10 Gratis Grootboek Sjablonen in Excel en ClickUp

We weten dat je een perfectionist bent. En we weten dat je niet te stoppen bent als het op cijfers aankomt.

Maar we weten ook dat het tijd is om te stoppen ... met het maken van grootboeken vanaf nul! Natuurlijk zijn je vaardigheden indrukwekkend, maar waarom zou je het plezier van sjablonen niet omarmen?

Als het gaat om het beheren en organiseren van financiĆ«le gegevens, is een grootboek sjabloon de ultieme geheime boekhouding wapen. Zeg de eentonige sleur vaarwel en laat je hersenkracht zich richten op wat echt belangrijk is - de cijfers in de hand houden. šŸ“ˆ

Dus laat ons de dingen voor je vereenvoudigen met 10 gratis grootboeksjablonen die die geestdodende spreadsheet-taken elimineren en je tegelijkertijd nauwkeurigheid en meer vrije tijd geven! šŸ™Œ

Wat is een grootboeksjabloon?

Als professional weet je dat een grootboek een uitgebreid overzicht is van alle financiƫle transacties en rekeningsaldi binnen een bedrijf of organisatie. Een grootboeksjabloon is een kant-en-klaar kader dat een gestandaardiseerde indeling biedt voor het vastleggen en organiseren van deze financiƫle transacties.

Grootboeksjablonen creƫren snel een basis voor een nauwkeurige en uitgebreide boekhouding, waarbij deze functie vaak wordt gecombineerd met andere tools om het werk gemakkelijker te maken. Dit alles zorgt voor een efficiƫnte, consistente boekhouding met minder gedoe.

Grootboeksjablonen worden meestal gemaakt in Excel en bevatten activa, passiva, eigen vermogen, inkomsten, uitgaven en alle andere aspecten van de bedrijfsfinanciƫn. En natuurlijk de bijbehorende kolommen voor datums, beschrijvingen, bedragen en referentienummers.

Elk bedrijf heeft andere behoeften en eisen, dus de beste grootboeksjablonen kunnen worden aangepast.

Excel grootboeksjablonen zijn niet de enige manier. Software voor projectbeheer zoals ClickUp kan dienen als een centraal platform voor grootboeken, dagelijkse taken en al het andere waar een drukke boekhouder om kan vragen.

Grootboeksjablonen zijn vaak geoptimaliseerd voor het genereren van financiĆ«le overzichten, het analyseren van financiĆ«le prestaties en het garanderen van een nauwkeurige boekhouding. āœØ

Wat maakt een goed grootboeksjabloon?

Wees niet bang om er een schepje bovenop te doen als je op zoek bent naar een fantastische grootboeksjabloon. Met zoete automatisering van bedrijfsprocessen kun je veel sneller genieten van het bijhouden van gegevens en het omzetten van saai naar leuk! šŸ¤©

Dit is wat een grootboeksjabloon zo bijzonder maakt:

Aanpasbaar: Een goede grootboeksjabloon moet het makkelijk maken om je financiƫle informatie te organiseren met verschillende aanpassingsopties. Van uitgaven tot inkomsten tot activa, met uw sjabloon moet u alles kunnen vastleggen wat u nodig hebt zonder dat uw scherm vol staat met zaken die u niet gebruikt

Een goede grootboeksjabloon moet het makkelijk maken om je financiƫle informatie te organiseren met verschillende aanpassingsopties. Van uitgaven tot inkomsten tot activa, met uw sjabloon moet u alles kunnen vastleggen wat u nodig hebt zonder dat uw scherm vol staat met zaken die u niet gebruikt Printbaar : De wereld lijkt te draaien op cloud-opslag en het delen van bestanden, maar soms hebben we fysieke kopieƫn van financiƫle documenten nodig, dus zoek naar een printbare optie

De wereld lijkt te draaien op cloud-opslag en het delen van bestanden, maar soms hebben we fysieke kopieƫn van financiƫle documenten nodig, dus zoek naar een printbare optie Simpel: Het doel van sjablonen is om uw leven te vereenvoudigen, dus zoek een sjabloon waarmee u eenvoudig uw bedrijfstransacties kunt organiseren, uw cashflow kunt bijhouden en uw financiƫle overzichten of gegevens kunt stroomlijnen. Beginnersvriendelijke handleidingen en gidsen om aan de slag te gaan mogen niet optioneel zijn

Het doel van sjablonen is om uw leven te vereenvoudigen, dus zoek een sjabloon waarmee u eenvoudig uw bedrijfstransacties kunt organiseren, uw cashflow kunt bijhouden en uw financiƫle overzichten of gegevens kunt stroomlijnen. Beginnersvriendelijke handleidingen en gidsen om aan de slag te gaan mogen niet optioneel zijn Specifiek: Zoek een type grootboeksjabloon dat past bij je specifieke behoeften, of dat nu een algemeen journaal, debiteurenbalans of subgrootboek is,verkooprapportfinancieel rapport werkblad, of al het bovenstaande

Zoek een type grootboeksjabloon dat past bij je specifieke behoeften, of dat nu een algemeen journaal, debiteurenbalans of subgrootboek is,verkooprapportfinancieel rapport werkblad, of al het bovenstaande Plezier: Ja, je leest het goed - we zeiden plezier! Grootboeksjablonen hoeven niet saai te zijn. Zoek naar opties waarmee je een vleugje kleur kunt toevoegen, notities vol emoji's en een aantal bekwame medewerkers om je gezelschap te houden šŸŒ»

Maar vijf dingen? Ja. Omdat we hier zijn om je te helpen uitzoeken hoe je productiever kunt zijn niet hoe je drukker kunt zijn.

Vergeet niet dat grootboeksjablonen niet alleen over kolommen en getallen gaan. Ze zorgen voor nauwkeurigheid, efficiƫntie en (durven we te zeggen) plezier in uw bedrijfsadministratie.

10 grootboeksjablonen voor gebruik in 2024

Klaar voor de goede dingen? Wij ook! Zonder verder oponthoud, hier zijn onze keuzes voor de top 10 gratis grootboeksjablonen in Excel en ClickUp.

1. ClickUp Grootboek Sjabloon

ClickUp Grootboek Sjabloon

De ClickUp Grootboek Sjabloon is ontworpen als uw thuisbasis voor de ongelooflijke reis die boekhouden heet. Het is een beginnersvriendelijke lijstsjabloon die is ontworpen om het invullen van de cijfers te vereenvoudigen en u te helpen een overzichtelijk rekeningenstelsel bij te houden zonder gedoe. šŸ› ļø

Deze sjabloon kan worden gebruikt om debet- en credittransacties bij te houden, activa en passiva te vergelijken en de boekhouding van je bedrijf op orde te houden - en dat in stijl! Alles is aanpasbaar, kleurrijk en collaboratievriendelijk.

De ClickUp grootboeksjabloon heeft handige weergaven, waaronder transacties, balansen, financiƫle winst- en verliesgegevens en (natuurlijk) een grootboek. U kunt ook aangepaste statussen gebruiken, zoals:

Ontvangst

Titel rekening

Credit

Debet

DrCr

Datum transactie

Type rekening

Boekingsnummer

Journaal Type

Zoals alles van ClickUp, komt aanmelden voor het gebruik van deze sjabloon met een grote bonus - toegang tot 100+ gratis tools. Natuurlijk, dit is een schaamteloze plug, maar we zijn trots op onze gratis CRM-software .

Het is geoptimaliseerd voor zowel grote als kleine bedrijven, met meer dan 1000 integraties en functies die elk aspect van uw werk eenvoudiger maken, van samenwerking tot boekhouding. En je hebt niets te verliezen door het eens te proberen.

Bekijk deze_ prijslijst sjablonen !

Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Journaal en Grootboek Sjabloon

ClickUp Tijdschrift- en Grootboeksjabloon

De ClickUp Dagboek- en Grootboeksjabloon is een sjabloon in mappenstijl waarmee iedereen - ook beginners - zakelijke transacties nauwkeurig kan registreren en organiseren, financiƫle gegevens kan bijhouden, uw uitgavenplan in de gaten kan houden en inzicht kan krijgen in de financiƫle gezondheid van uw bedrijf.

Met deze sjabloon kun je snel journaalposten maken om je totale crediteringen, totale debiteringen en creditsaldi bij te houden. Je kunt rekeningnamen, rekeningtypes, taak-ID's, taaknamen en al het andere invoeren dat je nodig hebt om je boekhouding te stroomlijnen. āœØ

Omdat ClickUp integreert met Excel, Google Sheets en vele andere tools, kunt u al uw gegevens verzamelen op Ć©Ć©n eenvoudig dashboard. Hoe is dat voor een vereenvoudigde boekhouding?

Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp financieel management sjabloon

ClickUp sjabloon voor financieel beheer

De ClickUp sjabloon voor financieel beheer is uw one-stop boekhoudoplossing. Het is een volledig aanpasbare ruimte die perfect is voor iedereen, van kleine bedrijven tot eenmanszaken. Met weergaven zoals Lijst en Kalender, plus een Aan de slag-gids, hoeft u zich geen zorgen te maken over de leercurve.

Deze samenwerkingstool kan je helpen bij het maken van offertes en facturen, het bijhouden van kasrekeningen, het organiseren van rekeningnummers, het genereren van rapporten en het nauwkeurig bijhouden van je winst- en verliesrekening. Het heeft functies zoals tijdregistratie, prioriteiten, tags, meerdere medewerkers, afhankelijkheidswaarschuwingen, tijdsinschattingen en meer.

Met deze sjabloon kunt u elementen van uw CRM-workflow met aangepaste velden en statussen op basis van verschillende criteria om het leven veel gemakkelijker te maken.

Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp sjabloon voor crediteurenadministratie

ClickUp sjabloon voor crediteurenadministratie

De ClickUp sjabloon voor crediteurenadministratie is een beginnersvriendelijke plaatshouder voor factuurorderrecords. Deze sjabloon in lijststijl zorgt ervoor dat u nooit betalingstermijnen mist en elke aankoop bijhoudt.

Wees de professional die overal bovenop zit met aangepaste velden voor zaken als openstaande saldi, factuurbedragen, vervaldatums voor eerste betalingen, vervaldatums voor het totale saldo, saldobetalingen, betalingstypen, e-mails en betalingstermijnen. Schakel tussen weergaven zoals Betalingsproces, Betalingstype en Crediteuren als dat nodig is.

Als het je nog niet was opgevallen, dit gaat een beetje verder dan een boekhoudsjabloon en is echt geweldige CRM-software. En met de lage prijs van Free Forever heb je niets te verliezen! šŸ‘€

Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Overzicht van financiƫle rekeningen sjabloon

ClickUp Overzicht van financiƫle rekeningen sjabloon

De ClickUp Overzicht van financiƫle rekeningen sjabloon is ontworpen om alles wat u moet weten over uw grootboekrekeningen in ƩƩn handige lijst te bewaren. Het is gemaakt voor beginners en doorgewinterde professionals, zodat u rekeningtitels kunt categoriseren in hun respectieve rekeninggroepen voor een top-down overzicht van uw financiƫn.

Je kunt deze overzichtssjabloon indelen met aangepaste velden zoals:

DrCr

Krediet

Debet

Rekeninggroepen

Groepsnummer

Type rekening

Liquiditeit

Van daaruit kun je kiezen tussen weergaven zoals Rekeningen en Rekeninggroepen om je financiƫle informatie overzichtelijk te houden. Dit maakt het gemakkelijk om een overzicht te krijgen van essentiƫle zaken zoals kredietbedragen en algemene liquiditeit.

Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Boekhoudjournaal Sjabloon

ClickUp Boekhoudjournaal Sjabloon

De ClickUp Boekhoudjournaal Sjabloon is ontworpen om u te helpen elke zakelijke transactie nauwkeurig bij te houden in een handige lijst. Elke journaalpost bevat informatie over elke rekening waarop de transactie van invloed is, zodat u niets over het hoofd ziet.

Je hebt in Ć©Ć©n oogopslag een overzicht van het boekingsnummer, de transactiedatum, het type journaal, het ontvangstbewijs, de debiteringen en crediteringen die bij de boeking horen. En je kunt schakelen tussen een boek- en journaalweergave om het leven gemakkelijker te maken.

Omdat ClickUp is ontworpen voor moeiteloze samenwerking, hoeft u niet alles alleen bij te houden. Nodig teamleden uit om uw boekhoudjournaal en al het andere in ClickUp te bewerken en te beheren om elke werkdag eenvoudiger te maken. šŸ™Œ

Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Maandelijks Sjabloon onkostenrapport

</div>

ClickUp Maandelijks Onkostenrapport Sjabloon

Gebruik deze ClickUp sjabloon om uw maandelijkse onkostendeclaraties op punt te houden

Wie zegt dat onkostendeclaraties lastig moeten zijn? De ClickUp Maandelijks Onkostenrapport Sjabloon is een supersimpel Doc-sjabloon dat is ontworpen om het bijhouden van uw uitgaven te vereenvoudigen. Het houdt je boekhouding op punt met functies waarmee je budgetgegevens kunt bijhouden en de leiding kunt nemen over de financiƫle zaken van je bedrijf.

Met slechts Ć©Ć©n weergave en een beginnersvriendelijk ontwerp kan iedereen een maandelijks onkostennota maken met deze tool. Houd informatie over werknemers, onkostenoverzichten en notities over gemaakte kosten bij.

En, zoals alles op ClickUp, is het printbaar zodat u ook een goede fysieke administratie kunt bijhouden. šŸ“š

Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Driemaandelijks Financieel Verslag Sjabloon

ClickUp Driemaandelijks Financieel Verslag Sjabloon

De ClickUp Driemaandelijks Financieel Verslag Sjabloon is de droom van een boekhouder: het maakt het gemakkelijk om uw driemaandelijks financieel verslag (de goede oude QFR) samen te stellen, zodat u de hoofdpijn om de drie maanden kunt overslaan.

Deze Doc is ontworpen voor zowel beginners als professionals, met Ć©Ć©n gebruiksvriendelijk sjabloon en hulpmiddel voor je Q1, Q2, Q3 en Q4 rapporten. Elk overzicht kan naast uw kwartaalgegevens ook vergelijkende en year-to-date resultaten bevatten, zodat u alles binnen handbereik hebt.

En het beste deel? Deze sjabloon helpt je ook om je proefbalansen minder lastig te maken.

Deze sjabloon downloaden

9. Excel Debiteurenadministratie Sjabloon door Beginner Boekhouden

via Beginner Boekhouden De Excel Accounts Receivable Ledger Template van Beginner Bookkeeping is perfect voor boekhouders die een Excel-sheet willen in plaats van een ClickUp-sjabloon. We snappen het - elk bedrijf proces in kaart brengen is anders!

Dit gratis debiteurengrootboek ordent de verkoopfacturen en betalingen van je bedrijf op Ć©Ć©n toegankelijke pagina. Het is ontworpen voor klanten met een buy-now/pay-later overeenkomst in plaats van onmiddellijke betaling voor goederen.

De sjabloon bevat opgemaakte rijen en kolommen, een voorbeeldblad, het huidige totaal aan uitstaande verkoopfacturen en automatische berekeningen om alles up-to-date te houden. Je kunt ook informatie filteren om binnen enkele seconden onbetaalde of betaalde facturen te zien.

En als je toch al je werk op Ć©Ć©n plek wilt bewaren, integreert ClickUp met Excel zodat je precies dat kunt doen!

10. Google Sheets Grootboek Afstemmingssjabloon door Voorbeeldsjablonen

via Voorbeeldsjablonen Het Google Sheets General Ledger Reconciliation Template van Sample Templates is ontworpen om de nauwkeurigheid van uw financiĆ«le administratie te garanderen. Het helpt u bij het naleven van de regels, het identificeren en oplossen van discrepanties en het wordt de superheld op het gebied van financiĆ«le rapportage voor uw bedrijf. En je kunt het downloaden voor Excel of Google Sheets. šŸ¤©

U kunt ook $49 betalen om Sample Templates deze sjabloon voor het grootboek te laten aanpassen of een maandabonnement betalen om de sjabloon zelf aan te passen.

Omdat ClickUp integreert met zowel Google Sheets als Excel, kunt u uw werk op Ć©Ć©n handige plek bewaren, ongeacht hoe u deze sjabloon gebruikt. En als u meer van dit soort sjablonen wilt, hebben we ook 10 gratis sjablonen speciaal voor Google Sheets projectbeheer !

Klaar om de grootboekcode te kraken?

Het is tijd om je favoriete sjabloon te kiezen en toe te kijken hoe de wolken van spreadsheetellende wegtrekken en een zonnige horizon onthullen. Omarm de kans op meer vrije tijd om je hobby's uit te oefenen, van je gezin te genieten of gewoon te genieten van de voldoening van goed werk. šŸŒ»

Onthoud dat wanneer je kiest voor ClickUp kunt u zich aanmelden voor een Free Forever-plan om toegang te krijgen tot 100+ tools en 1000+ integraties. Wij zijn het totaalpakket-een cloudgebaseerde projectbeheertool, samenwerkingsplatform en software voor werkstructuur voor elk bedrijf.

Communicatietools, samenwerkingstools, waarschuwingen, statussen, opdrachten, een superhandige taakwerkbalk en AI inhoud creƫren zijn slechts enkele van de vele dingen die ClickUp biedt. Dus waar wacht u nog op? Het is tijd om deze sjablonen te kraken!