De 10+ Beste Clockify Alternatieven & Concurrenten 2024

De tijd om te gaan werken aan tijdsbeheer is altijd op het juiste moment. Maar hoe meet je productiviteit? Meet je de prestaties van je team, de tijd die je aan projecten besteedt of de werkelijke werkminuten?

Voor veel organisaties is dit waar online software voor tijdsregistratie wordt essentieel en een van de populairste tools is Clockify. Niet iedereen is echter fan van deze tool, waardoor velen zich afvragen wat zijn enkele Clockify alternatieven om te overwegen?

Gelukkig ben je nu beland op de beste lijst met alternatieven voor Clockify. We analyseren en ontleden de essentiële tools voor tijdsregistratie die je in 2023 en daarna moet kennen.

Maar voordat we ingaan op de 10+ beste Clockify alternatieven, nemen we eerst een kijkje in Clockify en waarom sommigen een verandering overwegen.

Wat is Clockify?

Tijdsregistratie in Klokkijken Clockify is een tijdsregistratie app waarmee je het werk op verschillende projecten kunt bijhouden, of het nu gaat om werkuren, wekelijkse activiteiten in een tijdsregistratie of inklokken vanaf een gedeeld apparaat.

Deze online tijdregistratie tool heeft geen limiet op het aantal gebruikers binnen de app en biedt een robuust free Forever-abonnement. Clockify biedt gedetailleerde rapportages van de gebruikte tijd op verschillende projecten, zodat iedereen precies weet wie wat deed en hoe lang.

Voordelen

Het heeft een sterk gratis abonnement

Iedereen met toestemming kan gedetailleerde rapporten weergeven en facturen direct bijvoegen

Eenvoudig te implementeren, manoeuvreren en productiviteit bijhouden

nadelen

Sommige gebruikers melden dat de software vaak "vastloopt"

Er is beperkte ondersteuning beschikbaar

De functies kunnen beperkt zijn in het gratis abonnement

Prijzen

Free : Gratis

: Gratis Basis : $3,99 per gebruiker per maand

: $3,99 per gebruiker per maand Standaard : $5,49 per gebruiker per maand

: $5,49 per gebruiker per maand Pro : $7,99 per gebruiker per maand

: $7,99 per gebruiker per maand Enterprise: $11,99 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies

Top 10+ Clockify Alternatieven

Eenvoudig tijd bijhouden en verbinding maken met logboeken voor taken of subtaken ClickUp is een hulpmiddel voor het bijhouden van projecttijden met veel dynamische functies, waardoor het een van de beste Clockify alternatieven op de markt is. Om te beginnen stelt ClickUp gebruikers in staat om tijd bij te houden vanaf elke locatie via elk apparaat-alles binnen een niet-invasieve pop out of via de extensie voor de Chrome browser.

Het is ook mogelijk om onderweg tijd te registreren of timers te starten en te stoppen vanaf elk apparaat voor de meest nauwkeurige geregistreerde tijd. U kunt de tijdsregistratie eenvoudig minimaliseren of uitbreiden voor meer details, toewijzen aan een taak of subtaak of toewijzen aan een specifieke gebruiker in ClickUp.

Via TMetric Nog een tijdsregistratie de tool die op onze lijst met Clockify alternatieven staat is TMetric. Met dit krachtige systeem kun je alle tijdsregistratie functies die je nodig hebt zonder een cent te betalen. U kunt gegevens controleren die het volgende omvatten:

Gefactureerde tijd

Tijd besteed aan verschillende projecten (Geweldigfunctie voor freelancers!)

Betaalde vrije tijd

Statistieken voor teambeheer

Als je op 10.000 voet een overzicht wilt hebben van hoe tijd wordt besteed binnen de organisatie die je beheert, zijn er maar weinig producten die dat zo goed doen als TMetric.

prijzen ####

Gratis : $0 per maand

: $0 per maand Professioneel : $5 per maand

: $5 per maand Business: $7 per maand

Beoordelingen en recensies

3. Harvest

Via Harvest Werknemers die de Harvest tijdsregistratie app kunnen hun werk van een hele week in één keer invoeren, of ze kunnen de tijd bijhouden terwijl ze bezig zijn. Wat voor hen het gemakkelijkst is en het meest zinvol op basis van wat ze proberen te bereiken, daar moeten ze naar streven.

Bovendien biedt Harvest nog een aantal andere functies die ook de moeite waard zijn om te weten:

Forecast: Een zusterapp waarmee werkgevers de hele week van tevoren kunnen inplannen

Automatische restanten om een urenregistratie in te dienen

Eenvoudig te integreren met andere tools zoals Quickbooks, Google Agenda en Slack

Prijzen

Gratis

Pro: $12 per zetel per maand

Beoordeling en beoordelingen

bekijk deze_ *alternatieven voor Harvest* _!**_

4. Apploye

Via ApployeApploye is een software voor tijdsregistratie die het volgende biedt mogelijkheden biedt om werknemers te volgen . Het biedt een breed bereik aan functies waarmee je je beperkte tijd optimaal kunt benutten, lopende taken kunt bijhouden, facturen kunt genereren om klanten te factureren en factureerbare uren van werknemers kunt berekenen. Bovendien biedt het unieke functies zoals live feed, directe schermafbeeldingen, Pomodoro timer, enz.

De meest opvallende functies van Apploye zijn de volgende:

Functies voor het op afstand monitoren van werknemers : Schermafbeeldingen, app-gebruik en URL bijhouden.

Rapportage en dashboard: Vergelijking op basis van prestaties, rapporten over activiteit en productiviteit, exportrapporten.

Project- en Taakmanagement: Taakgewijstijdlogboektaken aanmaken onder projecten, projectbudgetten, mensen en toestemming toevoegen.

Prijzen

Solo : $4 per gebruiker per maand

: $4 per gebruiker per maand Standaard : $5 per gebruiker per maand

: $5 per gebruiker per maand Premium : $6 per gebruiker per maand

: $6 per gebruiker per maand Elite: $7 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies

nTask

Via nTask Een populaire keuze op deze lijst van Clockify alternatieven is nTask. Deze tijdsregistratie tool is een van de meer indrukwekkende opties vanwege zijn software voor projectmanagement integratie. Het biedt functies die je gewoon niet krijgt met andere stopwatchen, en je krijgt het allemaal voor een redelijke prijs.

Hoe meer je betaalt voor je abonnement, hoe meer functies je tot je beschikking krijgt. Sommige mensen vinden het echter prima om zo lang mogelijk het gratis abonnement te gebruiken.

Het is de moeite waard om aan te tonen dat sommige betaalde abonnementen functies bieden zoals de mobiele app van nTask, de eenvoudigste tijdsregistratie voor je bedrijf en integratie door derden van gegevens van meer dan 100 verschillende apps voor het bijhouden van tijd en onkosten.

prijzen ####

Basisplan: Free

Free Premium Plan: $3 per gebruiker per maand

$3 per gebruiker per maand Business-abonnement: $8 per gebruiker per maand

$8 per gebruiker per maand Enterprise-abonnement: De prijzen worden per geval ingesteld

Beoordelingen en recensies

6. Everhour

Via Everhour De beweging van werk op afstand is hier en een van de beste Clockify alternatieven die vertrouwt op zijn online tijdsregistratie functies is Everhour. Meestal wordt de software voor tijdsregistratie het best gebruikt voor teams op afstand, zodat ze hun uren effectief kunnen bijhouden, waar ter wereld ze ook werken.

Wat sommige mensen hebben aangetekend dat ze niet goed vinden aan Everhour, is dat ze geen mobiele app voor Android hebben. Ook is offline tijdsregistratie op dit moment nog niet mogelijk.

Dat betekent dat je misschien nog wat tijd moet bijhouden via Excel-spreadsheets als het offline wordt uitgevoerd. Toch zijn er nog enkele andere indrukwekkende functies.

Projectbudget bijhouden

Managers kunnen urenstaten van werknemers vergrendelen (handig als werknemers vergeten uit te klokken)

Eenvoudig middelen inplannen waar ze heen moeten

Prijzen

Abonnement voor teams: $8,50 per gebruiker per maand (vanaf 5 gebruikers)

Beoordelingen en recensies

7. Toggl

Via Toggl Een ander hulpmiddel voor tijdsregistratie is Toggl, een van de populairdere Clockify-alternatieven in onze lijst. Real-time productiviteitscontrole is essentieel voor resource management, het bijhouden van factureerbare uren en Toggl kan precies dat doen.

Met de functies voor resourcebeheer kunnen managers weten waar hun werknemers aan werken - of het nu te weinig of te veel werk is. Software voor tijdsregistratie zoals Toggl hiermee kunnen teamleiders hun werknemers controleren om er zeker van te zijn dat ze een beheersbare hoeveelheid werk hebben, vooral voor teams op afstand.

Het is de beste manier om het hele team verantwoordelijk te houden en een beter inzicht te krijgen in de prestaties van de medewerkers. Een van de belangrijkste functies voor gebruikers van Toggl is de functie identificeer inactieve tijd, die efficiënter werkt dan urenregistratie.

Deze tijdsregistratie tool geeft teamleiders inzicht in welke gebruikers momenteel inactief zijn en hun computer niet gebruiken. Het kan dan de tijd bijhouden door computergebruik versus inactieve minuten af te zetten tegen de totale factureerbare uren. Hoewel dit misschien een beetje ingrijpend is voor interne teams, kan het ideaal zijn voor uitbestede hulp waar nauwkeurige tijdsregistratie crucialer is.

prijzen ####

Gratis : Tot 5 gebruikers

: Tot 5 gebruikers Starter : $9 per gebruiker per maand

: $9 per gebruiker per maand Premium : $18 per gebruiker per maand

: $18 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen beschikbaar

Beoordelingen en recensies

8. TSheets (Intuit Quickbooks)

Via Quickbooks TSheets, dat nu deel uitmaakt van Intuit Quickbooks, is een van de populairdere Clockify-alternatieven om tijd bij te houden omdat je er je geïntegreerde gegevens van Clockify . De sleutel functies maakt het gemakkelijk om handmatige invoer van tijd te vermijden om werkuren bij te houden, zodat je gemakkelijk kunt overstappen van Clockify.

GPS bijhouden en geo-fencing zijn twee tijdsregistratie functies van TSheets die het mogelijk maken om de tijd die medewerkers op kantoor werken bij te houden, wat handig is voor teams die op afstand werken en ook op kantoor komen.

Managers houden de productiviteit van werknemers bij en accepteren alleen ingeklokte gegevens binnen bepaalde geografische grenzen (het eigenlijke kantoor). Dit voorkomt dat de tijd van werknemers wordt bijgehouden op onbekende locaties wanneer ze op kantoor moeten zijn of tijdens specifieke werktijden.

Het is ook veel gemakkelijker om een gedetailleerd rapport te krijgen om overuren te beheren en een beter inzicht te krijgen in de productiviteit van werknemers.

Prijzen

Adviseur : Free (1 account)

: Free (1 account) Premium : $8 per gebruiker per maand (plus $20 basiskosten per maand)

: $8 per gebruiker per maand (plus $20 basiskosten per maand) Elite: $10 per gebruiker per maand (plus $40 basiskosten per maand)

Beoordelingen en recensies

9. Time Doctor

Via Time Doctor Als je nog steeds op zoek bent naar een Clockify alternatief dat alle functies heeft die je nodig hebt, kun je niet verkeerd gaan met Time Doctor . Ze hebben alles wat je nodig hebt bij het bijhouden van tijd, inclusief:

Waarschuwingen voor afleiding voor werknemers

Schermafbeeldingen en activiteitsniveaubewaking

Online salarisadministratie opties

Tijdregistratie (online en offline)

Time Doctor kan je helpen je salarisadministratie te vereenvoudigen en elk project veel gemakkelijker te beheren. Als je hulp nodig hebt bij het beheren van de werknemers die je hebt, kun je niet verkeerd gaan met Time Doctor.

Prijzen

Basis : $70 per gebruiker per jaar

: $70 per gebruiker per jaar Standaard : $100 per gebruiker per jaar

: $100 per gebruiker per jaar Premium: $200 per gebruiker per jaar

Beoordelingen en recensies

10. Tijdig

Via Tijdig Deze app voor tijdsregistratie, Timely, heeft meer dan 5.000 klanten die de gedetailleerde rapporten over productiviteit gebruiken voor een zeer nauwkeurige tijdsregistratie. Timely is een van de populaire alternatieven voor Clockify omdat het de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan het bijhouden van de werkelijke tijdsregistratie met 75% kan verminderen.

Het meten van werknemersprestaties, het bijhouden van factureerbare uren en andere functies voor rapportage maken van Timely een fantastische online tool voor tijdsregistratie. Deze app bewaakt ook je project budgetten door middel van gedetailleerde rapportages.

Je kunt de hoeveelheid moeite en tijd die je moet besteden aan het berekenen van dit soort dingen verminderen en doorgaan met het volgende. Bovendien maken de rapporten die uit Timely komen het makkelijker voor je om te zien hoe elke minuut wordt besteed, zodat je altijd weet hoe je moet bijhouden waar je mee bezig bent.

prijzen ####

Build : $20 per maand (100 sms'jes per maand inbegrepen)

: $20 per maand (100 sms'jes per maand inbegrepen) Elevate : $30 per maand (200 SMS per maand inbegrepen)

: $30 per maand (200 SMS per maand inbegrepen) Innovate: $35 per maand (300 SMS per maand inbegrepen)

Beoordelingen en recensies

11. Tijdstempel

Via Tijdkamp Teams op afstand en freelancers worden aangemoedigd om Timecamp te bekijken. Hiermee kunnen tijd blokkeren te gebruiken op manieren die deze zelfde mensen nooit eerder konden doen. Hier zijn enkele dingen die je moet weten over Timecamp:

Je kunt het zowel op het web als via een app gebruiken

Urenregistraties kunnen indien gewenst automatisch worden goedgekeurd

Clients kunnen in real-time informatie ontvangen over hoe hun project presteert

Prijzen

Gratis forever-abonnement

Basis : $6,30 per gebruiker per maand

: $6,30 per gebruiker per maand Pro : $9 per gebruiker per maand

: $9 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor meer informatie

Beoordelingen en recensies

Bekijk deze_ TimeCamp alternatieven !

Waarom stappen mensen af van Clockify?

Clockify staat nog steeds bovenaan voor veel gebruikers in deze ruimte, maar het mist een aantal functies waardoor mensen op zoek zijn naar betere opties. Clockify heeft een sterk gratis abonnement en doet tijdsregistratie goed, maar het heeft enkele tekortkomingen op andere gebieden.

Bijvoorbeeld, onderhoud en downtime van het platform zorgen voor onderbrekingen die moeilijk te omzeilen zijn of om belangrijke geklokte tijd terug te halen. Voor kleinere bedrijven en groepen is dit misschien geen groot probleem. Het kan echter wel lastig zijn als je met veel werknemers werkt en te maken krijgt met een storing of als je een pagina moet verversen om de timer de juiste tijd te laten weergeven.

Hoewel het handig is voor de basisbehoeften, heeft het geen robuuste samenwerking gebruik dat tijd van meerdere gebruikers verzamelt in één project. En het mist elke vorm van toegang om gebruikers aan meer dan één activiteit te laten werken zonder taken of gebruikers te hernoemen.

Clockify rapportages zijn gedetailleerd, maar kunnen meer handmatig werk vergen dan verwacht

Clockify worstelt ook met elke vorm van tijdsregistratie automatisering die weet wanneer tijd overlapt op verschillende invoer. Dit betekent meer handmatig tijdsregistratie en bewerking van timesheets of rapporten.

Gebruikers vinden zichzelf bij het uitvoeren van sommige bewerkelijke taken zoals het verplaatsen van wekelijkse timesheets over elke week, terwijl anderen het moeilijk vinden om projecten op te splitsen in plaats van clients.

Met dit alles gezegd hebbende, Clockify is een geweldige tool in zijn eenvoudigste vorm - tijd bijhouden. Echter, als je geen klein bedrijf bent of de tijdsregistratie moet integreren in taakbeheer of software voor projectmanagement, dan zijn de alternatieven op onze lijst, zoals ClickUp, de beste keuze.

In het algemeen zijn er veel opties beschikbaar om uit te kiezen als Clockify alternatief. Velen van hen zijn ongelooflijk nuttig en bieden meer voordelen dan de Clockify app ooit zou kunnen bieden.

Als je klaar bent om verder te gaan na Clockify, dan kun je een tool als ClickUp overwegen die niet alleen de tijd bijhoudt, maar ook integreert met je projecten. Probeer ClickUp vandaag