Hoe Burn Up Charts gebruiken voor Agile projectmanagement

Wil je meer leren over grafieken en begrijpen hoe je ze moet gebruiken?

Een opbrandgrafiek is een van de eenvoudigste hulpmiddelen om snel bij te houden wat je voortgang van je project bij te houden en evalueer wat je hebt bereikt.

In dit artikel behandelen we alles wat je moet weten over grafieken om ze effectief te gebruiken.

Laten we beginnen.

Wat is een opbrandgrafiek?

Een opbrandgrafiek is een visuele weergave van de voortgang van je project die benadrukt:

Het voltooide werk

en het totale werk van het project.

Het is een gemakkelijke manier voor Agile projectmanagers om bij te houden wat er is Voltooid ten opzichte van hun totaal omvang van het werk . Dit maakt het gemakkelijk om in te schatten of alles volgens abonnement verloopt of niet.

Hoe lees je een opbrandgrafiek?

Hier is een voorbeeld van een goede grafiek:

De burn-up grafiek van ClickUp is een Sprint widget in ClickUp's dashboard .

In de burn-up grafiek van ClickUp is de totale hoeveelheid werk die nog te doen is (scopelijnen) grijs en de verticale as vertegenwoordigt Sprintpunten (of story points).

De groene lijn vertegenwoordigt het voltooide werk in de loop van de tijd (weergegeven op de horizontale as).

Als al het werk is voltooid, snijdt de groene lijn de grijze lijn, wat aangeeft dat het project is voltooid.

Voeg extra taken toe aan je project of Sprint, en je zult een toename zien in de grijze lijn die de totale hoeveelheid werk weergeeft dat nog gedaan moet worden.

Hoe maak je een burn-up grafiek in ClickUp?

Maak of weergave eerst een Dashboard

Klik op + Widget toevoegen

Selecteer Sprint Widgets of zoek naar de Burn up grafiek.

Geef uw Burn up grafiek een naam (dit is optioneel en u kunt de naam later wijzigen!)

Selecteer de gegevens en opties voor je Burn up grafiek

Klik op Widget toevoegen 🎉

grafieken voor opbranden zijn echter niet alles wat ClickUp u te bieden heeft

In ClickUp's dashboard kunt u andere gegevens voor uw projecten allemaal op één plaats weergeven.

Widgets zijn de bouwblokken van elk Dashboard en helpen u inzicht te krijgen in:

Sprint

Documenten

Tabellen

Gesprekken

En nog veel meer!

Je kunt het zelfs aanpassen:

De gegevens bron van elke widget: zoals gegevens van lijsten van Sprints of aangepaste velden

zoals gegevens van lijsten van Sprints of aangepaste velden De tijdsperiode: zoals een voortschrijdende periode van 30 dagen of een vast bereik

zoals een voortschrijdende periode van 30 dagen of een vast bereik Het type werklast: zoals Sprint capaciteit gebaseerd op story points

Conclusie

Grafieken zijn een van de nuttigste manieren om de voortgang van je Agile project bij te houden. En aangezien je Agile softwareontwikkeling niet kunt beheren zonder de juiste tool voor projectmanagement, waarom zou je niet clickUp vandaag downloaden? Het heeft alles wat u nodig hebt om uw burn-ups, burndowns en Sprints te beheren en uw project vlot te laten verlopen.