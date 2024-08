20 Beste bedrijfsmanagementsoftware 2024 – beoordelingen & prijzen

Wat wil je team het liefst? Een vakantie naar Los Cabos? (Doen we dat niet allemaal!) Maar nog belangrijker is dat je team tools wil waarmee ze hun werk sneller kunnen doen.

Bedrijf management software is één manier om je team te helpen dit doel te bereiken. Met krachtige software kan je team de vinger aan de pols houden, zodat er niets door de drukte heen glipt.

Of het nu gaat om het toewijzen van taken, samenwerken aan projecten, bijhouden van tijd , processen documenteren voor soepelere interne processen, of een kenniscentrum voor klanten is er zoveel dat je kunt doen met bedrijfsbeheersoftware.

Wat is software voor bedrijfsbeheer?

Software voor bedrijfsbeheer is een verzameling programma's, technologieën en toepassingen waarmee een bedrijf zijn processen en activiteiten kan beheren, automatiseren en optimaliseren.

Wat moet je zoeken in bedrijfsbeheerprogramma's?

Uw software voor bedrijfsbeheer moet het volgende bieden:

Beheer van klantrelaties

Cloudopslag en gegevensbeheer

Beheer van ondernemingsprojecten

Bijhouden van bedrijfsstatistieken

Facturering en budgettering

Analytics en rapportage

Workflow automatisering

De wereldwijde markt voor bedrijfssoftware werd gewaardeerd op $429,59 miljard in 2021 en zal naar verwachting groeien met een CAGR van 11,7% van 2022 tot 2030. Het is een enorme markt met veel spelers. Maar dit geeft je wel veel opties om uit te kiezen.

Hier zijn de topbedrijven software om te helpen met uw bedrijfsvoering en teambeheer !

20 beste softwaresystemen voor bedrijfsbeheer in 2024

De beste software voor bedrijfsbeheer betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. Je bent bijvoorbeeld misschien meer geïnteresseerd in een krachtige CRM terwijl een ander misschien meer waarde hecht aan workflowautomatisering.

We hebben de populairste bedrijfsbeheerplatforms op een rijtje gezet om je te helpen er een te vinden die bij je past.

Aan de slag!

1. ClickUp

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform waar teams samenkomen om werk te plannen, te organiseren en samen te werken met behulp van taken, Docs, Chat, Doelen, Whiteboards en meer.

ClickUp is eenvoudig aan te passen met slechts een paar klikken en stelt teams van alle soorten en maten in staat om hun werk effectiever uit te voeren, waardoor de productiviteit naar nieuwe hoogten stijgt.

Als u op zoek bent naar een gratis, intuïtieve, krachtige en gebruiksvriendelijke software voor bedrijfsbeheer dan is ClickUp de juiste keuze. Met de gratis versie heb je toegang tot functies waarvoor je bij andere bedrijfssoftware zou moeten betalen.

Of u nu een klein bedrijf leidt of een grote onderneming met duizenden werknemers, ClickUp heeft het allemaal.

Dankzij de geavanceerde communicatie- en samenwerkingsfuncties kunt u zoveel gebruikers hebben als u wilt, zoveel taken aanmaken als nodig is en bij elke stap samenwerken.

ClickUp belangrijkste functies

ClickUp Documenten maak SOP-documenten en deel ze met relevante teams. Werk samen met leden aan documenten terwijl u bedrijfsprocessen blijft verfijnen

Toegewezen commentaar houd iedereen op de hoogte en verantwoordelijk door in gesprekken taken toe te wijzen aan teamleden

ClickUp Mindmaps enWhiteboards: overbrug de kloof tussen idee en uitvoering door ClickUp taken rechtstreeks vanuit uw Whiteboards en Mindmaps te creëren

1.000+ integraties : Voer elke bedrijfsactiviteit uit vanaf het dashboard van ClickUp door functionaliteit uit te breiden

15+ aanpasbare weergaven : Bekijk uwprojecten en taken in Kanban-, Gantt-, tabel-, kalender-, bord- of lijstweergave

Sjablonen voor werkstromen maak workflowoptimalisaties met behulp van sjablonen voor alle soorten use cases: probleemopvolging, bouwplanning, softwareontwikkeling en meer!

ClickUp's Business Plan Template is ontworpen om u te helpen bij het maken en bijhouden van een uitgebreid ondernemingsplan.

ClickUp prijzen

Gratis eeuwig plan (het beste voor persoonlijk gebruik) Kanban-borden Onbeperkt aantal taken en leden Documenten voor samenwerking 24/7 ondersteuning en meer

(het beste voor persoonlijk gebruik) Unlimited Plan (het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Alles in het Free Forever Plan Beheer van bronnen Onbeperkte opslag, dashboards, aangepaste velden Agile rapportage en meer

(het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Zakelijk Plan (het beste voor middelgrote en meerdere teams ($12/lid per maand) Alles in het onbeperkte plan Rapportage op maat Geavanceerde functies voor automatisering, tijdregistratie en dashboards Tijdlijnen, Mindmaps en meer

(het beste voor middelgrote en meerdere teams ($12/lid per maand)

👉 Als u een volledig softwarepakket nodig hebt om uw zakelijke werklast en processen te beheren, helpen we u graag om er een succes van te maken! Ga naar contact op met Verkoop wanneer je er klaar voor bent.

ClickUp beoordelingen

G2 : 4.7/5 (4.409 beoordelingen)

: 4.7/5 (4.409 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.810 beoordelingen)

Wat klanten zeggen over ClickUp

"Ik hou van de eenvoud van het maken, organiseren en plannen van taken. Voor ons team waren de sprintweergaven het beste. Ook de mogelijkheid om dezelfde taken in verschillende gepersonaliseerde weergaven weer te geven, zelfs voor elk lid, was het beste. We kijken niet altijd naar hetzelfde en dit was een game changer. Vergelijkbare software zoals Asana of Trello, of event Project slaagden er niet in om dit te bereiken en te begrijpen: 'We willen dezelfde gegevens zien, maar dan met onze eigen ogen.'" - Capterra beoordeling "ClickUp is het enige werkbeheer waarmee je alle functies gratis kunt gebruiken. Ik vind het geweldig dat ik agenda, lijst en kanban tegelijkertijd kan gebruiken. Bovendien is de aanpasbaarheid eindeloos! ZEER aan te bevelen." - G2 recensie

2. Bitrix24

via Bitrix24Bitrix24 is een tool voor bedrijfsbeheer dat bedrijven helpt bij het beheren van projecten, het verkrijgen van CRM-inzichten en het automatiseren van HR-praktijken. Communicatie, CRM en samenwerking zijn de drie belangrijkste aandachtsgebieden van Bitrix24.

Het is een zeer veelzijdige tool, maar deze veelzijdigheid heeft een kleine prijs. Niet elke functie is toegankelijk, dus er zijn beperkingen.

U kunt bijvoorbeeld uw bedrijfswebsite bouwen met Bitrix24 . Maar u zult te maken krijgen met ernstige beperkingen op het gebied van opslag, snelheid, aanpassingen en reactiesnelheid.

Bitrix24 belangrijkste kenmerken

Optie om zelf te hosten, waardoor u volledige controle krijgt over uw gegevens, toegang tot de broncode en de mogelijkheid om extra native tools te bouwen

U kunt taken en projecten aanmaken, toewijzen en de voortgang ervan bewaken op één enkel dashboard

HR-beheertools om urenstaten van werknemers bij te houden, verlof in te plannen en rapporten te maken

Bellen, videovergaderen of chatten met klanten zonder Bitrix24 te verlaten

Bitrix24 nadelen

Terugkerende taken aanmaken is alleen beschikbaar in de betaalde optie

Geen projectsjablonen in de gratis versie

Complexe gebruikersinterface

💸 Bitrix24 prijzen

Altijd gratis: Onbeperkt aantal gebruikers, samenwerking (chat, videogesprekken en bedrijfswerkruimte), websitebouwer, taak- en projectbeheer, CRM en 5 GB opslagruimte

Basis: $49/maand, 5 gebruikers, samenwerking, projectbeheer, contactcentrum, online winkel, een websitebouwer en 24GB opslagruimte

Standaard: $99/maand, alles uit het gratis plan, 50 gebruikers, administratie en klantenondersteuning, online documentatie, marketingondersteuning en 100 GB opslagruimte

Professional: $199/maand, alles in het gratis plan, onbeperkte gebruikers, verkoopinformatie,automatisering van bedrijfsprocessen, HR-automatisering en 1024 GB

Bitrix24 beoordelingen

G2 : 4.1/5 (451 beoordelingen)

: 4.1/5 (451 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (513 beoordelingen)

Wat klanten zeggen over Bitrix24

3. Chanty

via Chanty Chanty is een hulpmiddel voor teamsamenwerking dat de teamproductiviteit verhoogt door teamcommunicatie te vereenvoudigen.

Deze samenwerkingstool maakt videoconferenties en gesprekken een fluitje van een cent. Het heeft zelfs audioteamgesprekken!

Chanty is intuïtief en de gebruikersinterface zorgt niet voor onnodige frustraties. Met Chanty kunnen teams schermen en documenten delen en samenwerken aan taken.

Chanty belangrijkste functies

Een centraal dashboard (Teambook) om taken, gesprekken en bestanden te organiseren

Berichten vastzetten om te focussen op de belangrijkste deadlines, ideeën en taken

Gemakkelijk rollen, rechten en privileges instellen voor teamleden

Eenvoudig, intuïtief en supergemakkelijk aan te passen aan bedrijfsbehoeften

Berichten in een oogwenk omzetten in taken

Chanty nadelen

Geen scherm delen in het gratis plan, wat een echte afknapper is voor kleinere teams

Beperkte taakweergaven. Je hebt alleen de Kanban- en kalenderopties

Je kunt geen rollen en rechten instellen in de gratis versie

Chanty prijzen

Gratis plan: Voor altijd gratis, onbeperkte gesprekken, ingebouwd taakbeheer, maximaal 10 leden, 1 gastgebruiker, maximaal 10 integraties

Zakelijk plan: $3/gebruiker/maand, onbeperkte groepsvideogesprekken, 3 gasten per lid gratis, speciale ondersteuningslijn, onbeperkte integraties

Chanty beoordelingen

G2 : 4.5/5 (35 beoordelingen)

: 4.5/5 (35 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (31 beoordelingen)

Wat klanten zeggen over Chanty

4. Freshbooks

via Freshbooks Belastingtijd is geen favoriete tijd voor veel zelfstandigen en solopreneurs.

En het is misschien ook niet jouw favoriet. Dus als je hoort over een cloud boekhoudoplossing, denken we dat je er wel naartoe zou willen rennen.

Freshbooks.

Freshbooks is de boekhoudsoftware waar kleine bedrijven en freelancers bij zweren. Met Freshbooks kun je als freelancer of kleine ondernemer de factureerbare tijd bijhouden. Je kunt ook terugkerende facturen instellen en uitgaven bijhouden.

En als je altijd buiten je budget gaat, kan Freshbooks je helpen met financiële prognoses.

Freshbooks belangrijkste functies

Diverse integratiemogelijkheden voor e-commercebedrijven die werken met Squarespace, eBay, Shopify, enz.

De mogelijkheid om online betalingen te accepteren is ook een goede deal voor freelancers die werken met wereldwijde klanten

Maak eenvoudig facturen en stuur automatische herinneringen voor te late betalingen

De mobiele app is een handige functie voor boekhoudkundige facturatie onderweg

Dubbele boekhoudfunctionaliteit

Freshbooks nadelen

Rapportage over prognoses en uitgavenramingen is niet zo robuust als andere alternatieven

Niet ideaal voor bedrijven met grote voorraden die op zoek zijn naar functies voor supply chain management

Beperkte chat en samenwerking voor projecten

Een beperkt aantal factureerbare klanten

Freshbooks prijzen

Lite: $15/maand, 5 factureerbare klanten, onbeperkt uitgaven bijhouden, verkooprapporten bijhouden

Plus: $25/maand, 50 factureerbare klanten, automatisch vastleggen van ontvangstgegevens, terugkerende facturering en klantenbinding, mogelijkheid om accountant uit te nodigen, dubbele boekhoudrapportage

Premium: $50/maand, onbeperkt aantal klanten, alles in plus, aangepaste e-mailhandtekeningen, aangepaste e-mails, bedrijfsrapporten

Selecteren: Aangepaste prijzen, gemaximeerde ACH-kosten, toegewijde accountmanager, accounts voor 2 teamleden, automatisch bijhouden van onkosten

Freshbooks beoordelingen

G2 : 4.5/5 (645 beoordelingen)

: 4.5/5 (645 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.666 beoordelingen)

Wat klanten zeggen over Freshbooks

"Freshbooks doet wat je nodig hebt, maar de eenvoudige versie is niet extreem robuust.

Review verzameld door en gehost op G2.com. Ik vind het niet prettig dat het niet alle integraties heeft die ik nodig heb. Ik moet bijvoorbeeld al mijn verkopen vanaf mijn website (via Paypal) handmatig invoeren, omdat ik niet technisch onderlegd ben en niet weet hoe ik een 'code' of iets dergelijks moet maken zodat het automatisch gaat." - G2 recensie "De kosten zijn een beetje hoog, dus het kan zijn dat ik ze niet blijf gebruiken - ik ben op dit moment 50/50. Als ze meer waarde zouden bieden voor de kosten, zou ik het een goede investering vinden. Als ze meer waarde zouden bieden voor de kosten, zou ik het een goede investering vinden, maar betalen voor een CRM is duur. Over het algemeen vind ik de software geweldig!" - Capterra beoordeling

5. HubSpot

via HubspotHubSpot is een begrip in klantenrelatiebeheer (CRM). De gratis versie van Hubspot CRM biedt veel mogelijkheden voor kleinere bedrijven en teams.

En omdat we allemaal van gebruiksvriendelijke software houden, stelt HubSpot niet teleur.

Het dashboard is eenvoudig en intuïtief, maar de rapportagefuncties zijn geavanceerd voor een gratis tool.

HubSpot belangrijkste functies

E-mailtracking en meldingen over betrokkenheid om eenvoudig prospects enleadbeheer* Uitgebreid trainingsmateriaal, waaronder een gedetailleerde kennishub, webinars en video's

Live chat maakt het klanten gemakkelijk om uw verkoopteam te bereiken

De real-time weergave van de verkooppijplijn is behoorlijk indrukwekkend

E-mailsjablonen om het opvolgen van prospects te vereenvoudigen

HubSpot nadelen

Het gratis plan is niet de meest krachtige CRM-optie voor grotere ondernemingen

Premium plannen kosten een arm en een been

Geen telefonische ondersteuning voor de gratis versie

HubSpot prijzen

Starter: $45/maand, ontdoe je van Hubspot branding op (formulieren, e-mails en live chat), e-mail en in-app support chat

Professional: $800/maand, alles in starter plus, personalisatie en automatisering over kanalen, A/B-testen, aangepaste rapporten bouwen, telefonische ondersteuning, Salesforce-integratie

Enterprise: $3200/maand, Professional plus,teams en merken beherentoestemmingsbeheer, geavanceerde rapportage en adaptief testen

HubSpot beoordelingen

G2 : 4.4/5 (8.912 beoordelingen)

: 4.4/5 (8.912 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.213 beoordelingen)

Wat klanten zeggen over HubSpot

6. Integrify

via Integreren Integrify is een low-code werkstroombeheer software. Het is het meest geschikt voor bedrijven die complexe en repetitieve bedrijfsprocessen willen automatiseren om een productieve omgeving voor teams te creëren.

Met Integrify kun je taken toewijzen aan de juiste persoon op het juiste moment. Zo bespaar je kosten en voorkom je dure fouten in de toekomst.

Integrify belangrijkste functies

Een toegewijde accountmanager vergemakkelijkt ook het instellen en aanpassen voor klanten

Wij zijn fan van sjablonen, dus de gratisworkflow App Starter Templates zijn een redder in nood

Mogelijkheid om al je apps en software met Integrify te verbinden met API's

Onbeperkte audit trails om procesautomatisering aan te tonen

Uitbreidbare opslag van bestanden en documenten

Integrify nadelen

Vrij complex en niet zo intuïtief voor minder ervaren gebruikers

Slecht schaalbaar als processen complexer worden

Prijsinformatie is niet direct beschikbaar

Integrify prijzen

Neem contact op met Integrify voor prijzen

Integrify beoordelingen

G2: 4.4/5 (31 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (19 beoordelingen)

Wat klanten zeggen over Integrify

" Het programma zou wat beter gestyled kunnen worden. Je hebt de mogelijkheid om de CSS aan te passen, maar je kunt de algemene look en feel niet al te drastisch veranderen. De rapportagemodule mist ook functionaliteit, maar je kunt dit omzeilen met aangepaste rapportages omdat ze je SQL-toegang geven tot de database." - G2 beoordeling "Eigenlijk kostte het me weken om te begrijpen hoe Integrify werkt. Daarom vraag ik om enkele verbeteringen in de klantervaring om het eenvoudiger en to the point te maken. Ik moet zelfs zeggen dat ze een perfect supportteam hebben dat me heeft geholpen om het voor elkaar te krijgen." - Capterra beoordeling

7. MS OneDrive

via Microsoft OneDrive Microsoft OneDrive is een platform voor het beheer van digitale activa voor bedrijven. Met MS OneDrive kunnen bedrijven bestanden van verschillende merken beheren, delen en samenwerken.

MS OneDrive belangrijkste functies

Documenten scannen om een back-up te maken van cruciale documenten en ontvangstbewijzen

Omnichannel toegang via uw telefoon, laptop en tablet

Uitstekende samenwerking bij het bewerken en maken van documenten

Snelle bestandssynchronisatie

MS OneDrive nadelen

Minder opslagruimte vergeleken met concurrenten

Synchronisatie is beperkt tot specifieke mappen

MS OneDrive prijzen

OneDrive voor bedrijven Plan 1: $5/gebruiker/maand, delen van bestanden en OneDrive-opslag

One Drive for Business Plan 2: $10/gebruiker/maand, alles in Plan 1, geavanceerde beveiliging en compliance-mogelijkheden

MS OneDrive beoordelingen

G2 : 4.3/5 (9.098 beoordelingen)

: 4.3/5 (9.098 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (10.526 beoordelingen)

Wat klanten zeggen over MS OneDrive

"Over het algemeen heb ik geen problemen gehad met de werking of functionaliteit van OneDrive. Het doet precies waarvoor het wordt aangeprezen en het doet het goed. Ik hou niet van het feit dat ik de hele dag door gewaarschuwd word voor verschillende OneDrive-gerelateerde dingen. Het lijkt alsof er altijd updates zijn of dat er iets mis gaat. En hoewel de interactie met andere producten een verkoopargument is, zorgt het er ook voor dat de organisatie gedwongen wordt om de rest van de Microsoft suite aan te schaffen om het volledige potentieel uit OneDrive te halen." - Capterra beoordeling "Er zijn af en toe problemen met tijdvertraging bij het schakelen tussen programma's en bestanden. Maar over het algemeen is dit na verloop van tijd minder geworden. Het beheer van welke gebruikers toegang hebben tot welke mappen, documenten, enz. kan ook een beetje lastig zijn als je dit strak probeert te regelen." - G2 recensie

8. Netsuite

via Netsuite Netsuite is een ERP-software en bedrijfsbeheersoftware die bedrijven helpt enterprise resource planning beheren . Het is een cloudgebaseerd platform voor CRM-, financieel en e-commercebeheer.

U kunt workflowprocessen automatiseren, toegang krijgen tot krachtige business intelligence-gegevens en toegang krijgen tot uw financiële en operationele prestaties via een centraal dashboard.

Netsuite belangrijkste functies

Meerdere schermweergaven waarmee u verschillende functies tegelijk kunt openen

Gebruikers kunnen stemmen voor tweejaarlijkse wijzigingen en functie-updates

Ingebouwde bedrijfsinformatie

Netsuite nadelen

Af en toe worden functies verwijderd die nuttig kunnen zijn voor sommige gebruikers

Dure add-ons die deel zouden kunnen uitmaken van de kernoplossing

Uitgebreid maar verwarrendprocesdocumentatie* Slechte mobiele ervaring

Netsuite prijzen

Neem contact op met Netsuite voor prijzen

Netsuite beoordelingen

G2 : 3.9/5 (1.866 beoordelingen)

: 3.9/5 (1.866 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (828 beoordelingen)

Wat klanten zeggen over Netsuite

"NetSuite heeft robuuste personalisatie- en aanpassingsmogelijkheden en biedt veel waarde aan zijn klanten. NetSuite is gebruiksvriendelijk en biedt veel flexibiliteit. Sommige van de standaardfunctionaliteiten zijn niet volledig, wat soms tot frustratie leidt." - G2-beoordeling "Netsuite stelt ons in staat om zo flexibel te zijn als nodig is - het is goed in een heleboel verschillende dingen, maar het is geweldig in aanpasbaarheid. We kunnen het systeem aanpassen aan onze behoeften en het in een oogwenk aanpassen als de vereisten veranderen. Het testproces voor het upgradeschema laat een beetje te wensen over. De mobiele ervaring is niet geweldig - het is het beste in een echte browser (de app is meer voorwaarts gericht in plaats van achterwaarts). Ook geen grote fan van alle add-ons die bij de "standaard" toevoeging zouden moeten zitten." - G2-beoordeling

. nTask

via nTask nTask is een software voor projectbeheer vereenvoudigt samenwerking, planning en beheer van dagelijkse taken. Met nTask kunt u resources toewijzen, budget- en financiële rapporten genereren en mijlpalen voor taken instellen.

daar houdt nTask niet op.

Het biedt ook krachtige functies voor vergaderbeheer, zodat u overal snel kunt vergaderen.

nTask belangrijkste functies

Mogelijkheid om vergaderingen te beheren, agenda's op te stellen en terugkerende vergaderingen in te stellen

Risicobeheer bewaken met een risicomatrix

Een tijdregistratiesysteem om uw externe tijd bij te houden

nTask nadelen

Mist geavanceerde rapportagefuncties voor een groter team

Sleept bij het bijvoegen of uploaden van grote bestanden

nTask prijzen

Basis: Altijd gratis, 100 MB tot 5 teamleden, onbeperkte werkruimten en taken, vergaderingen, tijdregistratie,kwesties bijhouden* Premium: $3/maand/gebruiker, 5 GB opslagruimte

Zakelijk: $8/maand/gebruiker, 10 GB opslag, aangepaste rollen en rechten, gratis onboarding, aangepaste filters opslaan

Zakelijk: Aangepaste prijzen, 100 GB opslag, beheer van toestemmingen, geavanceerde rapportage, speciale accountmanager

nTask beoordelingen

G2 : 4.4/5 (16 beoordelingen)

: 4.4/5 (16 beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (19 beoordelingen)

Wat klanten zeggen over nTask

"Het is goed gewaardeerd en de gratis versie biedt veel functionaliteiten, waaronder multi-agent samenwerking. De interface is niet erg intuïtief en ik vond dat ik liever andere oplossingen of excel gebruikte dan deze, omdat het niet zo makkelijk is om de informatie te bekijken." - G2 beoordeling "Als we naar de andere kant van de medaille kijken, is nTask over het algemeen een geweldig product, maar er zijn enkele struikelblokken. Het biedt beperkte integraties en een steile leercurve. Je kunt tegen een aantal problemen aanlopen als je het voor het eerst gebruikt. De kalenderweergave zou beter moeten worden uitgewerkt. Het kostenniveau neemt toe met het planniveau. Het is ook moeilijk om rapporten te maken. De lay-outs lijken verouderd." - G2-beoordeling

10. Pipedrive

via Pipedrive De kernfunctie van Pipedrive is een CRM-platform. Met deze software kun je een verkooppijplijn maken en je deals door de trechter laten bewegen.

Het grootste voordeel van Pipedrive zijn de AI-mogelijkheden die je helpen taken te automatiseren en meer verkopen te sluiten.

Pipedrive belangrijkste functies

De visuele verkooppijplijn met slepen en neerzetten geeft je in één oogopslag inzicht in je verkoopsituatie

Leads filteren en categoriseren voor een meer gepersonaliseerde follow-up

U kunt aangepaste fasen en velden aan uw pijplijn toevoegen

Real-time rapporten om de juiste prioriteiten te stellen

Pipedrive nadelen

Je hebt extra software nodig voor geavanceerde e-mailmarketing

CRM-functies zijn beperkt tot kleinere en middelgrote teams

Pipedrive prijzen

Essentieel: $9/gebruiker/maand, kalender- en pijplijnbeheer, beperkte aanpassing en gegevensmigratie, 30 aangepaste velden

Geavanceerd: $19/gebruiker/maand, e-mailsynchronisatie met sjablonen en planning, groepse-mailing, klikken bijhouden, workflowbuilder, 100 aangepaste velden

Professional: $39/gebruiker/maand, bellen en volgen met één klik, ensign-documenten beheren en maken, omzetprognoses, 1000 aangepaste velden

Enterprise: $59/gebruiker/maand, geavanceerde en aangepaste rapportage, verhoogde beveiligingsvoorkeuren, onbeperkt aantal aangepaste velden

Pipedrive beoordelingen

G2 : 4.2/5 (1.523 beoordelingen)

: 4.2/5 (1.523 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.402 beoordelingen)

Wat klanten zeggen over Pipedrive

11. Plutio

via Plutio Plutio combineert projectbeheer, dagelijks taakbeheer en verkoop in één intuïtief platform. Het is een vrij flexibele app en kan werken voor een solo ondernemer of een team in een groter bedrijf.

En als je op zoek bent naar gelokaliseerde software, dan is Plutio misschien wel jouw antwoord. Deze alles-in-één software voor het beheer van kleine bedrijven werkt in meer dan 25 talen.

Plutio functies

Sjablonen voor uw projecten, taken, facturen, verkoopcontracten en offertes

Maak dashboards voor elke gebruiker, zodat iedereen ziet wat voor hem of haar relevant is

Automatisch factureren en ontvangstbewijzen delen

Plutio nadelen

Niet gebouwd voor grotere teams

Weinig betalingsintegraties

Plutio prijzen

Solo: $19, tot 3 klanten uitnodigen

Studio: $39, nodig onbeperkt klanten uit, 10 medewerkers

Agentschap: $99, onbeperkt aantal klanten, 30 medewerkers

Onderneming: Aangepaste prijzen, onbeperkt aantal klanten, eenmalige aanmelding, aangepaste on-boarding, speciale accountmanager

Plutio beoordelingen

G2: 4.5/5 (45 beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (147 beoordelingen)

Wat klanten zeggen over Plutio

12. Bewijsub

via Bewijsub Proofhub is een projectbeheerplatform dat het plannen en beheren van projecten vereenvoudigt.

Met Proofhub kun je aangepaste workflows, taakborden en groepsdiscussies maken. Daarnaast kun je je ontdoen van ongeveer zes apps en platforms door over te schakelen op dit ene hub-station voor je projecten.

Proofhub belangrijkste functies

Meerdere weergaven voor je project, waaronder kanbans, Gantt-grafieken, tabel- en kalenderweergaven,

Sjablonen om projectplanning en -uitvoering te vereenvoudigen

Dagelijkse agenda voor een gedeelde teamdoelstelling

Aangepaste velden voor je taken

Proofhub nadelen

De initiële leercurve kan steil zijn door de vele functies

Moeilijk om het type en de frequentie van meldingen te regelen

Proofhub prijzen

Essentieel: $45/maand, 40 projecten, onbeperkte gebruikers, 15 GB opslag,

Ultieme controle: $89/maand, onbeperkte projecten, onbeperkte gebruikers, 100GB opslag, aangepaste rollen, white labeling

Proofhub beoordelingen

G2: 4.9/5 (59 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (63 beoordelingen)

Wat klanten zeggen over Proofhub

13. Dubsado

via Dubsado Dubsado is het platform dat je team in de flow houdt. Met deze handige app kun je workflows creëren, afspraken plannen en projecten van begin tot eind beheren.

Dubsado functies

Eenvoudig klantrelaties beheren met geïntegreerde e-mails, klantportalen en taakborden

Terugkerende betalingen en betalingsherinneringen voor meer automatisering

Met Scheduler kunnen klanten een gesprek boeken via je websiteformulieren

Dubsado nadelen

Beperkt delen van documenten omdat je niet buiten de projectwerkruimte kunt delen

Steile leercurve

Geen mobiele app

Dubsado prijzen

Starter: $200/jaar, onbeperkt aantal projecten en klanten, sjablonen voor formulieren en e-mails, facturering en betaling

Premier: 400/jaar, alles uit starter plus, geautomatiseerde workflows, onbeperkt aantal lead capture formulieren

Dubsado beoordelingen

G2 : 4.4/5 (53 beoordelingen)

: 4.4/5 (53 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (27 beoordelingen)

Wat klanten zeggen over Dubsado

"Ik hou van de manier waarop alles rond projecten is georganiseerd. Het lead capture formulier is een geweldige manier om aanvragen te stroomlijnen. Ik had verschillende gratis tools bij elkaar geraapt, maar de kosten van Dubsado zijn het meer dan waard om dingen te kunnen integreren als mijn bedrijf groeit. Nadelen: Er is zeker een leercurve en je moet veel video's bekijken om erachter te komen hoe je dingen optimaal instelt. De video's zijn nuttig, maar het is veel!" - Capterra beoordeling "Het lijkt niet gebouwd te zijn voor bedrijven die meer dan een paar werknemers hebben of die onderaannemers gebruiken die mogelijk naar klanten moeten communiceren als je alle communicatie wilt bijhouden." - G2 beoordeling

14. Trello

via Trello Je hebt gehoord over Trello toen ik op zoek was naar de beste tool voor bedrijfsbeheer. Het is een populair platform voor project- en taakbeheer met handige functies.

De interface is modern en eenvoudig en de leercurve is niet zo complex als bij de meeste projectmanagementsoftware.

Trello belangrijkste functies

Een enorme community en sjablonen om het gebruik van Trello te vereenvoudigen

Veel integratie met derden om de functionaliteit uit te breiden

Intuïtieve mobiele apps om je te helpen onderweg te werken

Redelijk geprijsd voor de geboden functies

Trello nadelen

Gebrek aan flexibiliteit voor grotere teams

Rapportagefuncties zijn basaal

Beperkte opslag

Voor altijd gratis: onbeperkt aantal kaarten, tot 10 borden, 10 MB bestandsgrootte per upload, aangepaste achtergronden, mobiele apps, 250 opdrachten voor werkruimten

Standaard: $5/gebruiker/maand, onbeperkt aantal prikborden, 250MB per bestandsupload, opgeslagen zoekopdrachten, aangepaste velden, geavanceerde controlelijsten, gasten op één prikbord

Premium: $10/gebruiker/maand, meerdere weergaven (dashboard, tijdlijn, kaartweergave en tabelweergaven), ondersteuning met prioriteit, eenvoudige gegevensexports

Enterprise: $17,50/gebruiker/maand, organisatiebrede machtigingen, openbaar beheer, gasten op meerdere borden

Trello beoordelingen

G2 : 4.4/5 (12.685 beoordelingen)

: 4.4/5 (12.685 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (21.085 beoordelingen)

Wat klanten zeggen over Trello

"We houden van het visuele aspect: verschillende borden laten je elk project afzonderlijk waarderen. Je kunt de volgorde van de elementen aanpassen of prioriteit geven aan een taak door deze bovenaan te zetten. Het is een heel eenvoudige en gebruiksvriendelijke software. Als je een groot project hebt, is Trello niet de oplossing. Deze software is vooral bedoeld voor kleine bedrijven en kleine creatieve bureaus. Als je softwareontwikkeling moet bijhouden, is dit niet de beste keuze." - Capterra beoordeling "Trello is niet zo gebruiksvriendelijk als het lijkt. Het kost wat tijd om eraan te wennen, dus het is niet ideaal voor iemand die meteen aan de slag wil met zijn projecten door middel van boards. Maar afgezien van de leercurve is Trello uitstekend en zijn er geen problemen die ik ermee vind." - G2 beoordeling

15. Connecteam

Via Connecteam Connecteam is veelzijdige mobiele software voor bedrijfsbeheer en buitendienst waarmee bedrijven hun werknemers kunnen beheren, ongeacht of ze op afstand of in het veld werken. De software wordt geleverd met een scala aan functies, waaronder taakbeheer, planning en communicatietools om teamwerk te bevorderen en bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen.

Naast deze standaardfuncties biedt Connecteam ook geavanceerde opties zoals aanwezigheidsregistratie, tijd- en onkostendeclaraties en loonlijsttools. Dit maakt het ideaal voor kleine bedrijven die wereldwijd personeelsbeheer nodig hebben.

Connecteam biedt ook een reeks analyse- en rapportagetools waarmee u weloverwogen beslissingen kunt nemen op basis van gegevensinzichten voor de groei van uw onderneming.

Connecteam belangrijkste functies

Rapporten aan het einde van de dienst bevorderen de samenwerking tussen medewerkers en managers

De prikklokfunctie helpt u de prestaties van uw medewerkers effectief te controleren

Teambrede berichtenuitwisseling zorgt voor een naadloze verbinding met je team

Connecteam nadelen

Groot aantal aanpassingen dat overweldigend kan zijn

Gegevens zijn verdeeld over verschillende delen van de app, waardoor je naar een nieuw scherm moet gaan om te vinden wat je nodig hebt

In gebieden met een slechte internetverbinding kan de software trager werken

Connecteam prijzen

Kleinzakelijk: $0

$0 Basis: $29/maand voor eerste 30 gebruikers

$29/maand voor eerste 30 gebruikers Geavanceerd: $49/maand voor eerste 30 gebruikers

$49/maand voor eerste 30 gebruikers Expert: $99 voor eerste 30 gebruikers

Connecteam beoordelingen

G2: 4.3/5 (39 beoordelingen)

4.3/5 (39 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (222 beoordelingen)

16. TimeCamp

via TimeCamp TimeCamp is een uitgebreide bedrijfsbeheersoftware die een groot aantal functies biedt om bedrijven te helpen hun activiteiten effectief te beheren.

De functies voor tijdregistratie, projectbeheer en hulpmiddelen voor middelenbeheer stellen bedrijven in staat om de productiviteit te optimaliseren, terwijl de facturerings- en rapportagefuncties waardevolle inzichten verschaffen in de prestaties van het bedrijf.

De gebruiksvriendelijke interface en aanpassingsopties van TimeCamp maken het gemakkelijk voor bedrijven om de software aan hun specifieke behoeften aan te passen.

TimeCamp belangrijkste functies

Automatische tijdregistratie

Taakbeheer, volgen van projectvoortgang en tools voor teamsamenwerking

Rapportage en analytics om gedetailleerde rapporten te genereren en waardevolle inzichten te krijgen in verschillende aspecten van hun bedrijf

TimeCamp nadelen

Ingewikkelde interface voor nieuwe gebruikers

Dashboards zijn niet aanpasbaar

Beperkte flexibiliteit

TimeCamp prijzen

TimeCamp biedt drie prijsplannen. Het basisplan begint bij 7 per gebruiker per maand.

TimeCamp beoordelingen

Capterra: 4.7/5 (530+ beoordelingen)

4.7/5 (530+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (170+ beoordelingen)

17. Odoo

Via Odoo Odoo is een alles-in-één business management software die een breed scala aan functies biedt om bedrijven te helpen hun activiteiten effectief te beheren. Het biedt een scala aan functies om verschillende aspecten van een bedrijf te beheren. De structuur van Odoo is modulair, wat betekent dat bedrijven kunnen beginnen met een paar toepassingen en meer kunnen toevoegen als ze groeien.

Odoo belangrijkste functies

CRM-module (Customer Relationship Management) helpt bedrijven hun klantinteracties en verkooppijplijn efficiënt te beheren

Inventarisbeheer stelt bedrijven in staat om hun voorraadniveaus bij te houden, voorraadbewegingen te controleren en hun magazijnen effectief te beheren

Uitgebreide tools om de financiën te beheren

Odoo nadelen

Leercurve

Gebruikers hebben vaak verduidelijking nodig over het prijsmodel omdat elke app en extra gebruiker de kosten verhoogt

Odoo prijzen

Gratis: Alleen voor één app

Alleen voor één app Standaard: $24.90/maand per gebruiker

$24.90/maand per gebruiker Maatwerk: $37.40/maand per gebruiker

Odoo beoordelingen

G2: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (600+ beoordelingen)

18. Honingboek

via Honingboek Honeybook is een klantenbeheer platform met tools voor facturatie, contracten en planning. Honeybook is een geweldige optie voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar software voor bedrijfsbeheer.

Honeybook heeft elementen van financiën, marketingautomatisering en communicatie om bedrijven te helpen de beheertaken van hun klanten efficiënt uit te voeren.

Honeybook belangrijkste kenmerken

HoneyBook's klantbeheerfunctie helpt bedrijven bij het beheren van de informatie, communicatie en projecten van hun klanten

Workflowautomatisering om terugkerende taken te stroomlijnen

Functies voor teamsamenwerking om teams te laten samenwerken

Honeybook nadelen

Beperkt aanpasbaar

Steile leercurve

Honeybook prijzen

Starter: $12,80/maand per gebruiker

$12,80/maand per gebruiker Essentials: $25,60/maand per gebruiker

$25,60/maand per gebruiker Premium: $52,80/maand per gebruiker

Honeybook beoordelingen

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

19. Jira

Via Atlassian Jira is een populaire bedrijfsbeheertool die teams een samenwerkingsplatform biedt voor het beheren van projecten, workflows en taken. Het is oorspronkelijk ontworpen voor softwareontwikkelingsteams, maar dankzij de flexibele structuur kan het in verschillende industrieën en sectoren worden gebruikt.

Jira belangrijkste functies

Schakelen tussen Kanban- of Scrum-workflowweergaven

Workflow automation builder om het werk te vereenvoudigen

Agile methodologieën worden ondersteund

Jira nadelen

Niet-ontwikkelaars vinden Jira misschien niet handig

Geen functies voor instant messaging of videoconferenties voor bedrijfsbeheer

Jira prijzen

Gratis: Tot 10 gebruikers

Tot 10 gebruikers Standaard: $7,75/maand per gebruiker

$7,75/maand per gebruiker Premium: $15,25/maand per gebruiker

$15,25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Jira beoordelingen

G2: 4.3/5 (5.200+ beoordelingen)

4.3/5 (5.200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.200+ beoordelingen)

20. Wrike

Via Wrike Wrike is een cloudgebaseerde bedrijfsbeheertool die is ontworpen om teams te helpen hun werkstromen te stroomlijnen en de samenwerking te verbeteren. Het biedt gebruikers een uitgebreide reeks projectbeheerfuncties, waaronder taakbeheer, projectplanning, teamsamenwerking en rapportage.

Wrike belangrijkste functies

Functies voor taakbeheer waarmee bedrijven taken voor meerdere projecten en teams kunnen maken, toewijzen en volgen

400+ integraties

Projectrapportage die bedrijven waardevolle inzichten verschaft in hun projectprestaties

Wrike nadelen

Interface met veel functies die complex kan zijn voor nieuwe gebruikers

Beperkt aanpasbaar

Wrike prijzen

**Gratis

Team: $9.80/maand per gebruiker

$9.80/maand per gebruiker Zakelijk: $24.80/maand per gebruiker

$24.80/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.400+ beoordelingen)

4.2/5 (3.400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.300+ beoordelingen)

Alle tools op deze lijst hebben een aantal handige functies. Maar als je niet inlevert op een cruciale functie, dan betaal je een arm en een been. ClickUp zorgt voor deze uitdaging.

Met ClickUp krijg je belangrijke functies, waaronder procesautomatisering, teamsamenwerking, vlotte communicatie en intuïtieve projectbeheermogelijkheden. Probeer ClickUp vandaag en wees getuige van uw team productiever is als nooit tevoren!