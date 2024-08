We hebben de 10 beste software en volgsystemen voor aannemers in 2024 getest

Verspil je nog steeds tijd aan het beheren van je gecontracteerde diensten met vervelend papierwerk en repetitieve taken?

Als dat zo is, is dit je teken om te stoppen - er is een betere manier om dit te doen. 🙂

De hedendaagse tools voor contractbeheer zijn flexibel, intuïtief en krachtig. Ze doen al het zware werk voor je, zodat je rondjes om je concurrentie kunt rennen en dingen sneller voor elkaar kunt krijgen.

Maar hoe weet je of je in de juiste software investeert? Daar komen wij om de hoek kijken!

Gebruik deze lijst als je persoonlijke gids voor de 10 beste software voor aannemersbeheer voor 2024. We hebben ons best gedaan om je alle informatie te geven die je nodig hebt om de beste en best geïnformeerde beslissing te nemen. We hebben de belangrijkste functies, prijzen, beoordelingen, beperkingen en nog veel meer op een rijtje gezet.

Wat moet je zoeken in software voor contractbeheer?

Zoals bijna alles in de moderne werkomgeving maakt de juiste software voor contractbeheer het verschil. Maar laten we eerlijk zijn: je wilt niet urenlang door tientallen opties moeten zoeken. Je bent hier omdat je efficiënt HR-software die uw leven gemakkelijker maakt.

Sla gerust over naar de goede dingen als je weet wat je nodig hebt! Maar als je het niet zeker weet, zijn hier een paar dingen waar je op moet letten om de juiste tools voor contractbeheer te vinden:

CRM: Of je nu op zoek bent naarsoftware voor bouwprojectbeheer ofiets voor freelancerscRM-functies maken het veel gemakkelijker om met klanten te communiceren en hun informatie bij te houden

Of je nu op zoek bent naarsoftware voor bouwprojectbeheer ofiets voor freelancerscRM-functies maken het veel gemakkelijker om met klanten te communiceren en hun informatie bij te houden Samenwerking: De kans is groot dat je niet alleen werkt, dus zoek naar software die real-time benadruktteamcommunicatie en samenwerking

De kans is groot dat je niet alleen werkt, dus zoek naar software die real-time benadruktteamcommunicatie en samenwerking Boekhouden: Boekhoudfuncties enboekhoudsjablonen zijn van onschatbare waarde. Zoek naar iets datbudgettering, loonadministratie, factureringen facturering gemakkelijker maakt

Boekhoudfuncties enboekhoudsjablonen zijn van onschatbare waarde. Zoek naar iets datbudgettering, loonadministratie, factureringen facturering gemakkelijker maakt Rooster:Project planning functies helpen u een overzicht te krijgen van de verantwoordelijkheden van uw teamleden, hun dagen te organiseren, taken prioriteit te geven en de voortgang van het project bij te houden

De 10 beste aannemersbeheersoftware voor gebruik in 2024

Laten we eens goed kijken en de 10 beste software voor aannemersbeheer vergelijken om je werkdagen te stroomlijnen.

Laat uw aannemers de tijd bijhouden, schattingen maken en notities toevoegen vanaf elke locatie met de globale timer in ClickUp ClickUp is een end-to-end projectmanagement , CRM en ERP-software met alle tools die je nodig hebt om de klus te klaren (en nog meer).

De mensgerichte interface is flexibel genoeg voor zowel grote als kleine bedrijven. En het heeft de functionaliteit die nodig is om toezicht te houden op en te communiceren met speciale aannemers, onderaannemers, belanghebbenden, klanten en meer. Dus of je nu werkt met hoofdaannemers en bouwprojecten op locatie of met freelancers en IT-projecten, je hebt er altijd wat aan.

U kunt het volgende gebruiken ClickUp Projecttijdregistratie om uw tijd te budgetteren, schattingen in te stellen, rapporten te bekijken en notities toe te voegen van overal en altijd. U kunt ook uw processen in ClickUp opstarten met kant-en-klare workflows, weergaven en meer door gebruik te maken van een van de kant-en-klare sjablonen! Wij raden de ClickUp sjabloon Hulpbronbeheer Mensen om uw beschikbare personeel aan de juiste opdrachten te koppelen voor een gestroomlijnd contractbeheer.

Bovendien, uitbesteding van projectbeheer organisaties kunnen de ClickUp tools gebruiken om toezicht te houden op de implementatie, facturatie, risicobeheer en financiële statistieken voor elke klant. 🛠️

ClickUp beste eigenschappen:

Houd al je contracten bij in elke fase, van ontwikkeling, goedkeuring tot indiening!

ClickUp beperkingen:

De rolgebaseerde AI-functie,ClickUp AIwordt alleen aangeboden aan Free Forever-gebruikers als gratis proefversie. Maar u kunt het toevoegen aan elk betaald plan voor slechts $5 per maand

Sommige gebruikers ervaren een lichte leercurve bij het wennen aan zoveel krachtige functies

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Worksuite

via Worksuite Worksuite is een projectmanagementsoftware voor freelancers beheer. Het is ontworpen om een wereldwijd personeelsbestand te beheren met aanpasbare opties om je netwerk te organiseren en te laten groeien.

Deze handige SaaS hulpmiddel helpt u bij het automatiseren van onboarding, het centraliseren van personeelsgegevens, het betalen van contractanten en het minimaliseren van administratief werk zoals spreadsheetbeheer. Het kan je zelfs helpen je toptalent naar boven te halen om het contractormanagementproces te versnellen. 🤩

Worksuite beste functies:

Optimaliseer uwfreelance projectbeheer op alle besturingssystemen met cloud-, SaaS- en mobiele applicatiefunctionaliteit

Krijg een top-down overzicht van de werkkosten voor al uw projecten met valutaomrekeningen voor internationale contractanten

Neem het werk uit documentbeheer metgeautomatiseerde spreadsheets en administratieve taken

Houd alles georganiseerd voor de levenscyclus van elk project met aanpasbare oplossingen voor contractbeheer

Worksuite beperkingen:

De interface voelt gedateerd aan en mist soms de juiste functionaliteit

Uploadenzakelijke overeenkomsten en contracten handmatig kan moeilijk zijn

Worksuite prijzen:

Essentials: $500/maand

$500/maand Vision: $1.000/maand

$1.000/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Worksuite beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

3. Kabbelend

via Kabbelend Rippling is een wereldwijd platform voor personeelsbeheer dat een uniform dashboard biedt voor HR, IT en financiële behoeften. Het verenigt systemen zoals onkosten, secundaire arbeidsvoorwaarden en salarisadministratie, zodat u alle aspecten van de levenscyclus van werknemers kunt beheren.

Deze krachtige oplossing voor het beheer van aannemers kan je helpen bij het implementeren van beveiligingsprotocollen die vereist zijn voor de naleving van normen voor aannemers en het ophalen van alle benodigde auditgegevens in slechts een paar klikken. Daarnaast kun je projectanalyses, beleidsregels, workflow en machtigingen overzien met behulp van een eenvoudige personeelsgrafiek voor snelle en eenvoudige personeelsgegevens.

Rippling beste eigenschappen:

Breng alles samen met honderden integraties met uw bestaande tools zoals Brex, Nectar, Checkr en Guideline, of haal aanbevolen softwareoplossingen uit de app store

Moderne interface maakt het gemakkelijk voor werknemers en aannemers om te navigeren door secundaire arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie en meer

Snel en eenvoudig onboarding systeem stelt u in staat om de ervaring voor nieuwe medewerkers aan te passen

Houd uw financiën in de hand met budgetterings- en prognosefuncties voor elke werknemer, contractor en freelancer 📚

Rimpelende beperkingen:

Gedetailleerde prijsinformatie is niet beschikbaar zonder aangepaste gratis offerteservices

Geen functionaliteit voor projectbeheer, CRM of ERP

Rippling prijzen:

Aangepast plan: Begint bij $8/maand

Rippling beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

4.8/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (2.000+ beoordelingen)

bekijk deze_ *Rippling alternatieven* _!**_

4. Deel

via Deel

Deel is een cloudgebaseerde oplossing voor HR- en nalevingsbeheer. Het helpt je bij het aannemen, in dienst nemen en betalen van fulltime werknemers en onafhankelijke contractanten, terwijl je een centraal overzicht van je werkplek krijgt in één dashboard.

Managers, werknemers, aannemers en leidinggevenden kunnen de self-service interface van Deel gebruiken om tientallen taken op het gebied van salarisadministratie en terugtrekkingen uit te voeren. En veel van de belangrijkste functies van Deel zijn beschikbaar op een gratis plan dat handig is voor bedrijven met maximaal 200 werknemers. 🌻

Deel beste functies:

Stroomlijn uw salarisadministratie voor internationale werknemers en aannemers met geautomatiseerde betalingsverwerking

Verlaag de werkdruk voor uw HR-afdeling door werknemers en aannemers de mogelijkheid te geven om in te loggen en hun komende betalingen op elk gewenst moment te bekijken

Vereenvoudig het inwerkproces voor overzeese werknemers en aannemers zodat ze zich deel voelen van uw wereldwijde team

Deze software voor contractbeheer automatiseert HR-administratie en -rapportage voor contractanten en werknemers in een klein bedrijf met een wereldwijd HR-systeem

Deelbeperkingen:

Deel is een cloud-gebaseerde oplossing en is niet beschikbaar voor gebruik op Android, iOS, Windows of Linux apparaten

Gebrek aan back-end klantenondersteuning en problemen met het plannen van gesprekken met vertegenwoordigers van de klantenservice

Deel prijzen:

Deel HR: Gratis

Gratis Contractanten: $49/maand

$49/maand EOR: $599/maand

$599/maand Globale salarisadministratie: Neem contact op voor prijzen

Deel beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

4.6/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (70+ beoordelingen)

Bekijk deze_ **Zoek alternatieven !

5. Lusha

via Lusha Lusha is een platform voor marketingintelligentie en teambeheer dat werving en contractering gemakkelijker maakt voor B2B-bedrijven. Het fungeert ook als een prospectiehub die salesintelligence gebruikt om bedrijven te laten zien die waarschijnlijk in jouw diensten zullen investeren. 🤩

Als recruiter en kandidaat sourcing tool biedt Lusha een pool van gekwalificeerde kandidaten om uw aanwervingen minder duur en tijdrovend te maken. De software is ontworpen om u te helpen sneller mensen aan te werven dankzij een gestroomlijnd integratie-, inschrijvings- en opvolgingsproces. En je kunt het gratis uitproberen!

Lusha beste eigenschappen:

Vereenvoudig je onboardingprocessen om een eenvoudige instelervaring te creëren zonder iemands tijd te verspillen

Onderhoud een verse database en geniet van geautomatiseerde updates voor uw CRM, waardoor uw B2B activiteiten worden gestroomlijnd

Blijf op de hoogte van veranderende beveiligings- en privacyregels om complianceproblemen van alle kanten te voorkomen

Vind de exacte aannemers en kandidaten die u nodig hebt zonder veel werk dankzij de nauwkeurige contactendatabase van Lusha

Lusha beperkingen:

Geen ondersteuning voor mobiele applicaties, Linux en Chromebooks

Gratis plan is beperkt tot vijf credits per maand en één gebruiker, waardoor het een onpraktische langetermijnoplossing is voor de meeste bedrijven

Lusha prijzen:

Gratis: $0/maand voor één gebruiker

$0/maand voor één gebruiker Pro: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Premium: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Schaal: Neem contact op voor prijzen

Lusha beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (1.000+ beoordelingen)

4.3/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (300+ beoordelingen)

6. Atlas

via Atlas Atlas biedt software voor het beheer van aannemers om bedrijven te helpen grensoverschrijdend te werken met aannemers over de hele wereld. Er zijn niet langer meerdere externe leveranciers nodig, waardoor het eenvoudig is om de naleving van wet- en regelgeving te beheren en uw wereldwijde werknemers te betalen vanaf één platform. 🤩

In tegenstelling tot veel tools voor het beheren van aannemers, kan Atlas je ook helpen bij het verkrijgen van visumsponsoring en mobiliteit voor je werknemers en aannemers. Ze helpen zelfs met verhuizing en huisvesting voor gezinnen, zodat uw talent zich kan richten op het leveren van het beste werk zonder zich zorgen te hoeven maken over de kleine dingen.

Atlas beste functies:

Ontvang end-to-end visumsponsoring en mobiliteitsondersteuning voor uw talent en hun gezinnen, inclusief hulp bij huisvesting, kantoorruimte, verhuizing en meer

Beheer uw wereldwijde personeelsbestand vanaf één platform en maak salarisverwerking een fluitje van een cent, ongeacht de locatie

Maak het onboardingproces snel en houd het conform op basis van de locatie van uw talent met de hulp van lokale experts

Krijg betrouwbare HR-expertise en juridische inzichten voor meer dan 160 landen

Atlas-beperkingen:

De dure betaalde abonnementen en het ontbreken van een gratis versie kunnen Atlas te duur maken voor kleine tot middelgrote bedrijven

Langzamere reactietijden van lokale HR- en klantenservicemedewerkers

Atlas prijzen:

Werkgever van record: $450/maand per werknemer

$450/maand per werknemer Visa & mobiliteitssponsoring: $1.500/visum

Atlas beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (5+ beoordelingen)

4.4/5 (5+ beoordelingen) Capterra: N/A

7. Avetta

via Avetta Avetta is een aannemersbeheersoftware die is ontworpen om klanten en leveranciers te helpen bij het beheren van risico's, veiligheid en duurzaamheid in de toeleveringsketen. Het functioneert ook als een wereldwijd netwerk en biedt tools voor alles van cyberbeveiliging tot duurzaamheid.

Naast het bieden van tools voor aannemersbeheer, verbindt Avetta u met een netwerk van wereldwijde aannemers en onderaannemers, waardoor het vinden van het talent dat u nodig hebt eenvoudig wordt.

Avetta beste eigenschappen:

Maak het veiligheidsbeheer van de toeleveringsketen minder lastig door alle aannemers, werknemers en werklocaties vanaf één platform te beheren

Beheer relaties met aannemers en leveranciers vanaf het dashboard om het gemakkelijker te maken uw werknemers (en uw reputatie) te beschermen

Zet uw contracten om in transparante, vertrouwensvolle relaties om zinvolle banden te smeden met zowel aannemers als klanten

De zichtbaarheid van veiligheidspraktijken voor alle aannemers vergroten om het aantal veiligheidsgerelateerde incidenten te verlagen

Avetta beperkingen:

Prijsinformatie is niet beschikbaar op de website van Avetta of populaire beoordelingsplatforms

Moeilijkheden om contact op te nemen met de klantenservice en oplossingen te krijgen

Avetta prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Avetta beoordelingen en recensies:

G2: 2.9/5 (15+ beoordelingen)

2.9/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 1.8/5 (40+ beoordelingen)

8. Afstandsbediening

via Remote Remote is een oplossing voor wereldwijde tewerkstelling die het bedrijven gemakkelijk maakt om contractanten en werknemers van over de hele wereld in dienst te nemen. Het is ontworpen om je te ontzorgen op het gebied van belastingen, salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden en naleving van wet- en regelgeving in meerdere landen, zodat jij je kunt richten op de dingen die belangrijk zijn. 🙌

Of je nu hulp nodig hebt bij het beheren van secundaire arbeidsvoorwaarden of het verdelen van onkostenvergoedingen, Remote kan het voor je regelen. En het is ontworpen met het oog op schaalbaarheid, zodat bedrijven kunnen uitbreiden en vestigingen kunnen openen in nieuwe landen.

de beste functies van #### Remote:

Maak je geen zorgen over je belastingen door Remote je belastingberekening te laten uitvoeren en automatische belastingbetalingen te laten verwerken

Automatisering vereenvoudigt salarisinvoer, inhoudingen vóór belastingen, betalingsgoedkeuringen, onkostenvergoedingen, directe stortingen en andere administratieve taken

Gebruik Remote via het webportaal of mobiele apps op de meeste besturingssystemen, zodat je je contractanten overal kunt beheren

Maak het je contractanten en werknemers gemakkelijker om inzicht te krijgen in hun secundaire arbeidsvoorwaarden met de voordelenbeheerder van Remote

beperkingen van Remote:

Sommige reviews vermelden een gebrek aan duidelijke informatie over betalingen in verschillende landen en regio's

Reacties van de klantenservice zijn niet altijd op tijd

Prijzen op afstand:

Contractorbeheer: $29/maand per contractor

$29/maand per contractor Werkgever van record: $599/maand per werknemer

$599/maand per werknemer Globale salarisadministratie: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Remote beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

4.5/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (40+ beoordelingen)

9. Fiverr Onderneming

via Fiverr Onderneming Fiverr Enterprise (ook bekend als Fiverr Business) is een SaaS-hulpprogramma voor contractbeheer dat is ontworpen om elk aspect van je freelance personeel te stroomlijnen. Het helpt je teams sneller werken en bedrijfsgroei versnellen door alle kleine taken van het inhuren van ingehuurde professionals uit te voeren.

Bijvoorbeeld, in plaats van elke maand meerdere facturen te betalen, betaal je één eenvoudige maandelijkse factuur aan Fiverr die onmiddellijk individuele facturen betaalt aan elke aannemer of freelancer met wie je hebt gewerkt.

Fiverr beste functies:

Maak administratie eenvoudiger door het elimineren van financiële, routinematige en juridische taken bij het werken met onafhankelijke aannemers en freelancers

Volledige zichtbaarheid van de aannemers waarmee je team werkt om projecten en communicatie efficiënter te maken

Beheer juridische documenten, systeemtoegang en achtergrondcontroles vanaf één platform

Direct facturen verwerken en betalen voor freelancers in 190+ landen

Fiverr beperkingen:

Door de op percentages gebaseerde prijsstructuur kunnen de maandelijkse kosten sterk variëren, wat problematisch kan zijn voor sommige kleine bedrijven

Geen ondersteuning voor offline en mobiele toepassingen

Fiverr prijzen:

Core: 3% kosten/maand

3% kosten/maand Premium: 5% kosten/maand

5% kosten/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Fiverr beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

10. Vliegtuig

via Vlak Plane is een internationale software voor het beheer van aannemers waarmee je aannemers in 240+ landen kunt aannemen, in dienst nemen en betalen via een veilig, cloudgebaseerd platform. Je kunt er ook de arbeidsvoorwaarden en compliance voor contractanten en werknemers mee beheren, waardoor je wereldwijd personeel minder tijdrovend maakt.

Uw internationale contractanten en werknemers zullen u dankbaar zijn, want Plane is van mening dat zij dezelfde gemakkelijke payroll-ervaring verdienen als Amerikaanse werknemers, zonder extra kosten voor u! Over werknemers gesproken, Plane is er niet alleen voor aannemers - je kunt ook Amerikaanse en internationale werknemers aannemen en beheren.

De beste functies van Plane:

Vergeet de toeslagen en laat Plane je helpen betalingen te sturen naar aannemers in meer dan 240 landen met optimale wisselkoersen

Maak het leven gemakkelijker voor je internationale contractanten door Plane je salarisadministratie te laten afhandelen en betalingen rechtstreeks naar hun bankrekeningen te laten sturen zonder de opnamekosten van een e-wallet

Laat uw administratieve team zich richten op de belangrijke zaken en gebruik Plane om uw belastinginhoudingen en arbeidsadministratie te beheren 📚

Werk samen met een deskundig team om te beslissen of je een nieuw teamlid wilt inhuren als contractant of als werknemer

Beperkingen van Plane:

De gebruikersinterface en mobiele app zijn niet intuïtief en kunnen moeilijk te gebruiken zijn

Beperkte aanpassingsmogelijkheden en gepersonaliseerde loonlijstvoorkeuren

Prijzen van het vliegtuig:

US werknemers: $19/maand per werknemer

$19/maand per werknemer Internationale Contractors: $39/maand per contractor

$39/maand per contractor Internationale werknemers: $499/maand per werknemer

Vliegtuig beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: N/A

Aannemers volgen met systemen voor contractbeheer

Deze fantastische softwaretools bouwen aan een betere toekomst voor projectmanagers en aannemers. De mogelijkheden zijn eindeloos met deze eersteklas systemen voor contractbeheer. Het enige wat je nog moet doen is de juiste voor jou kiezen. ✨

Zodra u tijdrovende taken hebt geautomatiseerd en alles wat u nodig hebt hebt samengebracht in één gebruiksvriendelijk platform, maakt u tijd vrij voor dingen die u echt wilt doen. En u kunt ClickUp gebruiken om al uw werk en persoonlijke to-do lijsten en projecten te beheren, zodat u die tijd ook optimaal kunt benutten!

Klaar om uw contractbeheer te verbeteren? Ga naar ClickUp en ga aan de slag met ons Free Forever-plan om te zien waar het allemaal om draait, gratis. 💸