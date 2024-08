10 gratis boekhoudsjablonen in Excel en ClickUp

Als het idee van het beheren van je bedrijfsfinanciën je het koude zweet doet uitbreken, dan kun je een goede start maken door te kijken naar boekhoudsjablonen. Het goede nieuws is dat, ongeacht je kennis- of ervaringsniveau, het vrij eenvoudig is om met deze sjablonen aan de slag te gaan. ✨

Dus laten we zonder omhaal een duik nemen in de wereld van boekhouden en sjablonen voor rekeningplanning en ontdek de 10 gratis juweeltjes in Excel, ClickUp en Google Sheets die meer organisatie en stabiliteit zullen brengen in je boekhoudproces.

Wat is een boekhoudsjabloon?

Een boekhoudsjabloon is een vooraf ontworpen kader waarmee je eenvoudig je dagelijkse transacties kunt organiseren, bijhouden en visualiseren, zodat je de financiële gezondheid van je bedrijf in de gaten kunt houden. 💸

Deze sjablonen worden geleverd met vooraf gedefinieerde kolommen, formules en aangepaste functies om te voldoen aan specifieke boekhoudbehoeften, zodat je niet meer hoeft te gokken en direct aan de slag kunt met je boekhoudactiviteiten.

Van het bijhouden van inkomsten- en uitgavendocumenten tot het bijhouden van een budget en het genereren van financiële rapporten, deze sjablonen stroomlijnen je boekhoudproces, besparen je stress en maken kostbare tijd vrij om je te richten op activiteiten in je bedrijf die veel waarde hebben.

Wat maakt een goed boekhoudsjabloon?

Boekhouden kan op zichzelf al een uitdaging zijn en het laatste wat je wilt is sjablonen kiezen die het proces nog ingewikkelder maken. Let daarom bij het evalueren van verschillende sjablonen op de volgende belangrijke aspecten:

Een duidelijk en intuïtief ontwerp: Het moet eenvoudig zijn om te navigeren, velden aan te passen en nieuwe gegevens in te voeren. U moet ook letten op goed georganiseerde kolommen en duidelijke labels die het gemakkelijk maken om belangrijke details vast te leggen en een duidelijk overzicht van uw financiële administratie of balans te behouden

Het moet eenvoudig zijn om te navigeren, velden aan te passen en nieuwe gegevens in te voeren. U moet ook letten op goed georganiseerde kolommen en duidelijke labels die het gemakkelijk maken om belangrijke details vast te leggen en een duidelijk overzicht van uw financiële administratie of balans te behouden Aanpassing: Hoewel een vooraf ontworpen sjabloon voor je boekhouding of resultatenrekening geweldig is, is het nog beter om de flexibiliteit te hebben om het aan te passen aan je specifieke bedrijfsbehoeften. Zoek dus naar een boekhoudsjabloon waarmee je rijen en kolommen kunt toevoegen of wijzigen, formules kunt aanpassen en de lay-out kunt personaliseren naar jouw smaak 🤩

Hoewel een vooraf ontworpen sjabloon voor je boekhouding of resultatenrekening geweldig is, is het nog beter om de flexibiliteit te hebben om het aan te passen aan je specifieke bedrijfsbehoeften. Zoek dus naar een boekhoudsjabloon waarmee je rijen en kolommen kunt toevoegen of wijzigen, formules kunt aanpassen en de lay-out kunt personaliseren naar jouw smaak 🤩 Gebruiksaanwijzing: Sommige sjablonen kunnen de eerste keer een beetje verwarrend of intimiderend overkomen, dus het is handig als de sjabloon een korte handleiding heeft om u op te warmen aan de interface, de belangrijkste gebieden uit te leggen en u te helpen met het toevoegen van nieuwe gegevens

10 boekhoudsjablonen voor gebruik in 2024

Nu je een idee hebt van wat je moet zoeken in een boekhoudsjabloon, gaan we dieper in op het onderwerp van dit artikel. Hier is onze lijst met de top 10 boekhoudsjablonen - ze zullen je helpen om het hele jaar door op de hoogte te blijven van je financiële situatie.

1. ClickUp Basis Boekhoudsjabloon

ClickUp Basis Boekhoudsjabloon

Het beheren van boekhoudtaken voor meerdere klanten kan voelen als het draaien van borden op een dozijn verschillende palen!

Voer de Sjabloon voor boekhoudkantoor door ClickUp ontworpen om uw boekhoudkantoor te helpen bij het beheren van de financiële gegevens en dossiers van klanten, het halen van deadlines en een naadloze samenwerking met zowel uw team als uw klanten.

Deze sjabloon is verpakt in een map die je eenvoudig kunt dupliceren voor elke klant op je rooster. De map heeft taken gegroepeerd in drie lijsten: Client Onboarding, maandelijkse actiepunten en jaarlijkse actiepunten.

De taken in de lijsten kunnen een van de vier statussen hebben - open, in uitvoering, vastgelopen en gesloten - om uw voortgang te visualiseren, beperkingen van middelen te identificeren en ervoor zorgen dat er geen taken tussen de mazen van het net glippen. Er zijn aangepaste velden (ook wel kolommen genoemd) zoals toegewezene, prioriteit en een voortgangsbalk die automatisch wordt bijgewerkt wanneer subtaken als voltooid worden gemarkeerd.

Dat is nog niet alles... er zijn ook meerdere manieren om je lijsten te bekijken. Schakel over naar de Kanban-bord weergave voor het verplaatsen van taken in uw workflowfasen, de Kalenderweergave voor het bijhouden van komende deadlines en de Docs-weergave voor het opslaan en samenwerken van documenten, of het nu gaat om een kasstroomoverzicht, balans of algemene financiële gegevens.

Deze sjabloon doet het zware werk van het beheren van meerdere klanten, zodat u zich kunt richten op waar u goed in bent: werk gedaan krijgen en uw klanten tevreden houden! Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Boekhouden Prijs Sjabloon

ClickUp Boekhouden Prijs sjabloon

Als het gaat om het aanbieden van boekhouddiensten, zijn geen twee klanten hetzelfde. Terwijl de ene klant misschien extra mankracht nodig heeft voor zijn boekhoudprogramma, kan een andere klant zijn hele boekhouding willen uitbesteden.

De Boekhouding Prijzen Sjabloon door ClickUp hiermee kunt u een aangepaste offerte maken voor de behoeften van elke klant en zorgt ervoor dat je dienovereenkomstig wordt betaald. Het is als een menu met verschillende kosten en diensten die je aan je klanten kunt aanbieden.

Dat kan variëren van je basistarief tot meer gespecialiseerde diensten zoals creditcardreconciliatie en een kasstroomoverzicht. Je kunt dit "menu" aanpassen aan het aanbod van je boekhoudkantoor en aangepaste duplicaten maken om naar potentiële klanten te sturen.

Voor elk item zijn er aangepaste velden om de eenheid, eenheidsprijs, totaalprijs, servicetype (bijv. inkomensverklaring, prijslijst ) en factureringscyclus (bijv. maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks). Bovendien is er een handige Aan de slag-documenten om je te helpen door de sjabloon te navigeren zodat je kunt beginnen met het maken van wijzigingen.

Nu kun je 's nachts rustig slapen in de wetenschap dat er goed wordt voorzien in de behoeften van elke klant en dat je goed wordt gecompenseerd voor je inspanningen.

Bekijk deze_ quote sjablonen ! Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Boekhoudsjabloon

ClickUp Boekhoudsjabloon

Als uw bedrijf producten of diensten op krediet koopt of verkoopt, dan is de Boekhoudsjabloon door ClickUp is voor u. Deze twee-in-één sjabloon bestaat uit Crediteuren, waarmee u de betalingen aan uw leveranciers en verkopers kunt bijhouden, en Debiteuren voor het bijhouden van aan u verschuldigde saldi.

In de sjabloon kun je belangrijke gegevens vastleggen, zoals de naam van de klant, de contactpersoon, het factuurnummer, de cashflow, het verschuldigde bedrag, de betalingsmethode en de vervaldatum. Je kunt ook een betrouwbaarheidsniveau instellen om de waarschijnlijkheid van betalingen en inningen op je balans te evalueren.

Zo kun je potentiële problemen identificeren en oplossen die van invloed kunnen zijn op je cashflow. En dan is er nog de handige notitiefunctie, perfect om extra context of belangrijke informatie over een transactie te geven.

Zoals elke ClickUp-sjabloon kunt u ook deze aanpassen aan uw behoeften. Of u nu voortgangsbalken en formules wilt toevoegen of herinneringen voor komende betalingen wilt instellen, het is allemaal mogelijk.

Met dit type balanssjabloon in de hand kun je zorgen voor een soepele en stabiele cashflow in je bedrijf en blijf je op de hoogte van je financiële transacties en gezondheid. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Proces sjabloon voor groot accountbeheer

ClickUp Proces sjabloon voor beheer van grote accounts

Toegepast op de bedrijfswereld stelt het Pareto-principe (ook bekend als de 80/20-regel) dat 80% van uw omzet afkomstig is van slechts 20% van uw klanten. Stel je dus eens voor wat voor verschil je in je bedrijf kunt maken als je deze waardevolle klanten kunt identificeren en de aandacht kunt geven die ze verdienen. Nou, met ClickUp's proces sjabloon voor beheer van grote accounts kunt u precies dat doen!

Met deze sjabloon kunt u uw topklanten (aka "grote accounts") identificeren, zodat u op maat gemaakte strategieën kunt creëren om deze relaties te koesteren voor succes op lange termijn.

Het is heel gemakkelijk te gebruiken en om te beginnen heeft het vijf hoofdtaken in een work breakdown structure (WBS) -Van het identificeren van de belangrijkste accounts waarop u zich wilt richten tot het implementeren en bewaken van uw plannen voor hun groei en succes.

U kunt taken toewijzen aan teamleden en taakcomplexiteit en prioriteitsniveaus instellen. En natuurlijk stelt ClickUp niet teleur als het gaat om het aanbieden van dynamische weergaven voor het visualiseren van de voortgang. De Kanban-weergave maakt het eenvoudig om taken van begin tot eind te brengen.

Aan de andere kant kunt u met de tijdlijnweergave de duur van taken visualiseren, en de Gantt-weergave gaat nog een stap verder door de taakstroom en afhankelijkheden weer te geven. Gebruik deze sjabloon om uw middelen strategisch te richten op het onderhouden van sterke relaties met uw topklanten.

Het resultaat? Hogere klanttevredenheid, hogere retentiepercentages en uiteindelijk een aanzienlijke omzetstijging. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Boekhoudjournaal Sjabloon

ClickUp Boekhoudjournaal Sjabloon

Het bijhouden van een gedetailleerd verslag van elke zakelijke transactie zou niet moeten aanvoelen als raketwetenschap, zelfs bij afwezigheid van boekhoudsoftware . ClickUp's boekhoudjournaalsjabloon maakt dit proces een fluitje van een cent door de dubbele boekhoudmethode te gebruiken voor het registreren van al uw zakelijke transacties. Voer gewoon eerst de details van het debetsaldo in, gevolgd door het creditsaldo door hun boekingsnummer, transactiedatum, journaalsoort (Algemeen, Verkoop, Betaling, Ontvangst en meer) en ontvangstbestand toe te voegen.

Maar hier is het echte juweeltje: de "Boekenlijst" weergave. Hiermee kun je de transacties visualiseren, gegroepeerd op soort journaal. Dit is erg handig om trends te herkennen, zoals frequente transacties in specifieke gebieden zoals verkoop of uitgaven, en het maakt het ook makkelijk en snel om informatie van specifieke journaaltypes op te halen.

Als je een nauwkeurige jaarrekening en administratie wilt bijhouden en jezelf wilt behoeden voor veel hoofdpijn en stress, dan is deze boekhoudsjabloon een must-have in je gereedschapskist. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp budget rapport sjabloon

ClickUp budget rapport sjabloon

De ClickUp Budget Rapport Sjabloon -ontworpen in ClickUp Documenten, helpt u rapporten op te stellen door de maandelijkse en jaarlijkse prestaties en het budgetoverzicht van uw bedrijf te belichten.

De budgetsamenvatting is verder onderverdeeld in de onderdelen Winst & Verlies, Uitsplitsing Verkoop, Uitgaven, Balans en Samenvatting Concurrentie voor een uitgebreid overzicht van de financiële prestaties van uw bedrijf.

En het beste deel? ClickUp genereert automatisch een inhoudsopgave, zodat u gemakkelijk naar de verschillende secties van het document kunt navigeren. Daarnaast biedt het werken in ClickUp's Docs-omgeving een grote flexibiliteit, van het insluiten van externe inhoud (bijv. Google Drive, Sheets, YouTube, Figma, enz.) tot het aanpassen van uw accountsjabloon en -uiterlijk aan uw bedrijfsmerk en -richtlijnen.

Als je klaar bent met het opstellen van het budget dashboard of balans, kunt u deze delen met belangrijke belanghebbenden via een link of exporteren als PDF-bestand, klaar om te worden verzonden via e-mail of te worden afgedrukt als een hardcopy. U kunt dit aanvullen met een verkooprapport voor het beoordelen en rapporteren van verkoopdoelen en -prestaties. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Eenvoudige Budget Sjabloon

ClickUp Eenvoudige Budget Sjabloon

Deze eenvoudige budgetsjabloon van ClickUp vereenvoudigt uw begrotingsramingen, zodat u uw financiën in de hand kunt houden.

De Eenvoudige budgetsjabloon door ClickUp maakt het gemakkelijk om maandelijkse en jaarlijkse schattingen te maken voor de inkomsten, cashflow en uitgaven van uw bedrijf.

Stel inkomstenramingen in voor de verschillende diensten die u aanbiedt en bedrijfsinvesteringen die u hebt gedaan. Je kunt ook uitgavenschattingen maken voor meerdere categorieën, zoals Gezondheid, Transport, Vakanties en Verplichtingen. Je hoeft alleen maar de maandelijkse schattingen voor elke inkomsten- en uitgavenpost in te voeren en de subtotalenkolom voert automatisch de sommen voor je uit.

Als je een meer gedetailleerde uitsplitsing wilt, kun je overschakelen naar de Inkomstenlijst of Uitgavenlijst om je inkomsten en uitgaven te visualiseren gegroepeerd op hun respectievelijke bronnen en putten.

Deze balanssjabloon - in combinatie met effectieve projectbudgetbeheer -heeft veel voordelen, zoals het helpen bij het optimaliseren van de toewijzing van middelen, het voorkomen van overbesteding en het nemen van weloverwogen beslissingen over waar te investeren of te bezuinigen. Deze sjabloon downloaden

8. Excel Kasboek Rekenblad Sjabloon door Beginner Boekhouden

Via Beginner-boekhouden Terwijl je met de vorige sjabloon budgetschattingen kunt maken, kun je met deze Excel-boekhoudsjabloon je werkelijke inkomsten en uitgaven vastleggen en bijhouden, zodat je zo goed mogelijk binnen het geschatte budget kunt blijven.

Deze inkomensverklaring sjabloon heeft vier versies om uit te kiezen:

Kasboek voor één bankrekening Kasboek voor één bankrekening + omzetbelastingfuncties Kasboek voor meerdere bankrekeningen Kasboek voor meerdere bankrekeningen + BTW-functies

Elk van deze werkmappen bestaat uit aparte bladen voor elke maand om je inkomsten en uitgaven bij te houden op zeven inkomstenrekeningen en 20 uitgavenrekeningen.

Je krijgt ook een resultatenrekening (ook wel winst- en verliesrekening genoemd) om de netto-inkomsten en winstgevendheid van je bedrijf te bekijken en een werkblad voor bankafstemming om de nauwkeurigheid en afstemming tussen je geregistreerde transacties en bankafschriften te garanderen. Als je op zoek bent naar gratis Excel-boekhoudsjablonen, dan is dit een uitstekende keuze. Deze sjabloon downloaden

9. Excel Bedrijfsuitgaven sjabloon door Business Accounting Basics

Via Basiskennis bedrijfsboekhouding Zonder een gestructureerd systeem als je geen gestructureerd systeem hebt voor het bijhouden van uitgaven, vooral als je een team hebt, loop je het risico op fouten, vergissingen en een ongeorganiseerde financiële administratie.

Met deze Excel-boekhoudsjabloon kunnen werknemers gemakkelijk zakelijke uitgaven die ze uit eigen zak hebben gedaan, registreren en declareren. Deze uitgaven kunnen worden bijgehouden in verschillende categorieën, zoals reizen, kilometers, parkeren, telefoon en kantoorartikelen.

Elke regel in deze Excel boekhoudsjabloon maakt het mogelijk om essentiële details vast te leggen. Datum van uitgave? Check. Informatie over klant of leverancier? Absoluut. Ontvangst- of factuurnummer? Dat heb je. Een duidelijke omschrijving, boekhoudcode en het uitgegeven bedrag? Het is er allemaal.

Deze sjabloon voor onkostendeclaraties maakt het gemakkelijk voor uw personeel om hun geld terug te vorderen en voor uw bedrijf om een nauwkeurige onkostenadministratie bij te houden. Deze sjabloon downloaden

10. Google Sheets Grootboek Sjabloon door Spreadsheetpoint

Via Spreadsheetpoint Dit sjabloon grootboek gaat hand in hand met ClickUp's boekhoudjournaalsjabloon.

Terwijl het journaal dagelijkse transacties registreert (gerangschikt in chronologische volgorde op datum), is de grootboeksjabloon een samenvatting van die transacties (binnen een boekhoudperiode) gegroepeerd onder de volgende rekeningtypes: activa, passiva, inkomsten, uitgaven en kapitaal.

Deze sjabloon heeft zeven kolomtypes om je te helpen belangrijke transactiedetails vast te leggen: datum, referentie, rekening, uitleg, creditering, debet en saldo. Je kunt eenvoudig duplicaten van de sjabloon maken om grootboeken voor afzonderlijke boekhoudperioden vast te leggen om een beter beeld te krijgen van je financiële positie.

Als je deze spreadsheetsjabloon goed bijhoudt, biedt het een solide basis voor het maken van nauwkeurige proefbalansen en financiële overzichten voor verdere analyse en besluitvorming . Deze sjabloon downloaden

Neem controle over uw bedrijfsfinanciën met een gratis boekhoudsjabloon

Of je nu een freelancer, ondernemer, eigenaar van een klein bedrijf of onderdeel van een dynamische startup bent, deze 10 sjablonen zullen je boekhouding vereenvoudigen en accurate financiële rapporten bijhouden. Maar vergeet niet om de ClickUp, Sheets of Excel-sjabloon te kiezen die het beste aansluit bij de vereisten van je bedrijf en pas ze zo nodig aan. 🛠️

Wanneer u in een boekhoudprogramma zoals ClickUp werkt, hebt u toegang tot voorgeformatteerde kolommen die het gemakkelijk maken om verschillende soorten gegevens vast te leggen, naast meerdere dynamische weergaven die u onbeperkte flexibiliteit geven om uw gegevens te visualiseren. En met één klik op een knop kunt u Microsoft Excel- en CSV-bestanden in ClickUp importeren of uw ClickUp-gegevens exporteren naar CSV- of Excel-formaat, zodat u het beste van twee werelden krijgt. 🌻 Ontdek de uitgebreide sjabloonbibliotheek van ClickUp voor een breed scala aan tools om uw bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.