7 Gratis sjablonen voor verkoopaccountplanning

Klanten zijn de levensader van ons bedrijf. Daarom is het belangrijk om hen service van wereldklasse te bieden. Om dat te doen, moet je hun behoeften en problemen begrijpen en je best doen om ze aan te pakken.

Een effectieve manier om klanttevredenheid te garanderen is het gebruik van accountplanningsjablonen. Hiermee kunnen strategische accountmanagers in een handomdraai waardevolle informatie verzamelen en kun je op maat gemaakte strategieën creëren voor het koesteren van bestaande partnerschappen en het smeden van nieuwe.

Bekijk onze lijst met de zeven beste sjablonen voor communicatie met klanten verbeteren , behoud en inkomstenpotentieel!

Wat is een sjabloon voor accountplanning?

Accountplanning is een strategie waarmee u potentiële en huidige klanten beter kunt begrijpen, interacties kunt verbeteren en relaties kunt bevorderen. Een sjabloon voor accountplanning is een kant-en-klaar kader voor het stroomlijnen van dit proces, voornamelijk door u te helpen essentiële informatie te organiseren. Uitgerust met een goed ontworpen sjabloon is accountplanning gerichter en efficiënter.

Deze sjablonen helpen accountmanagers, marketeers en verkoopteams met taken zoals:

KPI's instellen , succes meten en toekomstige inspanningen optimaliseren voor strategische accountplanning

Nieuwe klanten inwerken en begrijpen van hun doelstellingen en uitdagingen

Onderzoek doen naar de industrieën, trends en het concurrentielandschap van de klant

Samenwerkingsstrategieën ontwikkelen om de geleverde waarde te maximaliseren

Wat maakt een goed sjabloon voor accountplanning?

Hier zijn de belangrijkste eigenschappen van een sjabloon voor accountplanning die aan alle eisen voldoet:

Uitgebreide structuur : Bevat secties voor het optimaliseren van de belangrijkste stappen van het proces. Deze omvatten accountoverzicht, doelen, inzichten, budget en evaluatie

: Bevat secties voor het optimaliseren van de belangrijkste stappen van het proces. Deze omvatten accountoverzicht, doelen, inzichten, budget en evaluatie Intuïtief ontwerp : Eenvoudig te navigeren en te begrijpen, geschikt voor alle vaardigheidsniveaus en afdelingen

: Eenvoudig te navigeren en te begrijpen, geschikt voor alle vaardigheidsniveaus en afdelingen Aanpasbaar en schaalbaar: Flexibel genoeg voor verschillende soorten klanten en hun key accountplan

Flexibel genoeg voor verschillende soorten klanten en hun key accountplan Integreerbaar met uw favoriete tools : Eenvoudig te integreren in uw bestaande workflow

: Eenvoudig te integreren in uw bestaande workflow Actiegericht: Hiermee kunt u uw doelen en plannen omzetten in tastbare taken en deadlines

7 sjablonen voor accountplanning voor gebruik in 2024

Als u een solide basis en begeleiding nodig hebt om de manier waarop u met klanten omgaat radicaal te veranderen, gebruik dan de onderstaande sjablonen voor accountplanning om informatie te centraliseren, relaties en processen te beheren, middelen toe te wijzen en uitstekende bedrijfsplannen te maken - uw klantenkring zal u dankbaar zijn!

1. ClickUp sjabloon voor accountplanning

ClickUp sjabloon voor accountplanning

De ClickUp Account Planning Sjabloon is een eenvoudig maar krachtig hulpmiddel voor strategisch accountbeheer. Het is beginnersvriendelijk, zodat iedereen het in een mum van tijd kan gebruiken. Ondanks zijn eenvoud biedt het tal van weergaven en functies om uw klantrelaties op een hoger niveau te tillen.

De Accountslijst-weergave geeft een kristalhelder overzicht van al je klanten, compleet met hun basisinformatie. De accounts worden standaard gegroepeerd op basis van hun status, maar je kunt ze sorteren op basis van hun fase, prioriteit of andere belangrijke accountplanningsdetails naar keuze.

Als wiskunde niet je sterkste kant is, zul je blij zijn te horen dat deze sjabloon zelfs wiskundige bewerkingen kan uitvoeren. Als je de som of het gemiddelde van bijvoorbeeld de inkomsten van een bepaalde account moet berekenen, ga dan met je muis onder de kolom staan en selecteer de optie Berekenen. Deze sjabloon downloaden

ClickUp Gantt Account Planning Sjabloon

ClickUp Gantt sjabloon voor accountplanning

De Gantt-weergave van de sjabloon neemt accountplanning een stap verder door u te helpen al uw klantgerelateerde activiteiten te visualiseren. In tegenstelling tot een gewone kalender is het een tweedimensionale grafiek die de tijdlijn van taken en hun afhankelijkheden toont. Gebruik het om taken te beheren en nauwkeurige projectplannen voor uw accounts.

Aan de linkerkant van de weergave vind je een lijst met klanten en hun bijbehorende taken. Deze lijst toont ook details zoals prioriteit, status, opdrachtnemer en andere info die je zelf kiest. Aan de rechterkant van het scherm zie je een staafdiagram waarvan de lengte de geschatte duur van de taken symboliseert. De balken zijn gekleurd op basis van hun urgentie om het stellen van prioriteiten te vergemakkelijken.

Nu je vertrouwd bent met de basiselementen, is het gebruik van het Gantt-diagram een fluitje van een cent! Klik en sleep om de taken te verplaatsen, of vergroot en verkort ze door aan de randen te trekken.

Je kunt ook afhankelijkheden toevoegen om taken aan elkaar te koppelen. Wanneer je wijzigingen aanbrengt in een van de twee of meer taken, zullen de andere automatisch verschuiven om de relatie te behouden.

Stel bijvoorbeeld dat je een afspraak met een klant had gepland om de volgende stappen van je samenwerking te bespreken, en je moet die afspraak verzetten naar de volgende week. Je hoeft niet de hele workflow taak voor taak te verzetten. Je kunt alleen de vergadering verplaatsen en de afhankelijke taken zullen volgen. Deze sjabloon downloaden

ClickUp Tijdlijn Account Planning Sjabloon

Gebruik het ClickUp Account Planning-sjabloon in de tijdlijnweergave voor een snel overzicht van alle accountplanningstaken

De De tijdlijnweergave is vergelijkbaar met de Gantt-weergave in termen van het vergemakkelijken van tijdsbeheer maar er zijn enkele cruciale verschillen waar accountmanagers rekening mee moeten houden.

Terwijl een Gantt-diagram de complexiteit van taken weergeeft, is de tijdlijnweergave eenvoudiger en bevat een enkele chronologische lijn van gebeurtenissen. Het geeft je een overzicht van je komende werk.

Het is een visualisatietool die een snel overzicht geeft van taken, hun namen, verantwoordelijken, duur en afhankelijkheden. Je kunt het gebruiken om te zien wat er komen gaat, om mijlpalen te zetten en om routekaarten voor projecten te maken. Dit alles helpt je effectief middelen toe te wijzen verantwoording afleggen en vertrouwen wekken bij de belanghebbenden.

Kies de criteria waarop je taken wilt groeperen en filteren. Net als bij Gantt-diagrammen kun je taken met een paar klikken opnieuw inplannen en de duur ervan wijzigen. Door op een taak te klikken, krijg je alle informatie te zien die je nodig hebt om de taak te voltooien. Deze sjabloon downloaden

ClickUp Board Account Planning Sjabloon

Gebruik de Board View van ClickUp Account Planning Template om al het klantgerelateerde werk te visualiseren

Als de lijstweergave te overweldigend voor u is, vrees dan niet. De ClickUp Accountplanningssjabloon heeft ook een vereenvoudigd bord in Kanban-stijl voor een betere visualisatie en beheer van accounts en gerelateerde taken.

De klanten worden voorgesteld met kaarten, die u kunt verplaatsen door ze tussen kolommen te slepen. Veel eenvoudiger dan dat wordt het niet!

Standaard is de accountfase het groeperingscriterium, maar je kunt een andere selecteren, zoals prioriteit of complexiteit. Als je swimlanes inschakelt, kun je een tweede dimensie introduceren om het key account planningsproces verder te personaliseren.

De kaarten bevatten informatie zoals opdrachtnemer, duur, gezondheid van de account, voltooiingspercentage en maandelijkse inkomsten. Zoals gebruikelijk kunt u het uiterlijk aanpassen en op de taak klikken om meer informatie weer te geven, opmerkingen toe te voegen en de tijd bij te houden. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp sjabloon voor accountbeheer

ClickUp sjabloon voor accountbeheer

Accountplanning en accountbeheer zijn nauw met elkaar verbonden. Terwijl planning zich richt op het bestuderen van de behoeften van de klant en het maken van strategieën, houdt accountbeheer zich bezig met de dagelijkse uitvoering van klantgerelateerd werk. Ze zijn als een slot en een sleutel - het ene is nutteloos zonder het andere!

Om je te helpen met accountplanning, hebben we de ClickUp sjabloon voor accountbeheer . Het dient als een centrale database voor alle accountgerelateerde informatie en activiteiten. Gebruik het om taken en deadlines bij te houden en de communicatie te stroomlijnen.

De sjabloon heeft de vorm van een map en bevat speciale lijsten voor belangrijke accountplannen en vorige klanten. Ze staan vol met belangrijke informatie zoals contactgegevens, het gekozen prijsplan en de geschatte omzetkans.

De hoofdweergave biedt maar liefst zes aangepaste weergaven:

At Risk: Een lijst van bestaande relaties met een lage betrokkenheid en die waarschijnlijk zullen churnen Engagement: Een lijst van alle klanten gegroepeerd op basis van hun engagementniveau Prioriteitsaccounts: Een agile board die accounts classificeert op basis van hun prioriteitstag Gantt: Een schema voor het bijhouden van de taakplanning Playbook voor klantensucces: Een document voor het vastleggen van kritische processen Aanmeldingsformulier: Een formulier dat prospects kunnen invullen om in contact te komen met speciale key accountmanagers Deze sjabloon downloaden ### 3. ClickUp Proces sjabloon voor groot accountbeheer

ClickUp Proces sjabloon voor beheer van grote accounts

Ondanks uw beste inspanningen en de hulp van een handige sjabloon, is key account management nog steeds complex en arbeidsintensief. De beste manier om het te stroomlijnen en consistent te maken is om elke stap in het proces te documenteren.

De Proces sjabloon voor groot accountbeheer door ClickUp is ideaal voor planning op hoog niveau. Het helpt u een efficiënte workflow voor accountbeheer te ontwikkelen en kritieke accountgerelateerde informatie te centraliseren.

Het is in lijstvorm en bevat meerdere weergaven. Gebruik de ProcessOverviewList om alle fasen en taken van uw accountbeheerproces te noteren. Met een paar klikken kunt u:

Taken toewijzen aan teamleden Hun prioriteit en complexiteit bepalen De status bijwerken

Voeg je eigen specifieke velden toe en speel met filteren, sorteren en groeperen om het overzicht te krijgen dat je nodig hebt.

Nadat je de taken hebt gedefinieerd, kun je de Gantt- en Tijdlijnweergaven gebruiken om ze te plannen en te visualiseren. Dit helpt u bij het identificeren van kritieke pad taken, houdt de voortgang bij en wijst middelen toe aan productiviteit te optimaliseren . Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Hulpmiddelenplanning Sjabloon

ClickUp Hulpmiddelenplanning Sjabloon

Accountmanagement vereist meestal een goed evenwicht tussen de wensen van de klant en uw mogelijkheden. U wilt zoveel mogelijk waarde bieden zonder uw personeel over te belasten of uw middelen uit te putten. Het gaat allemaal om het vinden van de perfecte balans.

Gelukkig is dat waar de Hulpbronplanning sjabloon door ClickUp instapt. Het is alsof u een persoonlijke middelenbeheer assistent die 24/7 beschikbaar is. Het is een uitgebreid systeem dat is ontworpen voor bedrijven van alle groottes, met name bedrijven die te maken hebben met beperkte middelen en capaciteitstekorten.

De sjabloon wordt geleverd in lijstvorm en bevat talrijke weergaven:

Klantenlijst

Projectcoördinatoren Raad

Werklast projectcoördinatoren

Team Werklast

Activiteiten Gantt

Tijdlijn

Voel je vrij om aangepaste weergaven toe te voegen om de sjabloon aan te passen aan jouw workflow. Je kunt bijvoorbeeld een nieuwe lijstweergave maken die uitsluitend is gewijd aan budgettering of apparatuur.

De sjabloon bevat ook veel hulpmiddelen voor tijdbeheer. In de Workloadview kunt u snel de beschikbaarheid en capaciteit van teamleden beoordelen. Verdeel taken door ze van de rechter zijbalk naar de grafiek te slepen. Medewerkers kunnen ook hun tijd bijhouden in de app, wat bijdraagt aan een nauwkeurige facturering. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Bedrijfsplan Sjabloon

ClickUp Bedrijfsplan Sjabloon

Deze ClickUp Bedrijfsplan Sjabloon is een game-changer voor opkomende bedrijven en bedrijven die hun bestaande activiteiten naar nieuwe hoogten willen stuwen. Het is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel dat een gestructureerd kader biedt voor het schetsen van uw doelen, strategieën en actieplannen.

Hoewel de sjabloon uitgebreid is, kan hij gemakkelijk worden aangepast aan verschillende scenario's en doeleinden. Het beste is dat het eenvoudig kan worden aangepast zodra uw bedrijf van start gaat.

De sjabloon is beschikbaar in meerdere weergaven, waaronder:

Onderwerpen : Een lijst met onderwerpen die aan bod kunnen komen bij het bespreken van de lancering van een nieuw bedrijf

: Een lijst met onderwerpen die aan bod kunnen komen bij het bespreken van de lancering van een nieuw bedrijf Status : Een bestuursweergave van onderwerpen, d.w.z. taken, gegroepeerd op status

: Een bestuursweergave van onderwerpen, d.w.z. taken, gegroepeerd op status Gantt : Een grafiek om je te helpen plannen en de tijdlijn bij te houden

: Een grafiek om je te helpen plannen en de tijdlijn bij te houden Businessplan: Een document waarin je je bedrijf en visie kunt beschrijven, marketing- en marketingactiviteiten kunt schetsen en kunt beschrijvenverkoopdoelstellingenenstatistieken definiëren en mijlpalen Deze sjabloon downloaden ### 6. Verkoop strategisch accountplan sjabloon by Template.net

via Template.net

Als je je verkoopinspanningen wilt optimaliseren en afstemmen op de behoeften en doelen van je klant, bekijk dan dit Strategisch Verkoop Account Planning Sjabloon van Template.net. Met alle belangrijke informatie in één document kun je een winnende verkoopstrategie creëren en een langdurige, wederzijds voordelige relatie met je account opbouwen.

In de sjabloon vind je secties die alle belangrijke aspecten van accountplanning behandelen. Om te beginnen legt u de samenvatting, doelstellingen en accountgegevens vast. In de volgende sectie voert u de SWOT-analyse uit voor de klant en zijn concurrent en vergelijkt u de resultaten om waardevolle inzichten te krijgen.

Het laatste deel, het actieplan, definieert de stappen die nodig zijn om de gewenste doelstellingen te bereiken. Maak het af met belangrijke prestatie-indicatoren en een verkooprapportage schema en je hebt een perfecte routekaart naar succes.

Deze sjabloon werkt in Google Docs, Word, PDF-lezers en Apple Pages. Je moet je abonneren op Template.net om het document te downloaden, maar je kunt het direct gratis bewerken op de website. Deze sjabloon downloaden

7. Google Docs Bedrijfsplan Sjabloon

via Google Documenten

Dit Google Docs Business Plan Template kan van onschatbare waarde zijn voor alle nieuwkomers in de zakenwereld. Om het uitgebreid te noemen zou een enorme understatement zijn - het is 45 pagina's lang!

Het document omvat alles, van de vertrouwelijkheidsovereenkomst en de samenvatting tot de uitgaven en bijlagen. Het bevat tabellen, grafieken en lijsten voor een betere leesbaarheid.

Het instellen en gebruiken van de sjabloon is een fluitje van een cent. Nadat je het document hebt geopend, maak je een kopie zodat je het kunt bewerken. Vervang vervolgens sectie voor sectie de afsluitende tekst door je eigen tekst, volgens de bijgeleverde richtlijnen voor een optimaal resultaat. Deze sjabloon downloaden

Soorten sjablonen voor accountplanning

Sjablonen voor accountplanning zijn er in verschillende vormen, elk ontworpen voor verschillende aspecten van accountbeheer. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten sjablonen voor accountplanning die u kunt tegenkomen:

Sjabloon voor strategisch accountplan: Dit type sjabloon richt zich op de langetermijnstrategie en -doelen voor een specifieke key account. Het bevat meestal secties voor het stellen van doelen, het begrijpen van de activiteiten en behoeften van de klant, het identificeren van groeikansen en het schetsen van een strategisch actieplan.

Sjabloon voor verkoopaccountplan: Een sjabloon voor een verkoopaccountplan is bedoeld voor verkoopteams. Het bevat vaak secties voor het identificeren van belangrijke besluitvormers, het analyseren van concurrenten, het bijhouden van verkoopdoelstellingen en het schetsen van strategieën om de verkoop binnen de account te verhogen.

Accountplan sjabloon voor klantsucces: Deze sjabloon is ontworpen om teams voor klantensucces te helpen hun accounts effectief te beheren. Het bevat meestal secties voor het begrijpen van het klanttraject, het identificeren van pijnpunten bij klanten, het stellen van doelen voor klanttevredenheid en het plannen van initiatieven om het klantsucces te verbeteren.

Sjabloon voor accountbeheerplan: Een sjabloon voor een accountbeheerplan is een uitgebreid hulpmiddel voor het beheren van een account op alle fronten. Het kan secties bevatten voor het stellen van doelen, het identificeren van belangrijke belanghebbenden, SWOT-analyse, het ontwikkelen van een actieplan en het bijhouden van de voortgang.

Sjabloon voor key accountplan: Dit type sjabloon wordt gebruikt voor het beheren van grote klanten die een aanzienlijk deel van de inkomsten van het bedrijf uitmaken. Het bevat over het algemeen secties voor het begrijpen van de strategische doelen van de klant, het identificeren van mogelijkheden voor upselling of cross-selling en het maken van een op maat gemaakt serviceplan.

Sjabloon voor accountontwikkelingsplan: Een sjabloon voor een accountontwikkelingsplan wordt gebruikt als het doel is om het account te laten groeien. Het bevat vaak secties voor het identificeren van groeikansen, het stellen van groeidoelen, het schetsen van een verkoopstrategie en het bijhouden van de voortgang van de ontwikkeling.

Hoe een sjabloon voor accountplanning gebruiken

Een sjabloon voor accountplanning is een waardevol hulpmiddel om je verkoopstrategieën te stroomlijnen en klantrelaties te verbeteren. Maar hoe gebruik je het precies? Hieronder beschrijven we de stappen om een sjabloon voor accountplanning effectief te gebruiken.

Begrijp de sjabloon: Elke sjabloon voor accountplanning kan verschillen in ontwerp en structuur, maar over het algemeen bevatten ze secties voor het stellen van doelen, SWOT-analyse, belangrijkste belanghebbenden, actieplannen en het bijhouden van de voortgang. Maak uzelf vertrouwd met deze secties om te begrijpen welke informatie vereist is. Stel duidelijke doelen: Begin met het stellen van duidelijke doelen voor uw account. Wat wil je bereiken? Dit kan zijn het uitbreiden van uw activiteiten binnen het account, het verbeteren van de klanttevredenheid of het verhogen van de winstgevendheid van het account. Schrijf deze doelstellingen in het daarvoor bestemde gedeelte van de sjabloon. Voer een SWOT-analyse uit: De SWOT-analyse (Sterke en Zwakke punten, Kansen en Bedreigingen) helpt u inzicht te krijgen in de huidige status van de account. Identificeer uw sterke en zwakke punten binnen de account, evenals eventuele groeikansen of potentiële bedreigingen die uw vooruitgang kunnen belemmeren. Identificeer de belangrijkste belanghebbenden: Elke account heeft belangrijke belanghebbenden of besluitvormers. Het is essentieel om te identificeren wie deze personen zijn, hun behoeften en verwachtingen te begrijpen en deze informatie te documenteren in de sjabloon. Ontwikkel een actieplan: Nadat u doelstellingen hebt bepaald en een SWOT-analyse hebt uitgevoerd, moet u een strategisch actieplan ontwikkelen. Dit plan moet de stappen beschrijven die u gaat nemen om uw doelstellingen te bereiken, met duidelijke acties, verantwoordelijke partijen en tijdlijnen. Voortgang bijhouden: De meeste sjablonen bevatten een sectie voor het bijhouden van de voortgang van uw doelstellingen. Werk dit gedeelte regelmatig bij om uw resultaten bij te houden en uw strategieën waar nodig aan te passen. Regelmatig herzien en bijwerken: Een accountplan is geen set-and-forget document. Het moet een levend document zijn dat je regelmatig bekijkt en bijwerkt. Zo blijft het plan relevant en afgestemd op eventuele veranderingen in de account of je bedrijfsstrategie.

Vergeet niet dat een sjabloon voor accountplanning een hulpmiddel is om je strategie en acties te begeleiden. Het gaat er niet om dat je elk onderdeel perfect invult; het gaat erom dat je het gebruikt als raamwerk om je inzicht in de account te verdiepen, je team op één lijn te brengen en strategische actie te ondernemen om je doelstellingen te behalen.

Een overzicht van de beste sjablonen voor accountplanning

Bekijk de onderstaande tabel om de sjablonen op onze lijst en hun voordelen te vergelijken:

Verhoog uw accountplanning met ClickUp sjablonen

Met hun flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid tillen deze sjablonen uw accountplanning naar een hoger niveau. Gebruik ze om uw klantrelaties te versterken en uiteindelijk groei te stimuleren en wederzijds voordeel te behalen. Start een gratis ClickUp Workspace vandaag nog!