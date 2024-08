10 Beste tijdregistratiesoftware voor consultants in 2024

Tijd is geld voor consultants, dus je hebt nauwkeurige software voor tijdsregistratie nodig om factureerbare uren te registreren, projecten te beheren, tijdsinschattingen te maken en klanten te factureren. ⏰

Er zijn tientallen tools voor tijdsregistratie op de markt, van eenvoudige, gratis software voor tijdsregistratie tot platforms met een uitgebreid pakket functies en functionaliteit.

Wij hebben het werk gedaan zodat jij dat niet hoeft te doen met deze lijst van de 10 beste software voor tijdsregistratie voor consultants.

Wat moeten consultants zoeken in software voor tijdsregistratie? Hulpmiddelen voor tijdbeheer zijn waardevolle hulpmiddelen voor consultants. Wanneer je een overzicht van factureerbare uren voor clients moet laten zien, wil je niet door je browsergeschiedenis en kalender hoeven graven om een schatting van je werk voor de week samen te stellen.

In plaats daarvan wil je een combinatie van projectmanagement software, een stopwatch, en sjablonen voor consultants om projecten van clients vlot te laten verlopen. (Je kunt al deze dingen zelfs in één platform krijgen!)

Of je nu een eenpersoonsadviesbureau bent of een team hebt, de winstgevendheid van projecten is nauwkeuriger als je de beste app voor tijdsregistratie gebruikt. Dit is waar je naar moet zoeken:

Tijdregistratie voor een of meer teamleden op meerdere apparaten, inclusief een mobiele app voor onderweg

Geautomatiseerde tijdsregistratie zodat je factureerbare uren nauwkeuriger kunt bijhouden dan niet-factureerbare uren of gratis tijd

Gedetailleerde rapportages zodat je klanten een overzicht kunt geven van het nog te doen werk, de voltooide taken en het geleverde werk

Gegevens voor je eigen administratie die je kunt downloaden in Excel of CSV format

Integraties of andere functies waarmee je facturen vanuit het platform naar clients kunt sturen met nauwkeurige tijdlogs en bijlagen

Wanneer consultants teams beheren een combinatie van een app voor tijdsregistratie en tools voor projectmanagement zorgt ervoor dat projecten vlotter verlopen en meer winst opleveren.

De 10 beste software voor tijdsregistratie voor consultants in 2024

Je tijdsregistratie begint nu! Hier vind je een overzicht van de functies, reviews en prijzen van de 10 beste tools voor tijdsregistratie voor consultants in alle sectoren. ⌛

ClickUp's tijdsregistratie voor projecten maakt het snel en gemakkelijk voor consultants om factureerbare uren te registreren voor elk project en elke client waaraan ze werken, in real-time

ClickUp is een krachtig alles-in-één productiviteitsplatform met een slimme oplossing voor tijdsregistratie van projecten . Met de ingebouwde app voor tijdsregistratie kun je snel en gemakkelijk tijdsregistratie bijhouden, zodat je je op je werk kunt concentreren. 🤩

Volg de tijd waar je ook bent op elk apparaat, inclusief je desktop, mobiele telefoon of browser, met behulp van ClickUp's gratis extensie voor Chrome . Drukke consultants kunnen het bijhouden in real-time stoppen en starten, uren met terugwerkende kracht toevoegen en van overal tussen taken springen met behulp van ClickUp's globale timer.

Terwijl u de uren uitrekent die nodig zijn voor een nieuwe client, kunt u schattingen maken voor uw komende taken ClickUp-taak . Terwijl u deze doelen in ClickUp verplettert, kunt u de resterende tijd voor de taken van u en uw team zien om er zeker van te zijn dat u op schema ligt.

Consultants vinden het geweldig dat u ook aantekeningen kunt toevoegen aan alles wat wordt vastgelegd, zodat u de factureerbare tijd voor clients kunt sorteren, labelen, bewerken en verduidelijken. We houden van de sorteerfunctie om te zien welke projecten de meeste tijd in beslag nemen en in de toekomst opnieuw moeten worden geëvalueerd of anders moeten worden geprijsd.

Als uw client een andere stopwatch wil gebruiken, kunt u de tijdsregistratie van ClickUp synchroniseren met Harvest, Toggl, Everhour en meer. Al uw consulting werk kan eindelijk worden gedaan in een alles-in-een collaboratieve werkplek.

ClickUp beste functies

ClickUp's tool voor tijdsregistratie van projecten registreert uw factureerbare werkuren plus de tijd die eventuele leden van uw team of freelancers aan deze projecten besteden

Adviesbureaus en consultants kunnen volledige projecten voor clients uitvoeren vanuit ClickUp, met functies zoals samenwerkenClickUp Whiteboards enMindmaps om ideeën om te zetten in actieplannen

Met1.000+ integratieskunt u van ClickUp de enige bron van waarheid maken voor elk project en andere tools en apps synchroniseren, zoals Slack, Google Drive, QuickBooks en andere stopwatchprogramma's, zoals Clockify en Toggl

ClickUp Automatiseringen maken snel werk van handmatige taken die afbreuk doen aan factureerbare tijd en consultants bezig houden

ClickUp wordt ook geleverd met een uitgebreideSjabloonbibliotheekwaaronder deze handigeSjabloon voor tijdsregistratie van consultants die u kunt integreren met de tool voor tijdsregistratie voor onbeperkte projecten

ClickUp beperkingen

Er zijn veel functies, dus sommige consultants vinden dat het meer heeft dan ze nodig hebben (u kunt echter profiteren van ClickUp'sHelpcentrum,webinars,sjablonenenondersteunen om vertrouwd te raken met het platform)

Er is nog werk te doen om de Slack integraties te verbeteren

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $5 per gebruiker per maand

$5 per gebruiker per maand Business: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Business Plus: $19 per gebruiker per maand

$19 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Harvest

Via Uren Tijdsheer Hours TimeLord is een eenvoudige app voor het bijhouden van taken en factureerbare werkuren voor clients. Wijs aangepaste factureringspercentages toe aan taken om facturering gemakkelijker te maken en genereer facturen met behulp van die gegevens in enkele seconden.

De Visualize modus helpt je om je dag te bekijken in een tijdlijn format in plaats van een statische lijst met items, wat visueel ingestelde mensen kan helpen om te zien hoeveel ze gedaan hebben en wat ze nog moeten doen. Houd eenvoudig de tijd bij en factureer clients efficiënter.

Uren TimeLord beste functies

Een gevisualiseerde tijdlijn zodat je kunt bijhouden hoeveel tijd er aan elk project of taak wordt besteed

Aanpasbare rapportages zodat clients weten waar adviesbureaus aan gewerkt hebben (vooral belangrijk voor facturen aan klanten)

Een kleurkiezer voor de app zodat je de UI kunt afstemmen op je stemming of persoonlijkheid

Uren TimeLord limieten

Het is een eenvoudige stopwatch en hoewel rapportages zijn inbegrepen, zijn de functies niet zo uitgebreid als bij andere tools op de markt

Uren TimeLord prijzen

Free Forever: Basisfuncties

Basisfuncties Persoonlijk: $9.99/jaar

$9.99/jaar Pro: $49/jaar met een 14-daagse gratis proefversie

$49/jaar met een 14-daagse gratis proefversie Team: $199/jaar (tot 5 gebruikers) met een gratis proefversie van 14 dagen

Uren TimeLord klantbeoordelingen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Klokweergave

Via Klok wijzigenClockify is een populaire tijdsregistratie , productiviteit en urenregistratie app gebruikt door miljoenen mensen die factureerbare werkuren registreren, met standaard functies voor facturatie.

Consultants kunnen de tijd die ze besteden aan projecten van clients automatisch bijhouden of handmatig invoeren in Clockify. De tijdaudits die Clockify biedt (met veel mooie grafieken!) helpen je om je werkgewoontes te analyseren en je werk te veranderen prioritering van projecten indien nodig. 📈

Clockify beste functies

Je kunt tijd bijhouden op verschillende apps en apparaten: desktop (Mac en Windows), web browser, mobiel (iOS & Android), en zelfs gedeelde kiosk-apparaten om in en uit te klokken met een pincode

Definieer tijdsinschattingen, volg de voortgang van projecten en taken en voorspel projectoverschrijdingen op basis van schattingen en gelogde tijd

Aangepaste uurtarieven instellen voor verschillende gebruikers, invoer markeren als factureerbaar en vervolgens facturen uitgeven, versturen en beheren op basis van bijgehouden tijd en uurtarieven

Clockify beperkingen

Sommige gebruikers vonden het moeilijk omnieuwe projecten of clients op te zetten in de software* Bij het stoppen en starten van de timer worden sub-entries aangemaakt in plaats van dat de tijd cumulatief wordt geregistreerd voor elke client/project

Clockify prijzen

Free Forever: Beperkte functies

Beperkte functies Basis: $4.99/maandelijks

$4.99/maandelijks Standaard: $6.99/maandelijks

$6.99/maandelijks Pro: $9.99/maandelijks

$9.99/maandelijks Enterprise: $14,99/maandelijks

Klantbeoordelingen Clockify

G2: 4.5/5 (150 beoordelingen)

4.5/5 (150 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.500+ beoordelingen)

5. Time Doctor

Via Time DoctorTime Doctor is een van 's werelds toonaangevende platforms voor tijdsregistratie, voltooid met afleidingsbeheer, website- en app-monitoring, rapportage en salarisadministratie. Het is vooral ontworpen voor kleine bedrijven, hoewel individuele consultants Time Doctor zeker ook kunnen gebruiken.

Time Doctor's productiviteit pop-ups houden je verantwoordelijk als je alleen werkt - als je willekeurig diep in Reddit duikt, vraagt Time Doctor of je nog aan het werk bent. (Hé, dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt.) 👀

Het kan je ook een overzicht geven van waar je online tijd hebt doorgebracht. Dit is bedoeld om werknemers in toom te houden, maar het kan ook ontnuchterend zijn om te zien hoeveel uur je niet hebt gewerkt. Solopreneurs weten dat we op sommige dagen alle hulp nodig hebben die we kunnen krijgen!

Time Doctor beste functies

Handig voor urenregistratie, salarisadministratie, entijdmanagementtechniekenvooral als er anderen voor je werken

Uitgebreide rapportage, ook over je surfgedrag

Neemt schermafbeeldingen terwijl je werkt als clients dat vereisen

Integraties met meer dan 60 apps en softwaretools

Time Doctor beperkingen

De gebruikersinterface wordt beschreven als moeilijk te navigeren

Functies voor het plannen van lopende projecten worden niet automatisch uitgevoerd. Handmatige invoer is vereist

Time Doctor prijzen

Basis: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Standaard: $10/maandelijks per gebruiker

$10/maandelijks per gebruiker Premium: $20/maandelijks per gebruiker

Time Doctor beoordelingen van klanten

G2: 4.4/5 (350+ beoordelingen)

4.4/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

6. RescueTime

Via RescueTime We weten allemaal hoe het is om aan het begin van de dag de beste bedoelingen te hebben, maar halverwege de middag te verzuipen in afleiding en uitstelgedrag. RescueTime wil helpen. Deze tool gaat net zo goed over tijdsregistratie als over het productief houden van consultants en teams.

Meer dan 2 miljoen mensen gebruiken deze robuuste tijdsregistratie app om de focus in hun werkdagen te herstellen. De app bevat slimme functies om diepgaand werk en de productiviteit verhogen. Je kunt het zelfs gebruiken om websites te blokkeren die tijd afsnoepen van projecten, zodat je je beter kunt concentreren wanneer concentratie vereist is.

RescueTime beste functies

Een taakbalk in de browser zodat u een op gegevens gebaseerd doel voor focuswerk kunt instellen voor blokken van diepere concentratie

Slimme coaching om drukke consultants op koers te houden die bijhoudt wanneer u vergaderingen hebt gepland en herinneringen stuurt

Automatische "Focussessies" die u kunt triggeren om tijdverspillende websites te blokken, zodat u gemakkelijker diepgaand werk kunt doen

RescueTime limieten

Sommige gebruikers melden fouten zoals het uitloggen van de app en het niet registreren van de werktijd

Trage laadtijden

Rapportagemogelijkheden zijn beperkt

RescueTime prijzen

Free: Basis versie

Basis versie Premium: Vanaf $12/maand per gebruiker

Klantenbeoordelingen RescueTime

G2: 4.1/5 (80+ beoordelingen)

4.1/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

7. TimeCamp

Via TimeCampTimeCamp is een stopwatch voor consultants en projectmanagers met een reeks functies zoals facturering, facturatie en budgettering om de winstgevendheid van projecten te verbeteren.

De projectgegevens die TimeCamp verzamelt, kunnen worden gebruikt om te analyseren waar en hoe jij en je team meer tijd dan gebudgetteerd besteden aan de deliverables van de client. Je kunt die gegevens gebruiken om nauwkeurigere schattingen te maken zodat toekomstige projecten winstgevender zijn.

Dit verhoogt je factureerbare uren en vermindert niet factureerbare tijd - altijd een voordeel voor consulting! 💰

TimeCamp beste functies

Rapporten voor projectmanagement waarmee je de projectkosten kunt controleren en kunt zien of een project/klant bijna over het budget heen gaat

Bevat productiviteitstools zoals rapporten die laten zien hoeveel tijd je hebt besteed aan tijdverslindende websites en apps

Timer detecteert je activiteit en schakelt over naar inactief als je niet werkt

TimeCamp beperkingen

Langzaam laden en servertijden gerapporteerd

Niet altijd het gemakkelijkst voor nieuwe gebruikers

Rapporten exporteren alleen in CSV format

TimeCamp prijzen

Free Forever: Onbeperkt aantal gebruikers en projecten (met beperkte functies)

Onbeperkt aantal gebruikers en projecten (met beperkte functies) Starters: $3,99/maandelijks per gebruiker

$3,99/maandelijks per gebruiker Basis: $7,99/maandelijks per gebruiker

$7,99/maandelijks per gebruiker Pro: $10,99/maandelijks per gebruiker

TimeCamp klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (190+ beoordelingen)

4.7/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (590+ beoordelingen)

8. Hubstaff

Via Hubstaff Windows gebruikers, jullie tijd is gekomen: Hubstaff is een tijdsregistratie programma app voor personeelsanalyse en productiviteitsbeheer voor Windows 8 of nieuwer.

Consultants kunnen Hubstaff gebruiken om de volledige levenscyclus van een project te beheren, van het indienen van voorstellen tot facturen met urenstaten. Het is ook gericht op productiviteit, met een functie die 1-3 keer per 10 minuten schermafbeeldingen maakt (als je dat wilt) zodat je je werk aan klanten kunt laten zien of jezelf gewoon bij de les kunt houden.

Hubstaff beste functies

Functies voor productiviteit en tijdbeheer, zoals schermafbeeldingen en beoordelingen van activiteiten op basis van muisbewegingen en typen

Tools voor projectkosten en budgettering, inclusief waarschuwingen als je de gebudgetteerde tijd nadert

30+ integraties met andere apps voor zakelijke productiviteit

Hubstaff beperkingen

Moeilijk te navigeren interface

Rapportages kunnen overweldigend zijn, vooral voor kleine teams

Hubstaff prijzen

Free: 1 gebruiker met beperkte functies

1 gebruiker met beperkte functies Starter: $7/maandelijks per gebruiker (minimaal 2 gebruikers)

$7/maandelijks per gebruiker (minimaal 2 gebruikers) Groeien: $9/maandelijks per gebruiker (minimaal 2 gebruikers)

$9/maandelijks per gebruiker (minimaal 2 gebruikers) Teams: $12/maandelijks per gebruiker (minimaal 2 gebruikers)

$12/maandelijks per gebruiker (minimaal 2 gebruikers) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hubstaff klantbeoordelingen

G2: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.400+ beoordelingen)

9. WebWork

Via WebWork WebWork is een hulpmiddel voor tijdsregistratie met automatische schermafbeeldingen, productiviteitsbewaking en rapportage. Het genereert facturen op basis van de uurtarieven die je instelt en helpt je bij het identificeren van je werkpatronen met gedetailleerde rapportages.

WebWork is het beste voor het monitoren van de activiteiten van werknemers met wie je samenwerkt, maar het kan ook zelfstandige ondernemers helpen om bij de Taak te blijven.

Het platform heeft ook functies voor projectmanagement, zoals taken toewijzen, deadlines instellen en verschillende taken markeren statussen van prioriteit . Het is een geweldige optie voor mensen die tijdsregistratie willen combineren met hun projectmanagementsysteem.

WebWork beste functies

Gecentreerd rond het maken van schermafbeeldingen als bewijs van werk, met opties voor het vervagen van schermafbeeldingen of het maken van schermafbeeldingen zonder notificatie om je gefocust te houden en teamleden verantwoordelijk te houden

Real-time controle van externe werknemers en freelancers als je met een team werkt

Uitgebreide rapportages over productiviteit, inclusief muisklikken, toetsaanslagen en bezochte websites

Projectmanagement tools om taken toe te wijzen en deadlines in te stellen

WebWork limieten

De stopwatch stopt automatisch na 10 minuten inactiviteit, dus de opnames zijn niet altijd nauwkeurig

Sommige problemen met de gebruikersinterface/gebruikerservaring werden gerapporteerd in beoordelingen

WebWork prijzen

Basis: $4,99/maand per gebruiker met een gratis proefversie van 14 dagen

$4,99/maand per gebruiker met een gratis proefversie van 14 dagen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

WebWork klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (149 beoordelingen)

10. Replicon

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Replicon-timesheet-validations-example.png Software voor tijdsregistratie voor consultants: Replicon voorbeeld van urenregistratie validaties /$$$img/

Via Replicon Replicon is een AI-gestuurd platform voor tijdsregistratie, facturering en salarisadministratie. Veel van de platforms op deze lijst zijn nieuw, maar Replicon bestaat al meer dan 30 jaar.

De AI van Replicon genereert urenstaten die jij moet goedkeuren, zodat je niet de hele dag een timer hoeft te starten en stoppen. Het verzamelt de gegevens automatisch door te kijken naar de werk apps die je gebruikt, zoals Zoom, Slack, Teams en projectmanagement software.

Dit kan je helpen om nauwkeurigere schattingen te maken, zodat je prijzen je realistische werkgewoonten weerspiegelen.

Replicon beste functies

Geautomatiseerde tijdsregistratie met Replicon's ZeroTime functie die AI gebruikt om werkuren te vergelijken met niet-factureerbare uren in real-time

Integraties met meer dan 100 platforms betekenen dat contextuele tijdsgegevens van andere apps ook worden bijgehouden

Wereldwijde salarisadministratie, facturering, naleving van regelgeving en veiligheid voor ondernemingen als u met werknemers werkt

Replicon beperkingen

Gebruikers kunnen het aantal geschatte uren voor een project niet invoeren om te vergelijken met factureerbare uren

De basisprijs weerspiegelt niet de add-on's die je nodig hebt om daadwerkelijk tijd bij te houden

Replicon prijzen

Time & Attendance (voor tijdsregistratie van werknemers): Vanaf $6/maand per gebruiker

(voor tijdsregistratie van werknemers): Vanaf $6/maand per gebruiker Project tijdsregistratie (meer nuttig voor consultants): Begint bij $12/maand per gebruiker

(meer nuttig voor consultants): Begint bij $12/maand per gebruiker PSA en PPM: Begint bij $29/maandelijks per gebruiker

Replicon klantbeoordelingen

G2: 4.3/5 (670+ beoordelingen)

4.3/5 (670+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (440+ beoordelingen)

Vind de beste software voor tijdsregistratie voor uw consultancy business

Consultant zijn in elke sector en voor klanten van elke grootte is bevredigend maar ook uitdagend, vooral wanneer projecten strakke deadlines hebben of beperkte middelen . Zelfdiscipline is essentieel zodat u uw clients de resultaten kunt bezorgen waarvoor ze betalen. ✨

De beste software voor tijdsregistratie heeft een breed bereik aan functies en functionaliteit die passen bij jouw type werk, client en team. Voor een tijdbesparende stopwatch die integreert met een alles-in-één platform voor projectmanagement kunt u ClickUp proberen. Gratis aanmelden vandaag nog en laat die klok tikken! 🕐