards helpen je om al je grote ideeën in één ruimte te organiseren. Neem de ideeën van iedereen door, in persoon of in een andere ruimteop afstand met visuals die altijd toegankelijk zijn in de cloud Communicatietools: Communicatie is de lijm die bedrijfsteams bij elkaar houdt. Je zakelijke samenwerkingstool moet een chatfunctie hebben die leuk en intuïtief te gebruiken is. Het moet ook een soort papierspoor achterlaten van al je taken en projecten, zodat iedereen snel op de hoogte kan zijn

Communicatie is de lijm die bedrijfsteams bij elkaar houdt. Je zakelijke samenwerkingstool moet een chatfunctie hebben die leuk en intuïtief te gebruiken is. Het moet ook een soort papierspoor achterlaten van al je taken en projecten, zodat iedereen snel op de hoogte kan zijn Cloud-gebaseerd bestanden delen: Wie heeft er tijd om documenten heen en weer te sturen via e-mail? Een degelijke samenwerkingstool deelt veilig informatie, wiki's en bestanden met de tientallen mensen die aan uw project werken

De 10 beste zakelijke samenwerkingssoftware voor gebruik in 2024

Ongeacht je branche of workflow, je hebt de juiste tools nodig om je samenwerkingsstrategie te ondersteunen. Er zijn tientallen samenwerkingstools op de markt, maar deze 10 tools zijn onze persoonlijke favorieten voor enterprise teams. 🙌

Pas uw whiteboards eenvoudig aan door documenten, taken en meer toe te voegen

Niet om op te scheppen, maar ClickUp is een van de beste samenwerkingsstrategieën en samenwerkingssoftwareopties op de markt. Gebruik deze ene app om alles te vervangen, inclusief het bijhouden van taken, kennisdeling whiteboards, dashboards, teamchats, het bijhouden van doelen, documenten en nog veel meer.

Als je het beu bent om een wirwar van verschillende tools voor bedrijfssamenwerking te gebruiken, dan vervangt ClickUp Jira, Slack, MS Teams, en vrijwel elke andere samenwerkingstool.

Via ClickUp kunt u alle projecten en taken beheren op één plek en ja, het heeft de capaciteiten om zelfs de meest complexe ondernemingsproject s. De samenwerkingssoftware bevat ook real-time samenwerking voor het taggen van mensen of groepen, het omzetten van opmerkingen in taken en het bijhouden van de voortgang.

ClickUp werkt geweldig voor kleine bedrijven, maar zakelijke teams zijn er ook dol op . Zeg vaarwel tegen de hoofdpijn van het communiceren met multifunctionele teams en ieders voortgang visualiseren in één gebruiksvriendelijke interface. Bereik uw doelen sneller, maak rapporten en run een soepeler bedrijfsproject met ClickUp's alles-in-één samenwerkingsplatform.

ClickUp beste functies

Documenten : Bedrijfsprojecten vereisen effectieve samenwerking . ClickUp Documenten maken het een fluitje van een cent om mee te schrijven, te delen endocumenten te bewerken in realtime met uw team

: Bedrijfsprojecten vereisen effectieve samenwerking . ClickUp Documenten maken het een fluitje van een cent om mee te schrijven, te delen endocumenten te bewerken in realtime met uw team Whiteboards: ClickUp Whiteboards integreert naadloos met Zoom, zodat u overal kunt brainstormen over uw volgende grote idee. Bovendien zet ClickUp whiteboards met één klik om in projecten

ClickUp Whiteboards integreert naadloos met Zoom, zodat u overal kunt brainstormen over uw volgende grote idee. Bovendien zet ClickUp whiteboards met één klik om in projecten Projectbeheer: Houd de tijd bij, voeg taken of documenten toe aan projecten, wijs actiepunten toe en bouw workflows met ClickUp's krachtigeprojectmanagementfuncties *Chat: Vraag uw team niet om te schakelen tussen uwdashboard projectbeheer en messagingtools - houd alles op dezelfde plaats met deClickUp chatweergave. Maak aparte ruimtes voor verschillende projecten of teams, deel links en consolideer alle teamchats op één plaats

Houd de tijd bij, voeg taken of documenten toe aan projecten, wijs actiepunten toe en bouw workflows met ClickUp's krachtigeprojectmanagementfuncties *Chat: Vraag uw team niet om te schakelen tussen uwdashboard projectbeheer en messagingtools - houd alles op dezelfde plaats met deClickUp chatweergave. Maak aparte ruimtes voor verschillende projecten of teams, deel links en consolideer alle teamchats op één plaats Imports: Heeft u bestaand werk op andere platforms? Geen probleem. Importeer uw werk in ClickUp met één klik om projecten van andere platforms probleemloos binnen te halen

Heeft u bestaand werk op andere platforms? Geen probleem. Importeer uw werk in ClickUp met één klik om projecten van andere platforms probleemloos binnen te halen Veiligheid & privacy: ClickUp's topprioriteit is gegevensbeveiliging. Lees meer over ClickUp's ISO-certificeringen ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen moeite hebben om alle functies van ClickUp te gebruiken

Niet alle softwarefuncties voor projectbeheer zijn beschikbaar op het Free Forever-plan

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Slack

Via Slack Het lijkt erop dat Slack in zijn eentje zowel grote als kleine teams door de pandemie heeft geholpen. Dit samenwerkingsplatform voor bedrijven is in de eerste plaats een chattool, maar het heeft een paar extra functies om je leven te stroomlijnen.

Als je bijvoorbeeld snel een gesprek wilt voeren zonder een nieuwe Zoom-link aan te maken, kun je met de Huddles van Slack teams op afstand samenwerken . Naast de gebruiksvriendelijke chatinterface, Slack ook integreren met apps van derden zoals Zoom, Salesforce, Google Drive en DropBox.

Beste functies van Slack

Met Slack Connect kun je veilig samenwerken met teams bij andere bedrijven

Met Slack Canvas kun je inhoud maken en brainstormen binnen de Slack-app

Slack bevatworkflow automatiseringen zonder de noodzaak om te coderen

Slack beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat het moeilijk is om groepsberichten te maken in vergelijking met andere samenwerkingssoftware

Er zijn problemen met de consistentie tussen de versies voor desktop, mobiel en webapps

De functies van de projectmanagementsoftware ontbreken in vergelijking met andere software

Slack prijzen

**Gratis

Pro: $7,25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$7,25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk+: $12,50/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$12,50/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise Grid: Neem contact op voor prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (31.000+ beoordelingen)

4.5/5 (31.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (22.000+ beoordelingen)

3. Microsoft-teams

Via Microsoft Als je bij een groot bedrijf werkt, ben je waarschijnlijk goed op de hoogte van de werking van Microsoft. Microsoft Teams stelt bedrijfsmensen in staat om videovergaderingen te plannen, telefoongesprekken aan te nemen, in Word of PowerPoint in realtime samen te werken en met elkaar te chatten.

Het is niet nodig om tussen verschillende apps te schakelen om projecten te volgen, werk te doen of te chatten samen te werken met je team . Microsoft Teams bevat ook transcripties en zelfs AI-ondersteunde samenvattingen van vergaderingen, dus het is geweldig voor zakelijke teams die veel vergaderingen plannen.

Microsoft Teams beste functies

Microsoft Teams integreert eenvoudig met andere Microsoft-producten, zoals Word of Excel, waardoor het ideaal is voor zakelijke teams en bedrijfsprocessen die Microsoft al voor al het andere gebruiken

Teams bevat webinarhulpmiddelen om online evenementen te vereenvoudigen

Houd live polls, organiseer spelletjes of doe leuke ijsbrekers

Microsoft Teams beperkingen

Teams heeft geen zin als je bedrijf afhankelijk is van Apple of Google

Sommige gebruikers melden dat Teams niet zo intuïtief is als vergelijkbare samenwerkingsplatforms

Microsoft Teams prijzen

Gratis

Microsoft Teams Essentials: $4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Microsoft Teams beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (13.000+ beoordelingen)

4.3/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9.000+ beoordelingen)

4. LiquidPlanner

Via LiquidPlanner Heb je ooit de leiding gehad over een project en gedacht: "Ik wou dat ik een tool had die het volgende zou doen taakbeheer voor mij"? Goed nieuws: De voorspellende planningstool van LiquidPlanner is perfect voor het simuleren van projecttijdlijnen zodat je team op tijd blijft, elke keer weer.

Deze tool is ideaal voor het plannen van projecten, het beheren van budgetten en het toewijzen van werk aan mensen in bedrijfsteams. Het bevat ook tijdregistratie om individuele bijdragen en werknemersbetrokkenheid te meten.

LiquidPlanner beste eigenschappen

Workflow management functies, zoals Balanced Workload, geven iedereen een gelijk deel van het werk

Real-time gegevensinzichten waarschuwen je voor mogelijke problemen met projecttijdlijnen

LiquidPlanner beperkingen * LiquidPlanner bevat geen chat- of videofuncties

Het heeft geen gratis prijsklasse

LiquidPlanner prijzen

Essentials: $15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Professioneel: $25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Ultiem: $35/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

LiquidPlanner beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (270+ beoordelingen)

4.2/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (660+ beoordelingen)

5. Chanty

Via Chanty Chanty is een berichtenplatform dat een van de meest gebruiksvriendelijke enterprise samenwerkingsapps op de markt. De meeste functies zijn gratis beschikbaar, maar je kunt upgraden naar een bescheiden abonnement van $3/maand als je rollen en rechten, gegevensimport, groepsaudiogesprekken en schermdeling wilt.

Chanty biedt eenvoudige functies zoals taken, één-op-één gesprekken, gesprekken, gedeelde bestanden en links, en een team samenwerkingsfeed. Deze tool stelt niet veel voor, maar sommige enterprise teams geven de voorkeur aan de eenvoudige gebruikersinterface, waardoor grote projecten minder overweldigend aanvoelen.

Chanty beste functies

Code snippets maken dit platform zeer geschikt voor ontwikkelaars

Kies voor een lijst ofKanban-bord weergave van uw taken

Kanban-beperkingen

Chanty vereist een abonnement voor basisfuncties, zoals scherm delen, die andere oplossingen gratis aanbieden

Met het platform kun je geen kanalen dempen of statusberichten instellen

Prijzen Chanty

**Gratis

Zakelijk: $3/maand per gebruiker

Chanty beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

6. Zoho Projecten

Via Zoho Gebruik je Zoho al voor relatiebeheer (CRM)? Zo ja, dan zou Zoho Projects goed bij je team kunnen passen. Dit is een puur projectmanagementplatform - als je urenstaten, uitgaven en mijlpalen wilt bijhouden, dan zal Zoho Projects je team over de eindstreep helpen .

Maak Gantt-diagrammen om complexe ondernemingsprojecten te visualiseren en stel afhankelijkheden in om op schema te blijven met je deadlines. Met Zoho Projects kun je zelfs velden aanpassen, dus er is meer personalisatie mogelijk dan met veel van de beste zakelijke samenwerkingssystemen.

Zoho Projects beste functies

Zoho Projects is in de cloud, dus je kunt taken en projecten ook onderweg beheren

Personaliseer velden, lay-outs, statussen en workflows in je dashboard

De Forums samenwerkingssoftware functie is een eenvoudig te organiseren logboek van de gesprekken van je team

Zoho Projects beperkingen

Sommige gebruikers vinden de berichtenfunctie omslachtig in vergelijking met andere samenwerkingsplatforms

Zoho Projects heeft geen zin als je niet de volledige Zoho suite gebruikt

Zoho Projects prijzen

Gratis: Tot 3 gebruikers

Tot 3 gebruikers Premium: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Enterprise: $10/maand per gebruiker

Zoho Projects beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (340+ beoordelingen)

4.3/5 (340+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (320+ beoordelingen)

7. Todoist

Via TodoistTodoist is een samenwerkingstool voor bedrijven dat vooral wordt gebruikt voor taak- en projectbeheer. De gestroomlijnde en intuïtieve interface is een hit bij zowel kleine bedrijven als drukke bedrijfsteams. Voeg eenvoudig taken toe en organiseer ze in overzichtelijke secties om alle taken van je team op één plaats te bewaren.

Todoist bevat ook functies zoals taakprioritering, favorieten en tijdgevoelige taakherinneringen (voor gebruikers van het Pro- of Business-plan). Deze tool is geweldig voor het beheren van taken, maar heeft geen chat- of videogesprekfuncties zoals veel van de andere tools op onze lijst.

Todoist beste functies

Productiviteit visualisaties

Gamed ervaring met Todoist Karma

Geschiedenis van individuele teamleden

Todoist beperkingen

Het platform bevat geen chat- of videogesprekken

Het is moeilijk om voltooide taken terug te vinden als ze eenmaal zijn afgevinkt

Todoist-sneltoetsen zijn handig, maar hebben een leercurve

Todoist prijzen

Gratis: Tot vijf projecten en vijf gebruikers

Tot vijf projecten en vijf gebruikers Pro: $4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Todoist beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (750+ beoordelingen)

4.4/5 (750+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.200+ beoordelingen)

8. Jira

Via Atlassian Geef je leiding aan een softwareontwikkelingsteam? Atlassian's Jira komt tegemoet aan de unieke behoeften (en uitdagingen) van ontwikkelaars met weinig tijd. Of je nu helemaal Agile bent of gewoon een mooi Kanban-bord wilt om al je to-do's op het gebied van ontwikkeling te beheren, Jira is er klaar voor.

Als je rapporten moet maken over de productiviteit en mijlpalen van je team, bieden samenwerkingsplatforms zoals Jira zowel kant-en-klare als aanpasbare sjabloonrapporten die je gemakkelijk kunt delen met de leiding. Het beste van alles is dat je gepersonaliseerde workflows kunt maken om je bedrijfsteam automatisch door elk bedrijfsproces te loodsen.

Jira beste functies

Schakel tussen Scrum- of Kanban-workflowweergaven

Gebruik de drag-and-drop workflow automation builder om het werk te vereenvoudigen

Jira beperkingen

Niet-ontwikkelaars vinden de bedrijfssamenwerkingssoftware van Jira misschien niet zo nuttig

In vergelijking met andere samenwerkingssoftware op deze lijst bevat Jira geen instant messaging of videoconferenties

Jira prijzen

Gratis: Tot 10 gebruikers

Tot 10 gebruikers Standaard: $7,75/maand per gebruiker

$7,75/maand per gebruiker Premium: $15,25/maand per gebruiker

$15,25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.200+ beoordelingen)

4.3/5 (5.200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.200+ beoordelingen)

9. Wrike

Via WrikeWrike is een populaire onderneming samenwerkingstool voor het regelen van meerdere teams in één platform. Met functies alleen voor proofing en goedkeuringen is Wrike zeer geschikt voor teams die content creëren.

Gebruik Wrike om resources voor je projecten toe te wijzen, workflowautomatisering in te stellen en taken te visualiseren in aangepaste dashboards. Het is gemakkelijk een van de meest aanpasbare zakelijke samenwerkingssoftware op onze lijst dankzij de functie Aangepaste itemtypes, waarmee je je eigen bibliotheek met inhoud kunt maken binnen Wrike om je workflow te versnellen.

Wrike beste functies

Gebruik de functie Goedkeuringen om een papieren spoor van goedgekeurd werk binnen Wrike te creëren

Wrike integreert met 400 andere oplossingen

Wrike beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat het te omvangrijk is om door te navigeren

Bevat geen real-time chat of videogesprekken

Wrike prijzen

**Gratis

Team: $9.80/maand per gebruiker

$9.80/maand per gebruiker Zakelijk: $24.80/maand per gebruiker

$24.80/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.400+ beoordelingen)

4.2/5 (3.400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.300+ beoordelingen)

10. RingCentral

Via RingCentral RingCentral is ongetwijfeld een van de populairste cloudgebaseerde telefoonsystemen. Het is geweldig voor elk bedrijf dat veel telefoongesprekken voert, maar ook de samenwerkingssoftware voor bedrijven is populair.

Na de overname van de interne communicatietool Glip breidde RingCentral zijn aanbod uit om beter aan te sluiten bij externe werkomgevingen.

RingCentral integreert messaging, videogesprekken en telefoongesprekken in één platform. Voor zakelijke bedrijven integreert RingCentral met apps van derden zoals Slack en Google Docs. Het kan zelfs je gespreksstatistieken bijhouden, dus als je een callcenter hebt is deze tool een no-brainer.

RingCentral beste functies

AI-functies voor meeslepende vergaderingen

Nodig zowel interne als externe belanghebbenden uit voor chats voor de ultieme samenwerkingsstrategie voor bedrijven

RingCentral beperkingen

RingCentral bevat geen functies voor taak- of projectbeheersoftware

Bevat standaard integraties, maar u hebt mogelijk een aangepaste API-integratie nodig voor iets specifiekers

Bedrijfssamenwerkingssoftware kan even wennen zijn

RingCentral prijzen

Core: $20/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$20/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Geavanceerd: $25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Ultra: $35/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

RingCentral beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (660+ beoordelingen)

4.1/5 (660+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (360+ beoordelingen)

Verbeter teamwerk op de digitale werkplek met ClickUp

Bedrijfsprojecten hebben veel bewegende delen. Of je nu zelf in een enterprise team zit of als freelancer samenwerkt met een groot enterprise team, deze projecten vereisen alle hens aan dek.

Door te kiezen voor de beste samenwerkingsoplossingen voor ondernemingen bent u uw to-dos voor, kunt u projecten op tijd afronden en uw workflows vereenvoudigen.

Waarom genoegen nemen met een lappendekenoplossing als u alles op hetzelfde platform kunt hebben? ClickUp bespaart tijd en verbetert de samenwerking door al uw werk - en dan bedoelen we al uw werk - op één plek te brengen. 🤩

Klaar om te zien waar al die ophef over gaat? Maak gratis uw eerste ClickUp werkruimte geen creditcard nodig.