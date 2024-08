15 Beste projectmanagementsoftware voor de bouw in 2024 (gratis & betaald)

Als bouwprojectmanager is een van de eerste stappen die je neemt ervoor zorgen dat je constructie een sterke fundering heeft. šŸ‘·

Op dezelfde manier moet je, wanneer je je bouwbedrijf vanaf de grond opbouwt, ervoor zorgen dat je de juiste hulpmiddelen hebt, zoals de juiste bouwprojectbeheer software.

Of u nu betrokken bent bij de woningbouw, commerciƫle of industriƫle bouw, hulpmiddelen voor bouwbeheer helpen u bij het beheren van deadlines van projecten terwijl u binnen de projectbudget .

Volgens FinanciĆ«n Online's Project Management Software Statistics, "8 van de 10 projectmanagers geloven dat projectportfoliomanagement wordt een kritieke factor bij het beĆÆnvloeden van zakelijk succes."(Axelos, 2019)

Maar welke bouwsoftware past bij_uw _behoeften?

In dit artikel bespreken we waarom je software voor bouwprojectbeheer nodig hebt en bespreken we de vijftien beste tools die momenteel beschikbaar zijn.

Wat is software voor bouwprojectbeheer? Projectbeheer voor de bouw is het proces van het plannen, organiseren en controleren van activiteiten die verband houden met een bouwproject. Het omvat het plannen van middelen, het delegeren van taken en het bewaken van de voortgang om ervoor te zorgen dat projecten binnen de vastgestelde deadlines en budgetten worden voltooid.

Projectbeheer in de bouw omvat ook toezicht houden op aanbestedingen ervoor zorgen dat de nodige contractuele overeenkomsten worden gesloten en prestaties van aannemers beheren .

Wat te zoeken in gratis projectbeheersoftware voor de bouw?

Software voor bouwprojectbeheer kan de efficiĆ«ntie en het succes van je projecten enorm beĆÆnvloeden. Daarom hebben we een uitgebreide methodologie ontwikkeld om je te helpen de beste tool te kiezen. Laten we het eens van dichterbij bekijken:

Belangrijkste kenmerken

Het eerste aspect dat we bekijken zijn de functies die de software biedt. De juiste tool moet functionaliteiten hebben die specifiek zijn ontworpen voor de unieke behoeften van bouwprojecten. Hier zijn enkele essentiƫle functies die volgens ons in elke robuuste software voor bouwprojectbeheer moeten zitten:

Taakbeheer: Hiermee kunt u taken delegeren, de voortgang bewaken en deadlines effectief beheren.

Hiermee kunt u taken delegeren, de voortgang bewaken en deadlines effectief beheren. Planning: De tool moet helpen bij het plannen van taken, middelen en mijlpalen.

De tool moet helpen bij het plannen van taken, middelen en mijlpalen. Documentbeheer: Een centrale plaats voor het beheren van cruciale documenten zoals blauwdrukken, contracten en vergunningen is van vitaal belang.

Een centrale plaats voor het beheren van cruciale documenten zoals blauwdrukken, contracten en vergunningen is van vitaal belang. Budgettering en kostenbeheersing: De software moet u helpen bij het bijhouden van uitgaven en het beheersen van kosten.

De software moet u helpen bij het bijhouden van uitgaven en het beheersen van kosten. Communicatie- en samenwerkingstools: De software moet efficiƫnte communicatie en samenwerking tussen teamleden mogelijk maken.

Prijzen

De kosten van de software zijn een cruciale factor. De prijs van software voor bouwprojectbeheer varieert, afhankelijk van de functies, het aantal gebruikers en het prijsmodel. We raden je aan om de kosten van de software af te wegen tegen de waarde ervan om er zeker van te zijn dat de software binnen je budget past zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijke functies.

Beoordelingen

Reviews kunnen een waardevol inzicht geven in de prestaties en betrouwbaarheid van de software. We hebben beoordelingen verzameld van reviewsites van derden om je een beter idee te geven van wat echte gebruikers vinden van de verschillende beschikbare softwareopties voor bouwprojectbeheer.

Integratiemogelijkheden

De software moet kunnen integreren met andere tools die u momenteel gebruikt, zoals boekhoudsoftware, e-mail of CAD-tools. Dit zorgt voor een naadloze gegevensstroom en kan de algehele productiviteit aanzienlijk verbeteren.

Proefperioden en gratis plannen

Tot slot raden we aan om te controleren of de software een proefperiode of een gratis plan aanbiedt. Zo kunt u de software in de praktijk testen voordat u een verbintenis aangaat. Het is een uitstekende gelegenheid om te beoordelen of de tool aan uw behoeften voldoet en gebruiksvriendelijk is.

15 Beste Software voor Bouwprojectbeheer (Gratis & Betaald)

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is 's werelds hoogst gewaardeerde software voor productiviteit en projectbeheer in de bouw, gebruikt door zeer productieve teams in zowel kleine als grote bedrijven.

Hier leest u waarom ClickUp de beste projectmanagementsoftware voor de bouw is

ClickUp biedt u gratis onbeperkte gebruikers, onbeperkte taken en tonnen andere fantastische functies!

En er zijn geen grenzen aan de projectbeheerfuncties die u met ClickUp kunt gebruiken.

ClickUp belangrijkste functies

ClickUp heeft alle de functies bouwprojectmanagers nodig hebben om projecten succesvol. te managen

Hier volgt een korte blik op een aantal daarvan:

Ganttgrafiekweergave : ClickUp Gantt-diagrammen maken het gemakkelijk om samen te werken aan bouwprojecten, afhankelijkheden bij te houden en prioriteiten te beheren op een gedeelde visuele tijdlijn met uw team van aannemers

ClickUp Gantt-diagrammen maken het gemakkelijk om samen te werken aan bouwprojecten, afhankelijkheden bij te houden en prioriteiten te beheren op een gedeelde visuele tijdlijn met uw team van aannemers Kaartweergave: handig voor elke aannemer, de kaartweergave laat u zien waar uw volgende bouwplaats is en hoe u er kunt komen

handig voor elke aannemer, de kaartweergave laat u zien waar uw volgende bouwplaats is en hoe u er kunt komen Commentaar: Tag teamleden en wijs commentaar toe aan het team, zodat er niets door de mazen van het net glipt

Tag teamleden en wijs commentaar toe aan het team, zodat er niets door de mazen van het net glipt Aangepaste velden: voeg kolommen toe voor informatie over onderaannemers, bouwlocaties, budgetten en meerBewijs !

Via Klok wijzigenClockify is een populair gratis tijdregistratieprogramma dat bouwvakkers kan helpen om hun werkuren op verschillende projecten bij te houden.

Het is eenvoudig te gebruiken en zit vol handige functies, maar het zou kunnen profiteren van een ingebouwde chatoptie.

de belangrijkste functies van #### Clockify

Tijd bijhouden via een timer of handmatig invoeren in een timesheet

Automatisch factureerbare uren berekenen op basis van je uurtarief en bijgehouden uren

Genereer gedetailleerde rapporten

Locatie tracking inschakelen

Clockify voordelen

Onbeperkt aantal gebruikers en projecten gratis

Integratie met 80+ apps en beschikbaar op alle besturingssystemen

Zelf gehoste versie voor maximale privacy en veiligheid

Clockify beperkingen

Geen ingebouwde chatfunctie (maar integreert met de team chat app Pumble)

Mobiele versie niet zo robuust als de web en desktop apps

Clockify prijzen

Deze software voor het bijhouden van bouwtijden heeft zes prijsplannen:

Gratis ($0 per plaats/maand)

($0 per plaats/maand) Basic ($3,99 per plaats/maand)

($3,99 per plaats/maand) Standaard ($5,49 per plaats/maand)

($5,49 per plaats/maand) Pro ($7,99 per seat/maand)

($7,99 per seat/maand) Enterprise ($11,99 per seat/maand)

($11,99 per seat/maand) Server (neem contact op voor prijsinformatie)

Clockify Beoordelingen

"Clockify helpt mijn team al geruime tijd om onze projecten te organiseren. We hebben iets meer dan een jaar van de gratis versie genoten voordat we voor de betaalde versie zijn gaan kiezen omdat we gebruik willen maken van een aantal van de betaalde functies zoals automatisering, API-integratie, sjablonen en andere productiviteitsfuncties om onze activiteiten verder te verbeteren." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Het is makkelijk te gebruiken en erg intuĆÆtief. Je kunt verschillende projecten of klanten gemakkelijk volgen. Je kunt het als team gebruiken." - Geverifieerde Capterra-beoordeling

Klantwaarderingen van Clockify

G2 : 4.5/5 (110+ beoordelingen)

: 4.5/5 (110+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4000+ beoordelingen)

Gebruik RFQ sjablonen met aannemers en leveranciers!

5. OpenDocMan

Via OpenDocMan OpenDocMan is een open-source documentbeheersysteem waarmee teams hun bouwdocumenten in een gecentraliseerde ruimte kunnen opslaan.

Helaas heeft deze tool, afgezien van de opslag van documenten, geen geavanceerde functies voor projectbeheer.

OpenDocMan belangrijkste functies

Wijzigingen bijhouden voor het bewerken van documenten

Machtigingen voor gebruikers

Afdelingen of categorieƫn aan bestanden toewijzen

Revisiegeschiedenis

OpenDocMan voordelen

Beschikbaar op Linux, Unix, macOS X en Windows systemen

Ondersteuning voor meerdere talen, dus handig voor het werken met internationale bouwprofessionals

E-mailmeldingen voor het geval teamgenoten de app niet gebruiken

OpenDocMan beperkingen

Ondersteunt geen functies voor workflowbeheer

Geen mobiele apps beschikbaar

Beperkt gratis plan

OpenDocMan prijzen

Deze software voor documentbeheer biedt vier prijsplannen:

Community (gratis)

(gratis) Enterprise (neem contact op voor een offerte op maat)

(neem contact op voor een offerte op maat) Cloud ($79/maand)

($79/maand) On-premise (neem contact op voor een offerte op maat)

OpenDocMan Beoordelingen

"De software lijkt me erg nuttig met geweldige functies, van documentbeheer tot delen, enz. Het heeft veel ingebouwde functies en op het gebied van integratie is het geĆÆntegreerd met veel toepassingen van derden, zoals MS, wat het werken en delen vergemakkelijkt." - Software Suggesties

OpenDocMan klantwaarderingen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Wrike

Via Wrike Wrike is een softwareoplossing voor de bouw met een coole functie genaamd werkintelligentie, die helpt bij het identificeren van risico's in je projecten.

Maar hier is een voor de hand liggend risico dat het niet kon vinden: op dit moment heeft Wrike geen ingebouwde chatfunctie!

Wrike belangrijkste functies

Gedetailleerde tijdregistratie

Uitstekende documentatie en resource tracking om u te helpen vinden wat u nodig hebt

Aanpasbare dashboards

@mentions om samenwerking te stimuleren

Wrike professionals

IntuĆÆtieve interface

Krachtige integratie met cloudopslagapps zoals Dropbox, Box en Google Drive

Het gratis plan bevat tot 5 gebruikers en 2GB opslagruimte

Wrike beperkingen

Heeft geennotities maken hulpmiddel dat je naast je werk kunt gebruiken

Kan opmerkingen niet omzetten in taken

Beperkte functies voorproject volgen #### Wrike prijzen

Deze projectmanagementsoftware heeft vier prijsplannen:

Gratis plan

Professioneel ($9,80/maand per lid)

($9,80/maand per lid) Zakelijk ($24,80/maand per lid)

($24,80/maand per lid) Onderneming (neem contact op voor een offerte op maat)

Wrike beoordelingen

"Wrike is uniek ten opzichte van andere vergelijkbare applicaties omdat het niet alleen een projectmanagementtool is. Het functioneert ook als een tool voor werkbeheer, wat net iets anders is." - G2Crowd "Met zijn ijzersterke prestaties op het werk kon ik geen minpunten aan de app ontdekken. Het is echter vrij duur als het gaat om de prijs. Maar de functies die we krijgen met de aankoop van de app is aan de top, en kan niet ontkennen dat het veel beter is dan andere concurrerende projectmanagementtools." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Wrike klantbeoordelingen

G2: 4.2/5 (1.300+ beoordelingen)

4.2/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (1.600+ beoordelingen)

7. Velddraad

Via Velddraad Fieldwire is een goed hulpmiddel voor bouwprojectbeheer voor architecten, aannemers en ontwerpers.

Maar als je het gratis plan gebruikt, krijg je maximaal drie projecten.

Maar drie?!

de belangrijkste functies van #### Fieldwire

Taken toewijzen aan teamleden

Real-time pushmeldingen

Aangepaste formulieren maken

Markeringen en aantekeningen

Fieldwire voordelen

Ondersteunt Kanban-borden , Gantt-diagrammen en kalenderweergave

Voortgangscontrole en taakstatussen

Bekijk uw tekeningen op iOS- en Android-apparaten

Fieldwire-beperkingen

Je kunt maar Ć©Ć©n gebruiker toewijzen als de toewijzende gebruiker; volgende gebruikers worden gelabeld als watchers

Het gratis plan is beperkt tot maximaal vijf gebruikers en je krijgt geen aangepaste statussen

Geen integratie met Slack, Microsoft Outlook en Google Agenda

Fieldwire prijzen

Deze bouwbeheersoftware biedt vier prijsplannen:

Basic (gratis)

(gratis) Pro ($44/maand per lid)

($44/maand per lid) Business ($64/maand per lid)

($64/maand per lid) Premier ($104/maand per lid)

Fieldwire beoordelingen

"Ik raad deze software ten zeerste aan, vooral voor het bijhouden van projectdocumentatie . Er is nog ruimte voor verbetering, maar ik verkies Fieldwire boven zijn Autodesk-concurrent." - Geverifieerde beoordeling "Fieldwire is mijn go-to software voor het snel opzoeken van pagina's, of foto's, of het maken van plannotities, maar het mist basisfuncties van levenskwaliteit van andere software." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Fieldwire klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

8. Methvin

Via Methvin Methvin is software voor projectbeheer en bouwschattingen die teams helpt om klaar te zijn voor de start. šŸš€

Het gratis plan voor deze schattingssoftware is echter beperkt tot Ć©Ć©n gebruiker.

niet bij deze _softwareoplossing _, dat is zeker

Methvin belangrijkste kenmerken

Sla uw documenten en tekeningen op in deze tool voor bouwbeheer

Een klantenportaal waar een hoofdaannemer en onderaannemer informatie kunnen indienen

Dagelijkse e-mailmeldingen over marktontwikkelingen

Berekeningen van werkkosten

Methvin pro's

Geavanceerde schattingsopties zoals schatten met subschema's en variabelen

Nodig anderen uit om mee te doen aan een bouwproject door een link te delen

Toegang tot rapportagetools om de voortgang van het project en de toewijzing van middelen te meten

Methvin beperkingen

Het gratis plan is beperkt tot Ć©Ć©n gebruiker

Geen opmerkingen of @mentions

Geen mobiele apps beschikbaar

Methvin prijzen

Deze software voor bouwprojectbeheer heeft drie prijsplannen:

Enkel gebruiker (gratis)

(gratis) Zakelijk ($27/maand per lid)

($27/maand per lid) Onderneming ($165/maand per lid)

Methvin Beoordelingen

"Software werkt alleen online, maar over het algemeen is het goed te doen." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Gemakkelijk om tekeningen af te nemen, prijzen te creƫren met elk imperiaal en metrisch systeem. Alle informatie wordt opgeslagen in de cloud en is dus altijd toegankelijk vanaf elke locatie." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Methvin klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

9. Fluix

Via Fluix Fluix is een no-code bouwbeheerplatform dat gebruikers helpt om een vliegende start te maken met workflowbeheer.

Zonder enterprise software functies kunnen uw projectbeheerplannen beperkt zijn.

De belangrijkste kenmerken van Fluix

Geavanceerde geautomatiseerde workflows en taken

Gedigitaliseerde documenten en formulieren

software voor e-handtekeningen om elektronische handtekeningen direct vast te leggen vanaf je iPhone of iPad

Offline toegang

Fluix pros

Kleine leercurve en eenvoudig in te stellen

Workflows ontworpen voor iPads

Cloudopslag en integratiemogelijkheden

Beperkingen van Fluix

Workflows die zijn ontworpen voor Apple iPads kunnen beperkend zijn (bekijk dezebeheersoftware voor bouwprojecten voor Macs)

Gebrek aan ondersteuning voor samenwerking zoals het delen van documenten

Android-ondersteuning is nog maar in de bĆØtafase

Fluix prijzen

Deze projectmanagementsoftware biedt drie prijsplannen:

Noot: Fluix is een betaalde tool, maar ze bieden wel een gratis proefversie van 12 dagen!

Starter ($20/maand per gebruiker)

($20/maand per gebruiker) Core ($30/maand per lid)

($30/maand per lid) Geavanceerd ($50/maand per lid))

Fluix-beoordeling

"Het is een geweldige ervaring en de klantenservice is uitstekend." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "We overwegen al geruime tijd om onze operationele processen te digitaliseren en Fluix heeft deze stap naar papierloos werken robuuster en efficiƫnter gemaakt. We hebben ook onze communicatie tussen het kantoor en het veldteam verbeterd." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

De klantwaarderingen van Fluix

G2 : 4.8/5 (10+ beoordelingen)

: 4.8/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

10. Zoho Projecten

Via Zoho Projecten Zoho Projects is een cloud-gebaseerde projectmanagementsoftware die is ontworpen om kleine en middelgrote bouwbedrijven te helpen.

Het gratis plan van Zoho Projects heeft beperkte opslag en functies. Is het de upgrade naar hun betaalde plannen waard?

Zoho Projects functies

Talloze integraties en add-ons

Mobiele app voor iOS en Android gebruikers

Beheer van tijd en factureringsmogelijkheden

Zoho Projecten voors

Grote waarde in betaalde plannen

Gemakkelijk in gebruik

Tijdregistratie mogelijkheden

De beperkingen vanZoho Projects

Gratis plan bevat geen sjablonen

Gratis plan biedt beperkte opslag

Gecompliceerde weergave van middelenbeheer

Zoho Projects prijzen

Deze projectmanagementsoftware biedt drie prijsplannen:

Gratis ($0/maand per gebruiker)

($0/maand per gebruiker) Premium ($5/maand per lid)

($5/maand per lid) Enterprise ($10/maand per lid)

Zoho Project beoordelingen

"We zijn erg blij met de kracht van de oplossing en hebben het gevoel dat het onze groei zal ondersteunen. Het configureren van het systeem en het leren hoe het goed te gebruiken was een steilere curve dan we hadden verwacht." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Over het algemeen is mijn ervaring met Zoho positief. Ik gebruik het met plezier en mijn team is blij met alle verschillende oplossingen die Zoho heeft voor ons bedrijf." - Geverifieerde beoordeling

Zoho Projects klantwaarderingen

G2 : 4.2/5 (200+ beoordelingen)

: 4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

11. TeamGantt

Via TeamGantt TeamGantt is een hulpmiddel voor bouwprojectbeheer dat gebruikers helpt bij het beheren van bouwprojecten.

Maar, Het gratis plan van TeamGantt is zeer beperkt . Als je meer dan Ć©Ć©n project tegelijk wilt beheren, zul je moeten upgraden naar een betaald plan.

TeamGantt-functies

Herschik taken en pas tijdlijnen eenvoudig aan met de sleep-en neerzetfunctie van TeamGantt

Bekijk elkeproject op Ć©Ć©n pagina* Portfolioweergave en rapporten

Kalender- en lijstweergaven

TeamGantt voors

Assistentie per telefoon, e-mail en live chat

Speciale mobiele app

Eenvoudige samenwerking

TeamGantt beperkingen

Kan duur zijn als je een groter team hebt

Geen projectbudgetfunctie

Beperkte functies op het gratis plan

TeamGantt prijzen

Deze projectmanagementsoftware biedt drie prijsplannen:

Gratis ($0/maand per gebruiker)

($0/maand per gebruiker) Standaard ($19,90/maand per lid)

($19,90/maand per lid) Geavanceerd ($24,45/maand per lid)

TeamGantt Beoordelingen

"TeamGantt was geweldig toen we het hadden! We zijn uiteindelijk overgestapt op iets anders met betere rapportage voor ons groeiende team, maar TeamGantt's combinatie van projectbeheer/toewijzing en het bijhouden van resources was geweldig toen we een kleiner team waren." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Ik vond de software erg nuttig. Het diende zeker mijn doelen en, afgezien van de kleine uitdagingen met de gebruikersinterface, had ik er over het algemeen een positieve ervaring mee en ik zou het gebruik ervan zeker aanraden aan andere projectmanagers." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

TeamGantt klantwaarderingen

G2 : 4.8/5 (700+ beoordelingen)

: 4.8/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

12. Bouwtrend

Via Bouwtrend Buildertrend is een cloud-gebaseerde software voor het beheer van bouwprojecten die is gebouwd om bouwprofessionals te helpen bij het beheren van middelen en het op tijd voltooien van projecten. Woningbouwers, speciale en commerciƫle aannemers en verbouwers kunnen deze tool ook gebruiken om hen te helpen met het verkoopproces, projectplanning, financiƫle tracking en communicatie met de klant.

Buildertrend belangrijkste kenmerken

Tijd en kosten bijhouden

Geavanceerde rapportage

Klantenportaal

Projecten en mijlpalen bijhouden

Buildertrend voordelen

Een gecentraliseerde hub voor klanten; geeft hen toegang tot hun projecten

Altijd en overal schema's maken en bijwerken

Automatisering om snel en accuraat te kunnen schatten

Drag-and-drop functionaliteit

Buildertrend beperkingen

UI kan haperen en onhandig worden

Plannen zijn duur

Buildertrend prijzen

Essential ($99/maand; $399 na twee maanden)

($99/maand; $399 na twee maanden) Geavanceerd ($399/maand; $699 na twee maanden)

($399/maand; $699 na twee maanden) Compleet ($899/maand; $1.299 na twee maanden)

Buildertrend beoordelingen

"Ik geniet van veel van de cross-platform functionaliteiten van Buildertrend. Als iemand die het grootste deel van de dag in het veld doorbrengt, vind ik het prettig dat ik onderweg snel gegevens of bestanden kan openen en toevoegen als dat nodig is. Ik vind het prettig dat ik toegang heb tot een tijdlijn van de dagelijkse logboeken voor opdrachten en de mogelijkheid om hier doorheen te scrollen helpt me om tijdens het hele proces op de hoogte te blijven van de details van de opdracht." - G2 geverifieerde beoordeling

Buildertrend klantwaarderingen

G2 : 4/5 (56+ beoordelingen)

: 4/5 (56+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1572+ beoordelingen)

13. PlanGrid

Via PlanGrid PlanGrid is een productiviteitssoftware voor de bouw en een alles-in-Ć©Ć©n tool voor project- en kostenbeheer voor bouwers. Gebruikers kunnen onmiddellijk plannen, markeringen, foto's, rapporten en meer delen met iedereen die betrokken is bij het bouwproject.

PlanGrid belangrijkste functies

3D-modellen en sheets

Aangepaste tags voor foto's

Beheer van bestanden

Kwaliteitsbeheer op Ć©Ć©n plaats

PlanGrid voordelen

Online en offline toegang tot gegevens

Vereenvoudigde indieningen; direct toegang tot goedgekeurde indieningen vanuit de app

PlanGrid beperkingen

Steile leercurve voor anderen

PlanGrid prijzen

Nailgun ($39/maand/gebruiker; jaarlijks gefactureerd)

($39/maand/gebruiker; jaarlijks gefactureerd) Dozer ($59/maand/gebruiker; jaarlijks gefactureerd)

($59/maand/gebruiker; jaarlijks gefactureerd) Kraan ($ 119/maand/gebruiker; jaarlijks gefactureerd)

PlanGrid beoordelingen

Software Advies : 4.28/5 (1.896+ beoordelingen)

: 4.28/5 (1.896+ beoordelingen) Vertrouw Radius: 7.8/10 (145+ beoordelingen)

PlanGrid klantbeoordelingen

"Het is een goed platform om te gebruiken voor een project en kan gedurende de hele levenscyclus van het project worden gebruikt. Je kunt vrij eenvoudig gebruikers intern en extern toevoegen en met een paar klikken heb je toegang tot alle documentatie." - Software Advies Geverifieerde Beoordeling ---

14. Procore

Via Procore Procore is een online bouwsoftware die het werk vereenvoudigt van bieden tot projectafsluiting .

Beheer bouwprojecten, resources, ontwerpen, schattingen, offertes en budgetten voor verschillende projecten op Ć©Ć©n geĆÆntegreerd platform.

Procore belangrijkste functies

Projecten volgen

OCR-technologie (optische tekenherkenning)

Mobiele toegang

Samenwerking in het veld

Procore-professionals

GeĆÆntegreerd platform

Beschikbaar en toegankelijk op mobiel

Real-time inzicht in de financiƫle gezondheid van projecten en portfolio

Procore beperkingen

Tool fieldsets kunnen meer flexibiliteit gebruiken

Steile leercurve voor anderen

Procore-prijzen

Bezoek hun prijzenpagina voor een offerte op maat

Procore beoordelingen

"Procore biedt de mogelijkheid om op elk moment toegang te hebben tot de meest recente tekeningen, specificaties en inzendingen, wat uitstekend is voor de samenwerking in het veld voor zowel ontwerpers als aannemers. Alle projectinformatie is zeer goed georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk voor alle gebruikers, en de permissietool is geweldig om aan te passen waartoe teamleden toegang hebben." - G2 geverifieerde beoordeling

Procore-klantwaarderingen

G2 : 4.5/5 (1.173+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.173+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.518+ beoordelingen)

15. CoConstruct

Via CoConstruct CoConstruct is een zeer gewaardeerde bouwbeheersoftware voor bouwers en verbouwers van aangepaste woningen. Beheer eenvoudig alle aspecten van een project, klanten en aannemers - allemaal vanuit Ć©Ć©n centrale app.

CoConstruct belangrijkste functies

Rapportage en analyses

Traceren van projecten en klanten

Facturering en facturatie

Aanpasbare sjablonen

CoConstruct professionals

Gebruiksvriendelijke functionaliteit voor het verwerken van inkooporders

Nauwkeurige ramingen; eenvoudig om aangepaste ramingen te maken en te verzenden

Meldingen en updates verzenden over activiteiten en voortgang op de bouwplaats

Goedkeuringen via elektronische handtekeningen en online betalingen

CoConstruct beperkingen

De mobiele app is voor verbetering vatbaar

Steile leercurve voor anderen

CoConstruct prijzen

Essential : $99/maand; $399 na twee maanden

: $99/maand; $399 na twee maanden Geavanceerd : $399/maand; $699 na twee maanden

: $399/maand; $699 na twee maanden Compleet: $899/maand; $1.299 na twee maanden

CoConstruct beoordelingen

"Als een zeer hands-on Field Contractor heb ik moeite om genoeg tijd te vinden om offertes en schattingen te schrijven. De sjablonen en spreadsheet-achtige schattingen stroomlijnen het proces echt en kunnen je uiteindelijk je leven teruggeven." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

klantwaarderingen

Software-advies : 4.5/5 (842+ beoordelingen)

: 4.5/5 (842+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (842+ beoordelingen)

Start het beheer van bouwprojecten met ClickUp

Uw bouwprojecten moeten deadlines halen, binnen het budget blijven en voldoen aan de normen van de bouwindustrie.

En hoewel bouwsoftware u kan helpen om uw werk te verminderen, heeft het geen zin om een tool aan te schaffen die uw project nog moeilijker maakt.

Daarom hebt u ClickUp nodig.

Van het instellen Doelen voor uw projectteam om de financiƫn van je project te beheren clickUp is de beste software voor bouwbeheer die vandaag beschikbaar is. Ontvang ClickUp vandaag nog gratis om al uw bouwdoelen te bereiken, zelfs de gekste!