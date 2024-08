Gantt Grafiek vs. Tijdlijn: Wat zijn ze en hoe gebruik je ze?

wil je de verschillen weten tussen een Gantt-diagram en een tijdlijn?

Als je een projectmanager bent, is de kans groot dat je beide tools kent.

Immers, beide de Gantt-diagram en tijdlijn helpen je om een gedetailleerd projectoverzicht te krijgen.

Maar omdat ze nogal op elkaar lijken, worden ze vaak met elkaar verward.

Net zoals mensen schildpadden verwarren met schildpadden. De ene leeft op het land en de andere houdt van het water. Maar we zijn hier niet om over reptielen te praten..

Wat is nu precies het verschil tussen een Gantt-diagram en een Tijdlijn?

Het belangrijkste verschil tussen een tijdlijn en een Ganttgrafiek is dat een tijdlijn gebeurtenissen gevisualiseerd bevat op een enkele lijn, terwijl een Ganttgrafiek een tweedimensionale grafiek is van een opeenvolging van taken en hun afhankelijkheden.

Tijdlijnen geven belanghebbenden een overzicht op hoog niveau van de start, het einde en belangrijke mijlpalen van een project.

Met Gantt-diagrammen kunnen projectmanagers de voortgang van het project controleren en verantwoordelijkheid delegeren van individuele taken.

In dit artikel over de vergelijking tussen Gantt en tijdlijn behandelen we wat een Gantt-grafiek en tijdlijn zijn en waarom je ze nodig hebt. We zullen ook in meer detail uitleggen hoe ze van elkaar verschillen en hoe ze ook verschillen van een projectkalender.

Tot slot laten we zien hoe software voor projectbeheer kan de projectmanagementprocessen van uw bedrijf verbeteren.

Laten we aan de slag gaan.

Wat is een planningstabel?

Een Gantt-diagram is een grafische voorstelling van de voortgang van uw project in de tijd.

Gantt-grafieken tonen niet alleen de voortgang van je project, maar geven ook een duidelijk overzicht van:

De volledige projectplanning

Tijdschattingen

Toegewezen projectteamleden

Prioriteiten van taken

Afhankelijkheid van taken

Ze lijken ook op een horizontaal staafdiagram als je erover nadenkt:

Laten we nu eens kijken naar de voordelen van het gebruik van een dergelijke grafiek:

Waarom is een Ganttgrafiek belangrijk?

Een Gantt-diagram is een krachtig, analytisch hulpmiddel dat je een overzicht biedt van je hele project.

Hier zijn enkele redenen waarom projectmanagers zo dol zijn op Gantt-diagrammen:

Het geeft je een duidelijk beeld van de voortgang van je project

Het helpt je de planning van het project te begrijpen

Het is duidelijkbrengt elke taakafhankelijkheid in kaart Laten we nu de details bekijken:

1. Visualiseert de voortgang van je project

Weet je nog dat Neo door de Matrix heen kon kijken?

Een Gantt-diagram geeft je dat soort kracht voor je projecten.

Je kunt misschien geen kogels ontwijken zoals Neo, maar je kunt wel een duidelijk beeld krijgen van wat er gaande is binnen het hele project.

In één oogopslag zie je de voortgang van elke taak, het voltooiingspercentage van het project, de planning, het voortgangspercentage en nog veel meer.

2. Helpt bij het begrijpen van je projectplanning

Een Gantt-diagram is een verbeterde versie van een projecttijdlijn en projectkalender . Het kan alles wat zij kunnen, plus nog veel meer.

Met een Gantt chart tijdlijn kun je bijvoorbeeld gemakkelijk openingen in je projectschema vinden voor extra werk.

Gantt-diagrammen bieden u ook de tijdsinschattingen voor meerdere taken.

Dit is kritiek om de deadline van je project te halen.

hoe?

Stel dat je achterloopt op de planning van je project.

Om je deadlines te halen, moet je handmatig je taken snel herschikken.

Een modern Gantt-diagram vereenvoudigt dit door je taken automatisch te herschikken wanneer je je projectschema aanpast. Zo verlies je de deadline van je project nooit uit het oog.

3. Brengt taakafhankelijkheden duidelijk in kaart

Afhankelijke taken zijn taken die je alleen kunt starten nadat een voorgaande taak is voltooid.

Bijvoorbeeld, het bewerken van een blogpost is een afhankelijke taak ten opzichte van het schrijven. Je kunt het niet bewerken voordat je klaar bent met schrijven. Zo kun je ook je smoking niet aantrekken voordat je overhemd klaar is, toch?

Ik bedoel, je zou het kunnen, maar dan kom je niet op een lijst met "best geklede" kleding te staan!

Ook in projectmanagement moet je hele team een duidelijk beeld hebben van de afhankelijkheden van de projecttaken om een w̶ a̶r̶d̶r̶o̶b̶e̶ projectstoring te voorkomen.

Een moderne Gantt chart brengt elke afzonderlijke taak en de afhankelijkheden ervan in kaart, zodat je team precies weet hoe hun werk andere teamleden beïnvloedt.

Bonus: **Leer meer over Pert Grafieken vs Gantt Grafieken of ga aan de slag met_ Gantt Grafiek Sjablonen Dit voorkomt dat je team in de toekomst geconfronteerd wordt met een project faux pas!

Wat is een Project Management Tijdlijn?

Een tijdlijn is een eenvoudige visuele grafiek waarmee u uw projectgebeurtenissen in chronologische volgorde kunt weergeven. Door een projecttijdlijn te gebruiken kunt u je project visualiseren roadmap sneller dan je 'vooruitgang' kunt zeggen!

maar hoe werkt het?

Laten we een projecttijdlijn ontleden en het uitzoeken:

Wat zijn de elementen van een tijdlijn?

De tijdlijn van een project bestaat uit drie onderdelen die ervoor zorgen dat je project goed loopt. Al je taken zijn verdeeld in chronologische volgorde, gebaseerd op hun start- en vervaldatum.

Hier is een lijst met belangrijke onderdelen van de tijdlijn:

Al je projecttaken

De begin- en einddatum van de taak

De duur van de taak

Bonus: **Een tijdlijn maken in Microsoft Word !

Laten we nu eens kijken waarom managers een projecttijdlijn gebruiken.

Waarom is de projecttijdlijn belangrijk?

Sommige mensen zijn bang voor spoken, anderen voor hoogtes, maar waar zijn projectmanagers bang voor?

(Het antwoord is niet zombies, hoewel ze een goede tweede zijn)

Volgens een onderzoek, 46% van de teamleiders vrezen dat het halen van projectdeadlines hun grootste probleem is.

Gelukkig is een projecttijdlijn hun ridder op het witte paard.

Een projecttijdlijn is niet alleen eenvoudig en makkelijk te gebruiken; het helpt projectmanagers ook om gemakkelijk belangrijke aankomende data en deadlines bij te houden.

Laten we nu eens kijken naar de voordelen van een projecttijdlijn:

1. Onthult wat er komen gaat

wat hebben projectmanagement en een thriller gemeen?

Iedereen wacht met spanning af wat er gaat gebeuren.

Een projecttijdlijn bevat een takenlijst met alle komende taken en belangrijke gebeurtenissen. Zo kan je projectteam zich voorbereiden op wat komen gaat.

Gelukkig zijn spoilers, in tegenstelling tot thrillerfilms, niet uit den boze in projectmanagement. Weten hoe het project afloopt is zelfs noodzakelijk.

je wilt toch niet dat het project eeuwig aansleept?

2. Breng de mijlpalen van het project in kaart

Een projecttijdlijn geeft je de ruimte om belangrijke projectmijlpalen in kaart te brengen.

Dit is belangrijk omdat mijlpalen je helpen met:

Het bijhouden van de voortgang van je project

Het vertrouwen van je stakeholders behouden

Het hebben van een duidelijke kaart van deprojectresultaten Houd alle belangrijke projectgerelateerde gebeurtenissen bij om je voortgang te meten en de eindstreep te halen.

3. Geeft een snel overzicht van het project

_Racecarchauffeurs zijn niet de enigen die behoefte hebben aan snelheid; projectmanagers hebben dat ook!

Projectmanagers willen geen uren naar grafieken kijken om een overzicht van de projectsituatie te krijgen.

Soms willen ze gewoon een snelle update of melding.

Met een echte tijdlijn krijgen ze een overzicht van het hele project zonder in te gaan op de details.

Gantt Chart vs. Tijdlijn vs. Kalender

Laten we dit debat voor eens en altijd beslechten.

Wat is het verschil tussen een Gantt-diagram en een tijdlijn?

Een Gantt-diagram is een tweedimensionale grafiek van een opeenvolging van taken en hun afhankelijkheden, terwijl een tijdlijn een eenvoudigere visualisatie is van gebeurtenissen op een enkele lijn.

Een Gantt chart biedt je een microscopisch zicht op elk detail van je project, zoals de huidige taakvoortgang, taakprioriteiten mijlpalen, tijdsinschattingen, enz. Gebruik het voor een gedetailleerd overzicht van hoe je project vordert en of je dingen moet herschikken.

Een tijdlijn geeft je een snel visueel overzicht van parameters zoals taaknamen, taaktoegewezenen, taakduur en taakafhankelijkheden. Over het algemeen wordt de tijdlijn gebruikt om het volgende te visualiseren project stappenplan voltooide taken en toekomstige gebeurtenissen.

Waarin verschillen ze van een kalender?

Een kalender biedt een minimalistisch overzicht van je projecttaken die gepland zijn op verschillende data. Hij biedt geen details over taakafhankelijkheden, product stappenplan , taakprioriteiten, enz.

Als je gewoon een snelle blik wilt werpen op de belangrijke projectdatums, dan is de kalender de optie bij uitstek.

Wat is de beste manier om ze allemaal voor je project te gebruiken?

Hoewel het Gantt-diagram veel functionaliteit heeft, kun je er niet volledig projecten mee beheren. Een projecttijdlijn en kalender hebben ook iets te bieden.

Daarom moet u ze van tijd tot tijd allebei gebruiken.

_Wacht, moet je ze alle drie gebruiken?

Dat klinkt als veel werk!

Nee, niet met ClickUp. ClickUp is 's werelds hoogst gewaardeerde projectmanagement software. Je hoeft maar één keer te klikken en je schakelt snel tussen de kalenderweergave, tijdlijnweergave of Gantt-weergave.

superhandig, nietwaar?

1. Wanneer en hoe moet je de projecttijdlijn gebruiken?

De projecttijdlijn is een geweldige optie als je een gedetailleerde productroadmap wilt maken voor je softwareontwikkelingsprojecten .

Hoe maak je een tijdlijn voor een project?

Er zijn een paar manieren om een projecttijdlijn te maken, zoals tekenen op papier, of vanaf nul opbouwen, of een Microsoft Excel of PowerPoint-sjabloon. Geen van deze zijn echter tijdsefficiënt.

Ik bedoel, waarom al die moeite doen en tijd verspillen aan het bouwen en bijwerken van een tijdlijn als een projectbeheertool kan dat automatisch voor je doen!

Een tijdlijn gebruiken in een projectmanagementtool zoals ClickUp is niet alleen superhandig, het zit ook vol met zoveel kracht:

Auw.

Dit is hoe u eenvoudig de roadmap van uw project kunt visualiseren met ClickUp's Tijdlijnweergave :

Visualiseer het aantal taken (werklast) van alle projectteamleden door elke individuele taak te groeperen op toewijzers

Identificeer overlappende taken die moeten worden verschoven door de taaknamen te groeperen volgens hun prioriteiten

Inzoomen op individuele dagen of uitzoomen naar weken en zelfs maanden op de projectmanagement tijdlijn

Dat is een behoorlijk geavanceerde tijdlijngrafiek, toch?

2. Wanneer en hoe moet je een Gantt-diagram gebruiken?

moet je een _complex project _ beheren? Met Gantt-grafieken ben je klaar

Een Gantt chart tijdlijn is het ultieme hulpmiddel als je een projectplan wilt maken. En daar houdt de lijst met toepassingen niet op. Je kunt het ook gebruiken om de voortgang van een project bij te houden en elke afhankelijke taak. Dit is perfect voor complexe bouwprojecten waarbij taken in verschillende fasen moeten worden verdeeld.

Bekijk deze_ bouwprojectmanagementtermen & sjablonen voor bouwbeheer !

Hoe maak je een Gantt-diagram?

Je kunt sjablonen voor Gantt-diagrammen gebruiken om er een te maken, maar die zijn een doorn in het oog.

Bijna elke Excel Gantt chart sjabloon ziet eruit als een artefact van een buitenaards ruimteschip. Bovendien zijn ze al even moeilijk te gebruiken.

Gelukkig is ClickUp's interactieve Ganttgrafiekweergave blaast elke Ganttgrafieksjabloon of Ganttgrafiektool omver.

ClickUp's Gantt-diagrammen zijn dynamisch, visueel aantrekkelijk en superleuk om mee te werken.

U hoeft ons niet op ons woord te geloven; hier is ClickUp's Gantt-diagram voorbeeld :

Het mooiste is dat ze allebei knap en krachtig zijn, net als Superman!

(Het lijkt erop dat Lois Lane een deel van dit artikel heeft geschreven.)

Dit is wat de Gantt-grafiekweergave kan doen:

Automatisch het voltooiingspercentage van een project berekenen

Individuele taken automatisch aanpassen nadat je het projectschema hebt gewijzigd

Dekritiek padwanneer je een krappe projectdeadline moet halen

Maar wacht, een projectbeheersoftware zoals ClickUp is niet alleen beperkt tot de Gantt-grafiekweergave.

wat als u zelfs projectvoortgangsmetingen nodig hebt?

ClickUp dekt u met zijn Agile Dashboards .

ClickUp's Dashboard geeft u analytische overzichten op hoog niveau van uw hele project in één overzichtelijke ruimte.

Met behulp van aanpasbare sprint widgets kun je meerdere grafieken toevoegen aan je Dashboard, zoals:

Snelheidsgrafieken : toont de voltooiingsratio voor meerdere taken

Burndown grafieken : voorspelt de hoeveelheid werk die nog rest in het project

Burnup grafieken : geeft de hoeveelheid werk weer die al is voltooid in een project

Cumulatieve stroomdiagrammen : toont de voortgang van de taak in de tijd

3. Wanneer en hoe moet je de projectkalender gebruiken?

Gebruik een projectkalender als je een heel eenvoudig overzicht nodig hebt van je geplande projecttaken en deadlines (en niets anders).

Hoe maak je een kalender?

Oké...maar wat is de beste manier om **een kalender te gebruiken?

Papieren kalenders zijn dinosaurussen in 2023; ze zijn bijna uitgestorven en verzamelen stof.

Nu hebben krachtige softwaretoepassingen voor projectbeheer zoals ClickUp hun plaats ingenomen.

U hoeft alleen maar op de Kalenderweergave en al je belangrijke taakdata en deadlines worden automatisch in kaart gebracht.

Voor een betere functionaliteit kun je het tijdsbestek van je agenda verder aanpassen op basis van je voorkeuren.

Hier zijn je keuzes:

Dag : geeft geplande taken weer voor een specifieke dag

: geeft geplande taken weer voor een specifieke dag 4-Dagen : toont alle individuele taken over een voortschrijdende periode van vier dagen

: toont alle individuele taken over een voortschrijdende periode van vier dagen Week : visualiseer een hele week en verplaats specifieke taken gemakkelijk van dag naar dag wanneer dat nodig is

: visualiseer een hele week en verplaats specifieke taken gemakkelijk van dag naar dag wanneer dat nodig is Maand: een overzicht van de hele maand

Hadden we al gezegd dat je een projecttaak gewoon op een datum in je agendaweergave kunt zetten om hem in te plannen?

ja. Dat hebben we net gedaan

We zijn nog niet klaar.

Zoals we al zeiden, ClickUp is niet alleen een tijdlijn of online Software voor Ganttgrafieken ; het is een compleet hulpmiddel voor projectbeheer.

Bonus: Ganttgrafieksoftware voor Mac Hier zijn enkele tools die je helpen projecten te beheren als een pro:

Laten we ter zake komen:

Als het gaat om Gantt vs Tijdlijn, wat is dan beter?

Nou, ze zijn allebei winnaars op hun eigen speciale manier.

(En dat bedoelen we niet op een 'iedereen is een winnaar en verdient een medaille' manier!)

Je moet ze gebruiken naargelang de situatie en de behoeften van je project.

Wil je een supersnel overzicht van je planning? Gebruik een kalender.

_Wil je een overzicht van wat er nog komen gaat?

_Wil je een uitgebreid overzicht van de voortgang van je project?

En met ClickUp zijn alle deze tools binnen handbereik. ClickUp integreert met al deze tools samen om u de flexibiliteit te geven om alles te gebruiken wanneer u maar wilt.

Van bedrijfsplanning tot het bijhouden van de productiviteit van uw team, is het beheren van projecten met ClickUp een fluitje van een cent.

Dus ontvang ClickUp vandaag nog gratis en begin uw projecten te beheren als een pro.