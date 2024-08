10 Gratis sjablonen voor zakelijke prijsopgaven in Word & Excel

Het maken van nauwkeurige prijsopgaven voor potentiële clients is de sleutel voor elk bedrijf dat een dienst met aangepaste prijzen levert. Professionele offertes geven klanten een duidelijk beeld van de omvang van het werk en hoeveel het gaat kosten, wat hen zal helpen om te beslissen of ze al dan niet van jouw business gebruik zullen maken.

In plaats van elke keer opnieuw te beginnen, gebruiken slimme zakenmensen sjablonen voor offertes. Dit bespaart tijd, zorgt voor consistentie in al uw offertes en verkleint de kans op fouten. Bovendien zien ze er professioneel uit, wat helpt om vertrouwen op te bouwen bij potentiële klanten. 😊

Met deze lijst met sjablonen voor offertes in ClickUp, Word en Excel kunt u het juiste uitgangspunt vinden voor het soort werk dat u naar klanten stuurt.

Wat is een offertesjabloon?

Een sjabloon voor een offerte is een voorgeformatteerd document met informatie over een dienst en de kosten ervan. Het is aanpasbaar en wordt kant-en-klaar geleverd met de details die hetzelfde blijven tussen opdrachten, zodat je snel alleen de nieuwe informatie kunt invoeren en aan de slag kunt met sneller werken . ✨

Door een sjabloon te gebruiken, hoeft u het wiel niet elke keer opnieuw uit te vinden als u een offerte verstuurt. De eerste keer dat u een sjabloon voor prijsoffertes gebruikt, voert u al uw bedrijfsgegevens in, zoals uw bedrijfsnaam, bedrijfslogo, contactgegevens en links naar sociale media, waarna u het sjabloon opslaat voor toekomstig gebruik.

Daarna kunt u zoveel aangepaste offertes maken als u wilt door simpelweg de variabele informatie in te vullen, zoals de geschatte materiaalkosten en het aantal arbeidsuren dat u nodig denkt te hebben.

Wat maakt een sjabloon voor een goede prijsopgave?

Er zijn een aantal functies waar u op moet letten bij het selecteren van de beste gratis sjablonen voor offertes voor uw business:

Het moet er professioneel uitzien en verwachtingen instellen om onenigheid later te voorkomen

Als u met anderen werkt, moet het mogelijk zijn om samen te werken bij het opstellen van offertes

Naast uw bedrijfsinformatie moet het sjabloon ruimte bieden voor de naam van de klant, een nummer van de offerte, de offertedatum en een vervaldatum

Er moet ruimte zijn voor verschillende items, elk met de bijbehorende kosten, zodat u een goed idee kunt geven van wat er allemaal bij komt kijken, hoewel u misschien nog steeds een meer gedetailleerde bijlage moet toevoegenprojectomvang bij de offerte te voegen

De totale kosten moeten duidelijk worden weergegeven, samen met de betalingsvoorwaarden

Het document moet een format hebben dat u gemakkelijk kunt gebruiken, bijvoorbeeld eenClickUp documentgoogle Documenten, Word of Excel sjabloon

Het kan ook een handtekening bevatten waarmee de client de offerte kan goedkeuren

De beste sjablonen integreren met andere topmodellensoftware voor documentbeheer oftools voor taakbeheer om uw werkstroom te vergemakkelijken

10 sjablonen voor zakelijke offertes voor gebruik in 2024

Met de talloze sjablonen voor offertes die er zijn, is de grootste uitdaging om de sjabloon te vinden die het beste voor je werkt.

Bedenk wat voor soort bedrijf je runt, hoe gedetailleerd je offertes moeten zijn en in welk format je het liefst werkt. Bedenk ook of een op zichzelf staand document voldoende is of dat u het wilt integreren in uw bredere workflow.

Laten we eens kijken naar een aantal van de beste offertesjablonen voor teams in verschillende sectoren.

1. Sjabloon voor offerteformulier door ClickUp

Sjabloon voor offerteformulier door ClickUp

De Sjabloon voor offerteformulier door ClickUp helpt u gemakkelijk offertes te maken, bij te houden en op te volgen. Het begeleidt u van begin tot eind bij het maken van een offerte, stroomlijnt uw werkstroom .

Dit sjabloon voor offertes stelt alle juiste vragen om u te helpen efficiënt de volgende informatie te verzamelen informatie te verzamelen die u nodig hebt van uw clients zoals hun naam, contactgegevens en eventuele specifieke vereisten. Vervolgens kun je die informatie gebruiken om nauwkeurig uren en materiaalkosten in te schatten en tijdlijnen voor het project vast te stellen. ClickUp Aangepaste velden zoals Uurloon, Verplicht aantal uren en Hoofdaantal maken dit sjabloon nog informatiever en waardevoller voor uw team.

Plug de juiste informatie voor de opdracht in, voeg uw voorwaarden toe en u hebt een professioneel ogende verkoopofferte die een geweldige indruk zal maken op uw client.

Samenwerken met teamleden om de offerte te maken of af te ronden is ook een fluitje van een cent. Maak gewoon een taak en deadline voor elke offerte en wijs vervolgens taken toe aan specifieke teamleden. Offertes kunnen vervolgens intern worden gecontroleerd en goedgekeurd met aangepaste statussen voor taken zoals In uitvoering, Klaar, In beoordeling, Aanvraag verzonden of Verworpen, zodat u altijd weet waar ze zich in het proces bevinden.

ClickUp helpt u zelfs een e-mail naar de klant te sturen met de verkoopofferte als bijlage. Vervolgens kunt u een terugkerende taak instellen om u eraan te herinneren dat u de klant moet opvolgen. 🙋‍♀️

2. Sjabloon voor offerteaanvraag door ClickUp

Sjabloon voor offerteaanvraag door ClickUp

Geen enkel persoon of bedrijf kan alles zelf doen, en soms moet je voorstellen aanvragen van andere leveranciers om uw project te ondersteunen.

Begin met het beschrijven van de doelstellingen van je project en het specificeren van de tijdlijn en het budget, zodat potentiële leveranciers kunnen beslissen of ze willen bieden voor het werk. Vervolgens kunt u de Sjabloon voor offerteaanvraag door ClickUp om hen een offerteaanvraag te sturen.

Het sjabloon bevat uw bedrijfsgegevens, de informatie van de potentiële leverancier en die van de client. De verkoper kan dan de informatie invullen over wat hij kan leveren, samen met de bijbehorende kosten. Ze kunnen ook speciale instructies toevoegen, zoals de betalingsvoorwaarden of betaalmethoden.

Zodra je alle prijsoffertes hebt ontvangen, kun je ze gemakkelijk vergelijken om te beslissen wie het beste bij jouw project past. 📚

Bekijk onze lijst met de beste_ verkoperbeheersoftware !

3. Microsoft Word Offerte Sjabloon van Sjabloon.net

via sjabloon.net

Dit aanpasbare sjabloon voor een voorbeeldofferte is eenvoudig maar effectief. Het werkt goed als het product of de dienst die je levert vrij eenvoudig is, maar is misschien niet ideaal voor complexere offertes.

Het sjabloon bevat ruimte voor uw bedrijfsgegevens en de client. Vervolgens kun je de items die je levert en eventuele bijzonderheden vastleggen, samen met de prijs per eenheid, de hoeveelheid en het bedrag. Er is ook een kleine ruimte voor enkele voorwaarden en een handtekening om de offerte te accepteren.

Je kunt dit sjabloon voor prijsoffertes gebruiken in Word, Excel, Google Spreadsheets, Google Documenten, Apple Numbers, Apple Pages of als PDF-document. Het is ook afdrukbaar, dus je kunt een papieren versie bij de hand houden wanneer je een vergadering hebt met je client. 📋

4. Microsoft Word Bouwofferte sjabloon door sjabloon.net

via sjabloon.net

Wanneer je een complex bouwproject uitvoert, software voor projectmanagement in de bouw kan je tijd en energie besparen. Maar voordat je zover bent, moet je eerst de offerte voor je bouwproject laten ondertekenen door de client.

Dat is waar dit sjabloon voor een bouwofferte van pas komt. Het leidt je door een gedetailleerde uitsplitsing van alle kosten, inclusief apparatuur, materialen en diensten. 🏗️

Dit sjabloon voor offertes is al opgemaakt om een professioneel uitziend document te maken en kan gemakkelijk worden bewerkt. Zodra je het hebt Voltooid, kun je het aan je client voorleggen voor verdere discussie, waarna je gemakkelijk de nodige wijzigingen kunt aanbrengen voor de uiteindelijke goedkeuring.

Het is te downloaden in Word of Excel, of in Google of Apple formats.

5. Excel Offertesjabloon door Vertex42

via Vertex42

Deze gratis Excel Offerte Sjabloon is gebaseerd op een factuur sjabloon, met een paar aanpassingen. Je kunt kiezen uit twee verschillende ontwerpen, hoewel je alleen in het tweede ontwerp eenheidshoeveelheden en kosten kunt invoeren, en het downloaden in Excel of Google Spreadsheets.

Vul gewoon je bedrijfsgegevens en die van je client in. Als je het eerste ontwerp hebt gekozen, beschrijf dan de dienst of het product dat je levert, geef aan of het belastbaar is of niet en geef je prijsopgave voor dat item. Je kunt ook eventuele kortingen aangeven.

Als je voor de tweede optie hebt gekozen, geef dan een lijst met de hoeveelheden en eenheidsprijzen.

Er is ook ruimte voor een paar voorwaarden en je contactgegevens voor het geval de client query's heeft voordat hij ondertekent.

6. Financieel Management Sjabloon by ClickUp

Sjabloon voor financieel beheer door ClickUp

Hoe groot of klein uw business ook is, de Sjabloon voor financieel beheer door ClickUp helpt u op de hoogte te blijven van uw serviceoffertes en al uw andere financiële zaken. De gratis sjablonen bevatten aanpasbare opties voor offertes en facturen en een boekhoudoplossing.

Maak en bijhoud prijsoffertes met behulp van statussen als Klaar voor verzenden, Ingezonden aan klant, Klant afgewezen en Klant geaccepteerd. Vervolgens zie je in één oogopslag welke facturen nog Nog te doen zijn, welke In uitvoering zijn en welke Voltooid zijn.

Als bonus kun je ook uitgaven beheren, inclusief bestellingen, betalingen en vergoedingen, en een inventaris bijhouden van producten en diensten die je aanbiedt. Door bepaalde taken te automatiseren stroomlijn je je werkstroom, bespaar je tijd en houd je alles bij.

Met een totaal van 28 statussen, vier ClickUp weergaven en zeven ClickApps beschikbaar zijn om mee te werken, heb je een heel duidelijk beeld van wat er gebeurt in de verschillende gebieden van je bedrijf. 👀

7. Sjabloon voor algemene serviceovereenkomst door ClickUp

Verduidelijk uw relatie met clients en leveranciers met het sjabloon voor een algemene serviceovereenkomst ClickUp

Verduidelijk uw werkrelatie met clients en leveranciers met de Algemeen sjabloon voor serviceovereenkomsten van ClickUp .

Of u nu een prijsofferte genereert als leverancier of er een aanvraagt bij een andere leverancier, het is een goed idee om precies te weten wat die relatie inhoudt.

Als relaties en verwachtingen aan het begin van een project duidelijk op papier staan, is de kans groter dat iedereen zijn deel van de afspraak nakomt. Het vermindert ook aanzienlijk de kans op onenigheid later. 🤝

Dit gratis sjabloon voor offertes helpt je bij het opstellen van de details van de overeenkomst. Het geeft je de basissecties om mee te werken, waarna je secties die je niet nodig hebt kunt verwijderen en extra secties kunt toevoegen voor jouw specifieke project.

Uw serviceovereenkomst moet precies beschrijven wat de te leveren producten zijn. Er moet ook worden vermeld wie verantwoordelijk is voor elk van de verschillende elementen van het project en wie de eigenaar is van de middelen die worden gebruikt of gecreëerd, bijvoorbeeld apparatuur of intellectueel eigendom.

Je kunt ook tijdlijnen, prijzen en betalingsvoorwaarden toevoegen. En als vertrouwelijkheid of veiligheid potentiële problemen zijn, moeten die ook worden aangepakt.

8. Sjabloon voor hoofdovereenkomst van diensten door ClickUp

Ga in op de details van uw relatie met de ClickUp Master Services Agreement Sjabloon

De Sjabloon voor hoofdovereenkomst voor diensten door ClickUp is een soortgelijk concept als het algemene sjabloon hierboven, maar het is meer geschreven vanuit het perspectief van u als de service provider. Het gaat ook veel gedetailleerder in, dus het is geschikt voor complexere projecten.

Dit sjabloon verduidelijkt bijvoorbeeld dat u een onafhankelijke aannemer bent -in plaats van een werknemer of agent. Er is ook geen exclusiviteit, dus beide partijen kunnen op dezelfde manier met andere partijen werken.

Bovendien gaat dit sjabloon gedetailleerder in op hoe geschillen zullen worden behandeld en welke juridische kosten daarbij komen kijken. En het maakt ook specifiek gebruik van elektronische handtekeningen, die nu heel gebruikelijk zijn bij zakelijke transacties.

Naast de overeenkomst zelf is er een pagina die de specifieke diensten beschrijft die u zult leveren en welke kosten zullen worden vergoed. Er is ook een extra pagina met een lijst van materialen en apparatuur die door elke partij worden geleverd.

Tegen de tijd dat je Klaar bent, zijn alle bases gedekt. 🙌

9. Sjabloon voor dienstenvoorstel door ClickUp

Sjabloon voor dienstenvoorstel door ClickUp

De Sjabloon voor dienstenvoorstel door ClickUp is een gratis sjabloon voor een verkoopofferte en nog veel meer. Het is in wezen een verkoopdocument dat potentiële klanten vertelt wat u voor hen kunt doen en waarom u gekwalificeerd bent om hun problemen op te lossen of hun doelstellingen te bereiken.

Er is ruimte in de serviceofferte om het overzicht van het project te documenteren, waarmee u bewijst dat u begrijpt wat er gedaan moet worden. Dan is er een sectie waarin je wat achtergrond over je bedrijf kunt geven om geloofwaardigheid en vertrouwen op te bouwen bij je client.

Van daaruit kun je de specifieke doelstellingen bespreken en je aanpak, deliverables en eventuele afhankelijkheid beschrijven. Tot slot geef je een gedetailleerde prijsopgave, die je client in de daarvoor bestemde ruimte kan aftekenen. 📝

10. Sjabloon voor begrotingsvoorstel door ClickUp

Sjabloon voor begrotingsvoorstel ClickUp

De Sjabloon voor begrotingsvoorstel door ClickUp draait allemaal om geld. Het doel is om belanghebbenden ervan te overtuigen dat een project het waard is om gefinancierd te worden en vervolgens hun goedkeuring te krijgen op het budget dat je voorstelt .

Begin met een overzicht van het project en de voordelen ervan. Splits vervolgens de verschillende betrokken elementen op en beschrijf elk element in detail, inclusief de specifieke kosten die ermee gemoeid zijn.

Bijvoorbeeld, op de Personeel pagina, maak je een lijst van het Project Team en schat je hoeveel uur ieder van hen nodig zal hebben tegen hun uurtarief. Je maakt ook een lijst van de projectdeelnemers en wijst aan elk van hen een budget toe. En op de Materialen en uitrusting pagina beschrijf je precies wat je moet kopen of wie je moet inhuren om het project tot een succes te maken.

Tegen de tijd dat je Klaar bent, moeten je belanghebbenden een duidelijk beeld hebben van wat je precies voorstelt en ervan overtuigd zijn dat het het budget waard is. 💸

Optimaliseer uw werkstroom met sjablonen voor offertes

Nieuwe klanten binnenhalen is de eerste en belangrijkste stap voor elke eigenaar van een bedrijf. Dus optimaliseer dat proces om tijd te besparen en moeite heeft veel zin!

De beste manier om dat te doen is door een gratis sjabloon voor prijsoffertes te gebruiken.

Zodra u alle gegevens van uw bedrijf in het sjabloon hebt ingevoerd, hoeft u alleen nog maar de items in te vullen waarvoor u een offerte wilt maken en u hebt een professioneel offertedocument waarmee u elke keer weer geloofwaardigheid en (hopelijk) nieuwe klanten verdient. 🤩

Naast de sjablonen die u in dit artikel vindt, heeft ClickUp honderden andere functies voor werkbeheer een enorme Sjabloonbibliotheek en over 1.000 integraties om u te helpen uw business te runnen. Het is een one-stop shop die u helpt al uw processen te optimaliseren, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is: zorgen voor uw clients en uw bottom line een boost geven. ✨ Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!