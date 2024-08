Hoe een cumulatief stroomdiagram gebruiken voor projectbeheer

Zoals het oude Chinese spreekwoord zegt: 'om een berg te verplaatsen, moet je beginnen met elke dag kleine steentjes weg te halen' Als team van een project is je zichtbaarheid vaak van korte duur, gericht op taken, subtaken en de kern van de zaak.

De echte voortgang van een project zit echter in de manier waarop deze kleine aspecten samen een betekenisvol geheel vormen. Met andere woorden, de voortgang van je project wordt het best cumulatief gemeten.

In deze blogpost bespreken we hoe je het cumulatieve stroomdiagram (CFD) kunt gebruiken om het succes van het project nauwkeurig en effectief aan te tonen.

Wat is een cumulatief stroomdiagram?

Een cumulatief stroomdiagram toont de accumulatie van voortgang in de tijd. In Agile ontwikkeling brengen cumulatieve stroomdiagrammen een Taak/gebeurtenis in kaart op de verticale as (Y-as), met de tijd uitgezet op de horizontale as (X-as).

Als voorbeeld nemen we een engineering project. Je kunt elke accumulerende metriek in kaart brengen, zoals voltooide taken, opgeloste bugs of doorvoer. Je kunt ook meerdere statistieken bijhouden op hetzelfde cumulatieve diagram van de werkstroom.

Cumulatief werkstroomdiagram op ClickUp waarbij de groene lijn het voltooide werk aangeeft en de grijze lijn wat er nog overblijft

Een typisch Agile team gebruikt cumulatieve stroomdiagrammen om drie sleutelgegevens bij te houden:

Cyclustijd : Tijd die nodig is om een Taak te voltooien, van begin tot eind end-to-end

: Tijd die nodig is om een Taak te voltooien, van begin tot eind end-to-end Lopende werkzaamheden : Nummer van de Taken die momenteel worden uitgevoerd

: Nummer van de Taken die momenteel worden uitgevoerd Doorloopsnelheid: Aantal taken dat een team in een bepaalde periode kan voltooien

Voordelen van het gebruik van een cumulatief stroomdiagram in Agile projecten

In de Kanban-methodologie is het cumulatieve stroomdiagram een geavanceerd analytisch hulpmiddel. Het fungeert als een hulpmiddel voor gegevensvisualisatie en zorgt voor meer duidelijkheid en controle.

Zoals een wireframing-gereedschap dat helpt bij het visualiseren van de kale kern van een applicatie, toont een ideaal cumulatief stroomdiagram de grondbeginselen van voortgang. Hier zijn enkele sleutelvoordelen van het cumulatieve stroomdiagram.

Voortgangsbewaking: In een weergave met één venster laten cumulatieve stroomdiagrammen zien welke voortgang u hebt geboekt en welke taken nog moeten worden voltooid.

Taakgebaseerde mindmaps op ClickUp-taak

Tijdens de abonnementsfase,

ClickUp mindmaps

kan u helpen bij het maken van grafieken die illustreren hoe elke taak zich verhoudt tot de andere. U kunt ook afhankelijkheid tussen taken en leden van het team markeren.

Werkstroom fasen definiëren

Elke Taak doorloopt verschillende procesfasen in zijn levenscyclus. De fasen van een taak in Agile projecten kunnen zijn: nog te doen, nog te doen, klaar, testen, enz. Afhankelijk van de aard van de software die u ontwikkelt, kunt u aangepaste statussen nodig hebben, die u moeiteloos kunt toevoegen met ClickUp.

De cumulatieve werkstroom van het project uitzetten op ClickUp

Cumulatieve prestatiegrafieken maken voor Sprints, Taken, Functies, Bugs, enz. Kies databronnen zoals periode en type werklast voor aangepaste rapporten.

Cumulatieve grafieken

Grafiek afbranden op ClickUp

Gebruik ClickUp om de werkelijke voortgang van uw project bij te houden in vergelijking met het target. Ontvang geautomatiseerde voorspellingen voor wanneer u het project zult voltooien als u hetzelfde traject volgt.

Verbrand grafieken

Bekijk hoeveel werk u hebt voltooid en wat er nog over is op een cumulatief opbrandstroomdiagram op ClickUp.

Snelheidsgrafieken

snelheidsgrafieken van teamprestaties op ClickUp_

Volg het voltooiingspercentage van uw taken in de loop van de tijd. U kunt dit doen per dag, week, Sprint, maand of langer op ClickUp. Gebruik dit om trends rond algemene productiviteit te ontdekken en te begrijpen wat uw team doet klikken.

Andere cumulatieve werkstroomdiagrammen

U kunt verschillende andere statistieken cumulatief bijhouden op ClickUp. Enkele veelgebruikte rapporten die Agile teams gebruiken zijn de volgende.

Taken Voltooid: Bijhouden hoeveel taken zijn Voltooid door elk lid van het team.

Taken waaraan is gewerkt: Volg de trend van de taken waar een teamlid op een bepaald moment aan werkt. Gebruikers moeten een actie op de taak hebben uitgevoerd om in het rapport te worden opgenomen.

Tijdsregistratie: Meet de productiviteit van het team met het rapport Tijd bijhouden. Bekijk hoeveel tijd er aan elke taak wordt besteed, hoeveel uur teamleden werken, enz. Gebruik dit om de werklast beter te beheren. Je kunt deze gegevens ook gebruiken om de gemiddelde cyclustijd bij te houden.

Werkruimte punten: Gamify het project door leden van het team aan te moedigen om meer notificaties te wissen, meer opmerkingen toe te voegen/op te lossen, aan taken met een hoge prioriteit te werken, Taken te maken die meer prioriteit hebben, enz

ClickUp Documenten

voor documentatie, enz. Zie de cumulatieve punten voor elk lid op dit rapport.

Analyseren en optimaliseren

Analyseer het cumulatieve werkstroomdiagram en optimaliseer de falende metriek. Dit kan betekenen dat u fases opnieuw definieert, middelen herverdeelt of nieuwe strategieën implementeert om het werk in uitvoering effectief te beheren.

Weet u niet zeker welke rapportages u nodig hebt? Kies uit

ClickUp's sjablonen voor diagrammen van gegevensstromen

. Pas ze aan uw behoeften aan en integreer ze in uw projecten.

Uw project in de juiste richting sturen met ClickUp

ClickUp's

software voor visueel projectmanagement

is ontworpen om u een weergave in vogelvlucht te geven en zichtbaarheid in het ingewikkelde dagelijkse werk van het project met zijn talrijke functies voor rapportage.

Het cumulatieve stroomdiagram, een krachtige functie voor rapportage, geeft trends op hoog niveau visueel weer. De

Kanban-bord

stelt je in staat om dieper te graven en granulaire aanpassingen te maken. Het stelt leden van een team in staat om hun prestaties af te zetten tegen de verwachte resultaten en dienovereenkomstig bij te schalen.

Als sleutel

techniek voor projectmanagement

het creëert transparantie en zichtbaarheid in het hele team, waardoor ze elkaar kunnen helpen en ondersteunen.

Bekijk je werk door een scherpere lens.

Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit

.