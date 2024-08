We hebben de 10 beste software voor inkoopbeheer in 2024 getest

Of je nu B2B, B2C, SaaS of iets daartussenin werkt, materialen en diensten houden je bedrijf draaiende. Inkoopmensen zoals u voeden die voortgang door leveranciers te sourcen, bestellingen te beheren, voorstellen aan te vragen via RFP's en het beheren van contracten.

Het is veel om te doen, nietwaar?

Gelukkig stroomlijnen inkoopoplossingen uw werkstroom en maken ze goedkeuringsprocessen tot een fluitje van een cent. Als het de hoogste tijd is voor automatisering van uw inkoopprocessen hebben we alles voor je geregeld.

Bekijk deze gids voor tips over het vinden van de beste inkoopoplossingen, plus onze keuzes voor de beste inkoopsoftware van 2024.

Wat is software voor inkoopbeheer?

Software voor inkoopbeheer is een oplossing die is ontworpen om bedrijven te helpen hun inkoopprocessen te stroomlijnen, van het zoeken van leveranciers tot het beheren van contracten. Het automatiseert taken en biedt een gecentraliseerd platform voor alle inkoopactiviteiten, waardoor het voor inkoopteams eenvoudiger wordt om samen te werken, de voortgang bij te houden en datagestuurde beslissingen te nemen.

Met de steeds toenemende complexiteit van toeleveringsketens en de behoefte aan snellere besluitvorming is software voor inkoopbeheer een essentieel hulpmiddel geworden voor bedrijven van elke grootte.

Wat moet u zoeken in software voor inkoopbeheer?

Bent u op zoek naar een goed hulpmiddel voor inkoopbeheer? Zoek dan naar software voor inkoopbeheer met functies als:

Sjablonen: Wie heeft er tijd om nieuwe documenten vanaf nul te maken? Ga voor software voor inkoopbeheer metsjablonen voor RFQ's bevat,checklists voor inventarisatieen meer

Wie heeft er tijd om nieuwe documenten vanaf nul te maken? Ga voor software voor inkoopbeheer metsjablonen voor RFQ's bevat,checklists voor inventarisatieen meer Budgettering: Je moetuw geld beherenper slot van rekening. Zoek naar functies zoals uitgavenanalyse en zichtbaarheid van uitgaven om uw inkoopproces te helpen. Een goede inkooptool moet ook factuurverwerking bieden en integreren met accounts payable

Je moetuw geld beherenper slot van rekening. Zoek naar functies zoals uitgavenanalyse en zichtbaarheid van uitgaven om uw inkoopproces te helpen. Een goede inkooptool moet ook factuurverwerking bieden en integreren met accounts payable Functies voor specifieke gevallen: Natuurlijk voldoen de meeste inkooptools aan de behoeften van verschillende soorten bedrijven. Maar het kan geen kwaad om te kiezen voor een tool die al bij uw branche past. Of u nuprojectmanagement voor onroerend goed nodig hebt hulp nodig hebt of u moeteen IT-afdeling beherendan is er een softwareoplossing voor u

Natuurlijk voldoen de meeste inkooptools aan de behoeften van verschillende soorten bedrijven. Maar het kan geen kwaad om te kiezen voor een tool die al bij uw branche past. Of u nuprojectmanagement voor onroerend goed nodig hebt hulp nodig hebt of u moeteen IT-afdeling beherendan is er een softwareoplossing voor u Integraties: U gebruikt alenterprise resource planning (ERP) en andere software. Ga voor hulpmiddelen voor inkoopbeheer die goed samenwerken met de software die u al gebruikt

U gebruikt alenterprise resource planning (ERP) en andere software. Ga voor hulpmiddelen voor inkoopbeheer die goed samenwerken met de software die u al gebruikt Beheer leverancierslijsten : Een goede inkooptool beheert elk onderdeel van de contractlevenscyclus. Zoek naar robuuste functies voor contract- en leveranciersbeheer om op de hoogte te blijven van de prestaties van leveranciers

Een goede inkooptool beheert elk onderdeel van de contractlevenscyclus. Zoek naar robuuste functies voor contract- en leveranciersbeheer om op de hoogte te blijven van de prestaties van leveranciers Gebruiksgemak: Ga voor cloudgebaseerde tools voor inkoopbeheer om de realtime inzichten te krijgen die u nodig hebt om nog sneller beter werk te doen

Het staat u vrij om uw eigen inkoopbeheerproces te kiezen, maar waarom zou u zich druk maken als wij al het werk voor u hebben gedaan? Hier zijn onze keuzes voor de beste inkoopbeheertools van 2024.

1. ClickUp - Het beste voor voorraadbeheer

Visualiseer taken, projecten en werkstromen op de manier die voor u het beste werkt met ClickUp-taaks 15+ aanpasbare weergaven

ClickUp is een robuust platform dat aankopen, documenten, taken, whiteboards, analyses, doelen, chatten en meer combineert. Als u het zat bent om door talloze platforms te bladeren om één miezerige Taak te voltooien, dan is ClickUp het antwoord.

De ClickUp Lijstweergave is perfect voor inkoopprocessen en het beheren van budgetten met aangepaste velden en sorteermogelijkheden. Met deze weergave hebt u een overzicht op hoog niveau van al uw Taken en kunt u gemakkelijk sorteren, filteren, groeperen en zoeken naar specifieke Taken.

Krijg een overzicht op hoog niveau van het budget van uw project terwijl u taken en statussen beheert binnen de ClickUp-lijstweergave

U hebt alleen de juiste sjablonen nodig om ClickUp om te vormen tot het aanpasbare inkoopplatform van uw dromen. Gebruik de ClickUp sjabloon voor de inkoopruimte om al uw inkooptaken op één plaats te controleren, voltooien met een database zonder code en mooie visualisaties.

Gebruik het ClickUp-taak sjabloon om uw inkooptaken in kaart te brengen voordat u ook maar één to-do hebt ingepland. In plaats van te switchen tussen talloze platforms en tools, geniet u van een meer gezond, gestroomlijnd inkoopproces dat uw werk oneindig veel gemakkelijker maakt.

ClickUp beste functies:

Sjabloon uw inkoopinspanningen metClickUp's inkoop sjabloon* Aangepaste velden, statussen en weergaven maken

GebruikClickUp AI om uw documentatie en sjablonen voor inkoopbeheer automatisch in te vullen

Inkoopabonnementen met één klik omzetten in uitvoerbare Taken

Bewaar alle interne en externe chats in ClickUp naast uw inkoopdocumentatie

ClickUp limieten:

Functies zoals ClickUp AI zijn alleen beschikbaar op betaalde accounts

ClickUp heeft veel functies, waardoor beginners zich soms geïntimideerd voelen

ClickUp prijzen:

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Coupa beste voor uitgavenbeheer

via Coupa Coupa is een inkoopsoftware en -platform waar het allemaal om geld draait. Het heeft veel functies, maar is vooral gericht op uitgavenbeheer in inkoopprocessen. Coupa verenigt source-to-pay om uw operationele marges te verhogen, wat waarschijnlijk klinkt als een droom die uitkomt voor inkoop.

Gebruik Coupa om je werkkapitaal te beheren en budgetten te voorspellen. De inkooptool heeft zelfs een beperkte automatisering voor het stroomlijnen van contracten, inkoop, goedkeuringen van facturen en relaties met leveranciers.

Coupa beste functies:

Visualiseer het beheer van leveranciers van derden met functies voor de toeleveringsketen

Coupa Community.ai biedt nuttige financiële benchmarks

Software voor leveranciersbeheer

Coupa limieten:

Sommige gebruikers zeggen dat ze meerdere Coupa accounts moesten aanmaken om betalingen te verwerken

Van de tools voor inkoopbeheer biedt Coupa geen gratis proefversie of freemium-lidmaatschap

Coupa biedt alleen klantenservice via chatten

Coupa prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies over Coupa:

G2: 4.2/5 (260+ beoordelingen)

4.2/5 (260+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (80+ beoordelingen)

3. Kissflow beste voor automatisering van bestellingen

via Kissflow Kissflow is er trots op dat het zowel eenvoudig als aanpasbaar is. Gebruik dit platform om inkoopaanvragen bij te houden, automatisch bestellingen te genereren en facturen onderweg goed te keuren in de mobiele app.

We vinden het prettig dat Kissflow integreert met veel andere platforms, wat betekent dat al je gegevens op dezelfde plek werken. De inkoopsoftware bevat plugins voor Xero, DocuSign en nog veel meer.

Kissflow wordt zelfs geleverd met granulaire toestemmingen, zodat je de ultieme controle hebt over wat de leden van je inkoopteam op het platform kunnen doen.

Kissflow beste functies:

Vereenvoudig onboarding en beheer van leveranciers in Kissflow

Integreer Kissflow met andere financiële software die je al gebruikt via API

Je kunt vrijwel alles aanpassen, inclusief goedkeuringsworkflows, velden en formats voor rapporten

Kissflow limieten:

Kissflow biedt geen gratis of freemium opties vergeleken met andere inkoopsoftware in deze lijst

Sommige gebruikers zeggen dat het moeilijk is om Kissflow te implementeren

Kissflow prijzen:

Begint bij $1.990/maand

Kissflow beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (520+ beoordelingen)

4.3/5 (520+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Kissflow alternatieven !

4. Vendr beste voor SaaS-kosten

via Vendr Is jouw bedrijf afhankelijk van veel software? Zo ja, dan is Vendr de inkoopsoftware voor jou. Ze zijn gespecialiseerd in het verlagen van SaaS-kosten en het versnellen van het inkoopproces. Wat is er niet leuk aan? 🤩

Zoals de naam al zegt, helpt Vendr met het beheer van softwareleveranciers. Het beheert zelfs compliance, wat handig is als je een complex web van wettelijke vereisten moet volgen.

Je hoeft ook niet alles handmatig te doen. Creëer conforme inkoopprocessen binnen Vendr en het platform zal vanaf daar op de automatische piloot werken. Maar maak je geen zorgen: je hebt de volledige controle, dus voel je vrij om je werkstromen aan te passen als er iets verandert.

Vendr beste functies:

Elimineer verrassingen met Vendr's transparante kopersgidsen

Ontvang onderhandelingsadvies van Vendr's inkoopexperts

Centraliseer alle aankopen, verlengingen en uitgavengegevens in één dashboard

Elk abonnement komt met een besparingsgarantie

Vendr limieten:

Vendr is bedoeld voor bedrijven met een jaaromzet van minimaal $400.000

Sommige gebruikers zeggen dat functies zoals contractvoorkeuren te handmatig zijn, wat tot fouten kan leiden

Vendr prijzen:

Starter: $36.000/jaar

$36.000/jaar Groei: $78.000/jaar

$78.000/jaar Enterprise: $120.000/jaar

Vendr beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: N/A

5. GEP SMART beste voor directe inkoop

via GEP GEP SMART is een robuuste softwaresuite met tools voor directe inkoop, stuklijstbeheer, bron-naar-contract en nog veel meer. Zeg maar dag tegen losse inkoopmodules, want alles is inbegrepen in dit platform.

Het inkoopsysteem is bijzonder krachtig, grotendeels dankzij het gebruik van AI, robotische procesautomatisering (RPA) en Big Data. Als u een oplossing wilt die op het randje van de technologie zit, dan biedt GEP end-to-end inkoop onderweg.

GEP beste functies:

Alle directe en indirecte uitgaven effectief beheren met inkoopsoftware

Vertel GEP wat uw compliancebehoeften zijn en het zal een compliant inkoopproces voor u ontwerpen

AI versnelt source-to-pay taken zoals uitgavenanalyse, strategische inkoop, verwerking van bestellingen en factuurbeheer

GEP limieten:

Sommige gebruikers vinden GEP moeilijk te navigeren

Andere gebruikers zeggen dat GEP trager is dan andere inkooptools

GEP prijzen:

Neem contact op voor prijzen

GEP beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (7 beoordelingen)

6. Jaggaer beste voor e-procurement

via Jaggaer Jaggaer is een hulpmiddel voor inkoopbeheer dat gespecialiseerd is in directe inkoop en e-procurement. Hun doel is om ondernemingen te helpen meer controle te krijgen over hun uitgaven en meer efficiëntie te vinden.

Als je wilt dat iedereen in je organisatie zich (eindelijk) aan je contracten en beleid houdt, dan is Jaggaer een goede keuze. Deze inkoopsoftware heeft niet alleen functies voor naleving, maar ook intelligente shoppingtools voor probleemloos inkopen.

Jaggaer beste functies:

Gebruik de functies voor supply chain management en leveranciersrelatiebeheer van Jaggaer om alle aspecten van inkoop te beheren

One-Stop Shopping maakt het mogelijk voor inkoopteams om items uit verschillende catalogi op één plaats weer te geven en te vergelijken

Met de rapportagemogelijkheden van Jaggaer is het een fluitje van een cent om al uw inkoopgegevens en bedrijfsprocessen op één plek te bekijken

Jaggaer limieten:

Je moet contact opnemen met Jaggaer voor prijzen

Sommige gebruikers zouden willen dat Jaggaer wereldwijde inkooptools aanbood

Jaggaer prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Jaggaer beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (27+ beoordelingen)

4.4/5 (27+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (2+ beoordelingen)

7. Procurify beste voor leveranciersbeheer

via Procureren Procurify is een van de meest gebruiksvriendelijke en beste tools voor inkoopteams. Met Procurify krijg je op één plek realtime zichtbaarheid in alle bedrijfsprocessen, uitgaven en oplossingen voor leveranciersbeheer.

Het beheert niet alleen de procure-to-pay, maar Procurify vergrendelt ook de uitgaven. Het werkt zelfs met strikte budgetten en audits om je op het rechte pad te houden. 🗺️

Procurify beste functies:

Procurify wordt geleverd met een mobiele app voor iOS en Android

Integreer Procurify met je boekhoudsysteem of ERP

Maak aangepaste workflows voor goedkeuring van uitgaven die goed werken, zelfs als je team onderweg is

Procurify limieten:

Procurify biedt geen gratis of freemium optie in vergelijking met sommige andere inkoopsoftware

Procurify heeft geen functies voor voorraadbeheer

Prijzen van Procurify:

Begint bij $2.000/maand

Beoordelingen en recensies van Procurify:

G2: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

4.6/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

8. Team Procure beste voor aangepaste inkoopworkflows

via Team Inkoop Team Procure regelt alle goedkeuringsworkflows, bestellingen en voorraadbeheer op één plek. Wij vinden het prettig dat deze tool voor inkoopbeheer aangepaste goedkeuringsworkflows biedt, zodat u de vrijheid hebt om deze naar eigen inzicht aan te passen.

Een ander groot pluspunt is de functie RFQ & E-veilingen. Nodig meerdere leveranciers uit om te bieden op een project in Team Procure en vergelijk de resultaten automatisch in het platform. Want wie heeft er tijd om vijf RFQ's van 20 pagina's door te lezen?

Team Procure beste functies:

Houd e-veilingen en verzamel RFQ's van meerdere leveranciers voor kwaliteitsbeheer van uitgaven

Team Procure integreren met uw magazijnbeheeroplossing

Onboard alle leveranciers enhun inkoop-KPI's bijhouden in Team Procure

Team Procure limieten:

De mogelijkheden voor voorraadbeheer zijn beperkt in vergelijking met andere inkoopsoftware

Sommige gebruikers zeggen dat de tabellen voor de kasstroom moeilijk te volgen zijn voor uitgavenbeheer

Team Procure prijzen:

Cloud Procurement Suite: $250/maand (inclusief 3 gebruikers)

$250/maand (inclusief 3 gebruikers) Enterprise Procurement Suite: Aangepaste prijzen

Team Procure beoordelingen en reviews:

G2: 5/5 (2+ beoordelingen)

5/5 (2+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3+ beoordelingen)

9. Corcentric beste voor B2B Teams

via Corcentrisch Corcentric is slimme inkoopsoftware die bron-tot-betaling, bestelling-tot-geld, betalingsverwerking en nog veel meer beheert. Het is gespecialiseerd in B2B-handel, dus als u producten aan andere bedrijven verkoopt, is Corcentric misschien iets voor u.

Wij vinden het prettig dat Corcentric het hele inkoopproces op één plek samenbrengt. Vooral de functie Intelligent Applications is erg interessant: Het maakt gebruik van automatisering en AI om het inkoopbeheer te versnellen en nuttige trends razendsnel te spotten.

Corcentric beste functies:

Bel uw strategisch adviseur voor optimalisatietips

Inkoop integreren en automatiseren met de intelligente toepassingen van Corcentric

Huur Corcentric in om de inkoop namens u te regelen met managed services

Corcentric limieten:

Sommige gebruikers rapporteren een trage, buggy ervaring in vergelijking met andere inkooptools

U moet contact opnemen met Corcentric voor prijzen

Prijzen van Corcentric:

Neem contact op voor prijzen

Corcentric beoordelingen en recensies:

G2: 3.2/5 (7+ beoordelingen)

3.2/5 (7+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (3+ beoordelingen)

10. Precoro beste voor contractbeheer

via Precoro Precoro heeft veel functies voor het aanvragen, goedkeuren, bestellen, contractbeheer en het controleren van de inkoop. Precoro is volledig aanpasbaar en je hebt de vrijheid om zo ongeveer alles te automatiseren. 🤖

Precoro maakt automatisch documenten voor je aan en doet aan three-way matching. Genereer automatisch PO's, volg bestellingen in realtime en krijg grip op alle inkoopacties met deze solide oplossing voor inkoopbeheer.

Precoro beste functies:

Inkoopgegevens in realtime synchroniseren

Precoro heeft papierloze, geautomatiseerde RFP's en RFQ's

Werkstroom revisiegeschiedenis bijhouden om te voldoen aan audits

Precoro limieten:

Sommige gebruikers vinden de regels voor notificaties van Precoro niet prettig

Andere gebruikers zeggen dat de inventarisatiemodule niet de functies heeft die ze nodig hebben

Precoro prijzen:

Voor kleinere teams: $35/maand per gebruiker voor minder dan 20 gebruikers

$35/maand per gebruiker voor minder dan 20 gebruikers Voor grotere teams: Neem contact op voor prijzen

Precoro beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (120+ beoordelingen)

4.7/5 (120+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

Uitdagingen voor inkoopmanagement

Het stroomlijnen van het inkoopproces is geen sinecure.

Organisaties worden vaak geconfronteerd met een groot aantal inkoopuitdagingen zoals het naleven van regelgeving, het vermijden van kostenoverschrijdingen en het zorgen voor een tijdige levering van goederen en diensten. Een andere belangrijke hindernis is het risico op frauduleuze activiteiten, waardoor elke transactie grondig moet worden gecontroleerd en gevalideerd.

Gelukkig pakt software voor inkoopbeheer deze problemen aan door workflows te automatiseren, naleving te garanderen via systematische controles, realtime budgettoezicht te bieden en de processen voor verificatie van leveranciers te verbeteren. Het minimaliseert ook menselijke fouten, waardoor de algehele efficiëntie van de inkoop verbetert.

Hoe kunnen hulpmiddelen voor inkoopbeheer het inkoopproces verbeteren?

Tools voor inkoopbeheer bieden verschillende functies en voordelen die het inkoopproces sterk kunnen verbeteren. Deze omvatten:

Gestroomlijnde inkoopaanvragen: Met inkoopsoftware kunnen gebruikers eenvoudig inkoopaanvragen aanmaken en indienen, waardoor dit proces minder tijd en moeite kost.

Met inkoopsoftware kunnen gebruikers eenvoudig inkoopaanvragen aanmaken en indienen, waardoor dit proces minder tijd en moeite kost. Snellere goedkeuringsworkflows: Met geautomatiseerde goedkeuringsworkflows kunnen inkoopmanagementtools het goedkeuringsproces voor inkoopaanvragen versnellen, waardoor vertragingen worden beperkt en inkoop tijdig plaatsvindt.

Met geautomatiseerde goedkeuringsworkflows kunnen inkoopmanagementtools het goedkeuringsproces voor inkoopaanvragen versnellen, waardoor vertragingen worden beperkt en inkoop tijdig plaatsvindt. Gecentraliseerde gegevens: Door alle inkoopgegevens in één platform te centraliseren, bieden deze tools real-time zichtbaarheid in uitgaven, contracten en leveranciersbeheer. Dit maakt het gemakkelijker om inkoopactiviteiten bij te houden en te analyseren.

Door alle inkoopgegevens in één platform te centraliseren, bieden deze tools real-time zichtbaarheid in uitgaven, contracten en leveranciersbeheer. Dit maakt het gemakkelijker om inkoopactiviteiten bij te houden en te analyseren. Automatisering: Inkoopsoftware wordt vaak geleverd met functies voor automatisering die handmatige taken kunnen verminderen en de efficiëntie kunnen verhogen. Dit zijn onder andere geautomatiseerde bestellingen, facturatie en contractbeheer.

Inkoopsoftware wordt vaak geleverd met functies voor automatisering die handmatige taken kunnen verminderen en de efficiëntie kunnen verhogen. Dit zijn onder andere geautomatiseerde bestellingen, facturatie en contractbeheer. Kostenbesparingen: Door inzicht te bieden in uitgavenpatronen en mogelijkheden voor kostenbesparingen kunnen tools voor inkoopbeheer bedrijven helpen geld te besparen op hun aankopen.

Door inzicht te bieden in uitgavenpatronen en mogelijkheden voor kostenbesparingen kunnen tools voor inkoopbeheer bedrijven helpen geld te besparen op hun aankopen. Compliance Management: Met functies zoals het bijhouden van compliance en automatisering kunnen bedrijven geld besparen op hun aankopeninkoopcontractbeheerkunnen deze tools ervoor zorgen dat alle aankopen worden gedaan in overeenstemming met het bedrijfsbeleid en de wettelijke vereisten.

Inkoopprocessen beheren met hulpmiddelen voor inkoopbeheer

Inkoop heeft te maken met veel bewegende delen en we weten dat je al getalenteerd bent in het beheren van alles. Maar waarom zou je het inkoopproces moeilijker maken dan nodig is?

Breng al uw taken, chats en inkoopstrategieën onder in hetzelfde platform met ClickUp. Onze sjablonen besparen u uren tijd en maken het inkoopproces - zullen we zeggen? - leuk! ✨

Maar geloof ons niet op ons woord. Probeer ClickUp nu: It's Free Forever.