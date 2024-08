15 Tips voor thuiswerk om de productiviteit op afstand te verhogen (2024)

heb je tips nodig om het perfecte thuiskantoor in te richten?

Miljoenen mensen zijn nu gedwongen om op afstand te werken vanwege de COVID-19 pandemie.

_Maar dat betekent niet dat je productiviteit moet dalen zoals de wereldwijde aandelenmarkten!

Je kunt je professionele leven gemakkelijk voortzetten door je kamer om te toveren in een geweldige kantoorruimte voor werken op afstand.

Werken vanuit je thuiskantoor kan veel lijken op werken vanuit je gewone kantoor, maar dan met veel meer comfort!

In dit artikel geven we je een aantal essentiële tips voor een thuiskantoor en delen we een paar tools die je kunnen helpen om je productiviteit voor werken op afstand te verhogen. En omdat thuiswerken leuk moet zijn, vragen we The Beatles om ons een handje te helpen!

want wat is er beter dan de beroemdste band ter wereld die je door deze moeilijke tijden heen zingt, toch?

Laten we gaan rocken en rollen!

#

Stap 1: De perfecte omgeving voor een thuiskantoor creëren

Er is niets makkelijker dan werken vanuit je eigen bed.

je hoeft alleen maar wakker te worden, je laptop te pakken en te gaan, toch?

Daarom is het geen verrassing dat een marktonderzoek onthulde dat 80% van de jonge NYC-professionals regelmatig vanuit bed werkte!

Maar dat mensen het doen, wil nog niet zeggen dat het een goed idee is.

Je hersenen medewerkers je kantoor als een ruimte om te werken, en dat verhoogt automatisch je productiviteit. Op deze manier zijn je hersenen, zodra je het kantoor binnenstapt, klaar om aan het werk te gaan!

Dus als je vanuit je bed gaat werken, verliezen je hersenen die connectie en de productiviteit die daarmee gepaard gaat.

gelukkig is niet alle hoop verloren

De beste manier om een professionele sfeer thuis te creëren is een productief thuiskantoor!

Hier zijn een paar tips voor het inrichten van een thuiskantoor om je op weg te helpen:

1. er is een plaats: Kies de juiste kamer

Als je op jezelf woont, kun je je werkplek snel in je woonkamer zetten en een klein kantoor aan huis creëren omdat niemand je zal storen.

Maar als je huisgenoten of familie hebt, kan het een uitdaging zijn om een kamer te kiezen.

Als je op zoek bent naar een productieve thuiswerkplek, houd dan deze punten in gedachten:

Het moet bij voorkeur een rustige kamer zijn met een deur - om ervoor te zorgen dat niemand binnenstormt die je werkstroom verstoort (als je een logeerkamer of logeerkamer hebt, ben je helemaal klaar)

Het moet een sterke wifi-verbinding hebben

Er moet genoeg ruimte zijn voor je meubels en apparatuur

Het moet een raam hebben voor ventilatie en natuurlijk licht

Vergeet niet dat de Beatles zo dol waren op hun opnamestudio dat ze er een album naar hebben vernoemd.

Onderschat nooit het belang van de juiste ruimte!

2. ' Got To Get You Into My Life': Identificeer wat je nodig hebt

Je gaat minstens een derde van je dag werken.

Dus moet je je kantoorruimte zo comfortabel mogelijk maken.

Ik bedoel niet dat je een dekenfort moet maken!

Begin met een goede bureaustoel.

wat is een goede bureaustoel?

Dit zijn stoelen met een rechte rugleuning om te voorkomen dat je achterover gaat leunen. Bovendien moet hij in hoogte verstelbaar zijn om je te helpen die ene goede plek te vinden!

_Kan ik geen bureaustoel kopen vanwege alle COVID-19 beperkingen?

Geen probleem!

Als je geen goede bureaustoel kunt kopen, gebruik dan gewoon de beste stoel in huis.

maar stoelen zijn niet alles wat je nodig hebt

Als je een nachtuil bent, moet je een bureaulamp aanschaffen!

Lezen onder het licht van een bureaulamp kan helpen bij het verminderen van vermoeide ogen .

Als je voor je werk veel papierwerk moet doen, raakt je bureau vast rommelig.

Overweeg om archiefkasten aan te schaffen om je leven gemakkelijker te maken. En als je geen archiefkasten kunt krijgen, gebruik dan je oude ladekastplanken als tijdelijke oplossing!

Bonus tip

Als je van thuis uit werkt, krijg je honger... heel veel!

In plaats van naar de keuken te lopen, kun je beter een snackstation in de buurt houden

3. _Here Comes The Sun': Laat wat natuurlijk licht binnen

we kunnen dit niet genoeg benadrukken - genieten van de zon is essentieel voor je mentale gezondheid en _productiviteit.

Een gebrek aan zonlicht kan leiden tot SAD (Seizoensgebonden affectieve stoornis).

(Hoe toepasselijk is die naam!?)

En net als de naam kan SAD de motivatie verminderen en zelfs een depressie veroorzaken bij teams die op afstand werken.

gelukkig heb je alleen wat zon nodig om hiervan verschoond te blijven

Niet alleen verhoogt voldoende zonlicht je vitamine D-niveaus (belangrijk voor het opbouwen van immuniteit), natuurlijk licht kan je ook helpen beter te slapen !

Richt je thuiskantoor in rond een raam om natuurlijk licht binnen te laten.

Als je je kamer nog meer wilt verlichten, kun je overwegen om een spiegel tegenover het raam te plaatsen om het zonlicht optimaal te benutten.

wat als je _werkplek _weinig zonlicht krijgt?

Gelukkig zijn daar lichttherapie apparaten voor zoals HumanCharger! Het stimuleert je hersenen met wit licht - een beetje zoals natuurlijk licht dat doet!

4. ik zag haar daar staan: Blijf actief met een sta bureau

de Beatles hebben de muziek zoals wij die kennen compleet veranderd, toch?

op dezelfde manier zal het _sta bureau _uw leven veranderen!

Ikea heeft heel veel betaalbare sta-bureaus en ze zullen je leven veranderen.

Vertrouw ons.

De impact van niet de hele dag zitten zal je versteld doen staan!

Afwisselen tussen zitten en staan voegt afwisseling toe aan je externe werkdag en houdt je hersenen actiever en productiever. Als je niet aan een staand bureau kunt werken, zorg er dan op zijn minst voor dat je regelmatig opstaat en rondloopt.

Het maakt niet uit of je een binge-worker bent, het is goed om je geest even de tijd te geven om te ontspannen en je bloed te laten stromen. En je kunt vermoeide ogen altijd voorkomen door even niet naar je laptopscherm te staren!

#

Stap 2: Zorg voor de perfecte stemming

het beste aan een kantoor aan huis?

U kunt uw werkruimte precies zo inrichten als u zelf wilt!

En niemand kan je productieve thuiswerkplek verstoren.

Maar kantoorinrichting is niet genoeg.

Je moet de perfecte sfeer creëren om in de stemming te komen om te werken.

hier zijn een paar i _deas om je te helpen de juiste sfeer toe te voegen aan je werkruimte :

5. 'Hier, daar en overal': Opruim uw bureau

kijk eens naar je bureau

De kans is groot dat het is opgestapeld met willekeurige vellen papier, prullaria of een oude koffiekop of twee.

Kijk nu eens naar dit bureau:

Bron: https://unsplash.com/photos/9q3I8XhesQI ziet er vreemd bevredigend uit, nietwaar?

Als we ons bureau opruimen, voelen we dat we iets bereikt hebben. En als we trots zijn, zijn we gemotiveerd om onze doelen te verpletteren!

Een opgeruimd bureau zorgt ook voor minder afleiding, zodat je je kunt concentreren op je werk en niet verdwaalt in de rommel.

waar begin je?

Je wilt niet dat je bureau te leeg is - houd altijd een stapel kantoorbenodigdheden op je bureau.

Het is ook een goed idee om je belangrijke papieren, zoals rekeningen van nutsbedrijven en zakelijke documenten, te sorteren en in gekleurde mappen te stoppen.

en als je net zoveel post krijgt als de Beatles - dan moet je zeker een poststation maken!

6. 'While My Guitar Gently Weeps': Kies de juiste achtergrondmuziek

Afhankelijk van wie je het vraagt, kan muziek luisteren terwijl je werkt afleiden of je in een hypergeconcentreerde zen-modus brengen!

Als het gaat om het kiezen van achtergrondmuziek, zijn er vijf soorten mensen:

Geen lawaai, dank je wel. Ik heb mijn muziek nodig. Lofi hip hop radio binges op Youtube Achtergrond (golven, water) Alleen witte/bruine ruis

weet je niet zeker wat je mooi vindt?

Nu is de beste tijd om jezelf te herontdekken!

Als je het geklets op kantoor mist terwijl je op afstand werkt, raden we Noisli aan.

Het genereert achtergrondgeluid zoals dat van een koffieshop of een stadslandschap dat de afleiding kan overstemmen.

Als je op zoek bent naar iets heel anders, kijk dan eens naar Brain.fm. Het genereert instrumentale muziek op specifieke golflengten waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze je focus te verbeteren .

7. 'Strawberry Fields Forever': Voeg kalmerende geuren toe aan je werkplek

Geuren als rozemarijn, lavendel en aardbeien kunnen je een goed gevoel geven - het zijn gebruikelijke geuren**, echt waar.

maar nu zijn deze _thuiskantoor tips _ook wetenschappelijk bewezen!

Studies hebben aangetoond dat lavendel en rozemarijn kunnen de alertheid verhogen.

En wat blijkt, 'geluk is geen warm geweer'... maar het is de geur van aardbeien!

Houd een verstuiver met essentiële olie in de buurt van je bureau en laat de stress wegsmelten terwijl je werkt! Als je geen oliën bij de hand hebt, kunnen geurkaarsen of verse kruiden ook helpen.

#

Stap 3: Creëer de perfecte routine

wakker worden

koffie

douche

woon-werkverkeer

werk

Klinkt dat bekend?

Onze dagelijkse routines hielden ons gezond tijdens onze werkdagen en werkuren.

Maar door COVID-19 werkt diezelfde routine niet meer.

er is iets nieuws nodig

Begin jaren 60 speelden The Beatles traditionele poprockmuziek, maar dat veranderde allemaal toen ze 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.' uitbrachten

Het album klonk als niets dat eerder had bestaan - en het was een grote hit!

Dit is hoe je je routine en stijl kunt veranderen, net als de Beatles:

8. 'Baby's In Black': Get dressed up

Veel mensen stellen 'Thuiswerken' gelijk aan '_Werken zonder broek aan!

En we weten dat het verleidelijk is om gewoon uit bed te kruipen en in ons ondergoed te werken, maar..

Je moet jezelf dwingen om op te staan en je klaar te maken, net als op een gewone werkdag.

Je hoeft echter geen stoffige werkshirts te dragen als je dat niet wilt - een zwart T-shirt is voldoende... maar vergeet de broek niet!

Als je je klaarmaakt voor je werk, voel je je professioneler en productiever.

Bovendien word je niet verrast als iemand wil dat je snel een videogesprek voert!

9. 'Don't Bother Me': Bewaar je telefoon in een andere kamer

Onze wereld is verslaafd geraakt aan connectiviteit op een manier die geen enkele vorige generatie zich kon voorstellen.

Hoewel dit heel nuttig kan zijn, heeft het ook onbeperkte manieren gecreëerd om uit te stellen.

De volgende keer dat je thuis werkt probeer dit:

Leg je telefoon in een andere kamer en controleer hem alleen op vooraf bepaalde intervallen .

Als je voor je werk op afstand om de paar minuten een gesprek moet voeren, neem dan een aparte telefoon voor het werk .

Deze 'brander'-telefoon moet alleen de essentiële dingen hebben die je nodig hebt - zodat je niet opgaat in het kijken naar een eindeloze hoeveelheid video's op Dalgona-koffie!

Bonus: **Bekijk onze gids over digitaal opruimen voor meer tips!

10. acht dagen per week: Houd werk-privé balans

vroeger, als je de deur van het kantoor uitliep, kon je verder met je leven

Maar nu, zonder kantoor om de deur uit te lopen, is je werkleven je persoonlijke leven geworden.

De kans is groot dat je om 4 uur 's ochtends nog aan een PowerPoint-presentatie werkt!

Of..

**Verlies de controle over je leven niet!

Stel je eigen kantooruren in voor werken op afstand door ongeveer 6 uur per dag te blokkeren voor werk. Als je thuis kinderen of familie hebt, moet je basisregels opstellen.

Anders kan je productiviteit eronder lijden.

Hier zijn enkele regels die je kunt opstellen:

Sluit de deur van je thuiskantoor als je werkt

Verdeel de regels en verantwoordelijkheden met je partner

Vermijd klusjes tijdens werktijd

Plan speeltijd met je kinderen na werktijd

11. Beter worden Blijf gehydrateerd en gezond

De hersenen zijn eigenlijk gewoon een plakkerige waterbol.

Zonder water heb je geen hersenen.

Maar de meeste mensen drinken niet de hoeveelheid water die ze per dag nodig hebben.

Uitdroging kan een enorm scala aan lichamelijke en geestelijke gevolgen hebben als direct (en volledig voorspelbaar) gevolg.

Houd water bij de hand en neem er voortdurend een slok van. Eh... zonder te overdrijven natuurlijk!

Water houdt je alert en gezond - beide goede dingen als je productief wilt zijn.

12. Ik ben zo moe'': Neem regelmatig pauze

Als je hersenen een favoriet hadden Instagram hashtag

zou het #Wanderlust zijn.

Onze geest dwaalt gemiddeld 15-20% van de tijd .

Dus als je een lange tijd probeert te werken - zeg 2 uur zonder pauze - is de kans groot dat je halverwege je gedachtegang verliest.

hoe houd je je focus terwijl je op afstand werkt?

Door veel pauzes te nemen!

Dat is waar de Pomodoro techniek komt binnen.

Het idee is om je taken op te delen in blokken van 25 minuten, met een pauze van 5 minuten tussen twee blokken. Als je vier van zulke blokken hebt voltooid, word je beloond met een pauze van 15 minuten!

Deze techniek kan je helpen om je werk sneller af te krijgen dan ooit tevoren, en het voorkomt dat je je verstand verliest!

#

Stap 4: Kies de perfecte hulpmiddelen

The Beatles zouden niets zijn zonder hun instrumenten.

Op dezelfde manier heb je de juiste hulpmiddelen nodig om op afstand te kunnen werken:

13. 'We komen er wel uit' Vereenvoudig uw workflow met ClickUp

wat is het vervelendste aan thuiswerken?

Een constant spervuur van e-mails en sms'jes van andere werknemers.

Uitzoeken wat je die dag moet doen is gewoonlijk chaotisch.

En het coördineren van taken is nog chaotischer als je allemaal van thuis uit werkt!

Maar maak je geen zorgen.

Als u en uw werknemers een efficiëntere manier willen om op afstand te werken, gebruik dan ClickUp.

Wat is ClickUp?

ClickUp is een van 's werelds hoogst gewaardeerde tools voor projectbeheer op afstand .

Het heeft alle functies die je nodig hebt om je workflow op afstand te vereenvoudigen en meer!

Dit is hoe u ClickUp kunt gebruiken om uw team op afstand te beheren :

1. Taken toewijzen aan uw externe medewerkers

ClickUp maakt het belachelijk eenvoudig om de workflow binnen uw virtueel team :

Je kunt:

Taken toevoegen en toewijzen aan individuele teamleden

Taken opsplitsen in kleinere subtaken

Prioriteit geven aan welke taken zo snel mogelijk moeten worden voltooid

Controleer jezelf met ClickUp!

ClickUp wordt geleverd met meerdere Project Views om u te helpen de status van de taken van uw team op afstand te controleren.

U kunt kiezen voor:

Een bordweergave : waar de projecttaken worden weergegeven als kaarten in een Kanban/ Scrum-bord

Een lijstweergave : waar de projecttaken worden weergegeven in een controlelijst

Elk van deze weergaven sorteert je taken op basis van hun status zoals - Open', 'Werk in uitvoering', 'Gereed', enz.

Op deze manier kun je direct de voortgang van je project volgen terwijl je op afstand werkt in je thuiskantoor.

Deze eenvoudige functie bespaart je uren per week! Meer dan genoeg om al die vuile vaat te doen!

3. Altijd controleren wie waaraan werkt

waar werkt uw virtuele team vandaag aan?

Voer de ClickUp Kader bekijken .

Deze weergave laat zien aan welke taken je teamleden individueel werken. Je kunt ook zien wie overbelast is met werk en wie nog wat taken kan oppakken.

4. Communiceer in realtime met je team

Hoe praat je over taken met je externe medewerkers zonder die persoonlijke gesprekken?

Denk je erover om die te vervangen door e-mail?

Nee, dat werkt alleen in een 90s Romcom! Of als je nostalgisch EN verliefd bent.

En er zijn maar zoveel videogesprekken die je op een dag kunt voeren zonder iets te zien dat je nooit meer kunt 'ontzien'!

Gelukkig bespaart ClickUp u die pijn!

Dump de e-mail inbox en chat in plaats daarvan binnen ClickUp!

In ClickUp heeft elke taak een eigen commentaarsectie zodat je in realtime over de taak kunt praten.

Je team op afstand kan zelfs bestanden, links en andere belangrijke gegevens delen in de opmerkingen.

Maar wacht, er is meer!

Je kunt zelfs opmerkingen toewijzen aan je virtuele teamleden

om er zeker van te zijn dat ze actie ondernemen op wat u hen vertelt te doen!

Bonustip: ClickUp integreert met Slack!

14. 'It Won't Be Long: Gebruik een tijdregistratiesysteem

Als we op kantoor werken, kijken we voortdurend naar de klok.

Of het nu 5 minuten van uw lunchpauze is of 20 minuten tot sluitingstijd, we zijn ons altijd bewust van de tijd die aan ons voorbij gaat.

Maar als je thuis werkt, verliest tijd alle betekenis.

We weten niet hoe laat, welke dag of welke week het is!

En als jij een van die geniale programmeurs bent, kan zelfs dit jou overkomen!

Als gevolg hiervan werk je misschien wel 12-13 uur per dag zonder dat je het merkt!

Dit is een probleem, want regelmatig overwerken kan je hart breken

letterlijk!

Het bijhouden van je tijd voorkomt niet alleen een burn-out, het helpt je ook om je werkuren op peil te houden.

hoe doe je dat?

ClickUp's Chrome-extensie hiermee kunt u bijhouden hoeveel tijd u aan uw taken hebt besteed.

Maak gewoon een taak aan in ClickUp en begin met bijhouden!

Je kunt zelfs een tijdsinschatting voor een taak instellen, zodat je niet te veel tijd aan je werk besteedt.

gebruikt u al een tijdregistratiesysteem?

ClickUp integreert met heel veel tools voor tijdregistratie waaronder Toggl, Everhour, Time Doctor, Harvest, Timely en meer. Zo kunt u altijd de tijd beheren die u aan uw projecten besteedt!

15. 'Ik wil het je vertellen': Communiceer regelmatig met je team

Sociale isolatie betekent niet dat je je moet verschansen in je gele onderzeeër!

Eenzaamheid op het werk kan je pijn doen productiviteit, creativiteit en besluitvaardigheid .

Het is nu meer dan ooit de tijd om een band te onderhouden met je collega's op afstand.

Gebruik tools als Google Hangouts (heet nu Google Meet) en Zoom ( integreert met ClickUp ) om vergaderingen met uw team te organiseren.

Probeer elke dag een videogesprek te voeren - al is het maar voor 5 minuten om de voortgang en het welzijn van het team te controleren.

Je zult niet geloven hoeveel verschil dat kan maken!

#

Conclusie

Hoe groot of klein je bedrijf ook is - werken op afstand is iets voor iedereen.

En omdat we de situatie niet kunnen veranderen, moeten we het gewoon laten zijn.

Dingen laten zoals ze zijn, betekent echter niet dat we niet productief kunnen zijn.

stel je alle mensen voor_

in alle rust vanuit huis werken!

Door deze tips en ideeën voor een thuiskantoor te volgen, kun je productiever zijn dan ooit.

Maar je kunt het niet doen met een thuiskantoor alleen... je moet samenwerken met een aantal gratis thuiswerkplekken productiviteitstools het heeft alle functies die u nodig hebt om uw werk op afstand te beheren, ideeën op te slaan, uw bedrijf te onderhouden en uw werknemers op afstand te beheren!

Waarom zou u ClickUp niet de Paul McCartney van uw John Lennon laten zijn en uw productiviteit laten stijgen? Aanmelden voor ClickUp vandaag gratis!