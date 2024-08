Beste boekhoudsoftware voor projectbeheer 2024

Boekhouden is al ingewikkeld genoeg, waarom niet leunen op hulpmiddelen die zijn ontworpen om de last te verlichten?

Software voor boekhoudkundig projectbeheer is een onmisbare hulpbron voor front- en back-officeprocedures, met name voor zelfstandige accountants, operationeel managers en boekhouders adviseurs .

Deze tools helpen accountants om accurate facturen te berekenen en te delen, factureerbare tijd bij te houden, persoonlijke workflows te stroomlijnen en te communiceren met klanten. Het succes van uw boekhoudkundige projectmanagementsoftware heeft alles te maken met uw bedrijfsresultaten, dus u wilt er zeker van zijn dat de tool die u kiest flexibel, gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor interne en externe belanghebbenden.

Omdat er zoveel druk ligt op het kiezen van de perfecte software, is het belangrijk om onderzoek te doen voordat je investeert in de volgende boekhoudsoftware tool voor projectbeheer tevoorschijn komen in je zoekresultaten. Maar gelukkig ben je hier aan het juiste adres!

We hebben de beste tools voor boekhoudkundig projectbeheer onderzocht en getest om deze lijst met onze 10 favorieten samen te stellen. Vind de belangrijkste functies, nadelen, prijsinformatie, beoordelingen en meer!

Wat is software voor boekhoudkundig projectbeheer?

Software voor boekhoudkundig projectbeheer helpt accountants bij het overzien van hun werkstromen, het beheren van klantrelaties, het bijhouden van factureerbare tijd, het uitgeven van facturen en het bijhouden van belangrijke actiepunten - geen sinecure! Zie deze tool als een combinatie van boekhoudkundig projectbeheer en CRM-tools. Op een echte boekhoudkundige manier is het van vitaal belang dat uw software voor boekhoudkundig projectbeheer meerdere weergaven ondersteunt om spreadsheets, tabellen en databases te maken voor budget-, klant- en taakbeheer. De beste tools zijn ook gemakkelijk toegankelijk voor belanghebbenden en klanten om komende facturen goed te keuren of te bekijken.

Beheer uw taken, facturen en klanten met meer dan 15 weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Tabel en Kalender

Productiviteitsfuncties zoals tijdregistratie, meerdere geadresseerden, toegewezen opmerkingen en workflow automatisering zijn belangrijke troeven in boekhoudsoftware voor projectbeheer, aangezien deze functies accountants helpen om processen te stroomlijnen, de samenwerking te verbeteren en uiteindelijk de winstgevendheid te verhogen.

De beste software voor boekhoudkundig projectbeheer integreert ook met tal van andere werkinstrumenten om meer informatie in je platform te brengen en altijd up-to-date te blijven.

10 Software voor boekhoudkundig projectbeheer

Zelfs met deze kennis in het achterhoofd kan het moeilijk zijn om de beste software voor boekhoudkundig projectbeheer te kiezen, alleen al vanwege het aantal tools op de markt!

Budget, teamgrootte, branche en werkstijl spelen allemaal een belangrijke rol bij het bepalen van de beste software voor jouw behoeften. De uitdaging is dat het persoonlijke proces van vallen en opstaan tijdrovend en uiteindelijk onproductief kan zijn als je geen constructief uitgangspunt hebt.

En daarvoor heb je ons!

Gebruik deze gedetailleerde lijst om je zoektocht naar software een kickstart te geven. We hebben een lijst samengesteld van de 10 beste boekhoudsoftware tools voor projectbeheer voor elk team, inclusief grondige vergelijkingen, nadelen, prijzen, beoordelingen en meer.

Taken slepen en neerzetten op een ClickUp-tabelweergave voor eenvoudige organisatie

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform met honderden visualisatietools om routinetaken te automatiseren en communicatie te centraliseren vanuit één werkruimte. Of u nu een groot bedrijf of een klein team leidt, ClickUp maakt uw projectbeheerprocessen eenvoudiger. Met functies zoals automatisering en projecttijdregistratie kunt u taken bijhouden terwijl ze door de workflow bewegen. 🧑‍💻

Voor grotere bedrijven is ClickUp's efficiënte en effectieve werkstroombeheer tools kunnen het eenvoudiger maken om iedereen op dezelfde pagina te houden met maandelijkse doelen en financiële KPI's . Stel bliksemsnelle spreadsheets op in Tabelweergave , maak hoog niveau klant- en projectdashboards en krijg tijdbesparende rapporten over waar ieders tijd naartoe gaat. Laat ClickUp het zware werk doen zodat u zich kunt concentreren op wat belangrijk is: Uw bedrijf laten groeien en uw klanten beter van dienst zijn!

ClickUp beste functies

Meer dan 1.000 integraties met andere werktools, waaronder Zoom, Slack,Google Werkruimtemicrosoft Office en meer

Toevoegen tijdsinschattingen die je kunt verdelen over het team om je werklast te voorspellenAangepaste statussen scherm zal nog steeds op de vorige. staan Capterra beoordeling ik wou dat je een klant kon labelen met een label in zijn dossier zoals we dat kunnen met sjablonen. Ik zou ook graag een met een wachtwoord beveiligd gedeelte zien om gevoelige gegevens van klanten te bewaren, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden voor hun accounts, waar zelfs medewerkers van JetPack om veiligheidsredenen geen toegang toe hebben Capterra beoordeling Jetpack Workflow prijzen

Organiseren : $36/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $36/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Scale: $39/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Jetpack Workflow beoordelingen en recensies

Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

4.8/5 (50+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (10+ beoordelingen)

3. QuickBooks

via QuickBooks QuickBooks is een boekhoudsoftwareproduct voor belastingprofessionals om boekhouding te stroomlijnen en salarisadministratieprocessen. Het vereenvoudigt de manier waarop bedrijven hun financiën beheren en weloverwogen beslissingen nemen. Met QuickBooks worden al je financiële gegevens op één plek opgeslagen, waardoor het gemakkelijk is om informatie snel te openen en te analyseren.

Je kunt het zelfs gebruiken om de dagelijkse verkoop bij te houden, facturen te genereren en debiteuren te beheren. Bovendien biedt QuickBooks handige functies zoals het bijhouden van verschuldigde rekeningen, het opzetten van betalingsplannen en het maken van nauwkeurige financiële rapporten.

QuickBooks beste functies

Inkomsten bijhouden en automatisch uitgaven sorteren

Autotracking van zakelijke kilometers

beheer 1099 aannemers

Professionele factuurgenerator

Analyse van werkkosten

Mobiele app

Grootboeken

Ontvangst vastleggen

QuickBooks beperkingen

vaak veel fouten en gedoe bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Ondersteuning bereiken is ingewikkeld. Abonnementsprijs is duur en niet flexibel (als je je bijvoorbeeld inschrijft voor een hoger plan en bepaalde functies activeert, kun je je plan niet meer downgraden) G2 beoordeling ik vind dat de rapportagefuncties robuuster zouden kunnen zijn. Daarnaast denk ik dat de boekhoudgebruikerskant een aantal functies heeft die ontbreken vanuit het perspectief van een bedrijfseigenaar. Het is ook de duurste optie op de markt Capterra beoordeling

QuickBooks prijzen

Eenvoudig Begin : $30/maand

: $30/maand Essentials : $55/maand

: $55/maand Plus : $85/maand

: $85/maand Gevorderd: $200/maand

QuickBooks beoordelingen en recensies

Capterra: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

4.3/5 (5.000+ beoordelingen) G2: 4/5 (2.000+ beoordelingen)

via OfficeTools OfficeTools is praktijkbeheersoftware die is ontworpen voor kleine tot middelgrote boekhoudteams. Het helpt teams bij het organiseren van klanten en hun boekhoudkundige informatie. Met OfficeTools kunt u eenvoudig facturen maken, tijd en projectvoortgang bijhouden en zorgen voor een nauwkeurige financiële rapportage, terwijl de meeste van uw dagelijkse projectbeheertaken worden geautomatiseerd.

Deze boekhoudoplossing maakt het ook eenvoudiger om samen te werken met uw teamleden door financiële documenten op één veilige locatie op te slaan. Zo kunt u snel belangrijke documenten bekijken zonder dat u meerdere mappen hoeft te doorzoeken. Bovendien elimineert het handmatige gegevensinvoer, zodat u meer tijd kunt besteden aan activiteiten met een hogere waarde, zoals consulting of het geven van strategisch advies.

Verwerking van creditcardbetalingen en ACH-transacties via OfficeTools Cloud

Ingebouwde machine learning om documenten automatisch te taggen en categoriseren

Projectvolgfunctie

Microsoft Exchange-integratie

Factuurstatus en tarieven voor klanten

Kalenderweergaven voor dag, week en maand

Onbeperkt aantal contactpersonen

de grootste uitdaging voor onze organisatie is dat sommige functies in OfficeTools niet compatibel zijn met de grote leveranciers, waardoor onze medewerkers nieuwe snelkoppelingen moeten leren G2 beoordeling Deze software bevriest constant en geeft foutmeldingen.- Capterra beoordeling

Begint bij $49/gebruiker per maand

Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

4.1/5 (100+ beoordelingen) G2: 3.7/5 (80+ beoordelingen)

5. Microsoft om te doen

via Microsoft om te doenMicrosoft To Do is een hulpmiddel voor taakbeheer ontworpen om het voor een groeiend accountantskantoor gemakkelijk te maken om georganiseerd en op het werk te blijven. Dankzij de gestroomlijnde functies en het intuïtieve ontwerp kunnen gebruikers overal taken toevoegen, vervaldatums instellen, bestanden bijvoegen en toegang krijgen tot hun informatie.

De applicatie biedt krachtige zoekmogelijkheden voor het snel vinden van belangrijke gegevens, zodat accountants zich kunnen concentreren op wat belangrijk is en meer gedaan krijgen. De applicatie synchroniseert ook naadloos met andere Microsoft-applicaties zoals Outlook en Office 365, waardoor één enkele werkruimte ontstaat die de dagelijkse workflow van accountants efficiënt stroomlijnt.

Discover gratis software voor projectbeheer om virtuele teams te helpen beheren!

Microsoft To Do beste eigenschappen

Herinneringen en deadlines in dagelijkse checklists

apps voor iPhone, Android, Windows en het web

Slimdagelijkse planner* Outlook-taken integratie

Snelle toegang zijbalk

Aangepaste achtergronden

To do lijst delen

Microsoft To Do beperkingen

het niet kunnen verplaatsen van items van de ene lijst naar de andere is een echte domper voor mij. En er zou ook een instellingsoptie moeten zijn die je kunt aanvinken om het verplaatsen van onafgemaakte taken naar volgende dagen te automatiseren Capterra beoordeling in sommige versies zijn categorieën mogelijk, maar niet in alle, wat ik liever zou hebben. Hoewel dit voor mij zeker geen spelbreker is, zou ik graag willen dat ik kon vertrouwen op het instellen van categorieën om mijn taken verder te organiseren en te bekijken op verschillende apparaten._- Capterra beoordeling

Microsoft Prijzen van te doen

Microsoft To Do is gratis met een Microsoft-account

Microsoft To Do beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

4.6/5 (2.000+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

6. Microsoft Excel

via Microsoft Excel Microsoft Excel is een op spreadsheet gebaseerd hulpmiddel voor projectbeheer ontworpen om accountants te helpen bij het maken en presenteren van financiële rapporten. Gebruikers kunnen spreadsheets maken die gegevens, formules, visualisaties, macro's, analysehulpmiddelen en meer bevatten.

Met Excel kunnen accountants snel en nauwkeurig complexe rapporten genereren op een manier die zowel begrijpelijk als esthetisch aantrekkelijk is. Excel biedt accountants een efficiënte en kosteneffectieve manier om financiële rapporten te begrijpen en hun workflow te stroomlijnen.

Microsoft Excel beste functies

Tabellen om verbinding te maken met gegevens van Power BI (Business Intelligence)

Opmaak, sparklines en tabellen om visuele inhoud te creëren

Integraties met andere Microsoft 365-producten

Real-time samenwerking binnen spreadsheets

Formules om berekeningen uit te voeren

Mobiele, desktop en online apps

Sjabloonbibliotheek

Microsoft Excel-beperkingen

overschakelen tussen Excel en Excel-versies is vaak incompatibel Capterra beoordeling Microsoft Excel kan soms moeilijk te gebruiken zijn door het gebrek aan gedetailleerde instructies en handleidingen voor sommige functies. Meer transparante uitleg zou me helpen om de volledige mogelijkheden van dit programma beter te begrijpen.- G2 beoordeling

Microsoft Excel prijzen

Microsoft Excel is verkrijgbaar als standalone versie voor $159,99 of met een Microsoft 365-abonnement

Microsoft Excel beoordelingen en recensies

Capterra: 4.8/5 (18.000+ beoordelingen)

4.8/5 (18.000+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

7. Xero praktijkbeheerder

via Xero praktijkbeheerder Xero Practice Manager is software voor het beheer van boekhoudkundige praktijken en is ontworpen om belasting- en boekhoudkantoren te helpen hun klantenrelaties en financiën beter te beheren. Het stroomlijnt processen zoals boekhouden, factureren en financiële verslaglegging, waardoor accountants hun klanten beter van dienst kunnen zijn en de productiviteit van hun bedrijf toeneemt.

Met zijn gebruiksvriendelijke ontwerp maakt Xero Practice Manager het gemakkelijk voor het team om de efficiëntie en winstgevendheid te verbeteren. Door het elimineren van vervelende handmatige gegevensinvoer kunnen ze zich concentreren op het geven van het beste advies en begeleiding aan hun klanten, wat leidt tot sterkere klantinteracties.

Xero Practice Manager beste functies

Voorgestelde matches om bankrekeningtransacties te categoriseren en te reconciliëren

Tools voor onkostenbeheer om onkostendeclaraties in te dienen of te vergoeden

Integratie met de praktijkbeheersoftware van Xero

Aanpasbare sjablonen en voorbeeldrapporten

Inventarisatietools om facturen en bestellingen in te vullen

Taak- en bestandsbeheer

Tijd bijhouden

Beperkingen van Xero Practice Manager

een nadeel van Xero is dat het een beetje prijzig kan zijn voor kleine bedrijven. Het mist ook een aantal geavanceerdere functies die duurdere boekhoudsoftware wel biedt._ - Een nadeel van Xero is dat het wat prijzig kan zijn voor kleine bedrijven Capterra beoordeling iets wat ik niet prettig vind aan Xero Practice Manager is dat de interface er een beetje ouderwets uitziet. Het is makkelijk te gebruiken, maar ik hoop dat het ontwerp in de nabije toekomst verbeterd kan worden. Ik hoop dat er ook een filteroptie is bij het zoeken naar entiteiten met een bepaalde eigenschap G2 overzicht

Xero Praktijk Manager prijzen

Vroeg : $13/maand

: $13/maand Groeiend : $37/maand

: $37/maand Gevestigd: $70/maand

Xero Practice Manager beoordelingen en recensies

Capterra: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (20+ beoordelingen)

8. TaxWorkFlow

via Karbon Karbon is boekhoudkundige projectmanagementsoftware die is ontworpen om groeiende bedrijven en boekhoudkantoren te helpen beter samen te werken, klanten en systemen samen te brengen en hun gegevens op één plek te coördineren. Het stroomlijnt communicatie, vereenvoudigt projectbeheer en biedt geïntegreerde oplossingen die moeiteloos integreren met bestaande systemen.

Het samenwerkingsplatform voor projectbeheer biedt veilige, cloud-gebaseerde opslag- en toegangscontrolefuncties die het eenvoudig maken om ieders gegevens veilig en up-to-date te houden. Met het intuïtieve ontwerp en de capaciteitsdashboards maakt Karbon het eenvoudig om inzicht te krijgen in de prestaties van uw organisatie en snel te reageren op snelle veranderingen.

Karbon beste functies

Bulkuploads en -downloads naar werkitems of contactpersonen

Beheer van klanten eninwerksjablonen* Dropbox- en Microsoft OneDrive-integraties

Werkplanner voor resourcebeheer

Kanban-borden en tijdlijnen voor activiteiten

Cliënttaken en automatische herinneringen

Leaderboards

Karbon beperkingen

het maken van bulkwijzigingen in werk of teams of algemene instellingen is niet efficiënt of volledig beschikbaar voor admin-gebruikers. Ik begrijp waarom, maar er zijn momenten waarop dit een wegversperring is. Als er meer permissieniveaus voor gebruikers zouden zijn, zou de mogelijkheid om grotere wijzigingen door te voeren misschien efficiënter kunnen worden toegevoegd aan de teamleden met een hogere toegankelijkheid G2 beoordeling in Mijn Week kan ik sommige taken/werkzaamheden voor vandaag niet toewijzen. Soms zie ik mezelf naar beneden scrollen in mijn week om te zoeken wat ik vandaag nog moet afmaken. Het verplaatsen naar Nu aan het werk is ook niet het beste omdat ik elke dag aan veel projecten werk G2 overzicht

Karbon prijzen

Team : $59/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $59/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk : $79/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $79/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op met Karbon voor prijzen

Karbon beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) G2: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

10. Luifel

via Luifel Canopy is een cloudgebaseerde projectbeheersoftware die is ontworpen voor accountants om georganiseerd te blijven en hun tijd te maximaliseren. Het neemt het vervelende papierwerk uit handen dat komt kijken bij het beheren van cliënten, automatiseert terugkerende taken en biedt een enkel overzicht van alle cliëntendossiers.

Het platform biedt ook realtime inzicht in de prestaties van zowel individuele cliënten als het kantoor als geheel, wat kan worden gebruikt om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en verbeterpunten te identificeren. Met Canopy zijn accountantskantoren beter in staat om hun werk voor te blijven.

Canopy beste eigenschappen

Agenda synchroniseren met Microsoft en Google

Eenmalige, terugkerende en geplande facturen

Globale inbox voor het bekijken en beheren van e-mail

Kant-en-klare formulieren voor klantverzoeken

In-app merchant onboarding

Tool voor bulkacties

Opgeslagen filters

Canopy beperkingen

ze hebben een paar nadelen, zoals het onvermogen om tekstberichten te versturen (we gebruiken een systeem van derden), het ontbreken van complexe rapportage (hoewel eenvoudig te maken aan de kant van de gebruiker door CSV-export en een beetje Excel-tovenarij) en een paar andere kleine ergernissen, maar Canopy heeft deze op hun radar (kijk maar op de forums!) en werkt eraan om deze in de loop van de tijd in te bouwen._- Capterra beoordeling het enige wat ik niet leuk vind aan Canopy is dat ik niet de mogelijkheid heb om de kleurenthema's van de programmering te veranderen. Ik denk dat ik nog meer van Canopy zou genieten als ik Canopy kon aanpassen aan de kleuren van ons bedrijf. Ik denk dat Canopy nog wat meer designfuncties zou kunnen krijgen G2 beoordeling

Prijzen luifels

Canopy biedt een gratis plan voor maximaal 500 contacten met optionele uitbreidingspakketten

Canopy beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (220+ beoordelingen)

Je kunt altijd een account aanmaken bij ClickUp

Er komt veel kijken bij effectieve software voor boekhoudkundig projectbeheer. Daarom is het belangrijk om een tool te vinden die even flexibel als krachtig is!

ClickUp is de enige productiviteitstool die je werk in verschillende apps kan centraliseren en met je meegroeit. Met de dynamische tabelweergave kun je eenvoudig en efficiënt intuïtieve en gedetailleerde databases maken om taken, facturen en klanten te beheren - allemaal vanuit dezelfde werkruimte.

Bovendien kan het allemaal in elk prijsplan.

Ongeacht de grootte van uw team of budget, ClickUp heeft alle functies die nodig zijn om uw boekhoudproject te stroomlijnen en de relatie met uw klanten vanaf het begin te verbeteren.

Dus waar wacht u nog op? Probeer ClickUp vandaag . 📈